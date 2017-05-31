starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

Previous Entry Share Next Entry
Доброе утро
starshinazapasa
May 31st, 12:22
А кто вообще придумал эти идиотские завтраки в постель в рекламе? Не, ну правда. Вот семь утра. Ты продираешь слипшиеся зенки от воплей будильника. Солнце херачит прямо в глаза. Рожа со сна опухшая. Изо рта вонят. Денег нет. Но надо вставать и тащиться на работу. Чтоб они все там сдохли, будь им неладно. Ненавидишь весь мир. Еще и пысать хочется, как из пушки. И тут какой-то сияющий гладко выбритый хрен входит к тебе с подносом с чашкой кофе и круасаном и белозубо сообщает: дорогая/ой, я приготовил тебе завтрак. Чо? Кофе? На голодный желудок? В семь утра? Не проснувшись? Да ты хочешь, чтоб я вообще прям здесь блевал, тварь белозубая? Со всем этим парадом бактерий во рту? Какой к чертям кофе, блин, иди пельмени вари, урод, мне весь день пахать в окружении придурков, калории давай в топку закидывай! Стой, ты куда пошел, дятел? Организм после подъема спит еще примерно час. Сначала зубы чистить. Потом зарядка. Отжим-присяд-пресс. Потом, когда загустевшая после сна кровь разгонится, сердечко заработает - водные процедуры. Ледяной душ. Обливания-обтирания. И вот только когда метаболизм окончательно перейдет из режима "сон" в режим "бля, хозяин, мы опять в этой чертовой реальности", а желудок вспомнит, что он пустой - вот только тогда мы и пойдем с тобой завтракать. По-настоящему. Нормально жрать так будем! Кофе он мне, блять, принес. С круасаном. Недоросоль.


Не знаю, если бы я жил в этой их рекламе - оно у меня как-нибудь вот так происходило бы.

Так и уебал бы подносом по бритой роже, сука.

Доброе утро.
Tags:
promo starshinazapasa june 10, 2022 09:45 310
Buy for 500 tokens
Журналистика без посредников
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
44 comments :
( 44 comments Leave a comment )
  • 1
pipesmokerrus
2017-05-31 09:25 am (UTC)
Какое-то у вас утро явно выдалось не доброе! :)
(Reply) (Thread)
z_zwang
2017-05-31 09:11 pm (UTC)
чем бриться-мыться проспи лишний час и будешь и так красавец.
(Reply) (Parent) (Thread)
psihspaarnis
2017-06-01 08:50 am (UTC)
"Утро не может быть добрым" - что-то вроде пословицы / поговорки / стандартного ответа на утреннее приветствие
(Reply) (Parent) (Thread)
eskovirt
2017-05-31 09:36 am (UTC)
Лежу. Смотрю в потолок. Ничего интересного. Перевожу взгляд на этажерку со стеклянными полочками и стеклянной же дверцей. То же самое. Скука. И вдруг! Неопознанный предмет. Точнее, три. И все неопознанные. В виде колбочек или бутылочек. На самой верхней полочке. Сколько лет здесь уже лежу, но раньше не замечал. Зову жену. Что, мол, за чудеса из белого стекла? И зачем? А это – говорит – я купила, чтобы цветочки вставлять, когда завтрак тебе в постель подавать буду. Лет пятнадцать тому назад.

И представьте себе. Ни одного завтрака в постель. Ни од-но-го! За все пятнадцать лет. Наверное, я слишком рано встаю.
(Reply) (Thread)
superherr
2017-05-31 09:40 am (UTC)
Как открываю глаза сразу выпиваю стакан воды комнатной температуры. Завтрак минут через 20-3О.
Может кажется но по ощущениям здоровья за последние два месяца изрядно прибавилось.
Да и зубы после завтрака лучше чистить.
(Reply) (Thread)
spyle
2017-05-31 11:34 am (UTC)
Очень противно (мне) завтракать нечищенным ртом.
(Reply) (Parent) (Thread)
superherr
2017-05-31 11:41 am (UTC)
Тогда два раза. До - для комфорта, после - для здоровья.
Но стакан воды натощак за полчаса до еды даже Путин выпивает))
(Reply) (Parent) (Thread)

Эстет ёбть!

osminog_vasua
2017-05-31 11:43 am (UTC)
Морду трусами ему не противно вытирать, а завтракать с нечищеной пастью, очень блядь противно.
(Reply) (Parent) (Thread)

Re: Эстет ёбть!

superherr
2017-05-31 12:11 pm (UTC)
а трусы чистые?
(Reply) (Parent) (Thread)

Re: Эстет ёбть!

osminog_vasua
2017-05-31 12:13 pm (UTC)
Вчерашние.
(Reply) (Parent) (Thread)

Re: Эстет ёбть!

superherr
2017-05-31 12:16 pm (UTC)
а чо тут такова. если хрустящие и с крошками - тогда да.
(Reply) (Parent) (Thread)
portweyn777
2017-05-31 12:07 pm (UTC)
Лучше водки с огурцом!
И настроение поднимается, и на работу уже идти не надо, и зубы чистить...
(Reply) (Parent) (Thread)
superherr
2017-05-31 12:10 pm (UTC)
Зубы всегда надо чистить, да и работе водка с огурцом не помеха.
Дисциплина - прежде всего.
(Reply) (Parent) (Thread)
oleg_sentia
2017-05-31 09:42 am (UTC)
Ну дак если Доброе утро в 12:22 ....
(Reply) (Thread)
tequillerboy
2017-05-31 10:00 am (UTC)
А меня дико выводит из себя реклама йогурта.
Иногда час приходится потеть, чтобы женщина оргазм получила, и то не получается.
А в рекламе ложка йогурта, и готово :-Е
(Reply) (Thread)
m_gluk
2017-05-31 10:04 am (UTC)

Как там у Жванецкого - завтрак себе в постель подать могу, но надо встать, одеться, приготовить, потом раздеться, лечь и сьесть.

(Reply) (Thread)
z_zwang
2017-05-31 09:12 pm (UTC)
в оригинале было "кофе"
(Reply) (Parent) (Thread)
1eemon
2017-05-31 10:21 am (UTC)
> Так и уебал бы подносом по бритой роже, сука.

Девушки по утрам не бреются (во всяком случае, там) ;)
(Reply) (Thread)
roheleo
2017-05-31 10:26 am (UTC)
Казалось бы, при чем тут ВВП :))
(Reply) (Thread)
livejournal
2017-05-31 10:32 am (UTC)
Здравствуйте!
Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
(Reply) (Thread)
livejournal
2017-05-31 10:32 am (UTC)
Здравствуйте! Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal России! Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
(Reply) (Thread)
gennadydobr
2017-05-31 11:01 am (UTC)

Если какая-то картинка в ящике вызывает столь сильные отрицательные эмоции...

(Reply) (Thread)
Петр Кадин
2017-05-31 11:12 am (UTC)
Отсюда мораль: не смотрите телевизор вообще и рекламу, в частности. Берегите остатки душевного здоровья.
С добрым утром! 8)
(Reply) (Thread)
valsshebnik
2017-05-31 11:13 am (UTC)
Браво! Это ведь обычай западных вырожденцев, они еще чистить зубы и полоскаться в лохани любят - проточной воды черти, видать боятся.
(Reply) (Thread)

Обычное утро борца за всёхорошее против всегоплохого

karabasych
2017-05-31 11:13 am (UTC)
"Вот семь утра. Ты продираешь слипшиеся зенки от воплей будильника. Солнце херачит прямо в глаза. Рожа со сна опухшая. Изо рта вонят. Денег нет. Но надо вставать и тащиться на работу. Чтоб они все там сдохли, будь им неладно. Ненавидишь весь мир. Еще и пысать хочется, как из пушки."
(Reply) (Thread)
alanrp
2017-05-31 11:14 am (UTC)
Феерично. Если с бодуна - лучше пива. Если нет - крепкого чайку (на грани чефира). И жизнь удалась. Ага. Остальное - высеры малолетних долбоёбов не знающих жизни> ))
(Reply) (Thread)
natitakira
2017-05-31 11:30 am (UTC)
Мудрец и ученик сидят у ворот своего города, ведут беседу.
Подходит путник и спрашивает:
— Что за люди живут в этом городе?
— Прости, путник, но я прежде вынужден спросить тебя: а кто живет там, откуда ты пришел? — спрашивает мудрец.

— Ох, мерзавцы и воры, злобные и развращенные!
— Здесь то же самое, ничего иного ты тут не найдешь — ответил мудрец.

Через некоторое время подошел другой путник и тоже спросил, что за народ в этом городе.
— А кто живет там, откуда ты пришел? — спросил мудрец.
— Прекрасные люди, добрые и отзывчивые, — ответил путник.
— Здесь такие же, тебе будет хорошо в нашем городе — сказал мудрец.

— Учитель, — спросил мудреца ученик, — почему ты одному сказал, что здесь живут негодяи, а другому, что здесь живут хорошие люди?
— Везде есть и хорошие люди, и плохие, — ответил ему мудрец. — Просто каждый видит только то, что подобно ему. Каков сам, такое и окружение.
(Reply) (Thread)
africarsa
2017-05-31 01:23 pm (UTC)
— Великий Мастер! Три года каждое утро я смотрел как восходит солнце и каждый вечер — как оно садится. Научите меня Кунг-Фу.
— Да,– сказал Великий Мастер. – Но прежде ты должен научиться зависать на высоте 5 метров от земли.
Молодой человек ушел. Но через 5 лет вернулся.
— Великий Мастер. 5 лет каждый день я посвящал себя тренировкам, и теперь я могу зависать над землей,— сказал молодой человек и завис на высоте 5 метров от земли.
— Ни хуя себе,– сказал Великий мастер.

Однажды Учителю (как и положено всякому порядочному учителю) приснился сон о том, что он мотылёк. Проснувшись, Учитель начал рефлексировать – кто же он на самом деле?
- Будем рассуждать логически, - сказал Учитель вслух. – Предположим, я мотылёк, которому снится, что он Учитель. Хорошо, допустим. Но! Может ли быть у мотылька в холодильнике холодное пиво?
С этими словами Учитель сунул ноги в тапочки и пошёл к холодильнику. Нащупав запотевшую бутылку, он удовлетворённо кивнул:
- Вот всё и выяснилось. Ни хуя я никакой не мотылёк!
И полез за открывашкой.

Edited at 2017-05-31 01:29 pm (UTC)
(Reply) (Parent) (Thread)
glavsnab
2017-05-31 11:33 am (UTC)
"Просыпаюсь с бодуна,
Денег нету ни хрена.
Отвалилась печень,
Пересохло в горле,
Похмелиться нечем,
Документы сперли,
Глаз заплыл,
Пиджак в пыли,
Под кроватью брюки.
До чего ж нас довели
Путинисты-суки!"
(в оригинале - "коммунисты-суки", адаптировано под "позицию" автора)
(Reply) (Thread)
g_bukin
2017-05-31 11:53 am (UTC)
а я только после кофе сигаретой просыпаюсь.. а еда не лезет до часа дня.
(Reply) (Thread)
pusets
2017-05-31 11:56 am (UTC)
Так у меня была идея: как только актер выходит из кадра рекламы, ему сразу брат-Кличко в репу даёт. Ну, сейчас Кличко не привлечешь, можно хлебной доской плашмя бить. Но гонорар сразу после удара.
(Reply) (Thread)
gasar_07
2017-05-31 01:17 pm (UTC)

Если на ночь не бухать, и спать спокойно - утром завтрак норм.

(Reply) (Thread)
uelfrjd
2017-05-31 02:09 pm (UTC)
аркаша ты что с тёлкой на хате ни разу не был?? пятница и все такое..?
мои однокашники по нввккус за неимением зимних родительских квартир, на съемных предоставляли новочеркасским нимфам полных букет ощущений включая аромат спизженного кофе и прочие радости из столовки военнослужащих срочной службы.
(Reply) (Thread)
marconi_due
2017-05-31 04:13 pm (UTC)
Еще в ихних фильмах возлюбленные просыпаются утром и сразу начинают целовацца!!!! Это воще писдес!!! Ротом ведь воняет как жопой!!!
(Reply) (Thread)
Андрей Кирсанов
2017-05-31 05:25 pm (UTC)
Вроде недавно в гейропе, а уже такие проекции, верной дорогой идёте не товарищ
(Reply) (Thread)
Ivan Mouravyeff
2017-05-31 09:58 pm (UTC)
скорее у тебя проекции, как и у любого гомоватника, помешанного на гомоебле, а тут гэг и не более..
(Reply) (Parent) (Thread)
Андрей Кирсанов
2017-06-01 04:01 pm (UTC)
Дешёвка собирайсь в дорогу, тебя уже ждут, ты идёшь на хер.
(Reply) (Parent) (Thread)
aurora_hws
2017-05-31 05:38 pm (UTC)
Ой,что то вы не в той реальности сегодня проснулись,Аркадий)
Разве ж завтрак в постель для пролетарьята,или упаси Бог,офисного планктона придуман?
Он для почтенных леди и джентльменов, к которым поутру входит не менее почтенный мистер Дживс,чтобы поднять шторы,сообщить о погоде и принести что нибудь для пробуждения желания вылезать из постели. Иной раз это могут быть и мудреные антипохмельные средства.
Поскольку ни шеффилдское серебро,ни веджвудский фарфор простым людям были недоступны,то стащили хотя бы саму идею, в рамках приобщения к богатой жизни.
Но всерьёз то нельзя воспринимать.
(Reply) (Thread)
gallair
2017-05-31 08:13 pm (UTC)

Хаха, я телевизор не смотрю уже лет 20. Смотрю только когда к родителям в гости прихожу, что не часто, так вот мне рекламу иногда вполне интересно посмотреть более чем передачи :)

(Reply) (Thread)
eurodecline
2017-06-01 09:06 am (UTC)
Аркадий, если в вашу спальню пытается проникнуть гладко выбритый хрен, бить по роже надо независимо от того, принес он завтрак или нет. Ибо ахтунг.
(Reply) (Thread)
( 44 comments Leave a comment )
  • 1
Archive

Jun2017

S
M
T
W
T
F
S
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Tags
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Powered by LiveJournal.com
?

Log in

Or connect using: