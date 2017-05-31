А кто вообще придумал эти идиотские завтраки в постель в рекламе? Не, ну правда. Вот семь утра. Ты продираешь слипшиеся зенки от воплей будильника. Солнце херачит прямо в глаза. Рожа со сна опухшая. Изо рта вонят. Денег нет. Но надо вставать и тащиться на работу. Чтоб они все там сдохли, будь им неладно. Ненавидишь весь мир. Еще и пысать хочется, как из пушки. И тут какой-то сияющий гладко выбритый хрен входит к тебе с подносом с чашкой кофе и круасаном и белозубо сообщает: дорогая/ой, я приготовил тебе завтрак. Чо? Кофе? На голодный желудок? В семь утра? Не проснувшись? Да ты хочешь, чтоб я вообще прям здесь блевал, тварь белозубая? Со всем этим парадом бактерий во рту? Какой к чертям кофе, блин, иди пельмени вари, урод, мне весь день пахать в окружении придурков, калории давай в топку закидывай! Стой, ты куда пошел, дятел? Организм после подъема спит еще примерно час. Сначала зубы чистить. Потом зарядка. Отжим-присяд-пресс. Потом, когда загустевшая после сна кровь разгонится, сердечко заработает - водные процедуры. Ледяной душ. Обливания-обтирания. И вот только когда метаболизм окончательно перейдет из режима "сон" в режим "бля, хозяин, мы опять в этой чертовой реальности", а желудок вспомнит, что он пустой - вот только тогда мы и пойдем с тобой завтракать. По-настоящему. Нормально жрать так будем! Кофе он мне, блять, принес. С круасаном. Недоросоль.
Не знаю, если бы я жил в этой их рекламе - оно у меня как-нибудь вот так происходило бы.
Так и уебал бы подносом по бритой роже, сука.
Доброе утро.
starshinazapasa
Журнал Аркадия Бабченко
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
И представьте себе. Ни одного завтрака в постель. Ни од-но-го! За все пятнадцать лет. Наверное, я слишком рано встаю.
Может кажется но по ощущениям здоровья за последние два месяца изрядно прибавилось.
Да и зубы после завтрака лучше чистить.
Но стакан воды натощак за полчаса до еды даже Путин выпивает))
Эстет ёбть!
Re: Эстет ёбть!
Re: Эстет ёбть!
Re: Эстет ёбть!
И настроение поднимается, и на работу уже идти не надо, и зубы чистить...
Дисциплина - прежде всего.
Иногда час приходится потеть, чтобы женщина оргазм получила, и то не получается.
А в рекламе ложка йогурта, и готово :-Е
Как там у Жванецкого - завтрак себе в постель подать могу, но надо встать, одеться, приготовить, потом раздеться, лечь и сьесть.
Девушки по утрам не бреются (во всяком случае, там) ;)
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Если какая-то картинка в ящике вызывает столь сильные отрицательные эмоции...
С добрым утром! 8)
Обычное утро борца за всёхорошее против всегоплохого
Подходит путник и спрашивает:
— Что за люди живут в этом городе?
— Прости, путник, но я прежде вынужден спросить тебя: а кто живет там, откуда ты пришел? — спрашивает мудрец.
— Ох, мерзавцы и воры, злобные и развращенные!
— Здесь то же самое, ничего иного ты тут не найдешь — ответил мудрец.
Через некоторое время подошел другой путник и тоже спросил, что за народ в этом городе.
— А кто живет там, откуда ты пришел? — спросил мудрец.
— Прекрасные люди, добрые и отзывчивые, — ответил путник.
— Здесь такие же, тебе будет хорошо в нашем городе — сказал мудрец.
— Учитель, — спросил мудреца ученик, — почему ты одному сказал, что здесь живут негодяи, а другому, что здесь живут хорошие люди?
— Везде есть и хорошие люди, и плохие, — ответил ему мудрец. — Просто каждый видит только то, что подобно ему. Каков сам, такое и окружение.
— Да,– сказал Великий Мастер. – Но прежде ты должен научиться зависать на высоте 5 метров от земли.
Молодой человек ушел. Но через 5 лет вернулся.
— Великий Мастер. 5 лет каждый день я посвящал себя тренировкам, и теперь я могу зависать над землей,— сказал молодой человек и завис на высоте 5 метров от земли.
— Ни хуя себе,– сказал Великий мастер.
Однажды Учителю (как и положено всякому порядочному учителю) приснился сон о том, что он мотылёк. Проснувшись, Учитель начал рефлексировать – кто же он на самом деле?
- Будем рассуждать логически, - сказал Учитель вслух. – Предположим, я мотылёк, которому снится, что он Учитель. Хорошо, допустим. Но! Может ли быть у мотылька в холодильнике холодное пиво?
С этими словами Учитель сунул ноги в тапочки и пошёл к холодильнику. Нащупав запотевшую бутылку, он удовлетворённо кивнул:
- Вот всё и выяснилось. Ни хуя я никакой не мотылёк!
И полез за открывашкой.
Edited at 2017-05-31 01:29 pm (UTC)
Денег нету ни хрена.
Отвалилась печень,
Пересохло в горле,
Похмелиться нечем,
Документы сперли,
Глаз заплыл,
Пиджак в пыли,
Под кроватью брюки.
До чего ж нас довели
Путинисты-суки!"
(в оригинале - "коммунисты-суки", адаптировано под "позицию" автора)
Если на ночь не бухать, и спать спокойно - утром завтрак норм.
мои однокашники по нввккус за неимением зимних родительских квартир, на съемных предоставляли новочеркасским нимфам полных букет ощущений включая аромат спизженного кофе и прочие радости из столовки военнослужащих срочной службы.
Разве ж завтрак в постель для пролетарьята,или упаси Бог,офисного планктона придуман?
Он для почтенных леди и джентльменов, к которым поутру входит не менее почтенный мистер Дживс,чтобы поднять шторы,сообщить о погоде и принести что нибудь для пробуждения желания вылезать из постели. Иной раз это могут быть и мудреные антипохмельные средства.
Поскольку ни шеффилдское серебро,ни веджвудский фарфор простым людям были недоступны,то стащили хотя бы саму идею, в рамках приобщения к богатой жизни.
Но всерьёз то нельзя воспринимать.
Хаха, я телевизор не смотрю уже лет 20. Смотрю только когда к родителям в гости прихожу, что не часто, так вот мне рекламу иногда вполне интересно посмотреть более чем передачи :)