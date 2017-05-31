А кто вообще придумал эти идиотские завтраки в постель в рекламе? Не, ну правда. Вот семь утра. Ты продираешь слипшиеся зенки от воплей будильника. Солнце херачит прямо в глаза. Рожа со сна опухшая. Изо рта вонят. Денег нет. Но надо вставать и тащиться на работу. Чтоб они все там сдохли, будь им неладно. Ненавидишь весь мир. Еще и пысать хочется, как из пушки. И тут какой-то сияющий гладко выбритый хрен входит к тебе с подносом с чашкой кофе и круасаном и белозубо сообщает: д

орогая/ой, я приготовил тебе завтрак. Чо? Кофе? На голодный желудок? В семь утра? Не проснувшись? Да ты хочешь, чтоб я вообще прям здесь блевал, тварь белозубая? Со всем этим парадом бактерий во рту? Какой к чертям кофе, блин, иди пельмени вари, урод, мне весь день пахать в окружении придурков, калории давай в топку закидывай! Стой, ты куда пошел, дятел? Организм после подъема спит еще примерно час. Сначала зубы чистить. Потом зарядка. Отжим-присяд-пресс. Потом, когда загустевшая после сна кровь разгонится, сердечко заработает - водные процедуры. Ледяной душ. Обливания-обтирания. И вот только когда метаболизм окончательно перейдет из режима "сон" в режим "бля, хозяин, мы опять в этой чертовой реальности", а желудок вспомнит, что он пустой - вот только тогда мы и пойдем с тобой завтракать. По-настоящему. Нормально жрать так будем! Кофе он мне, блять, принес. С круасаном. Недоросоль.

Не знаю, если бы я жил в этой их рекламе - оно у меня как-нибудь вот так происходило бы.

Так и уебал бы подносом по бритой роже, сука.

Доброе утро.