starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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Про карму.
starshinazapasa
May 30th, 14:30
Ну и про карму. Еще немножко очевидного. В девяносто восьмом году в Москве тоже был "ураган". Я его помню. Машину приятеля накрыло деревом, наш подъезд завалило упавшими деревьями. Тогда тоже были жертвы. Женщину убило рухнувшим рекламным щитом. С тех пор я все жду, когда в Москве запретят устанавливать эти рекламные щиты. Уже двадцать лет жду. Ну, если москвичам плевать на облик своего загаженного информационным мусором города - то уж на свою жизнь, наверное, не плевать? На жизнь своих детей? Ну, очевидно же, что нельзя в городе устанавливать такие площади с такой парусностью. Я не припомню, чт я еще где-то подобное видел. Они - опасны. Они - убивают. Доказано же уже смертями.
Неа. Пофиг. Абсолютно.
С тех пор и до вчерашнего дня была еще парочка "ураганов", опять щиты падали - опять пофиг. Все то же самое. Стоят, как ни в чем не бывало. На рекламе пилят все, кто могут.
Скорость ветра вчера достигала 24 метров в секунду. Ураган первой категории начинается со скорости ветра 33 метра в секунду. Двадцать четыре метра - это вообще ни разу не ураган. Это шквалистый ветер.
Это именно москвичи, своей позицией "моя хата с краю" и "я не интересуюсь политикой", создали себе такую власть, которая пилит наш город так, что при обычном шквалистом ветре счет пострадавших идет на сотни. Да, да. Таким этого город, в котором нельзя жить просто при сильном ветре, сделали вы, только вы, и никто другой.
Второй раз за четверть века. Ровно на те же грабли.




Это не карма. Ничего сверхъестественного.
Вы пожинаете плоды своего безразличия.
Это - закономерность.
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Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
287 comments :
( 287 comments Leave a comment )
dimmoff
2017-05-30 11:31 am (UTC)
А нам все равно, а нам все равно...(с)
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navalnypresiden
2017-05-30 03:10 pm (UTC)
Жизнь в России ничего не стоит, это как теракт в Питере - прошла неделя и все забыли...
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pipesmokerrus
2017-05-30 11:39 am (UTC)
Это же ДЕНЬГИ, как вы понять не можете? Что по сравнению с ним человеческая жизнь?
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zyrlin
2017-05-30 02:00 pm (UTC)
Ну какие теперь деньги? Рекламный бизнес рухнул. Самая популярная реклама в Москве (кроме распродажи квартир) это "здесь могла бы быть ваша реклама" или "рекламное место сдается". Часто изображают девку с надписью "я свободна".
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Mr Hat
2017-05-30 11:47 am (UTC)
Порывы ветра вообще-то достигали 28-30 м/c.
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valroma
2017-05-30 01:38 pm (UTC)
А ураган свыше 32,6.
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oldboar
2017-05-30 11:51 am (UTC)
ну надо заметить, что при Собянине рекламных щитов стало намного меньше
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navalnypresiden
2017-05-30 03:12 pm (UTC)
Технадзора просто нет, эти конструкции атестовывать должны периодически
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tzinch4
2017-05-30 11:58 am (UTC)
еще хотелось бы напомнить, если уж про карму - на Донбассе люди гибнут каждый день, третий год подряд. Из-за переизбытка оружия, поставляемого российской властью, и бандитов, оплачиваемых ею же.
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zyrlin
2017-05-30 02:03 pm (UTC)
Но причем тут Москва? Москвичи с самого начала были против войны. На марш мира пришли десятки тысяч человек, несмотря на угрозы (по соседству была демонстрация кургиняновских титушек и лежали булыжники вроде как для ремонта тротуаров), а на митинги за крымнаш приходилось свозить бюджетников.
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andreyblaze
2017-05-30 12:06 pm (UTC)
Надоть издать закон о запрете энтой самой КАРМЫ.
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в 98 сильнее было

robustov
2017-05-30 12:11 pm (UTC)
в 98 сильнее было, мне кажется.
У нас было все Щукино завалено стволами и на Соколе буквально нельзя было пройти,
в поселке "художников", где Комерсант.

Причем тогда были какие- то вихри, деревья специфически срезало, винтом и прокашивало дорожки, полосами срубало.

и опять- таки. в городе усиливается. М.б. действительно из- за домов возникают эти завихрения, которые сносят все и вся.

Edited at 2017-05-30 12:12 pm (UTC)
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Re: в 98 сильнее было

navalnypresiden
2017-05-30 03:13 pm (UTC)
Это до дефолта или после было?)
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Евгений Мелик
2017-05-30 12:13 pm (UTC)
(задумчиво) Аркадий хоть раз в Праге был? Щиты рекламные видел?
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glavsnab
2017-05-30 01:51 pm (UTC)
в Праге можно
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nomad_69
2017-05-30 12:22 pm (UTC)

Можно ещё вспомнить наводнения в Крымске 2002 и 2012 годов. У руля всё те же лица.

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Сергей Пересвет
2017-05-30 12:24 pm (UTC)
\\Машину приятеля накрыло деревом, наш подъезд завалило упавшими деревьями\\\\

запретим рекламные щиты и деревья сразу перестанут падать!
Л. Логика. Без посредников (в виде головного мозга).
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warmsea
2017-05-30 12:37 pm (UTC)
это Москве за бомбёжки Донбасса аукаетя. и ещё долго будет аукаться.
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deep78
2017-05-30 12:44 pm (UTC)
Аркаша переживает о москве из солнечного израиля или уже вернулся в застенки кгб?
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sanyht
2017-05-30 12:48 pm (UTC)
рекламу и щиты давно надо убрать , а вот из нового : столы и стулья с кафешек небоскребом летающие бреющим полётом в прохожих ?????
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tolstiylat
2017-05-30 12:49 pm (UTC)
Аркадий бывал в Европе ? Его не пугают рекламные щиты в Берлине, Милане, Праге, Риге, Лиссабоне ..... ? Что про еврокарму ? Или может есть свежие мысли про укрокарму ? А нет ощущения, что карму часто не к месту пытаются пришить ?
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bydlorus
2017-05-30 02:25 pm (UTC)
В Европе ветер культурный и регулируется генассамблеей европарламента.
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oppad1
2017-05-30 12:51 pm (UTC)
в местах где есть ветер в таких щитах делают дырки - ну то есть при ветре ткань приподнимается и пропускает ветер. то есть дело не в щитах, а вообще
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thunderozzz
2017-05-30 12:59 pm (UTC)
Как обычно,ничего личного, просто бизнес. (с)
Щит приносит владельцу доход минимум 20 тыс в месяц. А призматрон - 60 тыр.
Вот и ответ - почему жизнь десятка людей ничего не стоит... :(
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kadet734
2017-05-30 01:18 pm (UTC)
Один текст приносит Аркахе две кружки пива.Не густо,но зато посты появляются всё чаще и чаще...
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kadet734
2017-05-30 01:16 pm (UTC)
Жду в Праге,когда в Москве уберут щиты...
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salomafik_plus
2017-05-31 06:53 am (UTC)
Хуесос, убей себя мразь об стенку
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phrossia
2017-05-30 01:21 pm (UTC)
Пусть ещё покрутит, весело.
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glavsnab
2017-05-30 01:51 pm (UTC)
запретить деревья - падают же.
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qpwh2o1cvg
2017-05-30 02:06 pm (UTC)
Это сделают. Нехер дорогую московскую землю занимать!
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dynamo
2017-05-30 02:16 pm (UTC)
При Сталине такого бардака не было.
И при Кадырове не будет.
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shopogolichka_m
2017-05-30 02:21 pm (UTC)
Скажите пожалуйста, где в мире нет рекламных щитов?
( ну в Дании почти нет)
Они иногда полезны, особенно если приехал жить в новую страну или город- так как щиты часто возле рекламируемого объекта находятся, то едешь и сразу видно: ага, недалеко отсюда есть супермаркет, а там- кинотеатр, запоминаешь и когда оно понадобится можно не гуглить.
Кстати почему уличной рекламы мало в Дании - там все в Гугл мэпс учтено- и стоматолог и нотариус и даже самый маленький магазинчик...
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ateimurov
2017-05-30 02:36 pm (UTC)
У оркадия пердачок разорвался что он к этому денежному потоку никакого отношения не имеет.
Блядь вот мудачье либерастное, до всего найдет доебаться, " макароны ддиинные а я люблб короткие" . Тебе кстати вверху уже написали что при Собянине рекламу порезали оч сильно( сам в этой сфере знаю, что говорю) но нееее...кгггровавый режим списияльна установил щит, чтобы убить вот эту конкретную женщину в 98 году.
Кстати а че ты хайп то не поднял как псы кровавого режима рвали на куски мирно побирающегося читающего шекспира мальчика? Ты что не #будь каклюсей?
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menyazabanili
2017-05-30 04:10 pm (UTC)
Мне кажется, 90% либералов держатся подальше от таких зашкваров, как журнализ без посредников, простовова и подобных. Потому что они ничем не отличаются от низших слоев быдлогопоты, кроме того что агрессивная ксенофобия заменена агрессивной русофобией.
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Сколько еще проклятий прилетит простым людям?

alfa_2384
2017-05-30 03:49 pm (UTC)
Это как раз о карме.
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salomafik_plus
2017-05-31 06:54 am (UTC)
Пидар, убейся сучька
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вы,пардон муа,синоптик?

pogodnik
2017-05-30 03:52 pm (UTC)
"ураган первой категории"-это относится к тропическим циклонам.
не знал в Москва теперь в тропиках.

Метеостанция «Немчиновка» зафиксировала 26 м/c, «Шереметьево» — 28 м/c, «Внуково» — 30 м/с.

"Двадцать четыре метра - это вообще ни разу не ураган. Это шквалистый ветер."
Погуглите значение слова "шквал"
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Владимир Артёмов
2017-05-30 03:58 pm (UTC)
приняли бы участие 12 июня? (без сарказма)
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