Ну и про карму. Еще немножко очевидного. В девяносто восьмом году в Москве тоже был "ураган". Я его помню. Машину приятеля накрыло деревом, наш подъезд завалило упавшими деревьями. Тогда тоже были жертвы. Женщину убило рухнувшим рекламным щитом. С тех пор я все жду, когда в Москве запретят устанавливать эти рекламные щиты. Уже двадцать лет жду. Ну, если москвичам плевать на облик своего загаженного информационным мусором города - то уж на свою жизнь, наверное, не плевать? На жизнь своих детей? Ну, очевидно же, что нельзя в городе устанавливать такие площади с такой парусностью. Я не припомню, чт я еще где-то подобное видел. Они - опасны. Они - убивают. Доказано же уже смертями.
Неа. Пофиг. Абсолютно.
С тех пор и до вчерашнего дня была еще парочка "ураганов", опять щиты падали - опять пофиг. Все то же самое. Стоят, как ни в чем не бывало. На рекламе пилят все, кто могут.
Скорость ветра вчера достигала 24 метров в секунду. Ураган первой категории начинается со скорости ветра 33 метра в секунду. Двадцать четыре метра - это вообще ни разу не ураган. Это шквалистый ветер.
Это именно москвичи, своей позицией "моя хата с краю" и "я не интересуюсь политикой", создали себе такую власть, которая пилит наш город так, что при обычном шквалистом ветре счет пострадавших идет на сотни. Да, да. Таким этого город, в котором нельзя жить просто при сильном ветре, сделали вы, только вы, и никто другой.
Второй раз за четверть века. Ровно на те же грабли.
Это не карма. Ничего сверхъестественного.
Вы пожинаете плоды своего безразличия.
Это - закономерность.
starshinazapasa
Журнал Аркадия Бабченко
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
в 98 сильнее было
У нас было все Щукино завалено стволами и на Соколе буквально нельзя было пройти,
в поселке "художников", где Комерсант.
Причем тогда были какие- то вихри, деревья специфически срезало, винтом и прокашивало дорожки, полосами срубало.
и опять- таки. в городе усиливается. М.б. действительно из- за домов возникают эти завихрения, которые сносят все и вся.
Edited at 2017-05-30 12:12 pm (UTC)
Re: в 98 сильнее было
Можно ещё вспомнить наводнения в Крымске 2002 и 2012 годов. У руля всё те же лица.
запретим рекламные щиты и деревья сразу перестанут падать!
Л. Логика. Без посредников (в виде головного мозга).
Щит приносит владельцу доход минимум 20 тыс в месяц. А призматрон - 60 тыр.
Вот и ответ - почему жизнь десятка людей ничего не стоит... :(
И при Кадырове не будет.
( ну в Дании почти нет)
Они иногда полезны, особенно если приехал жить в новую страну или город- так как щиты часто возле рекламируемого объекта находятся, то едешь и сразу видно: ага, недалеко отсюда есть супермаркет, а там- кинотеатр, запоминаешь и когда оно понадобится можно не гуглить.
Кстати почему уличной рекламы мало в Дании - там все в Гугл мэпс учтено- и стоматолог и нотариус и даже самый маленький магазинчик...
Блядь вот мудачье либерастное, до всего найдет доебаться, " макароны ддиинные а я люблб короткие" . Тебе кстати вверху уже написали что при Собянине рекламу порезали оч сильно( сам в этой сфере знаю, что говорю) но нееее...кгггровавый режим списияльна установил щит, чтобы убить вот эту конкретную женщину в 98 году.
Кстати а че ты хайп то не поднял как псы кровавого режима рвали на куски мирно
побирающегосячитающего шекспира мальчика? Ты что не #будь каклюсей?
Сколько еще проклятий прилетит простым людям?
вы,пардон муа,синоптик?
не знал в Москва теперь в тропиках.
Метеостанция «Немчиновка» зафиксировала 26 м/c, «Шереметьево» — 28 м/c, «Внуково» — 30 м/с.
"Двадцать четыре метра - это вообще ни разу не ураган. Это шквалистый ветер."
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