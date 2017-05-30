Ну и про карму. Еще немножко очевидного. В девяносто восьмом году в Москве тоже был "ураган". Я его помню. Машину приятеля накрыло деревом, наш подъезд завалило упавшими деревьями. Тогда тоже были жертвы. Женщину убило рухнувшим рекламным щитом. С тех пор я все жду, когда в Москве запретят устанавливать эти рекламные щиты. Уже двадцать лет жду. Ну, если москвичам плевать на облик своего загаженного информационным мусором города - то уж на свою жизнь, наверное, не плевать? На жизнь своих детей? Ну, очевидно же, что нельзя в городе устанавливать такие площади с такой парусностью. Я не припомню, чт я еще где-то подобное видел. Они - опасны. Они - убивают. Доказано же уже смертями.

Неа. Пофиг. Абсолютно.

С тех пор и до вчерашнего дня была еще парочка "ураганов", опять щиты падали - опять пофиг. Все то же самое. Стоят, как ни в чем не бывало. На рекламе пилят все, кто могут.

Скорость ветра вчера достигала 24 метров в секунду. Ураган первой категории начинается со скорости ветра 33 метра в секунду. Двадцать четыре метра - это вообще ни разу не ураган. Это шквалистый ветер.

Это именно москвичи, своей позицией "моя хата с краю" и "я не интересуюсь политикой", создали себе такую власть, которая пилит наш город так, что при обычном шквалистом ветре счет пострадавших идет на сотни. Да, да. Таким этого город, в котором нельзя жить просто при сильном ветре, сделали вы, только вы, и никто другой.

Второй раз за четверть века. Ровно на те же грабли.

Это не карма. Ничего сверхъестественного.

Вы пожинаете плоды своего безразличия.

Это - закономерность.