starshinazapasa
Журнал Аркадия Бабченко
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- РосИГИЛ
Пытаюсь смотреть новости про ураган. Поваленные деревья, разбитые машины, столб упал на джип, завалило остановку, убило одиннадцать человек... А перед глазами другая картинка. Это обстрел Красногоровки, двадцать седьмое мая. Двигатели от "Града". С несколькими заглушенными дюзами. Для повышения тяги. Потому что на штатную трубу от "Града" - как предполагает Андрей Шор - поставили надколиберный полупромышленный бочковый заряд. Либо рубашку со взрывчаткой поверх корпуса наварили, либо бочку со взрывчаткой прилепили. Для повышения поражающей мощности БЧ. Просто так "Градом" по живому городу фигачить уже неинтересно. На двигатели наварен самодельный стабилизатор. Точность нулевая, но по площадям - самое то. Дети, не дети - плевать.
Это ровно то, чем занимается ИГИЛ в Сирии. Это уже не армия. Это уже чистый беспримесный терроризм.
Москвичи. Наша страна бьет по соседней надколиберными бочковыми ракетами. По жилым домам. Если эта информация подтвердится - это за гранью уже. Совсем.
И до тех пор, пока вы усиленно, всеми средствами, закрываете на это глаза - за исключением тех 0,25 процента кто пытается хотя бы выходить на митинги - плевать на ваш ураган.
Эти фотографии - не стихия. Это - результат действий нашей страны. Это - результат вашего безразличия.
Пока этот город является столицей Мордора - его трагедии не трогают совершенно.
Тот, кто сделал равнодушие своей жизненной позицией, в ответ ничего, кроме равнодушия, получить не может.
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
Можно не одобрять что-то, но при этом с этим не бороться. Почему не бороться? Потому что это означает отказаться от своей жизни и своего простого человеческого счастья.
Не все готовы идти в тюрьму за свои убеждения. Не все готовы отказаться от того, чтобы прожить свою одну-единственную жизнь в радостях, путешествиях, общении с друзьями и т.д. И это абсолютно нормально. Не обязательно бороться со злом, достаточно самому не делать зла своими руками.
Когда Грады будут лупить по Москве, тогда удивленные москвичи начнут спрашивать - а нас то за что?
Как и во ВМВ, выходили. Зная что сами распалили пожар войны до небес.
Например.Новость про ураган и про погибших заняла у Скабеевой аж полминуты скороговоркой.Остальное - час обсуждений, как Макрон жал руку Путину.Не менее животрепещущая новость на другом федеральном канале - как украинскую певицу ртом Лабаду подлые нацысты с концертом в Одессе прокатили за выступления в России.40 минут трёпа.О трагедии - ни слова.
Зато козломордые макаки ревностно бдят, радуются хахлы или нет.
Edited at 2017-05-30 09:01 am (UTC)
Это болезнь?
А если нет? Готов съесть ведро говна?
ай яй яй
сова не думает, сова зенки вылупила и лопочет
и ведь не предьявишь сове, ведь птицы, они тупые, хули с них взять