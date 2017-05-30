starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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РосИГИЛ
starshinazapasa
May 30th, 10:40



Пытаюсь смотреть новости про ураган. Поваленные деревья, разбитые машины, столб упал на джип, завалило остановку, убило одиннадцать человек... А перед глазами другая картинка. Это обстрел Красногоровки, двадцать седьмое мая. Двигатели от "Града". С несколькими заглушенными дюзами. Для повышения тяги. Потому что на штатную трубу от "Града" - как предполагает  Андрей Шор - поставили надколиберный полупромышленный бочковый заряд. Либо рубашку со взрывчаткой поверх корпуса наварили, либо бочку со взрывчаткой прилепили. Для повышения поражающей мощности БЧ. Просто так "Градом" по живому городу фигачить уже неинтересно. На двигатели наварен самодельный стабилизатор. Точность нулевая, но по площадям - самое то. Дети, не дети - плевать.
Это ровно то, чем занимается ИГИЛ в Сирии. Это уже не армия. Это уже чистый беспримесный терроризм.



Москвичи. Наша страна бьет по соседней надколиберными бочковыми ракетами. По жилым домам. Если эта информация подтвердится - это за гранью уже. Совсем.
И до тех пор, пока вы усиленно, всеми средствами, закрываете на это глаза - за исключением тех 0,25 процента кто пытается хотя бы выходить на митинги - плевать на ваш ураган.
Эти фотографии - не стихия. Это - результат действий нашей страны. Это - результат вашего безразличия.
Пока этот город является столицей Мордора - его трагедии не трогают совершенно.
Тот, кто сделал равнодушие своей жизненной позицией, в ответ ничего, кроме равнодушия, получить не может.
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Журналистика без посредников
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
1534 comments :
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bioger_myxomor
2017-05-30 07:50 am (UTC)
Так или иначе, кремлевской крысе придется ответить за свои преступления.
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kapustkin_serg
2017-05-30 10:49 am (UTC)
Аркадий, во времена второй мировой войны все было точно также. Рядом с помещениями где происходили пытки и зверства - люди сидели в ресторанчиках, гуляли с детьми, продолжали жить своей жизнью. Да во все времена так было.
Можно не одобрять что-то, но при этом с этим не бороться. Почему не бороться? Потому что это означает отказаться от своей жизни и своего простого человеческого счастья.
Не все готовы идти в тюрьму за свои убеждения. Не все готовы отказаться от того, чтобы прожить свою одну-единственную жизнь в радостях, путешествиях, общении с друзьями и т.д. И это абсолютно нормально. Не обязательно бороться со злом, достаточно самому не делать зла своими руками.
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pipesmokerrus
2017-05-30 07:50 am (UTC)
Увы, Россия все больше и больше напоминает Мордор... Как вы точно подметили, однако! :)
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big_rig_and_bbq
2017-05-30 10:53 am (UTC)
Вы были в Мордоре ? Давно вернулись ?
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m_gluk
2017-05-30 08:09 am (UTC)

Когда Грады будут лупить по Москве, тогда удивленные москвичи начнут спрашивать - а нас то за что?

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vladicusmagnus
2017-05-30 08:41 am (UTC)
Да нет. Это было бы слишком хорошо. Они не будут недоумевать. Они выйдут на бой праведный.
Как и во ВМВ, выходили. Зная что сами распалили пожар войны до небес.
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myrra_zet
2017-05-30 08:16 am (UTC)
Глас вопиющего в пустыне, Аркадий.Русне на саму себя наплевать.
Например.Новость про ураган и про погибших заняла у Скабеевой аж полминуты скороговоркой.Остальное - час обсуждений, как Макрон жал руку Путину.Не менее животрепещущая новость на другом федеральном канале - как украинскую певицу ртом Лабаду подлые нацысты с концертом в Одессе прокатили за выступления в России.40 минут трёпа.О трагедии - ни слова.
Зато козломордые макаки ревностно бдят, радуются хахлы или нет.

Edited at 2017-05-30 09:01 am (UTC)
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dveruki
2017-05-30 10:03 am (UTC)
В вашем журнале тоже только наблюдение за, как вы выражаетесь, "руснёй".

Это болезнь?
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colobus1
2017-05-30 08:24 am (UTC)
Да плюньте вы, Аркадий. Это уже не имеет смысла.
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Sergei Vz
2017-05-30 08:34 am (UTC)
С первой секунды, это была кампания по созданию террористической группировки на территории Украины. Этакий "Сектор Газа". И вполне себе всё удалось.
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vladicusmagnus
2017-05-30 08:44 am (UTC)
Надеюсь, вы ошибаетесь, и крупно. Но пока - да, очень похоже на то, что вы говорите.
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deep78
2017-05-30 08:35 am (UTC)
Да никто уже не верит в твое вранье, сколько уже раз тебя в него мокали
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vladicusmagnus
2017-05-30 08:46 am (UTC)
Русский, эй, русский!!! Ты хоть свой родной язык выучи. мАкали. А не мОкали. В этом все россияне за вычетом пару проммиле. Языка даже своего не знают, но бегут его защищать куда их не звали.
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tolstiylat
2017-05-30 08:36 am (UTC)
Но ведь в этом кровавом донецко-луганском котле редко можно точно определить, кто стрелял по мирным домам. И скотов, чьи руки в крови по обеим сторонам в ассортименте.
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vladicusmagnus
2017-05-30 08:47 am (UTC)
Ггггг.... Новая методичка?
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d_petrov777
2017-05-30 08:38 am (UTC)
У тебя уже мозжечок "надкОлиберный", вояка хренов. Выходи на митинг!
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standapp
2017-05-30 08:44 am (UTC)
Хрущевки стоят как египетские пирамиды вечные.
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turiban
2017-05-30 09:06 am (UTC)
"ЕСЛИ информация подтвердится..."
А если нет? Готов съесть ведро говна?
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Ваши документики!
2017-05-30 09:11 am (UTC)
Хохлы на довольствие поставили и снабжают самыми свежими липами.
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kadet734
2017-05-30 09:27 am (UTC)
ВСУ воюют исключительно с розами в руках.Про кондиционер и СУшки над городом напомнить?Чей снаряд ещё разобраться надо,а то,как с Боингом не удобно может получится...
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myrra_zet
2017-05-30 10:04 am (UTC)
А шо,уже есть обвиняемые по Боингу?
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male_f
2017-05-30 09:45 am (UTC)
Надеюсь, вследствие урагана ни одно животное не пострадало (я, если что, о фауне).
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sova1509
2017-05-30 09:48 am (UTC)
Не стихия убила москвичей. Убил их тотальный похренизм. Слеплено на соплях. Как говорится: "Тяп-ляп, абы клетка". Ну, что слепили, то и получили. И это, кстати, еще не был ураган в классическом смысле этого слова. Был только шторм. Урагана вы еще не видели.
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Frol Zubastov
2017-05-30 12:41 pm (UTC)
похуистичные москвичи слепили деревья на соплях
ай яй яй
сова не думает, сова зенки вылупила и лопочет
и ведь не предьявишь сове, ведь птицы, они тупые, хули с них взять
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