Пытаюсь смотреть новости про ураган. Поваленные деревья, разбитые машины, столб упал на джип, завалило остановку, убило одиннадцать человек... А перед глазами другая картинка. Это обстрел Красногоровки, двадцать седьмое мая. Двигатели от "Града". С несколькими заглушенными дюзами. Для повышения тяги. Потому что на штатную трубу от "Града" - как предполагает

- поставили надколиберный полупромышленный бочковый заряд. Либо рубашку со взрывчаткой поверх корпуса наварили, либо бочку со взрывчаткой прилепили. Для повышения поражающей мощности БЧ. Просто так "Градом" по живому городу фигачить уже неинтересно. На двигатели наварен самодельный стабилизатор. Точность нулевая, но по площадям - самое то. Дети, не дети - плевать.

Это ровно то, чем занимается ИГИЛ в Сирии. Это уже не армия. Это уже чистый беспримесный терроризм.

Москвичи. Наша страна бьет по соседней надколиберными бочковыми ракетами. По жилым домам. Если эта информация подтвердится - это за гранью уже. Совсем.

И до тех пор, пока вы усиленно, всеми средствами, закрываете на это глаза - за исключением тех 0,25 процента кто пытается хотя бы выходить на митинги - плевать на ваш ураган.

Эти фотографии - не стихия. Это - результат действий нашей страны. Это - результат вашего безразличия.

Пока этот город является столицей Мордора - его трагедии не трогают совершенно.

Тот, кто сделал равнодушие своей жизненной позицией, в ответ ничего, кроме равнодушия, получить не может.