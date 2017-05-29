starshinazapasa
Журнал Аркадия Бабченко
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- С днюхой
Генерал Кульчицкий был хороший мужик. Солдаты таких любят. В отличие от показных Рэмбо. Собственно, его и любили. То, что в армии называется "батя".
Вертушка в тот вылет была очень перегружена. Ушла тяжело, чуть не зацепив стойкой шасси за бруствер. Шла на Карачун. Это было тогда самое тяжелое место.
А через пару часов её сбили.
Я до сих пор благодарен Кульчицкому, что он не взял меня тогда на борт.
В общем, у меня сегодня второй день рождения. Или третий. Или двадцать пятый уже. Жизнь такая, что со счета в своих вторых днях рождениях собьешься.
Как бы там ни было - еще лишних три года.
Пожалуй, они прожиты мной все же не зря.
Спасибо, товарищ генерал
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
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- прошаренный был генерал
"«На дуэли мы драться точно не собираемся, но мы будем мочить вас в сортирах. И на вашей территории тоже. В ход будут пущены все средства. Будут рваться ваши вокзалы… Мне все равно будет, кого из вас убивать: мирное население, немирное. Почему я должен вас жалеть?»"
Edited at 2017-05-29 10:06 am (UTC)
пс. пердак зашей, выблядок.
Туда ему и дорога, как и другим нарушившим присягу.
Конечно.
Хранить страну и защищать советский строй.
Ииии...?
Что они сделали когда союз рушился?
Ничего.
Пересидели тихонько.
Переприсягли и нормально.
Кто сказал, что присягу дают один раз?
Одни разве что ГКЧПы пытались ссср спасти как он есть, остальные же...
Бляха-муха, и тут гомосеки....
Глаза Бретшнейдера загорелись надеждой, и он быстро проговорил:
— В Конопиште вывешено десять чёрных флагов.
— Нет, их должно быть двенадцать, — сказал Швейк, отпив из кружки.
— Почему вы думаете, что двенадцать? — спросил Бретшнейдер.
— Для ровного счёта — дюжина. Так считать легче, да на дюжину и дешевле выходит...
в АД укропидоры!! хайль ПАРАША!!
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Акхм... а точно товарищ?
Генерал
Ага