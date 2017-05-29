starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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С днюхой
starshinazapasa
May 29th, 10:25


Генерал Кульчицкий был хороший мужик. Солдаты таких любят. В отличие от показных Рэмбо. Собственно, его и любили. То, что в армии называется "батя".
Вертушка в тот вылет была очень перегружена. Ушла тяжело, чуть не зацепив стойкой шасси за бруствер. Шла на Карачун. Это было тогда самое тяжелое место. 
А через пару часов её сбили.


Я до сих пор благодарен Кульчицкому, что он не взял меня тогда на борт.
В общем, у меня сегодня второй день рождения. Или третий. Или двадцать пятый уже. Жизнь такая, что со счета в своих вторых днях рождениях собьешься.
Как бы там ни было - еще лишних три года.
Пожалуй, они прожиты мной все же не зря.
Спасибо, товарищ генерал
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57 comments :
( 57 comments Leave a comment )
livejournal
2017-05-29 08:29 am (UTC)
Здравствуйте!
Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
(Reply) (Thread)
livejournal
2017-05-29 08:29 am (UTC)
Здравствуйте! Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal России! Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
(Reply) (Thread)
az_mut
2017-05-29 08:47 am (UTC)
хорошего вам дня! а вашим комментаторам - того же , чего они другим желают....
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georg4177
2017-05-29 09:14 am (UTC)
Ну тебе в принципе везёт с непопасть на ненужный вертолёт. Поздравляю, чё.
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irbis_hunt
2017-05-29 10:04 am (UTC)
"После победы Майдана Сергей Кульчицкий перешел на сторону протестующих. Это решение, как он сам признался, далось ему нелегко, но презрение к существующей власти и недовольство происходящим в стране пересилило. Тем не менее, пока продолжалось противостояние, Кульчицкий оставался верным избранному президенту."

- прошаренный был генерал
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irbis_hunt
2017-05-29 10:05 am (UTC)
"По словам Кульчицого, к России у него был личный счет: в начале 1990-х ему якобы отказывали в присвоении очередного воинского звания из-за того, что он являлся украинцем по национальности. И на Украину он, как сам признался, уехал за карьерой."

"«На дуэли мы драться точно не собираемся, но мы будем мочить вас в сортирах. И на вашей территории тоже. В ход будут пущены все средства. Будут рваться ваши вокзалы… Мне все равно будет, кого из вас убивать: мирное население, немирное. Почему я должен вас жалеть?»"

Edited at 2017-05-29 10:06 am (UTC)
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Гайдар Чубайсович
2017-05-29 10:27 am (UTC)
Česká začal učit, kreténe? Když začnete pracovat, namísto odpadků každý psát, parazita? Myslíte si, že Češi budou použity na nic navždy?
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dagrael
2017-05-29 10:35 am (UTC)
Особо гармонично скопипастенное из онлайн-переводчика смотрится вкупе с ником)))
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hotmysl
2017-05-29 10:54 am (UTC)
Ну, по уровню с Власовым не сравнить. Вот день рождения кого надо широко отмечать на Украине! 14 сентября по новому, 1-е, по старому. Надо госпраздником сделать!
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valroma
2017-05-29 06:20 pm (UTC)
И начать с флага! Что, уже? В России?
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aspasiaroma
2017-05-29 10:58 am (UTC)
Счастливчик, господин Бабченко
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servis_men
2017-05-29 11:40 am (UTC)
Вот жлоб был этот Кульчицкий. Чо ему жалко было тебя взять с собой?
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g1a2n3s
2017-05-29 12:28 pm (UTC)
На украине ещё остались вертолёты??? Автор пиздабол
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si_99
2017-05-29 10:11 pm (UTC)
пиздит, конечно. Уже и Украины никакой нет, замерзла насмерть еще зимой 15го года, а потом сдохла с голоду в 16м.

пс. пердак зашей, выблядок.
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anteimac
2017-05-29 12:44 pm (UTC)
Генерал был хорошим мужиком да, жаль что мирных людей убивать приказы отдавал падла, а так да - молодец!
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kyl_tiras
2017-05-29 12:52 pm (UTC)

Туда ему и дорога, как и другим нарушившим присягу.

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Конечно.

Александр Салов
2017-05-29 01:32 pm (UTC)
Советские генералы и прочие офицеры ведь тоже давали присягу.
Хранить страну и защищать советский строй.
Ииии...?
Что они сделали когда союз рушился?
Ничего.
Пересидели тихонько.
Переприсягли и нормально.
Кто сказал, что присягу дают один раз?
Одни разве что ГКЧПы пытались ссср спасти как он есть, остальные же...
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volch555
2017-05-30 06:53 am (UTC)
"Я всегда готов по приказу Советского Правительства выступить на защиту моей Родины - Союза Советских Социалистических Республик". Приказа не было, какие претензии?
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bothman
2017-05-29 01:33 pm (UTC)
Как Аркадий всех этих пидарасов терпит?
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probegavshij
2017-05-29 01:57 pm (UTC)
Так Прага же, Европа, толерантность, вот это вот всё.
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tigr6
2017-05-29 02:17 pm (UTC)
Всё-таки, Аркадий, вас кто-то бережёт. Судьба, Б-г или что-то ещё... С днюхой! ))
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62x39
2017-05-29 03:00 pm (UTC)
"Генерал Кульчицкий был хороший мужик. Солдаты таких любят."

Бляха-муха, и тут гомосеки....
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salomafik_plus
2017-05-30 04:36 am (UTC)
Тебе пидору всю сраку порвали
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(Deleted comment)
sonasucre
2017-05-29 03:50 pm (UTC)
оркаша выучи фразу Же не манж па сис жур,пригодится в твоей карьере профнищего
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ovod_2010
2017-05-29 06:47 pm (UTC)
— В Вене сегодня тоже траур.
Глаза Бретшнейдера загорелись надеждой, и он быстро проговорил:
— В Конопиште вывешено десять чёрных флагов.
— Нет, их должно быть двенадцать, — сказал Швейк, отпив из кружки.
— Почему вы думаете, что двенадцать? — спросил Бретшнейдер.
— Для ровного счёта — дюжина. Так считать легче, да на дюжину и дешевле выходит...


в АД укропидоры!! хайль ПАРАША!!
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beret2014
2017-05-29 08:29 pm (UTC)
Хороший был генерал, раз ватаны его ненавидят. Мир праху, тризну справили. Айдар.
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koronick
2017-05-29 08:32 pm (UTC)
Еще по этому же принципу ватаны ненавидят Гитлера. Хороший был мужик - из тебя бы мыло сделал ;-)
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koronick
2017-05-29 08:33 pm (UTC)
Спасибо, товарищ генерал
_______________________
Акхм... а точно товарищ?
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si_99
2017-05-29 10:18 pm (UTC)
не знаю, что из себя представлял генерал Кульчицкий, но вот за свои два с лишним года в В/С ни разу не слышал, что бы кого-то из офицеров/прапоров солдаты звали "батей". ни разу. "лысый", "полкан", "сундук", "жэка" - было. батя - никогда и никто их , кроме неслужившего любэ-расторгуева, так не звал.
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Генерал

Mikhail Grishin
2017-05-30 11:34 am (UTC)
Свою награду он уже заслужил...
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alleinstehen
2017-05-30 05:57 pm (UTC)
Хохлы распиздяи. Так им и надо. За квоты на мову.
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Ага

izotov_egor
2017-05-31 03:53 pm (UTC)
Жаль, что ты, падаль, с ним не сдох, со всеми своими выблядками.
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