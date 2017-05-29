Генерал Кульчицкий был хороший мужик. Солдаты таких любят. В отличие от показных Рэмбо. Собственно, его и любили. То, что в армии называется "батя".

Вертушка в тот вылет была очень перегружена. Ушла тяжело, чуть не зацепив стойкой шасси за бруствер. Шла на Карачун. Это было тогда самое тяжелое место.

А через пару часов её сбили.

Я до сих пор благодарен Кульчицкому, что он не взял меня тогда на борт.

В общем, у меня сегодня второй день рождения. Или третий. Или двадцать пя

тый уже. Жизнь такая, что со счета в своих вторых днях рождениях собьешься.

Как бы там ни было - еще лишних три года.

Пожалуй, они прожиты мной все же не зря.

Спасибо, товарищ генерал