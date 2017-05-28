Попрошайки.

Нет, это какой-то совершенно перевернутый мир. "Я, конечно, не одобраю, но полиция должна была разобраться - не заставляли ли его взрослые".
Эммм.... Не заставляли ли взрослые - что?
Учить Шекспира?????
И ведь вот это все обсуждается на полном серьезе.
Ок. Хорошо. Допустим.
Вот проклятые взрослые заставляли пацана учить, блин, Шекспира (о мой мозг), зарабатывать своим знанием себе деньги на велосипед, или, там айфон - и? Дальше-то какова ваша логическая цепочка? Отвалдохать за это пацана, довести его до истерики, похитить, увезти в ментовку, травмировав на всю жизнь?
Нет, я правда пытаюсь понять. Из всех сил тщусь. Но, блин, ни черта не понимаю.
Скажите, друзья мои, на четвертом-пятом-шестом десятке жизни в России - вы правда не знаете, как выглядит попрошайка? Или именно на этой неделе решили придуриваться? По вашему, дети, которых принуждают заниматься попрошайничеством - а использование детского труда это, безусловно, уголовка - выглядят вот так вот? В очках, хорошо одетые, читающие Шекспира и с мачехой с планшетом?
Вообще, конечно, офигеть, сколько, оказывается, людей считает уличных артистов попрошайками. Какой-то вековечный, непроходимый совок. Свободного труда в этом перевернутом мире не существует. В нем признают только бухгалтерию, которая два раза в месяц насыпает корм в стойло. И трудовую книжку клеймом на лоб.
И, да. Главное. Азы первого класса. Вот просто десткие понятия о добре и зле. Если ребенок занимается попрошайничеством - задача полиции оградить ребенка от попрошайничества, а не общество от ребенка.
Попрошайничество - это когда ребенок собирает милостыню ВМЕСТО ТОГО, ЧТОБЫ УЧИТЬСЯ. Проблема попрошайничества - не в сборе денег. А в том, что ребенок ассоциализируется. В остальное свободное время, после того, как сделал математику, каждый может делать все, что он хочет. Хоть Шекспира читать, хоть в танчики резаться. Если, конечно, мама разрешит.
Это просто моральный базис.
Я не понимаю, как это можно не понимать.
Какой-то совершенно извращенный дискурс. Взрослые люди не могут говорить об этом на полном серьезе. Здесь вообще просто нечего обсуждать.
Взрослые. Обязаны. Защищать. Детей.
Особенно если эти взрослые - в форме.
Все. Точка.
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Спасибо
им ПЛЕВАТЬ на этого мальца и всех мальцов в мире. И на Шекспира плевать. Им главное - истерически доказать себе, что С НИМИ ТАКОГО НЕ СЛУЧИТСЯ. Потому что в глубине души они понимают: случиться может с любым в России. Это страшно. И они забивают этот страх криками "а он попрошайничал, а тетка ненормальная, а в Америке копы его бы сразу застрелили" и т.д.
Это такая защита от постоянного страха - жить в России.
// Это такая защита от постоянного страха - жить в России.//
Глупости не пиши.
Edited at 2017-05-28 02:25 pm (UTC)
Которая ментам кричала что соседка и материлась.
История мутная и сильно раздутая, и врядли в "демократических" странах сделали по другому. Наоборот с ювеналкой бы запарили родителя.
Edited at 2017-05-28 12:54 pm (UTC)
Но что делать? Менты наши университетов не кончали, а попрошайки на вокзалах им попросту платят.
т.е - у ментов просто сработал рефлекс ?
На развал России!!!!
и дело надо бы передать в налоговую полицию, я щетаю
В том, что ребенок при этом приобретает или закрепляет привычку к легким деньгам. Не заработанным. И едва ли, повзрослев, будет готов работать. Ведь деньги можно получить легче. Сегодня не дают? Добавим фантазии! Креатива. Надавим на слабости - жалость, сентиментальность итыды. И человек станет развиваться именно в эту сторону - к легким деньгам. Это не плохо - рискованно. И часто плохо заканчивается. Привычка к труду полезнее.
Вот хоть на вас для примера можно посмотреть
Правильно, чтобы ребенок копал? Лес валил? Что?
Во-первых. По закону (нашему, российскому, закону) действия мальчика и его мачехи - очевидное и стопроцентное попрошайничество. Точка. (Рассуждения адвокатов семьи про "не доказано" оставим на совести адвокатов - лично мне они не представляются серьёзными.) Кроме того - современный российский закон, почти не трогающий взрослых попрошаек, к детскому попрошайничеству относится резко негативно. Хотите, чтобы таких мальчиков, как этот персонаж, не винтили менты, - меняйте закон. Это раз.
Во-вторых. По закону мачеха, не усыновившая ребёнка, не есть его законный представитель. В данном случае это сильно уменьшило у заинтересованных сторон возможность для манёвра при разруливании ситуации. Господа законодатели ничего не имеют сказать по данному вопросу?
Менты же, со своей стороны, обязаны исполнять закон. Который весьма крив, но другого нет. Разумеется, в процессе они ещё и своих собственных дров наломали - ну так других ментов у нас тоже нет.
Так что тут надо не в загадочной русской душе копаться, а законы поправить для начала. И ментам вломить за их ментовские косяки. Остальное потом.
Очень много вопросов без ответов
2. Сколько раз в течение скольких часов ребенок ежедневно повторял и повторял один и тот же стих на улице?
3. Ребенок читал/бубнил стих от удовольствия и восторга перед поэзией или его заставляли?
4. Кто поставил перед ним сумку?
5. Как давно и часто мальчик читает стих на этой улице?
6. В какую школу ходит ребенок, и как он учится?
7. Почему он не знает имени женщины, которая называла себя соседкой и знакомой, но якобы оказалась мачехой?
8. Кому он отдает деньги после "работы"?
9. Где мать ребенка?
10.Где работает женщина, которая за углом присматривала за "работой" ребенка?
Ой, еще много вопросов...
Edited at 2017-05-28 02:17 pm (UTC)
RE: Очень много вопросов без ответов
2. пока не надоест - много, много раз, а может, что из Пушкина было
3. полицейские сняли с плеча, обшмонали и поставили на землю.
4. что это меняет?
5. что это меняет?
6. у него спрашивали?
7. себе на пиво оставляет.
К чему эти вопросы?
Я тоже могу задать вопрос: Что там с законом о полиции?
Edited at 2017-05-28 02:11 pm (UTC)
Хочет пацан декламировать на улице - пусть дядьстёпу читает! Это наше все!
И ментам приятно.
потому у народа складывается впечатление, что либерасты больно уж хитрожопы, и готовы соврать в любой момент что бы позлобствовать. и верить им - себя не уважать.
так вот репутация и зарабатывается
ты думаешь, что те придурки знали, что он читает, да у ни
Re: ты думаешь, что те придурки знали, что он читает, да у
Быть или не быть, вот в чем вопрос. Достойно ль
Смиряться под ударами судьбы,
Иль надо оказать сопротивленье
И в смертной схватке с целым морем бед
Покончить с ними? Умереть. Забыться.
что с психикой у ребенка, явный истероид...
Аркадий, вы только сейчас это поняли?
Так это же символ веры русни. Абсолютные рабы, для которых работа - это только на хозяина и в цепях. Вы думаете, все то быдло, которое регулярно плюется говном по поводу реквизитов для оплаты под вашими постами, делает это из одной лишь ненависти к вашим политическим взглядам? Нет - они точно так же реагируют и на предложение платить за совершенно неполитические тексты или иные формы творчества. Свободного труда для них не существует, их бесит сама эта идея. Работать они могут только под кнутом, и платить за чужую работу - тоже только под кнутом. В их системе ценностей украсть - это доблесть, а просить деньги за свой труд - преступление.
Ватникам, само собой, сдохнуть, а указанной их категории - в особенности.
Edited at 2017-05-28 03:17 pm (UTC)
Re: Аркадий, вы только сейчас это поняли?
Как же я люблю этих клоунов в погонах. Эх, им бы еще красные носы приделать!
Дебилы, *ять
Re: Дебилы, *ять
Де-юре они все - попрошайки. Другое дело, что на взрослого попрошайку закона сейчас нет, а вот к ребёночку отношение иное.
Вся история свидетельствкет скорее о неквалифицированности полиции - они просто не умеют обращаться с подобными ситуациями. Они сделали именно то, что и должны были, но совершенно ьезопразным способом. Кроме того, это свидетельствует о нарастании пропасти медлу людьми и властями - отношение к органам охраны порядка становится всё хуже, поскольку порядок, который они охраняют, всё меньше нравится.
Классная идея для стартапа, бро - бизнес-попрошайка. Одеваешься в "Гуччи", паркуешь "Порш Каен" рядом, достаешь 7ой айфон, кладешь коробку для денег и таким заунывным голосом начинаешь: "помогиииииите на дом на Барвихе, дай вам Бог здоровья"