starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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Попрошайки.
starshinazapasa
May 28th, 15:34

Нет, это какой-то совершенно перевернутый мир. "Я, конечно, не одобраю, но полиция должна была разобраться - не заставляли ли его взрослые".
Эммм.... Не заставляли ли взрослые - что?
Учить Шекспира?????
И ведь вот это все обсуждается на полном серьезе.

Ок. Хорошо. Допустим.

Вот проклятые взрослые заставляли пацана учить, блин, Шекспира (о мой мозг), зарабатывать своим знанием себе деньги на велосипед, или, там айфон - и? Дальше-то какова ваша логическая цепочка? Отвалдохать за это пацана, довести его до истерики, похитить, увезти в ментовку, травмировав на всю жизнь?
Нет, я правда пытаюсь понять. Из всех сил тщусь. Но, блин, ни черта не понимаю.

Скажите, друзья мои, на четвертом-пятом-шестом десятке жизни в России - вы правда не знаете, как выглядит попрошайка? Или именно на этой неделе решили придуриваться? По вашему, дети, которых принуждают заниматься попрошайничеством - а использование детского труда это, безусловно, уголовка - выглядят вот так вот? В очках, хорошо одетые, читающие Шекспира и с мачехой с планшетом?


Вообще, конечно, офигеть, сколько, оказывается, людей считает уличных артистов попрошайками. Какой-то вековечный, непроходимый совок. Свободного труда в этом перевернутом мире не существует. В нем признают только бухгалтерию, которая два раза в месяц насыпает корм в стойло. И трудовую книжку клеймом на лоб.

И, да. Главное. Азы первого класса. Вот просто десткие понятия о добре и зле. Если ребенок занимается попрошайничеством - задача полиции оградить ребенка от попрошайничества, а не общество от ребенка.
Попрошайничество - это когда ребенок собирает милостыню ВМЕСТО ТОГО, ЧТОБЫ УЧИТЬСЯ. Проблема попрошайничества - не в сборе денег. А в том, что ребенок ассоциализируется. В остальное свободное время, после того, как сделал математику, каждый может делать все, что он хочет. Хоть Шекспира читать, хоть в танчики резаться. Если, конечно, мама разрешит.
Это просто моральный базис.
Я не понимаю, как это можно не понимать.

Какой-то совершенно извращенный дискурс. Взрослые люди не могут говорить об этом на полном серьезе. Здесь вообще просто нечего обсуждать.
Взрослые. Обязаны. Защищать. Детей.
Особенно если эти взрослые - в форме.

Все. Точка.


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Как обычно, кто считает нужным, сколько считает нужным

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488 comments :
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mara_killdozer
2017-05-28 12:41 pm (UTC)
Чего вы кипятитесь и доказываете очевидные вещи?
им ПЛЕВАТЬ на этого мальца и всех мальцов в мире. И на Шекспира плевать. Им главное - истерически доказать себе, что С НИМИ ТАКОГО НЕ СЛУЧИТСЯ. Потому что в глубине души они понимают: случиться может с любым в России. Это страшно. И они забивают этот страх криками "а он попрошайничал, а тетка ненормальная, а в Америке копы его бы сразу застрелили" и т.д.

Это такая защита от постоянного страха - жить в России.
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chekm2005
2017-05-28 02:24 pm (UTC)
Всё давно подробно разобрано:



// Это такая защита от постоянного страха - жить в России.//
Глупости не пиши.

Edited at 2017-05-28 02:25 pm (UTC)
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kinchevk
2017-05-28 12:43 pm (UTC)
Один вопрос. А что тогда делала рядом мачеха ? Когда я в детстве подрабатывал (ходили с пацанами в таксопарк, мыли такси после смены), как-то обходился без родителей.
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kyl_tiras
2017-05-28 12:52 pm (UTC)

Которая ментам кричала что соседка и материлась.
История мутная и сильно раздутая, и врядли в "демократических" странах сделали по другому. Наоборот с ювеналкой бы запарили родителя.



Edited at 2017-05-28 12:54 pm (UTC)
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rivvv
2017-05-28 12:45 pm (UTC)
Здесь я с Аркадием совершенно согласен. Следующий шаг - объявить попрошайкой школьника, читающего на уроке в школе Лермонтова. Просит оценку же!
Но что делать? Менты наши университетов не кончали, а попрошайки на вокзалах им попросту платят.
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т.е - у ментов просто сработал рефлекс ?

Константин
2017-05-28 03:04 pm (UTC)
Попрошайки им башляют , а если с пацана-"попрошайки" не удаётся срубить бабла - рефлекс "тащить в кутузку" у ментов сработал просто автоматически ..?
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superherr
2017-05-28 12:45 pm (UTC)
Его отец отбирал все 15 тыщ в день которые мальчик выпрашивал и отправлял Навальному!
На развал России!!!!
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blagorodnii_don
2017-05-28 02:29 pm (UTC)
15 тыщ в день?! Однако,в России народ любит Шекспира.
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eusevius
2017-05-28 12:47 pm (UTC)
это конечно не попрошайничество, но зарегистрироваться в качестве ИП и заплатить налоги он (его законные представители) обязаны

и дело надо бы передать в налоговую полицию, я щетаю
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cantanapoli
2017-05-28 01:24 pm (UTC)
Вы это серьезно?
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a_kravzov
2017-05-28 12:58 pm (UTC)
Или так: проблема попрошайничества, как бы при этом не выглядел ребенок, планшет он держал в руках или медную кружку, по принуждению или вдохновению, в другом.
В том, что ребенок при этом приобретает или закрепляет привычку к легким деньгам. Не заработанным. И едва ли, повзрослев, будет готов работать. Ведь деньги можно получить легче. Сегодня не дают? Добавим фантазии! Креатива. Надавим на слабости - жалость, сентиментальность итыды. И человек станет развиваться именно в эту сторону - к легким деньгам. Это не плохо - рискованно. И часто плохо заканчивается. Привычка к труду полезнее.
Вот хоть на вас для примера можно посмотреть
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mara_killdozer
2017-05-28 01:07 pm (UTC)
То есть петь, читать стихи, показывать фокусы, продавать свои плетеные браслетики и так зарабатывать - это легкий заработок?

Правильно, чтобы ребенок копал? Лес валил? Что?
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mailos
2017-05-28 01:21 pm (UTC)
Забавно. Ребенок должен был быть в рубище? Иначе он не попрошайка а уличный артист? Вы это серьезно? Вы удивитесь, но в Москве уже давно побираются вполне прилично одетые люди. На светофоре у Пушкинской неоднократно видел довольно презентабельного старика. Форма разная, но суть одна.
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krasngorec73
2017-05-28 05:59 pm (UTC)
Там одна банда работает. Старик главарь шайки и куча сподручных школьников. По ночам Шекспира учат - скрепы расшатывают.
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beloborodoff
2017-05-28 01:37 pm (UTC)
Теперь любой урка будет знать. Когда тебя берет полиция - громко читай Шекспира. Завтра станешь первой новостью на Эхо Москвы.
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cantanapoli
2017-05-28 01:45 pm (UTC)
А, так вот в чем дело, это все проделки преступного мира, запрягли мальца Шекспира читать. Провокация против родной милиции.
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kadet734
2017-05-28 01:51 pm (UTC)
Для Аркахи тема попрошайничества,любимая...
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navalnypresiden
2017-05-28 07:27 pm (UTC)
Это заработок, попробуйте столько же текста каждый день накатывать
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achtungslos
2017-05-28 01:57 pm (UTC)
Прежде чем обсуждать моральный базис - давайте поменяем законы, ОК?

Во-первых. По закону (нашему, российскому, закону) действия мальчика и его мачехи - очевидное и стопроцентное попрошайничество. Точка. (Рассуждения адвокатов семьи про "не доказано" оставим на совести адвокатов - лично мне они не представляются серьёзными.) Кроме того - современный российский закон, почти не трогающий взрослых попрошаек, к детскому попрошайничеству относится резко негативно. Хотите, чтобы таких мальчиков, как этот персонаж, не винтили менты, - меняйте закон. Это раз.

Во-вторых. По закону мачеха, не усыновившая ребёнка, не есть его законный представитель. В данном случае это сильно уменьшило у заинтересованных сторон возможность для манёвра при разруливании ситуации. Господа законодатели ничего не имеют сказать по данному вопросу?

Менты же, со своей стороны, обязаны исполнять закон. Который весьма крив, но другого нет. Разумеется, в процессе они ещё и своих собственных дров наломали - ну так других ментов у нас тоже нет.

Так что тут надо не в загадочной русской душе копаться, а законы поправить для начала. И ментам вломить за их ментовские косяки. Остальное потом.
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saboteur_2
2017-05-28 02:14 pm (UTC)
Название закона и статью в студию!
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Очень много вопросов без ответов

sergeeva777
2017-05-28 02:00 pm (UTC)
1. Кто привел мальчика на центральную улицу Москвы и заставил читать стих.
2. Сколько раз в течение скольких часов ребенок ежедневно повторял и повторял один и тот же стих на улице?
3. Ребенок читал/бубнил стих от удовольствия и восторга перед поэзией или его заставляли?
4. Кто поставил перед ним сумку?
5. Как давно и часто мальчик читает стих на этой улице?
6. В какую школу ходит ребенок, и как он учится?
7. Почему он не знает имени женщины, которая называла себя соседкой и знакомой, но якобы оказалась мачехой?
8. Кому он отдает деньги после "работы"?
9. Где мать ребенка?
10.Где работает женщина, которая за углом присматривала за "работой" ребенка?
Ой, еще много вопросов...


Edited at 2017-05-28 02:17 pm (UTC)
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RE: Очень много вопросов без ответов

saboteur_2
2017-05-28 02:19 pm (UTC)
1. сам пришёл
2. пока не надоест - много, много раз, а может, что из Пушкина было
3. полицейские сняли с плеча, обшмонали и поставили на землю.
4. что это меняет?
5. что это меняет?
6. у него спрашивали?
7. себе на пиво оставляет.

К чему эти вопросы?
Я тоже могу задать вопрос: Что там с законом о полиции?
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kote_iosif
2017-05-28 02:02 pm (UTC)
нет ничего плохого, что дети с малых лет помогают родителям и подрабатывают
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sergeeva777
2017-05-28 02:11 pm (UTC)
Вот и отведите своих 9-летних детей на Арбат...Пускай, подрабатывают с малых лет.

Edited at 2017-05-28 02:11 pm (UTC)
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alexsas2645
2017-05-28 02:05 pm (UTC)
стихи публично, без разрешения органов. Тем более какого-то заморского либераста... Экстремизм в чистом виде!

Хочет пацан декламировать на улице - пусть дядьстёпу читает! Это наше все!
И ментам приятно.
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stagla
2017-05-28 02:40 pm (UTC)
почему-то так получается, что все вот эти либерасты - любители передергивать и манипулировать. вот в данной ситуации давят на то что забрали за шекспира. хотя очевидно что шекспир тут не причем.
потому у народа складывается впечатление, что либерасты больно уж хитрожопы, и готовы соврать в любой момент что бы позлобствовать. и верить им - себя не уважать.
так вот репутация и зарабатывается
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ты думаешь, что те придурки знали, что он читает, да у ни

Nikolay Naumenko
2017-05-28 02:06 pm (UTC)
ты думаешь, что те придурки знали, что он читает? да они работают в полиции потому, что у них на лбу написано два класса с вышибанием((((
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Re: ты думаешь, что те придурки знали, что он читает, да у

uu_69
2017-05-29 01:34 pm (UTC)
Мент просто среагировал на фразу "иль нужно оказать сопротивленье - восстать, вооружиться, победить...". А сие терроризм по нынешним понятиям.
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affidavit_donda
2017-05-28 02:16 pm (UTC)
Эй, ватнофашист! По делу можешь что-нибудь сказать?
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edroovna
2017-05-28 02:22 pm (UTC)
Откуда им знать про Шекспира. Вы вдумайтесь, что он читал. Он же к бунту призывал.

Быть или не быть, вот в чем вопрос. Достойно ль
Смиряться под ударами судьбы,
Иль надо оказать сопротивленье
И в смертной схватке с целым морем бед
Покончить с ними? Умереть. Забыться.
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sergeeva777
2017-05-28 02:28 pm (UTC)
Хорошие стихи...заставили учить ребенка 9 лет, чтобы собирать деньги.
что с психикой у ребенка, явный истероид...
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blagorodnii_don
2017-05-28 02:34 pm (UTC)
Какой (конкретно) закон нарушил мальчик,что его задержала полиция?
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saboteur_2
2017-05-28 02:45 pm (UTC)
Те кто оправдывает действия полиционеров не могут ответить на данный вопрос и всячески его игнорируют. Выше вон пример такой суки.
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Аркадий, вы только сейчас это поняли?

yury_nesterenko
2017-05-28 03:11 pm (UTC)
"Вообще, конечно, офигеть, сколько, оказывается, людей считает уличных артистов попрошайками. Какой-то вековечный, непроходимый совок. Свободного труда в этом перевернутом мире не существует. В нем признают только бухгалтерию, которая два раза в месяц насыпает корм в стойло. И трудовую книжку клеймом на лоб."

Так это же символ веры русни. Абсолютные рабы, для которых работа - это только на хозяина и в цепях. Вы думаете, все то быдло, которое регулярно плюется говном по поводу реквизитов для оплаты под вашими постами, делает это из одной лишь ненависти к вашим политическим взглядам? Нет - они точно так же реагируют и на предложение платить за совершенно неполитические тексты или иные формы творчества. Свободного труда для них не существует, их бесит сама эта идея. Работать они могут только под кнутом, и платить за чужую работу - тоже только под кнутом. В их системе ценностей украсть - это доблесть, а просить деньги за свой труд - преступление.

Ватникам, само собой, сдохнуть, а указанной их категории - в особенности.

Edited at 2017-05-28 03:17 pm (UTC)
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Re: Аркадий, вы только сейчас это поняли?

alders
2017-05-28 04:37 pm (UTC)
Амёба.
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ollo
2017-05-28 03:12 pm (UTC)
наконец-то впервые вижу адекватную точку зрения на это
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sergeenko_ivan
2017-05-28 03:13 pm (UTC)
Не обязательно стихи читать, песни тоже подойдут. Например, такая: "По приютам я с детства скита-а-а-лся, не име-ея родного угла-а-а..."
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luden1
2017-05-28 03:22 pm (UTC)
Был задержан особо опасный преступник по кличке 'гамлет'. В ходе задержания пришлось применить силу и табельное оружие. В ходе следствия выявилась пособница назвавшая себя соседкой Эдит Пиаф и пособник, назвавший себя отцом Элвисом Пресли. Подсудимый патент на работу не предоставил, сославшись на то, что он принц. Договор на аренду квадратного метра арбата предоставлен не был. Из сего следует, что принц занимался незаконной предпринимательской деятельностью в виде попрошайничества. Дело отправлено в суд....
Как же я люблю этих клоунов в погонах. Эх, им бы еще красные носы приделать!
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Дебилы, *ять

Александр Максимов
2017-05-28 03:23 pm (UTC)
Уже который день я тихо фигею с почтенной интернет-публики на полном серьезе считают, что мальчик попрошайничал. А на Арбате музыканты со скрипками, гитарами и синтезаторами тоже попрошайничают? Или певец который там же поет частушки, художник рисующий шаржи? Весь звездец ситуации в том, уже пикнуть на улице нельзя без разрешения властей, чтобы тебя не посчитали шпионом или врагом народа, а зарабатывал ли мальчик или просто по фану читал стихи - дело десятое.
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Re: Дебилы, *ять

achtungslos
2017-05-28 03:30 pm (UTC)
А на Арбате музыканты со скрипками, гитарами и синтезаторами тоже попрошайничают? Или певец который там же поет частушки, художник рисующий шаржи?
Де-юре они все - попрошайки. Другое дело, что на взрослого попрошайку закона сейчас нет, а вот к ребёночку отношение иное.
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igoritkin
2017-05-28 03:29 pm (UTC)
Если это "свободный труд", то свободный труд несовершеннолетнего, не так ли? Что разрешено только с 14 лет, хоть для наёмного труда, хоть для свободного. Мог кто то послать ребёнка "свободно трудиться". Вполне. То, что он не выглядел как обычный попрошайка, ни о чём не говорит - это могла быть новая оригинальная "бизнес-идея". Просто на улице этого знать нельзя. Можно только видеть, что прохожие дают ребёнку деньги, что свидетельствкует о том, что тот "свободно трудится".
Вся история свидетельствкет скорее о неквалифицированности полиции - они просто не умеют обращаться с подобными ситуациями. Они сделали именно то, что и должны были, но совершенно ьезопразным способом. Кроме того, это свидетельствует о нарастании пропасти медлу людьми и властями - отношение к органам охраны порядка становится всё хуже, поскольку порядок, который они охраняют, всё меньше нравится.
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Александр Максимов
2017-05-28 03:47 pm (UTC)
"То, что он не выглядел как обычный попрошайка, ни о чём не говорит - это могла быть новая оригинальная "бизнес-идея""

Классная идея для стартапа, бро - бизнес-попрошайка. Одеваешься в "Гуччи", паркуешь "Порш Каен" рядом, достаешь 7ой айфон, кладешь коробку для денег и таким заунывным голосом начинаешь: "помогиииииите на дом на Барвихе, дай вам Бог здоровья"
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