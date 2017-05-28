Попрошайки.

Нет, это какой-то совершенно перевернутый мир. "Я, конечно, не одобраю, но полиция должна была разобраться - не заставляли ли его взрослые".

Эммм.... Не заставляли ли взрослые - что?

Учить Шекспира?????

И ведь вот это все обсуждается на полном серьезе.

Ок. Хорошо. Допустим. Вот проклятые взрослые заставляли пацана учить, блин, Шекспира (о мой мозг), зарабатывать своим знанием себе деньги на велосипед, или, там айфон - и? Дальше-то какова ваша логическая цепочка? Отвалдохать за это пацана, довести его до истерики, похитить, увезти в ментовку, травмировав на всю жизнь?

Нет, я правда пытаюсь понять. Из всех сил тщусь. Но, блин, ни черта не понимаю. Скажите, друзья мои, на четвертом-пятом-шестом десятке жизни в России - вы правда не знаете, как выглядит попрошайка? Или именно на этой неделе решили придуриваться? По вашему, дети, которых принуждают заниматься попрошайничеством - а использование детского труда это, безусловно, уголовка - выглядят вот так вот? В очках, хорошо одетые, читающие Шекспира и с мачехой с планшетом?

Вообще, конечно, офигеть, сколько, оказывается, людей считает уличных артистов попрошайками. Какой-то вековечный, непроходимый совок. Свободного труда в этом перевернутом мире не существует. В нем признают только бухгалтерию, которая два раза в месяц насыпает корм в стойло. И трудовую книжку клеймом на лоб.

И, да. Главное. Азы первого класса. Вот просто десткие понятия о добре и зле. Если ребенок занимается попрошайничеством - задача полиции оградить ребенка от попрошайничества, а не общество от ребенка.

Попрошайничество - это когда ребенок собирает милостыню ВМЕСТО ТОГО, ЧТОБЫ УЧИТЬСЯ. Проблема попрошайничества - не в сборе денег. А в том, что ребенок ассоциализируется. В остальное свободное время, после того, как сделал математику, каждый может делать все, что он хочет. Хоть Шекспира читать, хоть в танчики резаться. Если, конечно, мама разрешит.

Это просто моральный базис.

Я не понимаю, как это можно не понимать.

Какой-то совершенно извращенный дискурс. Взрослые люди не могут говорить об этом на полном серьезе. Здесь вообще просто нечего обсуждать.

Взрослые. Обязаны. Защищать. Детей.

Особенно если эти взрослые - в форме.

Все. Точка.





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Как обычно, кто считает нужным, сколько считает нужным