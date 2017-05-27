Ну, и, конечно, слово за слово, пошел ты, сам пошел, оттолкнули, сам оттолкнул, ударили, сам ударил - и привет. Вышел на улицу с дочкой в какой-нибудь уголок Дурова, а уехал к Мохнаткину на пять лет.
Или это похищение девушки, которую двое идиотов в багажник "Бентли" засовывали и которое потом оказалось розыгрышем - помните? Ты ж не знаешь, что это розыгрыш. То же ведь надо что-то делать. Двое заталкивают в багажник девушку - ну не пройдешь же мимо. И либо сам кого-нибудь урной по голове огреешь, либо... А если не розыгрыш? Пристрелят к чертям, да и все.
Или, что куда вероятнее, нацики какого-нибудь несчастного таджика в вагоне метро убивать будут. Совсем уже бытовая ситуация, согласитесь. В метро ж с гастарбайтерами уже боишься ездить. Не из-за каких-то там ужасных понаехавших, из-за местных! Полезут убивать его, а встревать придется тебе.
Или это похищение девушки, которую двое идиотов в багажник "Бентли" засовывали и которое потом оказалось розыгрышем - помните? Ты ж не знаешь, что это розыгрыш. То же ведь надо что-то делать. Двое заталкивают в багажник девушку - ну не пройдешь же мимо. И либо сам кого-нибудь урной по голове огреешь, либо... А если не розыгрыш? Пристрелят к чертям, да и все.
Или, что куда вероятнее, нацики какого-нибудь несчастного таджика в вагоне метро убивать будут. Совсем уже бытовая ситуация, согласитесь. В метро ж с гастарбайтерами уже боишься ездить. Не из-за каких-то там ужасных понаехавших, из-за местных! Полезут убивать его, а встревать придется тебе.
Что самое обидное - изуродуют-то тебя одного, потому что остальные-то всегда спокойно проходят мимо. Я ж говорю, главное из искусств в этой стране - искусство быть посторонним. Искусство придумать оправдание. Я уже под конец и сам начал им овладевать... Не выходи из комнаты, не совершай ошибку
Черт, да слава тебе, господи, что я могу сейчас смотреть в глаза своему ребенку. И не из камеры, и не из гроба. Ну его на хрен, такую страну. Вот просто - ну его на хрен.
Доброе утро.
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Спасибо
Походу наши полицейские были правы - мальчик поставил коробку для денег чтобы кидали, и читал стихи.
Рядом сидела мама и контролировала - отработанная схема попрошайничества.
Полицейские спросили где родители, мальчик сказал дома - он научен мамой и папой что говорить, тогда полицаи его забрали. Мама встряла но мамой не назвалась чтобы не загреметь в кутузку.
Бинго! Белая лента в восторге! Полицейский беспредел!!!
Я сколько раз, читая про такие истории, замечал, насколько же я чувствую себя безопаснее и защищенней в Украине, нежели чувствовал в РФ...
А то что он верещал как полоумный так мож истероидного типа.
Меня как-то поутру разбудили истошные вопли.Стояла девушка лет 19-20 у забора под окнами и на все попытки к ней подойти начинала истошно орать в истерике.
Причём на попытки матери подойти.
Мать и призналась прохожим что дочь истеричка и у неё бывают обострения когда достаточно малейшего чиха.
"Искусство придумать оправдание. Я уже под конец и сам начал им овладевать...".
Хуле там придумывать и овладевать.
Встреваешь за своих а остальные сами виноваты что полицаи их не защищают,патриот должен сосать.
То же относится и к инертной массе...они сами на тренировки хотя бы изучить азы самообороны ходить не хотят ибо черти ленивые и халявщики.
Был у меня такой знакомый...звали его с корешем на тренировки а он всё губы морщил...да я грит...трубу возьму и все разбегутся.
Не прошло и 3-мес. как оно мне звонит мол помоги,ни до кого больше не дозвонился,мужики трубой отпиздили.
Я как бы в трико с футболкой и домашних шлёпанцах так на улицу зимой и выскочил.Куртку только накинул.
Догнали мы этих мужиков.
Оказались 5-ю тёлками лет по 19-21.
Оказалось до этого тот мой знакомый наехал в подъезде на сестру малолетку одной из этих тёлок за то что та ударила его сестру малолетку.
Взял за грудки говорит.
Те 5 тёлок увидели это и с разбегу накинулись,запинали ногами в закуток с мусоропроводом а кто-то из них схватила железную трубу кем-то выкинутую и по еблу тому не любителю тренировок съездила.
А тип ростом почти метр девяносто да и дрищом не назовёшь.
Дело было во Владивостоке.
А вот в других парашных городах да...там вообще кореша с детства при намечающейся драке сбегают,лично был свидетелем.
Менталитет-с в рашке д.же разный по регионам,в основном везде быдло конечно.
И на улицах тоже играют.
Но нашим полицейским даже в голову не приходит к ним подойти.
Почему?
А потому что по закону снимать показания с них нельзя без адвоката или родителей.
И 9-летнего ( ! ) если тронут, то им потом Сиротский суд кожу наизнанку вывернет..
За деньги?
"И 9-летнего ( ! ) если тронут, то им потом Сиротский суд кожу наизнанку вывернет.."
То есть полиция пройдет мимо чумазого попрошайки? Какая хреновая у вас полиция.
Или еще более обыденная ситуация: в вагоне случится драка эмо-боев с готами и ты попадешь под раздачу, ага. Вероятность этого - примерно такая же, как встретить "нацика" в Москве в 2017 году.
- Хорошо, только стихи не читай
Сброс кубика Рубика над МВД и КГБ был спецоперацией ЦРУ, чтобы запутать руководство СССР среди 43252003274489856000 комбинаций этого кубика. Это привело к развалу Советского Союза. Сейчас Пентагон готовит двухцветный кубик с четырьмя квадратиками на каждой стороне для сброса на Кремль. Говорят, этого будет более чем достаточно.
Уже при Нургалиеве кубик для ВСЕХ стал монолитным.
> Как обычно, кто считает нужным, сколько считает нужным
> Paypal: putnpnh@gmail.com
> Яндекс-кошелек, номер 410 011 372 145 462.
> В Сбербанке карта номер 4276 3800 8339 8359.
> Для пользователей WebMoney рублевый кошелек номер R361089635093.
> Для пользователей WebMoney долларовый кошелек номер: Z525692199692
> Для пользователей MasterCard, VISA и Maestro карта номер 4276 3800 8339 8359.
> Либо просто кинуть на телефон
> МТС: +7 915 237 41 78.
> Мегафон: +7 926 558 57 89
Неправильно ты милостыню просишь. Ногу надо подогнуть, рожу говном измазать, тогда может кину копеечку...
Зачем тебе иностранец в пространстве русского мира?
Не искушай напрасно своего хранителя-ангела.
Не выходи из комнаты! На улице, чай, не Англия.
О, не выходи из комнаты. Максимум – до магазина.
Максимум – вокруг дома, руки убрав за спину.
Разве что - на молебен. Всё остальное – зыбко.
Не выходи из комнаты, не совершай ошибку.
Не выходи из комнаты, из себя, или строя.
Не выходи за рамки режима с пометкой «строгий».
Не умничай. Не высовывайся. Стань незаметней вируса.
Дожидайся ОМОНа, шмона, сноса, доноса, выноса.
Сергей Плотов
Если уж забота о правах человека
Re: Если уж забота о правах человека
Edited at 2017-05-27 12:30 pm (UTC)
Домой пришли! Так что сидишь на своем диване и думаешь, что защищен? Фигушки. Квартирка есть? Детишки есть? Тощий карман есть? Могут взять в разработку..., будешь врагом народа на раз-два. Потому что, диван-не дам, квартиру-не дам, детей-не дам!
Типичная логика врага народа. А народ-это галька,администрация, депутаты, силовые (все)!Им лишняя нищебродская копейка никогда не мешала. Как они все пострадали материально...Аж на 200тыс в досанкционных рублях!
Написал автор из забугорья, бросив своего ребёнка в этой страшной и ужасной стране.
Нормальный пост. Написать кучу гавна и сразу бабла попросить? Откуда вы появляетесь?