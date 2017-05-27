starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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Не выходи из комнаты, не совершай ошибку.
starshinazapasa
May 27th, 11:43
Нет, дело даже не в том, что менты волокут ребенка. Дело в том, что тебе самому приходится ходить по улицам. В Москве я это старался свести до минимума. Старался выходить в город только по необходимости. Потому что... Вот идешь ты по улице, скажем, с дочкой. И видишь, как десятилетний мальчишка бьется в истерике, а его волокут в машину трое мудаков. Ну - не пройдешь же мимо, да? Обязательно влезешь. Иначе как ты своему ребенку-то в глаза смотреть будешь? Что будет стоить все то, что ты ей рассказывал? Не за чужого ведь влезешь. За своего. Потому что боишься потом увидеть этот взгляд. Потому что иначе - крушение мира. Потому что ты - папа. Как ты можешь опустив глаза пройти мимо, когда обижают маленького и слабого?
Ну, и, конечно, слово за слово, пошел ты, сам пошел, оттолкнули, сам оттолкнул, ударили, сам ударил - и привет. Вышел на улицу с дочкой в какой-нибудь уголок Дурова, а уехал к Мохнаткину на пять лет.
Или это похищение девушки, которую двое идиотов в багажник "Бентли" засовывали и которое потом оказалось розыгрышем - помните? Ты ж не знаешь, что это розыгрыш. То же ведь надо что-то делать. Двое заталкивают в багажник девушку - ну не пройдешь же мимо. И либо сам кого-нибудь урной по голове огреешь, либо... А если не розыгрыш? Пристрелят к чертям, да и все.
Или, что куда вероятнее, нацики какого-нибудь несчастного таджика в вагоне метро убивать будут. Совсем уже бытовая ситуация, согласитесь. В метро ж с гастарбайтерами уже боишься ездить. Не из-за каких-то там ужасных понаехавших, из-за местных! Полезут убивать его, а встревать придется тебе.

Что самое обидное - изуродуют-то тебя одного, потому что остальные-то всегда спокойно проходят мимо. Я ж говорю, главное из искусств в этой стране - искусство быть посторонним. Искусство придумать оправдание. Я уже под конец и сам начал им овладевать... Не выходи из комнаты, не совершай ошибку
Черт, да слава тебе, господи, что я могу сейчас смотреть в глаза своему ребенку. И не из камеры, и не из гроба. Ну его на хрен, такую страну. Вот просто - ну его на хрен.
Доброе утро.


В рамках проекта "Журналистика без посредников"
Как обычно, кто считает нужным, сколько считает нужным
Paypal: putnpnh@gmail.com
Яндекс-кошелек, номер 410 011 372 145 462.
В Сбербанке карта номер 4276 3800 8339 8359.
Для пользователей WebMoney рублевый кошелек номер R361089635093.
Для пользователей WebMoney долларовый кошелек номер: Z525692199692
Для пользователей MasterCard, VISA и Maestro карта номер 4276 3800 8339 8359.
Либо просто кинуть на телефон
МТС: +7 915 237 41 78.
Мегафон: +7 926 558 57 89
Спасибо

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Журналистика без посредников
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
706 comments :
( 706 comments Leave a comment )
superherr
2017-05-27 08:48 am (UTC)
А за границей полицаи потащат ребенка - тоже полезешь?
Походу наши полицейские были правы - мальчик поставил коробку для денег чтобы кидали, и читал стихи.
Рядом сидела мама и контролировала - отработанная схема попрошайничества.
Полицейские спросили где родители, мальчик сказал дома - он научен мамой и папой что говорить, тогда полицаи его забрали. Мама встряла но мамой не назвалась чтобы не загреметь в кутузку.
Бинго! Белая лента в восторге! Полицейский беспредел!!!
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antshadow
2017-05-27 08:52 am (UTC)
Чтоб быть в безопасности надо не стихи читать, а Навальному в глаза плескать всякой херью.
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shultz_flory
2017-05-27 08:56 am (UTC)
В принципе в любой стране возможны подобные сцены, а в Штатах в особенности.
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prosto_vova
2017-05-27 09:01 am (UTC)
А вы были в штатах-то?
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prosto_vova
2017-05-27 09:01 am (UTC)
Все-таки Россия уникальная страна из тех, кто не считают себя дикими территориями. В ней нет народа, общества, и никто и ни в какой ситуации не может себя чувствовать в безопасности.

Я сколько раз, читая про такие истории, замечал, насколько же я чувствую себя безопаснее и защищенней в Украине, нежели чувствовал в РФ...
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Владимир
2017-05-27 09:46 am (UTC)
А уж в Северной Корее-то насколько безопасно!
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koka_lermont
2017-05-27 09:08 am (UTC)
Слава московским полицаям... присекли нарушение закона...
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krasngorec73
2017-05-27 10:49 pm (UTC)
Сегодня Гамлета читает, а завтра марсельезу споет. А там глядишь и уголовником-наркоманом вырастет, на госдеп работать начнет, наплюет на то, за что дидывоевалы и геем будет. Менты вовремя духовность подправили.
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aleks_denisof
2017-05-27 09:15 am (UTC)
Нормальное стадо которое не захотело стать обществом, даже не стая. "Ты виноват лишь в том что хочется мне кушать. Сказал и в темный лес ягненка поволок"
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melius2
2017-05-27 09:22 am (UTC)
Похоже на использование ребёнка для попрошайничества.

А то что он верещал как полоумный так мож истероидного типа.

Меня как-то поутру разбудили истошные вопли.Стояла девушка лет 19-20 у забора под окнами и на все попытки к ней подойти начинала истошно орать в истерике.

Причём на попытки матери подойти.

Мать и призналась прохожим что дочь истеричка и у неё бывают обострения когда достаточно малейшего чиха.

"Искусство придумать оправдание. Я уже под конец и сам начал им овладевать...".

Хуле там придумывать и овладевать.

Встреваешь за своих а остальные сами виноваты что полицаи их не защищают,патриот должен сосать.

То же относится и к инертной массе...они сами на тренировки хотя бы изучить азы самообороны ходить не хотят ибо черти ленивые и халявщики.

Был у меня такой знакомый...звали его с корешем на тренировки а он всё губы морщил...да я грит...трубу возьму и все разбегутся.

Не прошло и 3-мес. как оно мне звонит мол помоги,ни до кого больше не дозвонился,мужики трубой отпиздили.

Я как бы в трико с футболкой и домашних шлёпанцах так на улицу зимой и выскочил.Куртку только накинул.

Догнали мы этих мужиков.

Оказались 5-ю тёлками лет по 19-21.

Оказалось до этого тот мой знакомый наехал в подъезде на сестру малолетку одной из этих тёлок за то что та ударила его сестру малолетку.

Взял за грудки говорит.

Те 5 тёлок увидели это и с разбегу накинулись,запинали ногами в закуток с мусоропроводом а кто-то из них схватила железную трубу кем-то выкинутую и по еблу тому не любителю тренировок съездила.

А тип ростом почти метр девяносто да и дрищом не назовёшь.

Дело было во Владивостоке.

А вот в других парашных городах да...там вообще кореша с детства при намечающейся драке сбегают,лично был свидетелем.

Менталитет-с в рашке д.же разный по регионам,в основном везде быдло конечно.
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provinzial_58
2017-05-27 04:26 pm (UTC)
Тяжелое наследие, достававшееся от Украины и Прибалтики.
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d_nation
2017-05-27 09:39 am (UTC)
Скажу за Латвию: да, у нас тоже дети из музыкальных школ играют в переходах.
И на улицах тоже играют.

Но нашим полицейским даже в голову не приходит к ним подойти.

Почему?

А потому что по закону снимать показания с них нельзя без адвоката или родителей.

И 9-летнего ( ! ) если тронут, то им потом Сиротский суд кожу наизнанку вывернет..
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provinzial_58
2017-05-27 04:28 pm (UTC)
"Скажу за Латвию: да, у нас тоже дети из музыкальных школ играют в переходах."
За деньги?

"И 9-летнего ( ! ) если тронут, то им потом Сиротский суд кожу наизнанку вывернет.."
То есть полиция пройдет мимо чумазого попрошайки? Какая хреновая у вас полиция.
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Владимир
2017-05-27 09:45 am (UTC)
"Или, что куда вероятнее, нацики какого-нибудь несчастного таджика в вагоне метро убивать будут. Совсем уже бытовая ситуация, согласитесь."

Или еще более обыденная ситуация: в вагоне случится драка эмо-боев с готами и ты попадешь под раздачу, ага. Вероятность этого - примерно такая же, как встретить "нацика" в Москве в 2017 году.
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dmitriykrilov
2017-05-27 12:27 pm (UTC)
Шутишь? Да дохера их. Вон, недавно они даже съезд в СПб при поддержке правительства проводили.
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fasttake
2017-05-27 09:54 am (UTC)
- Мам, я пойду кислотой людям в глаза побрызгаю?
- Хорошо, только стихи не читай
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svetasta
2017-05-27 10:36 am (UTC)
а своего ребенка отправишь читать за деньги стихи на улице,стоя за углом?
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dmitriykrilov
2017-05-27 12:22 pm (UTC)
Что плохого в читать за деньги стихи на улице?
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al_fuhrmann
2017-05-27 10:54 am (UTC)
Они просто дебилы. Как и почти все менты. Кубик Рубика для мента-генерала - одноцветный, а для мента-полковника - монолитный. А ментам чином ниже про кубик даже думать запрещено.

Сброс кубика Рубика над МВД и КГБ был спецоперацией ЦРУ, чтобы запутать руководство СССР среди 43252003274489856000 комбинаций этого кубика. Это привело к развалу Советского Союза. Сейчас Пентагон готовит двухцветный кубик с четырьмя квадратиками на каждой стороне для сброса на Кремль. Говорят, этого будет более чем достаточно.
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Уже при Нургалиеве кубик для ВСЕХ стал монолитным.

Евгений Иванов
2017-05-28 03:56 am (UTC)
И,да,-Пескову двухцветного кубика с четырьмя квадратиками реально хватит для вывиха мозга.Его боссу,судя по полётам с цаплями-тоже.Отсутствие нужды в мозге среди безмозглого окружения приводит к атрофии рудиментарных органов.А вот хвост наверняка снова начал отрастать...Дутерте явно приезжал консультировать как на пальму лазить.Или,возможно,уже-как с неё слезть.Пока ехал-Вован сам упал.Потому затягивать с визитом не стали.Помчался своих бабуинов усмирять...
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negoro_aka_sp
2017-05-27 10:56 am (UTC)
> В рамках проекта "Журналистика без посредников"
> Как обычно, кто считает нужным, сколько считает нужным
> Paypal: putnpnh@gmail.com
> Яндекс-кошелек, номер 410 011 372 145 462.
> В Сбербанке карта номер 4276 3800 8339 8359.
> Для пользователей WebMoney рублевый кошелек номер R361089635093.
> Для пользователей WebMoney долларовый кошелек номер: Z525692199692
> Для пользователей MasterCard, VISA и Maestro карта номер 4276 3800 8339 8359.
> Либо просто кинуть на телефон
> МТС: +7 915 237 41 78.
> Мегафон: +7 926 558 57 89

Неправильно ты милостыню просишь. Ногу надо подогнуть, рожу говном измазать, тогда может кину копеечку...
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creator_lv
2017-05-27 05:51 pm (UTC)
11 рублей тебе уже перечислено.
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dne80
2017-05-27 11:01 am (UTC)
В России с каждым днём становится всё хуже и хуже.
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mike7025
2017-05-27 11:08 am (UTC)
Не выходи из комнаты, не исполняй Шекспира.
Зачем тебе иностранец в пространстве русского мира?
Не искушай напрасно своего хранителя-ангела.
Не выходи из комнаты! На улице, чай, не Англия.

О, не выходи из комнаты. Максимум – до магазина.
Максимум – вокруг дома, руки убрав за спину.
Разве что - на молебен. Всё остальное – зыбко.
Не выходи из комнаты, не совершай ошибку.

Не выходи из комнаты, из себя, или строя.
Не выходи за рамки режима с пометкой «строгий».
Не умничай. Не высовывайся. Стань незаметней вируса.
Дожидайся ОМОНа, шмона, сноса, доноса, выноса.
Сергей Плотов
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Если уж забота о правах человека

alfa_2384
2017-05-27 11:42 am (UTC)
, тогда следует идти в свидетели. Спокойно, узнав № отделения ОВД. И вот там-то начинается когнитивный диссонанс! Как онижедети кусаются, писают на пол, матерятся и плюются свидетелю в ясны очи.
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Re: Если уж забота о правах человека

dmitriykrilov
2017-05-27 12:30 pm (UTC)
МВД уже извинилось, протокол аннулировали, в отношении ментов инициирована проверка, но кремлеботы по инерции продолжали с задором жрать говно.

Edited at 2017-05-27 12:30 pm (UTC)
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flicker581
2017-05-27 12:04 pm (UTC)
Риторика неподкупного журналиста резко изменилась с переездом. Приспосабливается помаленьку, к воздуху свободы-то.
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Анатолий Я
2017-05-29 06:21 pm (UTC)
К каклам чтоль свалил ?
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saltichixa
2017-05-27 12:13 pm (UTC)
Вот я не выходила из комнаты( уличная пустыня не в счет). Не выходила на работу...
Домой пришли! Так что сидишь на своем диване и думаешь, что защищен? Фигушки. Квартирка есть? Детишки есть? Тощий карман есть? Могут взять в разработку..., будешь врагом народа на раз-два. Потому что, диван-не дам, квартиру-не дам, детей-не дам!
Типичная логика врага народа. А народ-это галька,администрация, депутаты, силовые (все)!Им лишняя нищебродская копейка никогда не мешала. Как они все пострадали материально...Аж на 200тыс в досанкционных рублях!
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voda_bez_gaza
2017-05-27 12:22 pm (UTC)
Ну - не пройдешь же мимо, да? Обязательно влезешь. Иначе как ты своему ребенку-то в глаза смотреть будешь? Что будет стоить все то, что ты ей рассказывал? Не за чужого ведь влезешь. За своего. Потому что боишься потом увидеть этот взгляд. Потому что иначе - крушение мира. Потому что ты - папа.

Написал автор из забугорья, бросив своего ребёнка в этой страшной и ужасной стране.
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coil_label
2017-05-27 01:15 pm (UTC)
Зачем гнать волну? Ребенок ( кстати щупленький и не здоровый с виду) нищенствовать на улице. Это запрещено законом. А любой стране первого мира, ребенка немедленно изъяли бы из семьи, передали на воспитание приемной семье, а родители отвечали бы по уголовному закону, т.к. оставлять ребенка одного дома! До 12 - 14( а Америке) лет нельзя. А уж ходить по улицам так вообще уголовно наказуемо. Соседи тут же позвонят в полицию. Никому не жалко девятилетнего задохлика, которого заставляли попрошайничать на улице родители? А то, что ребенок орет, когда его тащат, вы пробовали своих двухлетних детей отнести в ванную, когда они хотят играть? Та же картина.
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alonsol
2017-05-27 01:37 pm (UTC)
вы бы хоть молчали коли не знаете. в рф детей всенепременно в семье оставляют, как можно дольше и как можно больше и закрывают глаза частенько на то что пьют и бьют, одет? покормлен ну ок, всё норм.
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saltichixa
2017-05-27 02:16 pm (UTC)
А я напишу на вас донос, что вы бояру пьете и ребенка бьете...У нас еще ни одна гнида за клевету не ответила. А то, что все пьют бояру и бьют детей, это все знают, доказыванию не подлежит. Сколько ЮЮшных гнид по моим постам это увидели...
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Pavel Zaytsev
2017-05-27 03:07 pm (UTC)
Искусство быть посторонним еще называется, как ихтамнет. Это не сложно, просто выключаем часть мозга и норм.
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Pavel Zaytsev
2017-05-27 03:08 pm (UTC)
Искусство быть посторонним еще называется, как ихтамнет. Это не сложно, просто выключаем часть мозга и норм.
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kvg
2017-05-27 03:14 pm (UTC)

Нормальный пост. Написать кучу гавна и сразу бабла попросить? Откуда вы появляетесь?

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