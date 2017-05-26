starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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Я ж говорю - место проклятое (с)
starshinazapasa
May 26th, 8:01

Демократии и вообще-то трудно соревноваться с тоталитарным государством, которому неограниченная власть позволяет, например, сконцентрировать все гигантские ресурсы страны для такого соревнования, фактически подчинить всю жизнь решению этой задачи. Люди могут ходить голодные и раздетые, элементарные удобства и предметы обихода могут начисто отсутствовать, но армия будет снабжена по последнему слову техники, а добрая половина бюджета будет тратиться на подрывную деятельность против врагов и укрепление союзников. Разве может демократическое государство заставить все свое общество, всю печать, церковь, дипломатию, искусство, спорт и т. д. служить целям пропаганды, дезинформации, разведки и окончательной победы любой ценой? Разве можно даже вообразить себе такую полную цензуру и секретность при демократии, какая десятилетиями существует у нас?
Соответственно, люди, выросшие в наших условиях, приучены к совершенно иным представлениям, реакциям, нормам. В тоталитарном государстве человек существует для некой цели, даже если он в нее и не верит; при демократии человек существует для своего собственного удовольствия. Поди заставь его идти на жертвы для каких-то абстрактных целей. За все годы войны во Вьетнаме американцы потеряли около 50 тыс. человек, то есть примерно столько же, сколько у них ежегодно гибнет на дорогах в автомобильных катастрофах, и это вызвало всенародную антивоенную истерию, почти революцию. За один год войны в Афганистане советские потеряли тысячи убитыми, и никто даже об этом не говорит. У нас просто другие масштабы, другие критерии, и, пока счет не пойдет на миллионы, реакция населения будет пассивной.


Владимир Буковский, "Письма русского путешественника"

Хоть сейчас в печать, да? Ничего не изменилось. Только даты и названия поменяй.

Я когда читаю его или Мустафу Джемилева, каждый раз думаю: вот один отсидел четырнадцать лет, второй отсидел четырнадцать лет, казалось бы - все, монстр, с которым они боролись, подох, Дзержинского возят мордой по асфальту, свобода. Все. Победа. Живи.

Но монстр поднимает голову, встает, отряхивается и возвращается. И к одному приходит опять домой - причем даже уже в чужую страну, когда вроде бы совсем уже убежал от него! - и опять все с тем же: репрессии, аресты, лагерь, Сибирь, а у другого вообще полный крах: если в тот раз народ и вправду был порабощен, то в этот - все сами, добровольно, радостно и с флагами. И опять все заново. И если Джемилеву есть с кем бороться, хотя я не знаю, откуда он на восьмом десятке берет силы на это, то Буковскому и бороться то даже уже не с кем, некого освобождать от монстра, потому что монстром стало само большинство.

Думаешь об этом, и жутко становится.


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579 comments :
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v_inete_s_99
2017-05-26 05:08 am (UTC)
>>Я ж говорю - место проклятое (с)
ПРО АВТОВАЗ!
и рашку в целом...
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kpakeh
2017-05-26 07:26 am (UTC)
Один из штампов, можно сразу "фильтровать" подобные посты.
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negoro_aka_sp
2017-05-26 05:12 am (UTC)
Запасной, у тебя говно горлом идет. Галоперидолу прими.
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gonzass
2017-05-26 02:39 pm (UTC)
А как тогда его на вентилятор набрасывать,
не имея даже более менее значительного инфоповода?
А Джемилев - борец-профи, на гранты не бедствует, мягко говоря.
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Два вопроса.

jumper_alpha
2017-05-26 05:20 am (UTC)
Почему он приходит вновь и вновь? Ответ - по генетике. Человеку в генетику вбита эволюцией элитно-иерархическая система. Он по генетике может жить в них и только в них. А такая система автоматически порождает диктатуру. Вопрос первый - как изменить это генетическое проклятие?
Порождает диктатуру - в том числе и совершенно правильно, необходимо, как пример - поэтическое эссе ЮЛ о демократии по ссылке дальше и второй вопрос: а что с вашей немонстровой точки зрения надо было делать в описываемой ситуации?
http://jumper-alpha.livejournal.com/4311.html
Дадите ответы? Или у оппозиции с обратной связью так же, как и у власти - никак? :):):)
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vlasovetz55
2017-05-26 07:29 am (UTC)
Диктатуру порождают дикари.
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critical_errorr
2017-05-26 05:23 am (UTC)
Самая высшая цель - это сделать жизнь других более невыносимой, чем своя... )
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dmitry_markin
2017-05-26 06:44 am (UTC)
И внушить им, что "если бы не мы, вы бы тут вообще!..."))
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aurora_hws
2017-05-26 05:32 am (UTC)
Годы отрицательной селекции берут свое.
Ясно что от зомби,добровольно потребляющих зомбоящик,ждать проявления каких то общечеловеческих гуманитарных ценностей бессмысленно.
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probegavshij
2017-05-26 05:35 am (UTC)
Интернет это такой же зомбоящик, просто в борьбе двух популяций зомби побеждает
более многочисленная.
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probegavshij
2017-05-26 05:34 am (UTC)
а все годы войны во Вьетнаме американцы потеряли около 50 тыс. человек, то есть примерно столько же, сколько у них ежегодно гибнет на дорогах в автомобильных катастрофах, и это вызвало всенародную антивоенную истерию, почти революцию. За один год войны в Афганистане советские потеряли тысячи убитыми, и никто даже об этом не говорит. У
За все годы войны в Афганистане СССР потерял в три раза меньше людей, чем США во Вьетнаме.
Диссиденты такие диссиденты.
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andybelg
2017-05-26 05:38 am (UTC)
Демократия должна вначале войти в головы. А как она может войти в эти головы если 300 лет рабства, угнетения, вседозволенности "власти".
Можно брать Пушкина, Толстого, Некрасова, Гоголя менять имена и даты и всё так же, всё то же.
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ilvas
2017-05-26 05:59 am (UTC)
Ха, если Вы в большинстве - то это демократия. Если в меньшинстве - монстр.
Какие же Вы двуличные, либералы
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vlasovetz55
2017-05-26 07:33 am (UTC)
Демократия -- это конкуренция. А не пресловутое большинство. Не надо так буквально понимать.
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subbotin_alex
2017-05-26 06:13 am (UTC)
Убивший дракона, сам становится драконом. По крайней мере, в России это так.
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aurora_hws
2017-05-26 06:48 am (UTC)
Кажется, у нас и было то всего двое "убивших дракона" ,и обоих с потрохами сожрали "лучшие люди города".
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szucokot
2017-05-26 06:42 am (UTC)
В сибирь нонача не возють, слишком дорогие транспортные расходы, если только есть оперативная необходимость.
Некоторые люди думают что для того чтобы опровергнуть какую-либо чушь, нужно привести разумные аргументы, но это не так.
Как-то вяловато у вас борьба с режимом проходит, без задора как-то, вы бы ещё Сократа процитировали, например.
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Народ мирный.

saltichixa
2017-05-26 07:52 am (UTC)
Дубинки полиции обладают мощной вразумительной силой. Никто бунтовать не хочет, и это правильно. Но, чтобы мы сильно не расслабились, кругом сидит что-то очаровательное. Ни одного вопроса решить нельзя.СССР вот так и сгнил. Дядьку можно понять, надо же куда-то девать жен, дочек, любовниц. А вот налогоплательщик сюда каким местом? Личные вопросы личного обогащения именем РФ-это сильный козырь нашей элиты. Методы подавления репрессируемых тоже очень интересны. Присмотреться и все.
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popados
2017-05-26 06:48 am (UTC)
всё правильно написано
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superherr
2017-05-26 07:04 am (UTC)
Нацгад, ты живешь и существуешь только благодаря свободе в России и благодаря Президенту Путину.
Тебя в лагеря за тунеядство надо!
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konstantin_vikt
2017-05-26 07:24 am (UTC)
"За все годы войны во Вьетнаме американцы потеряли около 50 тыс. человек, то есть примерно столько же, сколько у них ежегодно гибнет на дорогах в автомобильных катастрофах, и это вызвало всенародную антивоенную истерию, почти революцию. За один год войны в Афганистане советские потеряли тысячи убитыми..."
Потери США во Вьетнаме 58 тысяч человек за 8 лет.
Потери СССР в Афганистане 15 тысяч человек за 10 лет.
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vlasovetz55
2017-05-26 07:34 am (UTC)
Умница.
Автор не прав.
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(Deleted comment)
(Deleted comment)
d_nation
2017-05-26 07:45 am (UTC)
А меня всю неделю не покидает мысль....

Дело в том, что я жил при Брежневе...

Так вот: то что сейчас в РФ - это СССР при Брежневе, вторая половина 70-х.

Как не смешно, но мы в Латвии полностью осознаем, что мы вышли из-за железного занавеса, мы уже по другой стороне..

На полном серьезе: у вас период деградации и мрака: у вас нет идеи, вам некуда стремиться и вы живете только ради того чтолбы умереть.
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coolfaer
2017-05-26 08:00 am (UTC)
В латвии вам похоже особенно хорошо видно как у нас тут сейчас в РФ )
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saltichixa
2017-05-26 07:58 am (UTC)
Вы тоже живете для того, чтобы умереть. Просто раньше нас начали жить для этого. До нас несколько дольше доходило. Дошло!
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miavv
2017-05-26 07:58 am (UTC)
>> Разве можно даже вообразить себе такую полную цензуру и секретность при демократии, какая десятилетиями существует у нас?

В США лютая цензура. И ничего, живут.

>> Дзержинского возят мордой по асфальту, свобода.

Вот только на вандализм и хватило мозгов.

>> потому что монстром стало само большинство

Если ото всех воняет говном, значит, обосрался ты сам, скорее всего.
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vlasovetz55
2017-05-26 11:07 am (UTC)
Сосни хуйца у Путина и захлебнись любовью к Родине.
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coolfaer
2017-05-26 08:02 am (UTC)
Таки по вашим словам получается, что в сша именно тоталитаризм оО? Интересненько... Вам там работодатели атата не сделают за такие высказывания :?)
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bomjatnik
2017-05-26 08:07 am (UTC)
а где реквизиты? хотел тебе 100 рублей на пирожки кинуть )
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Ваши документики!
2017-05-26 08:28 am (UTC)
Скинь лучше мне. Его и так там неплохо кормят.
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Ваши документики!
2017-05-26 08:27 am (UTC)
"... Разве может демократическое государство заставить все свое общество..." - не может, и потому когда в сраную "демократию" приходит Гитлер, она сдаётся за несколько дней, а то и вовсе без боя. И потом Гитлер делает с этими демократами всё, что ему вздумается.

А вот "недемократию тоталитарную" и заставлять не надо - люди сами понимают, что если не ограничить себя во всём и не отдать всё армии - придёт Гитлер и будет делать с ними всё, что ему захочется. Поэтому "недемократия тоталитарная" побеждает и освобождает сраных "демократов". Но эти свиньи уже назавтра забудут добро и снова будут учить жить тоталитарных.
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62x39
2017-05-26 08:37 am (UTC)
Чиво аффтар сказать-то хотел?
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kadet734
2017-05-26 09:49 am (UTC)
Подаяние просит...
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dim_va
2017-05-26 09:01 am (UTC)
> Демократии и вообще-то трудно соревноваться с тоталитарным государством, которому неограниченная власть позволяет, например, сконцентрировать все гигантские ресурсы страны для такого соревнования, фактически подчинить всю жизнь решению этой задачи.

Воровское государство, в отличии от тоталитарного, роскоши такой концентрации себе позволить не может. Поскольку сверхзадача только одна - воровать. И всё подчинено только ей.

Вся концентрация заканчивается очередной провалившейся нацпрограммой: полумертвым Сколковым, никуда не полетевшей ракетой Ангарой, заглохшим танком Армата и так далее по длинному списку..
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Для троллей

dim_va
2017-05-26 09:03 am (UTC)
Есть , правда, еще сверхзадача №2 - пиар ради удержания власти, тесно переплетенная с первой.
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krokoeg
2017-05-26 09:15 am (UTC)
Кто-нибудь может дать ссылку: чем закончилось (если закончилось) дело по обвинению Буковского в хранение детской порнографии?
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Владимир
2017-05-26 07:09 pm (UTC)
На википедии почитайте, хотя бы. Если вкратце, то "Буковский показал, что «он полагал, что не причинял никому вреда и не совершал никаких преступлений, рассматривая эти изображения» и что со временем этот интерес превратился у него в хобби, сродни «коллекционированию марок»". Т.е. Буковский признался в хранении детского порно, что не мешает отечественной демшизе продолжать кукарекать, что ЦП на комп ему закачала кровавая гебня.
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