Я ж говорю - место проклятое (с)

Демократии и вообще-то трудно соревноваться с тоталитарным государством, которому неограниченная власть позволяет, например, сконцентрировать все гигантские ресурсы страны для такого соревнования, фактически подчинить всю жизнь решению этой задачи. Люди могут ходить голодные и раздетые, элементарные удобства и предметы обихода могут начисто отсутствовать, но армия будет снабжена по последнему слову техники, а добрая половина бюджета будет тратиться на подрывную деятельность против врагов и укрепление союзников. Разве может демократическое государство заставить все свое общество, всю печать, церковь, дипломатию, искусство, спорт и т. д. служить целям пропаганды, дезинформации, разведки и окончательной победы любой ценой? Разве можно даже вообразить себе такую полную цензуру и секретность при демократии, какая десятилетиями существует у нас?
Соответственно, люди, выросшие в наших условиях, приучены к совершенно иным представлениям, реакциям, нормам. В тоталитарном государстве человек существует для некой цели, даже если он в нее и не верит; при демократии человек существует для своего собственного удовольствия. Поди заставь его идти на жертвы для каких-то абстрактных целей. За все годы войны во Вьетнаме американцы потеряли около 50 тыс. человек, то есть примерно столько же, сколько у них ежегодно гибнет на дорогах в автомобильных катастрофах, и это вызвало всенародную антивоенную истерию, почти революцию. За один год войны в Афганистане советские потеряли тысячи убитыми, и никто даже об этом не говорит. У нас просто другие масштабы, другие критерии, и, пока счет не пойдет на миллионы, реакция населения будет пассивной.
Владимир Буковский, "Письма русского путешественника"
Хоть сейчас в печать, да? Ничего не изменилось. Только даты и названия поменяй.
Я когда читаю его или Мустафу Джемилева, каждый раз думаю: вот один отсидел четырнадцать лет, второй отсидел четырнадцать лет, казалось бы - все, монстр, с которым они боролись, подох, Дзержинского возят мордой по асфальту, свобода. Все. Победа. Живи.
Но монстр поднимает голову, встает, отряхивается и возвращается. И к одному приходит опять домой - причем даже уже в чужую страну, когда вроде бы совсем уже убежал от него! - и опять все с тем же: репрессии, аресты, лагерь, Сибирь, а у другого вообще полный крах: если в тот раз народ и вправду был порабощен, то в этот - все сами, добровольно, радостно и с флагами. И опять все заново. И если Джемилеву есть с кем бороться, хотя я не знаю, откуда он на восьмом десятке берет силы на это, то Буковскому и бороться то даже уже не с кем, некого освобождать от монстра, потому что монстром стало само большинство.
Думаешь об этом, и жутко становится.
ПРО АВТОВАЗ!
и рашку в целом...
не имея даже более менее значительного инфоповода?
А Джемилев - борец-профи, на гранты не бедствует, мягко говоря.
Два вопроса.
Порождает диктатуру - в том числе и совершенно правильно, необходимо, как пример - поэтическое эссе ЮЛ о демократии по ссылке дальше и второй вопрос: а что с вашей немонстровой точки зрения надо было делать в описываемой ситуации?
http://jumper-alpha.livejournal.com/431
Дадите ответы? Или у оппозиции с обратной связью так же, как и у власти - никак? :):):)
Ясно что от зомби,добровольно потребляющих зомбоящик,ждать проявления каких то общечеловеческих гуманитарных ценностей бессмысленно.
более многочисленная.
За все годы войны в Афганистане СССР потерял в три раза меньше людей, чем США во Вьетнаме.
Диссиденты такие диссиденты.
Можно брать Пушкина, Толстого, Некрасова, Гоголя менять имена и даты и всё так же, всё то же.
Какие же Вы двуличные, либералы
Некоторые люди думают что для того чтобы опровергнуть какую-либо чушь, нужно привести разумные аргументы, но это не так.
Как-то вяловато у вас борьба с режимом проходит, без задора как-то, вы бы ещё Сократа процитировали, например.
Народ мирный.
Тебя в лагеря за тунеядство надо!
Потери США во Вьетнаме 58 тысяч человек за 8 лет.
Потери СССР в Афганистане 15 тысяч человек за 10 лет.
Автор не прав.
Дело в том, что я жил при Брежневе...
Так вот: то что сейчас в РФ - это СССР при Брежневе, вторая половина 70-х.
Как не смешно, но мы в Латвии полностью осознаем, что мы вышли из-за железного занавеса, мы уже по другой стороне..
На полном серьезе: у вас период деградации и мрака: у вас нет идеи, вам некуда стремиться и вы живете только ради того чтолбы умереть.
В США лютая цензура. И ничего, живут.
>> Дзержинского возят мордой по асфальту, свобода.
Вот только на вандализм и хватило мозгов.
>> потому что монстром стало само большинство
Если ото всех воняет говном, значит, обосрался ты сам, скорее всего.
А вот "недемократию тоталитарную" и заставлять не надо - люди сами понимают, что если не ограничить себя во всём и не отдать всё армии - придёт Гитлер и будет делать с ними всё, что ему захочется. Поэтому "недемократия тоталитарная" побеждает и освобождает сраных "демократов". Но эти свиньи уже назавтра забудут добро и снова будут учить жить тоталитарных.
Воровское государство, в отличии от тоталитарного, роскоши такой концентрации себе позволить не может. Поскольку сверхзадача только одна - воровать. И всё подчинено только ей.
Вся концентрация заканчивается очередной провалившейся нацпрограммой: полумертвым Сколковым, никуда не полетевшей ракетой Ангарой, заглохшим танком Армата и так далее по длинному списку..
Для троллей