Подключить альтернативный источник информации

starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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starshinazapasa
May 25th, 15:30

Серебренников и Хаматова, это, конечно, здорово, но вот вам подборочка. Так, чисто картинка полугодия.

Вчера. Неизвестный метнул коктейль Молотова в автомобиль “Мерседес Майбах”. Как сообщил потерпевший, нападение на него произошло поздно вечером 23 мая, когда он находился на улице 3-я Фрунзенская, дом №5. Водитель иномарки увидел, что к нему бежит человек с бутылкой и тронулся с места. В итоге "коктейль Молотова" угодил в багажник. Мужчина после нападения вышел осмотреться и увидел неподалеку автомобиль “Тойота”, в котором сидело четверо неизвестных".

Апрель. В Биробиджане произошли столкновения рабочих с Росгвардией. Рабочие выступили в защиту предпринимателя и общественного активиста Ивана Проходцева. Он известен как организатор митингов против коррупции и против социально-экономической политики региональных властей. Двадцать первого апреля 2017 года в дом Ивана Проходцева на улице Комбайностроителей насильно проникли бойцы Росгвардии и сотрудники полиции. Они провели обыск в рамках возбуждённого уголовного дела. Был задержан сын предпринимателя Иван (по некоторым данным, Проходцев-младший подвергся избиению). Одновременно спецназовцы блокировали производственную базу «Бирсантехмонтажа» на улице Индустриальная. Около 50 рабочих предприятия приехали на помощь своему руководителю. Начальник городской полиции Павел Журов не сумел их ни в чём убедить. «Неоднократно высказывались оскорбления в адрес сотрудников полиции, Росгвардии, местной власти», – отмечают официальные источники. Началась массовая драка рабочих с росгвардейцами и полицейскими. Одна женщина была увезена на «скорой помощи».

Апрель. Хабаровск. Двадцать первого апреля в 17.02 по местному времени в приемную Управления ФСБ России по Хабаровскому краю вошел неизвестный и, не пересекая установленную зону технического контроля, начал стрелять по находившимся в приемной людям. Погиб сотрудник ФСБ России и один из двух посетителей, второй ранен. Сам нападавший, 17-летний Антон К. также убит при перестрелке в здании ФСБ. Подельником преступника оказался его ровесник, хабаровчанин, русский по национальности, член неонацистской группировки.

Декабрь. Новая Москва. Поселок Роговское. Двадцать девятого декабря на бытовой вызов по ограблению в магазине выдвинулся наряд Росгвардии. Его встретила засада с арматурой. Нападавшие захватили оружие. Одного росгвардейца застрелили, другого ранили, третьего жестоко избили. Все участники нападения – семь человек - рабочие с близлежащей стройки, некоторые из них ранее судимы.

Ну, про дальнобоев, горящие фуры, БМД и росгвардию и так пока еще все помнят.


Статистика: За третий квартал 2016-го года по 78 регионам отмечалось более 500 острых трудовых конфликтов. Из них 69 вылились в оформленные протесты – забастовки и манифестации. Эти данные могут быть экстраполированы на общероссийский годовой масштаб без существенных ошибок.

Отдельной строкой можно прописать Д-СОРМ, действующее в Питере:
- 1 февраля 2016 - поджог входа в петербургскую редакцию путинистской «Комсомольской правды».
- 1 мая 2016 - поджог «Музея Новороссии» в пасхальную ночь.
- 8 июля 2016 - поджог входа в бизнес-центр на улице Савушкина, 55 («фабрика троллей» Евгения Пригожина, Интернет-центр путинистской пропаганды) с помощью покрышки и ватиника.
- 6 сентября 2016 - нападение на агитационный пикет «Единой России».
- 13 сентября 2016 - поджог входа в муниципальное представительство «Единой России» с помощью покрышки.

26 октября 2016 пригожинскую «фабрику троллей» атаковала коктейлями Молотова «Русская повстанческая армия», организационно никак не связанная с «Движением СОРМ».

Ну и для полноты немножко криминала: В Москве найдено тело одного из руководителей НПО «Космос» Бориса Кульчицкого. В прошлом году вся собственность беглого директора НПО "Космос" Андрея Чернякова была арестована и изъята по решению судов Лондона и Дубаи. Директор госкорпорации "Роскосмос" Евдокимов в марте сего года был найден повешенным в московской тюрьме.

Так, чисто картинка дня. То, что лежит на поверхности и на слуху. Альтернативный источник информации. А то телевизор об этом почему-то не особо говорит. Морали в этот раз не будет. Такой информацией каждый распоряжается сам, в соотвествии со своими предпочтениями, и стратегии своего дальнейшего выживания тоже каждый строит сам.

В рамках проекта "Журналистика без посредников"
Как обычно, кто считает нужным, сколько считает нужным
Paypal: putnpnh@gmail.com
Яндекс-кошелек, номер 410 011 372 145 462.
В Сбербанке карта номер 4276 3800 8339 8359.
Для пользователей WebMoney рублевый кошелек номер R361089635093.
Для пользователей WebMoney долларовый кошелек номер: Z525692199692
Для пользователей MasterCard, VISA и Maestro карта номер 4276 3800 8339 8359.
Либо просто кинуть на телефон
МТС: +7 915 237 41 78.
Мегафон: +7 926 558 57 89
Спасибо






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Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
55 comments :
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max_andriyahov
2017-05-25 12:36 pm (UTC)
Это все украинские ДРГ!
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navalnypresiden
2017-05-25 04:45 pm (UTC)
Лучше уж они, чем солдаты НАТО)

Edited at 2017-05-25 04:45 pm (UTC)
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living999999999
2017-05-25 12:40 pm (UTC)
В прошлом понадобилось 12 лет,что бы скинуть воро-буржуев. Уцелевшие еще долго хрустели по заграницам французским булками,не понимая за что их рвали в клочья,таких белых и пушистых,о народе переживающих.
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Grohott
2017-05-25 12:57 pm (UTC)
Всё плохое у нас уже случилось в проклятых 90-х, всё уже украли и развалили. Так зачем сейчас выпячивать отдельные недостатки и временные трудности? Казна наша полна, и танки наши быстры! Народ уже ответил поддержкой Владимир Владимирычу: мы и лебеду с крапивой в землянках варить будем, если надо! Не взирая на курс доллара! А то и свои яйца сварим и споём "Враги сожгли родную хату!"

Вы очернитель нашей прекрасной реальности, топикастер! Расстрелять, как бешеную собаку!
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aquabresh
2017-05-26 03:08 am (UTC)
... и немедленно выпил
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aleks_denisof
2017-05-25 01:13 pm (UTC)
все вполне предсказуемо скатывается в кто сильнее тот и прав. власть сама настаивает. процесс пошел
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navalnypresiden
2017-05-25 04:47 pm (UTC)
Власть просто слабеет, кроме как на Росгвардию опираться-то и не на кого, даже своим фсб-шникам уже не доверяет
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globalwave2
2017-05-25 01:18 pm (UTC)
ну что вы, вате гораздо интереснее прослушать двухчасовое ток-шоу, где обсуждается, почему Меланья Трамп не подает мужу руку
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Ваши документики!
2017-05-25 05:13 pm (UTC)
Ты по какому каналу смотрел?
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gray_bird
2017-05-25 02:09 pm (UTC)
"В Москве найдено тело одного из руководителей НПО «Космос» Бориса Кульчицкого. В прошлом году вся собственность беглого директора НПО "Космос" Андрея Чернякова была арестована и изъята по решению судов Лондона и Дубаи. Директор госкорпорации "Роскосмос" Евдокимов в марте сего года был найден повешенным в московской тюрьме."

Замечу, что НПО Космос - это Алабяно-Балтийский тоннель, а Роскосмос это са-авсем другое.
Но масштабы бюджетов сходные.
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glavsnab
2017-05-25 02:10 pm (UTC)
Свалено все в одну кучу. Еще Павленского недостает.
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drneubauer555
2017-05-25 02:16 pm (UTC)
Недостает главстерха посаженного на кол.
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antonk44.id.mail.ru
2017-05-25 02:56 pm (UTC)
"Рабочие выступили в защиту предпринимателя"Голландский синдром,этого и добивается буржуазия,печально когда деклассированное холопье встаёт на защиту упыря эксплуататора,где то это уже было.
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Предрассудки стары

abaslafecris
2017-05-25 07:10 pm (UTC)
Чушь несёте. Вы излагаете известный предрассудок, опровергнутый ещё Бохеньским. На самом деле предприниматель, создающий рабочие места и вовремя выплачивающий зарплату, не больший эксплуататор, чем заказчик - эксплуататор для подрядчика.

Реально упырями-эксплуататорами являются монополисты, диктующие цены, духовенство, высасывающее средства из госбюжета, и те чиновники (а также боевики центра "Э"), которые, живя за счёт налогоплательщика, ущемляют права и свободы налогоплательщика.
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Frol Zubastov
2017-05-25 04:05 pm (UTC)
Леха всего полгода как уехал, а уже булками захрустел о России, которую мы потеряли

хорош срать в интернетах, сходи в кабак, закажи Газманова, Кобзона, Любэ, или по кому ты там скучаешь
нажрись водку, получи по ебалу, можешь даже в какую нить старую совковую военчасть съездить, в Чехии их как говна, оторвись по русски
бггг

или деньги только на интернет есть, а на синьку еще не наклянчил ?
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probegi
2017-05-25 08:03 pm (UTC)
Мы познакомились с внутренним миром несчастной шлюхи по 11 руб. за камент (постов шлюхе копипастить не доверяют - и правильно делают). Внутренний мир шлюхи зело богатъ.

хехе
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Pavel Zaytsev
2017-05-25 04:14 pm (UTC)
Николай Палкин начинал примерно с таких же цифр народного бунта, а потом пошло поехало вверх вплоть до реформы. Вова просто решил проверить, повторяется ли ход истории через 150 лет. Православие, самодержавие, народность, Чернышевский, поджоги, террор, реформа.

Даже в Ливию можно не ходить далеко, все написано в старом добром школьном учебнике истории, который наверняка читал Вова в перерывах между тренировками.
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steblya_kam
2017-05-27 08:33 am (UTC)
Не читал. Которые учебник по истории читали, обычно не правят. Исключений было два, и оба у чехов.
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Ваши документики!
2017-05-25 05:09 pm (UTC)
И всех достанем. Даже за границами, ёпт!
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cameo_spb
2017-05-25 04:43 pm (UTC)
Конев - это уже серьезно, но еще серьезнее обсуждение по блогам, что Конев - герой.
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Дмитрий Северов
2017-05-25 04:48 pm (UTC)
Кисловато как-то. Это все, что удалось накропать?
Вот то ли дело в свободной Украине. Каждый день видео: кого-то пиздят, кого-то убивают, кого-то сажают и еще война.
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Ваши документики!
2017-05-25 05:08 pm (UTC)
Щас, думает, дождусь рэволюции в России, и приеду туда такой весь диссидент ниибаццо, и буду там всех карать, и в Думе заседать, и Союз пейсателей возглавлять.
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saiserfer1
2017-05-25 05:56 pm (UTC)
сосни хуйца вместо документиков )))
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saiserfer1
2017-05-25 05:55 pm (UTC)
Ну хоть веселые ТВ передачи послужат утешением вернувшемуся избитым без денег домой россиянину !
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guriny
2017-05-26 12:05 pm (UTC)
Ну, когда у вас в России всё будет настолько плохо, чтоб мы могли вернуться в страну и править вами? Ну когда? Нам постоянно снится наше триумфальное возвращение, как у дедушки Ленина,а вы всё никак не может взбунтоваться по-настоящему.

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steblya_kam
2017-05-27 08:30 am (UTC)
Ехала на такси в аэропорт (нет, ботики, не в заграницу, а в Казань). У таксиста на стекле висели мусульманские чётки, обвязанные георгиевской ленточкой. Он начал комментировать состояние дорог, и вдруг я расслышала горестное: "У нас народ ничего не решает... Всё за нас решают". Так что не надо судить о людях по амулетам и хватит уже мантры про 86%.
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Вот, нашёл

nsdentatus
2017-05-31 09:41 pm (UTC)
видеомнение Аркадия по поводу реальности в современной России:



Edited at 2017-05-31 09:42 pm (UTC)
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