Подключить альтернативный источник информации

Серебренников и Хаматова, это, конечно, здорово, но вот вам подборочка. Так, чисто картинка полугодия.

Вчера. Неизвестный метнул коктейль Молотова в автомобиль “Мерседес Майбах”. Как сообщил потерпевший, нападение на него произошло поздно вечером 23 мая, когда он находился на улице 3-я Фрунзенская, дом №5. Водитель иномарки увидел, что к нему бежит человек с бутылкой и тронулся с места. В итоге "коктейль Молотова" угодил в багажник. Мужчина после нападения вышел осмотреться и увидел неподалеку автомобиль “Тойота”, в котором сидело четверо неизвестных".

Апрель. В Биробиджане произошли столкновения рабочих с Росгвардией. Рабочие выступили в защиту предпринимателя и общественного активиста Ивана Проходцева. Он известен как организатор митингов против коррупции и против социально-экономической политики региональных властей. Двадцать первого апреля 2017 года в дом Ивана Проходцева на улице Комбайностроителей насильно проникли бойцы Росгвардии и сотрудники полиции. Они провели обыск в рамках возбуждённого уголовного дела. Был задержан сын предпринимателя Иван (по некоторым данным, Проходцев-младший подвергся избиению). Одновременно спецназовцы блокировали производственную базу «Бирсантехмонтажа» на улице Индустриальная. Около 50 рабочих предприятия приехали на помощь своему руководителю. Начальник городской полиции Павел Журов не сумел их ни в чём убедить. «Неоднократно высказывались оскорбления в адрес сотрудников полиции, Росгвардии, местной власти», – отмечают официальные источники. Началась массовая драка рабочих с росгвардейцами и полицейскими. Одна женщина была увезена на «скорой помощи».

Апрель. Хабаровск. Двадцать первого апреля в 17.02 по местному времени в приемную Управления ФСБ России по Хабаровскому краю вошел неизвестный и, не пересекая установленную зону технического контроля, начал стрелять по находившимся в приемной людям. Погиб сотрудник ФСБ России и один из двух посетителей, второй ранен. Сам нападавший, 17-летний Антон К. также убит при перестрелке в здании ФСБ. Подельником преступника оказался его ровесник, хабаровчанин, русский по национальности, член неонацистской группировки.

Декабрь. Новая Москва. Поселок Роговское. Двадцать девятого декабря на бытовой вызов по ограблению в магазине выдвинулся наряд Росгвардии. Его встретила засада с арматурой. Нападавшие захватили оружие. Одного росгвардейца застрелили, другого ранили, третьего жестоко избили. Все участники нападения – семь человек - рабочие с близлежащей стройки, некоторые из них ранее судимы.

Ну, про дальнобоев, горящие фуры, БМД и росгвардию и так пока еще все помнят.