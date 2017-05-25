Подключить альтернативный источник информации

Серебренников и Хаматова, это, конечно, здорово, но вот вам подборочка. Так, чисто картинка полугодия.
Вчера. Неизвестный метнул коктейль Молотова в автомобиль “Мерседес Майбах”. Как сообщил потерпевший, нападение на него произошло поздно вечером 23 мая, когда он находился на улице 3-я Фрунзенская, дом №5. Водитель иномарки увидел, что к нему бежит человек с бутылкой и тронулся с места. В итоге "коктейль Молотова" угодил в багажник. Мужчина после нападения вышел осмотреться и увидел неподалеку автомобиль “Тойота”, в котором сидело четверо неизвестных".
Апрель. В Биробиджане произошли столкновения рабочих с Росгвардией. Рабочие выступили в защиту предпринимателя и общественного активиста Ивана Проходцева. Он известен как организатор митингов против коррупции и против социально-экономической политики региональных властей. Двадцать первого апреля 2017 года в дом Ивана Проходцева на улице Комбайностроителей насильно проникли бойцы Росгвардии и сотрудники полиции. Они провели обыск в рамках возбуждённого уголовного дела. Был задержан сын предпринимателя Иван (по некоторым данным, Проходцев-младший подвергся избиению). Одновременно спецназовцы блокировали производственную базу «Бирсантехмонтажа» на улице Индустриальная. Около 50 рабочих предприятия приехали на помощь своему руководителю. Начальник городской полиции Павел Журов не сумел их ни в чём убедить. «Неоднократно высказывались оскорбления в адрес сотрудников полиции, Росгвардии, местной власти», – отмечают официальные источники. Началась массовая драка рабочих с росгвардейцами и полицейскими. Одна женщина была увезена на «скорой помощи».
Апрель. Хабаровск. Двадцать первого апреля в 17.02 по местному времени в приемную Управления ФСБ России по Хабаровскому краю вошел неизвестный и, не пересекая установленную зону технического контроля, начал стрелять по находившимся в приемной людям. Погиб сотрудник ФСБ России и один из двух посетителей, второй ранен. Сам нападавший, 17-летний Антон К. также убит при перестрелке в здании ФСБ. Подельником преступника оказался его ровесник, хабаровчанин, русский по национальности, член неонацистской группировки.
Декабрь. Новая Москва. Поселок Роговское. Двадцать девятого декабря на бытовой вызов по ограблению в магазине выдвинулся наряд Росгвардии. Его встретила засада с арматурой. Нападавшие захватили оружие. Одного росгвардейца застрелили, другого ранили, третьего жестоко избили. Все участники нападения – семь человек - рабочие с близлежащей стройки, некоторые из них ранее судимы.
Ну, про дальнобоев, горящие фуры, БМД и росгвардию и так пока еще все помнят.
Статистика: За третий квартал 2016-го года по 78 регионам отмечалось более 500 острых трудовых конфликтов. Из них 69 вылились в оформленные протесты – забастовки и манифестации. Эти данные могут быть экстраполированы на общероссийский годовой масштаб без существенных ошибок.
Отдельной строкой можно прописать Д-СОРМ, действующее в Питере:
- 1 февраля 2016 - поджог входа в петербургскую редакцию путинистской «Комсомольской правды».
- 1 мая 2016 - поджог «Музея Новороссии» в пасхальную ночь.
- 8 июля 2016 - поджог входа в бизнес-центр на улице Савушкина, 55 («фабрика троллей» Евгения Пригожина, Интернет-центр путинистской пропаганды) с помощью покрышки и ватиника.
- 6 сентября 2016 - нападение на агитационный пикет «Единой России».
- 13 сентября 2016 - поджог входа в муниципальное представительство «Единой России» с помощью покрышки.
26 октября 2016 пригожинскую «фабрику троллей» атаковала коктейлями Молотова «Русская повстанческая армия», организационно никак не связанная с «Движением СОРМ».
Ну и для полноты немножко криминала: В Москве найдено тело одного из руководителей НПО «Космос» Бориса Кульчицкого. В прошлом году вся собственность беглого директора НПО "Космос" Андрея Чернякова была арестована и изъята по решению судов Лондона и Дубаи. Директор госкорпорации "Роскосмос" Евдокимов в марте сего года был найден повешенным в московской тюрьме.
Так, чисто картинка дня. То, что лежит на поверхности и на слуху. Альтернативный источник информации. А то телевизор об этом почему-то не особо говорит. Морали в этот раз не будет. Такой информацией каждый распоряжается сам, в соотвествии со своими предпочтениями, и стратегии своего дальнейшего выживания тоже каждый строит сам.
В рамках проекта "Журналистика без посредников"
Как обычно, кто считает нужным, сколько считает нужным
Paypal: putnpnh@gmail.com
Яндекс-кошелек, номер 410 011 372 145 462.
В Сбербанке карта номер 4276 3800 8339 8359.
Для пользователей WebMoney рублевый кошелек номер R361089635093.
Для пользователей WebMoney долларовый кошелек номер: Z525692199692
Для пользователей MasterCard, VISA и Maestro карта номер 4276 3800 8339 8359.
Либо просто кинуть на телефон
МТС: +7 915 237 41 78.
Мегафон: +7 926 558 57 89
Спасибо
Edited at 2017-05-25 04:45 pm (UTC)
Вы очернитель нашей прекрасной реальности, топикастер! Расстрелять, как бешеную собаку!
Замечу, что НПО Космос - это Алабяно-Балтийский тоннель, а Роскосмос это са-авсем другое.
Но масштабы бюджетов сходные.
Предрассудки стары
Реально упырями-эксплуататорами являются монополисты, диктующие цены, духовенство, высасывающее средства из госбюжета, и те чиновники (а также боевики центра "Э"), которые, живя за счёт налогоплательщика, ущемляют права и свободы налогоплательщика.
хорош срать в интернетах, сходи в кабак, закажи Газманова, Кобзона, Любэ, или по кому ты там скучаешь
нажрись водку, получи по ебалу, можешь даже в какую нить старую совковую военчасть съездить, в Чехии их как говна, оторвись по русски
бггг
или деньги только на интернет есть, а на синьку еще не наклянчил ?
хехе
Даже в Ливию можно не ходить далеко, все написано в старом добром школьном учебнике истории, который наверняка читал Вова в перерывах между тренировками.
Вот то ли дело в свободной Украине. Каждый день видео: кого-то пиздят, кого-то убивают, кого-то сажают и еще война.
Вот, нашёл
Edited at 2017-05-31 09:42 pm (UTC)