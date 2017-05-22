starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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Некрославие
starshinazapasa
May 22nd, 13:27


В Москве очередь к девятому ребру Николая Чудотворца растянулась на два километра. Многие несут с собой принты иконы, чтобы приложить их к ребру и проапгрейдить до следующего уровня.
Двухкилометровая очередь с портретами мертвых и неколебимой верой в их святость.
"Бессмертный полк" как он есть.


Официальная религия этой страны - не православие.
Официальная религия этой страны - некрославие.
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Журналистика без посредников
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
224 comments :
( 224 comments Leave a comment )
drneubauer555
2017-05-22 10:30 am (UTC)
Народ-богоносец, хули.
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///Народ-богоносец///

shchipok
2017-05-22 10:52 am (UTC)
ЦИТАТА:
«…та самая прославленная мужицкая душа, о которой существуют
полярные взгляды просвещённых беллетристов: иные думают, что она святыня и в
ней господь бог собственной персоной сидит. А иные, напротив, пререкают,
будто там одна вонь и свинство - девку пошшупать, водки хлобыстнуть и
помещика поджечь...»
ИСТОЧНИК:
Л.С. Соболев «Капитальный ремонт» - http://lib.ru/RUSSLIT/SOBOLEW/kaprem.txt

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Kirill Kiknadze
2017-05-22 10:31 am (UTC)
Диды были бы довольны.
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critical_errorr
2017-05-22 10:32 am (UTC)
Сколько, интересно, всего комплектов рёбер гастролирует...
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Сколько, интересно, всего комплектов рёбер гастролиру

teheran1943
2017-05-22 12:24 pm (UTC)
Умберто Эко посчитал)
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svoboda74
2017-05-22 10:33 am (UTC)
Мракобесие на марше
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grafroitzuhoya
2017-05-22 12:06 pm (UTC)
Прородитель Санты!Он источает Миро,!!!!Скоро Ленина расстащат на мощи,только вот когда?
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ЕРЕСИАРХ! КОЩУНИК!

Grohott
2017-05-22 10:58 am (UTC)
Сжечь у ближайшего сервера с трансляцией по ютюбу!
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Re: ЕРЕСИАРХ! КОЩУНИК!

hogzon
2017-05-22 06:10 pm (UTC)
а не попахивает ли этот пост двушечкой?
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max_andriyahov
2017-05-22 11:03 am (UTC)
У нас свободная страна
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dmitriykrilov
2017-05-22 11:38 am (UTC)
Настолько "свободная", что Соколовского засудили просто за выражение собственного мнения:
"[Соколовский] отрицает существование Иисуса и пророка Мухаммеда, таким образом совершил преступление, предусмотренное частью 1 статьи 148 Уголовного кодекса"
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concluder
2017-05-22 11:06 am (UTC)
Язычество обыкновенное.
РПЦ она не проив Христа, она вместо.
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standapp
2017-05-22 01:30 pm (UTC)
РЦЦ это паразит внедренный в язычество и занявший его место и подмена символов.
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catsapp
2017-05-27 06:34 am (UTC)
Христианство сейчас представляет внедренных черных сатанистов паразитов мимикрирующих.
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Кураева камент:

fukken_shame
2017-05-22 11:21 am (UTC)
После службы объехал скутеровым ходом Храм Христа Спасителя. Очередь небольшая, метров на 200 (от западных дверей до северных с интервалами).
Приехал домой. ТВ привычно врет про "километровые очереди".
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Re: Кураева камент:

hogzon
2017-05-22 06:13 pm (UTC)
в этот раз там не был, а в прошлый мимо проходил, когда была тоже какая-то экспозиция заезжая была, так реально километровая толпа была.
да и сего дня будний день, а на выходных наверняка много народу было.
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pavgodl
2017-05-22 11:25 am (UTC)
Можно было бы по Wi-Fi ремотно проапгрейдить имедж прямо в смартфоне......
И бабло по тарифу через яндекс-деньги. Счёт небось не заблокирован, как у некоторых...
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manro367
2017-05-22 11:28 am (UTC)

Больные люди, пожалейте их.

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standapp
2017-05-22 01:31 pm (UTC)
им лехче чем нам
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דניס בריזגונוב
2017-05-22 11:34 am (UTC)

А чё ребро такое маленькое ? Николай Чудотворец лайт ?

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staryj_kon
2017-05-22 02:36 pm (UTC)
Это его ребро в 10-летнем возрасте
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lexmach
2017-05-22 11:37 am (UTC)
А мне автора и комментаторов жалко. Ничего святого.
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ltndan74
2017-05-22 11:40 am (UTC)
"ничего" - это потому что мощам не поклоняемся?
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Я опять Я
2017-05-22 11:39 am (UTC)
https://www.youtube.com/watch?v=PIEgGfuFoc0
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make_teddy
2017-05-22 11:52 am (UTC)
Повезло вам, не приспичило еще так, чтобы умолять Бога о помощи, вот и пишете всякие ехидности, пиаритесь...
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azariel_az
2017-05-22 11:57 am (UTC)
Не повезло вам быть слабым человеком, когда "приспичивает" - бога о помощи умоляете, вместо того, чтобы что-то сделать.
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zeher_lahurban
2017-05-22 11:57 am (UTC)
Некромонгеры
Лорд_маршал доволен

У Исайи вроде о тех кто заключил союз со смертью

Так как вы говорите: 'мы заключили союз со смертью и спреисподнею сделали договор: когда всепоражающий бич будетпроходить, он не дойдет до нас, г потому что ложь сделали мыубежищем для себя, и обманом прикроем себя'.

Edited at 2017-05-22 11:58 am (UTC)
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דניס בריזגונוב
2017-05-22 12:27 pm (UTC)

Ничё, сейчас придёт Свин Дизель и сделает всем вырвиглаз секирбашка.

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wadio
2017-05-22 11:59 am (UTC)
21 век на дворе, а сколько еще дебилоидов осталось оболваненных! Или в путена верят или в разводилово от ООО РПЦ.
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_ataman_
2017-05-22 12:02 pm (UTC)
Ну как бы не только этой... Рёбрышки-то из Европы привезли.
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nezacnyvshiy
2017-05-22 01:41 pm (UTC)
Этих мощей Николая-чудотворца в приходах Москвы и Области пруд-пруди и никто в очереди не стоит....
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krokoeg
2017-05-22 12:05 pm (UTC)
Аркадий, а Вам чтобы к мракобесию (ну и прочим благам, разумеется) припасть придется гиюр проходить или Вы галахический?
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salomafik_plus
2017-05-23 03:42 am (UTC)
Расскажи, какой ты тип гея
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ollo
2017-05-22 12:33 pm (UTC)
заставь дурака богу молиться...
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standapp
2017-05-22 01:33 pm (UTC)
и ведь домолится до Бога дураков
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Дмитрий Плахофф
2017-05-22 12:37 pm (UTC)
Чертей только от одной новости корёжит. :) Это замечательно.
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loona09
2017-05-22 01:50 pm (UTC)
где Вы чертей среди журналистов видели))) заказчики рулят.
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Каждому воздаться по вере

prosto_mariya27
2017-05-22 12:40 pm (UTC)
О поклонении мощам: «И по смерти действуют святые, как живые: исцеляют больных, изгоняют бесов и силой Господа отражают всякое лукавое влияние их мучительского владычества. Ибо святым мощам всегда присуща чудодейственная благодать Святого Духа.»

Прп. Ефрем Сирин

В своем труде "Современные исследования феномена святых мощей" кандидат биологических наук Тамила Решетникова детально описала биофизико-химическую природу останков печерских подвижников и их влияние на живые объекты: "Объектами исследований были семена и семи-девятидневные ростки пшеницы сорта Мироновская-808. Содержание химических элементов в семенах определяли методом пламенной фотометрии на атомно-абсорбционных спектрометрах "Сатурн" (СССР) и "АА-1" (ГДР). Погрешность приборов по стандартам составляла 1-2 процента, число вариантов в пробирках - от 5 до 10. Ошибка исследований не превышала 3 процента при уровне вероятности 0,950-0,997... Во всех случаях, независимо от продолжительности временной экспозиции, эффект был один: семена, побывавшие возле мощей, отличались повышенными на 15-20 процентов всходами и ускоренным развитием... Результаты химических анализов показали, что даже после кратковременного пребывания возле мощей в сухих семенах изменяется состав некоторых химических элементов. Так, например, под воздействием мощей святого Агапита-целителя количество цинка (вредного для растения - В.К.) уменьшилось на 18 процентов, а кальция и калия - увеличилось на 11 и 4 соответственно... Можно предположить, что первопричиной обнаруженных изменений в семенах являются процессы трансмутации, то есть взаимопревращения атомов одних химических элементов в другие".

Но больше всего Решетникову поразило другое: "благословенные" зерна, в отличие от обычных, успешно выдержали облучение и даже дали прибавку в зеленой биомассе. Следующий эксперимент был проведен возле мощей Никона Великого: стрелка дозиметра ДП-5В, ранее показавшая 120 микрорентген (такой была средняя радиация в Киеве в мае 1986 года), после молитвенного обращения к преподобному резко уменьшилась на 50 рентген! Ученые были настолько шокированы, что безоговорочно поверили в силу Святого Духа. Именно тогда они сделали уникальное открытие: энергетическая сила, исходящая от преподобных подвижников, "воздействует на живые организмы на ядерном уровне организации материи"...
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Re: Каждому воздаться по вере

volobui
2017-05-22 12:49 pm (UTC)
я только не понимаю, зачем придумывать такие сложности для доказательства чудес
ведь каждый год мы по расписанию видим чудо схождения огня в Иерусалиме
зачем для этого еще какие-то росточки сжигать в "пламенных фотометрах"?
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dezinfektor79
2017-05-22 12:48 pm (UTC)
Поражает вот такой вот долбоебизм. Ну хотят люди поклонятся каким-то вещам, которые считают святыми, ну и пусть, это их право, какого хера сметаться над ними и в чем-то их упрекать. Причем упор идет именно на прихожан РПЦ, никто не тыкает пальцем в таких же прихожан католической церкви, мусульман, иудеев и прочих сектантов. Впрочем воинствующие атеисты такие же сектанты, как и верущие, только с обратной полярностью.
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strangercom
2017-05-22 02:09 pm (UTC)
люто плюсую!
их корёжит только от РПЦ.
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