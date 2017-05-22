starshinazapasa
Журнал Аркадия Бабченко
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- Некрославие
В Москве очередь к девятому ребру Николая Чудотворца растянулась на два километра. Многие несут с собой принты иконы, чтобы приложить их к ребру и проапгрейдить до следующего уровня.
Двухкилометровая очередь с портретами мертвых и неколебимой верой в их святость.
"Бессмертный полк" как он есть.
Официальная религия этой страны - не православие.
Официальная религия этой страны - некрославие.
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
///Народ-богоносец///
«…та самая прославленная мужицкая душа, о которой существуют
полярные взгляды просвещённых беллетристов: иные думают, что она святыня и в
ней господь бог собственной персоной сидит. А иные, напротив, пререкают,
будто там одна вонь и свинство - девку пошшупать, водки хлобыстнуть и
помещика поджечь...»
ИСТОЧНИК:
Л.С. Соболев «Капитальный ремонт» - http://lib.ru/RUSSLIT/SOBOLEW/kaprem.tx
Сколько, интересно, всего комплектов рёбер гастролиру
ЕРЕСИАРХ! КОЩУНИК!
Re: ЕРЕСИАРХ! КОЩУНИК!
"[Соколовский] отрицает существование Иисуса и пророка Мухаммеда, таким образом совершил преступление, предусмотренное частью 1 статьи 148 Уголовного кодекса"
РПЦ она не проив Христа, она вместо.
Кураева камент:
Приехал домой. ТВ привычно врет про "километровые очереди".
Re: Кураева камент:
да и сего дня будний день, а на выходных наверняка много народу было.
И бабло по тарифу через яндекс-деньги. Счёт небось не заблокирован, как у некоторых...
Больные люди, пожалейте их.
А чё ребро такое маленькое ? Николай Чудотворец лайт ?
Лорд_маршал доволен
У Исайи вроде о тех кто заключил союз со смертью
Так как вы говорите: 'мы заключили союз со смертью и спреисподнею сделали договор: когда всепоражающий бич будетпроходить, он не дойдет до нас, г потому что ложь сделали мыубежищем для себя, и обманом прикроем себя'.
Edited at 2017-05-22 11:58 am (UTC)
Ничё, сейчас придёт Свин Дизель и сделает всем вырвиглаз секирбашка.
Каждому воздаться по вере
Прп. Ефрем Сирин
В своем труде "Современные исследования феномена святых мощей" кандидат биологических наук Тамила Решетникова детально описала биофизико-химическую природу останков печерских подвижников и их влияние на живые объекты: "Объектами исследований были семена и семи-девятидневные ростки пшеницы сорта Мироновская-808. Содержание химических элементов в семенах определяли методом пламенной фотометрии на атомно-абсорбционных спектрометрах "Сатурн" (СССР) и "АА-1" (ГДР). Погрешность приборов по стандартам составляла 1-2 процента, число вариантов в пробирках - от 5 до 10. Ошибка исследований не превышала 3 процента при уровне вероятности 0,950-0,997... Во всех случаях, независимо от продолжительности временной экспозиции, эффект был один: семена, побывавшие возле мощей, отличались повышенными на 15-20 процентов всходами и ускоренным развитием... Результаты химических анализов показали, что даже после кратковременного пребывания возле мощей в сухих семенах изменяется состав некоторых химических элементов. Так, например, под воздействием мощей святого Агапита-целителя количество цинка (вредного для растения - В.К.) уменьшилось на 18 процентов, а кальция и калия - увеличилось на 11 и 4 соответственно... Можно предположить, что первопричиной обнаруженных изменений в семенах являются процессы трансмутации, то есть взаимопревращения атомов одних химических элементов в другие".
Но больше всего Решетникову поразило другое: "благословенные" зерна, в отличие от обычных, успешно выдержали облучение и даже дали прибавку в зеленой биомассе. Следующий эксперимент был проведен возле мощей Никона Великого: стрелка дозиметра ДП-5В, ранее показавшая 120 микрорентген (такой была средняя радиация в Киеве в мае 1986 года), после молитвенного обращения к преподобному резко уменьшилась на 50 рентген! Ученые были настолько шокированы, что безоговорочно поверили в силу Святого Духа. Именно тогда они сделали уникальное открытие: энергетическая сила, исходящая от преподобных подвижников, "воздействует на живые организмы на ядерном уровне организации материи"...
Re: Каждому воздаться по вере
ведь каждый год мы по расписанию видим чудо схождения огня в Иерусалиме
зачем для этого еще какие-то росточки сжигать в "пламенных фотометрах"?
их корёжит только от РПЦ.