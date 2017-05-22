В Москве очередь к девятому ребру Николая Чудотворца растянулась на два километра. Многие несут с собой принты иконы, чтобы приложить их к ребру и проапгрейдить до следующего уровня.

Двухкилометровая очередь с портретами мертвых и неколебимой верой в их святость.

"Бессмертный полк" как он есть.

Официальная религия этой страны - не православие.

Официальная религия этой страны - некрославие.