starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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Информационная гигиена
starshinazapasa
May 19th, 12:46

Слова – это самая дешевая вещь на свете. Значение имеют только дела, только поступки. Вот, мой знакомый философ Паша Андреев, он воевал в Афгане, ему там оторвало обе ноги, вот, он в этой схеме заходит еще дальше. Он считает, что значение имеют только последствия твоих поступков.
Я всё же не столь радикален, но тоже предпочитаю судить человека не по словам, а по делам. Вот, Владимир Владимирович Путин нам семнадцать лет говорит о том, что надо бороться с коррупцией. Ну, замечательные слова. Кто спорит-то? Но дела совсем другие. Поэтому меня уже совершенно не интересует, что говорит Владимир Владимирович Путин.
Ровно в таком же смысле меня совершенно не интересует, что говорит Алишер Усманов. Он может говорить всё, что угодно, но я вижу его дела и сужу человека по его делам – мне этого достаточно.
На самом деле, всё это настолько десятой степени важности проблемы, что Алишер Усманов ответил Навальному, а Навальный ответит Усманову. Если я вас сейчас спрошу, что обсуждалось в соцсетях неделю назад, я уверен, что вы не вспомните. Вы не вспомните, какие фамилии там назывались и какие проблемы. И про Алишера Усманова и его видеоролик все точно так же забудут через неделю.
У нас основные проблемы – это узурпация власти, это война, это репрессии, это посадки инакомыслящих, это выдавливание людей из страны, это, опять же, то же самое повальное воровство, это дебилизация населения, это снижение уровня образованности, это мракобесие, это насаждение религии, это ксенофобия. У нас вагон проблем.
Вот, давайте мы решим вот эти проблемы, а дальше потом пожалуйста: хоть про Усманова, хоть про тарелочки, хоть про Хрюшу со Степашкой, про что угодно.
Все эти "новости" превратились в совершенно замечательный бизнес. Это очень отлаженная технология, это очень отлаженная структура. Я всегда всем советую: «Не смотрите новости, вам эти новости не нужны. Вам не нужно такое количество информации. Вам все новостные сайты, все соцсети подсовывают столько информации о том, что произошло где-то на другой стороне мира или с другими людьми, которых вы не знаете, которая вам не нужна. И вы зачем-то гонитесь за этой информацией, вы ее едите, вы ее требуете, покупаете и кормите вот этих вот всех разносчиков вот этих вот новостных вирусов».


Наш мозг устроен так, что мы не можем реагировать на гигантское количество людей. Наш мозг биологически развивался так, что мы общались с небольшой группой людей, несколько десятков, может быть, несколько сотен человек. Вам нужна только та информация, которая будет влиять непосредственно на вашу жизнь. Узнавайте ту информацию, исходя из которой вы будете развивать свои дальнейшие стратегии своего поведения и построение своего будущего.
Я отношусь к этому с точки зрения своей информационной гигиены. Мне эта информация не нужна, меня эта информация не интересует, я про это ничего знать не знал и знать не желаю. Меня совершенно не волнует голая попа на конкурсе Евровидение, меня не волнует вот эти фейки про Светлану Алексиевич. Мне это не нужно, я стараюсь соблюдать свою информационную гигиену.
Друзья мои, не ведитесь вы на это, не читайте вы это. Сохраняйте свою информационную гигиену. Будет только полезней.

Аркадий Бабченко, "Эхо Москвы"
"Персонально ваш".

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Журналистика без посредников
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
150 comments :
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dimmoff
2017-05-19 09:48 am (UTC)
Если б знать, какая новость коснется тебя в жизни
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superherr
2017-05-19 12:02 pm (UTC)
ППКС - Поцелуй Попу Ксении Собчак???
При чем тут это?
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svoboda74
2017-05-19 10:31 am (UTC)
Самая важная и ключевая проблема-дебилизация населения.От неё возникли и возникают все остальные проблемы
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abmtm001
2017-05-19 10:56 am (UTC)
Слушали Вас вчера на Эхе.
Молодец!!
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jebb_des
2017-05-19 12:55 pm (UTC)
Зачем вы его слушали?
"Вам не нужно такое количество информации".
Зачем вы "кормите вот этих вот всех разносчиков вот этих вот новостных вирусов"
"Друзья мои, не ведитесь вы на это, не читайте вы это."
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sordes
2017-05-19 11:19 am (UTC)

Правильно, Аркадий. Применяю к вам ровно то же лекало)

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dagrael
2017-05-19 01:43 pm (UTC)
Оно и заметно.
Пришел, прочитал и прокомментировал.
"Три дня я гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны")))
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Denis Voronov
2017-05-19 11:39 am (UTC)
Соблюдаю информационную гигиену. Не слушаю Эхо Москвы.
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apoplehin
2017-05-20 07:53 am (UTC)
Тебя сожгут в топке. Это будет гигиена
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(Deleted comment)
catsapp
2017-05-19 11:41 am (UTC)
Почему они запретили язычников? Потому что они знали силу языка. У язычников было:" В начале было Слово". Потом пришли они и добавили "И слово это было Бог". Такого в первоначальном варианте не было. Они перехватили управление символами. Они пошли на нас с языческой свастикой, чтобы вызвать отвращение к символу и к смыслам.
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superherr
2017-05-19 12:01 pm (UTC)
Кстати да. А что сделал Навальный?
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мы и они

alfa_2384
2017-05-19 12:05 pm (UTC)
Да пусть трындят в эфире. Собаки лают - ветер носит. Я верю только проверенной инфе из офиц.источников. Только факты. Комменты не интересуют.
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Re: мы и они

a_spyd
2017-05-19 01:38 pm (UTC)
Офиц. источник -- это, к примеру, российский МИД. Российское Минобороны. Российский Центризбирком.
Вы им всем верите?
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prosto_vova
2017-05-19 12:19 pm (UTC)
Вот именно в том числе и поэтому в Украине начались блокировки российских средств пропаганды. Не только поэтому, но и поэтому тоже.
Не пользоваться Вконтактом, Одноклассниками, майл.ру и не читать яндекс-новости - это как раз информационная гигиена.
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Denis Voronov
2017-05-19 12:48 pm (UTC)
Только хардкор, только Цензор.нет!
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yury_nesterenko
2017-05-19 12:26 pm (UTC)
Журналист против информации - это пчелы против меда в чистом виде.
Нет, конечно, есть множество всякого информационного мусора для быдла, типа "личной жизни звезд" и т.п. Но к тем, кто такое жрет, взывать все равно бесполезно. А вот политикой интересоваться надо, увы. И именно лезть в детали. С путиным или усмановым все, разумеется, и так ясно - тут в сортах дерьма разбираться смысла нет. А вот тот же Навальный - фигура не столь однозначная, как и западные лидеры.

Ватникам, разумеется - сдохнуть.
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Ваши документики!
2017-05-19 12:29 pm (UTC)
Свидомитам - причмочивать и мриять о Европе.
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Ваши документики!
2017-05-19 12:29 pm (UTC)
Что мне теперь делать? Я это уже прочетал! Не пеши больше, не надо.
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a_kravzov
2017-05-19 01:15 pm (UTC)
не читай больше
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Игорь Нет
2017-05-19 01:20 pm (UTC)
"И про Алишера Усманова и его видеоролик все точно так же забудут через неделю".

Конечно. Но решение суда даже если забудут видеоролик, исполнять придется. Как бы Лешику не хотелось спрыгнуть. Юрист, который так глупо подставляется, как он это демонстрирует, это просто какой-то сюр.
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a_spyd
2017-05-19 01:43 pm (UTC)
В СССР была нехватка информации: если не информационный голод, то недоедание -- точно. Информацию (как правдивую, так и не очень) приходилось добывать.
Нынче же информацию, наоборот, надо фильтровать. И даже не столько в плане "правда/ложь", сколько в плане "нужная/не нужная".
Перестроиться получается не у всех.
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kolbask
2017-05-19 01:49 pm (UTC)
Подпишусь под каждым словом! Перестал регулярно читать новости 4 года назад после прочтения статьи на новостном сайте газеты The Guardian. Статья называлась News is bad for you – and giving up reading it will make you happier. Она до сих пор там висит. И это работает. Ну а телевизора у меня в семье уже семь лет нет.
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soldier_russian
2017-05-19 02:28 pm (UTC)
Говорите за себя. Мое слово весит столько же, сколько дело.
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fly_yorik
2017-05-19 02:34 pm (UTC)
Лучше всех этим советам по информационной гигиене следуют папуасы Новой Гвинеи
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Папуа Новая Гвинея

abaslafecris
2017-05-20 03:16 am (UTC)
Живут бедно. Но такого идиотизма, как в РФ и Эритрее, там нет.
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xtill
2017-05-19 04:12 pm (UTC)
"...выдавливание людей из страны..."

Хороший оборот, наглядный. Сродни выдавливанию чирьев, ну или черных точек из кожи
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verum_corpus
2017-05-19 04:46 pm (UTC)
### это дебилизация населения, это снижение уровня образованности, это мракобесие, это насаждение религии, ###

Дебилизация и снижение уровня образованности как раз рождают атеистов.
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zibenkefiren
2017-05-21 06:41 am (UTC)
Богоёбы идут нахуй
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aiefremov
2017-05-19 07:23 pm (UTC)
совершенно верно. я телевизор выбросил еще 10 лет назад, радио нет.
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a_kravzov
2017-05-20 12:46 am (UTC)
Пока комментариев немного, шанс на то, что вы увидите мой, достаточно велик. Поэтому я не поленюсь ответить обстоятельно.
«Слова – это самая дешевая вещь на свете. Значение имеют только дела, только поступки». Вот неправда! Слова могут быть мощнейшим инструментом влияния на людей и изменения личных и общих ситуаций. Важны три условия:
- личность спикера. Масштаб личности и наша способность его разглядеть. Случайный разговор с ранее неизвестным попутчиком в поезде может вспоминаться всю оставшуюся жизнь и буквально изменить ее. У многих здесь может найтись свой похожий пример. Да?
- порядок обмена: что впереди – вопрос или совет?
Вы делаете ремонт дома, и не знаете, как правильно выполнить конкретную операцию. Вы идете на форум мастеровых, формулируете вопрос и вбираете подходящий ответ. Вы не знаете автора лично. И его поступки в разных ситуациях вас мало интересуют.
Знаете, как вы его будете выбирать? По понятности, соответствию предлагаемым решениям вашим навыкам, и наличию необходимых ресурсов. И это третье условие:
- релевантность сказанного
Ладно – устройство жизни – не засолка огурцов. Тогда так. У вас есть сосед или коллега, которого вы давно наблюдаете, и жизнь которого кажется вам более осмысленной, чем ваша. Однажды при случае вы спрашиваете его – как тебе это удается? И его ответ будете слушать внимательнее, чем советы друзей, которые сами такие же, как вы.
Когда вы спрашиваете, и вам отвечают, вы слушаете и записываете. Когда к вам на улице подходит пара старушек и предлагает поговорить о боге – вы поворачиваетесь и убегаете.
А вывод из вышеизложенного вам не понравится – зомбирование населения это миф. Вот вы же до недавнего времени были частью этого населения? И телевизор у вас, наверное, был. Чё ж вас не зазомбировали? Скажите сейчас: Нет! Я его выкинул десять лет назад! А я отвечу: Никого еще пока не заставляют его иметь. И выкинуть его может каждый в любой момент!
Воспитание, образование, культура? Наверное, это имеет значение, но пристальное рассмотрение конкретных примеров проявляет парадокс: равные условия приводят к слишком разным результатам.
«…значит, нужные книги ты в детстве читал..»? Ну так-то да. Но эти книги мог так же читать любой другой. А читал другие. Или никаких.
Остается простая мысль про три процента населения, которые всегда противостоят девяноста семи. И не наша сегодняшняя это проблема, а повсеместная и вневременная. Это надо просто принять без осуждения окружающих. И сосредоточится на себе. То есть стараться жить так убедительно, чтобы однажды у кого-нибудь возникло желание подойти и спросить – как тебе это удается?
Нет, можно еще, конечно, бегать по улицам (или социальным сетям) и приставать к окружающим со своим видением, как те старушки. Но с той же, примерно, эффективностью. И даже круче – можно на этом пути по морде выхватить, или попасть в условия, вынуждающие покинуть страну.
А почему же соотношение 3/97 одинаковое во всех странах, а условия жизни разные?
А потому, что эти 97 не монолитно твердолобые. Значительная часть из них способна услышать и понять. Дело только в наличии достаточно убедительного спикера. Тут мы изящно возвращаемся к началу разговора. Убедительный спикер не тот, кто в телевизоре. А тот, кто говорит и делает одно и то же. Люди не глупые. Они это видят. И чувствуют.
Удается ли вам глаголом жечь сердца людей? Сомневаюсь. Поддерживают вас в комментариях люди, принадлежащие к той же части пропорции, что и вы. То, что их здесь немало, создает иллюзию. Ведь именно они-то вас и френдят. Так мы себя и друг друга и обманываем.
И наконец – про правоту. Мы ведь убеждены, что мы (не важно, с какой стороны) понимаем, а они – нет. А что мы, собственно, понимаем? Что хорошо, что плохо? Но ведь это оценочные категории. Драматизм им придает только страх. Перед будущим: сегодняшняя несправедливость приведет к завтрашним бедам. То есть мы выдаем свой прогноз за объективную реальность, что забавно. К счастью большинство прогнозов жизнью не подтверждается.
Я предлагаю расслабиться и получать удовольствие. От жизни без политики
(Reply) (Thread)
a_kravzov
2017-05-20 12:52 am (UTC)
Пока комментариев немного, шанс на то, что вы увидите мой, достаточно велик. Поэтому я не поленюсь ответить обстоятельно.
«Слова – это самая дешевая вещь на свете. Значение имеют только дела, только поступки». Вот неправда! Слова могут быть мощнейшим инструментом влияния на людей и изменения личных и общих ситуаций. Важны три условия:
- личность спикера. Масштаб личности и наша способность его разглядеть. Случайный разговор с ранее неизвестным попутчиком в поезде может вспоминаться всю оставшуюся жизнь и буквально изменить ее. У многих здесь может найтись свой похожий пример. Да?
- порядок обмена: что впереди – вопрос или совет?
Вы делаете ремонт дома, и не знаете, как правильно выполнить конкретную операцию. Вы идете на форум мастеровых, формулируете вопрос и вбираете подходящий ответ. Вы не знаете автора лично. И его поступки в разных ситуациях вас мало интересуют.
Знаете, как вы его будете выбирать? По понятности, соответствию предлагаемым решениям вашим навыкам, и наличию необходимых ресурсов. И это третье условие:
- релевантность сказанного
Ладно – устройство жизни – не засолка огурцов. Тогда так. У вас есть сосед или коллега, которого вы давно наблюдаете, и жизнь которого кажется вам более осмысленной, чем ваша. Однажды при случае вы спрашиваете его – как тебе это удается? И его ответ будете слушать внимательнее, чем советы друзей, которые сами такие же, как вы.
Когда вы спрашиваете, и вам отвечают, вы слушаете и записываете. Когда к вам на улице подходит пара старушек и предлагает поговорить о боге – вы поворачиваетесь и убегаете.
А вывод из вышеизложенного вам не понравится – зомбирование населения это миф. Вот вы же до недавнего времени были частью этого населения? И телевизор у вас, наверное, был. Чё ж вас не зазомбировали? Скажите сейчас: Нет! Я его выкинул десять лет назад! А я отвечу: Никого еще пока не заставляют его иметь. И выкинуть его может каждый в любой момент!
Воспитание, образование, культура? Наверное, это имеет значение, но пристальное рассмотрение конкретных примеров проявляет парадокс: равные условия приводят к слишком разным результатам.
«…значит, нужные книги ты в детстве читал..»? Ну так-то да. Но эти книги мог так же читать любой другой. А читал другие. Или никаких.
Остается простая мысль про три процента населения, которые всегда противостоят девяноста семи. И не наша сегодняшняя это проблема, а повсеместная и вневременная. Это надо просто принять без осуждения окружающих. И сосредоточится на себе. То есть стараться жить так убедительно, чтобы однажды у кого-нибудь возникло желание подойти и спросить – как тебе это удается?
Нет, можно еще, конечно, бегать по улицам (или социальным сетям) и приставать к окружающим со своим видением, как те старушки. Но с той же, примерно, эффективностью. И даже круче – можно на этом пути по морде выхватить, или попасть в условия, вынуждающие покинуть страну.
А почему же соотношение 3/97 одинаковое во всех странах, а условия жизни разные?
А потому, что эти 97 не монолитно твердолобые. Значительная часть из них способна услышать и понять. Дело только в наличии достаточно убедительного спикера. Тут мы изящно возвращаемся к началу разговора. Убедительный спикер не тот, кто в телевизоре. А тот, кто говорит и делает одно и то же. Люди не глупые. Они это видят. И чувствуют.
Удается ли вам глаголом жечь сердца людей? Сомневаюсь. Поддерживают вас в комментариях люди, принадлежащие к той же части пропорции, что и вы. То, что их здесь немало, создает иллюзию. Ведь именно они-то вас и френдят. Так мы себя и друг друга и обманываем.
И наконец – про правоту. Мы ведь убеждены, что мы (не важно, с какой стороны) понимаем, а они – нет. А что мы, собственно, понимаем? Что хорошо, что плохо? Но ведь это оценочные категории. Драматизм им придает только страх. Перед будущим: сегодняшняя несправедливость приведет к завтрашним бедам. То есть мы выдаем свой прогноз за объективную реальность, что забавно. К счастью большинство прогнозов жизнью не подтверждается.
Я предлагаю расслабиться и получать удовольствие. От жизни без политики
(Reply) (Thread)

Верно

saltichixa
2017-05-20 05:04 am (UTC)
Да, имеют значения только деяния и их последствия. Но, жулики думают, что если много врать, то дел не будет видно...Если хорошо клеветать, то можно сажать и грабить без вины. Если наклеить ярлык, то можно безнаказанно выгнать из страны...Они так думают....И падают злые деяния в чашу зла, переполняя ее.
А государства стоят не на прошмандовках, нет...
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