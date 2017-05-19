Информационная гигиена

Слова – это самая дешевая вещь на свете. Значение имеют только дела, только поступки. Вот, мой знакомый философ Паша Андреев, он воевал в Афгане, ему там оторвало обе ноги, вот, он в этой схеме заходит еще дальше. Он считает, что значение имеют только последствия твоих поступков.

Я всё же не столь радикален, но тоже предпочитаю судить человека не по словам, а по делам. Вот, Владимир Владимирович Путин нам семнадцать лет говорит о том, что надо бороться с коррупцией. Ну, замечательные слова. Кто спорит-то? Но дела совсем другие. Поэтому меня уже совершенно не интересует, что говорит Владимир Владимирович Путин.

Ровно в таком же смысле меня совершенно не интересует, что говорит Алишер Усманов. Он может говорить всё, что угодно, но я вижу его дела и сужу человека по его делам – мне этого достаточно.

На самом деле, всё это настолько десятой степени важности проблемы, что Алишер Усманов ответил Навальному, а Навальный ответит Усманову. Если я вас сейчас спрошу, что обсуждалось в соцсетях неделю назад, я уверен, что вы не вспомните. Вы не вспомните, какие фамилии там назывались и какие проблемы. И про Алишера Усманова и его видеоролик все точно так же забудут через неделю.

У нас основные проблемы – это узурпация власти, это война, это репрессии, это посадки инакомыслящих, это выдавливание людей из страны, это, опять же, то же самое повальное воровство, это дебилизация населения, это снижение уровня образованности, это мракобесие, это насаждение религии, это ксенофобия. У нас вагон проблем.

Вот, давайте мы решим вот эти проблемы, а дальше потом пожалуйста: хоть про Усманова, хоть про тарелочки, хоть про Хрюшу со Степашкой, про что угодно.

Все эти "новости" превратились в совершенно замечательный бизнес. Это очень отлаженная технология, это очень отлаженная структура. Я всегда всем советую: «Не смотрите новости, вам эти новости не нужны. Вам не нужно такое количество информации. Вам все новостные сайты, все соцсети подсовывают столько информации о том, что произошло где-то на другой стороне мира или с другими людьми, которых вы не знаете, которая вам не нужна. И вы зачем-то гонитесь за этой информацией, вы ее едите, вы ее требуете, покупаете и кормите вот этих вот всех разносчиков вот этих вот новостных вирусов».



Наш мозг устроен так, что мы не можем реагировать на гигантское количество людей. Наш мозг биологически развивался так, что мы общались с небольшой группой людей, несколько десятков, может быть, несколько сотен человек. Вам нужна только та информация, которая будет влиять непосредственно на вашу жизнь. Узнавайте ту информацию, исходя из которой вы будете развивать свои дальнейшие стратегии своего поведения и построение своего будущего.

Я отношусь к этому с точки зрения своей информационной гигиены. Мне эта информация не нужна, меня эта информация не интересует, я про это ничего знать не знал и знать не желаю. Меня совершенно не волнует голая попа на конкурсе Евровидение, меня не волнует вот эти фейки про Светлану Алексиевич. Мне это не нужно, я стараюсь соблюдать свою информационную гигиену.

Друзья мои, не ведитесь вы на это, не читайте вы это. Сохраняйте свою информационную гигиену. Будет только полезней.

Аркадий Бабченко, "Эхо Москвы"

"Персонально ваш".