Информационная гигиена

Слова – это самая дешевая вещь на свете. Значение имеют только дела, только поступки. Вот, мой знакомый философ Паша Андреев, он воевал в Афгане, ему там оторвало обе ноги, вот, он в этой схеме заходит еще дальше. Он считает, что значение имеют только последствия твоих поступков.
Я всё же не столь радикален, но тоже предпочитаю судить человека не по словам, а по делам. Вот, Владимир Владимирович Путин нам семнадцать лет говорит о том, что надо бороться с коррупцией. Ну, замечательные слова. Кто спорит-то? Но дела совсем другие. Поэтому меня уже совершенно не интересует, что говорит Владимир Владимирович Путин.
Ровно в таком же смысле меня совершенно не интересует, что говорит Алишер Усманов. Он может говорить всё, что угодно, но я вижу его дела и сужу человека по его делам – мне этого достаточно.
На самом деле, всё это настолько десятой степени важности проблемы, что Алишер Усманов ответил Навальному, а Навальный ответит Усманову. Если я вас сейчас спрошу, что обсуждалось в соцсетях неделю назад, я уверен, что вы не вспомните. Вы не вспомните, какие фамилии там назывались и какие проблемы. И про Алишера Усманова и его видеоролик все точно так же забудут через неделю.
У нас основные проблемы – это узурпация власти, это война, это репрессии, это посадки инакомыслящих, это выдавливание людей из страны, это, опять же, то же самое повальное воровство, это дебилизация населения, это снижение уровня образованности, это мракобесие, это насаждение религии, это ксенофобия. У нас вагон проблем.
Вот, давайте мы решим вот эти проблемы, а дальше потом пожалуйста: хоть про Усманова, хоть про тарелочки, хоть про Хрюшу со Степашкой, про что угодно.
Все эти "новости" превратились в совершенно замечательный бизнес. Это очень отлаженная технология, это очень отлаженная структура. Я всегда всем советую: «Не смотрите новости, вам эти новости не нужны. Вам не нужно такое количество информации. Вам все новостные сайты, все соцсети подсовывают столько информации о том, что произошло где-то на другой стороне мира или с другими людьми, которых вы не знаете, которая вам не нужна. И вы зачем-то гонитесь за этой информацией, вы ее едите, вы ее требуете, покупаете и кормите вот этих вот всех разносчиков вот этих вот новостных вирусов».
Наш мозг устроен так, что мы не можем реагировать на гигантское количество людей. Наш мозг биологически развивался так, что мы общались с небольшой группой людей, несколько десятков, может быть, несколько сотен человек. Вам нужна только та информация, которая будет влиять непосредственно на вашу жизнь. Узнавайте ту информацию, исходя из которой вы будете развивать свои дальнейшие стратегии своего поведения и построение своего будущего.
Я отношусь к этому с точки зрения своей информационной гигиены. Мне эта информация не нужна, меня эта информация не интересует, я про это ничего знать не знал и знать не желаю. Меня совершенно не волнует голая попа на конкурсе Евровидение, меня не волнует вот эти фейки про Светлану Алексиевич. Мне это не нужно, я стараюсь соблюдать свою информационную гигиену.
Друзья мои, не ведитесь вы на это, не читайте вы это. Сохраняйте свою информационную гигиену. Будет только полезней.
Аркадий Бабченко, "Эхо Москвы"
"Персонально ваш".
При чем тут это?
Молодец!!
"Вам не нужно такое количество информации".
Зачем вы "кормите вот этих вот всех разносчиков вот этих вот новостных вирусов"
"Друзья мои, не ведитесь вы на это, не читайте вы это."
Правильно, Аркадий. Применяю к вам ровно то же лекало)
Пришел, прочитал и прокомментировал.
"Три дня я гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны")))
мы и они
Re: мы и они
Вы им всем верите?
Не пользоваться Вконтактом, Одноклассниками, майл.ру и не читать яндекс-новости - это как раз информационная гигиена.
Нет, конечно, есть множество всякого информационного мусора для быдла, типа "личной жизни звезд" и т.п. Но к тем, кто такое жрет, взывать все равно бесполезно. А вот политикой интересоваться надо, увы. И именно лезть в детали. С путиным или усмановым все, разумеется, и так ясно - тут в сортах дерьма разбираться смысла нет. А вот тот же Навальный - фигура не столь однозначная, как и западные лидеры.
Ватникам, разумеется - сдохнуть.
Конечно. Но решение суда даже если забудут видеоролик, исполнять придется. Как бы Лешику не хотелось спрыгнуть. Юрист, который так глупо подставляется, как он это демонстрирует, это просто какой-то сюр.
Нынче же информацию, наоборот, надо фильтровать. И даже не столько в плане "правда/ложь", сколько в плане "нужная/не нужная".
Перестроиться получается не у всех.
Папуа Новая Гвинея
Хороший оборот, наглядный. Сродни выдавливанию чирьев, ну или черных точек из кожи
Дебилизация и снижение уровня образованности как раз рождают атеистов.
«Слова – это самая дешевая вещь на свете. Значение имеют только дела, только поступки». Вот неправда! Слова могут быть мощнейшим инструментом влияния на людей и изменения личных и общих ситуаций. Важны три условия:
- личность спикера. Масштаб личности и наша способность его разглядеть. Случайный разговор с ранее неизвестным попутчиком в поезде может вспоминаться всю оставшуюся жизнь и буквально изменить ее. У многих здесь может найтись свой похожий пример. Да?
- порядок обмена: что впереди – вопрос или совет?
Вы делаете ремонт дома, и не знаете, как правильно выполнить конкретную операцию. Вы идете на форум мастеровых, формулируете вопрос и вбираете подходящий ответ. Вы не знаете автора лично. И его поступки в разных ситуациях вас мало интересуют.
Знаете, как вы его будете выбирать? По понятности, соответствию предлагаемым решениям вашим навыкам, и наличию необходимых ресурсов. И это третье условие:
- релевантность сказанного
Ладно – устройство жизни – не засолка огурцов. Тогда так. У вас есть сосед или коллега, которого вы давно наблюдаете, и жизнь которого кажется вам более осмысленной, чем ваша. Однажды при случае вы спрашиваете его – как тебе это удается? И его ответ будете слушать внимательнее, чем советы друзей, которые сами такие же, как вы.
Когда вы спрашиваете, и вам отвечают, вы слушаете и записываете. Когда к вам на улице подходит пара старушек и предлагает поговорить о боге – вы поворачиваетесь и убегаете.
А вывод из вышеизложенного вам не понравится – зомбирование населения это миф. Вот вы же до недавнего времени были частью этого населения? И телевизор у вас, наверное, был. Чё ж вас не зазомбировали? Скажите сейчас: Нет! Я его выкинул десять лет назад! А я отвечу: Никого еще пока не заставляют его иметь. И выкинуть его может каждый в любой момент!
Воспитание, образование, культура? Наверное, это имеет значение, но пристальное рассмотрение конкретных примеров проявляет парадокс: равные условия приводят к слишком разным результатам.
«…значит, нужные книги ты в детстве читал..»? Ну так-то да. Но эти книги мог так же читать любой другой. А читал другие. Или никаких.
Остается простая мысль про три процента населения, которые всегда противостоят девяноста семи. И не наша сегодняшняя это проблема, а повсеместная и вневременная. Это надо просто принять без осуждения окружающих. И сосредоточится на себе. То есть стараться жить так убедительно, чтобы однажды у кого-нибудь возникло желание подойти и спросить – как тебе это удается?
Нет, можно еще, конечно, бегать по улицам (или социальным сетям) и приставать к окружающим со своим видением, как те старушки. Но с той же, примерно, эффективностью. И даже круче – можно на этом пути по морде выхватить, или попасть в условия, вынуждающие покинуть страну.
А почему же соотношение 3/97 одинаковое во всех странах, а условия жизни разные?
А потому, что эти 97 не монолитно твердолобые. Значительная часть из них способна услышать и понять. Дело только в наличии достаточно убедительного спикера. Тут мы изящно возвращаемся к началу разговора. Убедительный спикер не тот, кто в телевизоре. А тот, кто говорит и делает одно и то же. Люди не глупые. Они это видят. И чувствуют.
Удается ли вам глаголом жечь сердца людей? Сомневаюсь. Поддерживают вас в комментариях люди, принадлежащие к той же части пропорции, что и вы. То, что их здесь немало, создает иллюзию. Ведь именно они-то вас и френдят. Так мы себя и друг друга и обманываем.
И наконец – про правоту. Мы ведь убеждены, что мы (не важно, с какой стороны) понимаем, а они – нет. А что мы, собственно, понимаем? Что хорошо, что плохо? Но ведь это оценочные категории. Драматизм им придает только страх. Перед будущим: сегодняшняя несправедливость приведет к завтрашним бедам. То есть мы выдаем свой прогноз за объективную реальность, что забавно. К счастью большинство прогнозов жизнью не подтверждается.
Я предлагаю расслабиться и получать удовольствие. От жизни без политики
«Слова – это самая дешевая вещь на свете. Значение имеют только дела, только поступки». Вот неправда! Слова могут быть мощнейшим инструментом влияния на людей и изменения личных и общих ситуаций. Важны три условия:
- личность спикера. Масштаб личности и наша способность его разглядеть. Случайный разговор с ранее неизвестным попутчиком в поезде может вспоминаться всю оставшуюся жизнь и буквально изменить ее. У многих здесь может найтись свой похожий пример. Да?
- порядок обмена: что впереди – вопрос или совет?
Вы делаете ремонт дома, и не знаете, как правильно выполнить конкретную операцию. Вы идете на форум мастеровых, формулируете вопрос и вбираете подходящий ответ. Вы не знаете автора лично. И его поступки в разных ситуациях вас мало интересуют.
Знаете, как вы его будете выбирать? По понятности, соответствию предлагаемым решениям вашим навыкам, и наличию необходимых ресурсов. И это третье условие:
- релевантность сказанного
Ладно – устройство жизни – не засолка огурцов. Тогда так. У вас есть сосед или коллега, которого вы давно наблюдаете, и жизнь которого кажется вам более осмысленной, чем ваша. Однажды при случае вы спрашиваете его – как тебе это удается? И его ответ будете слушать внимательнее, чем советы друзей, которые сами такие же, как вы.
Когда вы спрашиваете, и вам отвечают, вы слушаете и записываете. Когда к вам на улице подходит пара старушек и предлагает поговорить о боге – вы поворачиваетесь и убегаете.
А вывод из вышеизложенного вам не понравится – зомбирование населения это миф. Вот вы же до недавнего времени были частью этого населения? И телевизор у вас, наверное, был. Чё ж вас не зазомбировали? Скажите сейчас: Нет! Я его выкинул десять лет назад! А я отвечу: Никого еще пока не заставляют его иметь. И выкинуть его может каждый в любой момент!
Воспитание, образование, культура? Наверное, это имеет значение, но пристальное рассмотрение конкретных примеров проявляет парадокс: равные условия приводят к слишком разным результатам.
«…значит, нужные книги ты в детстве читал..»? Ну так-то да. Но эти книги мог так же читать любой другой. А читал другие. Или никаких.
Остается простая мысль про три процента населения, которые всегда противостоят девяноста семи. И не наша сегодняшняя это проблема, а повсеместная и вневременная. Это надо просто принять без осуждения окружающих. И сосредоточится на себе. То есть стараться жить так убедительно, чтобы однажды у кого-нибудь возникло желание подойти и спросить – как тебе это удается?
Нет, можно еще, конечно, бегать по улицам (или социальным сетям) и приставать к окружающим со своим видением, как те старушки. Но с той же, примерно, эффективностью. И даже круче – можно на этом пути по морде выхватить, или попасть в условия, вынуждающие покинуть страну.
А почему же соотношение 3/97 одинаковое во всех странах, а условия жизни разные?
А потому, что эти 97 не монолитно твердолобые. Значительная часть из них способна услышать и понять. Дело только в наличии достаточно убедительного спикера. Тут мы изящно возвращаемся к началу разговора. Убедительный спикер не тот, кто в телевизоре. А тот, кто говорит и делает одно и то же. Люди не глупые. Они это видят. И чувствуют.
Удается ли вам глаголом жечь сердца людей? Сомневаюсь. Поддерживают вас в комментариях люди, принадлежащие к той же части пропорции, что и вы. То, что их здесь немало, создает иллюзию. Ведь именно они-то вас и френдят. Так мы себя и друг друга и обманываем.
И наконец – про правоту. Мы ведь убеждены, что мы (не важно, с какой стороны) понимаем, а они – нет. А что мы, собственно, понимаем? Что хорошо, что плохо? Но ведь это оценочные категории. Драматизм им придает только страх. Перед будущим: сегодняшняя несправедливость приведет к завтрашним бедам. То есть мы выдаем свой прогноз за объективную реальность, что забавно. К счастью большинство прогнозов жизнью не подтверждается.
Я предлагаю расслабиться и получать удовольствие. От жизни без политики
Верно
А государства стоят не на прошмандовках, нет...