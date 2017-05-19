Мы сделали это

Ну, что, братцы мои. Мы собрали для Зарины, которую завалило в подвале в Зайцево, денег на новый дом. Более того - мы собрали в три раза больше необходимой суммы - двести тридцать восемь тысяч рублей и тридцать тысяч гривен.

А это значит, что теперь можно купить дом не только для Зарины.

Но и для семьи Риты Леоновой из поселка Невельской. У Риты трое детей, двое - инвалиды, прямые жертвы войны: в дом Риты попал снаряд и детей завалило под обломками. Ютятся они сейчас в комнатке в общежитии в Запорожье.

Черт. Я прям просто как-то невероятно доволен. Было бы у меня сейчас две рабочих ноги - скакал бы до потолка от счастья.

Огромное всем спасибо. Я горжусь вами.

Собственно, это то, для чего и должна существовать журналистика.

Ну и, конечно, без Виктория Ивлева ничего бы не было.

Спасибо.

Удачных выходных!