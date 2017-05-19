starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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Мы сделали это
starshinazapasa
May 19th, 10:45


Ну, что, братцы мои. Мы собрали для Зарины, которую завалило в подвале в Зайцево, денег на новый дом. Более того - мы собрали в три раза больше необходимой суммы - двести тридцать восемь тысяч рублей и тридцать тысяч гривен.
А это значит, что теперь можно купить дом не только для Зарины.
Но и для семьи Риты Леоновой из поселка Невельской. У Риты трое детей, двое - инвалиды, прямые жертвы войны: в дом Риты попал снаряд и детей завалило под обломками. Ютятся они сейчас в комнатке в общежитии в Запорожье.
Черт. Я прям просто как-то невероятно доволен. Было бы у меня сейчас две рабочих ноги - скакал бы до потолка от счастья.


Огромное всем спасибо. Я горжусь вами.
Собственно, это то, для чего и должна существовать журналистика.
Ну и, конечно, без Виктория Ивлева ничего бы не было.
Спасибо.
Удачных выходных!
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Журналистика без посредников
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
74 comments :
( 74 comments Leave a comment )
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deep78
2017-05-19 07:56 am (UTC)
А украинцы пусть и дальше обстреливают, рукопожатные еще соберут
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del_vecchio
2017-05-19 08:01 am (UTC)
Авдеевку обстреливают не проклятые жидо-бандеры, а наши доблестные ополченцы.
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thunderozzz
2017-05-19 08:05 am (UTC)
Хорошие новости!
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micha1520
2017-05-19 08:44 am (UTC)
Аж ахеджакнуло от такой рукопожатой новости...
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apoplehin
2017-05-19 01:31 pm (UTC)
хуесос, вешайся, мразь ольгинская
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maxxxs1
2017-05-19 09:09 am (UTC)
Дом стоит около 80 тысяч рублей?

А это я просто гривны не учел...

Ну все равно, неужели дом стоит порядка 100 тыс. рублей? Где такие цены, в Авдеевке?

Edited at 2017-05-19 09:13 am (UTC)
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Евгений Цыганков
2017-05-19 10:24 am (UTC)
двести тридцать восемь тысяч рублей и тридцать тысяч гривен.
В гривнах это сто двадцать девять тысяч. Или 5 тысяч долларов.
Относительно неплохой дом недалеко от Авдеевки обойдется около 1,5 тысяч долларов, а если с долгами и того меньше.
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lavrovvv5
2017-05-19 09:16 am (UTC)
вообще необходимо народ переселять от зоны боевых действий...
но это должна делать Украина...
Мы платим 1,5% военный сбор... значит надо или добавить процент на ЭТО,или забирать с этого фонда....

пустующего жилья по Украине валом..
и цена небольшая...
конечно переселение-тяжело морально..
не ко всем переселенцам хорошо относятся
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dobry_kiev
2017-05-19 09:22 am (UTC)
Ничего себе, могЁте!
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dobry_kiev
2017-05-19 09:26 am (UTC)
А действительно, цена, по 70 000 гривен на дом? Меньше 3000 у.е?
С трудом представляю, где такие дома...
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Нормальная цена.

Александр Салов
2017-05-19 10:30 am (UTC)
Даже в Запорожской области в селе дом метров 70-80, не новый конечно 1-1.5 стоит.
Наш охотколлектив одно время даже подумывал в одном месте купить в складчину, но передумали, далековато было ездить на те охотничьи места.
А уж поди на линии фронта или возле нее, тк я думаю, а точнее уверен цена адекватная.
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livejournal
2017-05-19 09:33 am (UTC)
Здравствуйте!
Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
(Reply) (Thread)
livejournal
2017-05-19 09:33 am (UTC)
Здравствуйте! Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal России! Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
(Reply) (Thread)
Ваши документики!
2017-05-19 10:16 am (UTC)
Вот для чего должны существовать журналисты - собирать деньги!
Это мы в курсе, в общем-то.
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apoplehin
2017-05-19 01:32 pm (UTC)
хуесос, вы в курсе, что вас мусоров, чекистов будут вешать, жечь, сажать на кол, потрошить
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Отлично!

Александр Салов
2017-05-19 10:26 am (UTC)
Аркадий, Вы просто молодец.
Заодно и ватаны что на службе утрутся. Хотя им то что, они на службе. Работа такая.
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m_gluk
2017-05-19 11:58 am (UTC)

Одни люди разрушают, другие люди создают. Результатом будет равнодействующая этих усилий.

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retiredwizard
2017-05-19 12:36 pm (UTC)
Есть ли счета, куда можно пожертвовать- но с гарантией что деньги пойдут _только_ на помощь мирным жителям? То есть чтобы никакого АТО? И чтобы это было четко прописано?
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apoplehin
2017-05-19 01:33 pm (UTC)
Можно подумать, что помощь АТО - это что-то плохое
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apoplehin
2017-05-19 01:34 pm (UTC)
Аркадий, огромное спасибо Вам!


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ele120
2017-05-19 03:51 pm (UTC)
Пожалуйста. Глотай
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А если построить шалашики

yra22yra
2017-05-19 05:49 pm (UTC)
на эти баПки, то можно всю Окраину переселить в "новое жильё".
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doctordrul
2017-05-20 01:18 am (UTC)
Уже давно всем известно, что помогать нужно внутри своего круга общения
А подобные истории - не более чем самолюбование, посмотрите какой я хороший
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hoimogorow
2017-05-22 07:30 am (UTC)
Молодцы люди!
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