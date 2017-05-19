starshinazapasa
Журнал Аркадия Бабченко
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- Мы сделали это
Ну, что, братцы мои. Мы собрали для Зарины, которую завалило в подвале в Зайцево, денег на новый дом. Более того - мы собрали в три раза больше необходимой суммы - двести тридцать восемь тысяч рублей и тридцать тысяч гривен.
А это значит, что теперь можно купить дом не только для Зарины.
Но и для семьи Риты Леоновой из поселка Невельской. У Риты трое детей, двое - инвалиды, прямые жертвы войны: в дом Риты попал снаряд и детей завалило под обломками. Ютятся они сейчас в комнатке в общежитии в Запорожье.
Черт. Я прям просто как-то невероятно доволен. Было бы у меня сейчас две рабочих ноги - скакал бы до потолка от счастья.
Огромное всем спасибо. Я горжусь вами.
Собственно, это то, для чего и должна существовать журналистика.
Ну и, конечно, без Виктория Ивлева ничего бы не было.
Спасибо.
Удачных выходных!
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
А это я просто гривны не учел...
Ну все равно, неужели дом стоит порядка 100 тыс. рублей? Где такие цены, в Авдеевке?
Edited at 2017-05-19 09:13 am (UTC)
В гривнах это сто двадцать девять тысяч. Или 5 тысяч долларов.
Относительно неплохой дом недалеко от Авдеевки обойдется около 1,5 тысяч долларов, а если с долгами и того меньше.
но это должна делать Украина...
Мы платим 1,5% военный сбор... значит надо или добавить процент на ЭТО,или забирать с этого фонда....
пустующего жилья по Украине валом..
и цена небольшая...
конечно переселение-тяжело морально..
не ко всем переселенцам хорошо относятся
С трудом представляю, где такие дома...
Нормальная цена.
Наш охотколлектив одно время даже подумывал в одном месте купить в складчину, но передумали, далековато было ездить на те охотничьи места.
А уж поди на линии фронта или возле нее, тк я думаю, а точнее уверен цена адекватная.
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Это мы в курсе, в общем-то.
Отлично!
Заодно и ватаны что на службе утрутся. Хотя им то что, они на службе. Работа такая.
Одни люди разрушают, другие люди создают. Результатом будет равнодействующая этих усилий.
А если построить шалашики
А подобные истории - не более чем самолюбование, посмотрите какой я хороший