starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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И снова в армию
starshinazapasa
May 17th, 10:19




Мне пришло мобилизационное предписание. Явиться в военкомат по адресу. Аж холодом повеяло. Как вспомнишь, так вздрогнешь. Стоишь, смотришь на эту бумажку, вспоминаешь, как твой эшелон остановился на путях в Моздоке, а рядом, на соседних путях стоял эшелон с развороченной техникой ОТТУДА, и мы смотрели на него во все глаза, на эту разорванную, раскуроченную какой-то невероятной, нечеловеческой силой броню, с которой не была еще отмыта кровь убитых в ней людей, прикусив сразу свои смешки и героическое распушивание перьев, и это было по-настоящему страшно, впервые в наших коротких жизнях смерть посмотрела на нас вот так вот в глаза, близко, с соседних путей...
А потом нас привезли на взлетку в Моздоке, и там рядком лежали какие-то странные черные мешки. Их привозили вертушки оттуда, из-за хребта, куда везли нас, выгружали, а потом в эти же самые вертушки загружали нас и увозили туда. И мы долго не могли понять, что это за черные пластиковые мешки. А потом поняли...
И как-то сейчас я вот очень рад, что я теперь здесь, а эта повестка - там.
Товарищ военком. Я в ваши игры наигрался уже тогда. В девяносто шестом. И потом еще раз. В девяносто девятом. А потом еще в две тыячи восьмом. И в две тысячи четырнадцатом.
Я служил в вашей армии два раза. И я вам больше ничего не должен. Ни вам, Ни Родине, ни государству, ни этому замечательному народу. Никому и ничего.
Все ваши кирзачи, подштанники и портянки я вернул вам еще двадцать лет назад.
Напротив, это вы мне до сих пор должны. Должны четыреста долларов, вычтенные вашими начфинами за выданные мне бушлат, штаны и каску, которые были изодраны и выкинуты мной в Грозном, а по нормам материального довольствия должны прослужить два года, и Родина списывала у своих солдат по четыреста баксов за штаны. Должны за набор хронических болезней, которые я лечил на свои деньги и временами лечу до сих пор. За те желтые таблеточки, которые я пил на приемах у психотерапевта, когда пытался приглушить свой синдром посткомбатанта. За постаревшую сразу лет на двадцать маму, которая ездила за мной туда, ночуя по блок-постам, и все видела своими глазами. За то, что я так до сих пор и не могу начать заниматься собственной жизнью, зарабатывать деньги и строить свое будущее, потому что вы, блядь, все лезете и лезете к другим. Все убиваете и убиваете.
Нет, я не спорю, пойти еще два месяца пробухать в казарме с толпой таких же партизан - это, конечно, весело. Но все эти приколы я уже знаю. Я все их прошел. А потом двадцать лет занимался тем, что пытался достать оставленным Родиной инвалидами солдатам коляски, костыли, очки, гемодиализ, операцию, потом я шатался по очередным затеянным вами войнам, потом я писал о новых трупах и новых гемодиализах и меня уже до такой степени тошнит от одной мысли о ваших кирзачах, что весь этот ваш веселый театр меня уже не интересует совершенно
Но. Одно "но" я все же хочу сказать.


Да, безусловно.
Я считаю, что мужчина не может остаться в стороне, если в его страна заболеет войной.
Поэтому давайте оставим эти курсы переподготовки машинисток и перейдем сразу к делу.
Я вам клянусь - если Россия ввяжется в новую войну, и захочет опять увидеть на этой войне меня, я не буду бегать по сусекам и обязательно, в первых рядах запишусь в действующую армию. В добровольцы.
В "Правый сектор".
В Киеве.
Потому что если уж и придется воевать еще раз, то теперь я совершенно точно буду воевать против вас.
Это не вынужденное решение под давлением обстоятельств - это мой осознанный выбор.
Я не знаю, как сложится моя жизнь и где я окажусь завтра, в Чехии ли, в Израиле, в Украине, но я вам клянусь - если вы еще раз из-за поребрика полезете убивать людей - а в этом я ни на секунду уже не сомневаюсь - полезете в Чехию ли, опять в Украину ли, я постараюсь приложить все возможные усилия, чтобы запихнуть вас обратно.
И сделать это максимально болезненно - чтобы запомнилось максимально надолго.
С искренним бандеровским приветом, командир расчета АГС-17, гвардии старшина Бабченко.

ЗЫ: Да, я понимаю, что реквизиты в таких текстах выглядят нелепо, но эмигрантщина оказалась дорогим занятием, а жрать даже и на свободе все равно что-то надо. Поэтому реквизиты теперь будут в каждом посте. А то очень в турму не хочется. Доброе утро.

В рамках проекта "Журналистика без посредников"
Как обычно, кто считает нужным, сколько считает нужным
Теперь можно перевести и на номер МЕГАФОН: +7 926 558 57 89
Яндекс-кошелек, номер 410 011 372 145 462.
В Сбербанке карта номер 4276 3800 8339 8359.
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Мегафон: +7 926 558 57 89
Спасибо



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480 comments :
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avla
2017-05-17 07:24 am (UTC)
Ни даты не проставлены, ни расписка не получена, что это такое вообще?
Выбросить и забыть как будто и не было ничего.
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svetka_pizikova
2017-05-17 07:26 am (UTC)
Ну вобщемто этот пост уже признание.
Или вы считаете, что Бабченко не отвечает за свои слова?
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bvbslava
2017-05-17 07:38 am (UTC)
таки уехал=) помницо совета спрашивал - уезжать или нет. решение принято, видимо. после таких буков возвращаться смысла нет вапще.

Edited at 2017-05-17 07:38 am (UTC)
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artemjan
2017-05-17 08:02 am (UTC)
Сказал, и все концы обрезал. До восхода, разумеется.
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probegavshij
2017-05-17 07:55 am (UTC)
Мобилизационное предписание - это маленький вкладыш в военный билет.
Его выдача или изъятие обычная военкоматская рутина, более того могут вообще
признать более негодным к службе.
Но главное же набросить, да?


Edited at 2017-05-17 07:57 am (UTC)
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drneubauer555
2017-05-17 08:09 am (UTC)
Набрасывают Ротенберги, вате хуйцов на воротник.
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livejournal
2017-05-17 08:36 am (UTC)
Здравствуйте!
Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
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livejournal
2017-05-17 08:36 am (UTC)
Здравствуйте! Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal России! Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
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andrewvel
2017-05-17 08:41 am (UTC)
Желтые таблеточки посткомбатанта так и не отпускают. Будущий воин Правого сектора, защитник Чехии от русской ахрессии. Какой "гвардии" ты сержант?
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Konstantin Tadatskiy
2017-05-17 08:54 am (UTC)
С какой целью интересуешься пехотинец ватный ?
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christian_needy
2017-05-17 08:50 am (UTC)
Война это вообще грех и беда. Люди и так хрупкие и уязвимые... надо здоровье беречь. Раньше помоложе был я любил читать про оружие всякое. Какой парень оружие не любит. А сейчас у меня к такому отвращение..ведь это все людей убивает - это боль, страдание, смерть. Не надо такого ...
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andrew_meh
2017-05-17 12:05 pm (UTC)
Убивает не оружие. Убивает человек
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ju_88
2017-05-17 08:51 am (UTC)
ну мсье, ну заведите же ж Paypal наконец и счет в лЮдском банке и не рвите людям сэрцэ шоб они свои грошы на богопротивные яндексы слали.
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korabil
2017-05-17 09:13 am (UTC)
И Bitcoin и/или Ethereum
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maxvarl
2017-05-17 08:53 am (UTC)
"Я вам клянусь - если Россия ввяжется в новую войну, и захочет опять увидеть на этой войне меня"

Бабченко, очнись!
Украина говорит что Россия против них воюет уже третий год! Ты что, сепар что ли, не признаешь Российскую агрессию!?

А ну ка живо, автомат в руки и побежал записываться в Киеве в Правый сектор, хватить деньги клянчить.
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Konstantin Tadatskiy
2017-05-17 08:58 am (UTC)
maxvarl, тебе завидно стало , что ли ?)) В Украине пока твои воины прячутся за юбками женщин и за спинами детей, все как Вольдемар приказал, против кого там воевать ?
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irbis_hunt
2017-05-17 08:57 am (UTC)
Что значит ЕСЛИ ввяжется. Что за сепарские сомнения?
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Konstantin Tadatskiy
2017-05-17 08:59 am (UTC)
А ты чего не воюешь, или тоже в сомнениях ?
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hero_sima
2017-05-17 08:59 am (UTC)

Так война идет. Уже.

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Konstantin Tadatskiy
2017-05-17 09:02 am (UTC)
Так в России ж нет войны, не ?
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xivan_dragox
2017-05-17 09:04 am (UTC)
Киборг чтоле?
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navalnypresiden
2017-05-17 01:23 pm (UTC)
Лишь бы не нацкаратель
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интересно

gigotn
2017-05-17 09:06 am (UTC)
есть дебилы которые подают бабченке?
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Re: интересно

standapp
2017-05-17 09:11 am (UTC)
А ты его читаешь?
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waldemar_74
2017-05-17 09:07 am (UTC)

Мда,как вспомню Моздок аж в дрожь бросает,особенно перелет на "корове" до Ханкалы.

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maxvarl
2017-05-17 09:11 am (UTC)
Вальдемар, в каком полку служили?
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standapp
2017-05-17 09:10 am (UTC)
Кто не служил тот немужик
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korabil
2017-05-17 09:15 am (UTC)
Служить бы рад, прислуживаться тошно
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Игорь Тюков
2017-05-17 09:17 am (UTC)
Каждый выбирает свою судьбу. Ты решил стрелять в тех с кем вместе воевал за одну сторону.
Это называется предательство. В общем то чисто по укропски, ничего нового
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apoplehin
2017-05-17 09:57 am (UTC)
Гнида, будешь казнена
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aurora_hws
2017-05-17 09:18 am (UTC)
Про себя совершенно точно знаю, что если гребанные русские танки еще когда-нибудь попробуют войти в Будапешт, буду варить коктейли Молотова вместе с венграми.
И объяснять им, что русские не все такие..
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Игорь Тюков
2017-05-17 09:29 am (UTC)
Венгры сильно отметились на оккупированной ими русской территории. Убивали и грабили, гниды, населения больше чем, немцы...Их за это потом даже в плен не брали...

Венгры, румыны, итальянцы, болгары, словаки, бандеры - все пошли вместе с гитлеровцами на восток убивать. Крестовый поход европы так сказать
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melius2
2017-05-17 09:26 am (UTC)
А чо там в гейропах попрошайничество на улице запрещено?

Пусть едет в Иносранный легион записывается,заебал ныть уже.
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apoplehin
2017-05-17 09:59 am (UTC)
Пидарасина, вешайся - мы идем за тобой
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derik_536
2017-05-17 09:34 am (UTC)
Бабченко прав. Во всем.
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myduck_vova
2017-05-17 09:50 am (UTC)
Денег заслал ему?
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alicecoo
2017-05-17 09:36 am (UTC)
интересно было бы у правого сектора спросить- возьмут ли они аркадия к себе?
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maxvarl
2017-05-17 09:56 am (UTC)
Помнится в прошлый раз славные воины АТО Бабченко морду набили, о чем Бабченко сам писал. Так что тут вопрос скорее риторический.
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(Deleted comment)
subbotin_alex
2017-05-17 09:42 am (UTC)
Однако, я не понимаю: а где обратная связь?
Почему бы Аркадию не поучаствовать в обсуждении его, на самом деле, замечательных постов? А иначе он рискует превратится во второго Эдичку Лимонова, который не ведёт журнал, как все мы, а ВЕЩАЕТ С КАФЕДРЫ. Коментарии у него попросту отключены.
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maxvarl
2017-05-17 09:56 am (UTC)
Что значит во второго Эдичку, он вполне уже почти первый )
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prosto_vova
2017-05-17 09:47 am (UTC)
Присоединяюсь к каждому слову из второй части текста.
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myduck_vova
2017-05-17 09:52 am (UTC)
О! Еще один воин!
Ку-ку, ёпта, бгг...
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apoplehin
2017-05-17 10:00 am (UTC)
Нахуй пшла, тварь дешевая!
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