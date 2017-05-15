starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

Previous Entry Share Next Entry
Запасной аэродром
starshinazapasa
May 15th, 14:57
Мой телеграмм канал. Запасная площадка, когда здесь закроют интернет. Подписывайтесь

https://t.me/babchenko77


И будет вам щастье
promo starshinazapasa june 10, 2022 09:45 310
Buy for 500 tokens
Журналистика без посредников
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
50 comments :
( 50 comments Leave a comment )
  • 1
borzja
2017-05-15 01:00 pm (UTC)
Там комментарии оставлять нельзя=(
(Reply) (Thread)

Так в этом-то и весь цимус!

yra22yra
2017-05-15 03:42 pm (UTC)
.
(Reply) (Parent) (Thread)
geodez
2017-05-15 01:13 pm (UTC)
он под фсб ходят слухи
(Reply) (Thread)
falcon10
2017-05-16 11:06 am (UTC)
Так Аркадий Бабченко тоже по фсб.
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
d_galaydov
2017-05-15 01:13 pm (UTC)
а разве тут могут все закрыть ?
(Reply) (Thread)
r3po
2017-05-15 01:18 pm (UTC)
Все - нет. А всех - запросто.
(Reply) (Parent) (Thread)
(Deleted comment)
voda_bez_gaza
2017-05-15 03:05 pm (UTC)
Нет, только с повесткой в военкомат.
(Reply) (Parent) (Thread)
(Deleted comment)
(Deleted comment)
ju_88
2017-05-15 01:47 pm (UTC)
dreamwidth.org же!

Телеграм стучит как весенний дятел.
(Reply) (Thread)
rikchel
2017-05-15 02:20 pm (UTC)
А шо, для телеграмм интернет, или провода там какие с трубами, не нужны?
(Reply) (Thread)
voda_bez_gaza
2017-05-15 03:07 pm (UTC)
Он видимо про телеграмму речь ведёт. Просто последнюю букву не дописал.
(Reply) (Parent) (Thread)
(Deleted comment)
(Deleted comment)
skuns_100
2017-05-15 02:34 pm (UTC)
Да кому ты нужен Аркаша ))))
(Reply) (Thread)
afonya007
2017-05-15 02:43 pm (UTC)
не вижу ссылки на кошельки. Грант получил?
(Reply) (Thread)
techwork
2017-05-15 02:44 pm (UTC)
так что там с карикатурой на Кадырова где он с членоом во рту? за что тебя прикрывать если ты по команде "слепой"
(Reply) (Thread)
antonk44.id.mail.ru
2017-05-15 03:02 pm (UTC)
Пойду что ли получу консервированных ежей на талон.
(Reply) (Thread)
Ваши документики!
2017-05-15 03:10 pm (UTC)
Сам нас найдёшь. Тебе же надо будет где-то номера счетов вывесить.

Кстати, Европа может и закрыть от нас свой Интернет. Чтобы Путин им перестал президентов расставлять.

Edited at 2017-05-15 03:12 pm (UTC)
(Reply) (Thread)
dagrael
2017-05-15 04:25 pm (UTC)
Вот хохма-то будет! Весь мир, и Аркадий в том числе (он в Чехии, кстати) будут свободно общаться между собой - и только вы, ваятели петухов из говна, будете злобно рычать друг на друга в какой-нибудь изолированной сраной микросетке пейджингового типа "Паутина-5")))
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
provvi
2017-05-15 03:22 pm (UTC)
А вроде телеграмм - то ли принадлежит, то ли разрабатывался МайлРу и потом - разве общение в нём идёт не через интернет?
(Reply) (Thread)
dagrael
2017-05-15 04:23 pm (UTC)
А на dreamwidth перейти, Аркадий? Его-то кацапы не закроют)))
(Reply) (Thread)
627backtothesun
2017-05-15 04:43 pm (UTC)
кому ты нужен, истеричка съебавшая
(Reply) (Thread)
blues_26
2017-05-15 05:51 pm (UTC)
Гюльчатай, открой личико!
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
ds_finance
2017-05-15 08:46 pm (UTC)
та что ж вы все эту фсб-шную хрень пиарите? ппц просто какой-то.
(Reply) (Thread)
onborodin
2017-05-16 12:13 pm (UTC)
>когда здесь закроют интернет

290-ФЗ все кассы должны быть подключены к интернет, и регулярно отправлять данные оператору фискальных данных, а тот налоговой службе

на данный момент продавцы не имеют право отпуск алкоголя без ЕГАИС.

интернет инфраструктура размазана по всему шарику, если что-то задеть, к примеру маршрутизацию в магистралях, или корневые dns сервера, то через 2-3 суток у злых и трезвых, и без TV начнется ломка.

(Reply) (Thread)
cangoose_si
2017-05-16 03:15 pm (UTC)
Аркадий, вы знали, или это гениальное предчувствие? Начать истерику "Ай-ай-ай, если когда-нибудь в России закроют интернет, то ищите меня на свободном телеграме" за нецколько часов до запрете Яндекса, ВК и прочих ОК в Украине. Это же идеальное попадание -- когда те, за кого вы топите, ударяются в средневековую дикость, а вы всё кричите о том, что в России "может быть, когда-нибудь" случится нечто подобное. Или таки оплаченная операция прикрытия?
(Reply) (Thread)
blue_end
2017-05-16 05:55 pm (UTC)
Бля, как все кацапы одномоментно распереживались за бедных украинцев, лишённых мейлрушечки с контактиком, аж прям до слёз.
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
googleway
2017-05-16 04:54 pm (UTC)
телеграмм в россии отключат раньше чем интернет вообще.
(Reply) (Thread)
( 50 comments Leave a comment )
  • 1
Archive

Jun2017

S
M
T
W
T
F
S
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Tags
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Powered by LiveJournal.com
?

Log in

Or connect using: