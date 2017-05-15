Запасной аэродром

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И будет вам щастье
starshinazapasa
Журнал Аркадия Бабченко
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
Так в этом-то и весь цимус!
Телеграм стучит как весенний дятел.
Кстати, Европа может и закрыть от нас свой Интернет. Чтобы Путин им перестал президентов расставлять.
Edited at 2017-05-15 03:12 pm (UTC)
290-ФЗ все кассы должны быть подключены к интернет, и регулярно отправлять данные оператору фискальных данных, а тот налоговой службе
на данный момент продавцы не имеют право отпуск алкоголя без ЕГАИС.
интернет инфраструктура размазана по всему шарику, если что-то задеть, к примеру маршрутизацию в магистралях, или корневые dns сервера, то через 2-3 суток у злых и трезвых, и без TV начнется ломка.