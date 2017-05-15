starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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Война и реновация
starshinazapasa
May 15th, 9:11


Вчера в Авдеевке погибли четыре человека. Гражданские. Мария Дикая, Асланова Елена, Ольга Курочкина и Олег Борисенко. У Елены двое детей остались сиротами. Сын Артем сейчас в коме, с ранением в голову. И еще дочь Женя семи лет. Вчера вечером девочка бежала по улице и просила о помощи, кричала, что у мамы оторвана голова.
У Марии Дикой осталась дочь-сирота Саша четырех лет. Сейчас она живет у бабушки, квартира которой также частично разрушена ранним попаданием. Девочка сильно напугана и не разговаривает.
У семьи Ольги Курочкиной и Олега Борисенко сиротой остался сын.
А на фотографии Зарина. Ей 10 лет. Ее вместе с семьей восьмого марта завалило в подвале в Зайцево. У неё теперь вообще нет дома.


Мне глубочайшим образом плевать, сколько денег за свои хрущевки получат москвичи, кроме тех полпроцента, что выходили на марш мира, которые третий год старательно отворачиваются от войны, которую устроила их страна и усиленно не замечают вот эти вот убийства.

Я вообще не понимаю - неужели вы и вправду не чувствуете, что митинг за свои районы около метро при полном, абсолютном равнодушии к убийствам - это... Черт, я даже эпитета не подберу.

Это допустимо только в том случае, если митинги против войны как минимум вообще не будут уходить с проспекта Сахарова - неужели это не чувствуется?

Это просто неловко.

Фото Евгений Каплин
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615 comments :
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e4
2017-05-15 07:17 am (UTC)
techwork Интересно, а почему никто не пишет про карикатуру в Шарли Эбдо, где Кадыров сосёт огромный член ?
e4 Ответ: ждут карикатуру, где Путин на Красной площади целует в живот Барака Обаму !

P.S.

Карикатуру, где Герой России, генерал-майор полиции сосёт огромный член,
Шарли Эбдо выпустила ещё в апреле,а адекватного ответа до сих пор нет?

Мы ещё хотим, чтобы нас уважали, считались? Ну-ну...

P.P.S.

Вообразите себе карикатуру Шарли Эбдо, где награжденный Медалью Почёта генерал США сосёт огромный член?

Какие будут последствия догадываетесь?






Edited at 2017-05-15 07:31 am (UTC)
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hate_asmr_bitch
2017-05-15 07:53 am (UTC)
Во-первых, это всего лишь карикатура. И делают их не абы как, это реакция на какое-то действо.
Во-вторых, о каком именно генерале идёт речь? И какие же «последствия» должны быть, и в отношении кого, генерала?
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prosto_vova
2017-05-15 07:19 am (UTC)
Мне, честно говоря, вообще сложно считать людьми тех россиян, кто поддерживает войну в Украине, все эти лугандоны и прочее.
А тех, кому все равно, особенно тех, кто делает акцент на то что им все равно, что они "вне политики", я считаю просто подлецами.

И я не знаю, что должно произойти, чтобы мнение поменялось.
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stainlesstlrat
2017-05-15 07:23 am (UTC)
потому что ничего не поменяется.
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antabis
2017-05-15 07:20 am (UTC)
Людей волнуют свои дома и свои проблемы. А не далекая и чужая Авдеевка и ее жители. Это нормально.
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mobile_virus
2017-05-15 08:02 am (UTC)
Но понимать, с кем имеешь дело всё равно надо. Разворачивать плакаты перед ними - всё равно что разворачивать плакат перед летящим в тебя снарядом. С надписью "снаряд, остановись!"
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m_gluk
2017-05-15 07:29 am (UTC)

Просто все эти равнодушные россияне не являются людьми. Это человекоподобные биологические объекты. Им было все равно когда их страна убивала чеченцев и грузин. Теперь их не волнует, что их страна убивает украинцев. Нужно это просто понять и принять как данность.  Они перестанут быть равнодушными только тогда, когда убивать начнут их самих. И тогда они удивленно спросят: "А нас за что?"



Edited at 2017-05-15 07:30 am (UTC)
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thunderozzz
2017-05-15 07:30 am (UTC)
Да всем уже давно похеру Украина и Донбасс.
Я тиливизер не смотрю, но даже на Эхе эта тема уже давно утихла.



Edited at 2017-05-15 07:32 am (UTC)
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colobus1
2017-05-15 07:42 am (UTC)
Холопы останутся холопами всегда. Нужны поколения для смены ментальности. На мой взгляд лет 70.
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tigr6
2017-05-15 10:18 am (UTC)
Я вот одного не понимаю, почему Украина до сих пор не переселила людей с прифронтовой полосы вглубь страны? Ведь ясно же, что они находятся под постоянным риском обстрела.
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alicecoo
2017-05-15 08:16 am (UTC)
люди всего лишь хотели говорить на родном языке и самим выбирать судей и прокуроров... а виноват путин.
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lovchaya_news
2017-05-15 08:39 am (UTC)
И ещё всерьёз ожидают,что Россия отдаст Донбасс на растерзание. Киев ни на что не согласен,грозят казнями. Но виноват Путин...
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(Suspicious comment)
dr_jun69
2017-05-15 08:25 am (UTC)
Им похеру.Вангую,щас понесутся вопли "это хахлы специально себя обстреливают,чтобы свалить вину на благародных защитников рузьке мира" !
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i_n_f_i_n_i_t_e
2017-05-15 08:47 am (UTC)
да, они сами себя обстреливают чтобы тянуть денежки с России и ЕС
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i_n_f_i_n_i_t_e
2017-05-15 08:46 am (UTC)
зачем они там живут, на оккупированной территории? Чтобы Украина не смела стрелять по боевикам?
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orcstation
2017-05-15 08:56 am (UTC)
Авдеевка не оккупирована. Просто близко к фронту.
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install
2017-05-15 08:48 am (UTC)
интересная логика (:
почему москвичи в москве должны ходить на митинги против войны в украине?
украинцы сами не могут митинговать у себя в киеве, например?
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male_f
2017-05-15 01:18 pm (UTC)
Потому что они своими налогами эту войну оплачивают.
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igorgavrilin
2017-05-15 08:48 am (UTC)
Гражданская война на Украине страшна тем, что гибнут в первую очередь гражданские.
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vlasovetz55
2017-05-15 10:47 am (UTC)
Отсоси по-граждански хуй у путина
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one_1_3
2017-05-15 08:58 am (UTC)
Именно Россияне ? Не казахи, не белорусы,не узбеки, не немцы с эфиопами, не прибалты? Именно Россияне должны не спать ночами и думать о войне? Не украинцы, которые все это заварили, не американцы, которые все проплатили ? Мне очень жаль пострадавших, туда посылается гуманитарная помощь, но я буду защищать СВОЙ дом , СВОЙ город и СВОЮ страну, а вы - свою. В мире воюют не только в Авдеевке.
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dezugner
2017-05-15 09:55 am (UTC)
ага, украинцы отобрали у россии кубань и развязали войну в курске, да?
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desilvio
2017-05-15 09:04 am (UTC)
Что сказать то хотели?
Вопрос решается просто - объявить санкции и прекратить давать деньги государству в котором идёт Гражданская война.
За неделю все закончится.



Edited at 2017-05-15 09:04 am (UTC)
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vlasovetz55
2017-05-15 10:48 am (UTC)
Зарплаты вам подняли, гражданская война?
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Арсений Иванов
2017-05-15 09:04 am (UTC)
А ебанутые АТОшники не при чем? Почему у нас в Чечне народ возмущался обстрелам мирных чеченцев, кино снимали, пресса гудела. А на Украине все как фашисты - только одно в голове - мочить своих сограждан. Почему ты про Донецк не написал - там народ не гибнет?
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dezugner
2017-05-15 09:56 am (UTC)
покажи фотки разбомбленного Донецка
и сравни с разбомбленным Грозным
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jz828059
2017-05-15 09:06 am (UTC)
Немцы как-то не очень бунтовали, когда Гитлер захватил Польшу.
Это дело диктатора, а не простолюдинов.

С другой стороны, учитывая госпропаганду про укронацистов рвущихся на Москву, можно порадоваться что холодильник побеждает телевизор.
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probegavshij
2017-05-15 10:00 am (UTC)
Поляки тоже не слишком были огорчены, когда на пару с Гитлером дерибанили Чехословакию и отжали у чехов Тешинскую область.
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varezhka999
2017-05-15 09:07 am (UTC)
А в Киеве были антивоенные митинги? Или только мамаши АТО-ников стояли за то чтобы их сыночкам выдали бронежилеты получше, каски потолще?
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Ваши документики!
2017-05-15 09:39 am (UTC)
Туда и Аркадий сунуться боится с таким митингом. Там мигом паиблу наваляют, несмотря на то что и воен, и либерал-иезуит))
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tower77
2017-05-15 09:17 am (UTC)
Хотели самостоятельности - получили, и опять не так. Надо как-то наверное, собраться уже, бегать плакаться по всему миру - это не самостоятельность, а поиск более доброго папика, который все даст, а просить ничего не будет. То есть вот так кричать в интернете "придите, помогите, ироды" - не в этом независимость.
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concluder
2017-05-15 02:44 pm (UTC)
Я вижу, хохлов авдеевка тоже не интересует - они наконец пришли домой (с) Петро
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mr_citizen
2017-05-15 09:22 am (UTC)

Аркадий, Вы уже разбили антивоенную палатку?

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micha1520
2017-05-15 09:24 am (UTC)
Он разбил антивоенный бокал из-под Жатецкого Гуся...
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oldpapuas
2017-05-15 09:25 am (UTC)
Только внешнее управление, роспуск всего аппарата законодательной и испонительной власти, конфискация всего имущества кроме жилья по стандарту санитарной нормы, изъятие вкладов с выдачей 500 рублей на руки, удаление из управления страной религиозных организаций с возвратом имущества - и вперёд, с чистого листа, с начала.
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Ваши документики!
2017-05-15 09:37 am (UTC)
В жопу себя засунь, бухтелка пустоголовая.
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ateimurov
2017-05-15 09:33 am (UTC)
Неловко тебе Оркашо? Так ебани жатецкого гуся, да залобызай агадамова и пожалуйся ему на кггровавага путина.
Хуле, пиздеть то не мешки ворочать.
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morexod55
2017-05-15 09:34 am (UTC)
Обо всех не наплачешься, так говорили мои бабки.Не видевшие друг друга никогда, но одного года рождения 1900 лохматого... Столько войн прошло и прямо по ним и мимо, пальцев не хватит сосчитать и жизнь диктует свои законы. Мне тоже насрать и на сирийцев и на хохлов и на всех прочих. Добудь автомат и сдохни геройски, если уж невмоготу жить.И не стонать надо, а власть научиться менять для начала. Рашкованское быдло считает вполне приемлимым 17-ти летнее восседание на троне нашего Вошьдя, причем большинство. Ответ стандартный - "А ЧЁ ТАКОВА".Пока эти холопы не передохнут, ничего в этой рашке не изменится, ну разве что в очередной раз все разворуют и она развалится, окончательно и бесповоротно. Как все империи, впрочем.
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Мудило, Россия-не империя-учи матчасть

puh
2017-05-15 12:59 pm (UTC)
И её защищает Сама Богоматерь, Своим Покровом,который не пробить никакими пиндосскими ракетами-запомни сволочь недоебанная.
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Ваши документики!
2017-05-15 09:36 am (UTC)
Почему ты до сих пор не в окопах, вояка?
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dmitriykrilov
2017-05-16 12:38 am (UTC)
Херасебе, кремлеботы вообще обнаглели -- сами признаются в ботоводстве.
kremlebot_vashi_documentiki.png
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derik_536
2017-05-15 09:39 am (UTC)

Война РФ с Украиной несмываемый позор со всех россиян.

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probegavshij
2017-05-15 10:03 am (UTC)
А шо, Киев уже бомбили?
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kadet734
2017-05-15 09:49 am (UTC)
...сказал Аркаха попивая пивко на подаяние."А вы идите,дальше урны красьте"добавил он усмехнувшись...
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ateimurov
2017-05-15 10:00 am (UTC)
Неловко тебе Оркашо? Так ебани жатецкого гуся, да залобызай агадамова и пожалуйся ему на кггровавага путина.
Хуле, пиздеть то не мешки ворочать.
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andriyshu
2017-05-17 08:59 am (UTC)
А чего так лишнехромосомные топят за жатецкого гуся? Это ж бренд Карлсберга для СНГ, его в Чехии нет)
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