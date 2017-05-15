starshinazapasa
Журнал Аркадия Бабченко
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- Война и реновация
Вчера в Авдеевке погибли четыре человека. Гражданские. Мария Дикая, Асланова Елена, Ольга Курочкина и Олег Борисенко. У Елены двое детей остались сиротами. Сын Артем сейчас в коме, с ранением в голову. И еще дочь Женя семи лет. Вчера вечером девочка бежала по улице и просила о помощи, кричала, что у мамы оторвана голова.
У Марии Дикой осталась дочь-сирота Саша четырех лет. Сейчас она живет у бабушки, квартира которой также частично разрушена ранним попаданием. Девочка сильно напугана и не разговаривает.
У семьи Ольги Курочкиной и Олега Борисенко сиротой остался сын.
А на фотографии Зарина. Ей 10 лет. Ее вместе с семьей восьмого марта завалило в подвале в Зайцево. У неё теперь вообще нет дома.
Мне глубочайшим образом плевать, сколько денег за свои хрущевки получат москвичи, кроме тех полпроцента, что выходили на марш мира, которые третий год старательно отворачиваются от войны, которую устроила их страна и усиленно не замечают вот эти вот убийства.
Я вообще не понимаю - неужели вы и вправду не чувствуете, что митинг за свои районы около метро при полном, абсолютном равнодушии к убийствам - это... Черт, я даже эпитета не подберу.
Это допустимо только в том случае, если митинги против войны как минимум вообще не будут уходить с проспекта Сахарова - неужели это не чувствуется?
Это просто неловко.
Фото Евгений Каплин
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
e4 Ответ: ждут карикатуру, где Путин на Красной площади целует в живот Барака Обаму !
P.S.
Карикатуру, где Герой России, генерал-майор полиции сосёт огромный член,
Шарли Эбдо выпустила ещё в апреле,а адекватного ответа до сих пор нет?
Мы ещё хотим, чтобы нас уважали, считались? Ну-ну...
P.P.S.
Вообразите себе карикатуру Шарли Эбдо, где награжденный Медалью Почёта генерал США сосёт огромный член?
Какие будут последствия догадываетесь?
Edited at 2017-05-15 07:31 am (UTC)
Во-вторых, о каком именно генерале идёт речь? И какие же «последствия» должны быть, и в отношении кого, генерала?
А тех, кому все равно, особенно тех, кто делает акцент на то что им все равно, что они "вне политики", я считаю просто подлецами.
И я не знаю, что должно произойти, чтобы мнение поменялось.
Просто все эти равнодушные россияне не являются людьми. Это человекоподобные биологические объекты. Им было все равно когда их страна убивала чеченцев и грузин. Теперь их не волнует, что их страна убивает украинцев. Нужно это просто понять и принять как данность. Они перестанут быть равнодушными только тогда, когда убивать начнут их самих. И тогда они удивленно спросят: "А нас за что?"
Edited at 2017-05-15 07:30 am (UTC)
Я тиливизер не смотрю, но даже на Эхе эта тема уже давно утихла.
Edited at 2017-05-15 07:32 am (UTC)
почему москвичи в москве должны ходить на митинги против войны в украине?
украинцы сами не могут митинговать у себя в киеве, например?
Вопрос решается просто - объявить санкции и прекратить давать деньги государству в котором идёт Гражданская война.
За неделю все закончится.
Edited at 2017-05-15 09:04 am (UTC)
и сравни с разбомбленным Грозным
Это дело диктатора, а не простолюдинов.
С другой стороны, учитывая госпропаганду про укронацистов рвущихся на Москву, можно порадоваться что холодильник побеждает телевизор.
Аркадий, Вы уже разбили антивоенную палатку?
Хуле, пиздеть то не мешки ворочать.
Мудило, Россия-не империя-учи матчасть
Война РФ с Украиной несмываемый позор со всех россиян.
Хуле, пиздеть то не мешки ворочать.