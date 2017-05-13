Мы вне политики (с)

Тут организаторы митинга против сноса пятиэтажек решили отказаться от политики и запретили Гудкову с Митрохиным выступать со сцены. В группе митинга цензура и обещания сдать в полицию, если кто начнет прилюдно экстремизмом заниматься. Все, как обычно, в общем. Мы не против Путина, мы просто хотим, чтобы наши дома не сносили. Совет: в таком случае, митинг лучше всего проводить на коленях.
Самая короткая революция в мире, продлившаяся минус один день, закончилась, даже не родившись.
А сколько было восторгов - вот теперь-то москвичи каааак выйдут, кааааак покажут кузькину мать... С валютными ипотечниками не сложилось, с фермерами не сложилось, с дальнобойщиками не сложилось, со школьниками не сложилось - но вот теперь-то уж ух!!
Вообще, конечно, читая все это, невозможно не разбить лицо фейспалмом. Ну, просто вдумайтесь. Одни решают, что молчаливых баранов можно переселить в дальнее стойло за мкад. А вторые решают, что молчаливых баранов можно привести в загон, раздать им првильные плакаты и запретить им протестовать неправильно.
Блять, запреты на митинге протеста... Нет, я понимаю, что, живя в Москве, феерический пиздец ситуации уже не виден, но со стороны, это, конечно, просто праздник какой то. Черт, пожалуй, такое даже я со всем своим ядобрызганьем не смог бы выдумать.
Вова. При всем моем к тебе отношении, вынужден признать, что ты совершенно правильно все про них понял. За узду и в стойло. Достойны.
Ну и так. Чисто напомнить, как выглядит настоящий протест в стране, где есть - да, несмотря на все усилия, пока еще есть - настоящее общество. Где власти решили - нет, не снести полгорода и выселить полтора миллиона человек в товарных вагонах за мкад - а всего лишь вырубить пару десятков деревьев и поставить там торговый центр.
Я пересматриваю это видео каждый раз, когда читаю что-то вроде "организаторы митинга решили". Чтобы не терять ориентиры. И понимать, что "организаторы митинга" - это плохо. А "Таип истифа" на каждом углу, бабушка с рогаткой, газовые шашки обратно в полицию, забивание выхлопных труб водометов картофелем, баррикады, объединение десятков тысяч враждующих фанатов под политическими - политическими! - лозунгами - это хорошо.
Доброе утро.
Однако в принципе статья совершенно правильная. Завтрашнее молитвенное стояние "Путин, памаги" - это смех один.
Причем я, например, всё это предсказывал в декабре 2011г., едва увидел на трибуне рожу Навального. Я еще тогда говорил, что ничего кроме "Мы здесь власть, расходимся!" тут быть не может.
С момента, когда властям удалось оседлать протест Навальным, всё закончилось не начавшись.
Ведь если это правда это и есть причина почему Навального до сих пор не грохнули - слил протест и может повторить...
Edited at 2017-05-13 12:41 pm (UTC)
лучшиЙ коммент!
Ну, а что Вы хотите, это ж гапоновщина в чистом виде. Осталось только выйти с хоругвями Пу на Красну площадь, а из бойниц Кремля вдарят пулеметы.
История повторяется в виде фарса...
Зачем?
Они и так, помитинговав, разойдутся.
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на предстоящем митинге организоваться и выложить телами "Путин помоги" и российский флаг.
Сейчас уже только боты оленевода не в курсах
Реальность. Законопроект не дает понятия «хрущевки», а также «ветхости» или «аварийности» домов. Ограничений по возрасту, этажности, состоянию дома тоже нет. По решению мэрии может быть снесен почти любой дом (не только пятиэтажный). Власти Москвы «определяют перечень серий и шифров проектов многоквартирных домов первого периода индустриального домостроения, которые подлежат сносу <...>». Они также «определяют перечни многоквартирных домов, которые попадают в границы подлежащей реновации территории, являются аналогичными по своим конструктивным характеристикам многоквартирным домам», подлежащим сносу (законопроект, статья 1, пункт 3, стр. 3)
Обещание второе. Давать новую квартиру будут в своем районе или в соседних. Далеко от прежнего жилья никого расселять не будут
Реальность. Нет гарантий, что вы останетесь в своем районе, в пределах привычной инфраструктуры (доступности к метро, магазинам, школам, детским садам и т. д.). Законопроект разрешает переселять вас в соседние районы, жителей Центрального округа, Зеленограда и новой Москвы – в пределах округа (законопроект, статья 7, стр. 18)
Обещание третье. Новая квартира будет больше старой. Жителей коммуналок расселят в отдельные квартиры
Реальность. Законопроект гарантирует, что жилая площадь в новой квартире будет не меньше жилой площади в старой квартире. Квартиру большей площади закон не гарантирует, независимо от числа прописанных в ней людей. Жителям коммуналок также закон обязывает предоставить только ту площадь, которая у них есть. Переезд в отдельную квартиру закон не предполагает (законопроект, статья 7 (3), стр. 17-18)
Обещание четвертое. Новая квартира будет дороже старой. Ее можно будет продать и получить больше денег
Реальность. По законопроекту новое жилье будет равнозначным (столько же метров), а не равноценным (таким же по цене). При этом новый дом может находиться дальше от центра и метро, не обладать аналогичной инфраструктурой и озеленением. Цена такого жилья может быть существенно меньше цены нынешнего (законопроект, статья 7 (3) стр.17-18)
Обещание пятое. Качество жилья в новостройке будет лучше, чем в старом доме
Реальность. Законопроект позволяет отступать от строительных, санитарно-эпидемиологических, пожарных, экологических норм при строительстве жилья в зоне реновации. Для этого достаточно лишь получить от правительства Москвы «специальные технические условия». Таким образом, гарантии качественного жилья никак не устанавливаются (законопроект, статья 7 (1) стр. 12, абзац 3).
Надо принимать закон и выселять принудительно за МКАД.
от того, что он мирный не становится хуже видно против чего протестуют люди
политики - мудаки
Edited at 2017-05-13 03:24 pm (UTC)
Я вот как бы в эпицентре данных новостей живу, но даже меня это не так трогает как тебя.
Если уж так подгорает, ну приезжай, устрой нормальный митинг как тебе нравится.
Аркадий.Нафига ты их тролишь?Это у твоих предков правителя выбирало население ровно на один год а не у ихних.