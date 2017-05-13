starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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Мы вне политики (с)
starshinazapasa
May 13th, 13:59



Тут организаторы митинга против сноса пятиэтажек решили отказаться от политики и запретили Гудкову с Митрохиным выступать со сцены. В группе митинга цензура и обещания сдать в полицию, если кто начнет прилюдно экстремизмом заниматься. Все, как обычно, в общем. Мы не против Путина, мы просто хотим, чтобы наши дома не сносили. Совет: в таком случае, митинг лучше всего проводить на коленях.
Самая короткая революция в мире, продлившаяся минус один день, закончилась, даже не родившись.
А сколько было восторгов - вот теперь-то москвичи каааак выйдут, кааааак покажут кузькину мать... С валютными ипотечниками не сложилось, с фермерами не сложилось, с дальнобойщиками не сложилось, со школьниками не сложилось - но вот теперь-то уж ух!!


Вообще, конечно, читая все это, невозможно не разбить лицо фейспалмом. Ну, просто вдумайтесь. Одни решают, что молчаливых баранов можно переселить в дальнее стойло за мкад. А вторые решают, что молчаливых баранов можно привести в загон, раздать им првильные плакаты и запретить им протестовать неправильно.
Блять, запреты на митинге протеста... Нет, я понимаю, что, живя в Москве, феерический пиздец ситуации уже не виден, но со стороны, это, конечно, просто праздник какой то. Черт, пожалуй, такое даже я со всем своим ядобрызганьем не смог бы выдумать.
Вова. При всем моем к тебе отношении, вынужден признать, что ты совершенно правильно все про них понял. За узду и в стойло. Достойны.

Ну и так. Чисто напомнить, как выглядит настоящий протест в стране, где есть - да, несмотря на все усилия, пока еще есть - настоящее общество. Где власти решили - нет, не снести полгорода и выселить полтора миллиона человек в товарных вагонах за мкад - а всего лишь вырубить пару десятков деревьев и поставить там торговый центр.
Я пересматриваю это видео каждый раз, когда читаю что-то вроде "организаторы митинга решили". Чтобы не терять ориентиры. И понимать, что "организаторы митинга" - это плохо. А "Таип истифа" на каждом углу, бабушка с рогаткой, газовые шашки обратно в полицию, забивание выхлопных труб водометов картофелем, баррикады, объединение десятков тысяч враждующих фанатов под политическими - политическими! - лозунгами - это хорошо. 
Доброе утро.


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174 comments :
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shultz_flory
2017-05-13 12:09 pm (UTC)
Ну а что вас удивляет? Эти люди действительно против сноса домов, за тем и собрались. А не Путина свергать.
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e_1_off
2017-05-13 12:36 pm (UTC)
Вспомнился мужик с сифилисом из "Записок молодого врача" Буглакова, который хотел только горло полечить.
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michon_tianton
2017-05-13 12:09 pm (UTC)
Мои родственники москвичи сказали что насильно никого не будут выгонять, будет голосование, расселят только ветхие дома где люди давно этого ждут, и квартиры новые дадут в том же районе!
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hoimogorow
2017-05-13 12:11 pm (UTC)
Обхохочешься. Терпилы сами помогают себя наёбывать.
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hoimogorow
2017-05-13 12:10 pm (UTC)
Ну, в Турции-то, положим Эрдоган успешно замесил протестантов. Как и Ахмадинежад в Иране. Замесили их и в Армении, и в Алжире - везде, где полиция и военные не отказывались исполнять приказы.

Однако в принципе статья совершенно правильная. Завтрашнее молитвенное стояние "Путин, памаги" - это смех один.
Причем я, например, всё это предсказывал в декабре 2011г., едва увидел на трибуне рожу Навального. Я еще тогда говорил, что ничего кроме "Мы здесь власть, расходимся!" тут быть не может.
С момента, когда властям удалось оседлать протест Навальным, всё закончилось не начавшись.
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michon_tianton
2017-05-13 12:39 pm (UTC)
Я слышал историю, что был какойто самый первый спонтанный мега-митинг в декабре 2011, и там Немцов такой говорит - пошли на Кремль! А Навальный говорит - пошли на Болотку блейзухи вьебем. Все пошли на Болотку в итоге проебали протест. Где об этом можно прочесть или есть какое видео на ютубе?
Ведь если это правда это и есть причина почему Навального до сих пор не грохнули - слил протест и может повторить...

Edited at 2017-05-13 12:41 pm (UTC)
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colobus1
2017-05-13 12:11 pm (UTC)
"Любят русские люди бунтовать! Встанут на колени перед барским домом и стоят подлецы!И ведь знают, что бунтуют и всё равно стоят!" (с)
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alexsas2645
2017-05-13 12:47 pm (UTC)
:-)
лучшиЙ коммент!
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nailhosny
2017-05-13 12:20 pm (UTC)
кто-то идет к финишу по прямой, кто-то в обход. ни замедлить процесс, ни ускорить пинками не получается.
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ntrall
2017-05-13 03:27 pm (UTC)
А кто то в обратную сторону. Некоторые вот еще как роботы упрутся в стенку и бьются в нее и бьются, не соображают, что можно обойти...
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nailhosny
2017-05-13 12:20 pm (UTC)
кто-то идет к финишу по прямой, кто-то в обход. ни замедлить процесс, ни ускорить пинками не получается.
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lussien
2017-05-13 12:22 pm (UTC)
>> Мы не против Путина, мы просто хотим, чтобы наши дома не сносили. Совет: в таком случае, митинг лучше всего проводить на коленях.

Ну, а что Вы хотите, это ж гапоновщина в чистом виде. Осталось только выйти с хоругвями Пу на Красну площадь, а из бойниц Кремля вдарят пулеметы.
История повторяется в виде фарса...
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hoimogorow
2017-05-13 12:30 pm (UTC)
"а из бойниц Кремля вдарят пулеметы."

Зачем?
Они и так, помитинговав, разойдутся.
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zadunaiskiy_o_i
2017-05-13 12:28 pm (UTC)
Невзоров хорошо прокомментировал подобные ситуации "Мирный протест - самая нелепая форма рабской покорности"...
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marconi_due
2017-05-13 01:16 pm (UTC)
Саня уже раз 7-8 окопы и флаги менял.
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marconi_due
2017-05-13 01:15 pm (UTC)
Почему, как какаянить хуйня несусветная, так обязательно под красным флагом?
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veronikadoe
2017-05-13 01:44 pm (UTC)
это простая случайность, которых так много в жизни
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livejournal
2017-05-13 01:29 pm (UTC)
Здравствуйте!
Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
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livejournal
2017-05-13 01:29 pm (UTC)
Здравствуйте! Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal России! Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
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edroovna
2017-05-13 01:49 pm (UTC)
Вот интересная информация о сносе. Сносят именно там, где концентрация овец наибольшая.
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ranmod
2017-05-13 01:55 pm (UTC)
Возможно там же и пятиэтажек больше, так что выводов не сделать
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saiserfer1
2017-05-13 01:55 pm (UTC)
Они еще годик-десять победуют, дойдут до уровня Венесуэлы и уж тогда ! Ого-го ! Выложат за МКАДом своими тощими телами надпись "Путин помоги !"
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Alexandr Kobec
2017-05-13 02:04 pm (UTC)
вот кстати не плохая идея.
на предстоящем митинге организоваться и выложить телами "Путин помоги" и российский флаг.
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dmitriykrilov
2017-05-13 02:31 pm (UTC)
Ну не удалось так не удалось. Народу же хуже, ну переместятся из своих квартир с ремонтом в бараки на окраине города ради собянинских девелоперов -- зато дали отпор "белоленточной мрази". Ради бога-Путина можно и в говёном доме пожить.
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mrdamian
2017-05-13 02:14 pm (UTC)
Дас... фейспалм рулит. Выводы делаете по статье в газете или по телевизору новости посмотрели? Вы в курсе что это за законопроект, про какие "стойла" идет речь?
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Сейчас уже только боты оленевода не в курсах

ntrall
2017-05-13 04:04 pm (UTC)
Обещание первое. Сносить будут только аварийные или ветхие хрущевки. Крепкие дома, блочные пятиэтажки или любые дома выше пяти этажей сносить не будут.

Реальность. Законопроект не дает понятия «хрущевки», а также «ветхости» или «аварийности» домов. Ограничений по возрасту, этажности, состоянию дома тоже нет. По решению мэрии может быть снесен почти любой дом (не только пятиэтажный). Власти Москвы «определяют перечень серий и шифров проектов многоквартирных домов первого периода индустриального домостроения, которые подлежат сносу <...>». Они также «определяют перечни многоквартирных домов, которые попадают в границы подлежащей реновации территории, являются аналогичными по своим конструктивным характеристикам многоквартирным домам», подлежащим сносу (законопроект, статья 1, пункт 3, стр. 3)

Обещание второе. Давать новую квартиру будут в своем районе или в соседних. Далеко от прежнего жилья никого расселять не будут

Реальность. Нет гарантий, что вы останетесь в своем районе, в пределах привычной инфраструктуры (доступности к метро, магазинам, школам, детским садам и т. д.). Законопроект разрешает переселять вас в соседние районы, жителей Центрального округа, Зеленограда и новой Москвы – в пределах округа (законопроект, статья 7, стр. 18)

Обещание третье. Новая квартира будет больше старой. Жителей коммуналок расселят в отдельные квартиры

Реальность. Законопроект гарантирует, что жилая площадь в новой квартире будет не меньше жилой площади в старой квартире. Квартиру большей площади закон не гарантирует, независимо от числа прописанных в ней людей. Жителям коммуналок также закон обязывает предоставить только ту площадь, которая у них есть. Переезд в отдельную квартиру закон не предполагает (законопроект, статья 7 (3), стр. 17-18)

Обещание четвертое. Новая квартира будет дороже старой. Ее можно будет продать и получить больше денег

Реальность. По законопроекту новое жилье будет равнозначным (столько же метров), а не равноценным (таким же по цене). При этом новый дом может находиться дальше от центра и метро, не обладать аналогичной инфраструктурой и озеленением. Цена такого жилья может быть существенно меньше цены нынешнего (законопроект, статья 7 (3) стр.17-18)

Обещание пятое. Качество жилья в новостройке будет лучше, чем в старом доме

Реальность. Законопроект позволяет отступать от строительных, санитарно-эпидемиологических, пожарных, экологических норм при строительстве жилья в зоне реновации. Для этого достаточно лишь получить от правительства Москвы «специальные технические условия». Таким образом, гарантии качественного жилья никак не устанавливаются (законопроект, статья 7 (1) стр. 12, абзац 3).
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mik_2016
2017-05-13 02:21 pm (UTC)
Организаторы митинга обосрались за пару дней до мероприятия.
Надо принимать закон и выселять принудительно за МКАД.

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svk_44
2017-05-13 02:28 pm (UTC)
мирный митинг - нормальная форма протеста
от того, что он мирный не становится хуже видно против чего протестуют люди
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dmitriykrilov
2017-05-13 02:46 pm (UTC)
Херасебе, кремлеботы вообще обнаглели -- сами признаются в ботоводстве.
kremlebot_vashi_documentiki.png
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grimjeker
2017-05-13 02:38 pm (UTC)
Посмотрите на замки и яхты друзей гаранта на фоне "денег нет, но вы держитесь" и смиритесь с реновацией заморской недвижимости китов московского стройкомплекса и чиновников за ваш счет.
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политики - мудаки

loona09
2017-05-13 02:39 pm (UTC)
просто политики - мудаки. отдельная народность. им нет веры. любой политик - машина лоббирования интересов олигархов.
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ram4er
2017-05-13 03:06 pm (UTC)
Не, будут терпеть пока ху сам ноги не протянет лет через 20-30.
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(Deleted comment)
xvostov
2017-05-13 03:23 pm (UTC)
А у Вас доказательства есть (выписки со счетов, например, видео- или фото- съемки и т.п.) что они долбятся или бабки госдепа тратят? Если есть разместите, если нет, то язычок в попку себе засуньте, ибо иначе это есть клевета и Вы грешите.

Edited at 2017-05-13 03:24 pm (UTC)
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moles_yeti
2017-05-13 03:43 pm (UTC)
Почему тебя это все так волнует? Тыж не в Москве и даже не в России.
Я вот как бы в эпицентре данных новостей живу, но даже меня это не так трогает как тебя.
Если уж так подгорает, ну приезжай, устрой нормальный митинг как тебе нравится.

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Александр Дорошенко
2017-05-13 06:10 pm (UTC)
.....))) Ну не припомню у них хоть что-то,хоть как-то похожее на "народовластие".Много чего у них было а вот власти населения никогда не было.Может быть это и к лучшему.
Аркадий.Нафига ты их тролишь?Это у твоих предков правителя выбирало население ровно на один год а не у ихних.
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pusets
2017-05-13 06:34 pm (UTC)
Стокгольмский синдром. У всей страны.
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Александр Дорошенко
2017-05-13 08:12 pm (UTC)
Та хрен там.Многим бы хотелось.Синдром.Далеко не все,в рф,ментальные рабы по происхождению!
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