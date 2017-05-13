Мы вне политики (с)





Тут организаторы митинга против сноса пятиэтажек решили отказаться от политики и запретили Гудкову с Митрохиным выступать со сцены. В группе митинга цензура и обещания сдать в полицию, если кто начнет прилюдно экстремизмом заниматься. Все, как обычно, в общем. Мы не против Путина, мы просто хотим, чтобы наши дома не сносили. Совет: в таком случае, митинг лучше всего проводить на коленях.

Самая короткая революция в мире, продлившаяся минус один день, закончилась, даже не родившись.

А сколько было восторгов - вот теперь-то москвичи каааак выйдут, кааааак покажут кузькину мать... С валютными ипотечниками не сложилось, с фермерами не сложилось, с дальнобойщиками не сложилось, со школьниками не сложилось - но вот теперь-то уж ух!!



Вообще, конечно, читая все это, невозможно не разбить лицо фейспалмом. Ну, просто вдумайтесь. Одни решают, что молчаливых баранов можно переселить в дальнее стойло за мкад. А вторые решают, что молчаливых баранов можно привести в загон, раздать им првильные плакаты и запретить им протестовать неправильно.

Блять, запреты на митинге протеста... Нет, я понимаю, что, живя в Москве, феерический пиздец ситуации уже не виден, но со стороны, это, конечно, просто праздник какой то. Черт, пожалуй, такое даже я со всем своим ядобрызганьем не смог бы выдумать.

Вова. При всем моем к тебе отношении, вынужден признать, что ты совершенно правильно все про них понял. За узду и в стойло. Достойны.

Ну и так. Чисто напомнить, как выглядит настоящий протест в стране, где есть - да, несмотря на все усилия, пока еще есть - настоящее общество. Где власти решили - нет, не снести полгорода и выселить полтора миллиона человек в товарных вагонах за мкад - а всего лишь вырубить пару десятков деревьев и поставить там торговый центр.

Я пересматриваю это видео каждый раз, когда читаю что-то вроде "организаторы митинга решили". Чтобы не терять ориентиры. И понимать, что "организаторы митинга" - это плохо. А "Таип истифа" на каждом углу, бабушка с рогаткой, газовые шашки обратно в полицию, забивание выхлопных труб водометов картофелем, баррикады, объединение десятков тысяч враждующих фанатов под политическими - политическими! - лозунгами - это хорошо.

Доброе утро.



