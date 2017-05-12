Российский фейсбук и заграница - вещи несовместимые. Нет, две недели - ещё туда-сюда. Но совмещать эти два совершенно перпендикулярных мира больше, чем на срок преодоления точки невозврата в восприятии реальности - уже не рекомендуется.

Потому что... Ну, вот, живешь себе в обычном мире. Потом приходишь домой. Открываешь Фейсбук. А там люди уже какое десятилетие пытаются доказать самим себе, что они нормальные. Красовский пламенно доказывает. Кашин. Баронова. Петрановская. Ка

ждый второй.

Причем, самое главное в этом доказывании - не замечать войну. Вот война - она как-то сама по собе, а мы - хорошие. И это - уже само по себе.

Это, конечно, основное условие. Потому что если его не соблюдать, то вся так усердно выстраиваемая теорема рушится. Сразу.

Важнейшее из искусств - искусство быть посторонним.

А когда говоришь - ребят, вообще-то, наша страна десять тысяч человек убила... Вы можете себе представить, сколько это - десять тысяч погибших? Вы можете хотя бы примерно представить, какого размера должен быть ров, чтоб закопать всех этих убитых нашей с вами страной людей? А теперь смело умножайте это на десять. Потому что у каждого были родители, семьи, дети, друзья. Каждый погибший - это еще десять человек его окружения. С оторванной душой. И это тоже уже - на всю жизнь.

И это только в одной войне. В одной бывшей когда-то братской стране.

Вы представляете вообще, ЧТО мы наворотили?

И, пацаны, честно говоря, на этом фоне меркнет теперь все. Вот, блядь, вообще все. Даже все наши деды, какие бы подвиги они не совершили.

А, муждабаевщина, ехал не учи, хорошо поливать Россию из Праги...

Ну, да. Хорошо. Все лучше, чем пытаться доказать себе, что мы не при чем. И усердно осваивать "искусство вовремя уйти в сторонку".