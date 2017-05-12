Потому что... Ну, вот, живешь себе в обычном мире. Потом приходишь домой. Открываешь Фейсбук. А там люди уже какое десятилетие пытаются доказать самим себе, что они нормальные. Красовский пламенно доказывает. Кашин. Баронова. Петрановская. Каждый второй.
Причем, самое главное в этом доказывании - не замечать войну. Вот война - она как-то сама по собе, а мы - хорошие. И это - уже само по себе.
Это, конечно, основное условие. Потому что если его не соблюдать, то вся так усердно выстраиваемая теорема рушится. Сразу.
Важнейшее из искусств - искусство быть посторонним.
А когда говоришь - ребят, вообще-то, наша страна десять тысяч человек убила... Вы можете себе представить, сколько это - десять тысяч погибших? Вы можете хотя бы примерно представить, какого размера должен быть ров, чтоб закопать всех этих убитых нашей с вами страной людей? А теперь смело умножайте это на десять. Потому что у каждого были родители, семьи, дети, друзья. Каждый погибший - это еще десять человек его окружения. С оторванной душой. И это тоже уже - на всю жизнь.
И это только в одной войне. В одной бывшей когда-то братской стране.
Вы представляете вообще, ЧТО мы наворотили?
И, пацаны, честно говоря, на этом фоне меркнет теперь все. Вот, блядь, вообще все. Даже все наши деды, какие бы подвиги они не совершили.
А, муждабаевщина, ехал не учи, хорошо поливать Россию из Праги...
Ну, да. Хорошо. Все лучше, чем пытаться доказать себе, что мы не при чем. И усердно осваивать "искусство вовремя уйти в сторонку".
В рамках проекта "Журналистика без посредников"
Как обычно, кто считает нужным, сколько считает нужным
Теперь можно перевести и на номер МЕГАФОН: +7 926 558 57 89
Яндекс-кошелек, номер 410 011 372 145 462.
В Сбербанке карта номер 4276 3800 8339 8359.
Для пользователей WebMoney рублевый кошелек номер R361089635093.
Для пользователей WebMoney долларовый кошелек номер: Z525692199692
Для пользователей MasterCard, VISA и Maestro карта номер 4276 3800 8339 8359.
Либо просто кинуть на телефон
МТС: +7 915 237 41 78.
Мегафон: +7 926 558 57 89
Спасибо
Заголовок в голове автоматически пропелся
+ миллион!
А кто считал граждан России, вывезенных грузом 200 с Донбасса? И грузом 300. И пропавших безвести. Там ведь тоже счет далеко за 10 тыс зашкаливает. Не зря ведь засекретили потери. И ничего, молчок. Ни слова об этом ни по одному российскому каналу. Только веночки от минобороны на могилах.
Этому виду свойственно убивать себе подобных (с) снова Летов
Edited at 2017-05-12 09:27 am (UTC)
Те же #дедываивали с усердием и энтузизязмом расстреливали балтов, украинцев, татар, поляков, чеченов (в какой-то очередной раз). Разоряли, грабили и ссылали "чтоб попробовали, как нам живётся". "Чтоб знали, суки, что они все теперь наши ! Мы ж ваивали !"
И не надо рассказывать, что это была какая-то отдельная страна, с отдельным народом, отдельной армией, отдельной историей, а #мыневиноваты...
Изрядно сказано!
Я, коренной москвич преклонных лет, подписываюсь под каждым словом!
Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
Но я ни разу не виноват, что 100 лет назад комми захватили мою страну и сейчас продолжают своё коммунячье дело.
Царской, родной спермой не захлебнись
Я вообще в фейсбук не хожу. его у меня нет
- я бы даже сказал "Российский фейсбук и реальная жизнь - вещи несовместимые."
Другие взгляды на Россию, а тем более официальные, тебе читать некомфортно и ты этого делать не будешь. Но писать о России будешь. О той, трижды искривлённой, о которой расскажут тебе твои фейсбучные друзья. И над тобой станут ржать в голос уже все подряд, включая тех друзей))
со стороны
Кстати, очень помогает чтобы понять что ты делаешь не так и каковы истинные цели твоей жизни.
Художникам и литераторам хорошо помогает Капри.
Революционерам - Швейцария, Австрия, Чехия.
Компьютерщикам - Латвия: сядешь посидеть на балконе, как втупишь на яблоко, так аж коты завидуют... Или смотришь на небо, а там самолеты летают...
И это не говоря о пенсинерках -йогах, которые часами медитируют на мандарин....
КТО ЭТИ ЛЮДИ ? !
я живу в Риге и никогда их не слышал кроме выражения Кашин.Гуру (на этом я переключаю, там занудство какое-то).
а про их незамечание войны...... они же не более чем временщики на зарплате, и телеканал Дождь - это видимость дождя, а на самое деле это не более чем сумерки.
этот телеканал Дождь - эта та же самая пропаганда Кремля. Любая передача по латв.ТВ о войне на Украине за 40 минут больше наговорит чем этот Дождь за год.