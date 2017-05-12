starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

Previous Entry Share Next Entry
Искусство быть посторонним
starshinazapasa
May 12th, 9:57
Российский фейсбук и заграница - вещи несовместимые. Нет, две недели - ещё туда-сюда. Но совмещать эти два совершенно перпендикулярных мира больше, чем на срок преодоления точки невозврата в восприятии реальности - уже не рекомендуется.
Потому что... Ну, вот, живешь себе в обычном мире. Потом приходишь домой. Открываешь Фейсбук. А там люди уже какое десятилетие пытаются доказать самим себе, что они нормальные. Красовский пламенно доказывает. Кашин. Баронова. Петрановская. Каждый второй.
Причем, самое главное в этом доказывании - не замечать войну. Вот война - она как-то сама по собе, а мы - хорошие. И это - уже само по себе.
Это, конечно, основное условие. Потому что если его не соблюдать, то вся так усердно выстраиваемая теорема рушится. Сразу.
Важнейшее из искусств - искусство быть посторонним.


А когда говоришь - ребят, вообще-то, наша страна десять тысяч человек убила... Вы можете себе представить, сколько это - десять тысяч погибших? Вы можете хотя бы примерно представить, какого размера должен быть ров, чтоб закопать всех этих убитых нашей с вами страной людей? А теперь смело умножайте это на десять. Потому что у каждого были родители, семьи, дети, друзья. Каждый погибший - это еще десять человек его окружения. С оторванной душой. И это тоже уже - на всю жизнь.

И это только в одной войне. В одной бывшей когда-то братской стране.

Вы представляете вообще, ЧТО мы наворотили?

И, пацаны, честно говоря, на этом фоне меркнет теперь все. Вот, блядь, вообще все. Даже все наши деды, какие бы подвиги они не совершили.

А, муждабаевщина, ехал не учи, хорошо поливать Россию из Праги...

Ну, да. Хорошо. Все лучше, чем пытаться доказать себе, что мы не при чем. И усердно осваивать "искусство вовремя уйти в сторонку".



В рамках проекта "Журналистика без посредников"
Как обычно, кто считает нужным, сколько считает нужным
Теперь можно перевести и на номер МЕГАФОН: +7 926 558 57 89
Яндекс-кошелек, номер 410 011 372 145 462.
В Сбербанке карта номер 4276 3800 8339 8359.
Для пользователей WebMoney рублевый кошелек номер R361089635093.
Для пользователей WebMoney долларовый кошелек номер: Z525692199692
Для пользователей MasterCard, VISA и Maestro карта номер 4276 3800 8339 8359.
Либо просто кинуть на телефон
МТС: +7 915 237 41 78.
Мегафон: +7 926 558 57 89
Спасибо

Tags: , ,
promo starshinazapasa june 10, 2022 09:45 311
Buy for 500 tokens
Журналистика без посредников
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
1446 comments :
( 1446 comments Leave a comment )
superherr
2017-05-12 08:02 am (UTC)
искусство быть посторонним (с) Егор Летов.
(Reply) (Thread)
weary_cynic
2017-05-12 09:25 am (UTC)
Искусство вовремя уйти в сторонку..

Заголовок в голове автоматически пропелся

(Reply) (Parent) (Thread)
geoba
2017-05-12 08:13 am (UTC)
>> Все лучше, чем пытаться доказать себе, что мы не при чем

+ миллион!
(Reply) (Thread)
m_gluk
2017-05-12 08:26 am (UTC)

А кто считал граждан России, вывезенных грузом 200 с Донбасса? И грузом 300. И пропавших безвести. Там ведь тоже счет далеко за 10 тыс зашкаливает.  Не зря ведь засекретили потери. И ничего, молчок.  Ни слова об этом ни по одному российскому каналу. Только веночки от минобороны на могилах.

(Reply) (Thread) (Expand)
vehf263
2017-05-12 08:40 am (UTC)
* Только веночки от минобороны на могилах - это не для всех. Это для особо отличившихся.
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
ludmilapsyholog
2017-05-12 08:34 am (UTC)
Вообще то в Чечне мы (вы?) убили намного больше. И намного больше мирного населения. Что ж, тогда можно было продолжать считать себя хорошими? Или чеченцев не так уж и жалко?
(Reply) (Thread) (Expand)
weary_cynic
2017-05-12 09:26 am (UTC)
А до этого Афганистан, Вьетнам, Прага.. War never changes..

Этому виду свойственно убивать себе подобных (с) снова Летов

Edited at 2017-05-12 09:27 am (UTC)
(Reply) (Parent) (Thread)
pavgodl
2017-05-12 08:53 am (UTC)
А когда было иначе ?
Те же #дедываивали с усердием и энтузизязмом расстреливали балтов, украинцев, татар, поляков, чеченов (в какой-то очередной раз). Разоряли, грабили и ссылали "чтоб попробовали, как нам живётся". "Чтоб знали, суки, что они все теперь наши ! Мы ж ваивали !"
И не надо рассказывать, что это была какая-то отдельная страна, с отдельным народом, отдельной армией, отдельной историей, а #мыневиноваты...
(Reply) (Thread)
shchipok
2017-05-12 09:16 am (UTC)
Для pavgodl:
Изрядно сказано!
Я, коренной москвич преклонных лет, подписываюсь под каждым словом!
(Reply) (Parent) (Thread)
livejournal
2017-05-12 09:35 am (UTC)
Здравствуйте!
Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
(Reply) (Thread)
livejournal
2017-05-12 09:35 am (UTC)
Здравствуйте! Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal России! Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
(Reply) (Thread)
anonymus
2017-05-12 10:20 am (UTC)
Да, я именно посторонний. Никакого отношения к действиям правительства РФ не имею. Никакой ответственности за него не несу. Потому что никогда, ни коим образом его не легитимизировал. И у меня нет армии, чтобы его снести. Вот те, у кого она есть - да виноваты. Те, кто голосовал за это руководство - тоже. А я точно такая же жертва этого оккупационного режима - только меня не убили, а ограбили.

Но я ни разу не виноват, что 100 лет назад комми захватили мою страну и сейчас продолжают своё коммунячье дело.
(Reply) (Thread) (Expand)
ele120
2017-05-12 10:36 am (UTC)
А ты отдаешь себе отчет в том что ты ёбнутый?
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
ele120
2017-05-12 10:35 am (UTC)
Это давно не твоя страна ,предатель
(Reply) (Thread) (Expand)
vlasovetz55
2017-05-12 11:44 am (UTC)
Сосни хуйца путинского, патриот.
Царской, родной спермой не захлебнись
(Reply) (Parent) (Thread)
aspasiaroma
2017-05-12 10:37 am (UTC)
О какой войне речь?
Я вообще в фейсбук не хожу. его у меня нет
(Reply) (Thread)
del_vecchio
2017-05-12 11:11 am (UTC)
судя по упомянутой автором цифре "десять тысяч погибших", речь о гибридной войне против Украины. Именно во столько там оценивается количество жертв. Правда, не все, кто составляет эту цифру, имеют украинское гражданство. 3,5 тысячи - это украинские военные. 2 тысячи - это местные мирные жители. А остальные - это, получается, разнообразные наши "гибриды": "ихтамнеты", "отпускники", "добровольцы" + примкнувшие к ним местные "шахтеры".
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
irbis_hunt
2017-05-12 10:41 am (UTC)
"Российский фейсбук и заграница - вещи несовместимые. "

- я бы даже сказал "Российский фейсбук и реальная жизнь - вещи несовместимые."
(Reply) (Thread)
Ваши документики!
2017-05-12 11:01 am (UTC)
Это херня, Бабченко. Щас смотри что будет. Ты и так видел какую-то другую Россию, когда жил тут, а теперь и вовсе будешь видеть её мало того что через фейсбучики, да плюс ещё чужими глазами, через кривые зеркала тебе подобных.

Другие взгляды на Россию, а тем более официальные, тебе читать некомфортно и ты этого делать не будешь. Но писать о России будешь. О той, трижды искривлённой, о которой расскажут тебе твои фейсбучные друзья. И над тобой станут ржать в голос уже все подряд, включая тех друзей))
(Reply) (Thread)
Ваши документики!
2017-05-12 11:02 am (UTC)
И эта, хватит уже банить. Это бесполезно. У меня этих аккаунтов как гавна. Могу менять по десятку в миеуту))
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
cangoose_si
2017-05-12 11:58 am (UTC)
Аркадий, откуда такой пессимизм? Вы ведь так весело радовались жареному мясу москаля под острым соусом и запаху покрышек, которых горели на киевских ментах. Почему же горюете теперь?
(Reply) (Thread) (Expand)

со стороны

d_nation
2017-05-12 12:08 pm (UTC)
Это не пессимизм, а период переосмысления реальности который переживал тот же Ленин находясь в Европе.
Кстати, очень помогает чтобы понять что ты делаешь не так и каковы истинные цели твоей жизни.
Художникам и литераторам хорошо помогает Капри.
Революционерам - Швейцария, Австрия, Чехия.
Компьютерщикам - Латвия: сядешь посидеть на балконе, как втупишь на яблоко, так аж коты завидуют... Или смотришь на небо, а там самолеты летают...

И это не говоря о пенсинерках -йогах, которые часами медитируют на мандарин....
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
d_nation
2017-05-12 12:00 pm (UTC)
Красовский пламенно доказывает. Кашин. Баронова. Петрановская

КТО ЭТИ ЛЮДИ ? !

я живу в Риге и никогда их не слышал кроме выражения Кашин.Гуру (на этом я переключаю, там занудство какое-то).

а про их незамечание войны...... они же не более чем временщики на зарплате, и телеканал Дождь - это видимость дождя, а на самое деле это не более чем сумерки.

этот телеканал Дождь - эта та же самая пропаганда Кремля. Любая передача по латв.ТВ о войне на Украине за 40 минут больше наговорит чем этот Дождь за год.
(Reply) (Thread)
Ваши документики!
2017-05-13 03:15 am (UTC)
Пути6ские рабы они, вот они кто! И Навальный путинский агент. Да и Бабченко тоже.
(Reply) (Parent) (Thread)
yasledopit
2017-05-12 12:27 pm (UTC)
Узколобость какая-то. Был конфликт, официально навязанный одной из сторон, которая официально послала туда войска, население поддержало эти убийства. По-моему вывод чья вина в этих жертвах очевиден
(Reply) (Thread)
apoplehin
2017-05-12 09:15 pm (UTC)
хуесос, ты перед смертью будешь другое говорить
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)