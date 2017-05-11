За Путина, за Родину

Каждый год смотрю на этот полоумный маскарад в пилотках, гимнастерках, с фальшивыми орденами, макетами ППШ и наклейками "На Берлин", и каждый год думаю одну и ту же мысль - праздник дезертиров. Это праздник дезертиров. Эй, придурки, ваша страна воюет сейчас аж на два фронта - с бандеровским фашизмом и исламским терроризмом. Почему не в военкомате, пилоточники?
А ну быстро Донбасс и Сирию от фашистов спасать, патриоты херовы.
Или Родину, падла, не любишь?
starshinazapasa
Журнал Аркадия Бабченко
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
Как тока мама разрешила такоэ...
И это сейчас, в моей стране. Когда я пацаном пытал деда про войну, он начинал плакать. Я думал от боли от ранений, от тоски за погибших друзей. Сейчас я понимаю, что он плакал от страха. Это очень и очень страшно.
Я хочу не просто жить в мирной стране, я хочу жить в стране, которая ни с кем не воюет.
Или проходит само собой? Сколько тогда времени нужно?
2045 год, выступает Путин:
Мы победили! И я обещаю, что уже в следующем году, каждый ветеран получит достойную жизнь. Мы выделим 100 тыщ мильёнов новых квартир. Мы добавим по 100 тыщ к ветеранской пенсии.
Edited at 2017-05-11 10:18 pm (UTC)
АбамаТрам десантируется, они первыми побегут занимать очередь записываться в полицаи и коллаборанты.
Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
И неужели Аркадий думает, что вот такими постами, по-детски подзуживая и беря "на слабо", он сумеет сделать то, что не смогли сделать 3 года назад?
Или цель это понемногу, водакаменьточит, прививать россиянам мысль о том, что они воюют и должны бежать на фронт? А потом когда это станет восприниматься как естественное, то возможно легче будет втягивать Россию в войну?
отработали ,можете быть свободны...
Edited at 2017-05-11 12:57 pm (UTC)
Но полосатые китайско власовские ленты заканчиваются.
Когда холодильник победит над Раша-Гебельс ТВ этого Хуйла понесут даже не в Кремль, а развеют на Москвой.
Других приемчиков у них нет.
Поэтому-то и разводят уйму партий, течений, теорий.
А цель до смешного проста - бесконтрольно распределять результаты труда трудящихся, а заодно и природные ресурсы населения.
Вы БАБЧЕНКО,значит ситуация внутри Украины ВАС должна беспокоить...
слишком много сепаров у нас,даже на Правобережье...
сидит,блин ,ГЕН обожания фюрера у некоторых
В этом году уже тоже. Аккурат на 9 мая (за неделю до этого еще стоял).