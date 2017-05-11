starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

Previous Entry Share Next Entry
За Путина, за Родину
starshinazapasa
May 11th, 12:52
Каждый год смотрю на этот полоумный маскарад в пилотках, гимнастерках, с фальшивыми орденами, макетами ППШ и наклейками "На Берлин", и каждый год думаю одну и ту же мысль - праздник дезертиров. Это праздник дезертиров. Эй, придурки, ваша страна воюет сейчас аж на два фронта - с бандеровским фашизмом и исламским терроризмом. Почему не в военкомате, пилоточники?
А ну быстро Донбасс и Сирию от фашистов спасать, патриоты херовы.


Или Родину, падла, не любишь?
Tags:
promo starshinazapasa june 10, 2022 09:45 311
Buy for 500 tokens
Журналистика без посредников
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
685 comments :
( 685 comments Leave a comment )
living999999999
2017-05-11 10:57 am (UTC)
Еще чуть чуть и все будет, и костры инквизиции, и мыслепреступления, все будет.
(Reply) (Thread) (Expand)
(Deleted comment)
svetka_pizikova
2017-05-11 10:59 am (UTC)
Прям ранних хохлосрачей пост гггг.
Как тока мама разрешила такоэ...
(Reply) (Thread) (Expand)
vlasovetz55
2017-05-11 11:56 am (UTC)
Лизни путинский член, светка
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
klishist
2017-05-11 11:11 am (UTC)
Это вдогонку... https://life.ru/streams/2706
И это сейчас, в моей стране. Когда я пацаном пытал деда про войну, он начинал плакать. Я думал от боли от ранений, от тоски за погибших друзей. Сейчас я понимаю, что он плакал от страха. Это очень и очень страшно.
Я хочу не просто жить в мирной стране, я хочу жить в стране, которая ни с кем не воюет.
(Reply) (Thread) (Expand)
Oleg Zhiltsov
2017-05-11 01:26 pm (UTC)
известный московский фрик он же городской дурачок ,воевал интересно??
(Reply) (Parent) (Thread)
shurups
2017-05-11 11:19 am (UTC)
Ленты георгиевские, пилотки, надписи на машинах и прочая мишура - просто массовый психоз.
(Reply) (Thread) (Expand)
flash2004
2017-05-11 01:38 pm (UTC)
Интересно, это как-то лечится?
Или проходит само собой? Сколько тогда времени нужно?

2045 год, выступает Путин:
Мы победили! И я обещаю, что уже в следующем году, каждый ветеран получит достойную жизнь. Мы выделим 100 тыщ мильёнов новых квартир. Мы добавим по 100 тыщ к ветеранской пенсии.
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
seeblik
2017-05-11 11:19 am (UTC)
нестыковка получается - или за пукина или за родину
(Reply) (Thread)
dmitriykrilov
2017-05-11 10:18 pm (UTC)
поцреоты

Edited at 2017-05-11 10:18 pm (UTC)
(Reply) (Parent) (Thread)
seregarozhkov
2017-05-11 11:28 am (UTC)
Зачем одну фразу под кат? Какой смысл?
(Reply) (Thread)
stevendall
2017-05-11 11:40 am (UTC)
Смысл - напомнить другую известную фразу.
(Reply) (Parent) (Thread)
andybelg
2017-05-11 11:59 am (UTC)
Не. Они ротину любять, лежа с пифком у дивана с тиливизиром. Они не пойдут воевать. Даже если чертов Абама десатируется в Калининграде Москве и Владивостоке одновременно. Я тоже не пойду. Но по совершенно принципиальным идейным соображениям. Тайга бальшой, на трехлинейку и сотню патронов наскребем как нибудь...
(Reply) (Thread) (Expand)
e_1_off
2017-05-11 12:22 pm (UTC)
Думаю, если чертов Абама Трам десантируется, они первыми побегут занимать очередь записываться в полицаи и коллаборанты.
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
deep78
2017-05-11 12:11 pm (UTC)
Аркаше деньжат подбросили,надо хоть как-то отработать,но уже нет того огонька,чувствуется без усердия разжигает.
(Reply) (Thread)
apoplehin
2017-05-11 03:46 pm (UTC)
на чеченском хую ты квакаешь
(Reply) (Parent) (Thread)
livejournal
2017-05-11 12:35 pm (UTC)
Здравствуйте!
Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
(Reply) (Thread)
stagla
2017-05-11 06:01 pm (UTC)
Интересно, с 14 года Россию все пытаются втянуть в войну - Украина и так и сяк кривлялась, но не вытанцовывалось у нее. И первой нападать на Россию нельзя - не будет нужного эффекта. И по сей день все бубнят про войну, хотя войны то и нет.

И неужели Аркадий думает, что вот такими постами, по-детски подзуживая и беря "на слабо", он сумеет сделать то, что не смогли сделать 3 года назад?

Или цель это понемногу, водакаменьточит, прививать россиянам мысль о том, что они воюют и должны бежать на фронт? А потом когда это станет восприниматься как естественное, то возможно легче будет втягивать Россию в войну?
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
livejournal
2017-05-11 12:35 pm (UTC)
Здравствуйте! Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal России! Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
(Reply) (Thread)
yabarmalei
2017-05-11 04:28 pm (UTC)
надеюсь это последний русофобский пост про 9мая....
отработали ,можете быть свободны...
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
shumo_dav
2017-05-11 12:54 pm (UTC)
в этом году, на дорогах машины стоят, и продают наклейки с символами Победы. Бизнес-ничего личного, хуле.
(Reply) (Thread)
limpopo_is_ukra
2017-05-11 03:01 pm (UTC)
Много стояло, да. А что не так?
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
redneck_yankee
2017-05-11 12:56 pm (UTC)
Автор блога хоть и уехал в чехию но продолжает срать на Россию. Он мерзкий и мелочный тип.

Edited at 2017-05-11 12:57 pm (UTC)
(Reply) (Thread)
starshinazapasa
2017-05-11 02:08 pm (UTC)
Ты чего, дебил? Двух слов понять не можешь? Где автор срет на Россию? Автор спрашивает - какого хера ты, дебил, еще фронте Родину не защищаешь?
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
bioger_myxomor
2017-05-11 12:59 pm (UTC)
Вот тоже так думаю-9 мая морально устаревший праздник, который наверное даже ветеранов достал.
(Reply) (Thread)
diver61
2017-05-11 01:10 pm (UTC)
Кремль воюет с собственным народом прикрываясь своими преступлениями в Крыму,Сирии,Донбассе.
Но полосатые китайско власовские ленты заканчиваются.
Когда холодильник победит над Раша-Гебельс ТВ этого Хуйла понесут даже не в Кремль, а развеют на Москвой.
(Reply) (Thread) (Expand)
afonya007
2017-05-11 01:20 pm (UTC)
о как тебя корёжит.что сбежал то с усрайни?
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
soldier_russian
2017-05-11 01:11 pm (UTC)
Родину люблю, тебя - активно нет.
(Reply) (Thread) (Expand)
starshinazapasa
2017-05-11 02:09 pm (UTC)
Почему не в окопах?
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
asmotol
2017-05-11 01:14 pm (UTC)
Вся эта братия, от буржуя до коммуниста желает, чтобы ни один работяга понятия не имел - сколько он работает на себя, а сколько на других.
Других приемчиков у них нет.
Поэтому-то и разводят уйму партий, течений, теорий.
А цель до смешного проста - бесконтрольно распределять результаты труда трудящихся, а заодно и природные ресурсы населения.
(Reply) (Thread)
rfvcdewsxzaq
2017-05-11 01:16 pm (UTC)
хорошая мысль, засветился в пилотке- сразу с парада стричь и в окопы. Глядишь, через год идиотов поубавилось бы.
(Reply) (Thread)
qmed
2017-05-11 05:39 pm (UTC)
на всю эту блядву окопов не хватит. надо бы в Казахстане и Беларуси рускиймир мутить, тогда да, найдется применение пилоточной шушере.
(Reply) (Parent) (Thread)
randomly.oneid.ru
2017-05-11 01:20 pm (UTC)
Я этот вопрос им часто задаю про военкоматы. Но у патриотов поголовный энурез. Не берут их в казармы.
(Reply) (Thread)
witalloid
2017-05-11 01:22 pm (UTC)
Чем старше становлюсь, тем более похую мне на родины, шмодины... У меня все нормально?
(Reply) (Thread)
lavrovvv5
2017-05-11 01:33 pm (UTC)
Путин то такое...

Вы БАБЧЕНКО,значит ситуация внутри Украины ВАС должна беспокоить...
слишком много сепаров у нас,даже на Правобережье...
сидит,блин ,ГЕН обожания фюрера у некоторых
(Reply) (Thread)
crotique
2017-05-11 02:28 pm (UTC)
Ага. Отгадайте, какой километровый столб регулярно, который год уже, выкапывают и 3,14здят на Мурманском шоссе страны-победительницы?
В этом году уже тоже. Аккурат на 9 мая (за неделю до этого еще стоял).
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
mityabudanov
2017-05-11 01:50 pm (UTC)
Хахах, а автор то сам небось тоже не в окопах )))
(Reply) (Thread)
starshinazapasa
2017-05-11 02:11 pm (UTC)
А автор не бегает в купленной ленточке, которую не заслужил, и с орденами, которые украл. Или вы, прошу прощения, двух мыслей связать не в состоянии?
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
Ваши документики!
2017-05-11 01:59 pm (UTC)
Всё корёжит, никак не отпускает автора. Гигигиги))
(Reply) (Thread) (Expand)
starshinazapasa
2017-05-11 02:10 pm (UTC)
Ты почему не на фронте, говно?
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
dormidont8
2017-05-11 02:20 pm (UTC)
Точно! Всех патриотов на войну! Там им место. На передовой! Может станет идиотов поменьше в России, если они будут смертью храбрых заканчивать жизненный путь. И путина туда же.
(Reply) (Thread)
( 685 comments Leave a comment )
Archive

Sep2017

S
M
T
W
T
F
S
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Tags
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Powered by LiveJournal.com
?

Log in

No account? Create an account