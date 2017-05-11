За Путина, за Родину

Каждый год смотрю на этот полоумный маскарад в пилотках, гимнастерках, с фальшивыми орденами, макетами ППШ и наклейками "На Берлин", и каждый год думаю одну и ту же мысль - праздник дезертиров. Это праздник дезертиров. Эй, придурки, ваша страна воюет сейчас аж на два фронта - с бандеровским фашизмом и исламским терроризмом. Почему не в военкомате, пилоточники?

А ну быстро Донбасс и Сирию от фашистов спасать, патриоты херовы.

Или Родину, падла, не любишь?