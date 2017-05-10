starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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За ценой не постоим
starshinazapasa
May 10th, 11:10

Двенадцатого августа тысяча девятьсот девяносто шестого года нас, сводный батальон 429-го мотострелкового полка, построили на плацу и, после прохождения торжественным маршем, отправили на взлетную полосу военного аэродрома "Моздок-7", чтобы посадить на вертушки и перебросить в Грозный, где началась мясорубка и блок-посты вторую неделю вырезались в окружении. Мы - девяносто шесть человек - хилым строем прошли мимо трибуны. Печатного шага не получалось. Было жарко и пыльно. Командир полка на трибуне. Два музыканта рядом. Барабан и труба. Играют "Прощание славянки".
Все это было так буднично, так неторжественно, так обыденно работал этот механизм по отправке людей на бойню... 
На взлетке из прибывших из Грозного вертушек выгружали убитых людей в черных пластиковых мешках. Иногда одного-двух. Иногда пятерых. Иногда десятерых. И так не хотелось в эти вертолеты, чтобы через пару дней вернуться вот так же вот, завернутым вот в эти вот пакеты... В девятнадцать лет умирать плохо. Так это муторно. Так нудно. Так тошно. Нельзя так с людьми. Нельзя так с ними на рассвете жизни. В "Тонкой красной линии" есть одна замечательная фраза: "Мне всего девятнадцать лет, а мне уже так плохо". И это одно из лучших описаний войны.
Мне тогда повезло, я в тот раз в Грозный не попал. А обратно из нашего батальона вернулись сорок два человека. Вертушку расстреляли при посадке. 


Солдат пехоты, махор, в российской армии девяностых в Моздоке - это вообще самое бесправное, бессловесное, рабское существо. Это было хуже зэка. Ты вообще никто. Твоя жизнь вообще ничего не стоит. Тебя даже в штатное расписание не удосужились записать. Ты даже не копейка, не полушка, даже не одна сотая копейки. Ты просто затерявшаяся в кармане табачная шелуха. Махра. Махорка. Пехоту по-другому никогда и не называли. Нами, мной, даже не расплатились за эту войну, так, просто достали из кармана вместе с мелочью, сдули - и все. Была шелуха, и нету. Даже имен не осталось. Только таблички на кладбище в Богородском. "Здесь лежит неизвестный солдат".
С тех пор эти две песни я не могу слушать.
Не могу слышать их физически.
От "Прощания Славянки" мне хочется только блевать. Никакой другой реакции у организма на эту песню уже не осталось. Лето, жара, выложенные рядком мешки с разорванными мальчишескими телами, полуголый солдат с ведром и тряпкой, смывающий с пола вертолета кровь, уходящий на взлетку наш сводный батальон и два вытягивающих душу музыканта на пустом плацу - барабан и труба... 
А от "А значит нам нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим" - я впадаю в ярость. Да пошли вы нахер, бухгалтеры херовы. За ценой они, блядь, не постоят. Опять готовы расплачиваться мной и моими детьми за свои ленточки, "Арматы" и парады. Опять готовы класть людей, как шелуху.
Нет, я понимаю, какой смысл Булат Шалвович вкладывал в эти слова тогда, при цензуре, когда надо было читать между строк, но слушать это теперь, сейчас - невозможно.
И я уж совершенно не представляю, как под эти песни можно весело отплясывать с гармошками и в маскарадных гимнастерках.
Не понимаю, как можно превратить эти миллионы смертей в такой вот полоумный шабаш.
С Днем Победы.

В рамках проекта "Журналистика без посредников"
Как обычно, кто считает нужным, сколько считает нужным
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Спасибо



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Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
240 comments :
( 240 comments Leave a comment )
alicecoo
2017-05-10 09:13 am (UTC)
лучше не напишешь!
(Reply) (Thread)
living999999999
2017-05-10 09:19 am (UTC)
"полоумный шабаш", снайперская формулировка.
(Reply) (Thread)
680424
2017-05-10 11:57 am (UTC)
Вот тоже соглашусь, при всём моём уважении к людям, отдавшим жизнь за Родину - совершенно ненормальная вакханалия...
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nb92
2017-05-10 09:22 am (UTC)
Булат Шалович объяснил все про этот текст в интервью. Что это не его настроение. Войну он ненавидел и испытывал к ней отвращение. Поэтому ни о каких "мы за ценой не постоим" не могло быть и речи.
Это заказ. Его попросили написать песню, передающую ОБЩИЙ настрой.
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zhongyao
2017-05-10 11:33 pm (UTC)
Песенка кремлевских упырей. И они ведь действительно не постояли за ценой, лишь бы самим в клетке по Берлину под улюлюканье не дефилировать. Дошли в итоге до ритуалов с иконами, и до Александра Невского. Достойная смена выросла кремлевским упырям. Такие же ублюдки продолжают не стоять за ценой
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kotofey48
2017-05-10 09:23 am (UTC)
Жаль, что вас, попрошайку и бухгалтера, не помножили на ноль там же...
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derik_536
2017-05-10 09:57 am (UTC)

тебя, диванного поца, даже на перегной и то противно использовать.

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geodez
2017-05-10 09:23 am (UTC)
культ смерти.
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z_zwang
2017-05-10 08:23 pm (UTC)
но те, кто носит "ленточки", они готовы повторить.

пока не получили первых пиздюлей.

потом будут верещать "за чтооо".
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karabas42
2017-05-10 09:37 am (UTC)
Хорошо написал
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вопрос:

zavod007
2017-05-10 12:03 pm (UTC)
все справедливо по отношению к срочникам - если их гнали, не спрашивая.

не был ли автор контрактником, не знаю?
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gemar68
2017-05-10 09:45 am (UTC)
Наконец-то написал что-то адекватное))
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derik_536
2017-05-10 09:58 am (UTC)

Спасибо, Аркадий! Что ни пост, то все высшего качества!

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Добрыня Никитов
2017-05-10 01:54 pm (UTC)
пжлста..... ты себе жувачку на ебло хлопай почашше!!! и обтирайсо!)))) дэррик, бля!!!))) смешной...
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St_Ilyich
2017-05-10 09:58 am (UTC)
Я бабосов отправлю, когда трезвый буду.. Молодцом.
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colobus1
2017-05-10 10:00 am (UTC)
Анатолий, дикарей можно, их даже превращать не надо: они сами такие и есть.
(Reply) (Thread)

Самиздат...черного юмора

e4
2017-05-10 10:07 am (UTC)
Россия, я тобой горжусь, когда "двухсотым" окажусь...?!

В программе "Вести" рады грузам 200 ?

Нет в России круче мести, чем гордиться грузам 200.

Мы - великая страна, - грузов 200 дохрена.

Хоп, хэй, лай-ла лэй, грузов 200 не жалей.

Грузом 200 - дело чести!


P.S.

Та ....., которая обещала "взятие" Грозного за два часа силами одного парашютно-десантного полка, лежит теперь на Новодевичьем кладбище. Так и живем.

Edited at 2017-05-10 11:14 am (UTC)
(Reply) (Thread)
livejournal
2017-05-10 10:30 am (UTC)
Здравствуйте!
Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
(Reply) (Thread)
livejournal
2017-05-10 10:30 am (UTC)
Здравствуйте! Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal России! Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
(Reply) (Thread)
shchipok
2017-05-10 10:33 am (UTC)
///не представляю, как под эти песни можно весело отплясывать с гармошками и в маскарадных гимнастерках///
+100500!!!
(Reply) (Thread)
tarantiger
2017-05-10 11:21 am (UTC)
молебны служить надо, поминать, скорбеть..чтить живых реальной помощью..а тут...нет слов
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Сергей Петров
2017-05-10 10:42 am (UTC)
Педофил и порнограф Буковский как идеал и образец?!!
Ну-ну, Аркаша, ты ни разу не палишься ))))
(Reply) (Thread)
vlasovetz55
2017-05-10 11:12 am (UTC)
Хуй путинский соси, да
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anyavorobeva
2017-05-10 10:44 am (UTC)
Поддержу!
День победы стал фейком и цирком. В этом году очень сильный негатив Особенно из-за комментаторов в интернете Уже и в Европу и США это протащили
(Reply) (Thread)
Ваши документики!
2017-05-10 10:48 am (UTC)
Либерду вообще от всего русского тянет блевать. Потом либерда обижается на русских за то что народ её на царство над собой не пускает.
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vlasovetz55
2017-05-10 11:11 am (UTC)
Прекращай хуй сосать у Путина. Езжай в Сирию или Новоросию т там выпустил свои кишки во славу РАСЕЕ!!!!!!!!!
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vlasovetz55
2017-05-10 11:10 am (UTC)
<Нет, я понимаю, какой смысл Булат Шалвович вкладывал в эти слова тогда, при цензуре, когда надо было читать между строк, .....>

А какой-такой смысл он вкладывал? Никакого, кроме общепринятого тогда.
Одобрение руской мясорубки.
(Reply) (Thread)
vlasovetz55
2017-05-10 11:15 am (UTC)
<Нет, я понимаю, какой смысл Булат Шалвович вкладывал в эти слова тогда, при цензуре, когда надо было читать между строк, .....>

А какой-такой смысл он вкладывал? Никакого, кроме общепринятого тогда.
Одобрение руской мясорубки.
(Reply) (Thread)

больная страна

tarantiger
2017-05-10 11:18 am (UTC)
Залдостанов...
— Патриотизм — это стратегический ресурс страны, без которого невозможно победить в войне! Стране предстоит еще воспитать из детей патриотов, что гораздо сложнее, чем воспитать инженеров или врачей. Мы видели это только в сталинскую эпоху. Сейчас мы должны сделать это снова!

гражданин это ресурс для власти, вещь..надо его готовить для очередной сакральной жертвы
(Reply) (Thread)
qpwh2o1cvg
2017-05-10 11:29 am (UTC)
Автору Уважаю!
(Reply) (Thread)
Сергей Петров
2017-05-10 11:38 am (UTC)
> Теперь можно перевести и на номер МЕГАФОН: +7 926 558 57 89
> Яндекс-кошелек, номер 410 011 372 145 462.
> В Сбербанке карта номер 4276 3800 8339 8359.
> Для пользователей WebMoney рублевый кошелек номер R361089635093.
> Для пользователей WebMoney долларовый кошелек номер: Z525692199692
> Для пользователей MasterCard, VISA и Maestro карта номер 4276 3800 8339 8359.
> Либо просто кинуть на телефон
> МТС: +7 915 237 41 78.
> Мегафон: +7 926 558 57 89
> Спасибо




(Reply) (Thread)
kadet734
2017-05-10 12:02 pm (UTC)

Подайте Аркашке на пиво уже...

(Reply) (Thread)
techwork
2017-05-10 12:17 pm (UTC)
Вот Именно . Япония за ценой стояла в езультате за всю войну 1937-1945 а там и Китай с его 20 миллонной армией вооруженный на уровне РККА 1936 года. И Французский Индокитай И Малазия и Саравак и Индонезия и куча островов и США. Так вот итог 1940 тыс военных и 600 тыс гражданских потерь с Хиросимой и Нагасаки .
При чём процент разрушения городов в Японии был не менее 50%. Токио был разрушен так же как Сталинград или Минск. Там потому исторических зданий почти нет. Одни высотки. Но они своих людей берегли. И уничтожили только китайской армии минимум 4 а скорее всего с ополчением 6 миллионов человек.
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nb92
2017-05-10 12:30 pm (UTC)
И уничтожили только китайской армии минимум 4 а скорее всего с ополчением 6 миллионов человек.
Плюс миллионов 30-40 мирного населения.
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