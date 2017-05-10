За ценой не постоим

Двенадцатого августа тысяча девятьсот девяносто шестого года нас, сводный батальон 429-го мотострелкового полка, построили на плацу и, после прохождения торжественным маршем, отправили на взлетную полосу военного аэродрома "Моздок-7", чтобы посадить на вертушки и перебросить в Грозный, где началась мясорубка и блок-посты вторую неделю вырезались в окружении. Мы - девяносто шесть человек - хилым строем прошли мимо трибуны. Печатного шага не получалось. Было жарко и пыльно. Командир полка на трибуне. Два музыканта рядом. Барабан и труба. Играют "Прощание славянки".
Все это было так буднично, так неторжественно, так обыденно работал этот механизм по отправке людей на бойню...
На взлетке из прибывших из Грозного вертушек выгружали убитых людей в черных пластиковых мешках. Иногда одного-двух. Иногда пятерых. Иногда десятерых. И так не хотелось в эти вертолеты, чтобы через пару дней вернуться вот так же вот, завернутым вот в эти вот пакеты... В девятнадцать лет умирать плохо. Так это муторно. Так нудно. Так тошно. Нельзя так с людьми. Нельзя так с ними на рассвете жизни. В "Тонкой красной линии" есть одна замечательная фраза: "Мне всего девятнадцать лет, а мне уже так плохо". И это одно из лучших описаний войны.
Мне тогда повезло, я в тот раз в Грозный не попал. А обратно из нашего батальона вернулись сорок два человека. Вертушку расстреляли при посадке.
Солдат пехоты, махор, в российской армии девяностых в Моздоке - это вообще самое бесправное, бессловесное, рабское существо. Это было хуже зэка. Ты вообще никто. Твоя жизнь вообще ничего не стоит. Тебя даже в штатное расписание не удосужились записать. Ты даже не копейка, не полушка, даже не одна сотая копейки. Ты просто затерявшаяся в кармане табачная шелуха. Махра. Махорка. Пехоту по-другому никогда и не называли. Нами, мной, даже не расплатились за эту войну, так, просто достали из кармана вместе с мелочью, сдули - и все. Была шелуха, и нету. Даже имен не осталось. Только таблички на кладбище в Богородском. "Здесь лежит неизвестный солдат".
С тех пор эти две песни я не могу слушать.
Не могу слышать их физически.
От "Прощания Славянки" мне хочется только блевать. Никакой другой реакции у организма на эту песню уже не осталось. Лето, жара, выложенные рядком мешки с разорванными мальчишескими телами, полуголый солдат с ведром и тряпкой, смывающий с пола вертолета кровь, уходящий на взлетку наш сводный батальон и два вытягивающих душу музыканта на пустом плацу - барабан и труба...
А от "А значит нам нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим" - я впадаю в ярость. Да пошли вы нахер, бухгалтеры херовы. За ценой они, блядь, не постоят. Опять готовы расплачиваться мной и моими детьми за свои ленточки, "Арматы" и парады. Опять готовы класть людей, как шелуху.
Нет, я понимаю, какой смысл Булат Шалвович вкладывал в эти слова тогда, при цензуре, когда надо было читать между строк, но слушать это теперь, сейчас - невозможно.
И я уж совершенно не представляю, как под эти песни можно весело отплясывать с гармошками и в маскарадных гимнастерках.
Не понимаю, как можно превратить эти миллионы смертей в такой вот полоумный шабаш.
С Днем Победы.
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Как обычно, кто считает нужным, сколько считает нужным
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Спасибо
Это заказ. Его попросили написать песню, передающую ОБЩИЙ настрой.
тебя, диванного поца, даже на перегной и то противно использовать.
пока не получили первых пиздюлей.
потом будут верещать "за чтооо".
вопрос:
не был ли автор контрактником, не знаю?
Спасибо, Аркадий! Что ни пост, то все высшего качества!
Самиздат...черного юмора
В программе "Вести" рады грузам 200 ?
Нет в России круче мести, чем гордиться грузам 200.
Мы - великая страна, - грузов 200 дохрена.
Хоп, хэй, лай-ла лэй, грузов 200 не жалей.
Грузом 200 - дело чести!
P.S.
Та ....., которая обещала "взятие" Грозного за два часа силами одного парашютно-десантного полка, лежит теперь на Новодевичьем кладбище. Так и живем.
Edited at 2017-05-10 11:14 am (UTC)
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+100500!!!
Ну-ну, Аркаша, ты ни разу не палишься ))))
День победы стал фейком и цирком. В этом году очень сильный негатив Особенно из-за комментаторов в интернете Уже и в Европу и США это протащили
А какой-такой смысл он вкладывал? Никакого, кроме общепринятого тогда.
Одобрение руской мясорубки.
А какой-такой смысл он вкладывал? Никакого, кроме общепринятого тогда.
Одобрение руской мясорубки.
больная страна
— Патриотизм — это стратегический ресурс страны, без которого невозможно победить в войне! Стране предстоит еще воспитать из детей патриотов, что гораздо сложнее, чем воспитать инженеров или врачей. Мы видели это только в сталинскую эпоху. Сейчас мы должны сделать это снова!
гражданин это ресурс для власти, вещь..надо его готовить для очередной сакральной жертвы
> Яндекс-кошелек, номер 410 011 372 145 462.
> В Сбербанке карта номер 4276 3800 8339 8359.
> Для пользователей WebMoney рублевый кошелек номер R361089635093.
> Для пользователей WebMoney долларовый кошелек номер: Z525692199692
> Для пользователей MasterCard, VISA и Maestro карта номер 4276 3800 8339 8359.
> Либо просто кинуть на телефон
> МТС: +7 915 237 41 78.
> Мегафон: +7 926 558 57 89
> Спасибо
Подайте Аркашке на пиво уже...
При чём процент разрушения городов в Японии был не менее 50%. Токио был разрушен так же как Сталинград или Минск. Там потому исторических зданий почти нет. Одни высотки. Но они своих людей берегли. И уничтожили только китайской армии минимум 4 а скорее всего с ополчением 6 миллионов человек.
Плюс миллионов 30-40 мирного населения.