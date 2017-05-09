Лиенц и Юденбург

А вот интересно, все вот эти ряженные есаулы с нагайками и в папахах, которые сегодня с георгиевскими ленточками заполонят Москву во славу Сталина - они знают что-нибудь про Лиенц? Про Юденбург? Как выдавали казаков? Про Казачий стан и Пятнадцатый казачий кавалерийский корпус? Про то, что только с Кубани с немцами ушло примерно триста тысяч человек? Про то, что через казачьи части, воевавшие на стороне Германии, прошло от восьмидесяти до ста пятидесяти тысяч? Про то, как англ

ичане в Лиенце и Юденбурге выдали СМЕРШу и НКВД около шестидесяти тысяч казаков? Вместе с эмигрантами первой волны, а также казацкими семьями - женщинами и детьми? Как казаки и юнкера, поняв, что их обманули, встали в круг во время выдачи, пытаясь защитить свои семьи, а англичане штыками и дубинками загоняли их в грузовики, убив при этом чертову тысячу народу? Как казаки бежали в леса и их там отлавливали - не меньше тысячи казаков убито в этих облавах? Как резали вены и прыгали с моста на камни во время передачи, чтобы не попасть в ГУЛАГ? Как женщины привязывали к себе младенцев и бросались в реку? Как НКВД расстреливало передаваемых казаков на месте? Шестнадцатого июня во время очередной выдачи на месте было расстреляно 59 человек, например. Вот эти вот с георгиевскими ленточками и в казачьих папахах, которые за Родину, Сталина и батющку-царя - они, интересно, вообще хоть что-нибудь слышали об этом? Все это как раз происходило в эти дни - в мае-июне сорок пятого. А то у меня это каждый раз вызывает некий диссонанс. Если хоть чуть-чуть знать историю - то казаки с портретами Сталина и под плакатами "деды воевали" смотрятся ну о-о-очень странно.

На фото - выдача НКВД казачьего генерала А. Шкуро (повешен в Лефортово вместе с Красновым), выдача англичанами казаков, кладбище в Лиенце (от трехсот до шестисот захороненных), мемориальный знак.

С Днем Победы