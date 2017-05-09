starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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Лиенц и Юденбург
starshinazapasa
May 9th, 13:38


А вот интересно, все вот эти ряженные есаулы с нагайками и в папахах, которые сегодня с георгиевскими ленточками заполонят Москву во славу Сталина - они знают что-нибудь про Лиенц? Про Юденбург? Как выдавали казаков? Про Казачий стан и Пятнадцатый казачий кавалерийский корпус? Про то, что только с Кубани с немцами ушло примерно триста тысяч человек? Про то, что через казачьи части, воевавшие на стороне Германии, прошло от восьмидесяти до ста пятидесяти тысяч? Про то, как англичане в Лиенце и Юденбурге выдали СМЕРШу и НКВД около шестидесяти тысяч казаков? Вместе с эмигрантами первой волны, а также казацкими семьями - женщинами и детьми? Как казаки и юнкера, поняв, что их обманули, встали в круг во время выдачи, пытаясь защитить свои семьи, а англичане штыками и дубинками загоняли их в грузовики, убив при этом чертову тысячу народу? Как казаки бежали в леса и их там отлавливали - не меньше тысячи казаков убито в этих облавах? Как резали вены и прыгали с моста на камни во время передачи, чтобы не попасть в ГУЛАГ? Как женщины привязывали к себе младенцев и бросались в реку? Как НКВД расстреливало передаваемых казаков на месте? Шестнадцатого июня во время очередной выдачи на месте было расстреляно 59 человек, например. Вот эти вот с георгиевскими ленточками и в казачьих папахах, которые за Родину, Сталина и батющку-царя - они, интересно, вообще хоть что-нибудь слышали об этом? Все это как раз происходило в эти дни - в мае-июне сорок пятого. А то у меня это каждый раз вызывает некий диссонанс. Если хоть чуть-чуть знать историю - то казаки с портретами Сталина и под плакатами "деды воевали" смотрятся ну о-о-очень странно.










На фото - выдача НКВД казачьего генерала А. Шкуро (повешен в Лефортово вместе с Красновым), выдача англичанами казаков, кладбище в Лиенце (от трехсот до шестисот захороненных), мемориальный знак. 

С Днем Победы
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464 comments :
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e_1_off
2017-05-09 11:49 am (UTC)

Женщины и дети, конечно, ни в чем не виноваты. А вот сами кАзАчки...


Большинство из них служили у нацистов в шуцманах и фельджандармериях. И творили то, что принято у дедывоевалов сейчас приписывать "бандеровцам". Например, Хатынь, в которой сожгли около двухсот человек стала притчей во языцех. А Корюковку, в которой сожгли шесть тысяч (официально признанная Нюрнбергским трибуналом самое массовое единовременное убийство некомбатантов за всю Вторую Мировую) не знает никто. А жгли Корюковку кАзАчки из фельджандармерии.


Хатынь, кстати, жгли красноармейцы-дезертиры под командованием бывшего офицера РККА.

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retiredwizard
2017-05-09 12:00 pm (UTC)
Не будем забывать что деревни массово жгли и красноармейцы.

Что Космодемьянская, что знаменитый советский партизан Васи́лий Кононов, который сжигал деревни, переодевшись в немецкую форму (!!!).
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thrasymedes
2017-05-09 11:52 am (UTC)
Так это англичане виноваты, а не Сталин !

И не надо смеяться: уверен, такое объяснение достаточно популярно в соответствующих кругах
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lili_nine
2017-05-09 01:44 pm (UTC)
Сталин, безусловно, в этой трагедии главный злодей.
Но и англичане виноваты. Прекрасно знали, НА ЧТО выдают людей. Пособники.
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fukinava
2017-05-09 11:56 am (UTC)
А были другие казаки, которые воевали в казачьих корпусах и дошли до Берлина, да
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0fis
2017-05-09 05:54 pm (UTC)
не огорчай аркаш неправильным коментом
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razdolbaiker
2017-05-09 12:05 pm (UTC)
А можно ссылку на источники? Многие цифры (особенно 300 тысяч ушедщих с немцами) выглядят неправдоподобно, смахивает на голословие.
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poulsam
2017-05-09 02:25 pm (UTC)
Их ушло больше
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ilvas
2017-05-09 12:05 pm (UTC)
знать и казаки разные бывают. красноказаки, белоказаки ...
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alexsas2645
2017-05-09 12:09 pm (UTC)
и ряженые. Впрочем они не казаки, а говно в папахах и кубанках.
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vehf263
2017-05-09 12:21 pm (UTC)
И заодно большое спасибо англичанам, это позорное пятно на их мундире.
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avla
2017-05-09 12:39 pm (UTC)
Слышал что там всё было не просто так.
У Сталина было немало англичан как перемещённых лиц,
они были фактически заложниками когда Сталин требовал выдачи казаков
и других русских, находящихся в английской зоне.
Получается что англичан вынудили совершить зло, это конечно было нелёгкое решение.
Не могу вспомнить от кого я это слышал или где читал.
Я искал в Гугле, но не слишком усердно.
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Евгений Мелик
2017-05-09 12:25 pm (UTC)
>>Про Казачий стан и Пятнадцатый казачий кавалерийский корпус?

Про Пятнадцатый казачий кавалерийский корпус СС?
Думаю, современные русские казаки про него знают. Но при всем неоднозначном моем к ним отношении, они себя с ССовцами не ассоциируют.
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xaxa
2017-05-09 01:11 pm (UTC)
В 1994 году фон Паннвицу, А. Г. Шкуро, П. Н. Краснову, Султан-Гирею Клычу, Т. Н. Доманову и др. в Москве на территории храма Всех Святых был установлен памятник «Воинам русского общевоинского союза, русского корпуса, казачьего стана, казакам 15 кавалерийского корпуса, павшим за веру и отечество». 8 мая 2007 года, в преддверии Дня Победы, мраморная плита была разбита[38][39]. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «вандализм». В 2014 году к 100-летию начала Первой мировой войны на месте плиты была установлена новая плита «Казакам, павшим за Веру, Царя и Отечество». Сохранилась установленная рядом памятная плита генералам Российской Императорской армии, среди которых П. Н. Краснов, но вместо имени Краснова как и А. Г. Шкуро на этой плите установлены имена генералов Русской Императорской армии, героев Первой мировой войны Н. М. Ремезова и П. А. Плеве.https://ru.wikipedia.org/wiki/Краснов,_Пётр_Николаевич
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avla
2017-05-09 12:28 pm (UTC)
У меня есть австралийский знакомый Алёша, ему 92,
он родился в 1925 году где-то в Югославии у родителей-белоэмигрантов,
после войны перебрался в Австралию, где до сих пор и живёт,
ни в России ни в СССР никогда не был, ни разу, и не собирается.

Он сам и его жена едва пережили выдачу в Лиенце, им повезло невероятно,
его жена даже потом летала в Англию на суд, выступала как свидетель по этому делу.

Но при этом он -- лютая вата!!!
"Крым наш" и всё такое, полный набор. Читает поганые русские газеты.

Я ему неоднократно говорил, что Россией правит та же самая большевистская банда,
от которой спасались его родители без малого сто лет назад,
та же самая банда, которая требовала у британцев выдать пленных русских в Лиенце.

Он "Да, да!"
Но бесполезно конечно, 92 года же.
Вряд ли мне удастся его образумить.

Edited at 2017-05-09 12:29 pm (UTC)
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avla
2017-05-09 12:30 pm (UTC)
вот, можете почитать про него:

http://avla.livejournal.com/tag/alesha
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livejournal
2017-05-09 12:29 pm (UTC)
Здравствуйте!
Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
(Reply) (Thread)
livejournal
2017-05-09 12:29 pm (UTC)
Здравствуйте! Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal России! Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
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marconi_due
2017-05-09 12:49 pm (UTC)
В те времена еще кто-то знал, кто такие казаки и чем именно они от неказаков резко отличаются.
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Евгений Мелик
2017-05-09 12:51 pm (UTC)
Да, знал. Поэтому одних казаков награждали орденами и медалями, а других ССовцев вели на расстрел и виселицу.
В этом есть какая-то сермяжная правда, не находите?
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Alexandr Kobec
2017-05-09 12:50 pm (UTC)
фон Паннвиц мог остаться, но решил по другому.
"Я делил со своими казаками счастливое время, я останусь с ними и в несчастье"
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glavsnab
2017-05-09 08:47 pm (UTC)
"герой" для русофобов
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fr0005
2017-05-09 12:56 pm (UTC)
Правильно сдали этих пидорасов. У них в Югославии руки по руки в крови были.
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hoimogorow
2017-05-09 04:01 pm (UTC)
Сам ты пидорас.
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sharkod
2017-05-09 12:59 pm (UTC)
Охуеть какая слезлиавая история
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sllan
2017-05-09 05:13 pm (UTC)
Миллионы потомков казаков так и не смогли прочитать правду из-за слез, поэтому ходят как дураки с георгиевскими ленточками.

Edited at 2017-05-09 05:14 pm (UTC)
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tt_pavlodar
2017-05-09 01:02 pm (UTC)
Несчастные гитлеровские казаченьки ! Карали-карали во славу арийской расы, а тут, на тебе, отвечать пришлось ! Классическое "а нас то за что?"...

Ну и естественно, считать, что все казаки были поголовно предателями-гитлеровцами, тоже тот еще бред. Многие из них сражались по другую сторону баррикад, так что это и их праздник.
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antonk44.id.mail.ru
2017-05-09 01:12 pm (UTC)
Вешать этот холуйский сброд,причём только тут великий Сталин?
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Dmytriy Denysenko
2017-05-09 02:23 pm (UTC)
Какой холуйский сброд?
Вообще-то очень много этих казаков были с Кубани. С Украинской Кубани. И они без вариантов воевали против СССР... Пусть даже и на стороне Гитлера.
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Предателей никто не любит.

юрий наумов
2017-05-09 01:12 pm (UTC)
Даже англичанЫ.
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К России отношение как к говну:

e4
2017-05-09 01:25 pm (UTC)
раньше на 9 мая в Москву на Парад Победы приезжали главы государств США, Великобритании, Германии, Франции и т.д., а сегодня никого...
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Re: К России отношение как к говну:

Игорь Нет
2017-05-09 02:39 pm (UTC)
Мне не хотелось бы называть Вас не совсем умным. Однако хотелось бы заметить, что приезжают на празднование юбилейных дат. Хотя свинья, она конечно завсегда грязьку найдет...Извините за подошедшую к случаю пословицу. Ничего личного.
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Grohott
2017-05-09 01:54 pm (UTC)
У меня на химии в 81-82-м годах бригадир был бывший полицай, Федя его звали. Химия это условный срок на стройке, если что. Он при немцах в свои 15 лет работал полицаем, за что потом десяточку оттянул в лагере. Отличный был мужик, но невезучий: сын у него в армии сломал позвоночник и у Феди на руках доходил. Когда сын умер Федя совсем с катушек слетел, зопил, топором руку себе повредил. Вобщем, страшно смотреть было на всё это.
И домой на денёк смотаться Федя отпускал, без вопросов, а я его никогда не подводил.
Народ любил Федю, хотя и называл полицаем за глаза. И химики, и вольные. Хотя, и посмеивались, ибо Федя был совсем простой мужик. А по-пьянке так и смешной.
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colobus1
2017-05-09 01:56 pm (UTC)
Это у них генетическое.
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3427
2017-05-09 01:58 pm (UTC)
Служили нацистам, не?
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izymrydnaja
2017-05-09 03:42 pm (UTC)
Они считали что воют с коммунистами и Сталиным. И были по своему правы...Это их дома забирали во время коллективизации, это их братье и отцов уничтожали комисары. Какой плохой Гитлер они знали - так себе , а вот Сталин и комисары были для них конкретными врагами.
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moskvachenko
2017-05-09 02:17 pm (UTC)
Ну, вообще-то, человек, работающий аниматором в костюме динозавра на детских утренниках, отнюдь не обязан разбираться в палеонтологии. Почему ряженые казаки должны разбираться в истории казачества или ряженые ветераны, у которых на впалых грудях орден Красного Знамени соседствует с медалью за оборону Кушки и памятным значком "Куликовская битва - не забудем, не простим!" - в истории?
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poulsam
2017-05-09 02:21 pm (UTC)
Эта подлость союзников незаслуженно забыта
Казаки странные, умерли почти безропотно
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izymrydnaja
2017-05-09 03:45 pm (UTC)
Читала об этойй истории книгу написанную участницей этих событий. Там много факторов , в том числе они до последнего не верили ,что их выдадут СССр.
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Alex Dovbnia
2017-05-09 02:21 pm (UTC)
Про Казачий стан и Пятнадцатый казачий кавалерийский корпус?
_________________

Как это мило и либерально - слегка не договаривать.
XV. SS-Kosaken-Kavallerie-Korps, ил 15 казачий кавалерийский корпус СС. Так полностью пишется. Теперь Аркадий предлагает нам пожалеть СС-овцев.
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Игорь Нет
2017-05-09 02:41 pm (UTC)
Ну конечно, зачем эти частности, их же можно опустить. Как впрочем и то, что о войсках СС совершенно определенно высказался Нюрнбергский трибунал. Но Аркаша ведь за мир во всем мире, он и с СС-овцами помирится, лишь бы его из Европы не выпнули.
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ele120
2017-05-09 02:23 pm (UTC)
Собакам собачья смерть
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hoimogorow
2017-05-09 04:08 pm (UTC)
"Собакам собачья смерть"

Так будет написано на твоей могиле.
И нассано сверху.
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