starshinazapasa
Журнал Аркадия Бабченко
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- Лиенц и Юденбург
А вот интересно, все вот эти ряженные есаулы с нагайками и в папахах, которые сегодня с георгиевскими ленточками заполонят Москву во славу Сталина - они знают что-нибудь про Лиенц? Про Юденбург? Как выдавали казаков? Про Казачий стан и Пятнадцатый казачий кавалерийский корпус? Про то, что только с Кубани с немцами ушло примерно триста тысяч человек? Про то, что через казачьи части, воевавшие на стороне Германии, прошло от восьмидесяти до ста пятидесяти тысяч? Про то, как англичане в Лиенце и Юденбурге выдали СМЕРШу и НКВД около шестидесяти тысяч казаков? Вместе с эмигрантами первой волны, а также казацкими семьями - женщинами и детьми? Как казаки и юнкера, поняв, что их обманули, встали в круг во время выдачи, пытаясь защитить свои семьи, а англичане штыками и дубинками загоняли их в грузовики, убив при этом чертову тысячу народу? Как казаки бежали в леса и их там отлавливали - не меньше тысячи казаков убито в этих облавах? Как резали вены и прыгали с моста на камни во время передачи, чтобы не попасть в ГУЛАГ? Как женщины привязывали к себе младенцев и бросались в реку? Как НКВД расстреливало передаваемых казаков на месте? Шестнадцатого июня во время очередной выдачи на месте было расстреляно 59 человек, например. Вот эти вот с георгиевскими ленточками и в казачьих папахах, которые за Родину, Сталина и батющку-царя - они, интересно, вообще хоть что-нибудь слышали об этом? Все это как раз происходило в эти дни - в мае-июне сорок пятого. А то у меня это каждый раз вызывает некий диссонанс. Если хоть чуть-чуть знать историю - то казаки с портретами Сталина и под плакатами "деды воевали" смотрятся ну о-о-очень странно.
На фото - выдача НКВД казачьего генерала А. Шкуро (повешен в Лефортово вместе с Красновым), выдача англичанами казаков, кладбище в Лиенце (от трехсот до шестисот захороненных), мемориальный знак.
С Днем Победы
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
Женщины и дети, конечно, ни в чем не виноваты. А вот сами кАзАчки...
Большинство из них служили у нацистов в шуцманах и фельджандармериях. И творили то, что принято у дедывоевалов сейчас приписывать "бандеровцам". Например, Хатынь, в которой сожгли около двухсот человек стала притчей во языцех. А Корюковку, в которой сожгли шесть тысяч (официально признанная Нюрнбергским трибуналом самое массовое единовременное убийство некомбатантов за всю Вторую Мировую) не знает никто. А жгли Корюковку кАзАчки из фельджандармерии.
Хатынь, кстати, жгли красноармейцы-дезертиры под командованием бывшего офицера РККА.
Что Космодемьянская, что знаменитый советский партизан Васи́лий Кононов, который сжигал деревни, переодевшись в немецкую форму (!!!).
И не надо смеяться: уверен, такое объяснение достаточно популярно в соответствующих кругах
Но и англичане виноваты. Прекрасно знали, НА ЧТО выдают людей. Пособники.
У Сталина было немало англичан как перемещённых лиц,
они были фактически заложниками когда Сталин требовал выдачи казаков
и других русских, находящихся в английской зоне.
Получается что англичан вынудили совершить зло, это конечно было нелёгкое решение.
Не могу вспомнить от кого я это слышал или где читал.
Я искал в Гугле, но не слишком усердно.
Про Пятнадцатый казачий кавалерийский корпус СС?
Думаю, современные русские казаки про него знают. Но при всем неоднозначном моем к ним отношении, они себя с ССовцами не ассоциируют.
он родился в 1925 году где-то в Югославии у родителей-белоэмигрантов,
после войны перебрался в Австралию, где до сих пор и живёт,
ни в России ни в СССР никогда не был, ни разу, и не собирается.
Он сам и его жена едва пережили выдачу в Лиенце, им повезло невероятно,
его жена даже потом летала в Англию на суд, выступала как свидетель по этому делу.
Но при этом он -- лютая вата!!!
"Крым наш" и всё такое, полный набор. Читает поганые русские газеты.
Я ему неоднократно говорил, что Россией правит та же самая большевистская банда,
от которой спасались его родители без малого сто лет назад,
та же самая банда, которая требовала у британцев выдать пленных русских в Лиенце.
Он "Да, да!"
Но бесполезно конечно, 92 года же.
Вряд ли мне удастся его образумить.
Edited at 2017-05-09 12:29 pm (UTC)
http://avla.livejournal.com/tag/alesha
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В этом есть какая-то сермяжная правда, не находите?
"Я делил со своими казаками счастливое время, я останусь с ними и в несчастье"
Edited at 2017-05-09 05:14 pm (UTC)
Ну и естественно, считать, что все казаки были поголовно предателями-гитлеровцами, тоже тот еще бред. Многие из них сражались по другую сторону баррикад, так что это и их праздник.
Вообще-то очень много этих казаков были с Кубани. С Украинской Кубани. И они без вариантов воевали против СССР... Пусть даже и на стороне Гитлера.
Предателей никто не любит.
К России отношение как к говну:
Re: К России отношение как к говну:
И домой на денёк смотаться Федя отпускал, без вопросов, а я его никогда не подводил.
Народ любил Федю, хотя и называл полицаем за глаза. И химики, и вольные. Хотя, и посмеивались, ибо Федя был совсем простой мужик. А по-пьянке так и смешной.
Казаки странные, умерли почти безропотно
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Как это мило и либерально - слегка не договаривать.
XV. SS-Kosaken-Kavallerie-Korps, ил 15 казачий кавалерийский корпус СС. Так полностью пишется. Теперь Аркадий предлагает нам пожалеть СС-овцев.
Так будет написано на твоей могиле.
И нассано сверху.