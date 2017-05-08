О, боги, боги...







Хор Турецкого в пилотках и танковых шлемофонах поет в Берлине на площади Жандарменмаркт "Бухенвальдский набат" и "А значит нам нужна одна победа", почему-то называя их песнями военных лет. Пожилая местная вата пысает горючими слезами от счастья и вспоминает какую страну просрали и как деды воевали. Полувата помоложе считает, что День Победы символизирует еще и воссоединение Западной и Восточной Германии и победу демократии (эммм... штоа?). При этом говорит неуверенно - точно ли восточная и западная и точно ли Германии воссоединились? Но в итоге решает, что все же да. Ваты много. Тысячи три точно. Пилотки. Георгиевские ленточки. Шлемофоны. Вот это все.





Хор Турецкого. Гимнастерки. Развал СССР. "Мы за ценой не постоим" на концерте по бесплатным пригласительным. Вата. Просрала такую страну. В Берлине. На Жандарменмаркт.

В Берлине. На Жандарменмаркт.

Карл, Карл, что ты делаешь, Карл, прекрати....

Врача мне, врача. Я умираю от кровотечения из глаз, ушей и мозга...



