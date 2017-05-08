О, боги, боги...

Хор Турецкого в пилотках и танковых шлемофонах поет в Берлине на площади Жандарменмаркт "Бухенвальдский набат" и "А значит нам нужна одна победа", почему-то называя их песнями военных лет. Пожилая местная вата пысает горючими слезами от счастья и вспоминает какую страну просрали и как деды воевали. Полувата помоложе считает, что День Победы символизирует еще и воссоединение Западной и Восточной Германии и победу демократии (эммм... штоа?). При этом говорит неуверенно - точно ли восточная и западная и точно ли Германии воссоединились? Но в итоге решает, что все же да. Ваты много. Тысячи три точно. Пилотки. Георгиевские ленточки. Шлемофоны. Вот это все.
Хор Турецкого. Гимнастерки. Развал СССР. "Мы за ценой не постоим" на концерте по бесплатным пригласительным. Вата. Просрала такую страну. В Берлине. На Жандарменмаркт.
В Берлине. На Жандарменмаркт.
Карл, Карл, что ты делаешь, Карл, прекрати....
Врача мне, врача. Я умираю от кровотечения из глаз, ушей и мозга...
Не от праздника, а от того показушного балагана в который его превратили.
ЖЖошь
Подать Аркахе на пиво...
Edited at 2017-05-08 03:31 pm (UTC)
в ЗАЛ УПА сходи попой
Как же наша либерда ненавидит всё русское, это словами не передать.
А почему ваша либерда ненавидит всё русское?
Отвечать ссышь? Или просто возразить нечего?
ты не переживай, у ватышей вроде тебя судьба такая - слюнками брызгать, да в монитор грязным кулачком грозиться.
На большее - ни сил, ни мозга
На деле это конченые фашисты. Для них есть только 2 мнения - свое и неправильное.
По сравнинием с тем что устроят они случись им придти к власти деятельность Алоизыча будет выглядеть невинной шалостью.
Вместо Освенцима будет "Невписалисьврыноксвенцим" ну и так далее.
В России уже фашизм
20 апреля 2017, в день рождения Гитлера, ВС РФ запретил свидетелей Иеговы, которых в свое время Гитлер запрещал за отказ произносить нацистское приветствие и служить в нацистской армии.
Свидетели Иеговы, запрещенные Гитлером в начале 1934 года, стали одними из первых узников нацистских концлагерей. В 1990-е годы Германии выплачивала компенсации узникам, оставшимся в живых.
Edited at 2017-05-08 07:28 pm (UTC)
Уверен, если завтра в Германии объявят георгиевскую ленту каким-нить "нежелательным символом" с последствиями в виде аннулирования вида на жительства, то ни на одном "патриоте", будь он каким угодно ватным, этой ленты не будет. Кроме разве что пожилых евреев, которых не тронут из боязни нарваться на обвинения в антисемитизме. "Патриотизм" патриотизмом, а жить хочется в нормальной стране.