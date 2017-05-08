starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

Previous Entry Share Next Entry
О, боги, боги...
starshinazapasa
May 8th, 15:49




Хор Турецкого в пилотках и танковых шлемофонах поет в Берлине на площади Жандарменмаркт "Бухенвальдский набат" и "А значит нам нужна одна победа", почему-то называя их песнями военных лет. Пожилая местная вата пысает горючими слезами от счастья и вспоминает какую страну просрали и как деды воевали. Полувата помоложе считает, что День Победы символизирует еще и воссоединение Западной и Восточной Германии и победу демократии (эммм... штоа?). При этом говорит неуверенно - точно ли восточная и западная и точно ли Германии воссоединились? Но в итоге решает, что все же да. Ваты много. Тысячи три точно. Пилотки. Георгиевские ленточки. Шлемофоны. Вот это все.


Хор Турецкого. Гимнастерки. Развал СССР. "Мы за ценой не постоим" на концерте по бесплатным пригласительным. Вата. Просрала такую страну. В Берлине. На Жандарменмаркт.

В Берлине. На Жандарменмаркт.

Карл, Карл, что ты делаешь, Карл, прекрати....

Врача мне, врача. Я умираю от кровотечения из глаз, ушей и мозга...


Tags: ,
promo starshinazapasa june 10, 2022 09:45 310
Buy for 500 tokens
Журналистика без посредников
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
240 comments :
( 240 comments Leave a comment )
a_b_i_t
2017-05-08 01:52 pm (UTC)
Один хор уже отпелся, второй активно занимает очередь?
(Reply) (Thread)
alexsas2645
2017-05-08 01:59 pm (UTC)
еврейский хор турецкого в роли краснознамённого... имени александрова... ансамбля песни и пляски российской армии. Феерично.:-)
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
marconi_due
2017-05-08 01:53 pm (UTC)
Не, ну а чо? Не в Казахстане же всю жизнь положить? Вот и переезжают на правах победителей. К побежденным.
(Reply) (Thread)
dimmoff
2017-05-08 04:07 pm (UTC)
Побежденные могут послать.. как послали драных собак медсестры. Но, толерантность, блин...
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
robofob
2017-05-08 01:53 pm (UTC)
Хороша нынче трава на Неметчине.
(Reply) (Thread)
Всеволод Будрецов
2017-05-08 01:55 pm (UTC)
Вызовете человеку психиатора! Весь день с наслаждением смотрю как бомбит у людей от праздника))
(Reply) (Thread) (Expand)
geodezer_spb
2017-05-08 02:24 pm (UTC)

Не от праздника, а от того показушного балагана в который его превратили.

(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
average_russian
2017-05-08 01:57 pm (UTC)
а можно после концерта их по вагонам и нах на родину страдать? новой русской искренности хочется.
(Reply) (Thread)
Иван Пух
2017-05-08 02:08 pm (UTC)
наоборот - шопинг им устроить , пивком и пармезаном накормить - пусть или от зависти подохнут или продолжат раскачивать кремлядский титаник !
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
Иван Пух
2017-05-08 02:07 pm (UTC)
ну так Александрова теперь поет на дне Черного моря , которое выкопали Злые Укры !
(Reply) (Thread) (Expand)
vlasovetz55
2017-05-08 03:42 pm (UTC)
<Александрова теперь поет на дне Черного моря ....>

ЖЖошь
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
Sergei Vz
2017-05-08 02:18 pm (UTC)
Ещё одно подтверждение необходимости прохождения экзамена, по истории и языку, для получения гражданства. Вата пусть поёт и плачет, а голосовать им, всё таки, не надо позволять.
(Reply) (Thread)
dezzzdro
2017-05-08 03:05 pm (UTC)
Если считают. что Сталин приказал убить несчастного художника, то давать гражданство?
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
n_led
2017-05-08 02:52 pm (UTC)
На баннерах написано - что концерт организован правительством Москвы. Интересно, как Москвичи смотрят на такое .... целевое использование их налогов... на бесплатном концерте....в берлине!
(Reply) (Thread)
Sergei Vz
2017-05-08 05:10 pm (UTC)
Хлопают в ладоши стоя. Ибо понты, для гопника, дороже любых денег.
(Reply) (Parent) (Thread)
kadet734
2017-05-08 03:29 pm (UTC)
Вот кто имеет право исполнять:https://www.youtube.com/watch?v=nnJQzHel2eM
Подать Аркахе на пиво...

Edited at 2017-05-08 03:31 pm (UTC)
(Reply) (Thread)
bobrkun
2017-05-08 03:31 pm (UTC)
не завидуй
в ЗАЛ УПА сходи попой
(Reply) (Thread) (Expand)
alen_ka66
2017-05-08 03:40 pm (UTC)
здорово пели. молодцы !! Красивые люди . красивые голоса !!))
(Reply) (Thread) (Expand)
hoimogorow
2017-05-08 03:54 pm (UTC)
А вот я те яйца крутану, ты еще красивше запоешь.
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
vlasovetz55
2017-05-08 03:41 pm (UTC)
И благодушная Европа с умилением смотрит на дикарей
(Reply) (Thread)
Ваши документики!
2017-05-08 03:43 pm (UTC)
Немцы умнее нашей либерды и уж тем более украинцев. Это аксиома.

Как же наша либерда ненавидит всё русское, это словами не передать.
(Reply) (Thread) (Expand)
hoimogorow
2017-05-08 03:55 pm (UTC)
"Как же наша либерда ненавидит всё русское"

А почему ваша либерда ненавидит всё русское?
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
vlasovetz55
2017-05-08 03:43 pm (UTC)
И благодушная Европа с умилением смотрит на дикарей
(Reply) (Thread)
Косалимов Дмитрий
2017-05-08 03:57 pm (UTC)
Корежит миграшку, пучит....значит все правильно делается.
(Reply) (Thread)
apoplehin
2017-05-09 02:58 am (UTC)
Правильно тебя ебут в рот и жопу, пидор ватнвй, мразь
(Reply) (Parent) (Thread)
Косалимов Дмитрий
2017-05-08 03:57 pm (UTC)
Корежит миграшку, пучит....значит все правильно делается.
(Reply) (Thread)
voenjur
2017-05-08 04:08 pm (UTC)
какая ты кончиная мразь! Когда же ты захлебнёшься своей собственной блювотиной?
Отвечать ссышь? Или просто возразить нечего?
(Reply) (Thread) (Expand)
maxopuyc
2017-05-08 04:20 pm (UTC)
че, дурачок убогонький, бомбит у тя?
ты не переживай, у ватышей вроде тебя судьба такая - слюнками брызгать, да в монитор грязным кулачком грозиться.
На большее - ни сил, ни мозга
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
oleg_zhe
2017-05-08 04:13 pm (UTC)
твое мнение, тупая овца, никому не интересно!
(Reply) (Thread) (Expand)
maxopuyc
2017-05-08 04:26 pm (UTC)
зато твое мнение, ватный подпердыш, всех неебательски беспокоит
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
eggen
2017-05-08 04:18 pm (UTC)
Это все, что тебе осталось, клоун.
(Reply) (Thread)
apoplehin
2017-05-09 03:01 am (UTC)
Хуесос, тебя ебут
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
roman_su_78
2017-05-08 04:21 pm (UTC)
Посты данного автора раз за разом убеждают меня что т.н. "российские либералы" не имеют к либерализму никакого отношения.
На деле это конченые фашисты. Для них есть только 2 мнения - свое и неправильное.
По сравнинием с тем что устроят они случись им придти к власти деятельность Алоизыча будет выглядеть невинной шалостью.
Вместо Освенцима будет "Невписалисьврыноксвенцим" ну и так далее.
(Reply) (Thread) (Expand)

В России уже фашизм

abaslafecris
2017-05-08 07:26 pm (UTC)
Они ещё не пришли к власти, а в РФ уже фашизм.

20 апреля 2017, в день рождения Гитлера, ВС РФ запретил свидетелей Иеговы, которых в свое время Гитлер запрещал за отказ произносить нацистское приветствие и служить в нацистской армии.

Свидетели Иеговы, запрещенные Гитлером в начале 1934 года, стали одними из первых узников нацистских концлагерей. В 1990-е годы Германии выплачивала компенсации узникам, оставшимся в живых.

Edited at 2017-05-08 07:28 pm (UTC)
(Reply) (Parent) (Thread)
6202
2017-05-08 04:41 pm (UTC)
Меня всегда умиляли "патриоты-заочники", которые, живя там, страстно обожают родину, а многие еще и Путина. И нас еще ругают, какие мы дураки, что не понимаем, как нам повезло жить под руководством такого великого человека. Но никого никакими коврижками не заманишь обратно. Наоборот, сразу поднимается визг о правах человека, свободе передвижения, выбора места проживания и т.д.
Уверен, если завтра в Германии объявят георгиевскую ленту каким-нить "нежелательным символом" с последствиями в виде аннулирования вида на жительства, то ни на одном "патриоте", будь он каким угодно ватным, этой ленты не будет. Кроме разве что пожилых евреев, которых не тронут из боязни нарваться на обвинения в антисемитизме. "Патриотизм" патриотизмом, а жить хочется в нормальной стране.
(Reply) (Thread)
axell68
2017-05-08 09:03 pm (UTC)
Да, меня вот тоже удивляет обилие "патриотов-заочников". Могу для себя объяснить это явление рядом причин. Многие уехали в 90е, в период упадка страны, гуманитарной помощи, отсутствия авторитетных лидеров... Та Россия, которую они запомнили перед отъездом очень сильно отличается от той, что они видят сейчас со стороны. Они не знают нюансов (да и зачем им это?), не понимают проблем простого человека в России, не могут "по картинке" оценить нарастающие тенденции. Да и сама позиция "выходца из Великой Страны" для эмигрантов существенно выгоднее позиции полубеженцев. Но большинство из них четко отдают себе отчет в том, чего можно ждать от российских реалий, и поэтому они никогда не вернутся сюда, а будут активно (до определенных границ) приветствовать курс на Величие.
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
fuel_rod
2017-05-08 04:49 pm (UTC)
Аркадий - Вы гнида редкая.
(Reply) (Thread)
apoplehin
2017-05-09 03:03 am (UTC)
Хуесос, пойдешь в топку
(Reply) (Parent) (Thread)
tipaeto
2017-05-08 04:52 pm (UTC)
Смотри не усрись.
(Reply) (Thread)
apoplehin
2017-05-09 03:03 am (UTC)
Сука, ты уже усралась, гнида, мразь ебаная
(Reply) (Parent) (Thread)
irsi_ru
2017-05-08 04:53 pm (UTC)
Как тебе мразота корежит от НАШЕГО праздника. :) Аж любо-дорого посмотреть. :) Ну ты сам выбрал проигравшую сторону - так что не жалуйся.
(Reply) (Thread) (Expand)
dmitriykrilov
2017-05-08 06:50 pm (UTC)
ЛОЛ, от ВАШЕГО. ОТ ВАШЕГО, Карл! Это так забавно, когда кучка интернет-задротов присваивает себе событие, к которому не имеет абсолютно никакого отношения. А ещё называет это праздником. Ну давайте, порадуйтесь, что 40 миллионов людей погибло. Праздник же, хули.
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
( 240 comments Leave a comment )
Archive

Jun2017

S
M
T
W
T
F
S
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Tags
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Powered by LiveJournal.com
?

Log in

Or connect using: