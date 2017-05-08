starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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За свободу
starshinazapasa
May 8th, 13:28
А откуда вообще взялась эта идиотская формулировка, что Советский союз воевал за свободу? За свободу воевала Великобритания. А СССР, по блестящему определению Буковского, воевал за то, какие в мире будут концлагеря - красные или коричневые. В стране, воюющей за свободу, не может быть сразу же после Победы новой волны эшелонов в ГУЛАГ. Или свобода - это уничтожать свой собственный народ, народ-победитель, только своими собственными руками и положить половину этого самого народа, чтоб ни в коем случае не позволить этого делать другим?


Никогда не мог понять этого.
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379 comments :
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colobus1
2017-05-08 11:34 am (UTC)
Таки никто в мире и не говорит, что совок воевал за свободу.
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Ваши документики!
2017-05-08 01:56 pm (UTC)
Советский союз воевал за свободу в том числе и Великобритании. Щас бы и бриты немцам сапоги чистили, если бы не Советский Союз. И франки тоже. Не говоря о разных сраных чехах и поляках.
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dedxassan
2017-05-08 11:39 am (UTC)
Великобритания воевала за свободу Индии! Ведь так?
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starshinazapasa
2017-05-08 12:00 pm (UTC)
Нет. Великобритания воевала за свою свободу, во вторых, за свободу Европы, и в третьих - за свободу вообще.
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marconi_due
2017-05-08 11:40 am (UTC)
Я дерусь, потому, что дерусь.
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penetrat0r
2017-05-08 11:47 am (UTC)
О! В мемориз, так сказать.
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alicecoo
2017-05-08 11:48 am (UTC)
опять двадцать пять. да абсолютно все войны человечества начинались под лозунгами защиты мира справедливости и восстановления пресловутой "свободы". взять хотя бы вторую мировую, которая началась под лозунгом защиты прав, жизни и свободы немцев притесняемых поляками.
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ilvas
2017-05-08 11:49 am (UTC)
За свободу самостоятельно определять как жить.
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dagrael
2017-05-08 11:56 am (UTC)
ГУЛАГ - "за", руками и ногами)))
Инвалиды войны, вывезенные на Соловки, одобрительно кивают.
Диссиденты стоя аплодируют.

Ну, а нынешняя Расея - ваще эталон вот этой ценности. Так сказать, за что диды ваевале!
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avla
2017-05-08 11:50 am (UTC)
Советский союз всегда воевал за власть Кремлёвской Сталинской Номенклатуры.
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z_zwang
2017-05-09 03:44 am (UTC)
лучший коммент вообще.

чего людишки отмечают и чему радуются - мне решительно непонятно.

настанет момент - пойдут повторять. и никто их не спросит.

ветераны афгана и чечни не дадут соврать.
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просто не говорят за чью свободу воевали

Константин
2017-05-08 11:53 am (UTC)
А воевал Союз за свободу Сталина и его клики и за рабство 150 млн народа ...
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Игорь Нет
2017-05-08 11:55 am (UTC)
За свободу воевала Великобритания. Прекрасно. На сколько ж она навоевала. Посмотрим.
По данным У. Черчилля, вооружённые силы Великобритании за годы Второй мировой войны потеряли убитыми и пропавшими без вести 303 240 человек, а вместе с доминионами, Индией и колониями — 412 240 человек.
Потери гражданского населения составили 67 100 человек, потери рыболовецкого и торгового флота — 30 000 человек.

Согласно двенадцатитомной «Истории Второй мировой войны», потери Великобритании во Второй мировой войне составили 450 000 человек.

Ну понятно. Теперь посмотрим сколько она потеряла заводов, фабрик и прочего промышленного производства, сколько было разрушено населенных пунктов?

В 1948 году общий индекс промышленной продукции достиг довоенного уровня.

Так тяжело было Великобритании бороться за свою свободу, что она расплатилась за нее свободой колоний.
Лютый ппц г-на Бабченко нарастает к 9 Мая,что в принципе не удивительно и вполне объяснимо. Как и попытка влезть в одну компанию с неким Буковским, тем еще поцем.
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dagrael
2017-05-08 11:59 am (UTC)
Ваш аргумент - попытка характеризовать результат величиной затраченных средств - успешно претендует на премию Дарвина.
А если учесть то, что тема поста совсем не о GBR, то налицо еще и демагогия, проще говоря - "съезд с темы".

Edited at 2017-05-08 12:02 pm (UTC)
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stagla
2017-05-08 12:05 pm (UTC)
опять про советский союз.
его уж как нет больше четверти века - а все покоя не дает борцам с коммунизмом
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chlorian
2017-05-08 12:28 pm (UTC)
У ваты два заклинания в рукаве: "нельзя забывать историю" (если он что-то клянчит для себя) и "нельзя ворошить прошлое" (если опасается люлей).
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iceaxe
2017-05-08 12:08 pm (UTC)
СССР воевал за свободу трудящихся масс от капиталистов и эксплуататоров.

это сарказм, если что.
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conti_nues
2017-05-08 12:10 pm (UTC)
))))))))))))) отлично))))) вспомнил - вздрогнул))))
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1_ja
2017-05-08 12:08 pm (UTC)
Да успокойтесь уже - не можете понять, значит, и не поймете.
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boyskaut0
2017-05-08 12:29 pm (UTC)
Дык..Давно подмечено, что усатое чмо отвоевало у Адольфа право уничтожать русский народ
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stagla
2017-05-08 12:49 pm (UTC)
то есть ты предпочел бы что бы адольф уничтожал?
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livejournal
2017-05-08 12:37 pm (UTC)
Здравствуйте!
Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
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livejournal
2017-05-08 12:37 pm (UTC)
Здравствуйте! Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal России! Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
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Анекдот

e4
2017-05-08 01:09 pm (UTC)
12 июня (День России) звонок от радиослушателя на Русское радио:
поставьте, пожалуйста, классную песню Группы Ленинград - «Любит наш народ всякое говно»



Edited at 2017-05-08 01:23 pm (UTC)
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voenjur
2017-05-08 12:52 pm (UTC)
Тебе гандон, не стоит гадить русский язык, пиши на на языке своих хозяев. Ты тварь, предатель, фашистский полицай! Ты мразь из тех, кто всю Великую Отечественную войну предавал свою страну, расстреливал и сжигал детей и стариков, ты падаль, мусор, грязь из под ногтей... Слинял спасая свою шкуру, радуйся, что её не содрали с тебя.
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kostarev_mg
2017-05-08 01:06 pm (UTC)
Эка у тебя по жиденькому днище вышибает)
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Андрей Лещенко
2017-05-08 01:04 pm (UTC)
Ссылаться на определение любителя детской порнографии хм. Даже в Великобритании не оценили его таланта.
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Дмитрий Тотенкопф
2017-05-08 01:06 pm (UTC)
Новый чешский журнализд поднимает тему про ГУЛАГ? Циферки не потрудитесь привести? Свобода в СССР и Европе всегда понималась абсалютно по разному. Все темы запользованы, а писать в сеть надо. Печалька...
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antonk44.id.mail.ru
2017-05-08 01:10 pm (UTC)
Но капитализм предполагает лишь наёмное рабство,и кабалу.Какая к чёрту свобода Советский народ был самый свободный на земле,свобода оборвалась в 1991 году.
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shultz_flory
2017-05-08 01:15 pm (UTC)
А чем работа слесарем на социалистическом заводе отличается от работы слесарем на акционированном заводе?
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shultz_flory
2017-05-08 01:14 pm (UTC)
За свободу Европы от фашизма. Про свободу советских людей речи не было.
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javier_gonzalez
2017-05-08 02:07 pm (UTC)
А Муссолини тут при чём?
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fuel_rod
2017-05-08 01:17 pm (UTC)
Аркадий, ты реально больной на голову. Соболезнования родным и близким.
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critical_errorr
2017-05-08 01:33 pm (UTC)
Сталин с помощью героического народа отвоевал у Гитлера единоличное право на репрессии героического народа... )
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Aleksey Wiland
2017-05-08 01:34 pm (UTC)

От троянской до великой отечественной мало что изменилось.То у царя жену украли,то два диктатора поссорились.
Нет смысла принимать интересы правящей элиты за свои.И с энтузиазмом нестись ей на помощь.

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te_querobem
2017-05-08 01:36 pm (UTC)
Хорошо набрасываешь, и главное, ко времени!
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