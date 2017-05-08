А откуда вообще взялась эта идиотская формулировка, что Советский союз воевал за свободу? За свободу воевала Великобритания. А СССР, по блестящему определению Буковского, воевал за то, какие в мире будут концлагеря - красные или коричневые. В стране, воюющей за свободу, не может быть сразу же после Победы новой волны эшелонов в ГУЛАГ. Или свобода - это уничтожать свой собственный народ, народ-победитель, только своими собственными руками и положить половину этого самого народа, чтоб ни в коем случае не позволить этого делать другим?
Никогда не мог понять этого.
starshinazapasa
Журнал Аркадия Бабченко
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
Инвалиды войны, вывезенные на Соловки, одобрительно кивают.
Диссиденты стоя аплодируют.
Ну, а нынешняя Расея - ваще эталон вот этой ценности. Так сказать, за что диды ваевале!
чего людишки отмечают и чему радуются - мне решительно непонятно.
настанет момент - пойдут повторять. и никто их не спросит.
ветераны афгана и чечни не дадут соврать.
просто не говорят за чью свободу воевали
По данным У. Черчилля, вооружённые силы Великобритании за годы Второй мировой войны потеряли убитыми и пропавшими без вести 303 240 человек, а вместе с доминионами, Индией и колониями — 412 240 человек.
Потери гражданского населения составили 67 100 человек, потери рыболовецкого и торгового флота — 30 000 человек.
Согласно двенадцатитомной «Истории Второй мировой войны», потери Великобритании во Второй мировой войне составили 450 000 человек.
Ну понятно. Теперь посмотрим сколько она потеряла заводов, фабрик и прочего промышленного производства, сколько было разрушено населенных пунктов?
В 1948 году общий индекс промышленной продукции достиг довоенного уровня.
Так тяжело было Великобритании бороться за свою свободу, что она расплатилась за нее свободой колоний.
Лютый ппц г-на Бабченко нарастает к 9 Мая,что в принципе не удивительно и вполне объяснимо. Как и попытка влезть в одну компанию с неким Буковским, тем еще поцем.
А если учесть то, что тема поста совсем не о GBR, то налицо еще и демагогия, проще говоря - "съезд с темы".
Edited at 2017-05-08 12:02 pm (UTC)
его уж как нет больше четверти века - а все покоя не дает борцам с коммунизмом
это сарказм, если что.
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Анекдот
поставьте, пожалуйста, классную песню Группы Ленинград - «Любит наш народ всякое говно»
Edited at 2017-05-08 01:23 pm (UTC)
От троянской до великой отечественной мало что изменилось.То у царя жену украли,то два диктатора поссорились.
Нет смысла принимать интересы правящей элиты за свои.И с энтузиазмом нестись ей на помощь.