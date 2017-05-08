А откуда вообще взялась эта идиотская формулировка, что Советский союз воевал за свободу? За свободу воевала Великобритания. А СССР, по блестящему определению Буковского, воевал за то, какие в мире будут концлагеря - красные или коричневые. В стране, воюющей за свободу, не может быть сразу же после Победы новой волны эшелонов в ГУЛАГ. Или свобода - это уничтожать свой собственный народ, народ-победитель, только своими собственными руками и положить половину этого самого народа, чтоб ни в коем случае не позволить этого делать другим?

Никогда не мог понять этого.