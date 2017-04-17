Кто-то неправ в интернете

Но есть три вида комментариев, которые вызывают искреннее недоумение.
1. Зачем ты это написал?
Эммм... Блин.... А зачем ты это прочитал? Ты не поверишь, дружище, но ответ на твой вопрос поразит тебя конспирологией, тайным заговором и мировым правительством - да просто захотелось! Вот захотелось мне написать - я взял и написал. Представляешь, как всё просто?
2. Зачем ты это написал сегодня?
Эммм.... Блин.... Ну, знаете, в человеческом обществе за тысячелетия обладания речью вообще сложилась такая традиция - обсуждать событие во время или сразу после события. Про Пасху говорить в Пасху. Про Девятое мая - девятого мая. Про новый год - в новый год. Довольно глупо обсуждать в новый год Пасху, не находите? Про Пасху я написал сегодня потому, что сегодня - та-дам! - Пасха! Представляешь?
3. Ну и самый любимый - вариации на тему "не надо меня учить".
Эмммм.... Блин.... Дружище. Да я вообще нахрен не знаю, кто ты. Мне вообще глубочайшим образом насрать на тебя, веришь, нет? Хоть до самой смерти проживи дебилом - мне без разницы. Это, надо признать, нужно обладать просто удивительнейшим самомнением, чтоб считать, что я сижу и только и думаю о том, как бы научить неизвестного мне Васю жизни.
Вася! Помирай дураком. Мне плевать.
Доброе утро.
starshinazapasa
Журнал Аркадия Бабченко
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
Edited at 2017-04-17 11:45 am (UTC)
Зачем я это прочитал?
Коротко и ясно. Рэспэкт!)
Но зачем я тебе это обьясняю вообще ?
Если у вас не стих, указывайте автора.
Ты лучше плюнь на аватарку. Этого никто не переживет.
Просто несмешной.
Подают все меньше и меньше, скоро совсем перестанут и начнуть бить.