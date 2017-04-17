starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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Кто-то неправ в интернете
starshinazapasa
April 17th, 13:32
Но есть три вида комментариев, которые вызывают искреннее недоумение.
1. Зачем ты это написал?
Эммм... Блин.... А зачем ты это прочитал? Ты не поверишь, дружище, но ответ на твой вопрос поразит тебя конспирологией, тайным заговором и мировым правительством - да просто захотелось! Вот захотелось мне написать - я взял и написал. Представляешь, как всё просто?
2. Зачем ты это написал сегодня?


Эммм.... Блин.... Ну, знаете, в человеческом обществе за тысячелетия обладания речью вообще сложилась такая традиция - обсуждать событие во время или сразу после события. Про Пасху говорить в Пасху. Про Девятое мая - девятого мая. Про новый год - в новый год. Довольно глупо обсуждать в новый год Пасху, не находите? Про Пасху я написал сегодня потому, что сегодня - та-дам! - Пасха! Представляешь?
3. Ну и самый любимый - вариации на тему "не надо меня учить".
Эмммм.... Блин.... Дружище. Да я вообще нахрен не знаю, кто ты. Мне вообще глубочайшим образом насрать на тебя, веришь, нет? Хоть до самой смерти проживи дебилом - мне без разницы. Это, надо признать, нужно обладать просто удивительнейшим самомнением, чтоб считать, что я сижу и только и думаю о том, как бы научить неизвестного мне Васю жизни.
Вася! Помирай дураком. Мне плевать.
Доброе утро.
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Журналистика без посредников
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
71 comments :
( 71 comments Leave a comment )
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freken_magda
2017-04-17 11:35 am (UTC)
Зачем ты это написал? Не надо меня учить!
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ya_gena
2017-04-17 11:53 am (UTC)
Зачем ты это написал именно сегодня?
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antoschka_smtrt
2017-04-17 01:44 pm (UTC)
Эмммм.... Блин.... Дружище. Да я вообще нахрен не знаю, кто ты. Мне вообще глубочайшим образом насрать на тебя, веришь, нет?
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cheslavsky
2017-04-17 11:44 am (UTC)
Большинство людей уверены что они находятся в центре мироздания и о них разбиваются волны мирового океана! Поэтому они не понимают: почему вы с ними не согласовываете тексты своих постов, не спрашиваете их разрешения на публикацию ваших мыслей, смеете писать то, что расходится с их единственно верной и правильной точкой зрения во всей вселенной!

Edited at 2017-04-17 11:45 am (UTC)
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m_gluk
2017-04-17 11:49 am (UTC)

Зачем я это прочитал?

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xaxa
2017-04-17 12:01 pm (UTC)
Именно сегодня прочитал ?
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gray_bird
2017-04-17 12:00 pm (UTC)
Папробывал бы ты это сделать в мичети! (с) :)
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olma2000
2017-04-17 12:03 pm (UTC)

Коротко и ясно. Рэспэкт!)

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andybelg
2017-04-17 12:03 pm (UTC)
А еще обзываются и хамят. Жалко что инет превратился в помойку.
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antoschka_smtrt
2017-04-17 01:11 pm (UTC)
он ей всегда и был.

Но зачем я тебе это обьясняю вообще ?
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boristumentcev
2017-04-17 12:07 pm (UTC)
Да-нет-пошел на хер. - Для общения в интернете этот достаточно.
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zavod007
2017-04-17 12:46 pm (UTC)
Это цитата.
Если у вас не стих, указывайте автора.
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ya_gena
2017-04-17 12:09 pm (UTC)
Есть еще четвертый тип. Вы все врете.
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antoschka_smtrt
2017-04-17 01:31 pm (UTC)
Хоть до самой смерти проживи дебилом - мне без разницы.(С)
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chudinovandrei
2017-04-17 12:24 pm (UTC)
По сути - верно. Но давайте без "насрать" и "дебил". Я и себе это советую. В жизни и так много грязи, надо хоть в печатном слове без нее обходиться.
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katin_andrey
2017-04-17 12:42 pm (UTC)
Вот уж Бабченко, дебил дебилом, а мнит себя светочем. Нах ты кому нужен, недоносок?
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vitmort
2017-04-17 12:50 pm (UTC)
А кого е@ет грозный дребезг твоей клавиатуры.
Ты лучше плюнь на аватарку. Этого никто не переживет.
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zavod007
2017-04-17 12:47 pm (UTC)
Троллинг толстоват.

Просто несмешной.
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antoschka_smtrt
2017-04-17 01:42 pm (UTC)
Эмммм.... Блин.... Дружище. Да я вообще нахрен не знаю, кто ты. Мне вообще глубочайшим образом насрать на тебя, веришь, нет?
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catsapp
2017-04-17 12:59 pm (UTC)
Ээ ты с кем щас говорил?
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Сан Сан
2017-04-17 01:21 pm (UTC)
Иди работу ищи, трутень!
Подают все меньше и меньше, скоро совсем перестанут и начнуть бить.
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antoschka_smtrt
2017-04-17 01:42 pm (UTC)
Эмммм.... Блин.... Дружище. Да я вообще нахрен не знаю, кто ты. Мне вообще глубочайшим образом насрать на тебя, веришь, нет?
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Иван Васильев
2017-04-17 01:25 pm (UTC)
Почему лысый не написал реквизиты как обычно?
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dmitriykrilov
2017-04-17 01:51 pm (UTC)
Если хочешь задонатить автору -- реквизиты есть в других постах.
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leo_ma
2017-04-17 01:27 pm (UTC)
Декларация зависимости. А то бы не написал.
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