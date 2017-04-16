starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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Вся правда о Пасхе
starshinazapasa
April 16th, 12:55
Ну, ладно. Так и быть. Давайте я вам расскажу всю правду.
Люди не воскресают. А уж тем более несколько раз подряд, отдельно для католиков, протестантов, православных и пр. Умер - так умер. Всё. В этом мире так уж принято. К сожалению.
Покраска яиц и испечение мучных изделий никоим образом не способствуют воскрешению людей из мертвых. Воскрешению людей из мертвых способствуют криогеника, работа с геномом, клонирование, медицинские опыты, стволовые клетки, генная инженерия, искусственное оплодотворение, изучение старения и борьба за продление жизни. Ну, в общем, все то, против чего так активно борется церковь, называя реальную работу по бессмертию исчадием ада. Прочитайте об этом сегодняшний замечательный пост Михаил Батин (Mikhail Batin)
Брызгание веником водой на купленные сегодня мучные изделия и обклеенные китайскими пластиковыми наклейками куриные яйца не ведет к каким-либо изменениям молекулярной структуры данных продуктов и не придает им каких-либо особых свойств.


Равно как и произнесение особых слов в особом порядке над водой также не ведет к изменению её структуры и так же не придает ей особых свойств, которые она потом могла бы передавать куличам и яйцам.
Некоего неизвестного так ни разу никем и не видимого существа, которое настолько могущественно, что смогло создать Вселенную с каждым атомом в обозреваемом космосе - а это, на секундочку так, 93 млрд. световых лет, напомню - но при этом пытается нам доказать свое существование тем примитивным фокусом, что его помощники в запертом помещении без свидетелей поджигают зажигалками ватку - не существует. Сорри.
Нематериальные литературные персонажи эпоса древних кочевых племен не могут оплодотворять материальные яйцеклетки, да еще таким образом, что их потомство после смерти улетает на небеса. Мертвые не летают. Сорри.
Того Иисуса Христа, которого нам описывает Библия, не существовало. Он не ходил по воде, не превращал её в вино, не кормил семью хлебами тысячи человек, не возвращал зрение, не левитировал и не оставался живым после того, как его убили. Сорри.
Ада нет, рая нет, бородатого мужика на облаке, который следит за каждым из нас, нет, никакой нематериальной субстанции, отправляющейся на небо из нашего тела после смерти нет, вечной жизни нет, попы все врут, черти на сковородках никого не жарят, ангелы в белых одеждах никому песни не поют, если человек умирает - он просто умирает. И все. Сорри.
Именно поэтому я предпочитаю человеческий суд божьему. Хочу, чтобы каждый за свои преступления отвечал в реальном мире.
Ну, вот как-то так.
С Пасхой!
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Журналистика без посредников
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
409 comments :
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Агриппина Несмеянова
2017-04-16 11:00 am (UTC)
а ты, оказывается, балбес, шарик
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kikzan
2017-04-16 11:05 am (UTC)
> ты, оказывается, балбес, шарик

Автор журнала просто иудей.
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drugayatatiana
2017-04-16 11:01 am (UTC)
Я очень сильно извиняюсь, но нельзя ли немного развернуть мысль о клонировании, которое способствует воскрешению?
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pselar_hadiach
2017-04-16 01:09 pm (UTC)
вы ему еще про существование нейропсихологии намекните, а то он котиков подушкой лупит
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kikzan
2017-04-16 11:04 am (UTC)
Иудей задвигает про христианство! :)
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drugayatatiana
2017-04-16 11:23 am (UTC)
Ну вообще-то кому как не иудеям знать о христианстве всё.
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dedxassan
2017-04-16 11:07 am (UTC)
Как хорошо, что вы знаете Истину! А как она вам открылась? Вселенная явилась к вам во сне и открыла все свои тайны?
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52vadim
2017-04-16 11:07 am (UTC)
Ада нет, рая нет...

Нормально.
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procol_harum
2017-04-16 11:46 am (UTC)
"В раю мне будет очень скучно,
А ад я видел на земле".

(Саша Черный)
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oppad1
2017-04-16 11:08 am (UTC)
это мелко %)

изменения наступают в мозгах, которые осознают кулич, веник и произносимые слова. если там все-равно быть мусору (такая природа человеческая и клонирование с генной инженерией это вряд ли поменяют), то чем этот хуже другого?
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navalnypresiden
2017-04-16 02:22 pm (UTC)
Иногда эти мозги так "уверуют", что ребенка с пневмонией молитвами лечить начинают(
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библия писалась не для астрофизиков.

alicecoo
2017-04-16 11:14 am (UTC)
библия писалась для фактически диких людей не обременённых какими-либо понятиями о добре и зле. народ "вооруженный" религиозными догмами имел больше шансов выжить в условиях той "цивилизации". религия давала своего рода направление по которому надо идти- преодолевать животные инстинкты. поддерживать друг друга. те заповеди которые были даны людям 2000 лет назад, актуальны и поныне. и не надо смеяться над "мучными изделиями"- это ритуал который сближает и объединяет народ.
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Re: библия писалась не для астрофизиков.

Жома Гопов
2017-04-16 01:57 pm (UTC)
Народы, которые за 2000 лет не нашли других причин для объединения, кроме совместного поедания мучных изделий, не заслуживают названия народа. Это аморфные кучи сброда и социальных отбросов, которым и существовать, в общем-то, незачем.
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Пожимая плечами и жуя кусок кулича:

brave_friar
2017-04-16 11:19 am (UTC)
Да фиг знает, может и так, а может и не так...
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Re: Пожимая плечами и жуя кусок кулича:

techwork
2017-04-16 01:23 pm (UTC)
агностицизм лучшая религия :).
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stainlesstlrat
2017-04-16 11:20 am (UTC)
и все-таки Он есть!
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nailhosny
2017-04-16 11:21 am (UTC)
зато есть, и с этим никто не спорит, срань господня.
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navalnypresiden
2017-04-16 02:23 pm (UTC)
А я думал Он не питается, а значит и не испражняется)
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shultz_flory
2017-04-16 11:21 am (UTC)
Набрасываете? У людей просто повод встретиться, поболтать, выпить. В воскресение никто не верит.
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of_ice
2017-04-16 01:58 pm (UTC)
И в выпивку никто не верит. Это прикладная опция)
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colobus1
2017-04-16 11:26 am (UTC)
И вам, Аркадий, не хворать!
Мы же воздадим хвалу Летающему Макаронному Монстру! Нальем водочки, закусим салом с мацой. Раминь братия!
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zabeyxuev
2017-04-16 02:23 pm (UTC)

Раминь.
И не забыть устроить Праздник в курбан-байрам и день святого парика в следующем году. И в день связи. И на первое и девятое мая.


И вообще, хочется Праздника? Так вот, сегодня Праздник. Раминь.

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rosa_morena1
2017-04-16 11:35 am (UTC)
К вечеру протрезвеют верующие и набегут кричать, что их оскорбили.
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of_ice
2017-04-16 02:01 pm (UTC)
Хорошо, что вы успели протрезветь раньше их.

Это когда же надо нажраться, чтобы уже протрезветь...
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katin_andrey
2017-04-16 11:35 am (UTC)
Того Иисуса Христа, которого нам описывает Библия, не существовало. Он не ходил по воде, не превращал её в вино, не кормил семью хлебами тысячи человек, не возвращал зрение, не левитировал и не оставался живым после того, как его убили. Сорри.


Ваше мнение очень важно для нас! Оставайтесь, пожалуйста, на связи!
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of_ice
2017-04-16 02:04 pm (UTC)
Вы его клеите штоле?

Пиздец, пидарасам все позволено(((
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conti_nues
2017-04-16 11:36 am (UTC)
Закусывать надо
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of_ice
2017-04-16 02:05 pm (UTC)
Так закусите)
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befree220513
2017-04-16 11:39 am (UTC)

Если за день не оскорбил ничьих верующих чуйств, то день прошел зря, я считаю... ))

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of_ice
2017-04-16 02:09 pm (UTC)
Говно ты.
Я просто оскорбляю ваши общечеловеческие чувства, поскольку ваши верующие чувства мне неведомы.
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fyyz
2017-04-16 11:41 am (UTC)
Этот праздник не про сверхъествественные существа. Это в основном про то, как люди сами себя прощают. Как они зверски мучают и убивают кого-то, а потом хоба так - и все, ничего страшного не произошло, все живы, все воскресли, всех простили. Это про сущность человеческую праздник. Про то, что да - мы такие сволочи, но НИЧЕГО СТРАШНОГО.
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navalnypresiden
2017-04-16 02:26 pm (UTC)
Вообще-то, это про Крешение, когда кого-то убил, оскорбил, обворовал и оппа - все смылось за одно окунание)

Edited at 2017-04-16 02:27 pm (UTC)
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e_1_off
2017-04-16 11:48 am (UTC)

There's probably no god... now stop warrying and enjoy your life

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of_ice
2017-04-16 02:22 pm (UTC)
So tu devlestar lesa?
Khul sun, gandono sun...
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Ошибка ценою звания "Героя России"

e4
2017-04-16 11:50 am (UTC)
Герои настоящие и липовые. Гость радио "Вести ФМ" - адвокат Шота Горгадзе.




Ведущие "Вестей ФМ" - Владимир Соловьёв и Анна Шафран.

Соловьёв: Ты какую-то дичайшую историю принёс. Просто нереальную!

Горгадзе: Мне уже надоело каждый раз повторять перед подобными историями фразу, что я думал, меня мало что может в этой жизни удивить. Постоянно повторяю, но сейчас меня поразили несколько вещей. Я сейчас расскажу историю, но прежде я хочу сделать маленькое вступление и сказать о том, кто мне привёз материал и кто мне поведал эту историю.

Соловьёв: Давай.

Горгадзе: Сослуживцы героя, о котором я сегодня хочу рассказать, они на протяжении 14 лет пытаются добиться справедливости. 14 долгих лет! Сам герой, Александр, он ни разу не сделал ничего в плане того, чтобы добиться восстановления того, что ему полагается. Я сейчас объясню ситуацию. Он не написал ни одного обращения, он скромно принял свою судьбу и ничего от государства не требует. Требуют его сослуживцы, которые по сей день не могут успокоиться и не могут смириться с состоявшимся беспределом. Объясню.

2000 год. Внутренние войска. Рота подразделения "Дон" МВД России. Ребята проходят службу в Чеченской Республике во время антитеррористической операции. Под Малым Бамутом рота наталкивается на отряд боевиков и завязывается боестолкновение. В этой роте служит наш сегодняшний герой Чернышов Александр Владимирович родом с Кубани. Он снайпер. Он поступает так, как и должен поступать сотрудник внутренних войск, по сути, выходит авангардом вперёд, снимает нескольких боевиков, напомню, он снайпер, и что самое главное - ему удаётся вычислить главаря бандформирования и ликвидировать главаря банды. В результате чего наши солдаты идут в наступление. Большая часть банды уничтожена, остальные взяты в плен. Именно тот факт, что снайпер Александр Чернышов уничтожил главаря этой банды, позволило без потерь - ни один сотрудник внутренних войск не погиб и не был ранен - одержать верх в коротком бою.

Первое, что делает командование - это, безусловно, по возвращении готовятся документы, и Чернышов Александр Владимирович представляется к званию Героя Российской Федерации, что вполне себе справедливо.

Сделаем маленькое отступление. В роте служит механик БТР по фамилии Чернышев Александр Викторович. Напомню, наш с вами герой - Чернышов Александр Владимирович. Во время боестолкновения под Бамутом, о котором я вам только что рассказал, второй Чернышев с иным отчеством находился примерно в 100 километрах от того боестолкновения. Его там не было вообще. Я когда готовил сегодняшний материал, почему я попросил сослуживцев нашего героя приехать в Москву и встретиться со мной лично, потому что я до последнего не верил в ту абсурдную историю, которую они мне рассказали с Кубани по телефону. Я заручился письмами, я заручился документами, заручился теми открытыми материалами, которые были предоставлены сотрудниками МВД, и факт того, что Чернышов Александр Викторович находился за 100 километров от боестолкновения, подтверждён документально.

Полностью слушайте в аудиоверсии.
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Re: Ошибка ценою звания "Героя России"

e4
2017-04-16 12:04 pm (UTC)
4 сентября 2014 года в эфире радиопрограммы Вести FM председателем Общественной палаты Московской области, адвокатом Горгадзе Шота Олеговичем была рассмотрена тема четырнадцатилетней давности, связанная с награждением звания "Героя России" Чернышева А.В. - за подвиг, в действительности совершенный снайпером ЧернышОвым А.В. (из Славянска-на-Кубани) , званием "Героя России" по ошибке наградили его однофамильца - механика БТРа ЧернышЕва А.В. (из Барнаула).
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inconceivable2
2017-04-16 11:53 am (UTC)
Ну можно и так на вещи посмотреть :)
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bothman
2017-04-16 11:57 am (UTC)
Не отнимай у людей мечту, пусть себе мечтают о высшей справедливости.
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navalnypresiden
2017-04-16 02:29 pm (UTC)
Да, мечтать не вредно
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krokoeg
2017-04-16 11:59 am (UTC)
Так это что же, и небесной тверди нет?! И на облаке никто не сидит?? Аркадий, да ведь Вы буквально совершили переворот во всех ноуках сразу! Нобелевка в кронах почем нынче, сосчитали уже?
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dr_jun69
2017-04-16 12:01 pm (UTC)
Контрреволюционные вещи говорите...(с).
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navalnypresiden
2017-04-16 02:30 pm (UTC)
Коммунистический Материализм, вообще-то, раньше за это докторскую степень давали, сейчас - сажают(с).
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pokrovitelptiz
2017-04-16 12:05 pm (UTC)
Почему, сэрр, ада-то нет?
Ад... гммм!.. он есть... я его вижу перед самим собой... я в нем живу.
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pokrovitelptiz
2017-04-16 12:07 pm (UTC)
И вдогонку: кто-т всю эту хуйню ж придумал... нет, что ли... согласись?
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