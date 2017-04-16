Вся правда о Пасхе

Ну, ладно. Так и быть. Давайте я вам расскажу всю правду.
Люди не воскресают. А уж тем более несколько раз подряд, отдельно для католиков, протестантов, православных и пр. Умер - так умер. Всё. В этом мире так уж принято. К сожалению.
Покраска яиц и испечение мучных изделий никоим образом не способствуют воскрешению людей из мертвых. Воскрешению людей из мертвых способствуют криогеника, работа с геномом, клонирование, медицинские опыты, стволовые клетки, генная инженерия, искусственное оплодотворение, изучение старения и борьба за продление жизни. Ну, в общем, все то, против чего так активно борется церковь, называя реальную работу по бессмертию исчадием ада. Прочитайте об этом сегодняшний замечательный пост Михаил Батин (Mikhail Batin)
Брызгание веником водой на купленные сегодня мучные изделия и обклеенные китайскими пластиковыми наклейками куриные яйца не ведет к каким-либо изменениям молекулярной структуры данных продуктов и не придает им каких-либо особых свойств.
Равно как и произнесение особых слов в особом порядке над водой также не ведет к изменению её структуры и так же не придает ей особых свойств, которые она потом могла бы передавать куличам и яйцам.
Некоего неизвестного так ни разу никем и не видимого существа, которое настолько могущественно, что смогло создать Вселенную с каждым атомом в обозреваемом космосе - а это, на секундочку так, 93 млрд. световых лет, напомню - но при этом пытается нам доказать свое существование тем примитивным фокусом, что его помощники в запертом помещении без свидетелей поджигают зажигалками ватку - не существует. Сорри.
Нематериальные литературные персонажи эпоса древних кочевых племен не могут оплодотворять материальные яйцеклетки, да еще таким образом, что их потомство после смерти улетает на небеса. Мертвые не летают. Сорри.
Того Иисуса Христа, которого нам описывает Библия, не существовало. Он не ходил по воде, не превращал её в вино, не кормил семью хлебами тысячи человек, не возвращал зрение, не левитировал и не оставался живым после того, как его убили. Сорри.
Ада нет, рая нет, бородатого мужика на облаке, который следит за каждым из нас, нет, никакой нематериальной субстанции, отправляющейся на небо из нашего тела после смерти нет, вечной жизни нет, попы все врут, черти на сковородках никого не жарят, ангелы в белых одеждах никому песни не поют, если человек умирает - он просто умирает. И все. Сорри.
Именно поэтому я предпочитаю человеческий суд божьему. Хочу, чтобы каждый за свои преступления отвечал в реальном мире.
Ну, вот как-то так.
С Пасхой!
starshinazapasa
Журнал Аркадия Бабченко
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
Автор журнала просто иудей.
Нормально.
А ад я видел на земле".
(Саша Черный)
изменения наступают в мозгах, которые осознают кулич, веник и произносимые слова. если там все-равно быть мусору (такая природа человеческая и клонирование с генной инженерией это вряд ли поменяют), то чем этот хуже другого?
библия писалась не для астрофизиков.
Re: библия писалась не для астрофизиков.
Пожимая плечами и жуя кусок кулича:
Re: Пожимая плечами и жуя кусок кулича:
Мы же воздадим хвалу Летающему Макаронному Монстру! Нальем водочки, закусим салом с мацой. Раминь братия!
Раминь.
И не забыть устроить Праздник в курбан-байрам и день святого парика в следующем году. И в день связи. И на первое и девятое мая.
И вообще, хочется Праздника? Так вот, сегодня Праздник. Раминь.
Это когда же надо нажраться, чтобы уже протрезветь...
Ваше мнение очень важно для нас! Оставайтесь, пожалуйста, на связи!
Пиздец, пидарасам все позволено(((
Если за день не оскорбил ничьих верующих чуйств, то день прошел зря, я считаю... ))
Я просто оскорбляю ваши общечеловеческие чувства, поскольку ваши верующие чувства мне неведомы.
Edited at 2017-04-16 02:27 pm (UTC)
There's probably no god... now stop warrying and enjoy your life
Khul sun, gandono sun...
Ошибка ценою звания "Героя России"
Ведущие "Вестей ФМ" - Владимир Соловьёв и Анна Шафран.
Соловьёв: Ты какую-то дичайшую историю принёс. Просто нереальную!
Горгадзе: Мне уже надоело каждый раз повторять перед подобными историями фразу, что я думал, меня мало что может в этой жизни удивить. Постоянно повторяю, но сейчас меня поразили несколько вещей. Я сейчас расскажу историю, но прежде я хочу сделать маленькое вступление и сказать о том, кто мне привёз материал и кто мне поведал эту историю.
Соловьёв: Давай.
Горгадзе: Сослуживцы героя, о котором я сегодня хочу рассказать, они на протяжении 14 лет пытаются добиться справедливости. 14 долгих лет! Сам герой, Александр, он ни разу не сделал ничего в плане того, чтобы добиться восстановления того, что ему полагается. Я сейчас объясню ситуацию. Он не написал ни одного обращения, он скромно принял свою судьбу и ничего от государства не требует. Требуют его сослуживцы, которые по сей день не могут успокоиться и не могут смириться с состоявшимся беспределом. Объясню.
2000 год. Внутренние войска. Рота подразделения "Дон" МВД России. Ребята проходят службу в Чеченской Республике во время антитеррористической операции. Под Малым Бамутом рота наталкивается на отряд боевиков и завязывается боестолкновение. В этой роте служит наш сегодняшний герой Чернышов Александр Владимирович родом с Кубани. Он снайпер. Он поступает так, как и должен поступать сотрудник внутренних войск, по сути, выходит авангардом вперёд, снимает нескольких боевиков, напомню, он снайпер, и что самое главное - ему удаётся вычислить главаря бандформирования и ликвидировать главаря банды. В результате чего наши солдаты идут в наступление. Большая часть банды уничтожена, остальные взяты в плен. Именно тот факт, что снайпер Александр Чернышов уничтожил главаря этой банды, позволило без потерь - ни один сотрудник внутренних войск не погиб и не был ранен - одержать верх в коротком бою.
Первое, что делает командование - это, безусловно, по возвращении готовятся документы, и Чернышов Александр Владимирович представляется к званию Героя Российской Федерации, что вполне себе справедливо.
Сделаем маленькое отступление. В роте служит механик БТР по фамилии Чернышев Александр Викторович. Напомню, наш с вами герой - Чернышов Александр Владимирович. Во время боестолкновения под Бамутом, о котором я вам только что рассказал, второй Чернышев с иным отчеством находился примерно в 100 километрах от того боестолкновения. Его там не было вообще. Я когда готовил сегодняшний материал, почему я попросил сослуживцев нашего героя приехать в Москву и встретиться со мной лично, потому что я до последнего не верил в ту абсурдную историю, которую они мне рассказали с Кубани по телефону. Я заручился письмами, я заручился документами, заручился теми открытыми материалами, которые были предоставлены сотрудниками МВД, и факт того, что Чернышов Александр Викторович находился за 100 километров от боестолкновения, подтверждён документально.
Полностью слушайте в аудиоверсии.
Re: Ошибка ценою звания "Героя России"
Ад... гммм!.. он есть... я его вижу перед самим собой... я в нем живу.