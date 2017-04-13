Персонально ваш

C каждым новым выходом будут новые посадки, новые репрессии – это все очевидно. Понятно, что ничего на согласованных акциях, согласованных митингах не решается и решаться не будет. Я просто думаю, что сейчас, возможно, вот глядя на эту всю движуху, у нас к 2018 году может открыться новое окно возможностей – то же самое, что было в 11-м году, когда после украденных выборов в Государственную думу люди просто сами по себе взяли и высыпали на улицу.
Вот, возможно, к 2018 году получится, что опять ситуация дозреет до такого же уровня, опять откроется новое окно возможностей, и вот тогда надо будет, действительно, выходить на улицу и уже действовать в зависимости от обстоятельств, потому что, если выйдет, действительно, полмиллиона человек, то тут уже все понятно: их не разогнать, не попересажать.
И если говорить о том, что мы за законные требования, мы только по закону, мы хотим, чтобы все было согласованно и не хотим никакого майдана – ну вот по закону вам за это полагается 15 суток – это в лучшем случае, в худшем случае, как с этим парнем математиком: взяли ему приписали призыв к терроризму, и он сейчас сидит, он сейчас в СИЗО. Я-то, наоборот, против исполнения этих законов, я против того, чтобы законы, ущемляющие права и свободы, исполнять. Я про это говорю.
Мне после крайнего случая стало казаться, что мы-то как раз опять-таки за майдан, а сейчас вот Алексей говорит, что мы не за майдан, а за мирную акцию. Ну, О’кей, я бы все равно сходил, в любом случае.
С какими именно требованиями, с какими именно бумажками люди выходят, это уже не суть важно. Главное, есть ли у людей готовность не только выйти, самое главное — остаться и отстоять именно эти конкретные свои требования. Потому что должна быть победа. Первый шаг должен закончиться победой всегда. Если ты отступаешь, если поражение, то дальше будет еще 5 лет апатии. Поэтому суть не в том, с какими требованиями вы выходите, а в том, чтобы выйти, остаться и победить – вот это самое главное.
На мой взгляд, ситуация еще не дозрела. Нефть не рухнула, как, скажем, условно говоря, либеральный фланг ожидал для крушения режима. Экономика не рухнула так, как нужно. Рейтинги тоже не рухнули так, как надо. Люди еще не готовы выходить и прямо, действительно, драться на улицах. Когда они будут готовы, они выйдут. Это понятно. Но, на мой взгляд, подталкивать хоть чуть-чуть, как-то педалировать все равно надо. Движуха лучше чем недвижуха, в любом случае.
Но опять же надо понимать, я повторю, ситуация не дозрела. Выходить – я бы вышел, но надо очень отчетливо понимать свои риски, надо понимать, что будет реакция, будут репрессии, опять будут сажать, опять будут посадки. Вот если вы готовы к этому… Был бы я в России, я бы вышел, безусловно. По крайней мере, чтобы зафиксировать еще раз, что называется, плюс один: я не согласен, я против – вот только ради этого.
http://echo.msk.ru/programs/personalnova
Персонально Ваш
"Эхо Москвы"
Если бы да кабы, да росли бы во рту грибы - так то был бы не рот, а настоящий огород.
Edited at 2017-04-13 12:25 pm (UTC)
Любые попытки "майдана" в россии-
А как насчёт "раскачать лодку в резонанс" - вполне дозволенные действия, вроде общественных петиций, но направленных на послабление требований к общественному волеизъявлению - протесту.
Или имеется в виду, что участники Майдана нарушали какие-то законы? Так не нарушали же. И вашем случае "не майдан" - как раз и значит нарушение законов в любом случае, даже в том, если удастся сохранять мир и приличия уровня первого месяца Майдана.
Edited at 2017-04-13 12:42 pm (UTC)
Пора признать, что точка невозврата пройдена. Россия - всего лишь сырьевой придаток Матрицы. А россиянцы - обреченные рабы.
Впрочем, как и все другие народы мира. :(
ды, губернатора
)))) какой ты грозный
А я скажу другое
Хотели бы Вы жить в такой стране?
Это же если у неё такой представитель, который в ООН ( !!!!!!!!!!! ) ведет себя как сталинский следак на допросе, то что за жизнь должна быть в этой стране ? !
Re: А я скажу другое
дык переведи - он не чего не сказал грубое...
вы в курсе что 99.9% РФ не знают о том кого посадили и за кого уже тут хотят мстить???
...
В Чехии все смелые
Edited at 2017-04-13 05:54 pm (UTC)
7 апреля в Энгельсе на пр. Строителей в районе завода Металлоконструкций, там, где очень большой поток автомобилей и там, где дальнобойщики проводят бессрочную стачку против поборов за проезд большегрузов по дорогам федерального значения т.н. «Платон», Энгельсский райком КПРФ провёл очередной пикет за отставку губернатора В.В. Радаева.
И, конечно, полиция тут как тут. И вопросы, а согласован ли пикет с администрацией. И плюс район-то какой. Да и проезжающие мимо пикета автомобили все как один сбавляют скорость, чтобы прочитать информацию на плакате, и только одобрение в ответ на этот пикет. Как же не заволноваться, лодка то одна. Ну а власть держащие по отношению к дальнобойщикам решили взять их измором.
Ну, а как же поступать с теми, кто пытается достучаться до них и обратить на себя внимание и поведать им о своих проблемах и претензиях к ним? Только, видимо, так. Авось прокатит и само собой всё уляжется и успокоится. Президент, конечно, далеко, ну, а вы, губернатор, да и местное руководство, где вы, «всенародные избранники», или слабо пообщаться с народом? Или они вам не народ? Тогда зачем вы нам, напрашивается очередной вопрос?
Хочется напомнить вам, «господа», что вас кормит народ и дальнобойщики и их семьи в том числе. И, к нашему глубокому сожалению, в настоящее время больше ценятся фразы, чем дела, больше верят заявлениям, чем поступкам. Но это, опять же, о власть держащих и только о них. Дела надо делать, а не заниматься пустословием и пиарами!
Скорая помощь увезла одного из рабочих в Хакасии, голодающих из-за невыплаты зарплаты на президентской стройке домов после природных пожаров 2015 года.
Об этом сообщил РИА Новости инициатор голодовки Евгений Салтынюк.
По его словам, должниками строителей являются две частные компании, бывшие субподрядчиками на стройке. О начале голодовки было объявлено еще в середине марта. Она несколько раз откладывалась. Проводились встречи с представителями регионального правительства.
Затем голодающие сняли в Абакане жилье и начали акцию там 6 апреля. Во вторник пять человек объявили о начале сухой голодовки. По словам Салтынюка, врачи ранее предлагали госпитализировать троих голодающих из-за плохого самочувствия, однако они отказались.
Краснодарские фермеры объединились в организацию по защите своих прав «За достойную жизнь на Кубани».
Об этом в эфире радио СОЛЬ рассказал исполнительный директор организации «За права человека» Лев Пономарев.
«Мне пришла такая счастливая мысль, я говорю — «сейчас мы здесь проведем учредительное собрание об учреждении правозащитной организации фермеров». И предприниматели, работающие на земле, решили, кто за. Сейчас люди подписываются как участники собрания, чтобы протокол носил юридический характер. Определили название — «За достойную жизнь на Кубани», - рассказал Пономарев.
Дольщики амурской проблемной строительной фирмы «Городок» приехали в Москву.
Представитель инициативной группы Виктория Глебова устроила одиночный пикет возле приёмной партии «Единая Россия». Кроме того, женщина подала обращения в генпрокуратуру, Минстрой и ряд других инстанций. Об этом сообщает Vostok.Today.
«Губернатор области Козлов А.А., утверждающий, что ситуация находится под его личным контролем, на самом деле обеспокоен только тем, чтобы о проблеме обманутых дольщиков не узнали федеральные власти. В связи с этим местные СМИ не имеют возможности освятить проблему дольщиков», — рассказали Vostok.Today представители инициативной группы.
Жителям челябинских общежитий, которые несколько раз объявляли голодовки, пришли уведомления о выселении.
Напомним, в декабре 128 человек проводили свою первую акцию протеста. Они требовали приватизации жилплощади, срок которой, по тогдашнему российскому законодательству, истекал в марте.
Профсоюзы выступают категорически против того, чтобы Росстат перешел в ведение Минэкономразвития.
Об этом 11 апреля на заседании Российской трехсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям заявил председатель ФНПР Михаил Шмаков.
«Профсоюзная сторона РТК неоднократно обращала внимание Комиссии на попытки Минфина России и Минэкономразвития России манипулировать статистикой в целях формального выполнения указов и поручений президента Российской Федерации. Например, показатель «среднемесячный трудовой доход» был использован не для борьбы с бедностью, а для занижения целевых показателей по выполнению указов президента в части повышения заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы», - сообщается, в частности, в заявлении.
Работники красноярского предприятия ООО «Региональная тепловая компания» вышли с пикетами к зданиям городской администрации и правительства Красноярского края.
Они требуют погасить долги по заработной плате.
Ситуация, которая вынудила тружеников выйти с протестом, складывается на предприятии не впервые. Начиная с 2013 года, с наступлением весны работники ООО «РТК» и горожане становятся заложниками спора двух хозяйствующих субъектов: «энергетиков» и «коммунальщиков». В результате у котельной появляются долги перед работниками, социальными фондами и бюджетами различных уровней, а также проблемы с формированием нормативного запаса угля, необходимого для начала нового отопительного сезона.