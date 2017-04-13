Персонально ваш

C каждым новым выходом будут новые посадки, новые репрессии – это все очевидно. Понятно, что ничего на согласованных акциях, согласованных митингах не решается и решаться не будет. Я просто думаю, что сейчас, возможно, вот глядя на эту всю движуху, у нас к 2018 году может открыться новое окно возможностей – то же самое, что было в 11-м году, когда после украденных выборов в Государственную думу люди просто сами по себе взяли и высыпали на улицу.

Вот, возможно, к 2018 году получится, что опять ситуация дозреет до такого же уровня, опять откроется новое окно возможностей, и вот тогда надо будет, действительно, выходить на улицу и уже действовать в зависимости от обстоятельств, потому что, если выйдет, действительно, полмиллиона человек, то тут уже все понятно: их не разогнать, не попересажать.

И если говорить о том, что мы за законные требования, мы только по закону, мы хотим, чтобы все было согласованно и не хотим никакого майдана – ну вот по закону вам за это полагается 15 суток – это в лучшем случае, в худшем случае, как с этим парнем математиком: взяли ему приписали призыв к терроризму, и он сейчас сидит, он сейчас в СИЗО. Я-то, наоборот, против исполнения этих законов, я против того, чтобы законы, ущемляющие права и свободы, исполнять. Я про это говорю. Мне после крайнего случая стало казаться, что мы-то как раз опять-таки за майдан, а сейчас вот Алексей говорит, что мы не за майдан, а за мирную акцию. Ну, О’кей, я бы все равно сходил, в любом случае.



С какими именно требованиями, с какими именно бумажками люди выходят, это уже не суть важно. Главное, есть ли у людей готовность не только выйти, самое главное — остаться и отстоять именно эти конкретные свои требования. Потому что должна быть победа. Первый шаг должен закончиться победой всегда. Если ты отступаешь, если поражение, то дальше будет еще 5 лет апатии. Поэтому суть не в том, с какими требованиями вы выходите, а в том, чтобы выйти, остаться и победить – вот это самое главное.

На мой взгляд, ситуация еще не дозрела. Нефть не рухнула, как, скажем, условно говоря, либеральный фланг ожидал для крушения режима. Экономика не рухнула так, как нужно. Рейтинги тоже не рухнули так, как надо. Люди еще не готовы выходить и прямо, действительно, драться на улицах. Когда они будут готовы, они выйдут. Это понятно. Но, на мой взгляд, подталкивать хоть чуть-чуть, как-то педалировать все равно надо. Движуха лучше чем недвижуха, в любом случае.

Но опять же надо понимать, я повторю, ситуация не дозрела. Выходить – я бы вышел, но надо очень отчетливо понимать свои риски, надо понимать, что будет реакция, будут репрессии, опять будут сажать, опять будут посадки. Вот если вы готовы к этому… Был бы я в России, я бы вышел, безусловно. По крайней мере, чтобы зафиксировать еще раз, что называется, плюс один: я не согласен, я против – вот только ради этого.

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Персонально Ваш

"Эхо Москвы"