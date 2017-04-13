starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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Персонально ваш
starshinazapasa
April 13th, 13:57

C каждым новым выходом будут новые посадки, новые репрессии – это все очевидно. Понятно, что ничего на согласованных акциях, согласованных митингах не решается и решаться не будет. Я просто думаю, что сейчас, возможно, вот глядя на эту всю движуху, у нас к 2018 году может открыться новое окно возможностей – то же самое, что было в 11-м году, когда после украденных выборов в Государственную думу люди просто сами по себе взяли и высыпали на улицу.

Вот, возможно, к 2018 году получится, что опять ситуация дозреет до такого же уровня, опять откроется новое окно возможностей, и вот тогда надо будет, действительно, выходить на улицу и уже действовать в зависимости от обстоятельств, потому что, если выйдет, действительно, полмиллиона человек, то тут уже все понятно: их не разогнать, не попересажать.

И если говорить о том, что мы за законные требования, мы только по закону, мы хотим, чтобы все было согласованно и не хотим никакого майдана – ну вот по закону вам за это полагается 15 суток – это в лучшем случае, в худшем случае, как с этим парнем математиком: взяли ему приписали призыв к терроризму, и он сейчас сидит, он сейчас в СИЗО. Я-то, наоборот, против исполнения этих законов, я против того, чтобы законы, ущемляющие права и свободы, исполнять. Я про это говорю.

Мне после крайнего случая стало казаться, что мы-то как раз опять-таки за майдан, а сейчас вот Алексей говорит, что мы не за майдан, а за мирную акцию. Ну, О’кей, я бы все равно сходил, в любом случае.


С какими именно требованиями, с какими именно бумажками люди выходят, это уже не суть важно. Главное, есть ли у людей готовность не только выйти, самое главное — остаться и отстоять именно эти конкретные свои требования. Потому что должна быть победа. Первый шаг должен закончиться победой всегда. Если ты отступаешь, если поражение, то дальше будет еще 5 лет апатии. Поэтому суть не в том, с какими требованиями вы выходите, а в том, чтобы выйти, остаться и победить – вот это самое главное.

На мой взгляд, ситуация еще не дозрела. Нефть не рухнула, как, скажем, условно говоря, либеральный фланг ожидал для крушения режима. Экономика не рухнула так, как нужно. Рейтинги тоже не рухнули так, как надо. Люди еще не готовы выходить и прямо, действительно, драться на улицах. Когда они будут готовы, они выйдут. Это понятно. Но, на мой взгляд, подталкивать хоть чуть-чуть, как-то педалировать все равно надо. Движуха лучше чем недвижуха, в любом случае.

Но опять же надо понимать, я повторю, ситуация не дозрела. Выходить – я бы вышел, но надо очень отчетливо понимать свои риски, надо понимать, что будет реакция, будут репрессии, опять будут сажать, опять будут посадки. Вот если вы готовы к этому… Был бы я в России, я бы вышел, безусловно. По крайней мере, чтобы зафиксировать еще раз, что называется, плюс один: я не согласен, я против – вот только ради этого.

http://echo.msk.ru/programs/personalnovash/1960582-echo/

Персонально Ваш
"Эхо Москвы"


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69 comments :
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gray_bird
2017-04-13 12:02 pm (UTC)
У Алексея похоже цель принудить власть включить фамилию Навальный в избирательный бюллетень в 2018 году.

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pvv999
2017-04-13 12:05 pm (UTC)
У какого Алексея?
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rivvv
2017-04-13 12:21 pm (UTC)
Вот если бы нефть рухнула (хотя тогда от либералов бы избавились, как от дворян в 17-м)... Если бы люди были готовы... Если бы был в России...

Если бы да кабы, да росли бы во рту грибы - так то был бы не рот, а настоящий огород.


Edited at 2017-04-13 12:25 pm (UTC)
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gopnikov
2017-04-13 01:24 pm (UTC)
дык так и есть огород, посмотри одни овощи вокруг
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Любые попытки "майдана" в россии-

texcontem
2017-04-13 12:27 pm (UTC)
будут подавляться с большой жестокостью. "Псы режима" вполне сыты и социально защищены (на квартирку и фолькс - хватает).
А как насчёт "раскачать лодку в резонанс" - вполне дозволенные действия, вроде общественных петиций, но направленных на послабление требований к общественному волеизъявлению - протесту.
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bearbull
2017-04-13 12:40 pm (UTC)
"Не майдан" - в том смысле, что барина сначала надо спросить?

Или имеется в виду, что участники Майдана нарушали какие-то законы? Так не нарушали же. И вашем случае "не майдан" - как раз и значит нарушение законов в любом случае, даже в том, если удастся сохранять мир и приличия уровня первого месяца Майдана.

Edited at 2017-04-13 12:42 pm (UTC)
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thunderozzz
2017-04-13 12:40 pm (UTC)
Пустое всё.
Пора признать, что точка невозврата пройдена. Россия - всего лишь сырьевой придаток Матрицы. А россиянцы - обреченные рабы.
Впрочем, как и все другие народы мира. :(
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deep78
2017-04-13 01:39 pm (UTC)
очень жаль что ты раб.
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deep78
2017-04-13 01:39 pm (UTC)
а вы педалировать откуда протест будет?
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katin_andrey
2017-04-13 01:56 pm (UTC)
Власть зависит вовсе не от цен на нефть.
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totum_revoltum
2017-04-13 02:29 pm (UTC)
это же Малый Народ, такие в царской России праздновали победу Японии, сейчас желают всем обнищания, все как положено
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ды, губернатора

ma_ri_na
2017-04-13 01:56 pm (UTC)
какого-то, говорят, посадили
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totum_revoltum
2017-04-13 02:28 pm (UTC)
"был бы я в России, я бы вышел"

)))) какой ты грозный
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А я скажу другое

d_nation
2017-04-13 02:34 pm (UTC)
Видели вчера как представитель РФ в ООН хаввальник открыл?

Хотели бы Вы жить в такой стране?

Это же если у неё такой представитель, который в ООН ( !!!!!!!!!!! ) ведет себя как сталинский следак на допросе, то что за жизнь должна быть в этой стране ? !
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Re: А я скажу другое

svoi051
2017-04-13 02:39 pm (UTC)
))) та на ангельском шаришь???
дык переведи - он не чего не сказал грубое...
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svoi051
2017-04-13 02:37 pm (UTC)
а кто это? кого посадили?
вы в курсе что 99.9% РФ не знают о том кого посадили и за кого уже тут хотят мстить???

...
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В Чехии все смелые

yra22yra
2017-04-13 03:21 pm (UTC)
а вот в России ты конкретно зассал, далёкий любитель Родины.
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asintez
2017-04-13 03:55 pm (UTC)
скептик я - ну выйдут полмиллиона как пишет старшина,да снайперы подсадные хлопнут с десяток росгвардейцев и начнут жандармы мочить всех подряд,как на майдане,тока там вон как получилось а у нас будет не так ;) "и забьют остроги по всея Руси бунтарями"
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qmed
2017-04-13 04:35 pm (UTC)
"выходить" можно было против Горбачева. Который был впечатлен судьбой Чаушеску и одновременно запуган армейским начальством. А нынешний ничего не боится и знает наверняка, что ваеваки и мусора будут маслать толпу в четыре руки, дабы задавить в зародыше и "не допустить майдана по американскому сценарию!"
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turnic
2017-04-13 04:47 pm (UTC)
Прям как Ленин в ссылке!
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cleagan
2017-04-13 05:48 pm (UTC)
Последнего, блеать!
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portweyn777
2017-04-13 05:53 pm (UTC)
Чтобы началась движуха в 80-х,-нужен был недостаток водки и сигарет, чтобы теперь-интернета и смартфонов!

Edited at 2017-04-13 05:54 pm (UTC)
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Семен Горбунков
2017-04-13 05:59 pm (UTC)
А на несогласованных что решается?
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antiebn2017_414
2017-04-13 06:22 pm (UTC)
Саратовская область. В Энгельсе прошел пикет КПРФ за отставку губернатора

7 апреля в Энгельсе на пр. Строителей в районе завода Металлоконструкций, там, где очень большой поток автомобилей и там, где дальнобойщики проводят бессрочную стачку против поборов за проезд большегрузов по дорогам федерального значения т.н. «Платон», Энгельсский райком КПРФ провёл очередной пикет за отставку губернатора В.В. Радаева.

И, конечно, полиция тут как тут. И вопросы, а согласован ли пикет с администрацией. И плюс район-то какой. Да и проезжающие мимо пикета автомобили все как один сбавляют скорость, чтобы прочитать информацию на плакате, и только одобрение в ответ на этот пикет. Как же не заволноваться, лодка то одна. Ну а власть держащие по отношению к дальнобойщикам решили взять их измором.

Ну, а как же поступать с теми, кто пытается достучаться до них и обратить на себя внимание и поведать им о своих проблемах и претензиях к ним? Только, видимо, так. Авось прокатит и само собой всё уляжется и успокоится. Президент, конечно, далеко, ну, а вы, губернатор, да и местное руководство, где вы, «всенародные избранники», или слабо пообщаться с народом? Или они вам не народ? Тогда зачем вы нам, напрашивается очередной вопрос?

Хочется напомнить вам, «господа», что вас кормит народ и дальнобойщики и их семьи в том числе. И, к нашему глубокому сожалению, в настоящее время больше ценятся фразы, чем дела, больше верят заявлениям, чем поступкам. Но это, опять же, о власть держащих и только о них. Дела надо делать, а не заниматься пустословием и пиарами!
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antiebn2017_414
2017-04-13 06:22 pm (UTC)
В Хакасии скорая увезла участника протестной голодовки

Скорая помощь увезла одного из рабочих в Хакасии, голодающих из-за невыплаты зарплаты на президентской стройке домов после природных пожаров 2015 года.

Об этом сообщил РИА Новости инициатор голодовки Евгений Салтынюк.

По его словам, должниками строителей являются две частные компании, бывшие субподрядчиками на стройке. О начале голодовки было объявлено еще в середине марта. Она несколько раз откладывалась. Проводились встречи с представителями регионального правительства.

Затем голодающие сняли в Абакане жилье и начали акцию там 6 апреля. Во вторник пять человек объявили о начале сухой голодовки. По словам Салтынюка, врачи ранее предлагали госпитализировать троих голодающих из-за плохого самочувствия, однако они отказались.
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antiebn2017_414
2017-04-13 06:23 pm (UTC)
Кубанские фермеры объединились в правозащитную организацию

Краснодарские фермеры объединились в организацию по защите своих прав «За достойную жизнь на Кубани».

Об этом в эфире радио СОЛЬ рассказал исполнительный директор организации «За права человека» Лев Пономарев.

«Мне пришла такая счастливая мысль, я говорю — «сейчас мы здесь проведем учредительное собрание об учреждении правозащитной организации фермеров». И предприниматели, работающие на земле, решили, кто за. Сейчас люди подписываются как участники собрания, чтобы протокол носил юридический характер. Определили название — «За достойную жизнь на Кубани», - рассказал Пономарев.
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antiebn2017_414
2017-04-13 06:23 pm (UTC)
Амурские дольщики пикетировали приемную «Единой России» в Москве

Дольщики амурской проблемной строительной фирмы «Городок» приехали в Москву.

Представитель инициативной группы Виктория Глебова устроила одиночный пикет возле приёмной партии «Единая Россия». Кроме того, женщина подала обращения в генпрокуратуру, Минстрой и ряд других инстанций. Об этом сообщает Vostok.Today.

«Губернатор области Козлов А.А., утверждающий, что ситуация находится под его личным контролем, на самом деле обеспокоен только тем, чтобы о проблеме обманутых дольщиков не узнали федеральные власти. В связи с этим местные СМИ не имеют возможности освятить проблему дольщиков», — рассказали Vostok.Today представители инициативной группы.
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antiebn2017_414
2017-04-13 06:23 pm (UTC)
В Челябинске голодающим жильцам общежитий пришли уведомления о выселении

Жителям челябинских общежитий, которые несколько раз объявляли голодовки, пришли уведомления о выселении.

Напомним, в декабре 128 человек проводили свою первую акцию протеста. Они требовали приватизации жилплощади, срок которой, по тогдашнему российскому законодательству, истекал в марте.
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antiebn2017_414
2017-04-13 06:23 pm (UTC)
Профсоюзы выступили против передачи Росстата Министерству экономики

Профсоюзы выступают категорически против того, чтобы Росстат перешел в ведение Минэкономразвития.

Об этом 11 апреля на заседании Российской трехсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям заявил председатель ФНПР Михаил Шмаков.

«Профсоюзная сторона РТК неоднократно обращала внимание Комиссии на попытки Минфина России и Минэкономразвития России манипулировать статистикой в целях формального выполнения указов и поручений президента Российской Федерации. Например, показатель «среднемесячный трудовой доход» был использован не для борьбы с бедностью, а для занижения целевых показателей по выполнению указов президента в части повышения заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы», - сообщается, в частности, в заявлении.
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antiebn2017_414
2017-04-13 06:23 pm (UTC)
В Красноярске митингуют работники котельной

Работники красноярского предприятия ООО «Региональная тепловая компания» вышли с пикетами к зданиям городской администрации и правительства Красноярского края.

Они требуют погасить долги по заработной плате.

Ситуация, которая вынудила тружеников выйти с протестом, складывается на предприятии не впервые. Начиная с 2013 года, с наступлением весны работники ООО «РТК» и горожане становятся заложниками спора двух хозяйствующих субъектов: «энергетиков» и «коммунальщиков». В результате у котельной появляются долги перед работниками, социальными фондами и бюджетами различных уровней, а также проблемы с формированием нормативного запаса угля, необходимого для начала нового отопительного сезона.
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