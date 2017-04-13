starshinazapasa
Журнал Аркадия Бабченко
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
Примите его на улице, в сортире, еще где нибудь.
Пидарасы - однозначно.
молодец, что успел вовремя
От еды бы отказался, чтоб быстрей.
Edited at 2017-04-13 11:17 am (UTC)
Скучно, господа! О детях нужно думать родителям - что с ними будет, если папу арестуют?
Гавно это, а не папа, если заранее шёл на такое.
Вор в законе и революционер должны быть холостыми и бездетными - это аксиома.
Чтобы потом не пускать сопли пузырями.