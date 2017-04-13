starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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Твари
starshinazapasa
April 13th, 12:41


Вячеслав Мальцев прощается с дочкой перед задержанием.
Это то, чего я боялся больше всего.
И никогда не прощу.
Суки.
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Журналистика без посредников
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
62 comments :
( 62 comments Leave a comment )
  • 1
prosto_vova
2017-04-13 10:43 am (UTC)
Мда. Вот она какая бывает - ненависть. Очень четкая, очерченная и навсегда ненависть к этим мразям.
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svetka_pizikova
2017-04-13 10:53 am (UTC)
Да, Мальцев действительно мразь, согласна.
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tequillerboy
2017-04-13 10:44 am (UTC)
Подождите, но ведь это хорошо, что дали попрощаться, лучше чем если бы не дали. А снимала жена, ведь так? Непонятно, почему ссуки именно относительно этой сцены, а не по причине вообще задержания.
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sanchezz14
2017-04-13 10:46 am (UTC)
Пишут что у Мальцева был сердечный приступ, он не может говорить, в самолет его погрузили на носилках ;(
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colobus1
2017-04-13 10:48 am (UTC)
Аркадий, кому? Путлеру? Мальцеру? Они друг друга стоят. Один фашист другой нацист.
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vsamovarov
2017-04-13 10:55 am (UTC)
Ребенок тут при чем?
Примите его на улице, в сортире, еще где нибудь.
Пидарасы - однозначно.
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m_arch
2017-04-13 10:55 am (UTC)
Самое лучшее что может сделать гражданин России для своих детей, как можно раньше сдоиснуть из этого лепрозория
молодец, что успел вовремя
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Grohott
2017-04-13 10:55 am (UTC)
В возрасте сидеть тяжело. Я без таблеток быстро бы задубел.
От еды бы отказался, чтоб быстрей.
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micha1520
2017-04-13 10:58 am (UTC)
Так мило когда прикрываются детьми....
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pitpoint
2017-04-13 11:10 am (UTC)
Лучше когда по детям, якобы освобождая, лупят из гранатомётов?
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colobus1
2017-04-13 11:08 am (UTC)
Откровенный нацист и не при власти.))
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entorfianguard
2017-04-13 11:12 am (UTC)
Действительно, невозможно простить прощание с дочкой. Возмутительно!
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pitpoint
2017-04-13 11:17 am (UTC)
Прощание, после взлома двери, в 6 часов утра, бригадо во главе со следователем по особо важным делам.

Edited at 2017-04-13 11:17 am (UTC)
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pvv999
2017-04-13 11:15 am (UTC)
Кто такой Мальцев.
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pitpoint
2017-04-13 11:18 am (UTC)
После его задержание, даже ты будешь знать кто такой Мальцев.
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zloy_bonifaciy
2017-04-13 11:21 am (UTC)
Кому есть дело до жалостных воплей сбежавшего труса-Аркаши?
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huev_hui
2017-04-13 11:26 am (UTC)
маховик раскручивается... бедный ребенок.
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mike7025
2017-04-13 11:33 am (UTC)
Ну как бы давно подобного следовало ожидать, подготовиться и не истерить, а то аж сердечный приступ вдруг. Адвоката хотя бы иметь на связи и сразу вызывать. Всё думают, что в игрушки играют. На войне как на войне.
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kikzan
2017-04-13 11:35 am (UTC)
Вы какой-то двуличный. Вчера вы русских националистов ненавидите и желаете им провалиться в ад, сегодня вы ненавидите тех, кто русских националистов арестовывает.
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mike7025
2017-04-13 11:48 am (UTC)
Вы какой-то глупый. Все просто же - лично ненавидеть можно, арестовывать без оснований нельзя. Никого
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pesen_est
2017-04-13 11:49 am (UTC)
Не следует в открытую лезть на рожон, когда за тобой никто не стоит и путей для отступления нет, как в случае с Навальным. Иначе тебя эта машина просто перемолотит и не поперхнётся.
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madam_nastia
2017-04-13 12:06 pm (UTC)
уси-пуси. А то что от его деятельности возможно пострадали тысячи других людей-похер. Девочку пожалел. Девочка поплачет и спать пойдет Себя пожалей. Если такие как он к власти придут, будешь кровавыми слезами умываться.
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v_dokumentiki
2017-04-13 12:10 pm (UTC)
Ой, ну надо же, пошли слёзки-сопельки. Онижедети и анасзачто.

Скучно, господа! О детях нужно думать родителям - что с ними будет, если папу арестуют?
Гавно это, а не папа, если заранее шёл на такое.
Вор в законе и революционер должны быть холостыми и бездетными - это аксиома.

Чтобы потом не пускать сопли пузырями.
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