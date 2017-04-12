После зомбоящика

Как будут лечить Россию после Путина - тоже зомбоящиком?
Боюсь, что да. Россия - это страна, которая управляется зомбоящиком. Борису Березовскому приписывают такое высказывание: "дайте мне пульт от телевизора, и через полгода я сделаю президентом табуретку" - и он абсолютно прав. У кого в руках джойстик от Первого канала - тот и царь горы.
Как мы видим, на данный момент данной стране можно внушить любую конструкцию — про то, что мы всех победили в Сирии, и про то, что нас в Сирии нет. Про то, что бандеровцы распяли мальчика, и про то, что надо выполнять Минские договоренности. Про то, что был независимый референдум, и про то, что «мы никогда и не скрывали». Про то, что Трамп не ЧМО, и про то, что Трамп - уже почти ЧМО. Про то, что мы сбили транспортный самолет, и про то, что мы ничего не сбивали. О том, что это был украинский «Су». О том, что это была ракета. О том, что мы никогда и не отрицали, что это «Бук», но это — украинский «Бук». И так далее.
Дайте мне телевидение, и я вам гарантирую - через полгода тут будут целовать Соединенные Штаты в попку, сменяемость власти станет национальной идеей, Крым захотят вернуть девяносто девять процентов Россиян, а при желании и Степан Бандера станет национальным героем.
Но есть проблема.
Это будут не собственные мысли. Это будут мысли, вложенные в голову телевизором.
Интересна ли такая страна, которая в любую сторону управляется джойстиком?
Лично мне - нет.
Потому что, верни настройки джойстика в исходное - и будет все то же самое. Шовинизм, имперскость, величие, ксенофобия, национализм, мракобесие и прочее средневековье.
Это излечивается только образованием. Вот как Германию двадцать лет лечили денацификацией, так и Россию, после декоммунизации, придется излечивать дезомбированностью. Образование. Это обязан быть гигантский национальный проект на десятилетия. Образовывать, образовывать и образовывать. Начиная с детей. Взращивая новые поколения. На взрослых уже можно махнуть рукой - тут уже ничего не исправить.
Критическое мышление и способность думать самостоятельно - вот что должно стать новой национальной идеей. Иначе здесь ничего не получится. Страна, живущая в мифе, а не в реальности, может только деградировать.
Телевидение оказалось мощнейшим инструментом пропаганды. Мощнейщим. Такого не было еще никогда в истории. И дело даже не в Киселеве. Эти семена легли уже на подготовленную почву. Я практически уверен - никакой крымнаш не был бы возможен без без всех этих сериалов про ментов, следователей, убийства, похищения, бригады, киллеров, трупаки, «расследования» про маньяков, про детских насильников, про человечину в трехлитровых банках и чернуху, чернуху, чернуху. Никакой Крымнаш не был бы возможен без предварительной десятилетней артподготовки в виде «Аншлага» и «Дома-2».
Сделайте вместо подзаборныхх шоу, построенных на чернухе, моральной деградации, нравственной идиотии, душевном стриптизе, мочеполовом юморе - про соловьевых-киселевых я промолчу, это просто уже психотропное оружие против собственного народа - сделайте вместо них главным федеральным каналом "Дискавери" - и страна сама изменится через десять лет.
Но есть проблема номер два.
Для того, чтоб начать этот процесс, необходимо телевидение. А телевидение сейчас в руках у тех, кто под страхом смерти не хочет, чтобы этот процесс начался. И чтобы сковырнуть их оттуда, необходимо телевидение. А телевидение в руках у тех...
Замкнутый круг.
Но есть и третья проблема.
Я, к сожалению, не уверен, что все здесь прекратится относительно плавно и бескровно. Я, к сожалению, сторонник той теории, что здесь будет очередной биг-барабум, море крови, ДНР от моря до моря с алкоголиками на блок-постах и десятки локальных войн всех против всех.
И, к сожалению, я не уверен, что, после того, как все здесь затихнет и на руинах возникнет новый лидер - а он, скорее всего, будет уже более-менее демократическим, если только опять не победят людоеды - у него в разрушенной нищей стране будет возможность отказаться от такого мощного инструмента влияния. Да и возможно ли это вообще.
Так что да, я думаю, что наиболее вероятным вариантом будет - переключение кнопки джойстика в другую сторону.
А потом, когда он попадет в руки другим людям - в обратную.
И так по кругу.
Как обычно, кто считает нужным, сколько считает нужным
Теперь можно перевести и на номер МЕГАФОН: +7 926 558 57 89
Яндекс-кошелек, номер 410 011 372 145 462.
В Сбербанке карта номер 4276 3800 8339 8359.
Для пользователей WebMoney рублевый кошелек номер R361089635093.
Для пользователей WebMoney долларовый кошелек номер: Z525692199692
Для пользователей MasterCard, VISA и Maestro карта номер 4276 3800 8339 8359.
Мультивалютная карта "Приватбанка" номер: 5168 7423 3613 0608.
Либо просто кинуть на телефон
МТС: +7 915 237 41 78.
Мегафон: +7 926 558 57 89
Спасибо
До последнего оторваться не мог.
каналы не переключаются?
Осторожно напомню, какую роль учителя играли во время выборов и после 26 марта, например. Боюсь, что сначала придется воспитывать новых учителей лет двадцать. А кто их будет учить, старые учителя? Или будем заказывать из других стран?
Edited at 2017-04-12 08:05 am (UTC)
А.Р.Беляев. "Властелин мира".
Но интересно, что в Омерике большинство телевизора - ровно такой же шлак. И подавляющее большинство трудящихся ровно его и смотрят.
Ну, разве что, сделано гораздо профессиональней.
Как и то - чем американцев лечить будут.
У него - другие задачи и задание.
Зомбопрокат...
В российском кинопрокате шел фильм "Родина" (реж. Петр Буслов) - сибиряк Макар Шабанов, сжигающий в ритуальном костре свой паспорт и кричащий в запале драки с русскими туристами:
"Только жрёте и срёте!..
Одну страну засрали - летим в другую, там нас ненавидят все, только из-за "бабок" терпят.
Русские, мы говно!
Уроды!..
Отстой, бля...
Жлобы...
Кайфожоры, бля..."
Где опровержения патриотов, того, что сказал Макар Шабанов ?
Молчание - знак согласия ?!
Окей, жираф большой - ему видней...
Рацпредложение:
согласных, с тем, что в "запале" сказал Макар Шабанов, предлагаю на улице "шмыгать" носом - свои должны знать своих и гордиться !!!
Аркадий, думаете мировое сообщество во главе с США допустит здесь ДНР, при условии нахождения здесь ЯО?
Лично мне - нет.
Совершенно верно.
Может через десятилетия 86% россиян и станут нормальными людьми, впрочем.
У вас с 91-го пульт был. И получился в итоге Путин. ВОТ ЭТО ПОВОРОТ!
Так что не надо сказки петь.
и водители сами ругают путина.
Сразу возникают вопрос:
А другие страны, что, так же зависят от ТВ джойстика? Если да, то это общемировая проблема, и локально в России её не решить. А если нет, то может быть дело не в телевизоре, а в тех, кто его смотрит?
ящиком загоняете людей к тому чтобы леи образовывались и учились думать самостоятельно.
вон уже признался, что "ОНИ" тоже будут заниматься пропагандой)))
Есть, конечно, нмелкие новостники, но к ним доверия еще меньше.
А так же кажется мне, что россияне видят Россию своими глазами, просто потому что тут живут.
И потому такой разной видят Россию эти два лагеря.
О!
Почему бы не дать ему джойстик от ТВ, я думаю, это для "режима" будет хорошей рекламой. Пусть вещает на всю страну. Рассказывает, какое мы все быдло, про грядущее море крови, и т.д., в промежутках вставляя воспоминания, как и когда его били. Это ж черный пиар оппозиции, чернее не бывает.
Должно быть много каналов с разными владельцами. Вот когда на каждом будут озвучивать свою версию - возможно, и телезритель задумается.