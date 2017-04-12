starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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После зомбоящика
starshinazapasa
April 12th, 9:49

Как будут лечить Россию после Путина - тоже зомбоящиком?


Боюсь, что да. Россия - это страна, которая управляется зомбоящиком.  Борису Березовскому приписывают такое высказывание: "дайте мне пульт от телевизора, и через полгода я сделаю президентом табуретку" - и он абсолютно прав. У кого в руках джойстик от Первого канала - тот и царь горы.
Как мы видим, на данный момент данной стране можно внушить любую конструкцию — про то, что мы всех победили в Сирии, и про то, что нас в Сирии нет. Про то, что бандеровцы распяли мальчика, и про то, что надо выполнять Минские договоренности. Про то, что был независимый референдум, и про то, что «мы никогда и не скрывали».  Про то, что Трамп не ЧМО, и про то, что Трамп - уже почти ЧМО.  Про то, что мы сбили транспортный самолет, и про то, что мы ничего не сбивали. О том, что это был украинский «Су». О том, что это была ракета. О том, что мы никогда и не отрицали, что это «Бук», но это — украинский «Бук». И так далее.

Дайте мне телевидение, и я вам гарантирую - через полгода тут будут целовать Соединенные Штаты в попку, сменяемость власти станет национальной идеей, Крым захотят вернуть девяносто девять процентов Россиян, а при желании и Степан Бандера станет национальным героем.
Но есть проблема.


Это будут не собственные мысли. Это будут мысли, вложенные в голову телевизором.
Интересна ли такая страна, которая в любую сторону управляется джойстиком?
Лично мне - нет.
Потому что, верни настройки джойстика в исходное - и будет все то же самое. Шовинизм, имперскость, величие, ксенофобия, национализм, мракобесие и прочее средневековье.
Это излечивается только образованием. Вот как Германию двадцать лет лечили денацификацией, так и Россию, после декоммунизации, придется излечивать дезомбированностью. Образование. Это обязан быть гигантский национальный проект на десятилетия. Образовывать, образовывать и образовывать. Начиная с детей. Взращивая новые поколения. На взрослых уже можно махнуть рукой - тут уже ничего не исправить.
Критическое мышление и способность думать самостоятельно - вот что должно стать новой национальной идеей. Иначе здесь ничего не получится. Страна, живущая в мифе, а не в реальности, может только деградировать.
Телевидение оказалось мощнейшим инструментом пропаганды. Мощнейщим. Такого не было еще никогда в истории. И дело даже не в Киселеве. Эти семена легли уже на подготовленную почву. Я практически уверен - никакой крымнаш не был бы возможен без без всех этих сериалов про ментов, следователей, убийства, похищения, бригады, киллеров, трупаки, «расследования» про маньяков, про детских насильников, про человечину в трехлитровых банках и чернуху, чернуху, чернуху. Никакой Крымнаш не был бы возможен без предварительной десятилетней артподготовки в виде «Аншлага» и «Дома-2».
Сделайте вместо подзаборныхх шоу, построенных на чернухе, моральной деградации, нравственной идиотии, душевном стриптизе, мочеполовом юморе - про соловьевых-киселевых я промолчу, это просто уже психотропное оружие против собственного народа - сделайте вместо них главным федеральным каналом "Дискавери" - и страна сама изменится через десять лет.
Но есть проблема номер два.
Для того, чтоб начать этот процесс, необходимо телевидение. А телевидение сейчас в руках у тех, кто под страхом смерти не хочет, чтобы этот процесс начался. И чтобы сковырнуть их оттуда, необходимо телевидение. А телевидение в руках у тех...
Замкнутый круг.
Но есть и третья проблема.
Я, к сожалению, не уверен, что все здесь прекратится относительно плавно и бескровно. Я, к сожалению, сторонник той теории, что здесь будет очередной биг-барабум, море крови, ДНР от моря до моря с алкоголиками на блок-постах и десятки локальных войн всех против всех.
И, к сожалению, я не уверен, что, после того, как все здесь затихнет и на руинах возникнет новый лидер - а он, скорее всего, будет уже более-менее демократическим, если только опять не победят людоеды - у него в разрушенной нищей стране будет возможность отказаться от такого мощного инструмента влияния. Да и возможно ли это вообще.
Так что да, я думаю, что наиболее вероятным вариантом будет - переключение кнопки джойстика в другую сторону.
А потом, когда он попадет в руки другим людям - в обратную.
И так по кругу.

The Question


Как обычно, кто считает нужным, сколько считает нужным
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Спасибо

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263 comments :
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max_andriyahov
2017-04-12 07:51 am (UTC)
Ну нет. Кто будет смотреть ТВ через 5-7 лет?
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dagrael
2017-04-12 07:57 am (UTC)
Телевизор выступает лишь как символ процесса передачи/вложения информации.
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svetka_pizikova
2017-04-12 07:55 am (UTC)
Ну Борис Абрамыч вроде и сдох возле телевизора.
До последнего оторваться не мог.
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katin_andrey
2017-04-12 08:01 am (UTC)
У него в ванной было телевидение? Он от просмотра передачи Петросяна умер? Захлебнулся зубной пастой?
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dmitriykrilov
2017-04-12 10:58 am (UTC)
В голове ватников одновременно может уживаться несколько диаметрально противоположных версий на происходящие события, и никакого когнитивного диссонанса у них не происходит:
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katin_andrey
2017-04-12 07:59 am (UTC)
В США телевидение похлеще. Ещё в советское время я видел по нашему ТВ отрывки из передач Малахова в США, удивляясь, что такое возможно. Теперь это у нас. Отличие в том, что там это само собой возникло и есть отличные альтернативы, куда уходят люди другой формации, а у нас всё телевидение стало большим Домом-2.
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dva_tyzhnya
2017-04-12 11:20 am (UTC)
у вас пульт сломался?
каналы не переключаются?
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tequillerboy
2017-04-12 08:03 am (UTC)
Это излечивается только образованием.

Осторожно напомню, какую роль учителя играли во время выборов и после 26 марта, например. Боюсь, что сначала придется воспитывать новых учителей лет двадцать. А кто их будет учить, старые учителя? Или будем заказывать из других стран?

Edited at 2017-04-12 08:05 am (UTC)
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mmckfl_j
2017-04-12 10:17 am (UTC)
Обязательно заказать учителей из цивилизованных стран. Местных поразить в правах, пока не научаться себя вести цивилизованно. Критерии цивилизованности - на усмотрение учителей и ни в коем случае не формализовать. Наиболее важные территории отделить, сформировать рейхспротектораты, наиболее лояльных устроить на неквалифицированные работы, остальных - на шахты.
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colobus1
2017-04-12 08:05 am (UTC)
Все описанное это только следствия. Причина другая. А ее искоренение потребует не 20, а минимум 50 лет.
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navalnypresiden
2017-04-12 11:39 am (UTC)
Кстати, Березовский "табуретку"-то и сделал презиком, только блатную, она его потом по башке в ванной и стукнула)
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b0p0h0k
2017-04-12 08:07 am (UTC)
> Это будут не собственные мысли. Это будут мысли, вложенные в голову телевизором.
А.Р.Беляев. "Властелин мира".

Но интересно, что в Омерике большинство телевизора - ровно такой же шлак. И подавляющее большинство трудящихся ровно его и смотрят.
Ну, разве что, сделано гораздо профессиональней.
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rashpilnya
2017-04-12 09:11 am (UTC)
Телевизоры в Омерике автору - не интересны.
Как и то - чем американцев лечить будут.
У него - другие задачи и задание.
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Зомбопрокат...

e4
2017-04-12 08:17 am (UTC)
Многоуважаемая публика !

В российском кинопрокате шел фильм "Родина" (реж. Петр Буслов) - сибиряк Макар Шабанов, сжигающий в ритуальном костре свой паспорт и кричащий в запале драки с русскими туристами:
"Только жрёте и срёте!..
Одну страну засрали - летим в другую, там нас ненавидят все, только из-за "бабок" терпят.
Русские, мы говно!
Уроды!..
Отстой, бля...
Жлобы...
Кайфожоры, бля..."

Где опровержения патриотов, того, что сказал Макар Шабанов ?
Молчание - знак согласия ?!
Окей, жираф большой - ему видней...

Рацпредложение:
согласных, с тем, что в "запале" сказал Макар Шабанов, предлагаю на улице "шмыгать" носом - свои должны знать своих и гордиться !!!
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manro367
2017-04-12 08:22 am (UTC)

Аркадий, думаете мировое сообщество во главе с США допустит здесь ДНР, при условии нахождения здесь ЯО?

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penetrat0r
2017-04-12 08:23 am (UTC)
> Интересна ли такая страна, которая в любую сторону управляется джойстиком?
Лично мне - нет.

Совершенно верно.
Может через десятилетия 86% россиян и станут нормальными людьми, впрочем.
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rashpilnya
2017-04-12 09:09 am (UTC)
Не повезло Вам с народом?
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maikcg
2017-04-12 08:41 am (UTC)

У вас с 91-го пульт был. И получился в итоге Путин. ВОТ ЭТО ПОВОРОТ!
Так что не надо сказки петь.

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loona09
2017-04-12 09:40 am (UTC)
поворот не туда.
и водители сами ругают путина.
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subbotin_alex
2017-04-12 08:44 am (UTC)
Телевизор есть не только в России!
Сразу возникают вопрос:
А другие страны, что, так же зависят от ТВ джойстика? Если да, то это общемировая проблема, и локально в России её не решить. А если нет, то может быть дело не в телевизоре, а в тех, кто его смотрит?
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rashpilnya
2017-04-12 09:09 am (UTC)
Резонное замечание.
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levtsn
2017-04-12 08:45 am (UTC)

ящиком загоняете людей к тому чтобы леи образовывались и учились думать самостоятельно.

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mb_b
2017-04-12 08:59 am (UTC)
"Ты знаешь, что это твое лучевое голодание в двадцати процентах случаев приводит к шизофрении? А?" (c)
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turnic
2017-04-12 09:04 am (UTC)
А нет ли у кого на примете знакомого с ледорубом?
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dva_tyzhnya
2017-04-12 11:22 am (UTC)
погодите. пускай автор еще немножко расчехлится.
вон уже признался, что "ОНИ" тоже будут заниматься пропагандой)))
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rashpilnya
2017-04-12 09:08 am (UTC)
Сам-то автор - чем лечится?
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dmitriykrilov
2017-04-12 11:41 am (UTC)
Набегающими к нему в журнал кремлеботами. На секунду в голову автору залетает шальная мысль: а может в России не все ещё ебанулись? И тут налетает куча людей, которые начинают оскорблять Бабченко, желать ему смерти, обвиняют в предательстве, ругаются и постоянно пишут что-то про анал. И сразу автор вылечивается от этих иллюзий.
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Alex Delevin
2017-04-12 09:13 am (UTC)
Сейчас молодежь и лица до 40 смотрят в основном ютуб, просто в инете находят передачи нужные. Так что наше поколение уже не зазомбируешь. Лечение не требуется.
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kaguti
2017-04-12 10:23 am (UTC)
ОК, Гугл. А что смотреть в интернете такого отличного от теливизира, если новости дают те же новостные агенства, что зомбируют по теливизиру?
Есть, конечно, нмелкие новостники, но к ним доверия еще меньше.
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v_dokumentiki
2017-04-12 09:15 am (UTC)
Вот сдаётся мне, что в зомбоящиках видят Россию те, кто рассуждает о Ней из разных чехий и украин.
А так же кажется мне, что россияне видят Россию своими глазами, просто потому что тут живут.

И потому такой разной видят Россию эти два лагеря.
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О!

zorenko_valerij
2017-04-12 09:41 am (UTC)
Как Вы правы. Россия - вообще самая трезвая и адекватная страна в мире. А всякие, которые этого не видят - жалкое меньшинство, каких-то 14%.
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dormidont8
2017-04-12 09:21 am (UTC)
ТВ- это бабушки. Дедушки,в основном и ..немного прочих. Бабушки,дедушки голосуют исправно.Интернет им не под силу освоить.Странно ,но факт.Сам пробовал приобщать.Влияют пенсы на опросы и выборы очень даже,потому как учавствуют активно.. Но они ,к сожалению, стремительно уходят. На пенсию не разживешься сильно и возраст. Каждый год влияние ТВ все меньше и меньше. Потому как растет количество тех,кто может управляться с интернетом. Не у всех хватает желания разбираться в политике,но все же..."Вася знает про Димона,а я нет. Тож гляну,чтобы не выглядеть незнайкой"...Цепная реакция.Ну как то так. На скорую руку накатал...спешу
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itisnottheend
2017-04-12 09:58 am (UTC)
Это верно. Пенсионеры в основном ТВ смотрят, да и то не все. Автор живет в мифе, а не в реальности, поэтому деградирует :-)
Почему бы не дать ему джойстик от ТВ, я думаю, это для "режима" будет хорошей рекламой. Пусть вещает на всю страну. Рассказывает, какое мы все быдло, про грядущее море крови, и т.д., в промежутках вставляя воспоминания, как и когда его били. Это ж черный пиар оппозиции, чернее не бывает.
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bomjatnik
2017-04-12 09:35 am (UTC)
выслал 100 руб. - выпей боярки, похмелись =)
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magda_zitta
2017-04-12 09:35 am (UTC)

Должно быть много каналов с разными владельцами. Вот когда на каждом будут озвучивать свою версию - возможно, и телезритель задумается.

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in fiocci
2017-04-12 09:37 am (UTC)
ерунда. все люди одинаковые. чтобы вернуть критичность мышления, не надо никаких дополнительных курсов, надо просто открыть рынок сми и запретить гос пропаганду в принципе. помню, в 90ые по орт говорили как успешно сегодня рос войска разъебали бармалеев из установок град, и тут же по нтв рассказывали как удачно борцы за независимость перерезали федералов. у россиян немного ехала крыша от такого, но это и есть свобода слова и демократия. у нас по конституции запрещена какая-либо идеология, надо просто вернуться к конституции и будет ок
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elhombresombro
2017-04-12 09:38 am (UTC)
Первый канал уже давно никто не смотрит.
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amur_s
2017-04-12 09:41 am (UTC)
Это фашизм голубчик, плохих людей не бывает. Массмедиа одинаковы везде. Скажите, вы долбоеб?
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cantanapoli
2017-04-12 10:28 am (UTC)
Учат вас учат методичку использовать, а вам хоть бы хны.
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