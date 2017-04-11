Пытки и месть

Аркадий, хотели бы Вы отомстить людям, которые издевались над Вами в армии? Что бы Вы сделали, если бы встретили их на улице? Побороли ли Вы чувство мести, если да, то как?



Какой хороший вопрос. Спасибо. Примерно лет пять после демобилизации это было моей фобией. Отомстить. Саид, самое садистское и ублюдочное существо из всех моих дедов, трус, бомж, и алкоголик, который именно наслаждался моими избиениями, во время одного из самых жестких, когда они чуть не прострелили мне кисть и выбили мной окно, но мне повезло, и я упал не наружу, а внутрь, на пол в сортире, и, валяясь в собственной кровавой юшке, смотрел, как он стряхивает пепел мне на лицо и предлагает меня опустить, а рядом лежал осколок стекла в виде лезвия полуметровой длины, и я зажал его в рукаве, и лежал с этим лезвием, и смотрел ему в глаза, снизу вверх, и он ушел...

В общем, Саид был бродягой и рассказывал, что часто бывает в Москве, на Абельмановской, в "Закарпатских узорах". Это известный в девяностых бандитский ресторан. С вечными перестрелками и взрывами гранат. А я жил там рядом. У меня школа в соседнем дворе.

И каждый день, возвращаясь домой, я искал его глазами в толпе. Каждый божий день. Лет пять. Ходил вокруг ресторана. Ждал на остановке. Смотрел в соседних дворах. Курил. И опять шел смотреть...

Слава Богу, не нашел. А то только сейчас бы из тюрьмы вышел. И вся жизнь из-за этого говна была бы наперекосяк.

Убил бы, да. Не задумываясь. И не просто убил. Забил бы. Ногами.

Да, я искал их. На "Одноклассниках". Через однополчан. Через знакомых. Долго искал. Годами.

А потом... Потом я их нашел. Саида - нет, но многих - нашел.

Но к тому времени была еще одна война. А потом и еще одна. И еще. И "Новая Газета". И убийства друзей, товарищей и коллег. И репрессии. И посадки. И Центр "Э". И Кадыров. И Крымнаш. И травля. И сошедшая с ума на мании величия имперская шовинистическая страна, устроившая в братском когда-то государстве бойню на десять тысяч смертей.

Знаете, как сказал однажды кто-то из иностранных узников сталинских концлагерей: "Зло было настолько масштабно, что нивелировало саму идею мести". Некому теперь мстить. Их слишком много. Их миллионы.

Ну, да. Нашел. Они почти все как один, дураки, еще со смайликами:"О, привет. Рад тебя видеть! Как ты?" И вправду что ли, считают, что мы были друзьями-однополчанами. Наверное, думали, что я сейчас с ними в пьяных соплях "Батяня-комбат" буду петь и тельник на груди от воспоминаний рвать... Привет. Жизнь нормально. А помнишь, как ты пиздил меня в каптерке в Моздоке, сука?

Они почему-то каждый раз очень удивлялись этому вопросу.

Ну, обматерил, получил бан в ответ, на этом и разошлись.

Если бы я встретил сейчас Саида... Не знаю. Может, и сломал бы, наверное, челюсть. Но, скорее всего, просто прошел бы мимо. Если он жив, то он сейчас разваливающийся безвозрастный бомж, наркоман и алкоголик, живущий по тюрьмам, дуркам и канализациям. У меня дочь. Семья. Профессия. Работа.

Я стал тем, кем стал я. В том числе и из-за того, что было в моей жизни. Он - стал тем, кем стал он.

Зачем он мне?

Жизнь и так сама все расставила по своим местам.



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