Пытки и месть

Аркадий, хотели бы Вы отомстить людям, которые издевались над Вами в армии? Что бы Вы сделали, если бы встретили их на улице? Побороли ли Вы чувство мести, если да, то как?
Какой хороший вопрос. Спасибо. Примерно лет пять после демобилизации это было моей фобией. Отомстить. Саид, самое садистское и ублюдочное существо из всех моих дедов, трус, бомж, и алкоголик, который именно наслаждался моими избиениями, во время одного из самых жестких, когда они чуть не прострелили мне кисть и выбили мной окно, но мне повезло, и я упал не наружу, а внутрь, на пол в сортире, и, валяясь в собственной кровавой юшке, смотрел, как он стряхивает пепел мне на лицо и предлагает меня опустить, а рядом лежал осколок стекла в виде лезвия полуметровой длины, и я зажал его в рукаве, и лежал с этим лезвием, и смотрел ему в глаза, снизу вверх, и он ушел...
В общем, Саид был бродягой и рассказывал, что часто бывает в Москве, на Абельмановской, в "Закарпатских узорах". Это известный в девяностых бандитский ресторан. С вечными перестрелками и взрывами гранат. А я жил там рядом. У меня школа в соседнем дворе.
И каждый день, возвращаясь домой, я искал его глазами в толпе. Каждый божий день. Лет пять. Ходил вокруг ресторана. Ждал на остановке. Смотрел в соседних дворах. Курил. И опять шел смотреть...
Слава Богу, не нашел. А то только сейчас бы из тюрьмы вышел. И вся жизнь из-за этого говна была бы наперекосяк.
Убил бы, да. Не задумываясь. И не просто убил. Забил бы. Ногами.
Да, я искал их. На "Одноклассниках". Через однополчан. Через знакомых. Долго искал. Годами.
А потом... Потом я их нашел. Саида - нет, но многих - нашел.
Но к тому времени была еще одна война. А потом и еще одна. И еще. И "Новая Газета". И убийства друзей, товарищей и коллег. И репрессии. И посадки. И Центр "Э". И Кадыров. И Крымнаш. И травля. И сошедшая с ума на мании величия имперская шовинистическая страна, устроившая в братском когда-то государстве бойню на десять тысяч смертей.
Знаете, как сказал однажды кто-то из иностранных узников сталинских концлагерей: "Зло было настолько масштабно, что нивелировало саму идею мести". Некому теперь мстить. Их слишком много. Их миллионы.
Ну, да. Нашел. Они почти все как один, дураки, еще со смайликами:"О, привет. Рад тебя видеть! Как ты?" И вправду что ли, считают, что мы были друзьями-однополчанами. Наверное, думали, что я сейчас с ними в пьяных соплях "Батяня-комбат" буду петь и тельник на груди от воспоминаний рвать... Привет. Жизнь нормально. А помнишь, как ты пиздил меня в каптерке в Моздоке, сука?
Они почему-то каждый раз очень удивлялись этому вопросу.
Ну, обматерил, получил бан в ответ, на этом и разошлись.
Если бы я встретил сейчас Саида... Не знаю. Может, и сломал бы, наверное, челюсть. Но, скорее всего, просто прошел бы мимо. Если он жив, то он сейчас разваливающийся безвозрастный бомж, наркоман и алкоголик, живущий по тюрьмам, дуркам и канализациям. У меня дочь. Семья. Профессия. Работа.
Я стал тем, кем стал я. В том числе и из-за того, что было в моей жизни. Он - стал тем, кем стал он.
Зачем он мне?
Жизнь и так сама все расставила по своим местам.
TheQuestion
Как обычно, кто считает нужным, сколько считает нужным
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Спасибо
Или срок давности уже вышел?
крепко подгорело
серьезно не повезло с частью походу.
Edited at 2017-04-11 10:04 am (UTC)
Re: крепко подгорело
похоже, что вообще со всей армией не повезло
Edited at 2017-04-11 10:51 am (UTC)
Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
Это не армия, а студенчество 90-ых. Такие тогда были студенты.
Потом я встретил их. Смотрелись так убого, что даже не стал и бить. Просто отвернулся. Не знаю, брезгливость какая-то...
Вот тоже думала, откуда он такой не в себе и с обидами взялся, вроде на первый взгляд: чел как чел. А все оттуда.
А теперь Родина виновата, что он невменько и ни за себя постоять, ни общаться нормально не умел.
И ник еще типа военный:)) ага. Все что может-в сетях забанить и попросить подать на Яндекс-кошелек убогому. Таким и остался, не смотря на ник:)
а как там у них?
В целом рост преступности в армии США, по мнению самих американских военных, имеет взрывной характер. Представитель управления личного состава министерства обороны США полковник Джон Освейлер обнародовал в печати такие данные. В общем количество дисциплинарных проступков и воинских преступлений за пять лет возросло в два-три раза по отдельным видам. В частности, почти в три раза увеличилось число солдат и сержантов, самовольно покинувших место службы. По американскому военному законодательству «самоволкой» считается отсутствие военнослужащего в расположении части до 30 суток. Если же этот срок превышен, то самовольщик становится дезертиром. Так вот, в 2003 году в Вооруженных силах США самовольщиков и дезертиров было не многим более 4500, а в 2007-м — почти 11 тысяч. В 2008 году еще больше. По мнению полковника Освейлера, рост этого вида воинских преступлений связан, в первую очередь, с нежеланием отправиться в район боевых действий. Второй причиной он считает разочарование юных рекрутов, рассчитывавших на материальные выгоды и романтические приключения, которые им сулили вербовщики, а столкнувшихся с большими физическими нагрузками и психологическим дискомфортом, неизбежными для первого периода военной службы любого новобранца.
Одним из главных опасных и распространенных пороков в армии, по данным полковника Освейлера, являются алкоголизм и наркомания. От 20 до 25% военнослужащих были уличены в употреблении наркотиков. Каждый третий солдат и сержант, а также каждый пятый офицер злоупотребляют спиртным. Вооруженные силы по этим причинам несут немалые потери, финансовые и людские: около миллиарда долларов, 40% травм и гибели военнослужащих ежегодно. Безвозвратные потери составили 7 тысяч человек за последние пять лет.
Ваш пост очень интересен российским солдатам,которых избивают деды
Саша, да ты - Волк! Не, Волчара!
Жизнь и так сама все расставила по своим местам.
Ну, а посредством всеобщей в. повинности за 15 лет инфицировали практически всю страну деревенской мелкоуголовщиной.
Такая вот, романтика.
да ничего бы ты ему не сделал, как тогда зассал не сделал и сейчас бы не сделал, ты сетевой терминатор и не более
Ненавидят такую все порядочные люди.
он сказал, что его били всю службу и он всегда отвечал,и его продолжали бить -
это ни хрена не армия и не люди
может быть кому-то повезло больше, но это ублюдочная система - сломать
не научить, а сломать и унизить
знакомый до армии был очень уважаемым человеком, поэтому сомневаться в его словах невозможно
наверное, бы даже в тюрьме могли отцепиться от человека - но видимо в нашей армии воспитывали особенных ублюдков - понятие великодушия и уважения отсутствует у этих монстров
зверями даже назвать их нельзя
пока у нас есть это явление как дедовщина ничего хорошего в стране не будет
Меня пока по духанке, даги дембеля не трогали...я у них почему-то симпатию вызывал,даже в учебке тоже самое было.
А когда вернулся с командировки вне части за 2 мес до дембеля...даги полторашники увидев мою ещё духанскую форму (не рассчитывал я что придётся гражданку опять на форму менять) что-то шипели, но после того как увидели что я свалил и попинал двоих сержантов своего призыва...отчего вдруг стали какими-то незаметными.
В общем надо было убить.Только потому что они чудом не убили тебя.
Сейчас бы на свободе был не только с чистой совестью...но и друзья/знакомые были бы не из ботанов журналистов.
Причём я такое встречал не с уже отслужившими,во время выездов на работы когда был духом и к нам одного-двух дембелей совали.
Мы удивлялись чего это он вдруг стал называть нас пацаны,рассказывать истории о доме,угощать сигаретами и улыбаться так по доброму...
Как только мы стали подъезжать к части в конце дня...его тон сразу изменился:))
Это то что называется теория огрупления.
При слабоумии нет мозгов же,организм руководствуется инстинктами,рефлексами/стереотипами и эмоциями.
Стадное подражание характерно не только для армии и зоны,мещане (потребители) тоже...лишь часть из них покупает тачки,айфоны и путёвки в Турцию для понта.
Другая часть им тупо подражает.
Так вот. Наша жизнь - звено в бесконечной цепи перерождний, существующей с безначальных времен. Да, это неочевидный постулат, который для начала нужно просто принять. Потом поймете глубже. Когда одного из больших тибетских Лам пытались подловить вопросом на том, что это ж не доказано, он, мягко улыбнувшись, сказал: Но ведь не доказано и обратное!
На протяжении этой цепи существа по-разному взаимодействуют друг с другом. Это образует связи, которые создают новые встречи. И если вас кто-то в этой жизни обидел - это следствие того, что ранее вы обидели его похожим образом. Все.
Эти цепочки просто разорвать, выдав новую реакцию при встрече. Это не имеет общего с христианским "подставь другую щеку". Это значит: не тяни цепочку действий, совершенных под влиянием гнева. Дальше - пространство для мудрости. Защищая себя можно и в репу. Но спокойно. Как научиться избегать этого "справедливого" гнева - большой отдельный разговор.
Одна только возможность для людей, которые много думают: думая о неприятных людях, желайте им хорошего. Вот через силу, но старательно. Всегда-всегда. Если вы знаете, что вам будет трудно радоваться за них при встрече - желайте им как мохно больше хорошего, как можно дальше от вас. Это тоже работает.
Еще раз извините. Я не хотел вас поучать или своей продвинутостью блестеть. Просто для стерео.
Edited at 2017-04-11 12:53 pm (UTC)
Возможно, тут еще и игровые элементы - а давайте дадим людям ум и свободу выбора - интересно как они себя поведут - по-идее ум должен подсказать, что он совершает зло, с другой стороны сам ум подсказывает, что можно обмануть, манипулировать и тд подсказывает выгоду, родит соблазны и тд - тут нужно выбирать на каждом шагу свои пути
Кстати, выскажу свое мнение о зле. Все-таки думающий челевоек не станет делать зло - и по этому поводу все сказал Ницше в одном предложении: "уровень мудрости довольно точно можно измерить степенью уменьшения злобы"
насчет дедовщины - это вина государственная, это видимо и "выгода" государственная - она реально из самого ада, поэтому я называю наш мир миром демонов.
Никакой бог это придумал не мог - только сами люди.
создали целую систему по методу силы и обратите внимание, что у нее находится не мало защитников, которые сами страдали - видимо какой-то стокгольмский синдром
Если бы сам служил - тоже бы наверное всех простил и может быть относился философски - скорее всего.
но о стороны видно, что это ужасная система, она просто преступна и тут для меня философия неуместна - я вправе прощать своих обидчиков,но я не могу смотреть равнодушно когда истязают людей и ломают им психику. Конечно это зло потом возвращается тем или иным путем в нашу жизнь. Хотя бы от того что люди становятся более циничными - они носят боль с собой.
Edited at 2017-04-11 02:35 pm (UTC)