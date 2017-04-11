starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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Пытки и месть
starshinazapasa
April 11th, 11:26

Аркадий, хотели бы Вы отомстить людям, которые издевались над Вами в армии? Что бы Вы сделали, если бы встретили их на улице? Побороли ли Вы чувство мести, если да, то как?

Какой хороший вопрос. Спасибо.  Примерно лет пять после демобилизации это было моей фобией. Отомстить. Саид, самое садистское и ублюдочное существо из всех моих дедов, трус, бомж, и алкоголик, который именно наслаждался моими избиениями, во время одного из самых жестких, когда они чуть не прострелили мне кисть и выбили мной окно, но мне повезло, и я упал не наружу, а внутрь, на пол в сортире, и, валяясь в собственной кровавой юшке, смотрел, как он стряхивает пепел мне на лицо и предлагает меня опустить, а рядом лежал осколок стекла в виде лезвия полуметровой длины, и я зажал его в рукаве, и лежал с этим лезвием, и смотрел ему в глаза, снизу вверх, и он ушел...
В общем, Саид был бродягой и рассказывал, что часто бывает в Москве, на Абельмановской, в "Закарпатских узорах". Это известный в девяностых бандитский ресторан. С вечными перестрелками и взрывами гранат. А я жил там рядом. У меня школа в соседнем дворе.
И каждый день, возвращаясь домой, я искал его глазами в толпе. Каждый божий день. Лет пять. Ходил вокруг ресторана. Ждал на остановке. Смотрел в соседних дворах. Курил. И опять шел смотреть...
Слава Богу, не нашел. А то только сейчас бы из тюрьмы вышел. И вся жизнь из-за этого говна была бы наперекосяк.
Убил бы, да. Не задумываясь. И не просто убил. Забил бы. Ногами.


Да, я искал их. На "Одноклассниках". Через однополчан. Через знакомых. Долго искал. Годами.
А потом... Потом я их нашел. Саида - нет, но многих - нашел.
Но к тому времени была еще одна война. А потом и еще одна. И еще. И "Новая Газета". И убийства друзей, товарищей и коллег. И репрессии. И посадки. И Центр "Э". И Кадыров. И Крымнаш. И травля. И сошедшая с ума на мании величия имперская шовинистическая страна, устроившая в братском когда-то государстве бойню на десять тысяч смертей.
Знаете, как сказал однажды кто-то из иностранных узников сталинских концлагерей: "Зло было настолько масштабно, что нивелировало саму идею мести". Некому теперь мстить. Их слишком много. Их миллионы.
Ну, да. Нашел. Они почти все как один, дураки, еще со смайликами:"О, привет. Рад тебя видеть! Как ты?" И вправду что ли, считают, что мы были друзьями-однополчанами. Наверное, думали, что я сейчас с ними в пьяных соплях "Батяня-комбат" буду петь и тельник на груди от воспоминаний рвать... Привет. Жизнь нормально. А помнишь, как ты пиздил меня в каптерке в Моздоке, сука?
Они почему-то каждый раз очень удивлялись этому вопросу.
Ну, обматерил, получил бан в ответ, на этом и разошлись.
Если бы я встретил сейчас Саида... Не знаю. Может, и сломал бы, наверное, челюсть. Но, скорее всего, просто прошел бы мимо. Если он жив, то он сейчас разваливающийся безвозрастный бомж, наркоман и алкоголик, живущий по тюрьмам, дуркам и канализациям. У меня дочь. Семья. Профессия. Работа.
Я стал тем, кем стал я. В том числе и из-за того, что было в моей жизни. Он - стал тем, кем стал он.
Зачем он мне?
Жизнь и так сама все расставила по своим местам.

TheQuestion

Как обычно, кто считает нужным, сколько считает нужным
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147 comments :
( 147 comments Leave a comment )
thunderozzz
2017-04-11 09:58 am (UTC)
А что, если всю это мразоту посадить сейчас? Есть ведь однополчане-пострадавшие.
Или срок давности уже вышел?
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Сан Сан
2017-04-11 10:35 am (UTC)
Ты в армии служил, фантазер?)
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крепко подгорело

zavod007
2017-04-11 10:04 am (UTC)
а ведь давно было.

серьезно не повезло с частью походу.

Edited at 2017-04-11 10:04 am (UTC)
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Re: крепко подгорело

borislarsson
2017-04-11 10:50 am (UTC)
чё-то дофига таких было, кому "с частью не повезло".
похоже, что вообще со всей армией не повезло

Edited at 2017-04-11 10:51 am (UTC)
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serjj
2017-04-11 10:12 am (UTC)
Читал, как одного чувака его дед заставлял приносить ему воды попить. Чувак набирал воду из очка и носил ему. А в день, когда тот увольнялся, сказал ему об этом в лицо в присутствии других дедов.
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livejournal
2017-04-11 10:29 am (UTC)
Здравствуйте!
Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
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livejournal
2017-04-11 10:29 am (UTC)
Здравствуйте! Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal России! Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
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ele_podobral
2017-04-11 10:42 am (UTC)
Да уж... Есть такая изнанка у жизни, с которой лучше не соприкасаться...
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buryat_v_brone
2017-04-11 10:46 am (UTC)
Вот из-за таких говнюков я стал заниматься боксом. И да мне было 17 лет.
Это не армия, а студенчество 90-ых. Такие тогда были студенты.
Потом я встретил их. Смотрелись так убого, что даже не стал и бить. Просто отвернулся. Не знаю, брезгливость какая-то...
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beard69
2017-04-11 10:51 am (UTC)
Про детский садик еще расскажи.
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berg_berg
2017-04-11 11:00 am (UTC)
Вон откуда обиженка взялась
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surmer
2017-04-11 07:16 pm (UTC)
+1
Вот тоже думала, откуда он такой не в себе и с обидами взялся, вроде на первый взгляд: чел как чел. А все оттуда.
А теперь Родина виновата, что он невменько и ни за себя постоять, ни общаться нормально не умел.
И ник еще типа военный:)) ага. Все что может-в сетях забанить и попросить подать на Яндекс-кошелек убогому. Таким и остался, не смотря на ник:)
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Андрей Плотников
2017-04-11 11:10 am (UTC)
"Их слишком много. Их миллионы." - почему бы не "Забил бы. Ногами" миллионы, не вижу ни чего в этом плохого, только хорошее, если это были злодеи?
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i_n_f_i_n_i_t_e
2017-04-11 11:17 am (UTC)
что это за работа?
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jreeed
2017-04-11 11:44 am (UTC)
Попрошайничество. Но только через интернет, с использованием удаленных методов оплаты, а значит жизнь удалась!
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а как там у них?

afonya007
2017-04-11 11:25 am (UTC)
Кстати, эта самая дедовщина имеет весьма широкое распространение в военных учебных заведениях США. Кадеты первого семестра (на армейском сленге — «крысиная линия») испытываются на прочность с помощью варварских методов. К примеру, в одном из старейших вузов, Вирджинском военно-инженерном институте, практикуется абсолютное и безоговорочное подчинение «крыс» (кадетов-первогодков) всем старшекурсникам, которые изощряются в изобретении нелепейших и изуверских поручений для них. Тех, кто взбунтуется, ждет самое откровенное избиение пряжками форменных ремней. Причем командование относит это изуверство к числу «славных» традиций института, недавно отпраздновавшего 160-летие. Впрочем, аналогичные «традиции» бытуют и в Вест-Пойнте, и в Аннаполисе, и в других военных академиях США. А уж в армии тем более. Они периодически приводят к ответным кровавым действиям тех, над кем издеваются.

В целом рост преступности в армии США, по мнению самих американских военных, имеет взрывной характер. Представитель управления личного состава министерства обороны США полковник Джон Освейлер обнародовал в печати такие данные. В общем количество дисциплинарных проступков и воинских преступлений за пять лет возросло в два-три раза по отдельным видам. В частности, почти в три раза увеличилось число солдат и сержантов, самовольно покинувших место службы. По американскому военному законодательству «самоволкой» считается отсутствие военнослужащего в расположении части до 30 суток. Если же этот срок превышен, то самовольщик становится дезертиром. Так вот, в 2003 году в Вооруженных силах США самовольщиков и дезертиров было не многим более 4500, а в 2007-м — почти 11 тысяч. В 2008 году еще больше. По мнению полковника Освейлера, рост этого вида воинских преступлений связан, в первую очередь, с нежеланием отправиться в район боевых действий. Второй причиной он считает разочарование юных рекрутов, рассчитывавших на материальные выгоды и романтические приключения, которые им сулили вербовщики, а столкнувшихся с большими физическими нагрузками и психологическим дискомфортом, неизбежными для первого периода военной службы любого новобранца.

Одним из главных опасных и распространенных пороков в армии, по данным полковника Освейлера, являются алкоголизм и наркомания. От 20 до 25% военнослужащих были уличены в употреблении наркотиков. Каждый третий солдат и сержант, а также каждый пятый офицер злоупотребляют спиртным. Вооруженные силы по этим причинам несут немалые потери, финансовые и людские: около миллиарда долларов, 40% травм и гибели военнослужащих ежегодно. Безвозвратные потери составили 7 тысяч человек за последние пять лет.
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omonkrivomazov
2017-04-11 11:54 am (UTC)

Ваш пост очень интересен российским солдатам,которых избивают деды

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sasha_volk_off
2017-04-11 11:32 am (UTC)
Встретил в Москве офицера, который во время срочной на флоте, однажды, дал волю кулакам, пользуясь тем, что он офицер, а я дух. Оказывается, мы живем рядом. Я был искренне рад встрече, а офицер искренне боялся меня...))
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aster_oid
2017-04-11 11:50 am (UTC)
Приятно было искренне считать себя боксёрской грушей?
Саша, да ты - Волк! Не, Волчара!
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Жизнь и так сама все расставила по своим местам.

one_more_moron
2017-04-11 11:37 am (UTC)
По факту это хорошо. А в будущем времени? расставит?
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mnenie_mojo
2017-04-11 11:38 am (UTC)
а как сейчас обстановка? улучшилась?
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starshinazapasa
2017-04-11 01:14 pm (UTC)
Да, намного. Дедовщины, как системы, больше нет. На её место пришел рэкет, но не в том количестве и не системно, и в с ним вполне можно бороться
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akalinine
2017-04-11 12:00 pm (UTC)
я всегда знал что армия для дебилов конченых,а армия рашки это вдвойне говно
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glavsnab
2017-04-11 12:11 pm (UTC)
говно у тебя вместо мозгов
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valsshebnik
2017-04-11 12:03 pm (UTC)
Так эта байда в армии с 60-х началась, когда в нее начали загребать кандидатов вместо отправки на "малолетку", типа для перевоспитания..
Ну, а посредством всеобщей в. повинности за 15 лет инфицировали практически всю страну деревенской мелкоуголовщиной.
Такая вот, романтика.
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okhtov
2017-04-11 12:04 pm (UTC)
профессия шкилять деньги бггг
да ничего бы ты ему не сделал, как тогда зассал не сделал и сейчас бы не сделал, ты сетевой терминатор и не более
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glavsnab
2017-04-11 12:13 pm (UTC)
Якобы над автором когда-то издевался некий Саид, что, за отсутствием в поле зрения Саида, переродилось в ненависть к "этой стране". Это и есть профессия автора.
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melius2
2017-04-11 12:46 pm (UTC)
Страна которая культивирует таких Саидов есть мерзостнейшее раковое образование.

Ненавидят такую все порядочные люди.
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55ss58
2017-04-11 12:15 pm (UTC)
Мстить глупо, как правило Он не Тимошка видит немножко. Человека, который черпает вдохновение в унижении других людей уже наказали и жестоко. Нет ну пошутить цинично можно иногда, но в туалете опустим. Много "врагов" было, все по своим местам расставились без моего участия.
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makaronov
2017-04-11 12:16 pm (UTC)
Хорошо сказал.
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svk_44
2017-04-11 12:29 pm (UTC)
об армии мне все стало ясно, когда я втретил знакомого после армии
он сказал, что его били всю службу и он всегда отвечал,и его продолжали бить -
это ни хрена не армия и не люди
может быть кому-то повезло больше, но это ублюдочная система - сломать
не научить, а сломать и унизить
знакомый до армии был очень уважаемым человеком, поэтому сомневаться в его словах невозможно
наверное, бы даже в тюрьме могли отцепиться от человека - но видимо в нашей армии воспитывали особенных ублюдков - понятие великодушия и уважения отсутствует у этих монстров
зверями даже назвать их нельзя
пока у нас есть это явление как дедовщина ничего хорошего в стране не будет
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akalinine
2017-04-11 12:31 pm (UTC)
в армию идут только полудурки птушники в рашке,нормальные люди идут учиться дальше после школы
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melius2
2017-04-11 12:35 pm (UTC)
Бабченко,ну ты хоть очки то не мыл?

Меня пока по духанке, даги дембеля не трогали...я у них почему-то симпатию вызывал,даже в учебке тоже самое было.

А когда вернулся с командировки вне части за 2 мес до дембеля...даги полторашники увидев мою ещё духанскую форму (не рассчитывал я что придётся гражданку опять на форму менять) что-то шипели, но после того как увидели что я свалил и попинал двоих сержантов своего призыва...отчего вдруг стали какими-то незаметными.

В общем надо было убить.Только потому что они чудом не убили тебя.

Сейчас бы на свободе был не только с чистой совестью...но и друзья/знакомые были бы не из ботанов журналистов.

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melius2
2017-04-11 12:44 pm (UTC)
Кстати да,тоже встречал такое,когда дембеля на гражданке в лучшие друзья и добрейших людей превращаются как по волшебству.

Причём я такое встречал не с уже отслужившими,во время выездов на работы когда был духом и к нам одного-двух дембелей совали.

Мы удивлялись чего это он вдруг стал называть нас пацаны,рассказывать истории о доме,угощать сигаретами и улыбаться так по доброму...

Как только мы стали подъезжать к части в конце дня...его тон сразу изменился:))

Это то что называется теория огрупления.

При слабоумии нет мозгов же,организм руководствуется инстинктами,рефлексами/стереотипами и эмоциями.

Стадное подражание характерно не только для армии и зоны,мещане (потребители) тоже...лишь часть из них покупает тачки,айфоны и путёвки в Турцию для понта.

Другая часть им тупо подражает.

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a_kravzov
2017-04-11 12:49 pm (UTC)
Раз уж тут выше про бога заговорили, я расскажу про то, как на этот драматизм смотрят буддисты. Без всякой нравоучительности - просто для стерео - можно и так посмотреть.
Так вот. Наша жизнь - звено в бесконечной цепи перерождний, существующей с безначальных времен. Да, это неочевидный постулат, который для начала нужно просто принять. Потом поймете глубже. Когда одного из больших тибетских Лам пытались подловить вопросом на том, что это ж не доказано, он, мягко улыбнувшись, сказал: Но ведь не доказано и обратное!
На протяжении этой цепи существа по-разному взаимодействуют друг с другом. Это образует связи, которые создают новые встречи. И если вас кто-то в этой жизни обидел - это следствие того, что ранее вы обидели его похожим образом. Все.
Эти цепочки просто разорвать, выдав новую реакцию при встрече. Это не имеет общего с христианским "подставь другую щеку". Это значит: не тяни цепочку действий, совершенных под влиянием гнева. Дальше - пространство для мудрости. Защищая себя можно и в репу. Но спокойно. Как научиться избегать этого "справедливого" гнева - большой отдельный разговор.
Одна только возможность для людей, которые много думают: думая о неприятных людях, желайте им хорошего. Вот через силу, но старательно. Всегда-всегда. Если вы знаете, что вам будет трудно радоваться за них при встрече - желайте им как мохно больше хорошего, как можно дальше от вас. Это тоже работает.
Еще раз извините. Я не хотел вас поучать или своей продвинутостью блестеть. Просто для стерео.


Edited at 2017-04-11 12:53 pm (UTC)
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svk_44
2017-04-11 02:10 pm (UTC)
может быть что-то из этого работает, но вряд ли полностью так - это было бы слишком прямолинейно - по идее это справедливо, но зло не будет переводиться если из прошлых жизней будут приходить и мстить всем - есть наверное еще всякие неопределенности
Возможно, тут еще и игровые элементы - а давайте дадим людям ум и свободу выбора - интересно как они себя поведут - по-идее ум должен подсказать, что он совершает зло, с другой стороны сам ум подсказывает, что можно обмануть, манипулировать и тд подсказывает выгоду, родит соблазны и тд - тут нужно выбирать на каждом шагу свои пути
Кстати, выскажу свое мнение о зле. Все-таки думающий челевоек не станет делать зло - и по этому поводу все сказал Ницше в одном предложении: "уровень мудрости довольно точно можно измерить степенью уменьшения злобы"

насчет дедовщины - это вина государственная, это видимо и "выгода" государственная - она реально из самого ада, поэтому я называю наш мир миром демонов.
Никакой бог это придумал не мог - только сами люди.
создали целую систему по методу силы и обратите внимание, что у нее находится не мало защитников, которые сами страдали - видимо какой-то стокгольмский синдром
Если бы сам служил - тоже бы наверное всех простил и может быть относился философски - скорее всего.
но о стороны видно, что это ужасная система, она просто преступна и тут для меня философия неуместна - я вправе прощать своих обидчиков,но я не могу смотреть равнодушно когда истязают людей и ломают им психику. Конечно это зло потом возвращается тем или иным путем в нашу жизнь. Хотя бы от того что люди становятся более циничными - они носят боль с собой.

Edited at 2017-04-11 02:35 pm (UTC)
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