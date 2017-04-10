Журналистика без посредников

Это были тяжелые две недели. Несмотря на то, что, казалось бы, уже ко всему привык, и это уже столько лет как моя работа, я так и не могу заставить себя ставить реквизиты под текстами о смертях. Но жизнь никто не отменял. И есть по прежнему что-то надо. В общем, как всегда - если мои тексты заставили вас задуматься, что-то переосмыслить, принять решение, заплакать, рассмеяться, то:
Как обычно, кто считает нужным, сколько считает нужным
Теперь можно перевести и на номер МЕГАФОН: +7 926 558 57 89
Яндекс-кошелек, номер 410 011 372 145 462.
В Сбербанке карта номер 4276 3800 8339 8359.
Для пользователей WebMoney рублевый кошелек номер R361089635093.
Для пользователей WebMoney долларовый кошелек номер: Z525692199692
Для пользователей MasterCard, VISA и Maestro карта номер 4276 3800 8339 8359.
Мультивалютная карта "Приватбанка" номер: 5168 7423 3613 0608.
Либо просто кинуть на телефон
МТС: +7 915 237 41 78.
Мегафон: +7 926 558 57 89
Спасибо
Ну...
RE: Ну...
Re: Ну...
Любой ответ, кроме "нет", будет означать "да"
200 грн. на приват. Выздоравливайте.
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А то, кому на Руси жить хорошо мы уже проходили. :)
Размещаешь реквизиты и деньги рекой льются.
Одна печалька....терракты всякие в России, и народец гибнет, поэтому приходится терпеть и не под каждым сообщением денег просить.
А это сильно подрывает процесс сбора денег.
Люди начинают думать, что автор на работу устроился, и наконец то сам зарабатывать стал и слать деньги перестают. И деньги заканчиваются.
А в остальном все хорошо.)
Время пошло, я жду нового комментария во исполнение моего приказа. Быстро выполнять, чурка!