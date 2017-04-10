starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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Журналистика без посредников
starshinazapasa
April 10th, 11:13

Это были тяжелые две недели. Несмотря на то, что, казалось бы, уже ко всему привык, и это уже столько лет как моя работа, я так и не могу заставить себя ставить реквизиты под текстами о смертях. Но жизнь никто не отменял. И есть по прежнему что-то надо. В общем, как всегда - если мои тексты заставили вас задуматься, что-то переосмыслить, принять решение, заплакать, рассмеяться, то:


Как обычно, кто считает нужным, сколько считает нужным

Теперь можно перевести и на номер МЕГАФОН: +7 926 558 57 89
Яндекс-кошелек, номер 410 011 372 145 462.
В Сбербанке карта номер 4276 3800 8339 8359.
Для пользователей WebMoney рублевый кошелек номер R361089635093.
Для пользователей WebMoney долларовый кошелек номер: Z525692199692
Для пользователей MasterCard, VISA и Maestro карта номер 4276 3800 8339 8359.
Мультивалютная карта "Приватбанка" номер: 5168 7423 3613 0608.
Либо просто кинуть на телефон
МТС: +7 915 237 41 78.
Мегафон: +7 926 558 57 89
Спасибо

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Журналистика без посредников
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
21 comments :
( 21 comments Leave a comment )
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deep78
2017-04-10 09:31 am (UTC)
В понедельник не подаю.
(Reply) (Thread)
del_vecchio
2017-04-10 10:02 am (UTC)
Даже в такие благотворительные фонды как Дар и Градислава?
(Reply) (Parent) (Thread)
deep78
2017-04-10 10:15 am (UTC)
тебе тоже не подаю
(Reply) (Parent) (Thread)
del_vecchio
2017-04-10 10:18 am (UTC)
это же не мне! Это для Дмитрия Анатольевича!
(Reply) (Parent) (Thread)

Ну...

jumper_alpha
2017-04-10 09:57 am (UTC)
Вообще-то журналистика давно умерла, если раньше были факты на первом месте, да и на втором и третьем, то теперь на первом и втором месте - сам "журналист", какая он уникальная личность и какой он орел, дон Рэба, на третьем - его интерпретация событий, не имеющая к фактам никакого отношения. Журналистика стала одной из технологий манипулятивного управления, что даже хуже просто лжи.
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RE: Ну...

Nowik
2017-04-10 11:36 am (UTC)
вот этот конкретный *журнаглист* к самой мерзенькой их части и относится
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Re: Ну...

paul_krokodilov
2017-04-10 04:32 pm (UTC)
Если Герой России, академик Рамзан Ахматович Кадыров, попросит тебя ему отсосать, ты это сделаешь?
Любой ответ, кроме "нет", будет означать "да"
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Артем Божко
2017-04-10 10:15 am (UTC)

200 грн. на приват. Выздоравливайте.

(Reply) (Thread)
livejournal
2017-04-10 10:28 am (UTC)
Здравствуйте!
Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
(Reply) (Thread)
livejournal
2017-04-10 10:28 am (UTC)
Здравствуйте! Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal России! Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
(Reply) (Thread)
turnic
2017-04-10 10:44 am (UTC)
А пиндосы денег не дают(
(Reply) (Thread)
Сан Сан
2017-04-10 10:45 am (UTC)
Что с работой в Праге? Вы ищите ее? Какие ответы приходят на ваши резюме отправленные?
(Reply) (Thread)
thunderozzz
2017-04-10 10:50 am (UTC)
Хоть бы рассказал, как там в загнивающих Европах жытиё-бытиё? :)
А то, кому на Руси жить хорошо мы уже проходили. :)
(Reply) (Thread)
Сан Сан
2017-04-10 10:57 am (UTC)
Жрачка вкусная и дешевая, пивом хоть упейся и все настоящее, живешь в свое удовольствие и даже за квартиру платить не надо.
Размещаешь реквизиты и деньги рекой льются.
Одна печалька....терракты всякие в России, и народец гибнет, поэтому приходится терпеть и не под каждым сообщением денег просить.
А это сильно подрывает процесс сбора денег.
Люди начинают думать, что автор на работу устроился, и наконец то сам зарабатывать стал и слать деньги перестают. И деньги заканчиваются.
А в остальном все хорошо.)
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kadet734
2017-04-10 11:12 am (UTC)
Неужели работать заставили?...
(Reply) (Thread)
lauspol
2017-04-10 02:11 pm (UTC)
Какое отношение имеет этот тупой пропагандон к журналистике?
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paul_krokodilov
2017-04-10 04:31 pm (UTC)
пидор лагерный ты на васере стоял когда мусора твоего папу опускали и здал ты его за кусок хера говорю откуда ты урод базарить будем
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izymrydnaja
2017-04-10 02:26 pm (UTC)
Спасибо вам ! Сегодня перечислю.
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алексей кузнецов31
2017-04-10 02:31 pm (UTC)
ой! бабченка! привет придурок!
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paul_krokodilov
2017-04-10 04:31 pm (UTC)
Кацап, нахуй! Насадись на него задом и после этого отметься в комментариях, чтобы я знал, когда тебя туда повторно послать. Это приказ.
Время пошло, я жду нового комментария во исполнение моего приказа. Быстро выполнять, чурка!
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