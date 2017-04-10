Журналистика без посредников

Это были тяжелые две недели. Несмотря на то, что, казалось бы, уже ко всему привык, и это уже столько лет как моя работа, я так и не могу заставить себя ставить реквизиты под текстами о смертях. Но жизнь никто не отменял. И есть по прежнему что-то надо. В общем, как всегда - если мои тексты заставили вас задуматься, что-то переосмыслить, принять решение, заплакать, рассмеяться, то:





Как обычно, кто считает нужным, сколько считает нужным

Теперь можно перевести и на номер МЕГАФ

ОН: +7 926 558 57 89

Яндекс-кошелек, номер 410 011 372 145 462.

В Сбербанке карта номер 4276 3800 8339 8359.

Для пользователей WebMoney рублевый кошелек номер R361089635093.

Для пользователей WebMoney долларовый кошелек номер: Z525692199692

Для пользователей MasterCard, VISA и Maestro карта номер 4276 3800 8339 8359.

Мультивалютная карта "Приватбанка" номер: 5168 7423 3613 0608.

Либо просто кинуть на телефон

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Мегафон: +7 926 558 57 89

Спасибо