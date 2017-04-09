



Посмотрел "Выживший". Ответственно заявляю - при таком переломе, какой у Ди Каприо был показан вначале, ни с какой деревяшкой он через две недели ходить бы не смог. Судя по положению стопы, у него сломаны обе берцовые - а это полгода в аппарате Иллизарова. Но дело даже не в этом. Дело в том, что при таком переломе разрываются все сосуды и начинают образовываться тромбы. А еще из сломанной кости в кровь выделяются какие-то там жиры. Липиды. Короче, в заданных условиях с таким переломом он бы просто умер через неделю, и, собственно, на этом все.

А еще человека невозможно заштопать обычной иглой. Во-первых, он, сука, твердый. Хрен проткнешь. А во-вторых - кровь. Пальцы скользят. Иголка для шитья по людям представляет собой такое уже почти шило, здоровый четырехгранный сапожный крюк такой, загнутый реально как рыболовный крючок. И шьют людей не пальцами, а медицинскими круглогубчиками такими. Потому что пальцами просто не проткнешь.

А еще это пиздец как больно. Меня шили под новокаином (доктор, шутник такой, ещё - ну чего, обезболивающее колоть или так потерпишь?) - и то я с кушетки сполз бледный, как смерть, и пропотевший насквозь. Так что в вышивание по людям наживую я не верю.

А еще после этого температура подскакивает под сорок и пару дней просто лежишь влежку, какое там по Аляске со сломанной ногой шастать. Я после операции на истерике под новокаином - а чо такова, боль прошла же! - поехал домой, действие новокаина через двадцать минут закончилось, ещё и шов еще мясо порвал - в общем, через сорок минут я превратился просто в повисший на костылях мешок с говном и двигаться не мог совершенно. Меня принесли домой, прислонили к двери, сказали - вот, это ваше, с войны приехало, получайте, и дальше я не помню.

А еще болевой шок. Когда в поезде "Анапа-Москва" мне перебило ступню выброшенной из впереди идущего вагона бутылкой, я просто повис на окне и блевал, хотя дырка была не такая уж большая. Сосуд, правда, перебило. Кровь фонтанчиком таким метра на два в высоту брызгала, на стену - это правда.

А еще боль вытягивает все силы. Двигаться потом невозможно. Сестра меня полезла марлей чистить прямо вовнутрь - я так подозреваю, что это не самая сильная боль, которую можно причинить человеку - но вытерпеть её я смог секунд пятнадцать, а потом просто два дня в прострации. Какие там хождения по лесу. Причем, когда она второй раз пришла и увидела мои зрачки перед повтором экзекуции, такая: а чего ж ты раньше не сказал, я бы обезболивающего дала. Эммм... блять... А чего, так можно было?

А еще в медвежьей шкуре плавать невозможно. Я в летних штанах и кроссовках уже метров через сто булькать начинаю, какие там сапоги и шуба. Первые две-три минуты одежда помогает держаться на воде, пока воздух из неё не уйдет, а потом, как она пропитается, просто идешь на дно камнем и привет. Руками-то шевелить невозможно уже.

А еще в горной реке зимой пять-семь минут - и гипотермия. У меня два раза была. Без огня - через полчаса отрубаешься и все.

Нет, я верю, что Хью Гласс в реальности прополз эти свои триста километров - но он их именно прополз. И валялся он перед этим без сознания пять дней.

Но, в целом, ничего так кинцо. Не "Оскар", конечно, но вполне себе на твердую четверку с плюсом. Я думал, хуже будет.



ЗЫ: А еще можете меня поздравить - я уже с палочкой хожу

ЗЫЫ: Заделаться в кинокритики что ли...