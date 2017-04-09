starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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Выживший
starshinazapasa
April 9th, 16:40



Посмотрел "Выживший". Ответственно заявляю - при таком переломе, какой у Ди Каприо был показан вначале, ни с какой деревяшкой он через две недели ходить бы не смог. Судя по положению стопы, у него сломаны обе берцовые - а это полгода в аппарате Иллизарова. Но дело даже не в этом. Дело в том, что при таком переломе разрываются все сосуды и начинают образовываться тромбы. А еще из сломанной кости в кровь выделяются какие-то там жиры. Липиды. Короче, в заданных условиях с таким переломом он бы просто умер через неделю, и, собственно, на этом все.
А еще человека невозможно заштопать обычной иглой. Во-первых, он, сука, твердый. Хрен проткнешь. А во-вторых - кровь. Пальцы скользят. Иголка для шитья по людям представляет собой такое уже почти шило, здоровый четырехгранный сапожный крюк такой, загнутый реально как рыболовный крючок. И шьют людей не пальцами, а медицинскими круглогубчиками такими. Потому что пальцами просто не проткнешь.
А еще это пиздец как больно. Меня шили под новокаином (доктор, шутник такой, ещё - ну чего, обезболивающее колоть или так потерпишь?) - и то я с кушетки сполз бледный, как смерть, и пропотевший насквозь. Так что в вышивание по людям наживую я не верю.


А еще после этого температура подскакивает под сорок и пару дней просто лежишь влежку, какое там по Аляске со сломанной ногой шастать. Я после операции на истерике под новокаином - а чо такова, боль прошла же! - поехал домой, действие новокаина через двадцать минут закончилось, ещё и шов еще мясо порвал - в общем, через сорок минут я превратился просто в повисший на костылях мешок с говном и двигаться не мог совершенно. Меня принесли домой, прислонили к двери, сказали - вот, это ваше, с войны приехало, получайте, и дальше я не помню.
А еще болевой шок. Когда в поезде "Анапа-Москва" мне перебило ступню выброшенной из впереди идущего вагона бутылкой, я просто повис на окне и блевал, хотя дырка была не такая уж большая. Сосуд, правда, перебило. Кровь фонтанчиком таким метра на два в высоту брызгала, на стену - это правда. 
А еще боль вытягивает все силы. Двигаться потом невозможно. Сестра меня полезла марлей чистить прямо вовнутрь - я так подозреваю, что это не самая сильная боль, которую можно причинить человеку - но вытерпеть её я смог секунд пятнадцать, а потом просто два дня в прострации. Какие там хождения по лесу. Причем, когда она второй раз пришла и увидела мои зрачки перед повтором экзекуции, такая: а чего ж ты раньше не сказал, я бы обезболивающего дала. Эммм... блять... А чего, так можно было?
А еще в медвежьей шкуре плавать невозможно. Я в летних штанах и кроссовках уже метров через сто булькать начинаю, какие там сапоги и шуба. Первые две-три минуты одежда помогает держаться на воде, пока воздух из неё не уйдет, а потом, как она пропитается, просто идешь на дно камнем и привет. Руками-то шевелить невозможно уже.
А еще в горной реке зимой пять-семь минут - и гипотермия. У меня два раза была. Без огня - через полчаса отрубаешься и все.
Нет, я верю, что Хью Гласс в реальности прополз эти свои триста километров - но он их именно прополз. И валялся он перед этим без сознания пять дней.
Но, в целом, ничего так кинцо. Не "Оскар", конечно, но вполне себе на твердую четверку с плюсом. Я думал, хуже будет.

ЗЫ: А еще можете меня поздравить - я уже с палочкой хожу

ЗЫЫ: Заделаться в кинокритики что ли...


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119 comments :
( 119 comments Leave a comment )
juga1
2017-04-09 02:42 pm (UTC)
мы же щас про кино?
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navalnypresiden
2017-04-09 09:15 pm (UTC)
Россия - вот это кино так кино)

Edited at 2017-04-09 09:16 pm (UTC)
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befree220513
2017-04-09 02:44 pm (UTC)

Короче, пусть Ленька отдает Оскара взад!!!

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4ltai
2017-04-09 03:43 pm (UTC)
точно ! тут старшиназапаса столько ужасов нам рассказал , что статуэтка должна принадлежать ему )))
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poll59
2017-04-09 02:45 pm (UTC)
спасибо
а я думал - правда...
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dbmann
2017-04-09 02:47 pm (UTC)
так а почему бы и нет? особенно, если будете критиковать с точки зрения реальности военные всякие фильмы - думаю, читателям будет интересно.
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Sergei Vz
2017-04-09 03:51 pm (UTC)
"Спасти рядового Райана" вполне себе реалистичный фильм. И ещё "Black Hawk down".
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palexy
2017-04-09 02:48 pm (UTC)
Там природа просто чумовая.
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katin_andrey
2017-04-09 02:58 pm (UTC)
А в Маресьева Вы тоже не верите? Его, правда, медведь не дрючил.
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4ltai
2017-04-09 03:45 pm (UTC)
Зачем вы так сразу мордой в нассато , тут чувак своими шрамами хвалится )))
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geomsk
2017-04-09 02:59 pm (UTC)
Касательно ноги подтверждаю, смех.
Как минимум вторичные смещения получил бы с такой активностью.
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antirobot_idiot
2017-04-09 03:03 pm (UTC)
люди тогда были крепче, не то что нынче
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broha_coder
2017-04-09 08:22 pm (UTC)
Люди тогда до 40 лет редко доживали.
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seasonic
2017-04-09 03:05 pm (UTC)
Старшина, да ты просто Evel Knievel какой-то.
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predvaritelno
2017-04-09 03:10 pm (UTC)
@Когда в поезде "Анапа-Москва" мне перебило ступню выброшенной из впереди идущего вагона бутылкой, я просто повис на окне и блевал,@

чё-то не понял композицию.. вы ступню перед травмой из окна чтоль высовывали?
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forest1333
2017-04-09 03:14 pm (UTC)
А разве этот фильм претендовал на достоверность? Фильм-то не о том, как правильно восстанавливаться после перелома ноги. Фильм о том, как найти в себе силы жить дальше, даже если вокруг тебя пиздец.
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brain_murder
2017-04-09 04:50 pm (UTC)
Фильм снят по реальным событиям так-то.
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provintiale
2017-04-09 03:23 pm (UTC)
А еще медведь, повалял-подрал мужика, а потом решил оставить в покое.
Сытый наверное был или из зоопарка сбежал?
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greywildcat
2017-04-09 03:33 pm (UTC)
В оригинале медведа привалили кореша Хью. Да и провалялся он (Хью) в отключке около недели.
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livejournal
2017-04-09 03:29 pm (UTC)
Здравствуйте!
Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
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livejournal
2017-04-09 03:29 pm (UTC)
Здравствуйте! Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal России! Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
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ban_u_mitricha
2017-04-09 03:51 pm (UTC)
Андрей Кочергин, который "беспощадный к себе", показательные зашивания устраивал на своих тренировках для паствы.
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Андрей Плотников
2017-04-09 05:09 pm (UTC)
может он до этого обдолбался чем то, кто его знает, он же явно не в себе
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warmsea
2017-04-09 04:38 pm (UTC)
а это рабоче-крестьянская сказка про то же самое.
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stalker347
2017-04-09 04:00 pm (UTC)
Про переломы не знаю, но зашивания без наркоза все-таки иногда случаются. Это точно.
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warmsea
2017-04-09 04:36 pm (UTC)
вообще то до 1898 года(когда синтезировали новокаин) все зашивания и операции без него делали. да и люди раньше сильнее были. хиляки разные ещё в детстве помирали.

Edited at 2017-04-09 04:40 pm (UTC)
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dimintc
2017-04-09 04:05 pm (UTC)
о епта реклама костылей кончилась сейчас рекламируют палочки?!
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shultz_flory
2017-04-09 04:10 pm (UTC)
Ага, человек твердый. Мне как-то губу зашивали, так врач работала, как сапожник над кирзой. Так что под анестезией я чувствовал не боль, а удивление.
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marconi_due
2017-04-09 04:14 pm (UTC)
О! Проклятый режым пал и аффтар ушел в мирную жызнь!
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pokrovitelptiz
2017-04-09 04:14 pm (UTC)
Так ведь раньше люди в крестовых походах участвовали, полководцы сами бросались в сечу. Ужас, что тогда происходило во время битв и после.
Денис Давыдов, к примеру, как герой Ди Каприо, ночевал в лошадях, вытащив из животных внутренности.
Я как-то в тридцатиградусный мороз на спор купался в ледяной воде 20 минут, хотя это, скажем так, смертельно опасно. И ничего! Не заболел.
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lasth
2017-04-09 04:23 pm (UTC)
Дикаприо там суров, увидел любую лужу, обязательно в ней ноги помочил. Иначе скучно же в лесу зимой.
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warmsea
2017-04-09 04:25 pm (UTC)
> Не "Оскар", конечно, но вполне себе на твердую четверку с плюсом/

вообще то Оскар за главную мужскую роль.
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dr_eburg
2017-04-09 04:29 pm (UTC)
Вы не поверите, но Винни Пух - это не настоящий медведь!
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Bekish
2017-04-09 11:24 pm (UTC)
Да, это медведица из Онтарио, названная в честь Виннипега, жила в Лондонском зоопарке…

Edited at 2017-04-09 11:25 pm (UTC)
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tovarish_77
2017-04-09 04:39 pm (UTC)
Вы посмотрите оригинал с Ричардом Харрисом. Там более правдоподобно
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mehanoid
2017-04-09 06:47 pm (UTC)
а как называется?
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