starshinazapasa
Журнал Аркадия Бабченко
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- Не забудьте принять аминазин
Житель Петербурга Олег Герасимов пришел в полицию и рассказал, что самостоятельно приехал в деревню Лопец Волосовского района из 11 домов, чтобы её сжечь потому что в ней, по его мнению, скрывались «моджахеды».
Он «методично» поджигал дома смесью бензина с маслом; под домами на сваях он разводил костры. Всего ему удалось сжечь девять домов и несколько хозяйственных построек, общая площадь возгорания достигла 400 квадратных метров. Во время поджога люди были только в одном из домов, они вызвали пожарных.
Герасимов, услышав вой сирены, сел за руль своей машины «Волга» и поехал навстречу автомобилю МЧС. На подходе к деревне он пошел на таран лоб в лоб.
Удар был такой силы, что у легковушки вылетел мост. Тем не менее, петербуржец выскочил из-за руля и стал поливать пожарных из газового балончика. Когда те побежали прочь, Олег достал бензопилу и с ее помощью повалил на дорогу к Лопцу ель, а затем скрылся в лесу.
Доброе утро, Мордор.
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
как бы Ленин не проснулся...
Надо жить широко и не отказывать себе в скромных развлечениях
Отдельные перегибы не в счет, мужичок просто перестарался.
у российских- собственная гордость..
Аминазин им уже не поможет: а боярышник - спайсёт?
Это вам не в офисе у ксерокса отпуска ждать
пил берёзовый сок
и с ее помощью повалил на дорогу к Лопцу ель, а затем скрылся в лесу.
Год красного петуха...
Впрочем, это наверное чешский фольклор. Ссылки нет, проверить никак.
Edited at 2017-04-06 12:36 pm (UTC)