Не забудьте принять аминазин

Житель Петербурга Олег Герасимов пришел в полицию и рассказал, что самостоятельно приехал в деревню Лопец Волосовского района из 11 домов, чтобы её сжечь потому что в ней, по его мнению, скрывались «моджахеды».

Он «методично» поджигал дома смесью бензина с маслом; под домами на сваях он разводил костры. Всего ему удалось сжечь девять домов и несколько хозяйственных построек, общая площадь возгорания достигла 400 квадратных метров. Во время поджога люди были только в одном из

домов, они вызвали пожарных.

Герасимов, услышав вой сирены, сел за руль своей машины «Волга» и поехал навстречу автомобилю МЧС. На подходе к деревне он пошел на таран лоб в лоб.

Удар был такой силы, что у легковушки вылетел мост. Тем не менее, петербуржец выскочил из-за руля и стал поливать пожарных из газового балончика. Когда те побежали прочь, Олег достал бензопилу и с ее помощью повалил на дорогу к Лопцу ель, а затем скрылся в лесу.

Доброе утро, Мордор.