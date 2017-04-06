starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

Previous Entry Share Next Entry
Не забудьте принять аминазин
starshinazapasa
April 6th, 12:08


Житель Петербурга Олег Герасимов пришел в полицию и рассказал, что самостоятельно приехал в деревню Лопец Волосовского района из 11 домов, чтобы её сжечь потому что в ней, по его мнению, скрывались «моджахеды».
Он «методично» поджигал дома смесью бензина с маслом; под домами на сваях он разводил костры. Всего ему удалось сжечь девять домов и несколько хозяйственных построек, общая площадь возгорания достигла 400 квадратных метров. Во время поджога люди были только в одном из домов, они вызвали пожарных.
Герасимов, услышав вой сирены, сел за руль своей машины «Волга» и поехал навстречу автомобилю МЧС. На подходе к деревне он пошел на таран лоб в лоб.


Удар был такой силы, что у легковушки вылетел мост. Тем не менее, петербуржец выскочил из-за руля и стал поливать пожарных из газового балончика. Когда те побежали прочь, Олег достал бензопилу и с ее помощью повалил на дорогу к Лопцу ель, а затем скрылся в лесу.
Доброе утро, Мордор.
Tags:
promo starshinazapasa июнь 10, 2022 09:45 307
Buy for 500 tokens
Журналистика без посредников
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
91 comments :
( 91 comments Leave a comment )
dagrael
2017-04-06 10:15 am (UTC)
Спасибо за ценный материал!
(Reply) (Thread) (Expand)
slavik_volodin
2017-04-06 10:22 am (UTC)
Это охуительно, простите.
(Reply) (Thread)
drugayatatiana
2017-04-06 10:25 am (UTC)
В полиции его должны наградить. Он один против целой ячейки моджахедов выступил.
(Reply) (Thread) (Expand)
karlsonfrom
2017-04-06 10:27 am (UTC)
Космодемьянская вернулась и снова жгет дома соотечественников!
как бы Ленин не проснулся...
(Reply) (Thread) (Expand)
dimmoff
2017-04-06 11:15 am (UTC)
А вот это зачет!
(Reply) (Parent) (Thread)
vincent_jc
2017-04-06 10:28 am (UTC)
Что это за рассказ такой?
(Reply) (Thread)
bneheg
2017-04-06 11:00 am (UTC)
О настоящих Героях не нуждающихся в пиаре..
(Reply) (Parent) (Thread)
thrasymedes
2017-04-06 10:33 am (UTC)
Правильно !
Надо жить широко и не отказывать себе в скромных развлечениях
(Reply) (Thread)
krokoeg
2017-04-06 10:36 am (UTC)
И Вам не хворать, Аркадий! С похмелья лучше Женитьбу Фигаро, по классику. А Вас все на триллеры про сумасшедших тянет? Так неправильный опохмел ведет к запою, это тоже классика :)
(Reply) (Thread)
bneheg
2017-04-06 11:07 am (UTC)
Это у слабаков типа тебя, а настоящие патриоты опираются на действие - " I love the smell of napalm in the morning"
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
6202
2017-04-06 10:44 am (UTC)
Ниче, вместо ловли покемонов нынче входит в моду ловля "моджахедов". Это и патриотично, и неопасно (в смысле безнаказанно), и плебсу нравится. Вон мужика из самолета высадили за бороду и тюбетейку, и никто не заступился, наоборот, все кричат "Правильно!".
Отдельные перегибы не в счет, мужичок просто перестарался.
(Reply) (Thread)
male_f
2017-04-06 11:36 am (UTC)
Джекпот - это поймать Яценюка, бгггг)))
(Reply) (Parent) (Thread)
andybelg
2017-04-06 10:45 am (UTC)
Ибиттыть!!! Новый стенька разинг!!! Я думал он пилой их начнет ппилить. А он елку завалил только....
(Reply) (Thread) (Expand)
bneheg
2017-04-06 11:02 am (UTC)
Пилой пилить-это идти па поводу у Обамы- делать римейк на The Texas Chain Saw Massacre
у российских- собственная гордость..
(Reply) (Parent) (Thread)
living999999999
2017-04-06 10:46 am (UTC)
Ничего удивительного,в РФ хорошо развита только коррупция,а здравоохранение,в том числе психиатрия в полном запустении,интересно,сколько еще таких "народных мстителей" без присмотра специалистов?
(Reply) (Thread)
dezinfektor79
2017-04-06 12:48 pm (UTC)
Согласен, достаточно зайти в ЖЖ, мордокнигу или пейсбук и почитать что пишут, 80% чокнутые психи.
(Reply) (Parent) (Thread)
penetrat0r
2017-04-06 10:49 am (UTC)
Бессмысленный и беспощадный, ага.
(Reply) (Thread)

Аминазин им уже не поможет: а боярышник - спайсёт?

pravdoiskanie
2017-04-06 10:56 am (UTC)
Этот великий и славный, особый - народ?
(Reply) (Thread)
bneheg
2017-04-06 10:59 am (UTC)
Движение есть жизнь!!!
Это вам не в офисе у ксерокса отпуска ждать
(Reply) (Thread)
demosfenn
2017-04-06 11:10 am (UTC)
Передоз особой духовности.
(Reply) (Thread)
tigr6
2017-04-06 11:27 am (UTC)
Я одного не понимаю, как он после такого тарана в Волге выжил???
(Reply) (Thread) (Expand)
phrossia
2017-04-06 11:43 am (UTC)
Одухотворенный организм способен на чудеса.
(Reply) (Parent) (Thread)
trueadviser
2017-04-06 11:51 am (UTC)
а моджахеды там были?
(Reply) (Thread)
abpez
2017-04-06 01:01 pm (UTC)
Я в весеннем лесу
пил берёзовый сок
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
letiten
2017-04-06 11:59 am (UTC)
Бедные люди. Строили строили, а этот взял и все сжег! Жестокая история
(Reply) (Thread)
serjio_pereira
2017-04-06 12:01 pm (UTC)
Когда те побежали прочь, Олег достал бензопилу


и с ее помощью повалил на дорогу к Лопцу ель, а затем скрылся в лесу.
(Reply) (Thread)
apopovv
2017-04-06 04:46 pm (UTC)
котики - это хорошо
(Reply) (Parent) (Thread)
uelfrjd
2017-04-06 12:07 pm (UTC)
на хрена нам гэбня росгвардия и ментура? десяток таких парней уделают террорастов не хуже, а поцене гораздо дешевле, особенно если водку давать им по себестоимости
(Reply) (Thread)

Год красного петуха...

savushkina55
2017-04-06 12:32 pm (UTC)
Зоя Космодемьянская 2.0. Возвращение легенды.
(Reply) (Thread)
Oleg Zhiltsov
2017-04-06 12:34 pm (UTC)
вот они витязи россии со скрепами в головах...наше будущее .
(Reply) (Thread)
guriny
2017-04-06 01:20 pm (UTC)
Ваше будущее. Верно подмечено. Советую приготовиться к нему заранее.
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
v_dokumentiki
2017-04-06 12:34 pm (UTC)
Уже и в Чехии знают!
Впрочем, это наверное чешский фольклор. Ссылки нет, проверить никак.

Edited at 2017-04-06 12:36 pm (UTC)
(Reply) (Thread) (Expand)
huev_hui
2017-04-06 02:57 pm (UTC)
дядя степа, ты дебил?
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
Oleg Zhiltsov
2017-04-06 12:36 pm (UTC)
есть такая забава на руси ..остриги бороду нерусю
(Reply) (Thread)
critical_errorr
2017-04-06 12:43 pm (UTC)
Настоящий Патриот и Русский витязь.
(Reply) (Thread)
( 91 comments Leave a comment )
Archive

Apr2017

S
M
T
W
T
F
S
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
Tags
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Powered by LiveJournal.com
?

Log in

Or connect using: