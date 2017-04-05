В эфире наша постоянная рубрика

За годы работы журналистом в этой стране у тебя вырабатывается абсолютный нюх на мамлеевщину и кафкианские сюжеты. Как только я увидел фотографию этого человека, я с первой секунды понял, что эта история просто так не кончится. По закону жанра и сегодняшней реальности у неё обязательно должна быть совершенно сюрреалистическая развязка. Жизнь - лучший сценарист. Надо было только дождаться интервью. Итак, наша любимая рубрика "Кафка нервно курит в стороне"

И вот тебя зовут Андрей Никитин, ты капитан ВДВ, закончил Рязанское училище, служишь в Чечне верой и правдой, выходишь в отставку, принимаешь ислам, работаешь дальнобойщиком, а затем в ненужный момент в ненужном месте заходишь

в метро.

И какой-то следователь, просматривая записи с камер наблюдения, просто тупо тыкает в тебя пальцем: "Вот он" - лишь потому, что ты отлично подходишь на роль ваххабита, и вуаля, твоя жизнь летит к чертям собачьим.

Под давлением регионального следственного комитета тебя мигом увольняют с работы, тебя снимают с рейса, потому что пассажиры отказываются лететь с тобой в одном самолете, всевозможные лайфньюсы превращают твою жизнь в ад и это тебе еще офигенно повезло, потому что ты успел придти в милицию сам, за пару часов до того, как фсб раскрутило твое дело и сделало тебя экстремистом и террористом, как оно делало террористами многих и многих раньше и закрывало их на вполне сталинские сроки вплоть до пожизненного. Как, скажем, восемь лет отсидела Зара Муртазалиева. Или просто "подозреваемый в совершении терактов уничтожен при задержании, в квартире обнаружена экстремистская литература".

Родина тебя бросит, сынок. Всегда.