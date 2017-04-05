starshinazapasa
Журнал Аркадия Бабченко
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- В эфире наша постоянная рубрика
За годы работы журналистом в этой стране у тебя вырабатывается абсолютный нюх на мамлеевщину и кафкианские сюжеты. Как только я увидел фотографию этого человека, я с первой секунды понял, что эта история просто так не кончится. По закону жанра и сегодняшней реальности у неё обязательно должна быть совершенно сюрреалистическая развязка. Жизнь - лучший сценарист. Надо было только дождаться интервью. Итак, наша любимая рубрика "Кафка нервно курит в стороне"
И вот тебя зовут Андрей Никитин, ты капитан ВДВ, закончил Рязанское училище, служишь в Чечне верой и правдой, выходишь в отставку, принимаешь ислам, работаешь дальнобойщиком, а затем в ненужный момент в ненужном месте заходишь в метро.
И какой-то следователь, просматривая записи с камер наблюдения, просто тупо тыкает в тебя пальцем: "Вот он" - лишь потому, что ты отлично подходишь на роль ваххабита, и вуаля, твоя жизнь летит к чертям собачьим.
Под давлением регионального следственного комитета тебя мигом увольняют с работы, тебя снимают с рейса, потому что пассажиры отказываются лететь с тобой в одном самолете, всевозможные лайфньюсы превращают твою жизнь в ад и это тебе еще офигенно повезло, потому что ты успел придти в милицию сам, за пару часов до того, как фсб раскрутило твое дело и сделало тебя экстремистом и террористом, как оно делало террористами многих и многих раньше и закрывало их на вполне сталинские сроки вплоть до пожизненного. Как, скажем, восемь лет отсидела Зара Муртазалиева. Или просто "подозреваемый в совершении терактов уничтожен при задержании, в квартире обнаружена экстремистская литература".
Родина тебя бросит, сынок. Всегда.
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
Да, весь этот - не побоюсь этого слова - компот меня тоже сильно напрягает...
Я знал! Я знал! Я знал! Я знал!
Вот это поворот©
выражайтесь точнее
вот тут офигенно Шипилов написал про косяки всех этих дикарей.
волосы дыбом. Ознакомьтесь пожалуйста.
Edited at 2017-04-05 01:26 pm (UTC)
(из воспоминаний плотника, встречавшегося с Ильичем)
Следователь, глядя на то как йети входит в метро, должен сказать- "Какой миленький!?"
Это значит в башке что-то накренилось. Следователь абсолютно чётко это понимает.
Тут до бомбы - пара шагов.
следователь", то следователей не хватит. И потом, вдруг у следователя тоже... накренится.
Хорошая новость - бомб точно на всех не хватит)
Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
По данным очевидцев и камер видеонаблюдения Андрюха Никитин ехал в том самом поезде и вышел из него на станции метро "Сенная", на следующем перегоне уже рвануло.
Очень вовремя вышел, ящетаю
Участников первого в этом году митинга в Самаре было триста человек. Второго - семьсот. Потом полторы тысячи и две с половиной. А митинг в минувшее воскресенье собрал, по разным оценкам, от четырех до пяти тысяч возмущенных ветеранов труда. Впрочем, не только ветеранов.
УПАКОВАННЫЕ В БРОНЕЖИЛЕТЫ перед встречей с "экстремистами" то ли омоновцы, то ли нацгвардейцы пытались остановить молодых людей, но за них вступились ветераны. Блюстители порядка благоразумно отступили. Шеренга парней и девушек с плакатами встала у самого края, вдоль дороги. На той части площади около бывшего Дворца спорта авиационного завода, где стояла трибуна, места уже не было.
С трибуны звучали предупреждения не поддаваться на провокации. Митинговавшим под красными знаменами ветеранам постоянно пытаются всучить свои газетенки члены известной в Самаре секты. Какие-то типы просят поставить подписи на чистых листах. А потом финансируемые местной властью газеты несут бред то о союзе коммунистов с Навальным, то с госдепом США.
Под эту же дудку пляшут руководители местных профсоюзов и ветеранских организаций. Стремление собрать как можно больше подписей в защиту Меркушкина и сделать из него "народного губернатора" отдает фарсом. О поддержке главы региона объявил даже обязанный быть политически нейтральным местный Красный Крест. Все подписавшие обращение в защиту Меркушкина называют организаторов митингов экстремистами и разрушителями России.
Желающих выступить было так много, что выделялось лишь по три минуты каждому, чтобы излить свой гнев. В Самаре еще не было губернатора, который бы так пренебрежительно относился к требованиям людей, как это свойственно Меркушкину. При этом перед выборами в прошлом году лицемерно призывал "слушать и слышать" друг друга. В конце того года, наконец, "услышал", и в Самаре были вдвое повышены тарифы на проезд для студентов и школьников. Власть отступила только под угрозой массовых беспорядков. Затем был установлен жесткий лимит на проезд по социальным картам для ветеранов. А еще, оказывается, ветераны получают пособие для оплаты коммунальных услуг, но их, дескать, не оплачивают. По сути, это тоже обвинение в воровстве. И вот теперь пособие будет выдаваться лишь после оплаты услуг ЖКХ. В какие сроки - неизвестно. В каком размере - тоже. Ветераны, которые вынуждены подрабатывать и вместе с пенсией имеют ежемесячный доход больше 19,5 рубля, лишаются вообще единовременных выплат. Им, видите ли, и так хватит.
Все это делается, по утверждению властей, в целях экономии. При этом на празднествах с участием губернатора на подарки, которые он вручает от себя лично из бюджетных средств, на содержание собственной персоны и на обслуживание чиновников, живущих в роскошных государственных особняках, тратится гораздо больше, чем сэкономят на ветеранах. Но ведь своя рука - владыка... - Я только что приехал из Новокуйбышевска с митинга, на который в этом небольшом городе вышли около пятисот человек, - говорит в своем выступлении первый секретарь обкома КПРФ Алексей Лескин. - Требование у людей прежнее: Меркушкина - в отставку.
О таком же требовании тольяттинцев говорит в своем выступлении и рабочий АвтоВАЗа, депутат губернской Думы Сергей Егоров.
Аплодисментами встретили ветераны слепого самарского студента Александра Томина, который однажды пропел губернатору частушку собственного сочинения о том, как "Коленька" и с дорогами нахимичил, и поездки на городском транспорте ограничил.
- Губернатора - в отставку! - требует Александр под одобрительный гул тысяч ветеранов. А в ответ Меркушкин неустанно твердит с экрана об индивидуальном подходе к каждому пенсионеру, экономии и прочих замечательных вещах. И всячески пытается заглушить протест ветеранов.
Информация о митинге прошла только в Интернете. Зато сам Меркушкин накануне пять с половиной часов убеждал Алексея Лескина и члена Президиума ЦК КПРФ Валентина Романова, что протесты раскачивают "лодку". В минувшую пятницу сам позвонил Романову и снова полчаса говорил на ту же тему. А в конце разговора на сайте Самарского ГУВД появилось сообщение, что воскресный митинг - незаконный, хотя разрешение на него было получено.
В ответ на очередную провокацию число митинговавших возросло почти в два раза по сравнению с прежними акциями.
Апрель в Самаре обещает быть жарким. Участники митинга решили в день Всероссийского субботника потрудиться около дома правительства и на Самарской площади, что перед ним. Если получится, то и в кабинете губернатора. По их мнению, там слишком много накопилось грязи. Обещали прийти с вениками, метлами и швабрами. В апреле состоится массовое протестное шествие. Начинается судебный процесс по поводу ограничения числа поездок по соцкартам. Истец - один из ветеранов. Ответчик - местная власть.
А еще, уже по инициативе чиновников, может пройти митинг на центральной площади города в защиту Меркушкина, на который по давней традиции сгонят всех бюджетников под угрозой увольнения. Однако ветераны планируют тоже явиться на эту площадь - добровольно, со своими плакатами и призывами бороться с экстремизмом власти. Так и заявили в минувшее воскресенье:
- Меркушкин, жди. Мы придем!
В РАСПОЛОЖЕННОМ в Томской области закрытом городе Северске коммунисты провели уже четвертый по счету митинг против закрытия завода разделения изотопов, что повлечет за собой стремительный рост безработицы.
Напомним, что местные жители вступили в борьбу против закрытия очередного производства после того, как в октябре прошлого года стало известно, что корпорация "ТВЭЛ" планирует вывезти оборудование с завода разделения изотопов - одного из самых современных и прибыльных заводов Северского химкомбината.
Основная мысль выступивших на митинге депутатов-коммунистов Думы Северска и ветеранов комбината: без атомных производств закрытому городу просто не выжить.
В принятой единогласно резолюции митинга отмечено, что, несмотря на обещания властей присвоить в 2016 году ЗАТО Северск статус "Территории опережающего социально-экономического развития", правительство РФ до сих пор не приняло такого решения и постоянно без объяснения причин откладывает его на неопределенный период. А в это время в городе продолжается сокращение персонала и рабочих мест.
Сейчас северские коммунисты готовятся провести сбор подписей горожан против закрытия производств химкомбината.
УТРОМ 30 МАРТА коммунисты Подмосковья и Москвы при поддержке депутатов-коммунистов Государственной думы, предприятий ЗАО "Дашковка" (Серпуховский район), ОАО "Емельяновка" (городской округ Озеры), ООО "Продимекс", ООО "Мясокомбинат "Звениговский" (Республика Марий Эл) отправили из подмосковного совхоза имени Ленина гуманитарный конвой в помощь отчаявшимся шахтерам Гукова, которым в течение длительного времени не выплачивают зарплату. Большегрузные машины предоставил директор автотранспортного предприятия Алексей Мосин.
В гуманитарном грузе - крупы, макаронные изделия, картофель, капуста, сахар, мясные консервы.
Заместитель Председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин, выступая перед отправкой гуманитарного конвоя для шахтеров, поблагодарил всех, кто принимал участие в его формировании.
Задержанные во время акции протеста в Сургуте дальнобойщики намерены обращаться с жалобой на действия сотрудников полиции.
Об этом «URA . RU» рассказал организатор протеста Василий Костин.
По его словам, активист уже заплатил 20 тыс. рублей штрафа, который ему был назначен мировым судьей. В Сургуте, напомним, произошло самое массовое в России задержание дальнобойщиков, принимавших участие во Всероссийской стачке против тарифов системы «Платон». В отдел полиции были доставлены 19 водителей грузовиков. Василий Костин был обвинен в организации незаконного митинга и приговорен к штрафу.
Водители большегрузов разбили еще один лагерь на трассе под Батайском в знак протеста против платежной системы «Платон».
На бессрочную акцию съехались дальнобойщики из Краснодарского края, Дагестана, Ставропольского края и Ростовской области.
К протестующим дальнобойщикам сразу приехала полиция, сотрудники ФСБ и Центра «Э». Силовики переписали номера машин и предупредили протестующих, что в ближайшее время на месте разбитого лагеря начнутся строительные работы.