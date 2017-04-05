Головожопы

Я вам говорил, друзья мои, что, как журналист, я просто обожаю дупоголовых идиотов? До такой степени, что даже специально для них напишу этот пост.

Дорогие мои ура-патриотические долбоебы! Я гляжу, у вас очередной праздник. "Либеральная мразь Бабченко провел опрос среди погибших!" Не хочу портить вашу феерию идиотизма, но, все же, не могу не отметить следующие пару моментов.

Ну, про то, что вы не понимаете самого термина "социологические опросы", говорить бессмысленно. Это яс

но из посвящения поста. Но вот продолжить вашу логическую цепочку - если, конечно, вы хотя бы приблизительно представляете, что и это такое - хочется ну просто нестерпимо.

Итак.

Пару лет назад Левада-центр пишет: "Присоединение Крыма поддерживает 86 процентов россиян". У вас начинается патриотический оргазм. Ок. Отлично.

Сегодня я пишу - по опросам, аннексию и оккупацию соседних государств поддерживало восемь из десяти погибших.

И у вас начинается истерика "либеральная мразь".

То, что вы, идиоты, не в состоянии отдуплить, что восемь из десяти - это и есть восемьдесят процентов - это мы уже поняли.

То, что вы, идиоты, не в состоянии соотнести слово "опрос" со словом "опрос" - мы поняли тоже.

Ничего другого никто от вас и не ждал.

Но смотрите, какая замечательная штука получается дальше, если вместо головы дупа, и она не в состоянии просчитать даже следующий шаг.

Вы, дорогие моему сердцу милые долбоебы, вопя, что нет никаких опросов, хотите сказать, что никаких восьмидесяти шести процентов поддержки у Путина так же не существует - я вас правильно понимаю? Вы, инфантильные дебилы, своими воплями утверждаете, что - внимание! - официальная статистика лжет и если произвольно взять десять человек, то восемь из них не будут поддерживать Солнцеликого? Что восемь из десяти человек не являются Патриотами России - как это утверждаю я - а совсем даже наоборот, как это утверждаете вы?

Вы понимаете, что вы несете, идиоты? И в какое время?

Более того, утверждая, что восемь из десяти произвольных жителей России не являются Патриотами Нашей Великой Родины, вы, дебилы, по определению утверждаете обратное. Вы, дебилы, в таком случае по определению утверждаете, что восемь из десяти - либералы. Да-да, те самые либералы, которых вы еще совсем недавно, исходя слюной, призывали вешать, делать из нас абажуры, лишать гражданства, высылать из страны, и вообще репрессировать, как завещал великий сталин.

То есть вы, мудаки, теперь - даже страшно сказать - что, поддерживаете либералов? Может, вы еще и ролики Навального смотрите? Может, кроссовки носите?

Вы понимаете, в какое время и в какой ситуации это говорите?

Чистые призывы к свержению конституционного строя, работа на американскую разведку и отрицание величия победы.

Вот видите, дети, как плохо иметь жопу вместо головы.

По возможности старайтесь избегать этого.

Товарищ майор. Займитесь.