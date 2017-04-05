starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

Previous Entry Share Next Entry
Головожопы
starshinazapasa
April 5th, 11:03
Я вам говорил, друзья мои, что, как журналист, я просто обожаю дупоголовых идиотов? До такой степени, что даже специально для них напишу этот пост.
Дорогие мои ура-патриотические долбоебы! Я гляжу, у вас очередной праздник. "Либеральная мразь Бабченко провел опрос среди погибших!" Не хочу портить вашу феерию идиотизма, но, все же, не могу не отметить следующие пару моментов.
Ну, про то, что вы не понимаете самого термина "социологические опросы", говорить бессмысленно. Это ясно из посвящения поста. Но вот продолжить вашу логическую цепочку - если, конечно, вы хотя бы приблизительно представляете, что и это такое - хочется ну просто нестерпимо.
Итак.


Пару лет назад Левада-центр пишет: "Присоединение Крыма поддерживает 86 процентов россиян". У вас начинается патриотический оргазм. Ок. Отлично.
Сегодня я пишу - по опросам, аннексию и оккупацию соседних государств поддерживало восемь из десяти погибших.
И у вас начинается истерика "либеральная мразь".
То, что вы, идиоты, не в состоянии отдуплить, что восемь из десяти - это и есть восемьдесят процентов - это мы уже поняли.
То, что вы, идиоты, не в состоянии соотнести слово "опрос" со словом "опрос" - мы поняли тоже.
Ничего другого никто от вас и не ждал.
Но смотрите, какая замечательная штука получается дальше, если вместо головы дупа, и она не в состоянии просчитать даже следующий шаг.
Вы, дорогие моему сердцу милые долбоебы, вопя, что нет никаких опросов, хотите сказать, что никаких восьмидесяти шести процентов поддержки у Путина так же не существует - я вас правильно понимаю? Вы, инфантильные дебилы, своими воплями утверждаете, что - внимание! - официальная статистика лжет и если произвольно взять десять человек, то восемь из них не будут поддерживать Солнцеликого? Что восемь из десяти человек не являются Патриотами России - как это утверждаю я - а совсем даже наоборот, как это утверждаете вы?
Вы понимаете, что вы несете, идиоты? И в какое время?
Более того, утверждая, что восемь из десяти произвольных жителей России не являются Патриотами Нашей Великой Родины, вы, дебилы, по определению утверждаете обратное. Вы, дебилы, в таком случае по определению утверждаете, что восемь из десяти - либералы. Да-да, те самые либералы, которых вы еще совсем недавно, исходя слюной, призывали вешать, делать из нас абажуры, лишать гражданства, высылать из страны, и вообще репрессировать, как завещал великий сталин.
То есть вы, мудаки, теперь - даже страшно сказать - что, поддерживаете либералов? Может, вы еще и ролики Навального смотрите? Может, кроссовки носите?
Вы понимаете, в какое время и в какой ситуации это говорите?
Чистые призывы к свержению конституционного строя, работа на американскую разведку и отрицание величия победы.
Вот видите, дети, как плохо иметь жопу вместо головы.
По возможности старайтесь избегать этого.
Товарищ майор. Займитесь.
Tags: ,
promo starshinazapasa june 10, 2022 09:45 307 asdc
Buy for 500 tokens
Журналистика без посредников
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
120 comments :
( 120 comments Leave a comment )
r3po
2017-04-05 09:15 am (UTC)
Если в коробке с шариками 86% красные, это не означает, что из 10 взятых наугад шаров красных всегда будет 8,6. Ваш К.О.

Edited at 2017-04-05 09:16 am (UTC)
(Reply) (Thread) (Expand)
dagrael
2017-04-05 09:21 am (UTC)
Можете привести убедительные доказательства того, что в данном случае "шары были не красными"???
Нет? Что ж, тогда придется вернуться к статистике Левада-центра и ее позиционированию в данном случае.
Ваш М.О.
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
Sergei Vz
2017-04-05 09:22 am (UTC)
Ну, что вы, право слово... Не знаете, кто идёт на работу в органы... В наше-то время. Как маленький, ей богу.
(Reply) (Thread)
rus_maxim
2017-04-05 09:34 am (UTC)

Годно троллишь.

(Reply) (Thread)
colobus1
2017-04-05 09:37 am (UTC)
В России все генетально!
(Reply) (Thread)
yabarmalei
2017-04-05 11:46 am (UTC)
на Украине всё ректально...
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
lili_nine
2017-04-05 09:40 am (UTC)
Да Вы сами наивны, товарищ Бабченко.
Они всё прекрасно понимают. Они просто из любого неосторожного слова намеренно раздувают фигню, максимально эмоционально и максимально глупо. В расчёте на тех, кто мыслит эмоциями, а не логикой. Таких много.
Им главное поднять ор. На эмоции бьют. А что происходит, вполне себе понимают. Зарабатывают они этим.
(Reply) (Thread)
starshinazapasa
2017-04-05 09:41 am (UTC)
Мы тоже. Бей врага его же оружием!

Edited at 2017-04-05 09:42 am (UTC)
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
andreyblaze
2017-04-05 09:45 am (UTC)
" Нам ребята думать неча, если думают вожди!" Владимир Владимирович (фамилию сами должны знать).
(Reply) (Thread)
Nikita Fetisov
2017-04-05 09:52 am (UTC)
то есть вы считаете что метро взорвали украинцы? иначе где логика?
(Reply) (Thread) (Expand)
qawzsexdr
2017-04-05 10:04 am (UTC)
Бля, простите мне мой французский... И откуда Ввш вывод?
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
slavik_volodin
2017-04-05 10:03 am (UTC)
Тогда уж восемь с половиной из погибших подддерживали.
(Reply) (Thread)
hate_asmr_bitch
2017-04-05 10:05 am (UTC)
Половинка киргиза(мифического) не учитывается
(Reply) (Parent) (Thread)

Фашысская Математика

Grohott
2017-04-05 10:08 am (UTC)
Всякая математика, вредящая нацлидеру, является фашысской математикой. Таким образом, вы, Аркадий, - фашысский математик.
(Reply) (Thread)

Re: Фашысская Математика

Dmitri Kuznetsov
2017-04-05 03:28 pm (UTC)
- Про 86% и "восемь из десяти" надо считать с доверительным интервалом выборки. Это если вообще можно переносить на более "либеральный" Питер, среднее "ватное" со всей страны.

- Как доказательство тезиса "либерал всегда врет, если не врет, присмотрись внимательно". Опрос проводился про _присоединение_ Крыма, а вот автор сказал, что поддерживали _аннексию_. Ну и кто тут честен и последователен? Аналогично, если по опросу 80% немцев в пятницу выпили пива, то не следует в следущем абзаце превращать их в алкоголиков.




(Reply) (Parent) (Thread)
yury_nesterenko
2017-04-05 10:17 am (UTC)
Справедливости ради - уж на что я ненавижу ватную русню, но в данном случае выборка слишком маленькая, чтобы судить, сколько там крымнашистов, на основании 95%, напомню, а вовсе не 86 в целом по популяции. Может, все. Может, половина. Теоретически может быть даже, что ни одного. Тем более что в Питере и Москве их меньше, чем в среднем. Плюс еще сообщают, что некоторые были вообще иностранцами. Это как в байке про парня, который поспорил на бешеные деньги, что следующие 30 человек, которые пройдут по улице, не могут быть все мужчины. Вероятность 1/2 в тридцатой степени! А по улице прошла рота солдат.
Все крымнашисты получили по заслугам, безусловно, и каждому еще живому желаю того же, и поскорее. Но вот сколько их было конкретно среди этих 14 - достоверно сказать невозможно.

Edited at 2017-04-05 10:21 am (UTC)
(Reply) (Thread) (Expand)
Ирина Кенеш
2017-04-05 10:38 am (UTC)
Любой человек, поддерживающий Путина - заслуживает смерти?
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
katin_andrey
2017-04-05 10:33 am (UTC)
В Ольгино методички пишут потупчики, поэтому они получаются потупчиковатыми. Ибо не ведают, что творят!
(Reply) (Thread)
v_dokumentiki
2017-04-05 12:20 pm (UTC)
Дед Мороз знаете откуда приезжает?

Из Ольгино, да.
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
irbis__
2017-04-05 10:35 am (UTC)
Какая очаровательна истерика.
(Reply) (Thread) (Expand)
yesiricanboogie
2017-04-05 12:08 pm (UTC)
буква "я" в первом слове зачем? неправильно пародируете вологодский говор
(Reply) (Parent) (Thread)
v_l_s_p_d_s_t
2017-04-05 10:38 am (UTC)
Какая интересная версия теракта. Расплата за поддержку воссоединения Крыма и России. Значит, Украина? Смело, пан Бабченко, смело.
(Reply) (Thread)
pavgodl
2017-04-05 11:51 am (UTC)
Скорее, Абхазия и Осетия. Карелия тоже. А Крым оттяпали рукми украинцев у турков. Значит - временный друг Эрдоган, к гадалке не ходи...
(Reply) (Parent) (Thread)
Константин Иванов
2017-04-05 10:50 am (UTC)
Из десяти восьми не жалко, а вот мой Яндекс кошелек.
(Reply) (Thread)
ainrex
2017-04-05 10:51 am (UTC)
Осмелел... :)
Ненуачо? Это еще 100 лет назад было написано, ""воздух свободы сыграл с прохфессором злую шутку""... А пивасик чешский неразбавленный - еще как действует... )
(Reply) (Thread)
hakeemrus
2017-04-05 10:52 am (UTC)
Статистика очень хитрая штука. Так например, есть данные, что две женщины из трех изменяли своим вторым половинам. Значит ли это, что с 66-ти процентной вероятностью ваша мама наставляла рога вашему папе?
(Reply) (Thread) (Expand)
yesiricanboogie
2017-04-05 12:09 pm (UTC)
нет, это значит, что ты - на 66% рогач!
(Reply) (Parent) (Thread)
dms777
2017-04-05 10:57 am (UTC)
Ну я смотрю, некоторые уже отписались)
Президент, аки мать родная... Протролль их как следует, до жжения в заднице!))
(Reply) (Thread)
akalinine
2017-04-05 11:06 am (UTC)
адская чушь,пеши исчо
(Reply) (Thread)

канал в телеграме

sergbalkov
2017-04-05 11:10 am (UTC)
появился?
(Reply) (Thread)

канал в телеграме

sergbalkov
2017-04-05 11:11 am (UTC)
появился?
(Reply) (Thread)
osvekus
2017-04-05 11:14 am (UTC)
меньше бухай, ублюдок, оправдываться не за что будет, перестанешь херь постить.
(Reply) (Thread)
dmitriykrilov
2017-04-05 11:18 am (UTC)
>Присоединение Крыма поддерживает 86 процентов россиян
А кто-нибудь верит в эти цифры? Что-то у меня почти никто из знакомых не поддерживает. Только парочка знакомых алкашей, для которых "крымнаш" и "чотамухохлов" -- способ забыть о собстсвенной жалкой жизни в говне.
Хотя, возможно, я просто среди интеллектуальных людей тусуюсь и далёк от простого народа.

Edited at 2017-04-05 11:19 am (UTC)
(Reply) (Thread) (Expand)
staryj_kon
2017-04-05 12:05 pm (UTC)
Если из Ваших знакомых не поддерживает никто, значит, где-то есть человек, знакомые которого поддерживают все.
(Reply) (Parent) (Thread)
pipesmokerrus
2017-04-05 11:28 am (UTC)
А стоит ли перед этими свиньями метать бисер? :)
(Reply) (Thread)
bizon_2015
2017-04-05 11:29 am (UTC)
Я так скажу. Поехать в Крым российский намного приятнее, чем в фашистско-украинский.
(Reply) (Thread) (Expand)
yesiricanboogie
2017-04-05 12:09 pm (UTC)
с какой стороны особенно приятно?
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
( 120 comments Leave a comment )
Archive

Apr2017

S
M
T
W
T
F
S
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
Tags
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Powered by LiveJournal.com
?

Log in

Or connect using: