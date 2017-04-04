Что делать

Я могу лишь повторить все то же, что и всегда. Собственно, варианта только три.

1. Уезжать. Никто никогда не знает, где он попадет под каток в этой стране. На остановке с пьяным попом в "Феррари", на митинге с кроссовками, при взрыве газа, при незакрученной гайке в метро, в самолете или в питерском метрополитене.

2. Да-да. Все то же самое. Других рецептов нет. Улица, баррикады, покрышки, люстрация, декоммунизация, декагебизация, деоккупация, вывод войск, контрибуция, трибунал и пр. и пр. и пр. По опросам, восемь из десяти погибших вчера в Питере поддерживали аннексию и оккупацию других стран. Ну, что сказать...





3. Если не первое и не второе - не удивляйтесь. Теракты на восемнадцатом году путинской России - не "ужасная трагедия". Ужасная трагедия, это когда случается что-то, что ты не мог предвидеть. Или предвидел, предпринимал меры, но не смог противостоять. Как, например, цунами в Японии. Где люди понимали опасность, предпринимали все необходимые действия, чтобы противостоять ей, но непреодолимая сила оказалась все равно сильнее. А если на антивоенные митинги выходит 0,5 процента населения, а остальным 99,5 либо все равно, либо они поддерживают, то это не "ужасная трагедия". Это - закономерность.Теракты на восемнадцатом году путинской России - это абсолютная неизбежная закономерность. По-другому быть просто не может.



