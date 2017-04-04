starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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Что делать
starshinazapasa
April 4th, 10:37

Я могу лишь повторить все то же, что и всегда. Собственно, варианта только три.

1. Уезжать. Никто никогда не знает, где он попадет под каток в этой стране. На остановке с пьяным попом в "Феррари", на митинге с кроссовками, при взрыве газа, при незакрученной гайке в метро, в самолете или в питерском метрополитене.

2. Да-да. Все то же самое. Других рецептов нет. Улица, баррикады, покрышки, люстрация, декоммунизация, декагебизация, деоккупация, вывод войск, контрибуция, трибунал и пр. и пр. и пр. По опросам, восемь из десяти погибших вчера в Питере поддерживали аннексию и оккупацию других стран. Ну, что сказать...


3. Если не первое и не второе - не удивляйтесь. Теракты на восемнадцатом году путинской России - не "ужасная трагедия". Ужасная трагедия, это когда случается что-то, что ты не мог предвидеть. Или предвидел, предпринимал меры, но не смог противостоять. Как, например, цунами в Японии. Где люди понимали опасность, предпринимали все необходимые действия, чтобы противостоять ей, но непреодолимая сила оказалась все равно сильнее. А если на антивоенные митинги выходит 0,5 процента населения, а остальным 99,5 либо все равно, либо они поддерживают, то это не "ужасная трагедия". Это - закономерность.Теракты на восемнадцатом году путинской России - это абсолютная неизбежная закономерность. По-другому быть просто не может.


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katin_andrey
2017-04-04 08:44 am (UTC)
1. Уезжать и постить картинки с чешским пивом оставшимся в Мордоре.

2. Бессмысленный и беспощадный, а потом повторится всё, как встарь - ночь, ледяная рябь канала, аптека, улица, фонарь..

3. Так было, так есть, и так будет всегда! Славься, отечество, наше свободное, бл...

Edited at 2017-04-04 08:45 am (UTC)
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penetrat0r
2017-04-04 08:45 am (UTC)
Да ладно, Аркадий, вот до Вас персонально сколько п.1 доходил? ИМХО очень долго.
До "поддерживающих аннексию" ну ооооочень дольше будет. И по-мне, то так лучше если и никогда не дойдёт - нафига они тут? :)

Edited at 2017-04-04 08:45 am (UTC)
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yuganspb
2017-04-04 08:47 am (UTC)
"восемь из десяти погибших вчера в Питере поддерживали аннексию и оккупацию других стран" - это как?
А в остальном согласен, глядя на реакцию вождей партии и правительства.
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dagrael
2017-04-04 09:04 am (UTC)
Это по общероссийской статистике)))
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ptiburducoff
2017-04-04 08:47 am (UTC)
Особенно интересно, что фразе насчет Сирии "противостоять терроризму на дальних подступах" ликуя аплодировали те самые 8 из 10 россиян. При том что террор даже не грозил.
Ну вот дальние подступы и приблизились.
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v_dokumentiki
2017-04-04 12:46 pm (UTC)
Типо в Европах они отдалились, ага. Автор наверное чтению не обучен, не четал как там в европах оно бывает. Да и ты поди тоже не в курсе.
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rivvv
2017-04-04 08:53 am (UTC)
Теракты во Франции - абсолютная закономерность. В Испании, Англии, Германии, Италии - то же самое. 11/09/01 в Штатах... Закон суров...

Старшина, если тебя в Чехии подвзорвут - куда тогда побежишь?
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maksiav
2017-04-04 08:58 am (UTC)
В Чехии на него не наедет поп или кто-нибудь из силовых или судейских, следовательно вероятность уменьшается. Всё-то вам, дебилам, надо растолковывать.
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catsapp
2017-04-04 08:57 am (UTC)
А терракты в Оландовской Франции?
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micha1520
2017-04-04 09:54 am (UTC)
Агенты Путена же!
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waleraverola
2017-04-04 10:49 am (UTC)
Сидеть в говне, поддерживая вечно пьяного президента-убийцу-попрошайку и вякать "в точку"? Мощно.
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colobus1
2017-04-04 09:04 am (UTC)
Аркадий, ну что вы право. Вариант-то только один. Все остальное - без вариантов. Этой стране поможет только хорошая оккупационная армия (с). Ну какие покрышки, ну что вы.
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gmsash
2017-04-04 12:18 pm (UTC)
бля, кипрское село с завалинки отрыгнуло ракией.
оккупационная армия, ко-ко... иди покушай, саложопый.
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Nikita Fetisov
2017-04-04 09:10 am (UTC)
закономерно если РФ бомбит ИГИЛ то ИГИЛ будет мстить, что у вас за каша в голове? и перестаньте уже себя называть журналистом, какой нахер из вас журналист?
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boroda_v_holoda
2017-04-04 11:58 am (UTC)
а кто его не бомбит?
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enot1515
2017-04-04 09:41 am (UTC)
"Уезжать!" - сказало чмо, которое каждый год уезжает. каждый год орет в соцсетях :"Прощайте, я уезжаю" и каждый год все сидит и серит так и некуда не уехавши.
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n1000001
2017-04-04 10:24 am (UTC)
Бабченко сейчас в Чехии.
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rus_maxim
2017-04-04 09:45 am (UTC)

Правильные слова

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v_dokumentiki
2017-04-04 12:48 pm (UTC)
Когда последний из вас уедет, дайте знать.
Я молебен благодарности Богу закажу.
В РПЦ, ага.
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hryu
2017-04-04 09:52 am (UTC)
И куда бежать? Скоро в Европе рванет так, что мало не покажется, критическая масса исламистов уже вот-вот будет достигнута благодаря стараниям фрау Меркель, которая идет уже на четвертый срок, чтобы исправить свои предыдущие ошибки.
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penetrat0r
2017-04-04 09:59 am (UTC)
Я уже из сссрни, теперь из Рассеюшки, уже лет 40 как про "мировой имперьялизьм стоит на кррраю бездонной пррррропасти" слышу :))).
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glavsnab
2017-04-04 10:09 am (UTC)
Как обычно. В правильных странах терактов не бывает, ДТП не бывает. И мечты русофоба о майдане (минимум) и гражданской войне (максимум)
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jreeed
2017-04-04 12:13 pm (UTC)
Так то европа - там даже расстреливающие в театре зрителей представители самой мирной религии на свете какают цветами. А тут каток и ужасный мордор - как вы посмели сравнить!
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sova1509
2017-04-04 10:17 am (UTC)
Уезжать уже некому. Если в России и осталось из 140 миллионов, миллионов 40, то им только уходить. Пешком. Остальные уже уехали.
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v_dokumentiki
2017-04-04 12:50 pm (UTC)
Пиши уже - все уехали, один Путин остался. Не сцы, рукопожатные поверят, а на остальных можно не обращать внимания, вата же, чо)
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Сан Сан
2017-04-04 10:23 am (UTC)
Работу то нашел уже в Чехии?
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mr_citizen
2017-04-04 10:31 am (UTC)

Работа только в России. Не думаю, что кто-то помимо соотечественников интересуется творчеством старшины

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n1000001
2017-04-04 10:24 am (UTC)
Тема Украины и Крыма тут всё-таки притянута за уши.
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mr_citizen
2017-04-04 10:24 am (UTC)
Аркадий, а что Вы посоветуете гражданам Франции и Германии - там тоже произошли атаки террористов? Куда уехать им? Им также Декоммунизацию и декгбизацию проводить?
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katin_andrey
2017-04-04 12:52 pm (UTC)
Там тоже узурпировали власть местные "siloviki"?
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natachern
2017-04-04 10:37 am (UTC)
блять, ещё одно существо, пиарящее свой говноблог на человеческой трагедии...
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Babylonia Music
2017-04-04 02:55 pm (UTC)
блять, еще одна ватная колхозница. видать все здравомыслящие ушли из жж одна савушкинская падаль осталась
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antinazi53
2017-04-04 10:44 am (UTC)

Я в раздумьях - ТС пищет такие тексты, потому что мудак или потому что ничего другого не умеет?

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jreeed
2017-04-04 12:13 pm (UTC)
Почему - или? )
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mityabudanov
2017-04-04 10:50 am (UTC)
Блин, мне говорили что этот чувак войну прошел - а он истерики закатывает как девица... (((
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gsvg88
2017-04-04 12:40 pm (UTC)
С ее слов? Где боевые товарищи? Или сослуживцы?
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irek_murtazin
2017-04-04 10:57 am (UTC)
а теракты в Париже или Брюсселе - тоже не "ужасная трагедия", а закономерность? Брюссельцам и парижанам тоже уезжать?
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poulsam
2017-04-04 11:53 am (UTC)
Ой, Ирек, вы ж хоть и татарин, но не такой же тупой. Способны ведь прочитать интервью кадырова про игил? И материалы открытые тоже ведь по Франции способны почитать? Зачем из себя идиота корчить?
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vehf263
2017-04-04 11:10 am (UTC)
"Собственно, варианта только три. 1. Уезжать"



Это уехавшие. Красножопые бабуины в Нью-Йорке, фото – середина лета 2016. Им, тварям, будет хорошо среди цивилизованных, А каково цивилизованным?







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kkk_2500
2017-04-04 11:44 am (UTC)
Эй укрочмо ну и что не так на этих фото ? Надо было написать -Деды в схронах сидели ?
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mam_ane4ka
2017-04-04 11:10 am (UTC)
1. а вас туда зовут?


3. а в Британии в террактах, похоже, сама королева виновата. Валить надо британцам с острова.
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demosfenn
2017-04-04 11:33 am (UTC)
Так они и валят всем островом из ЕС.
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demosfenn
2017-04-04 11:29 am (UTC)
Ужасная закономерность.
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vitrezvitel_20
2017-04-04 11:39 am (UTC)
Аркаша, а ты галочку поставил?
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