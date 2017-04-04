Что делать

Я могу лишь повторить все то же, что и всегда. Собственно, варианта только три.
1. Уезжать. Никто никогда не знает, где он попадет под каток в этой стране. На остановке с пьяным попом в "Феррари", на митинге с кроссовками, при взрыве газа, при незакрученной гайке в метро, в самолете или в питерском метрополитене.
2. Да-да. Все то же самое. Других рецептов нет. Улица, баррикады, покрышки, люстрация, декоммунизация, декагебизация, деоккупация, вывод войск, контрибуция, трибунал и пр. и пр. и пр. По опросам, восемь из десяти погибших вчера в Питере поддерживали аннексию и оккупацию других стран. Ну, что сказать...
3. Если не первое и не второе - не удивляйтесь. Теракты на восемнадцатом году путинской России - не "ужасная трагедия". Ужасная трагедия, это когда случается что-то, что ты не мог предвидеть. Или предвидел, предпринимал меры, но не смог противостоять. Как, например, цунами в Японии. Где люди понимали опасность, предпринимали все необходимые действия, чтобы противостоять ей, но непреодолимая сила оказалась все равно сильнее. А если на антивоенные митинги выходит 0,5 процента населения, а остальным 99,5 либо все равно, либо они поддерживают, то это не "ужасная трагедия". Это - закономерность.Теракты на восемнадцатом году путинской России - это абсолютная неизбежная закономерность. По-другому быть просто не может.
2. Бессмысленный и беспощадный, а потом повторится всё, как встарь - ночь, ледяная рябь канала, аптека, улица, фонарь..
3. Так было, так есть, и так будет всегда! Славься, отечество, наше свободное, бл...
Edited at 2017-04-04 08:45 am (UTC)
До "поддерживающих аннексию" ну ооооочень дольше будет. И по-мне, то так лучше если и никогда не дойдёт - нафига они тут? :)
Edited at 2017-04-04 08:45 am (UTC)
А в остальном согласен, глядя на реакцию вождей партии и правительства.
Ну вот дальние подступы и приблизились.
Старшина, если тебя в Чехии подвзорвут - куда тогда побежишь?
оккупационная армия, ко-ко... иди покушай, саложопый.
Правильные слова
Я молебен благодарности Богу закажу.
В РПЦ, ага.
Работа только в России. Не думаю, что кто-то помимо соотечественников интересуется творчеством старшины
Я в раздумьях - ТС пищет такие тексты, потому что мудак или потому что ничего другого не умеет?
Это уехавшие. Красножопые бабуины в Нью-Йорке, фото – середина лета 2016. Им, тварям, будет хорошо среди цивилизованных, А каково цивилизованным?
3. а в Британии в террактах, похоже, сама королева виновата. Валить надо британцам с острова.