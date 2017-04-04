Tags: Кафка больше ада!, теракт
starshinazapasa
Журнал Аркадия Бабченко
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
Да Кашин по жизни ( или по твиттеру) дурню всякую пишет, так что твоей славе ничего не угрожает.
"А потому что Исакий не надо было трогать", — заявил Кашин.
""А потому что Исакий не надо было трогать", — заявил Кашин."
хуйня же.
Каши на посту
В минувшую субботу, 1 апреля Ивановское городское отделение ЛКСМ РФ, совместно со старшими товарищами из обкома и горкома КПРФ, провели на площади Ленина областного центра акцию за отставку премьер-министра Дмитрия Медведева и правительства РФ.
Также комсомольцы и коммунисты потребовали от генпрокуратуры открытого расследования по нашумевшему видео ФБК (фонда борьбы с коррупцией), которое подробно рассказывает о коррупционной схеме Медведева и его друзей.
Достаточно символично в этот день – 1 апреля – в небо были запущены воздушные шары с карикатурным изображением Медведева, а также забавных облачков, на которых были изображены «символы» нынешней власти: «Коррупция», «Кумовство» и т.д.
На мероприятии выступили комсомольцы, которые призвали бороться с капитализмом в России и переходить на социалистический путь развития, чтобы восстановить страну.
Мероприятие открыл первый секретарь обкома ЛКСМ РФ, депутат городской думы от фракции КПРФ П.А. Трофимов. Выступили: секретарь обкома КПРФ по работе с трудовыми и профсоюзными коллективами В.П. Завалишин, член бюро Ивановского горкома КПРФ Н.А. Сурков, председатель КРК обкома В.В. Пушкова, секретарь Ивановского горкома КПРФ по работе с профсоюзными и рабочими движениями Панюшкина Е.Н., комсомольцы О. Пашкин и С. Макалов.
Комсомольцы высказались по отношению к Алексею Навальному и призвали не поддаваться так называемой антикоррупционной риторике. Почему? Аргумент звучал так:
«Никакой реальной оппозицией существующей капиталистической системе в РФ либералы и их главная фигура в лице Навального не являются, более того единственное, что их не устраивает в современном режиме – нахождение на вершине пищевой цепочки других лиц, а не их самих.
Навальный не призывает к обобществлению частной собственности на средства производства, не призывает отказаться от капиталистических отношений (которые являются главной причиной поляризации российского общества), не призывает проводить индустриализацию с целью прекращения экспорта углеводородов в Европу и Китай, не выступает за установление власти большинства - рабочего класса.
Его борьба с коррупцией не более чем фикция и недовольство его положением в откатно-распильных схемах, так как реальная борьба с коррупцией в РФ невозможна без уничтожения социально-экономической системы её продуцирующей – капитализма. Кроме того, в современной капиталистической России коррупция является по сути единственным сдерживающим систему вместе инструментом, позволяющим чиновникам на всех уровнях воровать в обмен на лояльность высшего руководства, реальная борьба с ней, без устранения капиталистических отношений, лишь станет финальной точкой существования РФ как государства».
После окончания митинга коммунисты и комсомольцы запустили «Дмитрия Медведева» и другие символы капитализма в небо на красных шарах.
В минувшее воскресенье 2 апреля в г. Нижневартовске у монумента землякам погибшим в годы Великой Отечественной Войны состоялся митинг, посвящённый передаче городских предприятий (МУП «Горводоканал» и МУП «Теплоснабжение») в концессионное управление.
Митинг был организован и согласован горкомом КПРФ, но привлёк многих граждан самых разных политических взглядов. Выступавшие горожане заявляли о своём несогласии с разбазариванием городской собственности и дальнейшим ростом тарифов на тепло и воду. В ходе митинга проходил сбор подписей против концессий в ЖКХ. По результатам митинга была принята резолюция, в которой содержатся требования к городской власти не допустить передачи стратегически важных городских предприятий в руки капиталистов и сохранить рабочие места. Резолюция митинга будет направлена в органы городской, окружной и федеральной властей.
РЕЗОЛЮЦИЯ МИТИНГА
жителей города Нижневартовска по проблеме передачи муниципальной собственности в концессионное управление.
г. Нижневартовск 02 апреля 2017 года
Мы, жители Нижневартовска, возмущены не прекращающимися попытками городской власти передать в частные руки (в концессионное управление) важнейшие и рентабельные объекты городского жизнеобеспечения, такие, как МУП «Теплоснабжение» и МУП «Горводоканал». Даже сейчас, когда объекты ЖКХ принадлежат городу мы вынуждены платить по постоянно повышающимся тарифам, которые на наш взгляд устанавливаются необоснованно и непрозрачно. Что же будет, когда владельцами станут частники? Произойдёт неуправляемый рост тарифов на тепло и водоснабжение так как частному инвестору надо получать сверхприбыль. Произойдёт неизбежное увольнение рабочих и служащих предприятий, так как капиталист в условиях кризиса в первую очередь сокращает расходы на персонал. Десятки и сотни вартовчан могут остаться без работы. Всё это нарушает наши права и в связи с этим мы требуем от администрации города, главы города и депутатов городской Думы:
1. Остановить процесс передачи муниципальных предприятий в концессионное управление
2. Провести независимое изучение работы предприятий (конкретно «Теплоснабжение» и «Горводоканал») с целью получения и обнародования результатов работы руководства предприятий.
3. Создать Совет из представителей общественности и не принимать жизненно важных для горожан решений без широкого всенародного обсуждения.
Резолюцию митинга направить Главе города Нижневартовска, Губернатору ХМАО-Югры и в представительные органы города и округа, Президенту РФ В.В. Путину.
Резолюция митинга принята единогласно.
2 апреля в г. Барнауле состоялся митинг, организованный Барнаульским горкомом КПРФ, против антисоциальной политики правительства. В акции протеста приняли участие около 200 барнаульцев.
Открыл мероприятие первый секретарь Барнаульского горкома КПРФ, депутат АКЗС Андрей Сартаков. Среди выступающих на митинге были: первый секретарь Алтайского крайкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в АКЗС Мария Прусакова, секретарь Барнаульского горкома КПРФ, депутат Барнаульской гордумы Анатолий Барсуков, депутаты Барнаульской гордумы Лариса Идолова и Иван Карпов, коммунисты из Индустриального, Железнодорожного и Ленинского районов Виктор Юркин, Андрей Кирьяков, Евгений Литоренко, а также молодой коммунист и комсомольский активист Александр Мишин.
В своих выступлениях ораторы осудили широкомасштабное наступление государства на социальные права граждан, проводимое при поддержке правящей партии «Едина Россия». Открывая митинг, Андрей Сартаков отметил: «Не так давно прошли выборы депутатов Государственной Думы и АКЗС. Правительство России и края решили, что теперь можно все. И начали последовательное, широкое наступление на социальные права граждан. Буквально через месяц на ноябрьскую сессию АКЗС были внесены поправки в законодательство о лишении ветеранов, инвалидов и других льготников части соответствующих выплат. Администрация видит в жителях края и Барнаула только налогоплательщиков. Не имеет желания советоваться и делает то, что считает нужным».
В своем выступлении Мария Прусакова рассказала о кампании «народная законодательная инициатива» под названием «Нет – экономии на бедных! Да – экономии на богатых!», проводимой Алтайским крайкомом КПРФ: «Проголосовав за 87-й закон депутаты «Единой России» лишили большую часть родителей компенсации за детский сад, что сделало посещение дошкольных учреждений для многих молодых родителей непозволительной роскошью. И это при мизерном детском пособии в 150 рублей! Особенным издевательством это выглядит на фоне увеличения с 1 января 2017 года зарплаты больше чем на 20 % депутатам и чиновникам Алтайского края.
По закону нашего региона о народной инициативе избиратели Алтайского края могут вносить в АКЗС свои законопроекты. В связи с этим краевой комитет КПРФ дал старт кампании по всему Алтайскому краю под названием «Нет – экономии на бедных! Да – экономии на богатых!».
Мы собираем подписи избирателей Алтайского края под такими законопроектами, как отмена 87-го антисоциального закона, лишившего льгот молодых родителей, сельских учителей и семипалатинцев. За увеличение детского ежемесячного пособия до уровня реальной поддержки: вместо 150 – 450 рублей. За реальные меры социальной помощи «детям войны» и др. Как только мы соберем необходимое количество подписей, согласно закона Алтайского края депутаты краевого парламента будут обязаны принять народную законодательную инициативу!
2017 год – год 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции. В Алтайском крае он начался с многочисленных митингов. Массовые акции протеста прошли в Бийске, Рубцовске, нескольких сельских районов края. Причиной выхода людей на улицу стала новая волна оптимизации объектов культуры, образования и медицины. Последних объектов социальной инфраструктуры, поддерживающих жизнь на селе. Их сегодня реструктуризируют, а затем и закрывают вовсе.
Я надеюсь, что власть извлекла уроки из истории нашей страны и услышит сегодня голос народа! Нельзя людей загонять в угол нищеты и безысходности. Ведь как сказал один мудрец: «Когда народ поднимает голову труднее всего удержаться тем, кто сидит у него на шее!».
1.Немедленной отмены всех принятых в Алтайском крае законов и постановлений, сокращающих уровень социальной поддержки пенсионеров, ветеранов и иных льготных категорий и их возврата на уровень 2016 года.
2.Контроля государства за ценами на социально значимые продукты питания.
3.Снижения тарифов на услуги ЖКХ и национализации сферы жилищно-коммунального хозяйства.
4.Остановить закрытие и оптимизацию школ и учреждений здравоохранения и культуры в Алтайском крае.
5.Вернуть положение, согласно которому статус ветерана труда Алтайского края можно получать на основании муниципальных документов.
6.Широкого обсуждения нового Градостроительного плана города по нескольким направлениям: развитие транспортной инфраструктуры, социальной сферы, размещение полигона ТБО.
Также участники митинга высказались за формирование правительства народного доверия, как в России, так и в Алтайском крае.
Серию акций протеста провели курганские коммунисты в рамках Всероссийских действий КПРФ по проблемам ЖКХ.
Сначала, в канун Международного дня женщин, был организован массовый пикет у кинотеатра «Россия».
А 25 марта на этом же месте Курганским горкомом КПРФ проведен митинг. На нем выступило 9 человек: А.Г. Попов, С.А. Еремин, Я.С. Сидоров, В.Г. Гарифулина, Г.Р. Сенокосова, А.А. Пущин – о растущих тарифах ЖКХ и беспределе управляющих кампаний, И.О. Шушарин - по «Платону», О.В .Маркушонок - по обманутым дольщикам, Д.Е. Яковлева – о «детях войны». Кроме того, порядка 10 человек выступили по свободному микрофону. Вел митинг секретарь горкома КПРФ В.Л. Зырянов.
Было собрано 382 подписи против роста тарифов ЖКХ. Активисты КПРФ раздали 1400 экз. газеты «Коммунист Зауралья». Митинг продолжался два часа. В заключение была принята резолюция.
30 марта проведены одиночные пикеты на проходных Курганского машиностроительного завода. Вручено свыше 200 комплектов газеты «Коммунист Зауралья» и более 100 экземпляров других партийных газет и резолюций митинга.
Жители города Воронежа (индивидуальные предприниматели, дальнобойщики, экологи, обманутые дольщики, участники движения против строительства крематория и против точечной застройки т.д.) вышли на пикеты.
Люди, возмущенные бездарной антисоциальной политикой местных и региональных властей, при поддержке Воронежского обкома КПРФ, как и было объявлено ранее, с понедельника, 3 апреля вышли на пикеты - к памятнику Пушкину (у театра Оперы и балета) и в дальнейшем - на Никитинскую пл. (у к/т «Пролетарий»).
Заявленное в уведомлении место пикета в сквере напротив мэрии Воронежа под надуманными предлогами властями города было не согласовано, на что КПРФ уже подготовила и подала судебный иск. Но акции состоятся, не смотря ни на что! «Нас не остановить!», - заявляют протестующие граждане. Пикеты продолжаются…
Коммунисты городского отделения КПРФ во главе с первым секретарём горкома, депутатом Думы Костромы Ларисой Гусаровой 2 апреля участвовали в митинге в защиту народного проекта «Ландшафтный парк «Заволжье».
Митинг против застройки правого берега реки Волга жильём, автостоянками, гостиницами организовала инициативная группа из представителей заволжской общественности и экологического движения "Во имя жизни». Техническую помощь в организации мероприятия оказало Костромское городское отделение КПРФ. От имени коммунистов на митинге выступил секретарь первичного отделения №13, житель Заволжья Алексей Лебедев и секретарь городской организации Лариса Гусарова. В своём выступлении Лариса Гусарова, в частности, сказала:
- Власть должна видеть, что народ все контролирует. Только тогда мнение людей будет учитываться не только перед выборами. У жителей Заволжья должен быть свой парк. Гостиницам, МФЦ и элитным коттеджам не место на прибрежной территории, принадлежащей всем жителям Костромы. И задача костромичей и властей всех уровней - остановить застройку берегов Волги объектами капитального строительства, сохранить уникальные волжские природные объекты и ландшафты для будущих поколений.
В Омске продолжается забастовка водителей против системы "Платон". Она началась в понедельник, 27 марта.
По информации заместителя председателя омского Союза грузоперевозчиков "Иртыш" Сергея Блехнера, в акции протеста участвуют не менее половины владельцев большегрузов. Перевозчики требуют отмены системы "Платон" с её грабительскими тарифами.
Представители профсоюза грузоперевозчиков написали письмо президенту и пришли на прием к депутату Государственной Думы Александру Кравцу. Дальнобойщики хотят, чтобы их наконец-то услышали и прислушались к ним в Правительстве России.
Введение системы "Платон" поставило под угрозу работу частных перевозок в стране. Дальнобойщикам просто невыгодно стало работать, многие разорились или ушли из бизнеса. Те, кто продолжает акцию протеста, говорят, что она будет бессрочной.
На встрече с Александром Кравцом водители выразили убежденность в том, что их борьба уже принесла результат — тарифы по «Платону» российское Правительство передумало поднимать в два раза, как планировало, устроив надбавку «только» в 25%. Но и такое повышение дальнобойщиков не устраивает. Они намерены добиться полной отмены системы «Платон», потому что убеждены - «Платон» - это кормушка Ротенбергов, а не дорожный фонд.
Александр Кравец: «Письмо дальнобойщиков будет отправлено президенту Путину с депутатской почтой. Откроют его в администрации президента, уж кто будет читать — это второй вопрос. И какой будет ответ, предполагать не берусь. Но поручение дальнобойщиков выполню. Их борьба — пример для всех граждан, которые сегодня терпят несправедливость, эксплуатацию и нищету».
30 января стало известно о ликвидации крупнейшего российского медучреждения по реабилитации инвалидов военной службы – Центра восстановительной терапии (ЦВТ) имени Лиходея, более известного в ветеранской среде как санаторий “Русь”.
Об этом сообщил Коммерсант.ру.
В итоге, находящимся в тот момент на лечение двумстам ветеранам, а так же инвалидам-колясочникам в приказном тоне заявили, что они должны покинуть здание. Ночлег и горячий чай им предложили только до утра следующего дня.
Те, кто мог покинуть центр, уехали, а те, кто прибыл из дальних регионов, разместились в вестибюле центра и сообщили о начале голодовки.
Пятерых активистов КПРФ задержали у здания правительства Забайкальского края.
Активисты принимали участие в пикете против принятия губернаторского законопроекта о введении критериев нуждаемости.
По словам первого секретаря крайкома партии Юрия Гайдука, пикетчиков задержали в связи с тем, что двое из них «вроде как нарушили установленное для одиночных пикетов расстояние в 50 метров».
3 февраля профсоюзы Магадана выступили с акцией протеста против отмены ряда мер социальной поддержки.
Об этом сообщает ИА MagadanMedia. По мнению протестующих, власти решили пополнить региональный бюджет за счет трудящихся. Люди начали массово жаловаться в профсоюзы
Сократили соцпомощь колымчанам законом №2112?03 «О внесении изменений в отдельные законы Магаданской области», принятым ещё в ноябре прошлого года. «Пополнение регионального бюджета за счет трудящихся, на наш взгляд, является вообще недопустимым. Такие действия власти нивелируют главный смысл социального партнерства, увеличивают риск социальной нестабильности в нынешних непростых условиях, подрывают доверие к самой власти», — уверены в областном объединении профсоюзов.
Акцию протеста сотрудники «падунской автоколонны» МП АТП собираются провести в середине марта.
Об сообщает портал «Город», ссылаясь на председателя профкома предприятия Наталью Ермилову.
Глава профсоюза рассказала, что на общем собрании коллектива большинство сотрудников высказалось за объявление голодовки. Главное требование – исправить финансово-экономическую ситуацию на предприятии, долги которого сейчас составляют свыше 60 миллионов рублей. Как уточнила Наталья Ермилова, к этому требованию добавилось ещё одно – отставка мэра Братска Сергея Серебренникова, который, по словам профсоюзного лидера, не стремиться поддерживать муниципальное предприятие.
«У нас больше никакого выхода нет. Пусть голодовку даже называют «шантажом». Мы ходили в разные инстанции, выступали по телеканалам, мы просили, мы писали, мы унижались, ходили на депутатские слушания – толку нет ни от чего. Голодовка - наш последний шанс, чтобы предприятие сохранилось», - заявила Наталья Ермилова.
В сообществе вкладчиков разорившихся татарстанских банков появилась сообщение о проведении 11 февраля митинга.
Собрание состоится в парке Сокольники.
Как сообщает организатор встречи, предварительно пикет согласован, на днях должны получить окончательное письменное подтверждение.
Кроме того, в этот же день активисты планируют проведение одиночных пикетов у здания Центробанка.
Часть пайщиков недостроенного комплекса "Первый Николаевский" в пятницу вышли на одиночные пикеты к Центральному стадиону.
Они провели акцию перед приездом Виталия Мутко, чтобы "подтолкнуть" достройку своих квартир.
Напомним, министр планирует проинспектировать готовность Екатеринбурга к чемпионату мира по футболу – 2018.
Пайщики стояли на Репина с плакатами около часа, стараясь при этом не подходить к забору стадиона и друг к другу ближе чем на 50 метров – чтобы акция подпадала под правила одиночного пикета. На плакатах они предлагали бесплатно разместить гостей ЧМ-2018 по футболу у себя в гостях, в квартирах "Первого Николаевского".