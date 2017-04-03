Коллеги редакторы, объясните своим журналистам, что сейчас ответить на вопрос "кто взорвал" может только один человек - Юрий Лоза. И звонить сейчас всем подряд абы кто-нибудь что-нибудь прокомментировал - это не журналистика. Друзья мои. Пожалуйста. Не звоните мне с этим вопросом. Я не знаю. И никто сейчас не знает. Россия - такая страна, в которой в любой момент времени любая версия может быть с равноценной вероятностью верна. От сирийского ИГИЛА до путинских кагэбешников. Точнее никто вам ничего сейчас не скажет. Все остальное - спекуляции на жареных новостях. Не занимайтесь этим.