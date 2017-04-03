starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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Кто взорвал
starshinazapasa
April 3rd, 15:21
Коллеги редакторы, объясните своим журналистам, что сейчас ответить на вопрос "кто взорвал" может только один человек - Юрий Лоза. И звонить сейчас всем подряд абы кто-нибудь что-нибудь прокомментировал - это не журналистика. Друзья мои. Пожалуйста. Не звоните мне с этим вопросом. Я не знаю. И никто сейчас не знает. Россия - такая страна, в которой в любой момент времени любая версия может быть с равноценной вероятностью верна. От сирийского ИГИЛА до путинских кагэбешников. Точнее никто вам ничего сейчас не скажет. Все остальное - спекуляции на жареных новостях. Не занимайтесь этим.
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Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
13 comments :
( 13 comments Leave a comment )
  • 1
antshadow
2017-04-03 01:28 pm (UTC)
Пока никто ничего не знает, но все подумали об одном и том же.
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uagadugu22
2017-04-03 01:30 pm (UTC)
А, я думал у людей что-то случилось, а то кацапы...
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dimmoff
2017-04-03 01:31 pm (UTC)
не знаешь о взрыве?
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colobus1
2017-04-03 01:28 pm (UTC)
Аркадий, а что, когда-нибудь скажут?
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dezugner
2017-04-03 01:30 pm (UTC)
позвонил Лозе. он говорит: укроДРГ.
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lavrovvv5
2017-04-03 01:31 pm (UTC)
может да,может нет
возможно ИГИЛ на себя возьмет???

для России? людей жаль...

правда и демократию жаль... не для России однако
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ariy_ukraina
2017-04-03 01:31 pm (UTC)
тут все так просто - підірав той, хто хоче відволікти увагу від масових протестів. Мабуть, госдеп чи хунта...
(Reply) (Thread)
ariy_ukraina
2017-04-03 01:32 pm (UTC)
тут все так просто - підірав той, хто хоче відволікти увагу від масових протестів. Мабуть, госдеп чи хунта...
(Reply) (Thread)
ii8
2017-04-03 01:35 pm (UTC)
Но и нет независимых расследователей...
Так что... Тут, в конце концов, самой правдивой версией окажется именно версия маленького плотогона...
(Reply) (Thread)
old_nik
2017-04-03 01:42 pm (UTC)
Неужто ни визитки Яроша, ни чалмы Яценюка не нашли еще?

Ничего, зато дальнобоев теперь будут винтить с полного одобрения народонаселения...
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procxela
2017-04-03 01:53 pm (UTC)
Даже Лене уже всё ясно. http://miss-tramell.livejournal.com/1216575.html А ты всё не знаешь и не знаешь.
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