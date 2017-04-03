starshinazapasa
Журнал Аркадия Бабченко
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- Кто взорвал
- Коллеги редакторы, объясните своим журналистам, что сейчас ответить на вопрос "кто взорвал" может только один человек - Юрий Лоза. И звонить сейчас всем подряд абы кто-нибудь что-нибудь прокомментировал - это не журналистика. Друзья мои. Пожалуйста. Не звоните мне с этим вопросом. Я не знаю. И никто сейчас не знает. Россия - такая страна, в которой в любой момент времени любая версия может быть с равноценной вероятностью верна. От сирийского ИГИЛА до путинских кагэбешников. Точнее никто вам ничего сейчас не скажет. Все остальное - спекуляции на жареных новостях. Не занимайтесь этим.
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
возможно ИГИЛ на себя возьмет???
для России? людей жаль...
правда и демократию жаль... не для России однако
Так что... Тут, в конце концов, самой правдивой версией окажется именно версия маленького плотогона...
Ничего, зато дальнобоев теперь будут винтить с полного одобрения народонаселения...