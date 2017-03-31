starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

Previous Entry Share Next Entry
Навальносрач
starshinazapasa
March 31st, 13:31

Я гляжу, навальносрач начался... Ну, что ж. Не могу молчать.
То, что Навальный не собирается отдавать Крым, уже понятно. Другое дело, что отдать Крым сможет только новая диктатура, демократически избранная власть этого сделать не сможет в принципе - в имперской стране это будет означать для неё моментальное политическое самоубийство, такой вот парадокс, но это уже другой вопрос. Я бы, например, первым делом как раз деоккупировал бы Крым и гори оно все огнем вместе с желаниями 70-80 процентов пророссийски настроенных крымчан, но я во власть не иду, а если бы и пошел, то как раз по этой причине и не прошел бы. Тут-то как раз все понятно.
Хуже, что Алексей Навальный, похоже, придерживается похожей позиции и в отношении Донбасса - мол, раз уж пришло, то чего отказываться. Это плохо.
Более того, я считаю, что с приходом Навального к власти становится практически неизбежной новая кавказская война. Отсутствие мясорубки в Чечне строится только на терроре Рамзана Кадырова, Рамзан Ахматович держится только из-за Путина, не будет Путина... Ну, дальше ясно. А Алексей Анатольевич с его националистическим популизмом этот процесс будет только ускорять.


Я также категорически согласен вот с этими двумя блестяще сформулированными умным Пашей Шехтманом пунктами:
"- Следует иметь в виду, что в случае успеха движения Навальный окажется главным врагом реальной демократизации. И именно потому, что за всем этим вырисовывается проект сохранения чекистско-олигархической системы путем ее верхушечной либерализации, под рассуждения о национальном согласии, избежании кровопролития и том, что главное – «демократия» (в смысле либерализация), а она уж сама решит все проблемы. То есть повторение 1991 года, когда провели ребрендинг обкомов и КГБ под крики о том, что «не надо устраивать охоту на ведьм».
- В таком случае, и кончится все так же как в 90-е – после нескольких лет разгула либерализма с неизбежным ухудшением экономической ситуации народ взвоет: до чего довели страну эти навальные и кацы, то ли дело при Путине было! – после чего из тени явятся истинные правители страны и дадут долгожданный «порядок». И сказочка про белого бычка начнется в очередной раз".
Вот прям обеими руками согласен. Да, я тоже считаю, что Навальный - это новый Ельцин на танке. Россия таких любит. Россия - такая страна, где все зависит не от системы, а от личности царя. Даже при самом демократическом режиме она по своей сути все равно один черт - вождистская. А Навальный, безусловно, лидер вождистского плана.
Более того, я почти уверен, что все, к сожалению, и закончится новой сказкой про белого бычка, потому что тот, кто придет после Путина, это вообще в принципе самоубийца, который через пару-тройку лет растеряет весь свой рейтинг до нуля - тут уже не важно, кто это будет персонально, просто ситуация не предполагает другого развития событий - и начнется новый мощный откат назад.
Да, мне не нравится его популизм, национализм, антимигрантская риторика и пр.
Но.
Одно самое главное больше "но".
На данный момент Алексей Навальный - лучший инструмент для очередной попытки попробовать построить здесь страну со сменяемой системой власти. Потому что иначе с Путиным мы будем сидеть до двадцать второго века. Если, конечно, он не умрет от лейкемии - о чем ходят упорные слухи - но это не будет решением проблемы, просто тогда влать перейдет по наследству. А сейчас предоставляется возможность открыть возможность попытаться построить систему сменяемости. Ни у кого не получилось так раскачать лодку, а у него - получилось. И в этом смысле его игра со спецслужбами только в плюс - они используют его в своей драке башен Кремля, он использует их, и думаю, переиграет, и это хорошо - а иначе он бы давно уже сидел.
В общем ,отношение у меня такое: я отношусь к тебе настороженно, ты не мой кандидат, но на данный момент мы с тобой по одну сторону баррикад. Жги.
А вот дальше, если действительно получится, многое будет зависеть уже от страны и от её способности - и желания - контролировать власть и не давать ей бронзоветь и охеревать обратно.
Во всяком случае я оптимист и надеюсь на это.
Я вижу шанс. Хотелось бы не упустить его.
Удачных всем выходных.





Tags: ,
promo starshinazapasa june 10, 2022 09:45 311
Buy for 500 tokens
Журналистика без посредников
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
689 comments :
( 689 comments Leave a comment )
zhuk1337
2017-03-31 02:18 pm (UTC)
Нормально так у вас получается логику разворачивать в обратную сторону и легко менять местами причину и следствие.

Массовая истерия "убить всех русских" и скачки сотен тысяч под песенку "москаляку на гиляку" были задолго до Крыма.
Как и одобряемые руководством и обществом поездки боевиков "поубивать русню" в Чечню за много лет до этого.
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
(Deleted comment)
fuckinlife
2017-03-31 11:38 am (UTC)
Подожду-ка я часок, да загляну в фейсбук Айдера Иссетовича.
(Reply) (Thread) (Expand)
(Deleted comment)
beard69
2017-03-31 02:57 pm (UTC)
Ошиблись изначально - не на тех поставили. Теперь Вас будет это грызть весь остаток Ваших дней. Как и Вы свои локти.
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
huev_hui
2017-03-31 11:41 am (UTC)
ну да, ну да... так как то.
(Reply) (Thread)
v_dokumentiki
2017-03-31 01:21 pm (UTC)
Зачем Чехии Крым?
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
gonzacc
2017-03-31 06:17 pm (UTC)
да соглашаться можно сколько угодно.

Важно только то, что , с большой вероятностью,
даже если Навального допустят к выборам,
он всё равно в них не победит.
Причём, без всяких подтасовок.
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
r3po
2017-03-31 11:48 am (UTC)
> Навальный окажется главным врагом реальной демократизации
Поскольку для реальной демократизации нет ни социальных, ни экономических оснований, это не проблема.
(Reply) (Thread)
navalnypresiden
2017-03-31 01:44 pm (UTC)
Что по телеку начнут показывать, то и будет, из этого народа можно слепить все что угодно, от упоротого сталиниста до Кончиты Вурст с голубым салом

Edited at 2017-03-31 01:45 pm (UTC)
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
thunderozzz
2017-03-31 11:54 am (UTC)
По идее, если бы Лёха вдруг стал генералиссимусом (вероятность чгео стремиться к нулю), то должен бы был провести повторный референдум в Крыму с привлечением всех заинтересованных сторон в качестве наблюдателей.
Так было бы честнее, чем "кто раньше встал того и тапки".
(Reply) (Thread) (Expand)
genejockey
2017-03-31 12:34 pm (UTC)
Какой референдум? Деоккупация и репарации. С последующей депортацией новоиспеченных роиссянчегов по месту прописки. А потом можно и референдум обсудить. Исключительно в рамках законов Украины.
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
sir_derryk
2017-03-31 11:57 am (UTC)
Самое смешное, что дело тут вообще не в Навальном. Описанный сценарий может реализоваться с абсолютно любым человеком, ибо дело тут не в конкретной личности, а в необходимости контроля и сменяемости.
(Reply) (Thread)
Отстрел майдаунов
2017-04-01 04:39 am (UTC)
=Описанный сценарий может реализоваться с абсолютно любым человеком=
Согласен, но хотелось бы видеть кого-нибудь более компетентного
(Reply) (Parent) (Thread)
strannik1
2017-03-31 11:57 am (UTC)
А реальный друг "демократизации" "вечно зелёный Явлинский"?

Никакой "демократии" в России нет и не будет в ближайшие 100 лет. Варианты только между более или менее адекватным царём.

В очередная кавказская война всё равно будет.
(Reply) (Thread) (Expand)
jonn1ck2
2017-03-31 03:34 pm (UTC)
Участвовать будешь?
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
colobus1
2017-03-31 11:58 am (UTC)
Шансов нет, Аркадий. Без разницы кто. Любой социум, несущий отсталую ментальность, в современном мире обречен. Если не на исчезновение, то на неуклонное отставание.
(Reply) (Thread)
komcumir
2017-03-31 12:49 pm (UTC)
Иди арабским шейхам расскажи.
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
yazaban
2017-03-31 11:59 am (UTC)
хоть чорта лысого, лишь бы не путина!
(Reply) (Thread) (Expand)
try_out
2017-03-31 12:21 pm (UTC)
Краткая квинтэссенция моих похожих рассуждений. Любой пришедший будет лучше матёрого ворюги и убийцы.
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
levdvorin
2017-03-31 12:00 pm (UTC)
Лучший инструмент попробовать...- лучший инструмент в операции "преемник 2".
(Reply) (Thread)
sergbalkov
2017-03-31 12:07 pm (UTC)
а где инфа про Донбасс прошла?
с Крымом есть вариант не деокупации, а полной демилитаризации и возможно автономии (пусть лучше хоть кому нибудь хорошо будет, а не хреново всем и сразу)
(Reply) (Thread) (Expand)
hochu_v_london
2017-03-31 03:27 pm (UTC)
Путин Боря, бл*дь, отдай Крым булку!

(Reply) (Parent) (Thread)
georg4177
2017-03-31 12:13 pm (UTC)
Хорошее сравнение! Нвальный - это определённо тот же Ельцын, а ещё Чубайс, Путин и Гитлер.
(Reply) (Thread)
provintiale
2017-03-31 05:06 pm (UTC)
Антихриста забыли.
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
brave_friar
2017-03-31 12:15 pm (UTC)
Согласен, все так.
(Reply) (Thread)
dolegovich
2017-03-31 12:25 pm (UTC)
Тоже согласен, верно все Аркадий расписал. Таковы реалии, нравится нам это, или нет.
(Reply) (Thread)
antip777
2017-04-01 01:31 pm (UTC)
Льва Натаныча забыли. Матрешка и КПСС(щ) еще себя покажут
(Reply) (Parent) (Thread)
macarow
2017-03-31 12:32 pm (UTC)
В отличие от тех лет, когда стартовала первая чеченская, сейчас им там есть что терять. Они будут угрожать и торговаться, наверняка будет террор, это понятно. Но развязывать войну - не в их интересах и Навальному эти проблемы не нужны. Сумеет ли он остановить Кадырова с его тейпом, если доберётся до власти - большой и интересный вопрос. Но Путин его остановить уже не сумел. Он "решил проблему" морем денег, и лицензией на убийство неугодных у стен Кремля. Но настоящим решением это не является, это - отсрочка, усугубляющая проблему.
И на счёт Донбасса - не слышал, чтобы Навальный поддерживал его стремление в Россию и накачку деньгами и оружием его боевиков. Если я что-то упустил - кидайтесь ссылкой.

Edited at 2017-03-31 12:34 pm (UTC)
(Reply) (Thread) (Expand)
serjio_pereira
2017-03-31 01:22 pm (UTC)
Да, я тоже пока не слыхал, но... лишь пока. К сожалению, либерализм российских политиков кончается там, где начинается Украина. Доказано уже не раз.

Edited at 2017-03-31 01:23 pm (UTC)
(Reply) (Parent) (Thread)

Аркадий,лучше пишите про пивко.

kamysin
2017-03-31 12:33 pm (UTC)
Хотя ,возможно, именно неумеренное потребление этого напитка и отражается на способности человека адекватно понимать происходящее. Срач в голове это одно, а когда на бумаге-это беда.
(Reply) (Thread)
sasha_volk_off
2017-03-31 02:53 pm (UTC)
Когда найдутся путинские миллиарды, надо будет честно поделить их на всех россиян. Вместо тех, "чубайсовских" ваучеров...
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)

Аркадий,лучше пишите про пивко.

kamysin
2017-03-31 12:39 pm (UTC)
Хотя ,возможно, именно неумеренное потребление этого напитка и отражается на способности человека адекватно понимать происходящее. Срач в голове это одно, а когда на бумаге-это беда.
(Reply) (Thread)
slog2
2017-03-31 12:41 pm (UTC)
Тут уже не только несменяемость власти, тут полостью оболваненные пропагандой 86%, уничтоженное правосудие и вера в справедливость, и до кучи вся вертикаль построенная на основе коррупции и без неё не работающая. При попытке реформировать бомбанёт мощно.А без реформ уверенно катимся в мракобесие и нищету.
(Reply) (Thread)
bzakrevsky
2017-03-31 01:41 pm (UTC)
Вы не правы про 86%. О них -- не беспокойтесь. Поменяют картинку в телике -- они поменяют свои взгляды, а, чуть позже и портрет Навального на стенку повесят.
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
egogeo
2017-03-31 12:41 pm (UTC)
можно еще вспомнить его желание искандерами по грузии
(Reply) (Thread)
jonn1ck2
2017-03-31 01:43 pm (UTC)
И весь мир в труху, но потом.
(Reply) (Parent) (Thread)
gloria_mundi_5
2017-03-31 12:43 pm (UTC)
Крым отдать все равно придется рано или поздно, Навальный это понимает, а то, что он говорит сейчас, так это абсолютный популизм для дурачков, коих в РФии 80%, в(на) Украине чуть меньше, но незначительно. Вот как раз последние и возбуждаются на эту тему, словно никогда не слышали про неубитого медведя и его шкуру.
(Reply) (Thread)
tarantell
2017-03-31 02:13 pm (UTC)
Но не скоро.
Навальный, если выиграет выборы - это будет выюор кремлёвских олигархов.
И в вопросах Крыма и лугандона он будет руководствоваться той же политикой.
Да и избирателю елей на душу, что Лёха сказал - Крымнаш!
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
oleg_sentia
2017-03-31 12:43 pm (UTC)
Навальный это тот же Путин. Только не карлик и не плешивый.
(Reply) (Thread) (Expand)
shlakoblock
2017-03-31 12:53 pm (UTC)
точно.
а Дацик это тот же Хокинг, только не больной и не басурман.
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
slog2
2017-03-31 12:47 pm (UTC)
Так и будет. Единственный выход - приморская народная республика, сибирская, уральская и так далее, до калининградской народной республики. И каждый вылазит из говна как может.
(Reply) (Thread) (Expand)
makaronov
2017-03-31 12:52 pm (UTC)
Согласен.

Территория РФ слишком большая, чтобы навести на ней нормальный, человеческий (а не людоедский) порядок. К тому же очевидно, что народы России слишком разные, и не имеют общих интересов - жителям Дальнего востока насрать на проблемы Кавказа, питерцам наплевать на проблемы Хабаровского края и т.д. и т.п.

Так что современная Россия - это союз лебедя, щуки и рака.
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
(Deleted comment)
makaronov
2017-03-31 12:54 pm (UTC)
Кажется, вы слишком близко общаетесь с представителями Чечни
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
( 689 comments Leave a comment )
Archive

Jun2017

S
M
T
W
T
F
S
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Tags
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Powered by LiveJournal.com
?

Log in

Or connect using: