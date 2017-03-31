Я гляжу, навальносрач начался... Ну, что ж. Не могу молчать. То, что Навальный не собирается отдавать Крым, уже понятно. Другое дело, что отдать Крым сможет только новая диктатура, демократически избранная власть этого сделать не сможет в принципе - в имперской стране это будет означать для неё моментальное политическое самоубийство, такой вот парадокс, но это уже другой вопрос. Я бы, например, первым делом как раз деоккупировал бы Крым и гори оно все огнем вместе с желаниями 70-80 процентов пророссийски настроенных крымчан, но я во власть не иду, а если бы и пошел, то как раз по этой причине и не прошел бы. Тут-то как раз все понятно. Хуже, что Алексей Навальный, похоже, придерживается похожей позиции и в отношении Донбасса - мол, раз уж пришло, то чего отказываться. Это плохо. Более того, я считаю, что с приходом Навального к власти становится практически неизбежной новая кавказская война. Отсутствие мясорубки в Чечне строится только на терроре Рамзана Кадырова, Рамзан Ахматович держится только из-за Путина, не будет Путина... Ну, дальше ясно. А Алексей Анатольевич с его националистическим популизмом этот процесс будет только ускорять.

Я также категорически согласен вот с этими двумя блестяще сформулированными умным Пашей Шехтманом пунктами:

"- Следует иметь в виду, что в случае успеха движения Навальный окажется главным врагом реальной демократизации. И именно потому, что за всем этим вырисовывается проект сохранения чекистско-олигархической системы путем ее верхушечной либерализации, под рассуждения о национальном согласии, избежании кровопролития и том, что главное – «демократия» (в смысле либерализация), а она уж сама решит все проблемы. То есть повторение 1991 года, когда провели ребрендинг обкомов и КГБ под крики о том, что «не надо устраивать охоту на ведьм».

- В таком случае, и кончится все так же как в 90-е – после нескольких лет разгула либерализма с неизбежным ухудшением экономической ситуации народ взвоет: до чего довели страну эти навальные и кацы, то ли дело при Путине было! – после чего из тени явятся истинные правители страны и дадут долгожданный «порядок». И сказочка про белого бычка начнется в очередной раз".

Вот прям обеими руками согласен. Да, я тоже считаю, что Навальный - это новый Ельцин на танке. Россия таких любит. Россия - такая страна, где все зависит не от системы, а от личности царя. Даже при самом демократическом режиме она по своей сути все равно один черт - вождистская. А Навальный, безусловно, лидер вождистского плана.

Более того, я почти уверен, что все, к сожалению, и закончится новой сказкой про белого бычка, потому что тот, кто придет после Путина, это вообще в принципе самоубийца, который через пару-тройку лет растеряет весь свой рейтинг до нуля - тут уже не важно, кто это будет персонально, просто ситуация не предполагает другого развития событий - и начнется новый мощный откат назад.

Да, мне не нравится его популизм, национализм, антимигрантская риторика и пр.

Но.

Одно самое главное больше "но".

На данный момент Алексей Навальный - лучший инструмент для очередной попытки попробовать построить здесь страну со сменяемой системой власти. Потому что иначе с Путиным мы будем сидеть до двадцать второго века. Если, конечно, он не умрет от лейкемии - о чем ходят упорные слухи - но это не будет решением проблемы, просто тогда влать перейдет по наследству. А сейчас предоставляется возможность открыть возможность попытаться построить систему сменяемости. Ни у кого не получилось так раскачать лодку, а у него - получилось. И в этом смысле его игра со спецслужбами только в плюс - они используют его в своей драке башен Кремля, он использует их, и думаю, переиграет, и это хорошо - а иначе он бы давно уже сидел.

В общем ,отношение у меня такое: я отношусь к тебе настороженно, ты не мой кандидат, но на данный момент мы с тобой по одну сторону баррикад. Жги.

А вот дальше, если действительно получится, многое будет зависеть уже от страны и от её способности - и желания - контролировать власть и не давать ей бронзоветь и охеревать обратно.

Во всяком случае я оптимист и надеюсь на это.

Я вижу шанс. Хотелось бы не упустить его.

Удачных всем выходных.