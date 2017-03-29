starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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НАТО vs КВН
starshinazapasa
March 29th, 15:31

"Никакой Крымнаш не был бы возможен без без всех этих сериалов про ментов, убийства, похищения, бригады, киллеров, трупаки, «расследования» про маньяков, про детских насильников, про человечину в трехлитровых банках и чернуху, чернуху, чернуху.
Никакой Крымнаш не был бы возможен без предварительной десятилетней артподготовки в виде «Аншлага», и «Дома-2». Этот образчик эталонной пошлости, семь лет насаждавший в России модель быдло-поведения самых низших слоев алкоголизированного люмпена, подготовил замечательную почву для всего дальнейшего шабаша. Киселеву не пришлось прикладывать никаких усилий - семена легли уже на вспаханные и пробороненные мозги. Я думаю, эта передача так же потом будет предметом изучения социологов-антропологов. Тот вред, который она нанесла нравственному здоровью общества, потомки, думаю, будут измерять в децидомах" - это я, 2016.

"Центр стратегических коммуникаций НАТО признал российскую передачу КВН орудием пропаганды" - а это НАТО, 2017.


Похоже, до "наших партнеров" начинает доходить, с чем они имеют дело.
Ну, что ж. Я рад.
Вот прям доволен.

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Журналистика без посредников
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
83 comments :
( 83 comments Leave a comment )
penetrat0r
2017-03-29 01:36 pm (UTC)
Надеюсь, что и реагировать начнём менее беззубо.
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cangoose_si
2017-03-29 01:38 pm (UTC)
Сажать надо смотрящих RT. И профинансировать цепь глушилок вдоль российской границы. Такпобедим!
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cangoose_si
2017-03-29 01:37 pm (UTC)
В Чехии же, наверное, ещё остались советские глушилки? Включайте срочно! И шапочку из фольги не забудьте нацепить!
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I_Viktor_I
2017-03-29 04:19 pm (UTC)
сам нацепи, есть вероятность что поможет.
Главное, верь
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procxela
2017-03-29 01:41 pm (UTC)
А еще Крымнаш был бы не возможен без солнечной активности последние 4 млр. лет. Надеюсь, теперь НАТО поймёт, с кем они имеют дело!
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catsapp
2017-03-29 06:54 pm (UTC)
Хохлы копали черное море, но не докопали. Так и получился Крым.
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dinamotor
2017-03-29 01:42 pm (UTC)
И это еще НАТО не смотрело Малышеву.

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verymishel
2017-03-29 01:56 pm (UTC)
И это еще НАТО не смотрело Малышеву.

угу, или Голлувуда. там без трупаков ,резни и убийств.
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bedsrestti
2017-03-29 01:56 pm (UTC)
Я считаю, что украинские сми это эталон качества! Они должны транслироваться на всех языках мира! Каждый должен знать, какими должны быть новости :-) Чтоб проблювались от неприкрытой пропаганды и откровенной брехни.
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kimble_one
2017-03-29 01:59 pm (UTC)
Э нет... Только на мове... Хай привыкают...
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katin_andrey
2017-03-29 01:56 pm (UTC)
Сейчас Карлоса Шакала судят, который держал в страхе всю Европу. Выпускник РУДН, кстати. Познакомился я как-то с выпускником киевского УДН из Тайланда, он занимался тем, что воевал в джунглях против короля Тайланда, пытаясь установить и там коммунистический режим. Путин продолжает "славные" традиции международного терроризма, при этом пытаясь склонить мир к сотрудничеству в борьбе с мировым терроризмом. Кафка вперемежку с Набоковым рыдают от восторга.
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colobus1
2017-03-29 02:03 pm (UTC)
Это мелочи. На самом деле все началось раньше, много раньше, так раньше, что и представить сложно. И стало заметно очень давно.
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bioplant
2017-03-29 09:28 pm (UTC)
> виде «Аншлага», и «Дома-2». Этот образчик эталонной пошлости, семь лет насаждавший в России модель быдло-поведения самых низших слоев алкоголизированного люмпена, подготовил замечательную почву для всего дальнейшего шабаша.

кадр из новогодней праздничной телепередачи в Европе:


Дада, два голых мужика за пару минут до НГ скачут по сцене канала Россия, ой, Франс-два, ловко прикрывая свои члены тряпочками. Зал ржёт.
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ln1
2017-03-29 02:12 pm (UTC)
Что-то вы Аркадий какой-то непоследовательный. Если вы ратуете за свободу слова и самовыражения, то как вы можете быть против всех этих сериалов про ментов, убийства, похищения, бригады, киллеров, трупаки, «расследования» про маньяков, про детских насильников, про человечину в трехлитровых банках, против Дома-2 в конце-концов? Это ведь тоже одна из форм самовыражения, причем довольно-таки востребованная и успешная в коммерческом плане.
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akalinine
2017-03-29 02:37 pm (UTC)
Он не против этих сериалов,просто критикует тиви рашки.
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cangoose_si
2017-03-29 02:21 pm (UTC)
Аркадий, а почему вы поставили в кавычки выражение "наши партнеры". Для вас-то они на самом деле партнеры по противостоянию "кровавому режиму" -- если вы видите себя независимым публицистом и политиком. Или просто рука не поднялась назвать Хозяина "партнером" без кавычек -- чтобы Кормящая Сиська не заподозрила, что вы хоть в мыслях можете НЕ считать Хозяина высшим существом?
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roryblackmore
2017-03-29 02:39 pm (UTC)
Карательная психиатрия. Да-да
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bioplant
2017-03-29 09:30 pm (UTC)
> виде «Аншлага», и «Дома-2». Этот образчик эталонной пошлости, семь лет насаждавший в России модель быдло-поведения самых низших слоев алкоголизированного люмпена, подготовил замечательную почву для всего дальнейшего шабаша.

Концерт в Канаде:
http://tema.livejournal.com/2445068.html
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oppad1
2017-03-29 02:40 pm (UTC)
не думаю, что это причина
проблема в отсутствии занятости, в скрытой безработице и т.д. - то есть нормальному человеку в нормальном обществе смотреть всю эту хреноту по ТВ просто некогда и неинтересно
я хоть марксизма-ленинизма и не застал по-серьезному, но идею, что важна экономика (т.н. базис) разделяю
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Aleksei Strikha
2017-03-29 02:42 pm (UTC)
Бабченке шоу бенни хилла не показывали? Там аще трэшак
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Семен Горбунков
2017-03-29 02:46 pm (UTC)
Спокойной ночи, малыши-то можно смотреть?
Удивительно живуча передача.
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Виктор Иванов
2017-03-29 07:23 pm (UTC)
Главное не смотреть прямую трансляцию с рады. Там чопорные хохлы показывают образцы парламентаризма.
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главврач Маргулис

baltiez
2017-03-29 03:00 pm (UTC)

Телевизор запретить!
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bedsrestti
2017-03-29 03:07 pm (UTC)
Как же так получается, что ранее 90% сериалов было из РФ. И теперь теже сериалы, но с замазанными эмблемами МВД или наложенными поверх флажками Украины?
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muh2
2017-03-29 03:14 pm (UTC)
Никакой Вьетнам не был бы возможен без КВНа. Мудро.
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cameo_spb
2017-03-29 03:21 pm (UTC)
Винтики в машине оболванивания.
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metsuyan
2017-03-29 03:23 pm (UTC)

вот странно, на нормальные страны ни Бенни Хилл, ни Тарантино не действуют, как учителя жизни.

А на совок действуют.

Дело в отсутствии самокритики и самоиронии

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vasjad
2017-03-29 03:32 pm (UTC)
А вот до россиян ничего не доходит. Они смеются над кроссовками Димона и димиком, ой домиком для уточки. Но он над ними, а не они над ним стоит! КРоме того, если у уточки его есть домик то вполне возможно, что у уточки той есть и авто личное. С личным водителем. А у президента есть авто для его собак. Но если есть уточка, то с ней надо выезжать. Она же любимая. Вдруг Димон выезжает с уточкой по делам. Как и Вован с пёсиком? В командировки, по Москве мотаются кортежами. Тоску по родным местам им помогают скрасить уточки, пёсики. Не всегда же Пёсиков под рукой. А так - уточку потискал, пёсика пососал...
И почему Димон такой невозмутимый? А потому, что даже его уточке сколько раз россияне кланялись даже перед его кроссовками? Откуда вы знаете, в каком из авто кортежа Димона или Вована, сидит пёсик. Или уточка. И кроссовкам Медведева так же отдельное авто может быть выделено. С мигалкой. Это вам не Калигула с его конём в сенате. У этих даже их личные кроссовки могут иметь больше прав, чем обычные россияне. Сын румынского диктатора Чаушеску кормил придворных устрицами на своей моче. Так почему Димон не может заставить россиян постоять в пробках перед его уточкой или кроссовками? Рождённые совками стоят перед кроссовками. И вообще - Димон сыт! И Дмимон ссыт. Но не россиян, а на россиян сулявых. Показывая своим поведением, что он клал на них всех то, чем это делает! Кладёт и будет класть это. И этим же будет делать то, что делал всё время. И Вовнн-окурок своё "окурок-лоло" клал тоже на Рашку. И делал своим окурском на неё тоже самое, что Димон делает. Делает и будет делать. А Рашке ссы(пь) в глаза - ей всё Вовина роса!
Ведь законом Димы Яковлева запретили детей в США усыновлять. Т.е. покусились на святое - не детей. И в тоже время, инвалидку в Киев на ЕВ конкурс лицемерно отправляют. Прикрываясь ею. А теперь детей обвиняют в том, что они участвуют в протестах. И будут детей преследовать. У этой лживой власти нет границ безумия и сволочности. Это подонки. Мрази конченные. Путлер своих детей уничтожил морально. Хочет всех российских детей превратить в такое же быдло, как и их родители.
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shlakoblock
2017-03-29 06:33 pm (UTC)
а в чём проблема иметь водителя для собак?

это плебс и быдло смешиваете всё со всем..водку с пивом, свою жену с соседом, жизнь с телевизором.

а мне, например, если нужна собака (для охраны, для красоты, для дружбы), то зачем бы я пускал собаку в свою машину, или в свою кровать?!

я же не ебанутый немцов, который не стеснялся с блядями выходить на-люди..
разумеется, по таким привычкам сразу видно что он хуйня, а не человек...а если хуйня начинает на Людей гавкать, то хуйню осадят сразу..
Ходорковский же так не делает..
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Александр Макушкин
2017-03-29 03:37 pm (UTC)
Никакой Крымнаш не был бы возможен без без москиляки на гиляке, Яроша, Тимошенко, Кучмы, старшинызапаса
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vlad_smyrnov
2017-03-29 03:38 pm (UTC)
НАТО даже не представляет насколько разнообразны орудия пропаганды в этой стране, какие многоходовочки гуляют в нашем информационном пространстве.
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claire_1973
2017-03-29 03:39 pm (UTC)
Кроме пропагандистского посыла упомянуты в докладе программы, не говоря даже о сериалах, сильно утратили в качестве за последние несколько лет, смотреть даже не противно, а как Петросяна - неинтересно. Эстетические особенности, а даже не этические. Скрываемые рейтинги, подозреваю, подтвердят мою точку зрения - не даром КВН передвинули из прайма ближе к полуночи.

А прямые запреты не сработают, сокращающаяся аудитория этих программ найдёт, как припасть к любимой кормушке. Время вылечит.
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tihiomyt
2017-03-29 03:48 pm (UTC)
Всех КВНщиков представить к орденам
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catsapp
2017-03-29 06:57 pm (UTC)
Орден святого троллфейса
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kremlin_curant
2017-03-29 04:03 pm (UTC)
Ну развлекуха в больших кол-вах просто идиотов из людей делает. А вот КВН это политизированная передача. Она обьясняет жертвам развлекухи, кто для них главный враг.
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catsapp
2017-03-29 06:58 pm (UTC)
а вас значит недозомбировали, увернулись.
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tanga_tan
2017-03-29 04:05 pm (UTC)
Очнитесь уже.
Крым просто наш. А все эти сериалки...Да кто их смотрит-то?
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cantanapoli
2017-03-29 04:25 pm (UTC)
Слезливые - бабушки. Про ментов - роботяги. КВН - молодежь. Все это смотрится, иначе бы минута рекламы на федеральном канале не стоила бы тех бабок, которых стоит.

А потом все эти люди искренне удивляются когда им говоришь что они повторяют то что им сказал телеящик. И даже кричат - "да я же его не смотрю".
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