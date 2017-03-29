НАТО vs КВН

"Никакой Крымнаш не был бы возможен без без всех этих сериалов про ментов, убийства, похищения, бригады, киллеров, трупаки, «расследования» про маньяков, про детских насильников, про человечину в трехлитровых банках и чернуху, чернуху, чернуху.
Никакой Крымнаш не был бы возможен без предварительной десятилетней артподготовки в виде «Аншлага», и «Дома-2». Этот образчик эталонной пошлости, семь лет насаждавший в России модель быдло-поведения самых низших слоев алкоголизированного люмпена, подготовил замечательную почву для всего дальнейшего шабаша. Киселеву не пришлось прикладывать никаких усилий - семена легли уже на вспаханные и пробороненные мозги. Я думаю, эта передача так же потом будет предметом изучения социологов-антропологов. Тот вред, который она нанесла нравственному здоровью общества, потомки, думаю, будут измерять в децидомах" - это я, 2016.
"Центр стратегических коммуникаций НАТО признал российскую передачу КВН орудием пропаганды" - а это НАТО, 2017.
Ну, что ж. Я рад.
Вот прям доволен.
Главное, верь
угу, или Голлувуда. там без трупаков ,резни и убийств.
кадр из новогодней праздничной телепередачи в Европе:
Дада, два голых мужика за пару минут до НГ скачут по сцене канала Россия, ой, Франс-два, ловко прикрывая свои члены тряпочками. Зал ржёт.
Концерт в Канаде:
http://tema.livejournal.com/2445068.htm
проблема в отсутствии занятости, в скрытой безработице и т.д. - то есть нормальному человеку в нормальном обществе смотреть всю эту хреноту по ТВ просто некогда и неинтересно
я хоть марксизма-ленинизма и не застал по-серьезному, но идею, что важна экономика (т.н. базис) разделяю
Удивительно живуча передача.
главврач Маргулис
Телевизор запретить!
вот странно, на нормальные страны ни Бенни Хилл, ни Тарантино не действуют, как учителя жизни.
А на совок действуют.
Дело в отсутствии самокритики и самоиронии
И почему Димон такой невозмутимый? А потому, что даже его уточке сколько раз россияне кланялись даже перед его кроссовками? Откуда вы знаете, в каком из авто кортежа Димона или Вована, сидит пёсик. Или уточка. И кроссовкам Медведева так же отдельное авто может быть выделено. С мигалкой. Это вам не Калигула с его конём в сенате. У этих даже их личные кроссовки могут иметь больше прав, чем обычные россияне. Сын румынского диктатора Чаушеску кормил придворных устрицами на своей моче. Так почему Димон не может заставить россиян постоять в пробках перед его уточкой или кроссовками? Рождённые совками стоят перед кроссовками. И вообще - Димон сыт! И Дмимон ссыт. Но не россиян, а на россиян сулявых. Показывая своим поведением, что он клал на них всех то, чем это делает! Кладёт и будет класть это. И этим же будет делать то, что делал всё время. И Вовнн-окурок своё "окурок-лоло" клал тоже на Рашку. И делал своим окурском на неё тоже самое, что Димон делает. Делает и будет делать. А Рашке ссы(пь) в глаза - ей всё Вовина роса!
Ведь законом Димы Яковлева запретили детей в США усыновлять. Т.е. покусились на святое - не детей. И в тоже время, инвалидку в Киев на ЕВ конкурс лицемерно отправляют. Прикрываясь ею. А теперь детей обвиняют в том, что они участвуют в протестах. И будут детей преследовать. У этой лживой власти нет границ безумия и сволочности. Это подонки. Мрази конченные. Путлер своих детей уничтожил морально. Хочет всех российских детей превратить в такое же быдло, как и их родители.
это плебс и быдло смешиваете всё со всем..водку с пивом, свою жену с соседом, жизнь с телевизором.
а мне, например, если нужна собака (для охраны, для красоты, для дружбы), то зачем бы я пускал собаку в свою машину, или в свою кровать?!
я же не ебанутый немцов, который не стеснялся с блядями выходить на-люди..
разумеется, по таким привычкам сразу видно что он хуйня, а не человек...а если хуйня начинает на Людей гавкать, то хуйню осадят сразу..
Ходорковский же так не делает..
А прямые запреты не сработают, сокращающаяся аудитория этих программ найдёт, как припасть к любимой кормушке. Время вылечит.
Крым просто наш. А все эти сериалки...Да кто их смотрит-то?
А потом все эти люди искренне удивляются когда им говоришь что они повторяют то что им сказал телеящик. И даже кричат - "да я же его не смотрю".