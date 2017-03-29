НАТО vs КВН

"Никакой Крымнаш не был бы возможен без без всех этих сериалов про ментов, убийства, похищения, бригады, киллеров, трупаки, «расследования» про маньяков, про детских насильников, про человечину в трехлитровых банках и чернуху, чернуху, чернуху.

Никакой Крымнаш не был бы возможен без предварительной десятилетней артподготовки в виде «Аншлага», и «Дома-2». Этот образчик эталонной пошлости, семь лет насаждавший в России модель быдло-поведения самых низших слоев алкоголизированного люмпена, подготовил замечательную почву для всего дальнейшего шабаша. Киселеву не пришлось прикладывать никаких усилий - семена легли уже на вспаханные и пробороненные мозги. Я думаю, эта передача так же потом будет предметом изучения социологов-антропологов. Тот вред, который она нанесла нравственному здоровью общества, потомки, думаю, будут измерять в децидомах" - это я, 2016.

"Центр стратегических коммуникаций НАТО признал российскую передачу КВН орудием пропаганды" - а это НАТО, 2017.

Похоже, до "наших партнеров" начинает доходить, с чем они имеют дело.

Ну, что ж. Я рад.

Вот прям доволен.