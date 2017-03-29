starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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Не надо ничего править в Консерватории!
starshinazapasa
March 29th, 12:15
Был у меня в школе лучший друг. Звали его - будете смеяться - Аркадий. И была у нас с ним своя группа. Называлась она "Тропические Арканы". И написали мы песню. Офигенную. Ну, объективно. В далекой стране, где цветут каштаны, живут как во сне, Арканы. И все у них есть, ничего им не надо, пьют водку они в облаках из стакана. Вы скажете - нет, не бывает такого. Но это все правда. Такого - бывает. А все очень просто. Мы вещие сны. Мы ваши вопросы. Мы - Арканы. Ну и так далее. И музыка там такая. Офигенная. Не, ну правда. Трам-па-пара-пам, трам-па-пара-пам.
Но почему-то нас никто не замечал, платиновыми пластинками не издавал и миллионами баксы не платил.


Прошло двадцать пять лет. Студент Консерватории Даниил Пильчен читает список врагов народа: Борис Акунин, Евгения Альбац, Диана Арбенина, Лия Ахеджакова, Аркадий Бабченко...
Наконец-то, блять, они начали преподавать меня в Консерватории.
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Журналистика без посредников
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
34 comments :
( 34 comments Leave a comment )
  • 1
max_andriyahov
2017-03-29 10:16 am (UTC)
Ржу вообще весь. "Награда нашла героя"
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dimmoff
2017-03-29 10:17 am (UTC)
Всего 25 лет...
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navalnypresiden
2017-03-29 01:54 pm (UTC)
После 17-го к 37-му всего 20 лет понадобилось
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dimintc
2017-03-29 10:19 am (UTC)
вот она слава!
(Reply) (Thread)
critical_errorr
2017-03-29 10:24 am (UTC)
В сельскохозяйственных академиях - тоже надо. )
(Reply) (Thread)
dagrael
2017-03-29 10:26 am (UTC)
Можно гордиться!
(Reply) (Thread)
jonathan_simba
2017-03-29 10:28 am (UTC)
Как вьісоко все-таки взлетела музьікальная мьісль в Роиссюшке при Питуне!
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hoimogorow
2017-03-29 10:31 am (UTC)
"Звали его - будете смеяться - Аркадий."

Че смешного-то?
Первый обладатель этого имени был сын Зевса и нимфы Каллисто.
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молчание козлищ

boristumentcev
2017-03-29 10:32 am (UTC)



Намедни мы колоннами ходили,
желая от властей узнать ответ:
- Всё то, что на Медведева нарыли,
- что это было? Правда или нет?
Пустую ложь несложно опровергнуть
и в суд злодеев, - неповадно чтоб!
Так почему бы вам и не ответить
на этот вызывающий поклёп?!
Народ Расейский даром что лошара,
но этот случай, - явный перебор!
Заткнулся как нашкодивший котяра?
- Ну значит точно, - взяточник и вор!
Молчат об этом все телеканалы
и все, так называемые, СМИ.
У граждан ощущение создалось,
что крыть такое просто нечем им.
Но тут седой старик Васисуалий
всё объяснил, рукой в сердцах махнув:
"Вы чо, народ, про санкции не знали?
Их всех забанил вражеский "Ютуб"!"
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rus_maxim
2017-03-29 10:42 am (UTC)

Вот она - слава

(Reply) (Thread)
livejournal
2017-03-29 11:33 am (UTC)
Здравствуйте!
Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
(Reply) (Thread)
livejournal
2017-03-29 11:33 am (UTC)
Здравствуйте! Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal России! Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
(Reply) (Thread)
galleja
2017-03-29 11:38 am (UTC)
Вот этот скользкий тип, который без мыла в любую щель залезет. Наверное метит в начальники.


Edited at 2017-03-29 11:39 am (UTC)
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illuminatenorde
2017-03-29 11:58 am (UTC)
Вообще-то читать его заставила преподавательница, зная о его негативном отношении к ее лекциям. Она же и составила этот список. Студент Пильчен читает с саркастической интонацией и вставляет свои колкости в адрес автора списка. В ответ она называет студента жалким и ненормальным.
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galleja
2017-03-29 12:19 pm (UTC)
В перестройку студенты бы послали препода далеко далеко за такие шуточки.
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ltndan74
2017-03-29 12:39 pm (UTC)
подобному преподавателю туда и дорога
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apopovv
2017-03-29 01:29 pm (UTC)
Её уже "ушли" по собственному.
Студента не отчислили.
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bertram
2017-03-29 01:29 pm (UTC)
препода уволили, кстати.
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foreveo
2017-03-29 12:15 pm (UTC)
молодец, хорошо прочитал, ржачно.
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penetrat0r
2017-03-29 11:54 am (UTC)
Поздравляю :).
Серьёзно, это достижение. Примерно как быть "личным врагом фюрера".
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k212mt
2017-03-29 11:55 am (UTC)
Дегенераты от власти спустили бумагу по учебным заведениям, народ тупо ржёт.
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bertram
2017-03-29 01:34 pm (UTC)
преподшу уже уволили типа по собственному, проректор заявила, что список был ее личной инициативой. как было на самом деле - хз.
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average_russian
2017-03-29 12:30 pm (UTC)
удивился, кстати, что по поводу старшины запаса у училки слов не нашлось.
не толстый ты, не муж или жена чья-то, не дочка или не не дочка. засада, да?
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dormidont8
2017-03-29 12:31 pm (UTC)
Народ вышел и заорал Путин-вор,Медведев-вор. Ни Путин ,ни Медведев не вышли,как водится в народ на ТВ, и не заявили:Мол люди!Что вы такое говорите? Не вор я вовсе.Один раз в детстве украл в супермаркете шоколадку и с тех пор ни ни. Ничего не брал. Но никто к нам,холопам,не выходит. Не считают нас,смердов,достойными каких либо объяснений. Ну не отрицают, значит знают что было дело.Воровали,хуле. И это дело зафиксировано и отмыться от налипшего навоза не представляется возможным. Хотя Путин про Ролдугина нам втер хрень какую-то,предназначенную для ушей дегенератов. Мы схавали. Медведь честнее выглядит. Есть чуть совести стало быть в отличие от хозяина?
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serko71
2017-03-29 12:37 pm (UTC)
Вы входите в Историю через консерваторию))))
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katin_andrey
2017-03-29 12:41 pm (UTC)
А-а-а-а-а! Лежу согнувшись падсталом!
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и смех, и грех

molodec_1845
2017-03-29 12:55 pm (UTC)
то, что я сейчас увидел в ролике про Консерваторию забавно, вернее сказать, было бы забавно, если бы не было так грустно, что мы живём в такой стране...
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blagorodnii_don
2017-03-29 01:01 pm (UTC)
Хосподи,а Арбенина-то,что натворила?
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bertram
2017-03-29 01:31 pm (UTC)
в Киев же к бандеровцам выступать ездила.
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enter_pretty
2017-03-29 01:33 pm (UTC)
Прекрасно:)))
И опять же, попали в хорошую компанию в списке. Двойной профит.
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bertram
2017-03-29 01:42 pm (UTC)
Даниил Пильчен читал список с очевидным сарказмом, на что преподша очень по-быдловски реагировала.
Преподшу уволили, проректор заявила, что руководство к списку отношения не имеет.
А Даниил Пильчен, кстати, был среди задержанных 26 марта.
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