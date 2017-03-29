Не надо ничего править в Консерватории!

Был у меня в школе лучший друг. Звали его - будете смеяться - Аркадий. И была у нас с ним своя группа. Называлась она "Тропические Арканы". И написали мы песню. Офигенную. Ну, объективно. В далекой стране, где цветут каштаны, живут как во сне, Арканы. И все у них есть, ничего им не надо, пьют водку они в облаках из стакана. Вы скажете - нет, не бывает такого. Но это все правда. Такого - бывает. А все очень просто. Мы вещие сны. Мы ваши вопросы. Мы - Арканы. Ну и так далее. И музыка там такая. Офигенная. Не, ну правда. Трам-па-пара-пам, трам-па-пара-пам.
Но почему-то нас никто не замечал, платиновыми пластинками не издавал и миллионами баксы не платил.
Прошло двадцать пять лет. Студент Консерватории Даниил Пильчен читает список врагов народа: Борис Акунин, Евгения Альбац, Диана Арбенина, Лия Ахеджакова, Аркадий Бабченко...
Наконец-то, блять, они начали преподавать меня в Консерватории.
starshinazapasa
Журнал Аркадия Бабченко
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
Фееречно!)))
Че смешного-то?
Первый обладатель этого имени был сын Зевса и нимфы Каллисто.
молчание козлищ
Намедни мы колоннами ходили,
желая от властей узнать ответ:
- Всё то, что на Медведева нарыли,
- что это было? Правда или нет?
Пустую ложь несложно опровергнуть
и в суд злодеев, - неповадно чтоб!
Так почему бы вам и не ответить
на этот вызывающий поклёп?!
Народ Расейский даром что лошара,
но этот случай, - явный перебор!
Заткнулся как нашкодивший котяра?
- Ну значит точно, - взяточник и вор!
Молчат об этом все телеканалы
и все, так называемые, СМИ.
У граждан ощущение создалось,
что крыть такое просто нечем им.
Но тут седой старик Васисуалий
всё объяснил, рукой в сердцах махнув:
"Вы чо, народ, про санкции не знали?
Их всех забанил вражеский "Ютуб"!"
Вот она - слава
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Edited at 2017-03-29 11:39 am (UTC)
Студента не отчислили.
Серьёзно, это достижение. Примерно как быть "личным врагом фюрера".
не толстый ты, не муж или жена чья-то, не дочка или не не дочка. засада, да?
и смех, и грех
И опять же, попали в хорошую компанию в списке. Двойной профит.
Преподшу уволили, проректор заявила, что руководство к списку отношения не имеет.
А Даниил Пильчен, кстати, был среди задержанных 26 марта.