Не надо ничего править в Консерватории!

Был у меня в школе лучший друг. Звали его - будете смеяться - Аркадий. И была у нас с ним своя группа. Называлась она "Тропические Арканы". И написали мы песню. Офигенную. Ну, объективно. В далекой стране, где цветут каштаны, живут как во сне, Арканы. И все у них есть, ничего им не надо, пьют водку они в облаках из стакана. Вы скажете - нет, не бывает такого. Но это все правда. Такого - бывает. А все очень просто. Мы вещие сны. Мы ваши вопросы. Мы - Арканы. Ну и так далее. И

музыка там такая. Офигенная. Не, ну правда. Трам-па-пара-пам, трам-па-пара-пам.

Но почему-то нас никто не замечал, платиновыми пластинками не издавал и миллионами баксы не платил.

Прошло двадцать пять лет. Студент Консерватории Даниил Пильчен читает список врагов народа: Борис Акунин, Евгения Альбац, Диана Арбенина, Лия Ахеджакова, Аркадий Бабченко...

Наконец-то, блять, они начали преподавать меня в Консерватории.