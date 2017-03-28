Анекдот из Южной Осетии

Сидит Рамзан Ахматович, ловит рыбу. Поклевка. Он подсекает, дергает - опа! Золотая Рыбка.
- Рамзан Ахматович, - молвит Золотая Рыбка человеческим голосом. - Отпусти меня, пожалуйста...
- А, - машет рукой Рамзан Ахматович, - плыви.
И выкидывает в воду.
Через пять минут Рыбка возвращается.
- Рамзан Ахматович, - молвит она человеческим голосом, - а желание?
- А, - машет рукой Рамзан Ахматович. - Загадывай...
starshinazapasa
Журнал Аркадия Бабченко
В 2011 году на базе отдыха «Житное» под Астраханью Путин намекнул Медведеву о том, что Д.А. не стоит идти на второй президентский срок, иначе « мы потеряем страну». Процент людей, который вышел на митинги 26 марта = приблизительному проценту людей, которые примут участие…
Re:
Муса мы кто - хоббиты?
Баран-вахабиты!!!
Исходя из этого можно понять, почему лкн лидер Чечни, а МБХ лишился всего? Так что, моржи, бегите. Только лкн могут жить хорошо в Рашке.
не раз замечал, что русскоговорящие, за границей живущие, начинают "отставать" от россиян )