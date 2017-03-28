starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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Анекдот из Южной Осетии
starshinazapasa
March 28th, 11:46
Сидит Рамзан Ахматович, ловит рыбу. Поклевка. Он подсекает, дергает - опа! Золотая Рыбка.
- Рамзан Ахматович, - молвит Золотая Рыбка человеческим голосом. - Отпусти меня, пожалуйста...
- А, - машет рукой Рамзан Ахматович, - плыви.
И выкидывает в воду.


Через пять минут Рыбка возвращается.
- Рамзан Ахматович, - молвит она человеческим голосом, - а желание?
- А, - машет рукой Рамзан Ахматович. - Загадывай...
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Кто помогал Навальному с митингами?
В 2011 году на базе отдыха «Житное» под Астраханью Путин намекнул Медведеву о том, что Д.А. не стоит идти на второй президентский срок, иначе « мы потеряем страну». Процент людей, который вышел на митинги 26 марта = приблизительному проценту людей, которые примут участие…
8 comments :
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smolensky
2017-03-28 09:49 am (UTC)
Это бородатый анекдот о новом русском.
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Re:

arktal
2017-03-28 09:54 am (UTC)
все анекдоты бородатые. меняются только декорации.
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kapitanvostavke
2017-03-28 10:24 am (UTC)
Ползут два чечена в разведку, один у другого спрашивает
Муса мы кто - хоббиты?
Баран-вахабиты!!!
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critical_errorr
2017-03-28 10:35 am (UTC)
Вот уж бойанищще... прастити... )
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vasjad
2017-03-28 10:39 am (UTC)
Отношение к евреям и кавказцам в России разное. Есть лкн - лицо кавказской национальности. И есть мрож.
Исходя из этого можно понять, почему лкн лидер Чечни, а МБХ лишился всего? Так что, моржи, бегите. Только лкн могут жить хорошо в Рашке.
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z_zwang
2017-03-28 01:08 pm (UTC)
видимо, это эмигрантский юмор.

не раз замечал, что русскоговорящие, за границей живущие, начинают "отставать" от россиян )
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