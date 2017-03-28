Анекдот из Южной Осетии

В 2011 году на базе отдыха «Житное» под Астраханью Путин намекнул Медведеву о том, что Д.А. не стоит идти на второй президентский срок, иначе « мы потеряем страну». Процент людей, который вышел на митинги 26 марта = приблизительному проценту людей, которые примут участие…