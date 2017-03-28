starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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Эксперт ставит точки над "i"
starshinazapasa
March 28th, 11:35
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Кто помогал Навальному с митингами?
В 2011 году на базе отдыха «Житное» под Астраханью Путин намекнул Медведеву о том, что Д.А. не стоит идти на второй президентский срок, иначе « мы потеряем страну». Процент людей, который вышел на митинги 26 марта = приблизительному проценту людей, которые примут участие…
49 comments :
( 49 comments Leave a comment )
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living999999999
2017-03-28 09:36 am (UTC)
Скоро за утверждение,что Земля круглая,будут сжигать на кострах.
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pitpoint
2017-03-28 09:59 am (UTC)
Так Лоза в круглую землю и не верит.
Он верит в землю, у которой форма Плота.

Edited at 2017-03-28 10:00 am (UTC)
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thunderozzz
2017-03-28 09:39 am (UTC)
У лозы диагностирован пиздец головного мозга?
:)))
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levkonoe
2017-03-28 09:42 am (UTC)
чего-чего пиздец?
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derik_536
2017-03-28 09:49 am (UTC)
Вакуума черепа если точнее.
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thunderozzz
2017-03-28 10:14 am (UTC)
Коллега, намекаете на то, что у его только костный мозг в наличии?

(с ужасом) А что если он беспозвоночный вапще??
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derik_536
2017-03-28 10:45 am (UTC)
Вряд ли. Был бы беспозвоночным - был бы депутатом, сенатором или очень влиятельным человеком во власти.
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thunderozzz
2017-03-28 10:47 am (UTC)
Я теряюсь в догадках теперь,
Что это за йобаный зверь?
:)))
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derik_536
2017-03-28 11:41 am (UTC)
Это эксперт по всем вопросам Лоза.
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donmigel_62
2017-03-28 09:39 am (UTC)
Дядя Юра - обыкновенный необразованный лабух и круглый дурак.
(Reply) (Thread)
levkonoe
2017-03-28 09:41 am (UTC)
какое горе, как жить-то теперь? Жить с мыслью "Лозе не о чем со мной разговаривать" - это непереносимо.
Где почитать комментарии с ревом перепуганной толпы?
(Reply) (Thread)
slavik_volodin
2017-03-28 09:41 am (UTC)
Луна - это голограмма вокруг базы рептилоидов.
На нее невозможно приземлиться, это уже научно доказано.
(Reply) (Thread)
jonathan_simba
2017-03-28 09:42 am (UTC)
О нет! Они изобличили нас! Все пропало...
(Reply) (Thread)

А кто это Юрий Лоза?

vincent_jc
2017-03-28 09:43 am (UTC)
Космонавт? Или конструктор ракет?
(Reply) (Thread)

Re: А кто это Юрий Лоза?

alex_celly
2017-03-28 09:57 am (UTC)
Он умеет лежать.
(Reply) (Parent) (Thread)

Re: А кто это Юрий Лоза?

vincent_jc
2017-03-28 10:17 am (UTC)
Почему же его мнение так активно обсуждается? Я то же могу лежать :-)))
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Re: А кто это Юрий Лоза?

alex_celly
2017-03-28 10:21 am (UTC)
Но он умеет лежать на маленьком плоту, а так же хлестать по щекам, возбуждаясь на наготу!
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Re: А кто это Юрий Лоза?

boyskaut0
2017-03-28 04:35 pm (UTC)
Вообще-то на наготу ЧайФ возбуждался ...есличо
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Re: А кто это Юрий Лоза?

shad_tkhom
2017-03-28 10:18 am (UTC)
И хлестать по щекам, возбуждаясь на наготу
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Re: А кто это Юрий Лоза?

alex_celly
2017-03-28 10:20 am (UTC)
Точно!
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poll59
2017-03-28 09:49 am (UTC)
Это интересно :
"Шизофрения является заболеванием, отключающим головной мозг, характеризуется неспособностью отличить реальность от воображения. Симптомы шизофрении разбиваются на два типа: «позитивные симптомы», которые включают в себя галлюцинации и бред, и «негативные симптомы», которые включают в себя отказ от общества, апатию и отсутствие эмоциональной выразительности. Были найдены препараты, чтобы помочь многим с положительным типом симптомов, но слишком часто нет никакой помощи для отрицательных симптомов. Новое исследование показало, что прием витамина В12 может облегчить эти симптомы шизофрении"
(Из интернета)
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alex_celly
2017-03-28 09:58 am (UTC)
Главное, было бы с чего возбуждаться... ничего нового в этом ролике не придумали, всё - древний как говно мамонта бред "антилунной секты"...
(Reply) (Thread)
shchipok
2017-03-28 10:15 am (UTC)
Замечу мимоходом, что сведущие в грамотном русском языке люди говорят не "афёра", а "афера", а также, между прочим, не "гренадёр", а "гренадер", равно как не «холёный», а «хо́леный» (не говоря о прочих других неправильностях, прижившихся в шир-нар-массах под влиянием шариковых/швондеров и их потомков).

Edited at 2017-03-28 03:19 pm (UTC)
(Reply) (Thread)
alykel_hater
2017-03-28 10:19 am (UTC)
А у него были подписчики?
(Reply) (Thread)
pesen_est
2017-03-28 10:29 am (UTC)
Подавляющее число советских людей старше 50 - это инфантильные капризные дети. На этом фоне особенно доставляет, когда говорят о преимуществах советского образования. Вот оно советское образование на картинке выше.
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bzakrevsky
2017-03-28 01:52 pm (UTC)
Я не буду гнать на советское образование. Нормальное было образование. Но образованный человек может иметь узкий кругозор и зашоренность. Проще -- можно быть образованным и эрудированным, но, при этом тупым.
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Alex Smirnov
2017-03-28 04:42 pm (UTC)
К сожалению оно было всеобщим, т.е. обязательным.
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claire_1973
2017-03-28 10:32 am (UTC)
Американцы летали на Луну, а на Лозу я никогда и не подписывалась. Человек мыслит роликами, не пытаясь разобраться.

Достали мракобесы с геополитикой вместо мозгов, что прокопенки, что пушковы и другие такие же.

Edited at 2017-03-28 10:33 am (UTC)
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vladicusmagnus
2017-03-28 01:11 pm (UTC)
Тиш, тиш, девочка ))) Все окай. Это просто Лоза. Не стоит так напрягаться и нервничать. Надо просто при слове "Лоза" приготовиться ржать заранее :)
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claire_1973
2017-03-28 03:53 pm (UTC)
Побойтесь бога, какие нервы? За темой давно слежу и наслаждаюсь сектой. Мнение человека, впервые вышедшего в открытый космос, для меня намного весомее, нежели урод... уважаемые, не способные пользоваться поисковиком и набрать номер вертушки, и за подобные заслуги делегированные в Совет Федерации. Тот самый Пушков, который в газете "Сегодня" русофобские статейки пописывал наряду с главредом Третьяковым из "Независимой" с прекрасной авторской колонкой. Следуют заветам Абдуллы.

Теперь переоделись, но предателей всё равно не любят.
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Иван Пух
2017-03-28 10:57 am (UTC)
весна ...
обострение ...

то электрику Злым Украм из крыма продавать...
то опять Лунная программа их тревожит ...

плющит и колбасит их , а помочь некому - Черногория и та сбежала в НАТО )))
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xeuh
2017-03-28 11:12 am (UTC)

Старшина. Это ты к чему набросил на вентилятор? Осудить Лозу? Или тема Луны для тебя вдруг стала актуальной? Или это тест на злобную тупость твоей аудитории?

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nailhosny
2017-03-28 11:14 am (UTC)
клиника. он уже когда в примусе пел был такой тупой? бедняжка.
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52vadim
2017-03-28 11:18 am (UTC)
Услужливый дурак опаснее врага..........
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דניס בריזגונוב
2017-03-28 11:22 am (UTC)

Лоза головного мозга...

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oppad1
2017-03-28 11:55 am (UTC)
может это они алиби нарабатывают: типа, я вся такая сумасшедшая была в то время, какие могут быть претензии к недеспособному
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vladicusmagnus
2017-03-28 01:12 pm (UTC)
О!!! А вот очень охрененно умная мысля....
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ariy_ukraina
2017-03-28 01:26 pm (UTC)
ну, раз САМ Лоза сказав....
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ariy_ukraina
2017-03-28 01:26 pm (UTC)
ну, раз САМ Лоза сказав....
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steblya_kam
2017-03-28 01:27 pm (UTC)
Вау, какой умненький, букву Ё с точками знает. Объясните "эксперту", что афЕра, а не афЁра! Желательно как следует приложив по башке орфоэпическим словарём.
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katin_andrey
2017-03-28 02:06 pm (UTC)
А на него Рогозин подписан?
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marconi_due
2017-03-28 02:31 pm (UTC)
Коммунистам теперь деваться некуда: они будут доказывать, что бог есть. Наверняка докажут.
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pavgodl
2017-03-28 02:41 pm (UTC)
Племя нилитали особенно обостряется к новолунию...
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Alex Smirnov
2017-03-28 04:40 pm (UTC)
На что только не пойдешь и чего только не сделаешь ради славы.
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