Эксперт ставит точки над "i"

Tags: Кафка больше ада!
starshinazapasa
Журнал Аркадия Бабченко
В 2011 году на базе отдыха «Житное» под Астраханью Путин намекнул Медведеву о том, что Д.А. не стоит идти на второй президентский срок, иначе « мы потеряем страну». Процент людей, который вышел на митинги 26 марта = приблизительному проценту людей, которые примут участие…
Он верит в землю, у которой форма Плота.
Edited at 2017-03-28 10:00 am (UTC)
Маленького
:)))
(с ужасом) А что если он беспозвоночный вапще??
Что это за йобаный зверь?
:)))
Где почитать комментарии с ревом перепуганной толпы?
На нее невозможно приземлиться, это уже научно доказано.
А кто это Юрий Лоза?
Re: А кто это Юрий Лоза?
Re: А кто это Юрий Лоза?
Re: А кто это Юрий Лоза?
Re: А кто это Юрий Лоза?
Re: А кто это Юрий Лоза?
Re: А кто это Юрий Лоза?
"Шизофрения является заболеванием, отключающим головной мозг, характеризуется неспособностью отличить реальность от воображения. Симптомы шизофрении разбиваются на два типа: «позитивные симптомы», которые включают в себя галлюцинации и бред, и «негативные симптомы», которые включают в себя отказ от общества, апатию и отсутствие эмоциональной выразительности. Были найдены препараты, чтобы помочь многим с положительным типом симптомов, но слишком часто нет никакой помощи для отрицательных симптомов. Новое исследование показало, что прием витамина В12 может облегчить эти симптомы шизофрении"
(Из интернета)
Edited at 2017-03-28 03:19 pm (UTC)
Достали мракобесы с геополитикой вместо мозгов, что прокопенки, что пушковы и другие такие же.
Edited at 2017-03-28 10:33 am (UTC)
Теперь переоделись, но предателей всё равно не любят.
обострение ...
то электрику Злым Украм из крыма продавать...
то опять Лунная программа их тревожит ...
плющит и колбасит их , а помочь некому - Черногория и та сбежала в НАТО )))
Старшина. Это ты к чему набросил на вентилятор? Осудить Лозу? Или тема Луны для тебя вдруг стала актуальной? Или это тест на злобную тупость твоей аудитории?
Лоза головного мозга...