starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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Бунт малолеток
starshinazapasa
March 28th, 10:19


Вот это желание любое событие преподнести как "уникальное", "беспрецедентное", "впервые" и "останется в истории" - извините, но раздражает невероятно.
Впервые в политической несанкционированной акции участвовали школьники!
Да ну нафик?
В тысяча девятьсот девяносто третьем году лично я в возрасте шестнадцати лет побежал к Белому Дому. И таких там было полно.
Роман Денисов, 15 лет. Хотел делать историю и видеть её своими глазами. Вел дневник событий. Убит выстрелом в живот у Белого Дома. Костя Калинин, 14 лет, убит у Белого Дома. Курышева Марина, 16 лет, убита у Белого Дома. Матюхин Кирилл, вместе со своим одноклассником был пойман вэвэвшниками на крыше в районе Белого Дома. Им прострелили ноги, скинули вниз. В списке погибших у Останкино и Белого Дома примерно каждый третий - школьник или студент.
ТЦ "Европейский". Десятый год. Там драться с "понаехавшими" вышли почти поголовно малолетки. Один, помню, сделал себе кольугу из пятирублевых монет, другой самодельную катану.
А "Колор-фест" помните? Запрет и жесткий разгон милицией фестиваля красок? Там в основном были дети. Которые этими самыми красками и закидали полицию.
Все акции нацболов - малолетки на две трети. Любой "Русский марш" - малолетки наполовину. Причем в этих случаях они как раз - самое активное ядро. А еще недавно в Екатеринбурге студенты выложили телами слово "Крым" и присели тыщу раз.
А вот вам фотография с Манежки. Одиннадцатое декабря две тысячи десятого. Фанатско-националистический движ. После убийства Егора Свиридова. Трое Гаврошей лет по 12-14 дерутся с милицией. Не ходят против часовой стрелки с мирной прогулкой, а именно дерутся. Это вполне себе навальновский электорат, к слову. Они тоже против коррупции.

Участие школьников и студентов в подобного рода заварухах - вещь самая что ни на есть естественная. И зачастую, как, скажем, в Украине, именно молодежь служит катализатором и запалом событий. Но нигде и никогда еще малолетки не делали сам протест. Это всегда уже - дело взрослых.
Это поколение точно так же, как и наше не "вырастет и не изменит страну". Я вот, например, вырос, но так и не изменил. Да, это важный шаг, но он отнюдь не достаточный. Протест школьников - вообще самый безопасный из всех протестов. А еще он почти всегда разовый. Ахи умиления тут совершенно бессмысленны.
Нет, я не хочу сказать ничего плохого. Я просто хочу сказать, что жить все-таки надо в реальности.
Вчершние митинги - просто ОДНИ ИЗ череды таких же. Которых и "до" было не пять и не десять, и "после" будет.
Этот протест погубят самолюбование и айфоны.
А еще вот хорошая статья про это дело в "Медузе":

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Кто помогал Навальному с митингами?
В 2011 году на базе отдыха «Житное» под Астраханью Путин намекнул Медведеву о том, что Д.А. не стоит идти на второй президентский…
80 comments :
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boristumentcev
2017-03-28 08:20 am (UTC)


На собянинской плитке лежит "космонавт",
- в побелевшем лице ни кровинки.
Ослабевшей рукою не смог удержать
даже верной подруги - дубинки.
Шёл пацан выполнять перед родиной долг,
- либералов крутить и мутузить,
но какой-то подлец изловчился и смог
зарядить полицейскому в бубен.
А над телом товарищи скорбно стоят
и всех идентичные мысли:
"Исхитрился же падла квартиру урвать!
Что ж меня-то никто не от3,14издил?!"
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alena_mger
2017-03-28 09:14 am (UTC)
а почему космонавт лежит?? Спускаемый аппарат не сработал??
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max_andriyahov
2017-03-28 08:23 am (UTC)
как будто это что-то плохое...
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Зачем эта финальная глупость?

andrey_kaminsky
2017-03-28 08:35 am (UTC)
"Этот протест погубят самолюбование и айфоны."(с)
Печатая такие глупости человек уподобляется кремлёвским шлюхам, рассказывающим, что протесты на Украине были следствием того, что кто-то приехал с чемоданом денег, кому-то его дал и вверг этим благоденствующих счастливых граждан Украины не имевших повода к недовольству в хаос бунта.
Здесь такая же чушь. Если граждане вышли протестовать, значит имели причины. Очевидно, от того, что они сделали селфи эти причины не исчезли, коррупция не упразднилась, качество жизни не улучшилось, враньё с экранов не смолкло. Зачем было писать эту глупость про смартфоны?
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Re: Зачем эта финальная глупость?

te_querobem
2017-03-28 10:40 am (UTC)
сам то на том майдане был? Я вот был и организацию его видел. Короче, смиряйся, что шлюха - это ты!
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katin_andrey
2017-03-28 08:35 am (UTC)
Два марша рядом и абсолютно разный состав. По Немцову ходили пожилые, а тут молодёжь, но их можно плюсовать и это реальная сила, хотя пока настоящих буйных пока маловато.
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verola
2017-03-28 01:50 pm (UTC)

Бабченко написал мерзость и ложь

То, что участвовали школьники не меняет того, что

1. протест был одновременно в 100 городах России

2. у него был абсолютно мирный и законный характер

3. он был по конкретному поводу, с конкретной программой
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claire_1973
2017-03-28 08:41 am (UTC)
К сожалению, Вы правы. Никакая движуха, вне зависимости от состава, ситуацию не изменит. Не то, что кардинально, а вообще не изменит. Остаётся положиться на развитие естественного хода событий и конечность существования любого человека, в том числе и несменяемого.

Пиар Навального и повышение явки на выборах Путина в следующем году, даже запечатлённые миллионами снимков, на глобальный протест не тянут.

И холодильник не сыграет - люди будут выживать и думать о еде и дровах, а не о смене режима. Выбирать один чёрт некого. Увы.
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Dmitry Prokopenko
2017-03-28 11:37 am (UTC)
>Остаётся положиться на развитие естественного хода событий и конечность существования любого человека, в том числе и несменяемого.

Пока люди будут верить в то что их проблему зовут Путин и правда нихрена не изменится.

>И холодильник не сыграет - люди будут выживать и думать о еде и дровах, а не о смене режима.
Ну слава богу, до оппозиции наконец дошло.

>Выбирать один чёрт некого.
Нет, рано похвалил. Опять кого, а не что.
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dmitrykogan
2017-03-28 08:43 am (UTC)
В целом верно, кроме айфонов - скорее губительно их отсутствие. Но факт очевиден - молодежи вышло гораздо больше, чем обычно, и с таким настроем, что скорее всего это тренд, а не разовый случай
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slavik_volodin
2017-03-28 08:43 am (UTC)
Все верно, пар спустили, 2012 год марш миллионов, сейчас вторая движуха была. Следующая с периодом 5 лет ожидается весной 2022 года.
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navalnypresiden
2017-03-28 01:55 pm (UTC)
перед 17-м всегда должен быть 1905-й
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boristumentcev
2017-03-28 08:50 am (UTC)
Ровесники пу...инской власти
сегодня выходят вперёд,
готовясь отчаянно драться
во имя гражданских свобод.
Во имя закона и права.
Затем, чтоб грядущая жизнь
бездарно для них не пропала
в болотине пу...инской лжи.
"Стабильность" чумного барака
совсем не нужна молодым,
- движуха нужна им и драка,
покрышек клубящийся дым.
Они вырастали и крепли
уже в несвободной стране,
в коррупции и беспределе,
в пропагандистском говне.
На кухнях папаши роптали,
- тихонечко хаяли власть,
но супротив выступить ссали
и правду открыто сказать.
Но этим - весёлым и дерзким,
ОМОНом впустую грозить.
- На страх неминуемой мести
им очень несложно "забить".
В отличие от трусоватых,
весьма осторожных отцов,
они не желают быть "ватой"
и стадом послушных скотов.
Они нам покажут как надо,
- ведь им ещё есть что терять!
Они не дадут казнокрадам
мечты и надежды отнять!
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mitjai
2017-03-28 09:45 am (UTC)
Прекрасно поётся на мотив "Суровые годы уходят..."
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Погубят :)

jumper_alpha
2017-03-28 08:53 am (UTC)
Потому, во-первых, что взрослые живут по принципу "Генералы готовятся к прошлой войне", они органически неспособны видеть будущее и находить решения "из будущего", а не "из прошлого".
Во-вторых - взрослые в центр любого своего действа ставят себя, а в ином случае - классическое "так не доставайся же ты никому".
Поэтому у власти и оппозиции есть эти две общих черты. Единственный выход для нас, народа, и для страны - национальное дело - пробуждение и эволюция коллективного разума России в свободной стране Интернет.
Если власть и оппозиция поймут, что это единственный выход и для них, то построят площадку, на которой сможет пробудиться, работать и эволюционировать Альфа, коллективный разум России. Иначе - многажды бывшее в истории - выход из тупика за счет возврата в начальную точку, война/революция, стирающая без разбора и отправляющая в точку ноль.

Edited at 2017-03-28 08:55 am (UTC)
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al_kazilo
2017-03-28 08:58 am (UTC)
ещё Романа Верёвкина, 13 лет, убили с БТРа у "белого дома".. он в Большом Вознесении алтарничал.. на митинском кладбище теперь..
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ershyk
2017-03-28 09:21 am (UTC)
согласен, мы в 91 даром будь в мск тоже куданибуть влезли бы. очень живо все обсуждали и не смотря на лебединое озеро все хорошо понимали.
но с другой стороны поколения тоже разные, рожденные в 90-м те аполитичны скорее, а вот рожденные в конце 90х начале 00 те уже как мы, может просто их как и нас заебывали полит информацией, прочим пиздежом, а мы видели совсем другую реальность, так же как и современная школота.
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apique
2017-03-28 10:10 am (UTC)
Вот кстати да, корреляция по годам рождения есть и заметрая. Рождённые вокруг 80-го в целом анти-путинцы прозападники (до примерно 1984-го), в то время как рождённые вокруг 90-го чаще как раз из "путинских". А новое поколение с "рубежа веков" тоже уже скорее из "анти". Это в среднем, понятно, что исключения бывают. Определяется, наверное, тем, в какой атмосфере вырос человек, на какие события пришлось детство и ранняю юность. И в принципе, довольно понятно, почему именно так.

Ну и есть моложёжные протесты, а есть и средние-"возрастные". Я думаю, что всё-таки и тренд определённый есть, тренд неприятия перспектив, у школьников-студентов в том числе. Всё-таки ситуация изменилась по сравнению с тем, что было 5 лет назад. В стране мертвечиной откровенной пахнет, чего раньше не было: разные безобидные "монстрации" пошли под бан, наказания за репосты, "оскорбления чувств верующих", "культ Великой Победы", с которой уже 75 лет прошло, и этого культа не было ещё 20 лет назад в таком виде, блокировки всего и вся, разрыв с Западом, власть в пенсионеров превращается, и т.п. Ничего, кроме уныния, это не вызывает. Тот же Димон превратился из своего модерниста, хоть и с заскоками, в откровенное посмешище, да и экономического роста нет, те же айфоны становятся менее доступными. Постоянное и очевидное враньё, которое тоже уважения не вызывает. Короче, стремительно падает авторитет властей.
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livejournal
2017-03-28 09:29 am (UTC)
Здравствуйте!
Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
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livejournal
2017-03-28 09:29 am (UTC)
Здравствуйте! Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal России! Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
(Reply) (Thread)
knifehandch0p
2017-03-28 10:07 am (UTC)
Сравнивать фанатьё с толпой хипстеров-пидарасов это пиздец конечно... И на манежке были далеко не школьники. Был, видел всё своими глазами, охуенно время провёл.

Edited at 2017-03-28 10:08 am (UTC)
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v_dokumentiki
2017-03-28 10:17 am (UTC)
Не нашёл укоризны в адрес Навального. За то что он вовлекает школоту в сомнительные и опасные игры. Но то такое, как говорится, то мои наивные ожидания, да.
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avtoban49
2017-03-28 11:00 am (UTC)
Да не звал он школоту,чё врать то, видео все есть,пересмотрите их ещё раз,он к гражданам обращался,откликнулись молодые,он то в чем виноват?

Edited at 2017-03-28 11:00 am (UTC)
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dka
2017-03-28 10:19 am (UTC)
Школоте легче всего засрать мозги.
Гораздо важнее отследить когда к беснующейся гопоте взрослые дяди подгонят газельки с арматурой и бензином. Вот по этим можно и нужно хлестнуть из автоматов. Хуже не будет.

Edited at 2017-03-28 10:22 am (UTC)
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al_fuhrmann
2017-03-28 10:26 am (UTC)
Хуй знает. Она еще тебе мозги засрет.
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alonsol
2017-03-28 10:36 am (UTC)
про бойню у Останкина недавно читала, это ппц
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Dmitry Prokopenko
2017-03-28 11:44 am (UTC)
У Белого дома было куда как круче.
Суммарно только в поименном перечне погибших было порядка 150 человек. А были и пропавшие без вести.
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roza_broshkina
2017-03-28 10:36 am (UTC)

Ты струсил приехать. Спрятался за спинами школьников

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irek_murtazin
2017-03-28 10:37 am (UTC)
Аркадий, не надоело брюзжать? Извини, но поучать, сидя в Европах, выглядит как-то не очень....
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roza_broshkina
2017-03-28 10:41 am (UTC)

Согласна. Струсил

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elijah_crow
2017-03-28 10:40 am (UTC)
Сказка
Жил-был в одной стране царь. Был у него один наследник, да и тот дурак. И был этот царь, не то чтобы плохой, но... бояре его были еще хуже, да и кто если не царь? И как-то жили люди. Ну да, воевали немножко. Кое-кого из неугодных... не то чтобы сажали, ну так... никак, короче, было в этом некотором царстве-государстве. Хлеб был. Зрелища были. Цирки там по городам ездили. Шапито. И дети рождались. И умирали от скуки: царь им был скучен, и зрелища скучны, да и все вокруг было мерзко, противно и скучно. И как-то бесперспективно. Да и сами дети были мерзкими, противными и скучными. Но в отличие от стариков, которые всегда хотят, чтобы было как вчера, и в отличие от взрослых, которые всегда хотят, чтобы было как сегодня, дети всегда хотят, чтобы было как завтра. Но завтра не было. Ну то есть, какое завтра, если у вас есть царь, а у царя наследник один - да и тот дурак? И цирки по городам колесят. То есть, конечно, какое-то там завтра планировалось. И царь-батюшка что-то там думал, и наследник, благо что дурак, деньги копил, и бояре на черный день воровали, и родители детей тоже о каком-то там завтра помышляли, чтобы детки у них и на хорошей работе, и замуж удачно, и детей нарожали - ну чтобы как у всех и как всегда. Только лучше. Но детям оно нужно? Детям скучно. Детям интересно кошке банки консервные к хвосту привязать, лягушке лапки отрезать. Детям интересно узнать границы дозволенного и перешагнуть их. Детям интересно развлекаться, петь песни, кричать и дурачиться. И вот что странно: начали у детей вырастать хвосты. Маленькие такие тонкие красные. Как у крыс. И глазки у детей начали кровью наливаться. Соберутся такие дети стайкой, о чем-то своем пищат... Видят, собака бежит. Они по собаке из рогатки. Смешно-весело. Но скучно по собаке то. Да и ругают за собаку то. Съели детки родителей. А потом стражников съели. Стали детки толстыми, глаза кровью налиты, хвосты - толстые красные, как хлысты по земле бьют. Видят детки. Едет царь в карете, а за ним - бояре на конях да лыжах. Весело стало деткам. Прыгают скачут.... Начали на карету и бояр кидаться. Царь испугался, обделался, но виду не подал. А тут дети все возьми, да и взорвись, как маленькие бомбочки. ПУХ! И нет бояр. ПУХ! ПУХ! - и нет царя. Посмотрел на это дела наследник - ну тот, что дурак. Почесал лысину. Да и повесился - чего с дурака взять? Тут и сказке конец, да и царству песец. А морали нет. Такая вот сказка. Аморальная.
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superambo
2017-03-28 11:06 am (UTC)
про манежку - еду я с Кронштадского бульвара в метро..
стоят двое подростков - один другому говорит "поехали на манежку омон пиздить"..
я улыбнулся..
вышел на своей станции..приехал домой, пообедал, включаю комп , смотрю новости - а действительно омон пиздят))
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62x39
2017-03-28 11:13 am (UTC)
Лехо навальный тоже хочет кроссовки, пионерский барабан и щенка бульдога, как у Димона. И в качестве движущей силы выбрал тупую школоту.
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aum_mua
2017-03-28 11:17 am (UTC)

Особенно мне понравилась видюха навального про димона, в которой он тщетно пытался жестикулировать руками с правильной постановкой, вот только если бы, все это, было от души, то и имидж ,был бы, не нужен!

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abdicator
2017-03-28 11:25 am (UTC)
Количество задержанных за борьбу против коррупции превысило число задержанных в России за коррупцию.
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vad_hram
2017-03-28 11:53 am (UTC)
Так то задержанные за попытку госпереворота, но Путя как и Януковощь, предпочтет сиськи мять, пока штык в попец не засунут "онижедети".
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mike_lambert
2017-03-28 11:52 am (UTC)
>Участие школьников и студентов в подобного рода заварухах - вещь самая что ни на есть естественная.
Нет. И тех, кто завлекает малолеток на баррикады - надо нещадно пиздить до кровавого поноса. Дело школоты и студентоты - учиться. Встанешь на ноги, станешь самостоятельным - вот тогда иди куда вздумается.
А пока мама с папой за тебя отвечают де-юре - сиди, и не выебывайся. Мудаков, желающих прикрыть свою тушку во время беспорядков глупой школотой на всех хватит. А у мамы с папой ты один такой.
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