Бунт малолеток

Вот это желание любое событие преподнести как "уникальное", "беспрецедентное", "впервые" и "останется в истории" - извините, но раздражает невероятно.
Впервые в политической несанкционированной акции участвовали школьники!
Да ну нафик?
В тысяча девятьсот девяносто третьем году лично я в возрасте шестнадцати лет побежал к Белому Дому. И таких там было полно.
Роман Денисов, 15 лет. Хотел делать историю и видеть её своими глазами. Вел дневник событий. Убит выстрелом в живот у Белого Дома. Костя Калинин, 14 лет, убит у Белого Дома. Курышева Марина, 16 лет, убита у Белого Дома. Матюхин Кирилл, вместе со своим одноклассником был пойман вэвэвшниками на крыше в районе Белого Дома. Им прострелили ноги, скинули вниз. В списке погибших у Останкино и Белого Дома примерно каждый третий - школьник или студент.
ТЦ "Европейский". Десятый год. Там драться с "понаехавшими" вышли почти поголовно малолетки. Один, помню, сделал себе кольугу из пятирублевых монет, другой самодельную катану.
А "Колор-фест" помните? Запрет и жесткий разгон милицией фестиваля красок? Там в основном были дети. Которые этими самыми красками и закидали полицию.
Все акции нацболов - малолетки на две трети. Любой "Русский марш" - малолетки наполовину. Причем в этих случаях они как раз - самое активное ядро. А еще недавно в Екатеринбурге студенты выложили телами слово "Крым" и присели тыщу раз.
А вот вам фотография с Манежки. Одиннадцатое декабря две тысячи десятого. Фанатско-националистический движ. После убийства Егора Свиридова. Трое Гаврошей лет по 12-14 дерутся с милицией. Не ходят против часовой стрелки с мирной прогулкой, а именно дерутся. Это вполне себе навальновский электорат, к слову. Они тоже против коррупции.
Участие школьников и студентов в подобного рода заварухах - вещь самая что ни на есть естественная. И зачастую, как, скажем, в Украине, именно молодежь служит катализатором и запалом событий. Но нигде и никогда еще малолетки не делали сам протест. Это всегда уже - дело взрослых.
Это поколение точно так же, как и наше не "вырастет и не изменит страну". Я вот, например, вырос, но так и не изменил. Да, это важный шаг, но он отнюдь не достаточный. Протест школьников - вообще самый безопасный из всех протестов. А еще он почти всегда разовый. Ахи умиления тут совершенно бессмысленны.
Нет, я не хочу сказать ничего плохого. Я просто хочу сказать, что жить все-таки надо в реальности.
Вчершние митинги - просто ОДНИ ИЗ череды таких же. Которых и "до" было не пять и не десять, и "после" будет.
Этот протест погубят самолюбование и айфоны.
А еще вот хорошая статья про это дело в "Медузе":
На собянинской плитке лежит "космонавт",
- в побелевшем лице ни кровинки.
Ослабевшей рукою не смог удержать
даже верной подруги - дубинки.
Шёл пацан выполнять перед родиной долг,
- либералов крутить и мутузить,
но какой-то подлец изловчился и смог
зарядить полицейскому в бубен.
А над телом товарищи скорбно стоят
и всех идентичные мысли:
"Исхитрился же падла квартиру урвать!
Что ж меня-то никто не от3,14издил?!"
Зачем эта финальная глупость?
Печатая такие глупости человек уподобляется кремлёвским шлюхам, рассказывающим, что протесты на Украине были следствием того, что кто-то приехал с чемоданом денег, кому-то его дал и вверг этим благоденствующих счастливых граждан Украины не имевших повода к недовольству в хаос бунта.
Здесь такая же чушь. Если граждане вышли протестовать, значит имели причины. Очевидно, от того, что они сделали селфи эти причины не исчезли, коррупция не упразднилась, качество жизни не улучшилось, враньё с экранов не смолкло. Зачем было писать эту глупость про смартфоны?
Re: Зачем эта финальная глупость?
Бабченко написал мерзость и ложь
То, что участвовали школьники не меняет того, что
1. протест был одновременно в 100 городах России
2. у него был абсолютно мирный и законный характер
3. он был по конкретному поводу, с конкретной программой
Пиар Навального и повышение явки на выборах Путина в следующем году, даже запечатлённые миллионами снимков, на глобальный протест не тянут.
И холодильник не сыграет - люди будут выживать и думать о еде и дровах, а не о смене режима. Выбирать один чёрт некого. Увы.
Пока люди будут верить в то что их проблему зовут Путин и правда нихрена не изменится.
>И холодильник не сыграет - люди будут выживать и думать о еде и дровах, а не о смене режима.
Ну слава богу, до оппозиции наконец дошло.
>Выбирать один чёрт некого.
Нет, рано похвалил. Опять кого, а не что.
сегодня выходят вперёд,
готовясь отчаянно драться
во имя гражданских свобод.
Во имя закона и права.
Затем, чтоб грядущая жизнь
бездарно для них не пропала
в болотине пу...инской лжи.
"Стабильность" чумного барака
совсем не нужна молодым,
- движуха нужна им и драка,
покрышек клубящийся дым.
Они вырастали и крепли
уже в несвободной стране,
в коррупции и беспределе,
в пропагандистском говне.
На кухнях папаши роптали,
- тихонечко хаяли власть,
но супротив выступить ссали
и правду открыто сказать.
Но этим - весёлым и дерзким,
ОМОНом впустую грозить.
- На страх неминуемой мести
им очень несложно "забить".
В отличие от трусоватых,
весьма осторожных отцов,
они не желают быть "ватой"
и стадом послушных скотов.
Они нам покажут как надо,
- ведь им ещё есть что терять!
Они не дадут казнокрадам
мечты и надежды отнять!
Погубят :)
Во-вторых - взрослые в центр любого своего действа ставят себя, а в ином случае - классическое "так не доставайся же ты никому".
Поэтому у власти и оппозиции есть эти две общих черты. Единственный выход для нас, народа, и для страны - национальное дело - пробуждение и эволюция коллективного разума России в свободной стране Интернет.
Если власть и оппозиция поймут, что это единственный выход и для них, то построят площадку, на которой сможет пробудиться, работать и эволюционировать Альфа, коллективный разум России. Иначе - многажды бывшее в истории - выход из тупика за счет возврата в начальную точку, война/революция, стирающая без разбора и отправляющая в точку ноль.
Edited at 2017-03-28 08:55 am (UTC)
но с другой стороны поколения тоже разные, рожденные в 90-м те аполитичны скорее, а вот рожденные в конце 90х начале 00 те уже как мы, может просто их как и нас заебывали полит информацией, прочим пиздежом, а мы видели совсем другую реальность, так же как и современная школота.
Ну и есть моложёжные протесты, а есть и средние-"возрастные". Я думаю, что всё-таки и тренд определённый есть, тренд неприятия перспектив, у школьников-студентов в том числе. Всё-таки ситуация изменилась по сравнению с тем, что было 5 лет назад. В стране мертвечиной откровенной пахнет, чего раньше не было: разные безобидные "монстрации" пошли под бан, наказания за репосты, "оскорбления чувств верующих", "культ Великой Победы", с которой уже 75 лет прошло, и этого культа не было ещё 20 лет назад в таком виде, блокировки всего и вся, разрыв с Западом, власть в пенсионеров превращается, и т.п. Ничего, кроме уныния, это не вызывает. Тот же Димон превратился из своего модерниста, хоть и с заскоками, в откровенное посмешище, да и экономического роста нет, те же айфоны становятся менее доступными. Постоянное и очевидное враньё, которое тоже уважения не вызывает. Короче, стремительно падает авторитет властей.
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Edited at 2017-03-28 10:08 am (UTC)
Edited at 2017-03-28 11:00 am (UTC)
Гораздо важнее отследить когда к беснующейся гопоте взрослые дяди подгонят газельки с арматурой и бензином. Вот по этим можно и нужно хлестнуть из автоматов. Хуже не будет.
Edited at 2017-03-28 10:22 am (UTC)
Суммарно только в поименном перечне погибших было порядка 150 человек. А были и пропавшие без вести.
Ты струсил приехать. Спрятался за спинами школьников
Согласна. Струсил
Жил-был в одной стране царь. Был у него один наследник, да и тот дурак. И был этот царь, не то чтобы плохой, но... бояре его были еще хуже, да и кто если не царь? И как-то жили люди. Ну да, воевали немножко. Кое-кого из неугодных... не то чтобы сажали, ну так... никак, короче, было в этом некотором царстве-государстве. Хлеб был. Зрелища были. Цирки там по городам ездили. Шапито. И дети рождались. И умирали от скуки: царь им был скучен, и зрелища скучны, да и все вокруг было мерзко, противно и скучно. И как-то бесперспективно. Да и сами дети были мерзкими, противными и скучными. Но в отличие от стариков, которые всегда хотят, чтобы было как вчера, и в отличие от взрослых, которые всегда хотят, чтобы было как сегодня, дети всегда хотят, чтобы было как завтра. Но завтра не было. Ну то есть, какое завтра, если у вас есть царь, а у царя наследник один - да и тот дурак? И цирки по городам колесят. То есть, конечно, какое-то там завтра планировалось. И царь-батюшка что-то там думал, и наследник, благо что дурак, деньги копил, и бояре на черный день воровали, и родители детей тоже о каком-то там завтра помышляли, чтобы детки у них и на хорошей работе, и замуж удачно, и детей нарожали - ну чтобы как у всех и как всегда. Только лучше. Но детям оно нужно? Детям скучно. Детям интересно кошке банки консервные к хвосту привязать, лягушке лапки отрезать. Детям интересно узнать границы дозволенного и перешагнуть их. Детям интересно развлекаться, петь песни, кричать и дурачиться. И вот что странно: начали у детей вырастать хвосты. Маленькие такие тонкие красные. Как у крыс. И глазки у детей начали кровью наливаться. Соберутся такие дети стайкой, о чем-то своем пищат... Видят, собака бежит. Они по собаке из рогатки. Смешно-весело. Но скучно по собаке то. Да и ругают за собаку то. Съели детки родителей. А потом стражников съели. Стали детки толстыми, глаза кровью налиты, хвосты - толстые красные, как хлысты по земле бьют. Видят детки. Едет царь в карете, а за ним - бояре на конях да лыжах. Весело стало деткам. Прыгают скачут.... Начали на карету и бояр кидаться. Царь испугался, обделался, но виду не подал. А тут дети все возьми, да и взорвись, как маленькие бомбочки. ПУХ! И нет бояр. ПУХ! ПУХ! - и нет царя. Посмотрел на это дела наследник - ну тот, что дурак. Почесал лысину. Да и повесился - чего с дурака взять? Тут и сказке конец, да и царству песец. А морали нет. Такая вот сказка. Аморальная.
стоят двое подростков - один другому говорит "поехали на манежку омон пиздить"..
я улыбнулся..
вышел на своей станции..приехал домой, пообедал, включаю комп , смотрю новости - а действительно омон пиздят))
Особенно мне понравилась видюха навального про димона, в которой он тщетно пытался жестикулировать руками с правильной постановкой, вот только если бы, все это, было от души, то и имидж ,был бы, не нужен!
Нет. И тех, кто завлекает малолеток на баррикады - надо нещадно пиздить до кровавого поноса. Дело школоты и студентоты - учиться. Встанешь на ноги, станешь самостоятельным - вот тогда иди куда вздумается.
А пока мама с папой за тебя отвечают де-юре - сиди, и не выебывайся. Мудаков, желающих прикрыть свою тушку во время беспорядков глупой школотой на всех хватит. А у мамы с папой ты один такой.