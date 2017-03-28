Бунт малолеток





Вот это желание любое событие преподнести как "уникальное", "беспрецедентное", "впервые" и "останется в истории" - извините, но раздражает невероятно. Вот это желание любое событие преподнести как "уникальное", "беспрецедентное", "впервые" и "останется в истории" - извините, но раздражает невероятно.

Впервые в политической несанкционированной акции участвовали школьники!

Да ну нафик?

В тысяча девятьсот девяносто третьем году лично я в возрасте шестнадцати лет побежал к Белому Дому. И таких там было полно.

Роман Денисов, 15 лет. Хотел делать историю и видеть её своими глазами. Вел дневник событий. Убит выстрелом в живот у Белого Дома. Костя Калинин, 14 лет, убит у Белого Дома. Курышева Марина, 16 лет, убита у Белого Дома. Матюхин Кирилл, вместе со своим одноклассником был пойман вэвэвшниками на крыше в районе Белого Дома. Им прострелили ноги, скинули вниз. В списке погибших у Останкино и Белого Дома примерно каждый третий - школьник или студент.

ТЦ "Европейский". Десятый год. Там драться с "понаехавшими" вышли почти поголовно малолетки. Один, помню, сделал себе кольугу из пятирублевых монет, другой самодельную катану.

А "Колор-фест" помните? Запрет и жесткий разгон милицией фестиваля красок? Там в основном были дети. Которые этими самыми красками и закидали полицию.

Все акции нацболов - малолетки на две трети. Любой "Русский марш" - малолетки наполовину. Причем в этих случаях они как раз - самое активное ядро. А еще недавно в Екатеринбурге студенты выложили телами слово "Крым" и присели тыщу раз.

А вот вам фотография с Манежки. Одиннадцатое декабря две тысячи десятого. Фанатско-националистический движ. После убийства Егора Свиридова. Трое Гаврошей лет по 12-14 дерутся с милицией. Не ходят против часовой стрелки с мирной прогулкой, а именно дерутся. Это вполне себе навальновский электорат, к слову. Они тоже против коррупции.



Участие школьников и студентов в подобного рода заварухах - вещь самая что ни на есть естественная. И зачастую, как, скажем, в Украине, именно молодежь служит катализатором и запалом событий. Но нигде и никогда еще малолетки не делали сам протест. Это всегда уже - дело взрослых.

Это поколение точно так же, как и наше не "вырастет и не изменит страну". Я вот, например, вырос, но так и не изменил. Да, это важный шаг, но он отнюдь не достаточный. Протест школьников - вообще самый безопасный из всех протестов. А еще он почти всегда разовый. Ахи умиления тут совершенно бессмысленны.

Нет, я не хочу сказать ничего плохого. Я просто хочу сказать, что жить все-таки надо в реальности.

Вчершние митинги - просто ОДНИ ИЗ череды таких же. Которых и "до" было не пять и не десять, и "после" будет.

Этот протест погубят самолюбование и айфоны.

А еще вот хорошая статья про это дело в "Медузе":