starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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Мысли о Димоне
starshinazapasa
March 27th, 10:59

Ну что же. Отлично, отлично. Шесть лет назад я ползал на коленках, умоляя не уходить из центра города в загон. Говорил, что несакционированный митинг - это не так уж и страшно. Что "протест" в согласованных загонах - оксюморон. Что Болотная нахрен не нужна. Что выходить нужно в центр и только в центр - Пушкинская, Манежка, Площадь Революции, Тверская. Что нам нужно продержаться всего лишь несколько дней - и не с шариками, а с кострами - и тогда из регионов люди поедут на площадь эшелонами. Что уходить нельзя. Что нельзя проигрывать этот первый шаг. Иначе крышка. Реакция будет жесточайшая. Меня тогда назвали провокатором, обвинили в том, что я хочу крови, что мы "за мирный протест" и увели всех в загон махать шариками и орать со сцены "мы здесь власть".
Прошло шесть лет.
Дошло, наконец-таки.
Теперь ровно те же люди в экстазе говорят "как нас много" и "беспрецедентная акция".
Ну и слава Богу.
Дошло - и ладно.
Оказалось, что выходить на несакнт совсем не так страшно, правда? Что СОВСЕМ ДРУГОЕ ОЩУЩЕНИЕ, да? Не унижение на рамках под собачьим конвоем, а - выражения собственной воли и чувства гражданского достоинства, да? Совсем по другому в глаза друг другу смотрится, ага?
Ну, ок. Слава Богу, что дошло.
Разогнали, не разогнали - тут уже не суть важно. Важно, что вышли. Сами. Не управшивая. Не в загон. Тогда и туда, когда и куда хотели. Чтоб сказать то, что и как хотели.
Это был уже росток настоящего протеста. Выйди на улицу, верни себе город.
Я горжусь вами, друзья мои, и чертовски жалею, что меня не было вчера на Тверской.
Жаль, правда, что упущен уникальнейший момент, когда власть просто на земле валялась - нагнись и подбери - но, что сделано, то сделано.

Ну, а теперь в эту замечательную бочку меда - ложка дегтя.



Выйти на улицу - это важно. Это очень важно. Это перехват инициативы. Это навязывание властям своих
правил игры.
Это первый и важный шаг.
Но - он только первый.
И он не будет стоить ничего без последующих. Эйфория от "самого большого количества арестованных" это, конечно, здорово, но это - не результат.
Это успех, - пусть и первый, маленький, почти не заметный - но его надо закреплять.
Следующие шаги - не расходиться. Не отдавать своих. Не пропускать автозаки. Бежать из ОВД и возвращаться обратно. Жечь костры. Выходить на улицы. И - сидеть, сидеть, сидеть. Пока не добьемся выполнения требований.
Суть требований - на самом деле, вопрос уже десятый. Лозунги, заявленные цели, Димон, не Димон - все это фигня. Это не важно. Для начала можно выходить с какими угодно челобитными, это не имеет никакого значения.
Даже количество людей не важно.
Важно - сделать первый шаг, и ПОТОМ НЕ ОТДАТЬ ЕГО ОБРАТНО!
Если вы хотите чего-то добиться, драться - придется. Все равно придется.
Если на осознание этой стадии нужно еще шесть лет - ну, ок. Что ж поделать.
Но понимать это надо.
Иначе - никак. Ну вот просто нет другого пути.
Понятно, что эту диктатуру не сковырнуть, но отжимать у неё понемногу пядь за пядью, не давая развернуться наполную - можно. Вот это - и вправду вполне реально. Постоянное давление на власть. Постоянное дерганье. Постоянная заноза в заднице. Глядишь, и от Украины в конце концов отгребутся.
Это, конечно, не Майдан, Майдан будет, когда вместо айфонов в руках окажутся дымовые шашки, а вместо уточек - покрышки, а родители на следующий же день выйдут за своих детей, но, как бы то ни было, шаг в эту сторону сделан.
Который - уже в сто двадцать пятый раз повторюсь - профукивать нельзя.
Потому что это, конечно, далеко не первая несанкционированная акция и не первая "всероссийская". И марши несогласных были, и в тот же Владивосток аж спецназ из Москвы присылали, на шахтерских бунты в Междуреченске, о которых уже никто и не помнит, ментов вообще гоняли, как хотели, а до этого вообще были Манежка и ТЦ "Европейский". На Кудринской площади на моих глазах два автозака блокировали, проткнули им колеса, пробили радиатор, раскачали так, что чуть не перевернули - десятка человек не хватило. Так что и этот градус и эта многочисленость и эти несанкты - уже были.
И, к сожалению, эту эйфорию от "уникальности" и "многочисленности" я слышу каждый раз, и каждый раз это кончается одним и тем же - разгоном, посадками, реакцией, затуханием.
Это очень хороший старт. Очень хороший. Давайте не профукаем и его, а?
И тогда, глядишь, вполне вероятно, что к 2018-му и впрямь шанс на открытие нового окна возможностей станет реальным.

Ну и промежуточные выводы:
1.Алексей Навальный становится реально федеральным политиком, весомой силой и безоговорочным лидером протеста. Что, с другой стороны, для него может оказаться и не так уж и хорошо, потому что практика показывает, что в этой стране с теми, кто реально начинает представлять из себя силу и проблему, перестают церемониться.
2. Протестный потенциал еще есть и не утерян. Хоть он уже и не столь велик, как хотелось бы, и еще не столь велик, как можно было бы ожидать, но, все же - есть.
3. Активного ядра, способного к действиям, так и не образовалось. Это плохо.
4. На все протесты властям по-прежнему абсолютно плевать и они их совершенно не боятся. Как и всегда. Реакция будет как и всегда - завинчивание гаек, ужесточение законодательства, усиление репрессий. К сожалению, это работает.
5. Но, по крайней мере, это был протест, а не разрешенное блеяние в стойле.
6. Демократически-либеральных вариантов только два: либо Майдан, с, впрочем, сомнительными перспективами - это тоже надо осознавать, либо - вообще никак.
7. Жаль, если все опять уйдет в свисток.
8. Надо выходить и дальше, конечно.

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246 comments :
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keinkeinkein
2017-03-27 08:59 am (UTC)


Николай Стариков в своем блоге отжег напалмом. Цитата:

Да, нынешняя власть в России неоднородна. Но это власть! Согласно православному вероучению, власть сама по себе имеет божественное происхождение, поскольку Власти – это ангельские чины. Любая власть – от Бога (см. Ин. 19:11). Она попускается людям согласно их духовному состоянию.

Конец цитаты. Да уж... Так и хочется закричать:

- Боже, храни царя!

- Боже, храни премьер-министра!

- Боже, храни министра транспорта!

- Боже, храни управдома!

- Боже, храни начальника цеха!

- Вся власть - от Бога!
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sozidatel_lesa
2017-03-27 09:02 am (UTC)
верхи и низы достойны друг друга
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drneubauer
2017-03-27 09:22 am (UTC)
Привет биоцентристам. Без экофашизма уже не решить. Поезд ушёл.
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Не оставить в беде арестованных

rostovdon
2017-03-27 09:07 am (UTC)
И спасибо всем, кто всю ночь помогал арестованным адвокатами, контактами, будетбродами...
И сегодня будут помогать в судах.
Вчерашний день показал, что по всей стране есть думающие люди, а не только в Москве и Питере.
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Re: Не оставить в беде арестованных

verymishel
2017-03-27 10:01 am (UTC)
Вчерашний день показал, что по всей стране есть думающие люди, а не только в Москве и Питере.

тут вы правильно заметили,думающие люди остались дома, потому так скачущих школьников так мало и пришло
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thunderozzz
2017-03-27 09:14 am (UTC)
Радует, что вышли смело.
Печалит, что это всё равно не поможет. :(
Эту кремлинскую контру сковырнуть может только внутренняя борьба в элитах.
А элиты там нет, там только элитка, шваль.
То, что народ вершит революции - миф. :(
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drneubauer
2017-03-27 09:17 am (UTC)
Ну и нах херню писать? Мир поменялся, чудило.
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drneubauer
2017-03-27 09:16 am (UTC)
Мальцева соратники отбили от мусоров, в отличии от Навала. Пусть мотают на ус.
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anatoligreen
2017-03-27 11:06 am (UTC)
Трижды отбили...
Но у Мальцева другая организация. У него нет "вождизма".

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andreyblaze
2017-03-27 09:17 am (UTC)
Мысля сперва должна овладеть массами.
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nsamohin
2017-03-27 10:10 am (UTC)
Так для этого нужно, чтобы был постоянно действующий очаг протеста (Майдан как раз таким и был) и в борьбе с ним власть даст пищу массам. А уж те понемногу овладеют мыслью, если совсем не разучились думать.
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oldpapuas
2017-03-27 09:27 am (UTC)
В Волгограде муниципалы вместе с федералами перекрыли весь центр города. Судорожно.
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(Deleted comment)

Re: пишет Аркадий из горящего пражского танка

verymishel
2017-03-27 10:08 am (UTC)
То есть протест ради протеста - "за все хорошее против всего плохого"? Как оригинально-то! Благо и пример наглядный имеется с последствиями.

дык к таким призывам призывают те кто желает зла России, потом кулявлобы закрепят. говорят на Украине реформы идут идут идут, люстрируют не подетски, только некоторым люстраторам ,кто берега начал путать,пришлось самозастрелиться, сашке белому если что.он же там таскал прокуроров за лацканы пинжака,можно вырепениваться когда скажут, как на майдане, а потом лапу сосать :)
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vlad_kosichka
2017-03-27 10:06 am (UTC)
Прошел от Белорусской до Тверской. И... разочаровался. ГУВД обычно занижает вдвое численность протестующих, так что скорее всего их было тысяч 15. Если бы у Ленина было 15 тысяч, способных по его призыву выйти на улицу, то я думаю исход дня был бы очевиден. А тут почти тысячу человек задержали, а остальные 14 - утерлись и разошлись. Показали кто здесь власть - росгвардия, которая не подчиняется закону о полиции, то есть может творить любой беспредел, оправдывая "приказом". И пока Навальный будет рассчитывать на победу в боях без правил пользуясь правилами шахмат - результат предсказуем. Нам нужны эсеры (не в смысле полит убеждений, а в смысле умения противостоять власти), а не западные демократы.
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darenniff
2017-03-27 11:45 am (UTC)
Поймите уже все: дело не в количестве. Может и вправду было 80 тысяч. Но это все - одиночки. Ни один университет не поддержал эту протестную акцию - как и все предыдущие. Ни одна компания, ни одна воинская часть. Рядовые - могут возмущаться сколько им влезет, но их начальники, даже самые маленькие, прекрасно понимают, что они - часть той самой системы, даже если они сами в коррупции никак не замешаны. И что если они посмеют пикнуть - мигом вылетят обратно в быдло, пардон, станут простыми людьми. И вот этот самый статус - ровно то самое, что за что они держатся своими лапками, и за счет этого система и остается устойчивой.
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nsamohin
2017-03-27 10:08 am (UTC)
Ну прям Герцен! Да чего уж там Герцен - Аятолла Хомейни! ))
Но все по делу, так и надо. Вышли и стоять, нерв протеста должен быть пульсировать.
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anatoligreen
2017-03-27 11:06 am (UTC)
Ну прям тролль!
С Савушкина-55!
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livejournal
2017-03-27 10:26 am (UTC)
Здравствуйте!
Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
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livejournal
2017-03-27 10:27 am (UTC)
Здравствуйте! Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal России! Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
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pavgodl
2017-03-27 10:32 am (UTC)
"Жаль, правда, что упущен уникальнейший момент, когда власть просто на земле валялась - нагнись и подбери - но, что сделано, то сделано."

Адам Михник:
"В демократии власть не валяется на тротуаре, и взять ее путем уличных протестов невозможно".

...а он знает толк. Поднять с тротуара сможет каждый, но что потом с ней делать ? Власть ведь будет над теми же ворами, судами, ментами и "86%-никами". Толку ли с неё ???

Edited at 2017-03-27 10:32 am (UTC)
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malpa
2017-03-27 10:58 am (UTC)
Как интересно (это я про Михника). Не могли бы Вы указать источник, откуда взяли это высказывание? Заранее благодарю.
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nemec_vader
2017-03-27 10:32 am (UTC)
Пока в памятках "Как вести себя при задержании" пишут "не сопротивляйтесь" вместо "уебите мента по морде монтировкой" - толку не будет. Да, в этот раз свисток просвистел чуть дольше, чем в 11 году. И только-то.
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d_nation
2017-03-27 10:40 am (UTC)
Не знаю правильно ли я делаю,но..

полаю идейю:

кроссовки - это неинтересно, это уже было
всё уже было......

КРОМЕ КОСТРОВ ВО ВСЕХ ЧАСТЯХ ГОРОДА.

Вот это действительно будет бренд-нэйм. И это действительно будет видно и невозможно остановить..
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Dmitry Prokopenko
2017-03-27 02:59 pm (UTC)
>КРОМЕ КОСТРОВ ВО ВСЕХ ЧАСТЯХ ГОРОДА.
Приедут пожарные и бранспойтами потушат. И костры и пыл митингующих.
На полностью законном основании.
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anasnasia_vn
2017-03-27 10:42 am (UTC)
ну еще бы дошло до протестующих, что выйти не сложно, важно потом вернутся на ту улицу. Или вообще не уходить. А вообще конечно позорище было с детьми.Винтят детей,а толпа стоит селфи делает. Российская полиция то она ясень пень самая гуманная в мире и можно за детей не волноваться.
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n1000001
2017-03-27 03:48 pm (UTC)
Странно, что такая куча людей напрочь не понимает механизм смены власти путем уличных протестов. Поймите вы (включая Бабченко), что для этого нужны СОТНИ ТЫСЯЧ людей на улицах, а не единицы и не десятки. Единичные выступления, какими бы радикальными они ни были, задавят ОМОНом, а если его не хватит, то и танки подгонят. Нет никаких шансов сейчас вывести на улицу 200-500 тысяч человек, просто 0. А без этого затея обречена на провал. Смысл вчерашних выступлений не в том, чтобы выйти на улицу и силой сменить власть, а в том, чтобы расширять влияние, создавать очаги активистов, совершенствовать средства связи и координации, готовиться к бОльшему, распространять влияние. Реальный перелом будет возможен тогда, когда по одному твиту Навального или Волкова на улицы Москвы выйдет 500 тысяч человек. Вот тогда Путину уже никакой ОМОН и никакие бронированные "каратели" не помогут.
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Не соглашусь

andrey_kaminsky
2017-03-27 10:46 am (UTC)
Автор упорно напирает, что вот он - протест, это основное, его надо делать лучше и правильней, тогда всё наладится, полковник Ботекс сделает нам ручкой и поедет в Казахстан.
Ерунда. Не протест первичен, а осознание окружающей реальности, понимание своих прав и свобод, уважение к себе. Чем больше людей осознают себя гражданами, тем больше общество будет влиять на власть.
А эти вот мечты про то, как вдруг протестующие из интеллигентов станут профессиональными революционерами, партизанами и ниндзя - это всё ерунда. Протестующие какие были, такие и будут - менеджеры, водители, инженеры. Их просто должно стать больше.
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Re: Не соглашусь

texcontem
2017-03-27 12:40 pm (UTC)
ТакЪ! И должны быть понятные лозунги от людей которым верят.
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irek_murtazin
2017-03-27 10:56 am (UTC)
Аркадий... Промолчал бы уж луче, чесслово... Ты даже не замечаешь, что подпеваешь кремлевским пропагандонам, пугающим страну Майданом...
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debuggerx
2017-03-27 10:58 am (UTC)
что хорошего сделал димон за все время нахождения у власти??? может экономику страны поднял и заводы у нас работают в три смены???
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debuggerx
2017-03-27 10:57 am (UTC)
что мешало путину за 17 лет навести в стране порядок??? почему плодится коррупция??? как люди живут в россии в самой богатой стране по ресурсам??? куда они уходят ресурсы и кому принадлежат???
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anatoligreen
2017-03-27 11:19 am (UTC)
Что мешало?
А принюхайся...
Не чувствуешь?

ССЫКЛИВОСТЬ мешала и мешает.
Ссыкливость росссиян!
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galleja
2017-03-27 10:58 am (UTC)
А какая разница, для меня, диванного эксперта из провинции где был митинг. Одинаково покажет и Варламов и Гимчалов и другие товарищи. А собрать народу можно больше потому как не все согласны в кутузке сидеть.
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debuggerx
2017-03-27 10:58 am (UTC)
что хорошего сделал димон за все время нахождения у власти??? может экономику страны поднял и заводы у нас работают в три смены???
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belgusha
2017-03-27 11:03 am (UTC)
никак не дойдет до меня.У нас бунт отправляется к дворцам и блокирует все дороги на пару дней.А тут дети погуляли..И ЧЕ?
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cameo_spb
2017-03-27 11:05 am (UTC)
Все это очень правильно написано, но не надо забывать и том, что власть можно взять только двумя способами либо выборами либо оружием.
Поэтому к выборам, чтобы бы не говорили, надо готовится в том смысле, что проводить своих членов в избирательные комиссии, готовить наблюдателей.
А параллельно надо готовить самооборону. Если на лидеров протеста нападают, поливают зеленкой, при попустительстве и укрывательстве властей, наверно сторонники вправе создать отряды самообороны.
Она и на выборах пригодится, да еще как.
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anatoligreen
2017-03-27 11:23 am (UTC)
Вы историю изучали?
Феодальная страна и выборы?
Найдите пример такой страны?
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bertram
2017-03-27 11:08 am (UTC)
Аркадий, вам бы ещё поменьше самолюбования, цены бы вам не было! :-))
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anatoligreen
2017-03-27 11:24 am (UTC)
А тебе не нужно было в тролли устраиваться.
Теперь всё - засветился...
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vera_croose
2017-03-27 11:17 am (UTC)
Дважды перечитала, все-равно опечаточка:
Оказалось, что выходить на несакнт совсем не так страшно, правда?

Надо бы несцанкт! :)
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anatoligreen
2017-03-27 11:25 am (UTC)
Зассанкам вечно х*й мерещится...
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