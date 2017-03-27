Мысли о Димоне

Ну что же. Отлично, отлично. Шесть лет назад я ползал на коленках, умоляя не уходить из центра города в загон. Говорил, что несакционированный митинг - это не так уж и страшно. Что "протест" в согласованных загонах - оксюморон. Что Болотная нахрен не нужна. Что выходить нужно в центр и только в центр - Пушкинская, Манежка, Площадь Революции, Тверская. Что нам нужно продержаться всего лишь несколько дней - и не с шариками, а с кострами - и тогда из регионов люди поедут на площадь эшелонами. Что уходить нельзя. Что нельзя проигрывать этот первый шаг. Иначе крышка. Реакция будет жесточайшая. Меня тогда назвали провокатором, обвинили в том, что я хочу крови, что мы "за мирный протест" и увели всех в загон махать шариками и орать со сцены "мы здесь власть".
Прошло шесть лет.
Дошло, наконец-таки.
Теперь ровно те же люди в экстазе говорят "как нас много" и "беспрецедентная акция".
Ну и слава Богу.
Дошло - и ладно.
Оказалось, что выходить на несакнт совсем не так страшно, правда? Что СОВСЕМ ДРУГОЕ ОЩУЩЕНИЕ, да? Не унижение на рамках под собачьим конвоем, а - выражения собственной воли и чувства гражданского достоинства, да? Совсем по другому в глаза друг другу смотрится, ага?
Ну, ок. Слава Богу, что дошло.
Разогнали, не разогнали - тут уже не суть важно. Важно, что вышли. Сами. Не управшивая. Не в загон. Тогда и туда, когда и куда хотели. Чтоб сказать то, что и как хотели.
Это был уже росток настоящего протеста. Выйди на улицу, верни себе город.
Я горжусь вами, друзья мои, и чертовски жалею, что меня не было вчера на Тверской.
Жаль, правда, что упущен уникальнейший момент, когда власть просто на земле валялась - нагнись и подбери - но, что сделано, то сделано.
Ну, а теперь в эту замечательную бочку меда - ложка дегтя.
Выйти на улицу - это важно. Это очень важно. Это перехват инициативы. Это навязывание властям своих
правил игры.
Это первый и важный шаг.
Но - он только первый.
И он не будет стоить ничего без последующих. Эйфория от "самого большого количества арестованных" это, конечно, здорово, но это - не результат.
Это успех, - пусть и первый, маленький, почти не заметный - но его надо закреплять.
Следующие шаги - не расходиться. Не отдавать своих. Не пропускать автозаки. Бежать из ОВД и возвращаться обратно. Жечь костры. Выходить на улицы. И - сидеть, сидеть, сидеть. Пока не добьемся выполнения требований.
Суть требований - на самом деле, вопрос уже десятый. Лозунги, заявленные цели, Димон, не Димон - все это фигня. Это не важно. Для начала можно выходить с какими угодно челобитными, это не имеет никакого значения.
Даже количество людей не важно.
Важно - сделать первый шаг, и ПОТОМ НЕ ОТДАТЬ ЕГО ОБРАТНО!
Если вы хотите чего-то добиться, драться - придется. Все равно придется.
Если на осознание этой стадии нужно еще шесть лет - ну, ок. Что ж поделать.
Но понимать это надо.
Иначе - никак. Ну вот просто нет другого пути.
Понятно, что эту диктатуру не сковырнуть, но отжимать у неё понемногу пядь за пядью, не давая развернуться наполную - можно. Вот это - и вправду вполне реально. Постоянное давление на власть. Постоянное дерганье. Постоянная заноза в заднице. Глядишь, и от Украины в конце концов отгребутся.
Это, конечно, не Майдан, Майдан будет, когда вместо айфонов в руках окажутся дымовые шашки, а вместо уточек - покрышки, а родители на следующий же день выйдут за своих детей, но, как бы то ни было, шаг в эту сторону сделан.
Который - уже в сто двадцать пятый раз повторюсь - профукивать нельзя.
Потому что это, конечно, далеко не первая несанкционированная акция и не первая "всероссийская". И марши несогласных были, и в тот же Владивосток аж спецназ из Москвы присылали, на шахтерских бунты в Междуреченске, о которых уже никто и не помнит, ментов вообще гоняли, как хотели, а до этого вообще были Манежка и ТЦ "Европейский". На Кудринской площади на моих глазах два автозака блокировали, проткнули им колеса, пробили радиатор, раскачали так, что чуть не перевернули - десятка человек не хватило. Так что и этот градус и эта многочисленость и эти несанкты - уже были.
И, к сожалению, эту эйфорию от "уникальности" и "многочисленности" я слышу каждый раз, и каждый раз это кончается одним и тем же - разгоном, посадками, реакцией, затуханием.
Это очень хороший старт. Очень хороший. Давайте не профукаем и его, а?
И тогда, глядишь, вполне вероятно, что к 2018-му и впрямь шанс на открытие нового окна возможностей станет реальным.
Ну и промежуточные выводы:
1.Алексей Навальный становится реально федеральным политиком, весомой силой и безоговорочным лидером протеста. Что, с другой стороны, для него может оказаться и не так уж и хорошо, потому что практика показывает, что в этой стране с теми, кто реально начинает представлять из себя силу и проблему, перестают церемониться.
2. Протестный потенциал еще есть и не утерян. Хоть он уже и не столь велик, как хотелось бы, и еще не столь велик, как можно было бы ожидать, но, все же - есть.
3. Активного ядра, способного к действиям, так и не образовалось. Это плохо.
4. На все протесты властям по-прежнему абсолютно плевать и они их совершенно не боятся. Как и всегда. Реакция будет как и всегда - завинчивание гаек, ужесточение законодательства, усиление репрессий. К сожалению, это работает.
5. Но, по крайней мере, это был протест, а не разрешенное блеяние в стойле.
6. Демократически-либеральных вариантов только два: либо Майдан, с, впрочем, сомнительными перспективами - это тоже надо осознавать, либо - вообще никак.
7. Жаль, если все опять уйдет в свисток.
8. Надо выходить и дальше, конечно.
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Спасибо
Николай Стариков в своем блоге отжег напалмом. Цитата:
Да, нынешняя власть в России неоднородна. Но это власть! Согласно православному вероучению, власть сама по себе имеет божественное происхождение, поскольку Власти – это ангельские чины. Любая власть – от Бога (см. Ин. 19:11). Она попускается людям согласно их духовному состоянию.
Конец цитаты. Да уж... Так и хочется закричать:
- Боже, храни царя!
- Боже, храни премьер-министра!
- Боже, храни министра транспорта!
- Боже, храни управдома!
- Боже, храни начальника цеха!
- Вся власть - от Бога!
Не оставить в беде арестованных
И сегодня будут помогать в судах.
Вчерашний день показал, что по всей стране есть думающие люди, а не только в Москве и Питере.
Re: Не оставить в беде арестованных
тут вы правильно заметили,думающие люди остались дома, потому так скачущих школьников так мало и пришло
Печалит, что это всё равно не поможет. :(
Эту кремлинскую контру сковырнуть может только внутренняя борьба в элитах.
А элиты там нет, там только элитка, шваль.
То, что народ вершит революции - миф. :(
Но у Мальцева другая организация. У него нет "вождизма".
Re: пишет Аркадий из горящего пражского танка
дык к таким призывам призывают те кто желает зла России, потом кулявлобы закрепят. говорят на Украине реформы идут идут идут, люстрируют не подетски, только некоторым люстраторам ,кто берега начал путать,пришлось самозастрелиться, сашке белому если что.он же там таскал прокуроров за лацканы пинжака,можно вырепениваться когда скажут, как на майдане, а потом лапу сосать :)
Но все по делу, так и надо. Вышли и стоять, нерв протеста должен быть пульсировать.
С Савушкина-55!
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Адам Михник:
"В демократии власть не валяется на тротуаре, и взять ее путем уличных протестов невозможно".
...а он знает толк. Поднять с тротуара сможет каждый, но что потом с ней делать ? Власть ведь будет над теми же ворами, судами, ментами и "86%-никами". Толку ли с неё ???
Edited at 2017-03-27 10:32 am (UTC)
полаю идейю:
кроссовки - это неинтересно, это уже было
всё уже было......
КРОМЕ КОСТРОВ ВО ВСЕХ ЧАСТЯХ ГОРОДА.
Вот это действительно будет бренд-нэйм. И это действительно будет видно и невозможно остановить..
Приедут пожарные и бранспойтами потушат. И костры и пыл митингующих.
На полностью законном основании.
Не соглашусь
Ерунда. Не протест первичен, а осознание окружающей реальности, понимание своих прав и свобод, уважение к себе. Чем больше людей осознают себя гражданами, тем больше общество будет влиять на власть.
А эти вот мечты про то, как вдруг протестующие из интеллигентов станут профессиональными революционерами, партизанами и ниндзя - это всё ерунда. Протестующие какие были, такие и будут - менеджеры, водители, инженеры. Их просто должно стать больше.
Re: Не соглашусь
А принюхайся...
Не чувствуешь?
ССЫКЛИВОСТЬ мешала и мешает.
Ссыкливость росссиян!
Поэтому к выборам, чтобы бы не говорили, надо готовится в том смысле, что проводить своих членов в избирательные комиссии, готовить наблюдателей.
А параллельно надо готовить самооборону. Если на лидеров протеста нападают, поливают зеленкой, при попустительстве и укрывательстве властей, наверно сторонники вправе создать отряды самообороны.
Она и на выборах пригодится, да еще как.
Феодальная страна и выборы?
Найдите пример такой страны?
Теперь всё - засветился...
Оказалось, что выходить на несакнт совсем не так страшно, правда?
Надо бы несцанкт! :)