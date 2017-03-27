Мысли о Димоне

Ну что же. Отлично, отлично. Шесть лет назад я ползал на коленках, умоляя не уходить из центра города в загон. Говорил, что несакционированный митинг - это не так уж и страшно. Что "протест" в согласованных загонах - оксюморон. Что Болотная нахрен не нужна. Что выходить нужно в центр и только в центр - Пушкинская, Манежка, Площадь Революции, Тверская. Что нам нужно продержаться всего лишь несколько дней - и не с шариками, а с кострами - и тогда из регионов люди поедут на площадь эшелонами. Что уходить нельзя. Что нельзя проигрывать этот первый шаг. Иначе крышка. Реакция будет жесточайшая. Меня тогда назвали провокатором, обвинили в том, что я хочу крови, что мы "за мирный протест" и увели всех в загон махать шариками и орать со сцены "мы здесь власть".

Прошло шесть лет.

Дошло, наконец-таки.

Теперь ровно те же люди в экстазе говорят "как нас много" и "беспрецедентная акция".

Ну и слава Богу.

Дошло - и ладно.

Оказалось, что выходить на несакнт совсем не так страшно, правда? Что СОВСЕМ ДРУГОЕ ОЩУЩЕНИЕ, да? Не унижение на рамках под собачьим конвоем, а - выражения собственной воли и чувства гражданского достоинства, да? Совсем по другому в глаза друг другу смотрится, ага?

Ну, ок. Слава Богу, что дошло.

Разогнали, не разогнали - тут уже не суть важно. Важно, что вышли. Сами. Не управшивая. Не в загон. Тогда и туда, когда и куда хотели. Чтоб сказать то, что и как хотели.

Это был уже росток настоящего протеста. Выйди на улицу, верни себе город.

Я горжусь вами, друзья мои, и чертовски жалею, что меня не было вчера на Тверской.

Жаль, правда, что упущен уникальнейший момент, когда власть просто на земле валялась - нагнись и подбери - но, что сделано, то сделано.

Ну, а теперь в эту замечательную бочку меда - ложка дегтя.

Выйти на улицу - это важно. Это очень важно. Это перехват инициативы. Это навязывание властям своих

правил игры.

Это первый и важный шаг.

Но - он только первый.

И он не будет стоить ничего без последующих. Эйфория от "самого большого количества арестованных" это, конечно, здорово, но это - не результат.

Это успех, - пусть и первый, маленький, почти не заметный - но его надо закреплять.

Следующие шаги - не расходиться. Не отдавать своих. Не пропускать автозаки. Бежать из ОВД и возвращаться обратно. Жечь костры. Выходить на улицы. И - сидеть, сидеть, сидеть. Пока не добьемся выполнения требований.

Суть требований - на самом деле, вопрос уже десятый. Лозунги, заявленные цели, Димон, не Димон - все это фигня. Это не важно. Для начала можно выходить с какими угодно челобитными, это не имеет никакого значения.

Даже количество людей не важно.

Важно - сделать первый шаг, и ПОТОМ НЕ ОТДАТЬ ЕГО ОБРАТНО!

Если вы хотите чего-то добиться, драться - придется. Все равно придется.

Если на осознание этой стадии нужно еще шесть лет - ну, ок. Что ж поделать.

Но понимать это надо.

Иначе - никак. Ну вот просто нет другого пути.

Понятно, что эту диктатуру не сковырнуть, но отжимать у неё понемногу пядь за пядью, не давая развернуться наполную - можно. Вот это - и вправду вполне реально. Постоянное давление на власть. Постоянное дерганье. Постоянная заноза в заднице. Глядишь, и от Украины в конце концов отгребутся.

Это, конечно, не Майдан, Майдан будет, когда вместо айфонов в руках окажутся дымовые шашки, а вместо уточек - покрышки, а родители на следующий же день выйдут за своих детей, но, как бы то ни было, шаг в эту сторону сделан.

Который - уже в сто двадцать пятый раз повторюсь - профукивать нельзя.

Потому что это, конечно, далеко не первая несанкционированная акция и не первая "всероссийская". И марши несогласных были, и в тот же Владивосток аж спецназ из Москвы присылали, на шахтерских бунты в Междуреченске, о которых уже никто и не помнит, ментов вообще гоняли, как хотели, а до этого вообще были Манежка и ТЦ "Европейский". На Кудринской площади на моих глазах два автозака блокировали, проткнули им колеса, пробили радиатор, раскачали так, что чуть не перевернули - десятка человек не хватило. Так что и этот градус и эта многочисленость и эти несанкты - уже были.

И, к сожалению, эту эйфорию от "уникальности" и "многочисленности" я слышу каждый раз, и каждый раз это кончается одним и тем же - разгоном, посадками, реакцией, затуханием.

Это очень хороший старт. Очень хороший. Давайте не профукаем и его, а?

И тогда, глядишь, вполне вероятно, что к 2018-му и впрямь шанс на открытие нового окна возможностей станет реальным.

Ну и промежуточные выводы:

1.Алексей Навальный становится реально федеральным политиком, весомой силой и безоговорочным лидером протеста. Что, с другой стороны, для него может оказаться и не так уж и хорошо, потому что практика показывает, что в этой стране с теми, кто реально начинает представлять из себя силу и проблему, перестают церемониться.

2. Протестный потенциал еще есть и не утерян. Хоть он уже и не столь велик, как хотелось бы, и еще не столь велик, как можно было бы ожидать, но, все же - есть.

3. Активного ядра, способного к действиям, так и не образовалось. Это плохо.

4. На все протесты властям по-прежнему абсолютно плевать и они их совершенно не боятся. Как и всегда. Реакция будет как и всегда - завинчивание гаек, ужесточение законодательства, усиление репрессий. К сожалению, это работает.

5. Но, по крайней мере, это был протест, а не разрешенное блеяние в стойле.

6. Демократически-либеральных вариантов только два: либо Майдан, с, впрочем, сомнительными перспективами - это тоже надо осознавать, либо - вообще никак.

7. Жаль, если все опять уйдет в свисток.

8. Надо выходить и дальше, конечно.

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