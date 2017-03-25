starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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starshinazapasa
March 25th, 10:58



Ну, ладно, черт с ним, с пивом. Два дня попил, и уже нехоцца. А вот что меня здесь действительно радует, так это зеленина. Свежайшая, хрустяшшая, вкусняшшая, мммм.... Мясо тут немного дороже - но качество, конечно, совсем другое - а вот ассортимент овощей-фруктов и их свежесть и вкусность просто доводят меня до экстаза. Итак, погнали


Говяжьи стейки 580 рублей, винная колбаса 225 рублей, куриные бедра 67 рублей, поллитра свежайшего сельского йогурта - 50 рублей, кефир 45 рублей, райчата (помидоры) 112 рублей - пластиковые совершенно, но помидоры во всей Европе пластиковые, это нужно принять, ничего не поделаешь, сыр с перцем 78 рублей штука (грамм двести), песто 50 рублей маленькая баночка, шинка копченая 560 рублей, творог 250 грамм - 33 рубля, песто большая банка 67 рублей, песто генуэзское 75 рублей, песто томатное 75 рублей, голландская "Гауда" 150 рублей полкило, красный перец 150 рублей, савойская капуста 70 рублей, бэби-шпинат 40 рублей, салями полукилограммовая палка 202 рубля (но невкусная, наша любимая колбаса тут - с орехами, рублей по 150), яблоки по 50 рублей, лук-порей 45 рублей, багет 15 рублей, хлеб с семечками 60 рублей, картошка по 100 рублей (хе-хе), ледовый салат 55 рублей, лимоны 56 рублей, помазанки (то, что мажется на хлеб) перечные, творожные, луковые и какие еще только можно - 30 рублей, гигантские оливки рублей по 250 большая банка, долмио 67 рублей, моцарелла что-то рублей по 30, свекла тоже, ацидофелиново млеко 45 рублей, свежее млеко 38 рублей, соки по 29 рублей, лук зеленый 30 рублей, какие-то рисово-шоколадные пудинги по 18 рублей, пиво вообще какие-то неприличные копейки, даже говорить стыдно рублей по 15-20. Ну и там по мелочи - селедка, морква, йогурты-уегурты.
Цены указаны за кг., на курицу была акция, но акции тут постоянно - итальянская неделя, греческая неделя и пр.
Все вместе - 3587 рублей.
Это на неделю на семью из трех человек.
Удачных всем выходных




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13 comments :
( 13 comments Leave a comment )
  • 1
dimmoff
2017-03-25 10:01 am (UTC)
Названия какие-то незнакомые, не подделка?
(Reply) (Thread)
katin_andrey
2017-03-25 10:06 am (UTC)
Нельзя такой провокационный пост вешать перед завтрашним событием.
(Reply) (Thread)
rent116
2017-03-25 10:12 am (UTC)

А какие там зарплаты? Например у электриков и слесарей. И какие там пенсии?

(Reply) (Thread)
andrey1966
2017-03-25 10:15 am (UTC)
Жопа не треснет? У всех трёх
(Reply) (Thread)
vegache
2017-03-25 10:16 am (UTC)

Перец похож на сорт Рамиро - я его выращиваю сама и морожу на зиму. Много чего морозим - у нас куплен ларь большой. Порей в этом году тоже посажу. А мясо я не ем.

Так что мы тут "держимся". Только вот пармезан делать не умею. Но зато от нашей козы стало больше молока и купили сепаратор - так что будет скоро и сметана, и сливки, и масло свои :)

(Reply) (Thread)
brave_friar
2017-03-25 10:17 am (UTC)
Не, ну хорошо, конечно, но где же сало то? Без сала не считается...

(Reply) (Thread)
boristumentcev
2017-03-25 10:19 am (UTC)
Нам солнца не надо,
ведь Путин нам светит!
Нам хлеба не надо,
- работу давай!
(Reply) (Thread)
krokoeg
2017-03-25 10:20 am (UTC)
Цены за кг(с) Моцарелла - 30руб/кг?

Хлеб - на троих на неделю? Крупы, масло такэ и сякэ? Кофе, чай, сладкое что-нибудь, фрукты помимо яблок, макароны к долмио? Спиртное помимо пива? Семья аскетов или до десяточки плавно доползем к концу недели, а это агитка?))
Помидоры в эуроппах есть и не пластиковые, не стоит ограничивать себя (или нам вкручивать:)) дешевыми супермаркетами.
(Reply) (Thread)
slavik_volodin
2017-03-25 10:29 am (UTC)
Продукты в среднем там дешевле, не кипятитесь.
У нас картшка сильно дешевле 15 рублей против 100 да морковка с капустой.
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pokrovitelptiz
2017-03-25 10:24 am (UTC)
Надо самому пожить, чтобы оценить прелесть проживания в нормальной стране.
(Reply) (Thread)
pokrovitelptiz
2017-03-25 10:26 am (UTC)
Надо самому пожить, чтобы оценить прелесть проживания в нормальной стране.
(Reply) (Thread)
slavik_volodin
2017-03-25 10:28 am (UTC)
Ну да, молочка процентво 10-20 дешевле.
А стейки говядины столько-же в Питере стоят.
Короче норм.
Картошку вчера по 13.50 покупал.
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basil10
2017-03-25 10:28 am (UTC)
Получается в полтора два раза дешевле чем в России?
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