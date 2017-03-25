Ну, ладно, черт с ним, с пивом. Два дня попил, и уже нехоцца. А вот что меня здесь действительно радует, так это зеленина. Свежайшая, хрустяшшая, вкусняшшая, мммм.... Мясо тут немного дороже - но качество, конечно, совсем другое - а вот ассортимент овощей-фруктов и их свежесть и вкусность просто доводят меня до экстаза. Итак, погнали





Говяжьи стейки 580 рублей, винная колбаса 225 рублей, куриные бедра 67 рублей, поллитра свежайшего сельского йогурта - 50 рублей, кефир 45 рубле

й, райчата (помидоры) 112 рублей - пластиковые совершенно, но помидоры во всей Европе пластиковые, это нужно принять, ничего не поделаешь, сыр с перцем 78 рублей штука (грамм двести), песто 50 рублей маленькая баночка, шинка копченая 560 рублей, творог 250 грамм - 33 рубля, песто большая банка 67 рублей, песто генуэзское 75 рублей, песто томатное 75 рублей, голландская "Гауда" 150 рублей полкило, красный перец 150 рублей, савойская капуста 70 рублей, бэби-шпинат 40 рублей, салями полукилограммовая палка 202 рубля (но невкусная, наша любимая колбаса тут - с орехами, рублей по 150), яблоки по 50 рублей, лук-порей 45 рублей, багет 15 рублей, хлеб с семечками 60 рублей, картошка по 100 рублей (хе-хе), ледовый салат 55 рублей, лимоны 56 рублей, помазанки (то, что мажется на хлеб) перечные, творожные, луковые и какие еще только можно - 30 рублей, гигантские оливки рублей по 250 большая банка, долмио 67 рублей, моцарелла что-то рублей по 30, свекла тоже, ацидофелиново млеко 45 рублей, свежее млеко 38 рублей, соки по 29 рублей, лук зеленый 30 рублей, какие-то рисово-шоколадные пудинги по 18 рублей, пиво вообще какие-то неприличные копейки, даже говорить стыдно рублей по 15-20. Ну и там по мелочи - селедка, морква, йогурты-уегурты.

Цены указаны за кг., на курицу была акция, но акции тут постоянно - итальянская неделя, греческая неделя и пр.

Все вместе - 3587 рублей.

Это на неделю на семью из трех человек.

Удачных всем выходных