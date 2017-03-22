Интервью "Цензору"

Это интервью российский журналист Аркадий Бабченко давал, будучи в Праге. После нескольких лет дружных призывов сочувствующей публики - "Аркадий, ради Бога уезжай, а то посадят!" - Бабченко все-таки внял голосу разума и на время покинул родную Москву. Но – ненадолго, ибо собирается вернуться. Да и уехал только потому, что угроза стала нешуточной.
Но беседовали мы не только о путинской России и тех, кто в эту Россию не вписывается. Было интересно узнать, что Бабченко думает о нынешней Украине – стране, которую он любит и из-за которой, в первую очередь, и попал под раздачу. Помните его пост про самолет (а равно и множество других принципиальных статей в Фейсбуке)?
Разговор (по крайней мере, вторая его часть) получился откровенным и потому нелегким. Говорили о расколотости украинского общества, о повернутой внутрь общества агрессии войны – даже и справедливой, освободительной. Так что привыкшим жить посреди благоглупостей читателям лучше это интервью не читать. Огульным же критикам сразу хочу напомнить: этот человек, во-первых, повидал в своей жизни много войны и ее последствий. И Майдан как журналист наблюдал в гуще событий, от начала до конца. И спасшие Украину в 2014 добробаты видел вблизи, на фронте.
А во-вторых, никогда нельзя упускать возможность увидеть, как ты выглядишь со стороны.
- О том, как добрые люди предупредили тебя о готовящейся серии наездов, ты достаточно подробно рассказывал у себя в Фейсбуке. Меня интересует вот что: как отнеслась к необходимости делать выбор семья? Вот, ты пришел и обрисовал жене ситуацию. Каким был дальнейший разговор?
- Ну, я не то, чтобы пришел к жене и обрисовал ситуацию. Мы в этой ситуации живем уже несколько лет. И до этого всякое было: и ареста ждали, и другой фигни; и кампании травли были, и какие-то амбалы у меня на лестничной клетке стояли…То есть нынешние события случились не сразу…А когда появилась эта информация, мы, конечно, посоветовались. Я говорю: "Вот, надо уехать". Жена: "Давай, лучше уезжай, мне проще к тебе куда-то прилетать раз в месяц, два месяца или полгода – чем тебе таскать передачи куда-то в Алтайский край. В любом случае, Прага и ближе, и на свободе".
- А возможности уехать вместе не было?
- Ты знаешь, совсем чтобы уезжать в эмиграцию, сжигать мосты и переселяться сюда полностью, получать вид на жительство или гражданство – это все-таки, согласись, коренной слом жизни. Это очень сложно. Ребенок в школе учится, у нее там друзья; дочка уезжать никуда не желает, хочет там жить. И я не хочу никуда уезжать, хочу там жить. Не потому, что я какой-то ура-патриот и верю в то, что мы сейчас победим и Россия станет европейской процветающей страной, - нет. Вот просто не хочу.
- Ты как Филипп Филиппыч Преображенский: "Не хочу".
- Абсолютно! "Детей Германии жалею, полтинника не жалко – но не хочу".
Поэтому мы этот выезд рассматриваем не как эмиграцию. Это просто вынужденная мера временного переселения. Я собираюсь возвращаться в Россию. А то, что я сейчас в Праге, – это такой временный компромисс.
- Скажи, а в школу к дочке эта и предыдущие истории травли ее папы, включая фильм "17 друзей хунты", – не перекинулись?
- Я очень боялся, что перекинутся. Потому что упомянутый тобой фильм показали 31 августа. На следующий день – школьная линейка. И я пришел на эту школьную линейку в "кенгурухе", и старался закрывать лицо, чтобы меня никто не узнал. Ну, черт его знает, кто из родителей смотрел это кино и у кого какие политические взгляды. Сейчас тебя узнают, начнут в тебя пальцем тыкать, скажут: "О, у него дочка…", начнут накручивать…
Вот тогда было не то, что неприятно – тогда было страшно. Вот этой истерии я не прощу вообще никогда. Но знаешь, нам вообще удивительно повезло. Потому что у нас отличная школа и просто великолепная классная руководительница. И все прошло абсолютно легко, никаких последствий не было.
- Номер отличной школы и фамилию великолепной классной руководительницы называть не будем. Мало ли какие идиоты прочитают…
- Нет, не будем.
- Скажи, а не может ли быть так, что этот слив про возможную кампанию с арестом – на Лубянке организовали, чтобы просто выдавить тебя отсюда? Ведь им так, наверное, легче – ну, чтобы ты уехал сам.
- Возможно. Такое ощущение, безусловно, есть, я же всех их игрищ не знаю. Но, во-первых, у меня не один источник, а несколько; и они мне все говорили одно и то же.
А во-вторых, тот, основной мой источник, который мне давал основную информацию, - предупреждал меня уже несколько раз. В первый раз – когда началась непосредственно эта травля. Мне сказали: готовься, через 2 дня, в воскресенье, будут травить тебя и Божену Рынску (светская колумнистка, блогер) за ваши "оскорбления", будут привлечены все: Первый канал, Life News, судебные приставы, "Московский комсомолец" и тому подобное.
- И что, вышло?
- Вышло как по расписанию: Первый канал, Life News, судебные приставы, "Московский комсомолец", сенатор Клинцевич, депутат Милонов, законопроект о лишении гражданства. Вся вот эта фигня, абсолютная психиатрия.
Второй раз меня предупредили: готовься, 6-7 февраля возможны провокации. Будь очень аккуратен.
Вот тут я уже отреагировал по-другому, в отличие от первого раза. В первый раз я посмеялся; думаю: нафиг я вообще кому-то нужен? Какой-то блогер, сидит там, чего-то пишет… Ну, а вышло как по расписанию. Поэтому во второй раз я уже не смеялся и был готов уехать уже тогда. Уже собрал чемоданы, готов был ехать – но тут отравили Владимира Кара-Мурзу – и что-то во мне будто уперлось: нет, не поеду! Не поеду – и все!
- А во второй раз все было тоже как по расписанию?
- Да. Пришли к Марку Гальперину, выпиливали ему дверь, он прыгал из окна, его ловили. Провели обыски у него, у его бывшей жены, у журналистки…Но ко мне тогда не пришли, меня из этого списка тогда вычеркнули.
Поэтому когда мне сказали в третий раз, я понимал, что источник заслуживает доверия. Поскольку 2 раза вышло так, как предупреждали.
- А тебе не приходило в голову сбавить обороты? Писать сатиру помягче, делать бытовые зарисовки без острой критики, сочинять занимательные колонки. Что-нибудь эдакое, нейтральное. Тогда, глядишь, и травля прекратилась бы, и работу стали бы предлагать, включая телевидение…
- Да я и так пишу и всякие нейтральные тексты, и рассказы, и фельетоны. Я сейчас, конечно, больше занимаюсь фельетонами. Это потому что жизнь такая пошла: хочешь-не хочешь – станешь Даниилом Хармсом; она сама тебе материала подкидывает как никто. Но ты ведь все равно не сможешь остаться вне политики. Потому что в России вся вот эта жизнь – ну, это психиатрия. И чтобы не задеть эту психиатрию, писать можно только о белочке с цветочками. А если пишешь о чем угодно другом – все равно будешь задавать вот эту ахинею, которая у нас в стране происходит.
Но на Первый канал при этом тебя все равно не возьмут; для этого нужно жопу лизать годами. Вон, Соловьев где-то там на радио жопу лизал годами – и в итоге его все-таки взяли.
- Да, притом требуется не единожды "злодею ручку поцеловать, да сплюнуть", а лизать на постоянной основе.
- Да, цена серьезная. Ну, я на это не согласен. Я всех этих людей ненавижу и ни работать на них, ни как-то здороваться, ручку пожимать, улыбаться – не собираюсь совершенно.
- А супруга не говорит тебе время от времени: "Аркаш, ну хоть на 40-50% сбавь обороты, снизь полемический задор, поспокойнее пиши. Может, и подотстанут, сволочи…"?
- (Улыбается. – Е.К.) Нет, ну, говорит, конечно, время от времени.
- Но без особого, я так понимаю, эффекта?
- Ну, а чего делать-то? ПошлО – так, как пошлО. Вот, я всегда говорю: моя самая большая мечта – это работать в "Спокойной ночи, малыши" и писать тексты для Хрюши и Степашки.
- Да ладно, ты же помнишь тот милитаристский выпуск этой программы в 2014-м? Филя рвется в армию, а тетя-ведущая ему и говорит: "Молодец, Филя!"
- Вот видишь, эта ахинея даже в "Спокойной ночи, малыши!" добралась…
- Типичная ситуация: говоря о том, когда война эта закончится, или о будущем отношений между Украиной и Россией, все тут же начинают говорить про Путина. Путин то, Путин се…А мне кажется, что личность Путина здесь уже не первична. Потому что за эти без малого 20 лет вскормлено 2 поколения людей, обожающих сериалы про российский спецназ, верящих в распятых хохлами-бандеровцами мальчиков и считающих европейцев извращенцами, а жителей США – тупыми агрессорами. И на все это есть запрос. И, как по мне, человек, который придет после Путина, может быть гораздо хуже. Твое мнение?
- Это большой вопрос. Дело в том, что Путин нам пока обеспечен надолго. Человеку 64 года, и для своего возраста он в замечательной физической форме. Медицина сейчас достигла таких успехов по продлению жизни и сохранению здоровья, что товарищ Мугабе, вон, в свои 92 баллотируется – и отлично себя чувствует.
К тому же, нефть не рухнула так, как могла бы рухнуть. 50 долларов за баррель – это цена, при которой режим может существовать вполне спокойно. Поэтому я думаю, что Владимир Владимирович нам обеспечен еще надолго.
Но при этом я согласен: дело не в Путине. Дело в том, что не произошло кардинального слома сознания, в 91-м году не было сделано то, что должно было быть сделано. Не было суда над КПСС, не было осмысления гулагов, Второй мировой войны.
- Как и у нас, к слову. И многие управленцы осели в государственной системе независимой Украины. И мы теперь с тоской смотрим на прибалтов, поляков, которые ушли в тот, европейский, мир в начале 90-х. И уже чувствуют себя там своими. Это как с обучением ребенка иностранным языкам: чем раньше начнешь, тем лучше будет результат. А мы начали 20 с лишним лет спустя…
- В 20 – поздно, да, согласен. Но вот в Украине сейчас происходят те процессы, которые не произошли в России в 91-м. Вы из совка вырываетесь только сейчас, да? И то совок тянет вас обратно.
- А вот сейчас ты разозлишь массу людей. У нас очень не любят, когда, говоря об этапах развития независимой Украины, в качестве точки отсчета приводят Россию. "Вот, у вас сейчас происходит то, что было в России в 96-м, и вам надо…". Украинский читатель сразу заводится невероятно.
- Я знаю, что вас это заводит невероятно. Я знаю, что мы не братья, и мы – разные народы. Тем не менее, в Украине происходит… не скажу, что то же самое, но тех граблей, по которым Россия прошлась в 96-м – ну просто дофигища! И я когда начинал писать в 2014-м, что, ребята, если вы сделаете вот это и вот это, то будет так-то и так-то, говна на меня было вылито просто ведрами! А потом получается, что стало ровно так-то и так-то. Как я и предупреждал.
- О каких граблях речь?
- Например, я вижу, что происходят те же самые процессы, что происходили у нас в обществе, когда была война. Причем справедливость или несправедливость войны в данном случае не имеет значения. Имеет значение сам факт войны.
Произошло гигантское раздробление общества. Появились слои, которые слабо пересекаются друг с другом. Сейчас это, насколько я понимаю, стихло, но в 2014-15 годах вспомни, какая была агрессия к переселенцам-беженцам. "Чего вы сюда понаехали, идите воюйте за свой Донбасс, за свой Крым". Мне девушка-украинка, которая бежала из Крыма и сейчас работает в Киеве, сказала так: "Ну, я же для них - москалька понаехавшая". И в голосе у нее была такая внутренняя обида…Такие вещи не забываются.
Далее. Пошло деление между воевавшими и невоевавшими. Оно уже есть. И общество привыкло к крови, к агрессии. Я где-то вычитал такую фразу: "Война делает с обществом то же самое, что и публичная казнь: снимает запреты. Нивелируется цена жизни, моральные сдержки, тормоза. Появляется "чужой", объект агрессии. Причем он может меняться: сначала это захватчики, потом – какие-то беженцы, потом внутренние категории людей: блокадники – антиблокадники; русскоязычные – украиноязычные.
- Я сейчас процитирую еще одну фразу из твоего интервью: "Война никогда не объединяет общество. Она может его на время консолидировать, но затем всегда — разъединяет".
- Твоя мысль или где-то вычитал?
- Нет, это уже моя мысль, выведенная из собственного жизненного опыта.
- А пример, подтверждающий эту мысль, можешь привести?
- Вот мы только что об этом говорили. Смотри, какое разъединение пошло.
- Я почему эту цитату и вспомнил: это настолько про нас нынешних. При этом многие помнят единение 2014 года: преклонение перед воюющими, широкое волонтерское движение, потоки денег и вещей, уходящих из тыла на фронт. Ощущение солидарности. А сейчас – десятки конфликтов.
- Да, пересрались все, кто только можно. Люди, которым нужно ставить памятник, сейчас по разные стороны баррикад. И один, и другой срутся друг с другом – невозможно смотреть. И это ровно то, что было в России в 1996 году. Была та же самая ненависть к чеченцам – ко всем!; ненависть ко всем чеченским беженцам – притом, что они были пророссийские.
И дальше этим обществом становится очень легко управлять, манипулировать. Надо только менять объект ненависти. Чеченцы, потом таджики, потом грузины, потом хохлы…Ну, пожалуйста, вот тебе Россия, 1996 год.
- Тебе возразят: но у нас война не захватническая, а оборонительная и в перспективе - освободительная. Скажи, эта твоя цитата про войну, она касается всех типов войн?
- (Со вздохом) Я думаю, что это правило прилагается и ко всем войнам, и ко всем обществам. Ну, вот эта война показывает, что дело не в том, какая война, захватническая или освободительная.
- Для многих украинцев ты – "особенный москаль", и от тебя выслушают много такое, чего не станут слушать от твоих соотечественников. Таких "особенных", кстати, не так много. К слову, один из них, Виктор Шендерович, придерживается той позиции, что про Украину сподручнее говорить украинцам, а он вправе судить про ту страну, гражданином которой он является.
Тем не менее, я тебя спрошу: а что еще в современной Украине тебе не нравится? ("Для протокола" отмечу, что это я настойчиво прошу тебя высказаться, а не ты лезешь разглагольствовать о наших проблемах).
- Ты знаешь, в этом смысле я, наверное, как Шендерович: стараюсь в это не лезть. Потому что видно все-таки, насколько это затрагивает людей. А во-вторых, ну, извини меня, не мне с моей колокольни о чем-то рассуждать и что-то советовать. Потому что, как ни крути, я все же – гражданин страны-агрессора. Мы-то сами здесь не смогли справиться. Пытались – но не смогли.
Но я тебе скажу так: для меня самая большая проблема из того, что я вижу, - это именно раздробление общества. Агрессия в обществе. Потому что даже по сравнению с 2014 годом в Украине сейчас появился фактор озлобленного общества, привыкшего к крови. И когда я слышу, что будет третий Майдан, то говорю: нет, не будет. В Украине будет либо сразу гражданская война, либо ползучая узурпация власти. Потому что общество наэлектризовано; общество привыкло к оружию.
- А относительно позитивного варианта ты нам не оставляешь?
- Либо будет пока так, как есть.
- Да, я помню твои слова в 2014: что в стране будет много оружия, и насилие неизбежно; что с войны будут возвращаться солдаты, совершенно не боящиеся риска, боли и закона…
- А самая главная опасность, которую я сейчас вижу, заключается вот в чем. В Украине сейчас есть армия – обученная, прошедшая войну, умеющая воевать. И, как ни крути, армия, стрелявшая в граждан своей страны.
- И к чему ты ведешь? Все-таки "здравствуй, хунта"?
- Еще нет, конечно. Ну, они – сепаратисты, коллаборационисты, это правда. Но, тем не менее, когда-то это была одна страна. Да, Россия влезла – но все-таки на той стороне, извини, воюют тоже граждане Украины. И вот эта армия, обученная и уже перешедшая порог "стрелять по своим или не стрелять" - она существует в раздробленном и агрессивном обществе, где можно назначить врага. И опять же, я вижу, что в Украине появились эти запросы на "сильную руку". Мол, "достали эти олигархи, нужна сильная рука, всех приструнить...". Все один в один – как у нас. И у нас это привело к Путину. Я не знаю, к чему это приведет в Украине, но если придет какой-то популист из силовых структур и будет отвечать этим запросам, и будет избран – вот тогда будет прямой путь к узурпации власти.
- Я возражу: а возможен ли такой вариант в Украине, даже и воюющей? Считается ведь, что в отличие от привычной к "сильной руке" России, украинцы – индивидуалисты и диктат недолюбливают. Думаешь, это не защищает нас от описанного тобою сценария?
- Ну, мы же вроде сошлись с тобой на том, что этот запрос в обществе уже есть. Почему нет?
- Меркантильный вопрос: а на что ты живешь в городе Праге?
- В городе Праге я живу ровно на то же, на что жил в городе Москве: за счет своей "Журналистики без посредников". Мне, слава Богу, не надо здесь оплачивать жилье; меня просто пустили здесь пожить. И тратиться нужно только на еду.
- В Украину приехать собираешься? Или "вас и в Праге неплохо кормят"?
- В Украину собираюсь уже давно, но то одно не дает, то другое. Тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить – но выяснилось вдруг, что я удивительно везучий человек. Вот мне просто категорически везет (стучит по дереву – Е.К.). Я вот когда после поездки в Славянск более-менее оклемался (заработало снова плечо, стал более-менее ходить), случилось Дебальцево. И ужасно мне не хотелось туда ехать, было такое внутреннее состояние: не езжай – и все. Но ехать было надо, и я поехал. Добрался до Киева, уже брал билет в Одессу, чтобы потом ехать на восток. И тут моя дочка ломает ногу. У нее были большие проблемы, там жидкость в колене образовалась. И ее надо было носить. Мне жена звонит: "Без тебя никак нельзя, возвращайся". Я возвращаюсь – и пропускаю Дебальцево.
Ну, вот сейчас я уже дозрел – потому что прошло уже три года с крайней командировки – а это, в общем-то срок, когда "башня" становится на место.
- В каком смысле?
- В том, что из командировки ты возвращаешься абсолютно выжатый: ни чувств, ни сил, ни эмоций…
- И куда же ты хотел поехать?
- Собирался уже ехать – и тут случается Авдеевка. И тут – бац! – ломаю ногу уже я. И теперь еще полгода я буду на костылях.
- Тогда напоследок вопрос о прежнем твоем военном опыте. Тебя то и дело обвиняют в том, что на чеченских своих войнах ты стрелял, а на грузинской, в 2008-м, фотографировался с российскими военными. Давай ты централизованно, через "Цензор.НЕТ", ответишь этим людям на их претензии-обвинения.
- Давай. Я какой только херни про себя не читал. Касательно Грузии: говорят, что я снял рюкзак с убитого грузина, чего-то там мародерствовал. Это все полная ахинея. Да, для того, чтобы попасть в Грузию, я действительно ехал на броне, с чеченцами, с Сулимом Ямадаевым. По той причине, что по-другому туда было не попасть. Ровно так же в Украине я ездил с украинской армией и перемещался тоже на броне.
"И в Грузии тогда колонна дошла до Гори, там попала в засаду, была разбита, застряла на двое суток. А я ехал на несколько часов. Вроде как собирались в Тамарашени, на зачистку, часа на четыре, а уехали аж до самого Гори. И я поехал как был, в одних штанах. А ночь была холодная... Там была разбитая база, валялось брошенное шмотье, сгоревшее, перееханное БТР-ми. Я в куче этого шмотья выбрал себе рюкзак, какую-то куртку и каремат, чтобы на нем ночевать. Вот, собственно говоря, и все.
Что касается Чечни, то в Первую Чеченскую я был связистом. Толку от моего там участия не было вообще никакого. Я вообще ничего не понимал, что там происходит; из меня был не солдат, а полное говно.
- Ну, основные претензии – ко второму опыту: зачем поехал?
- Это было уже решение абсолютно иррациональное. Украина как раз сейчас с этим сталкивается, когда ветераны, вернувшиеся из АТО, смотрят на то, что происходит в Киеве, плюются, говорят "Идите вы все в жопу, я поеду туда к нормальным своим мужикам".
Вот со мной произошло буквально то же самое. О ПТСР (посттравматическом синдроме), о психологической реабилитации ветеранов – в России отродясь никто никогда не слышал. Я вернулся, был сам по себе, остался один на один с собой.... И когда началась война, я не раздумывая встал и пошел в военкомат. Я поехал не в Чечню; я поехал на войну. И если бы война началась в Красноярске, я бы поехал в Красноярск. Началась бы она тогда в Донецке – извини меня, я бы поехал в Донецк и там как полоумный бегал бы с автоматом за "русский мир"…
- …и "крошил бы" "укров"…
- Да, и крошил бы укров. Но, слава тебе, Господи, к тому моменту я начал уже что-то понимать. И я процентов на 95 уверен, что на мне нет крови. Да, я все-таки куда-то стрелял – но я просто уверен, что не попал.
Я тогда уже начал что-то понимать. И от моего участия во второй Чечне пользы было больше. Я спас больше жизней, чем мог убить. Вот это я себе сейчас, безусловно, ставлю в заслугу.
Евгений Кузьменко, "Цензор.НЕТ"
Источник: http://censor.net.ua/r432130
первый нах.
Национал-предателями! Цитируйте своего пенисфюрера Хуйла правильно.
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кукарекать из Ольгино
Житель Чехии может более-менее авторитетно расписывать Чехию - а кому это надо?
Действительно, повезло, место для исполнителя песен ртом от РФ освободилось, можно попытаться.
Хотя должен признать -- меня, помнящего ваши истерические восторги майданными боевиками, вшнырило сочащееся из вашего описания школьной линейки облегчение. Облегчение человека, усравшегося было от страха от мысли "а что, если мои оппоненты окажутся таким же кровожадным говном, как те, кого мне заказали прославлять".
Зачем ты дал интервью очкастому пидару?
а в остальном - фигня-с, простите
> В Украине будет либо сразу гражданская война, либо ползучая узурпация власти.
С таким же успехом можно заявить, что в Украине будет как в Египте/Турции - армия станет гарантом демократического выбора :->