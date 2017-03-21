Мифическая гордость

Недавно «Левада-центр» провел опрос, чем гордятся россияне. Результаты, в общем-то, предсказуемые. На первом месте - победа в ВОВ. На втором «Возвращение Крыма в состав Российской Федерации», на третьем - полет Гагарина в космос. Это все понятно. Но есть два момента, которые очень хотелось бы отметить.

Во-первых, на самом деле, россияне не гордятся ничем. Россия, это страна - носитель абсолютно советского менталитета: закрыть глаза и пройти мимо. Всегда. Сделать вид, что ничего не видел. Орать на митингах то, что тебе говорит партия, и после митинга крыть её матом с мужиками в гаражах за водкой. Поэтому россияне, на самом деле не гордясь ничем, показательно будут гордится тем, чем им скажет зомбоящик. Скажет победой в ВОВ - будут победой в ВОВ. Скажут Крымом - будут Крымом. Скажут Трампом - будут Трампом. А скажут Обамой - будут Обамой. Ровно так, кстати, и было. Восемь лет назад победа Обамы вызвала в России шквал национальной гордости, потому что и восемь лет назад россияне почему-то думали, что Барак Обама - это их достижение. Перезагрузка вот это все. Эта гордость, впрочем, улетучилась так же быстро, как сейчас улетучивается гордость от побуды Трампа, которая - ну, а как иначе-то! - тоже наше достижение, но здесь этого не помнят потому что и память здесь точна такая же, как и гордость - как у золотой рыбки, три дня.

А потом можно гордиться всем по-новому, круг за кругом. Рекурсия.

Но самое главное - страна, не способная сочувствовать, не способна и гордиться. Гордость всегда неразрывно связана со стыдом. А если ты не способен чувствовать стыд - не сможешь быть способен чувствовать и гордость.

Страна, в которой каждую зиму год за годом стабильно раз в неделю появляются сообщения, как в минус тридцать из автобуса высадили ребенка-инвалида-бомжа, потому что ему не хватило тринадцати рублей за билет - и это даже вызывает дискуссии среди интеллигенции о том, виновата ли кондуктор или нет, бог же ж ты мой! - такая страна не способна гордиться в принципе. Это называется «нравственная идиотия» или - термин, который мне нравится больше - «нравственная кастрация». Насильственная нравственная кастрация, проведенная над целыми народами в эпоху Большого террора, когда было вырезано все, что возвышалось над воплями «расстрелять, как бешеных собак», и увенчавшаяся полным успехом.

С тех пор Россия - это страна-циник, которой плевать и на стыд, и на гордость. Здесь не стыдятся отказываться от своих мужей, за деньги соглашаясь хоронить их в безымянных могилах под номерами - о какой гордости вы говорите, о чем вы?

Так что здесь растекаться мысью по древу особенно и не о чем. Так, просто отметить состоявшийся факт.

А вот второй аспект, на мой взгляд, несколько интересней.

Помимо первых трех пунктов, россияне «гордятся» еще следующими:

Превращение страны в советские времена в одну из ведущих промышленных держав в мире. Достижения российской науки. Слава русского оружия. Борьба с татаро-монгольским игом, защита Европы от нашествия с Востока. Дух русской вольницы, свободолюбие.

Вместе с победой в ВОВ, возвращением Крыма и выходом в космос это все очень интересные пункты.

Дело в том, что ВСЕ эти перечисленные пункты - мифы.

Полные, абсолютные мифы.

Ничего из перечисленного не имело место в реальности так, как это представляется респондентам.

Давайте вкратце пройдемся по каждому.

Великая отечественная. Ну, тут все более-менее понятно. Такая война существует только в российской истории. Во всех остальных это всего лишь часть Второй мировой. В которую СССР вступил в 1939 году в союзничестве с Германией. Первый штурм Брестской крепости, совместный парад, 29-я бронетанковая бригада РККА комбрига Кривошеина, которая уже самостоятельно добивала вышедший из крепости гарнизон генерала Плисовского, сам Плисовский, расстрелянный в Харькове, раздел Польши и так далее. На самом деле в период с 1939-го по 1945 год в СССР одновременно шло три войны - Вторая мировая, Великая отечественная и Вторая гражданская. Республика Локоть, до двух миллионов русских, воевавших против СССР, выдача казаков Сталину и пр. С победой тоже все не так однозначно - лендлиз, атлантические конвои, «Аэрокобры», поставка стали и вообще всего вплоть до солидола. Так что в том виде Победа, который гордится Россия - это миф. Единственная страна, которая прошла войну от первого до последнего дня - это вообще Великобритания.

«Возвращение Крыма». Если называть вещи своими настоящими именами - захватническая война, аннексия и оккупация. Тут все предельно просто.

Полет Гагарина в космос. У нас очень любят говорить, что американскую космическую программу сделал Вернер фон Браун, руководитель проекта «Фау-2». И очень не любят говорить, что заместитель фон Брауна, доктор Гельмут Греттруп, работал над космической программой СССР, в НИИ-8, на острове Городомля на Селигере. И что первой ракетой в СССР, стартовавшей 18 октября 1947 года в 10 часов 47 минут по московскому времени с полигоне Капустин Яр, была все та же «Фау-2». На основе которой позже была сделана советская «Р-1». Вместе Гертруппом над советской космической программой работали несколько сотен немецких ученых.

Превращение страны в ведущую промышленную державу.

Индустриализация вся, полностью, сделана американцами и немцами. Вся и полностью. «Дженерал Электрик» и «Сименс». Символ индустриализации ДнепроГЭС: главный консультант проекта американец Хью Купер, оборудование Крупп и Мангейм, турбины «Дженерал Электрик». Единственное, что в ней есть советского - рабский труд зэков. И так по всем проектам. По всем. Магнитогорск - американцы. Челябинский тракторный - американцы. Газ - американцы. АЗЛК - Форд. Он сначала и выпускал «Ford A». Казанский авиационный - немцы. Новокузнецк - чехи.

В 1925 году в Москве Юнекрс создал самое передовое по тем временам авиационное производство. Сейчас завод Юнкерса в Филях называется «Космический центр им. Хруничева»

Военно-химическая промышленность - тот самый иприт, которым СССР был завален по самое не хочу и банки с которым находили даже в Кузьминках - основана в Шиханах немцами вместе с летным центром в Липецке (где, по легенде, учился Герман Геринг) и танковым центром в Казани.

В институте Курчатова до сих пор ходят байки о том, как дважды лауреат Сталинской премии штурбанфюрер СС барон Манфред фон Арденне надевал свою эсэсовскую форму и разгуливал по территории ядерного научного центра. Вместе с фон Арденне над советской ядерной программой работало до СЕМИ ТЫСЯЧ немецких ученых. Среди них: Нобелевский лауреат Густав Герц; Герой социалистического труда Николаус Риль, советник Гитлера по научным вопросам Петер Тиссен, создатель газовой центрифуги для разделения изотопов урана Гернот Циппе.

Бог мой, да даже посконный скрепный Уралмаш - и тот немцы! Единственное, что в СССР построили сами, без пиндосов, это Беломорканал. Который оказался нафиг не нужен и которым давно уже никто не пользуется.

Про автомат Калашникова, созданный из «Шмайсера» в то время и в том месте, где в этот момент находился сам Хьюго Шмайссер, я промолчу.

В общем никакого «оставил с атомной бомбой» в реальности не было.

А вот как товарищ Сталин лично распродавал сокровища Эрмитажа, чтобы на эту самую индустриализацию заработать - это да, вот это действительно подвиг. Всего было продано 2880 картин, пятьдесят девять из которых - мировые шедевры. В том числе Ван Дейк, Веласкес, Рембрандт, Рубенс, Тициан, Ботичелли. Всего из Эрмитажа было продано более 5000 экспонатов - алмазы, золото, царские диадемы, яйца Фаберже… Заработано на продаже было несколько десятков миллионов фунтов стерлингов. При стоимости распроданного уже тогда больше миддиарда. Вот это да, это и вправду надо уметь.

Слава русского оружия.

При внимательном рассмотрении многие подвиги, ставшие мифами, начинают, скажем так, вызывать вопросы. Суворов в альпийском походе своих раненых просто бросил. Двадцати восьми панфиловцев вообще банально не было. Бой Пересвета с Челобеем чистой воды сказка. Бородинское сражение - победа очень уникальная, потому что оборонявшиеся русские потеряли убитыми больше, чем наступавшие французы, поле боя оставили, продолжили отступление и в итоге сдали Москву. Невский пятачок просто бессмысленно завалили трупами. Оборона Брестской крепости - миф. Никакого «Ледового побоища» не было, был небольшой бой у какого-то моста через речушку, в котором всех рыцарей участвовало 26 человек, двадцать убиты, шестеро взяты в плен. Командовал боем, скорее всего, Андрей, брат Александра, так что и того героического Александра Невского, каким мы его знаем по мифам - в реальности, вероятнее всего, тоже не было. Куликовская битва была не так, не там и не о том. Петр Первый из под Нарвы бежал, бросив армию, и от страха ушел в запой на несколько дней. Никакой Олег никакой щит к вратам Царьграда не прибивал - да и Олега никакого и не было. Святослав - вот здесь да, Хазарию он действительно разгромил. Одно только «но» - Хазария была иудейским государством с нанятыми в качестве армии мусульманскими наемниками. А после Хазарии он разгромил и Булгарию, где и осел в Преславе и именно этот город и считал «центром земли моей». И так далее, и так далее и так далее.

Нет, настоящих подвигов в русской истории действительно было полно - вот только все они практически никому не известны, о них никто не говорит и ими никто не гордится.

Борьба с татаро-монгольским игом.

Тут все понятно. В гражданской войне между чингисидом Тохтамышем - законным наследником престола Белой Орды (которая у нас почему-то зовется «Золотой») - и полководцем Мамаем, пытавшимся захватить власть - Дмитрий встал на сторону Тохтамыша. Так что мятеж в орде был подавлен при помощи русского князя. И литовского князя Ягайло. Где была сама Куликовская битва, сколько человек принимало в ней участие и прочие детали - неизвестно. Но то, что не на Куликовом поле, это точно. По настоящему нашествию татаро-монгол сопротивлялся Козельск, но кто помнит про его героическую оборону сейчас?

Дух русской вольницы, свободолюбие. Ну, тут без комментариев. Приведу лишь одну цитату из «Повести временных лет»: «земля наша оскудела от войн и продаж». Знаете, что за продажи имеются в виду? Продажи людей в рабство. Работорговля собственным населением была одним из основных источников дохода русских князей наряду с медом и мехами. До такой степени основных, что в английском слово «славяне» осталось как slavery - рабство. Ну, примерно как сейчас слово "таджики".

И так далее, и тому подобное и так везде и обо всем. Глубоководные аппараты «Мир», наша гордость - финские. Самый большой в мире российский ледокольный танкер "Тимофей Гуженко" полностью построен в Южной Корее фирмой Samsung Heavy Industries. В российском лайнере «Сухой Суперджет» российский только алюминий. Единственная в мире "не имеющая аналогов" арктическая российская нефтяная платформа "Приразломная" - это норвежская платформа Hutton TLP, построенная в 1984 году. "Академик Мстислав Келдыш", с которого Джеймс Кэмирон и спускал "Миры" на съемках "Титаника" - финский. Батискафы, на которых Путин куда-то там погружался около нашей (греческой) священной Корсуни - голландские.



Пельмени - китай, водка - Византия, картошка - индейцы, азбука - греки, кефир - Кавказ, цари - скандинавы, нефть - динозавры.

Страна, не гордящаяся ничем, что имело место в реальности. И гордящаяся всеми придуманными ею сказками о величии.

В последнее время я почему-то все чаще и чаще натыкаюсь на мысль, что национальный миф не так уж и плох. И если бы не было легенды о том-то или том-то, её, может, следовало бы создать. Мол, национальные мифы объединяют нацию.

Это не так. Миф опасен всегда.

Миф о Владимире и священной Корсуни привел к Крымнашу. При том, что мы даже не знаем, как этого княза по-настоящему звали-то. Владимир - это не имя. Это должность. Мир для крестьянина означал тогда не вообще мир, а - городище, послеление, которое он зачастую никогда за свою жизнь не покидал. Всем миром - это именно всем поселением, а не всей планетой Земля. Владимир - владеющий городищем. На нынешнем канцелярите - губернатор. Так что князь киевский Владимир, примерно то же самое, что мэр московский Губернатор. Но нет. Святой. Крестил. Крымнаш. Оккупация и война.

Миф об арийцах и унтерменшах привел к Аушвицу. Миф о сорока гуриях - к ИГИЛУ. Миф о том, что у Джорджа Буша есть мозги, привел к иракской войне и, в конечном счете, миллионам беженцев. Миф о киборгах в Донецком аэропорту привел к тому, что их их не вывели на две недели раньше, чем это было необходимо, к плену и ненужным лишним смертям.

Возможно, неопасны только те мифы, которые мифы ну совсем уж полностью, например, о том, что, скажем, норвежцы произошли от горных троллей - буде такой существует - но и то уже, глядя на происходящее в современном мире, я, пожалуй, уже не дам гарантии, что какая-нибудь очередная нация не поедет головой на почве своего величия, произошедшего из троллей.

Так что миф опасен всегда.

По настоящему великими становятся только те страны, которые живут в реальности. Которые знают о себе всё - все свои светлые и все темные моменты истории - осмысливают их и принимают меры к неповторению их в будущем. Великая Германия стала великой только после того, как её двадцать лет принудителсьно возвращали в реальность.

С Россией это тоже произойдет. Безусловно. Всех всегда вылечивали от скреп и повышенной духовности. И эту страну вылечат тоже. Тоже обязательно вернут в реальность. И заставят, заставят изучать свою настоящую историю. Только вот лечение это будет болезненным.

А пока - запойная мифическая гордость лишней хромосомой.

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