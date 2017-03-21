starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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Мифическая гордость
starshinazapasa
March 21st, 11:50

Недавно «Левада-центр» провел опрос, чем гордятся россияне. Результаты, в общем-то, предсказуемые. На первом месте - победа в ВОВ. На втором «Возвращение Крыма в состав Российской Федерации», на третьем - полет Гагарина в космос. Это все понятно. Но есть два момента, которые очень хотелось бы отметить.

Во-первых, на самом деле, россияне не гордятся ничем. Россия, это страна - носитель абсолютно советского менталитета: закрыть глаза и пройти мимо. Всегда. Сделать вид, что ничего не видел. Орать на митингах то, что тебе говорит партия, и после митинга крыть её матом с мужиками в гаражах за водкой. Поэтому россияне, на самом деле не гордясь ничем, показательно будут гордится тем, чем им скажет зомбоящик. Скажет победой в ВОВ - будут победой в ВОВ. Скажут Крымом - будут Крымом. Скажут Трампом - будут Трампом. А скажут Обамой - будут Обамой. Ровно так, кстати, и было. Восемь лет назад победа Обамы вызвала в России шквал национальной гордости, потому что и восемь лет назад россияне почему-то думали, что Барак Обама - это их достижение. Перезагрузка вот это все. Эта гордость, впрочем, улетучилась так же быстро, как сейчас улетучивается гордость от побуды Трампа, которая - ну, а как иначе-то! - тоже наше достижение, но здесь этого не помнят потому что и память здесь точна такая же, как и гордость - как у золотой рыбки, три дня.

А потом можно гордиться всем по-новому, круг за кругом. Рекурсия.

Но самое главное - страна, не способная сочувствовать, не способна и гордиться. Гордость всегда неразрывно связана со стыдом. А если ты не способен чувствовать стыд - не сможешь быть способен чувствовать и гордость.

Страна, в которой каждую зиму год за годом стабильно раз в неделю появляются сообщения, как в минус тридцать из автобуса высадили ребенка-инвалида-бомжа, потому что ему не хватило тринадцати рублей за билет - и это даже вызывает дискуссии среди интеллигенции о том, виновата ли кондуктор или нет, бог же ж ты мой! - такая страна не способна гордиться в принципе. Это называется «нравственная идиотия» или - термин, который мне нравится больше - «нравственная кастрация». Насильственная нравственная кастрация, проведенная над целыми народами в эпоху Большого террора, когда было вырезано все, что возвышалось над воплями «расстрелять, как бешеных собак», и увенчавшаяся полным успехом.

С тех пор Россия - это страна-циник, которой плевать и на стыд, и на гордость. Здесь не стыдятся отказываться от своих мужей, за деньги соглашаясь хоронить их в безымянных могилах под номерами - о какой гордости вы говорите, о чем вы?

Так что здесь растекаться мысью по древу особенно и не о чем. Так, просто отметить состоявшийся факт.

А вот второй аспект, на мой взгляд, несколько интересней.


Помимо первых трех пунктов, россияне «гордятся» еще следующими:

Превращение страны в советские времена в одну из ведущих промышленных держав в мире. Достижения российской науки. Слава русского оружия. Борьба с татаро-монгольским игом, защита Европы от нашествия с Востока. Дух русской вольницы, свободолюбие.

Вместе с победой в ВОВ, возвращением Крыма и выходом в космос это все очень интересные пункты.

Дело в том, что ВСЕ эти перечисленные пункты - мифы.

Полные, абсолютные мифы.

Ничего из перечисленного не имело место в реальности так, как это представляется респондентам.

Давайте вкратце пройдемся по каждому.

Великая отечественная. Ну, тут все более-менее понятно. Такая война существует только в российской истории. Во всех остальных это всего лишь часть Второй мировой. В которую СССР вступил в 1939 году в союзничестве с Германией. Первый штурм Брестской крепости, совместный парад, 29-я бронетанковая бригада РККА комбрига Кривошеина, которая уже самостоятельно добивала вышедший из крепости гарнизон генерала Плисовского, сам Плисовский, расстрелянный в Харькове, раздел Польши и так далее. На самом деле в период с 1939-го по 1945 год в СССР одновременно шло три войны - Вторая мировая, Великая отечественная и Вторая гражданская. Республика Локоть, до двух миллионов русских, воевавших против СССР, выдача казаков Сталину и пр. С победой тоже все не так однозначно - лендлиз, атлантические конвои, «Аэрокобры», поставка стали и вообще всего вплоть до солидола. Так что в том виде Победа, который гордится Россия - это миф. Единственная страна, которая прошла войну от первого до последнего дня - это вообще Великобритания.

«Возвращение Крыма». Если называть вещи своими настоящими именами - захватническая война, аннексия и оккупация. Тут все предельно просто.

Полет Гагарина в космос. У нас очень любят говорить, что американскую космическую программу сделал Вернер фон Браун, руководитель проекта «Фау-2». И очень не любят говорить, что заместитель фон Брауна, доктор Гельмут Греттруп, работал над космической программой СССР, в НИИ-8, на острове Городомля на Селигере. И что первой ракетой в СССР, стартовавшей 18 октября 1947 года в 10 часов 47 минут по московскому времени с полигоне Капустин Яр, была все та же «Фау-2». На основе которой позже была сделана советская «Р-1». Вместе Гертруппом над советской космической программой работали несколько сотен немецких ученых.

Превращение страны в ведущую промышленную державу.

Индустриализация вся, полностью, сделана американцами и немцами. Вся и полностью. «Дженерал Электрик» и «Сименс». Символ индустриализации ДнепроГЭС: главный консультант проекта американец Хью Купер, оборудование Крупп и Мангейм, турбины «Дженерал Электрик». Единственное, что в ней есть советского - рабский труд зэков. И так по всем проектам. По всем. Магнитогорск - американцы. Челябинский тракторный - американцы. Газ - американцы. АЗЛК - Форд. Он сначала и выпускал «Ford A». Казанский авиационный - немцы. Новокузнецк - чехи.

В 1925 году в Москве Юнекрс создал самое передовое по тем временам авиационное производство. Сейчас завод Юнкерса в Филях называется «Космический центр им. Хруничева»

Военно-химическая промышленность - тот самый иприт, которым СССР был завален по самое не хочу и банки с которым находили даже в Кузьминках - основана в Шиханах немцами вместе с летным центром в Липецке (где, по легенде, учился Герман Геринг) и танковым центром в Казани.

В институте Курчатова до сих пор ходят байки о том, как дважды лауреат Сталинской премии штурбанфюрер СС барон Манфред фон Арденне надевал свою эсэсовскую форму и разгуливал по территории ядерного научного центра. Вместе с фон Арденне над советской ядерной программой работало до СЕМИ ТЫСЯЧ немецких ученых. Среди них: Нобелевский лауреат Густав Герц; Герой социалистического труда Николаус Риль, советник Гитлера по научным вопросам Петер Тиссен, создатель газовой центрифуги для разделения изотопов урана Гернот Циппе.

Бог мой, да даже посконный скрепный Уралмаш - и тот немцы! Единственное, что в СССР построили сами, без пиндосов, это Беломорканал. Который оказался нафиг не нужен и которым давно уже никто не пользуется.

Про автомат Калашникова, созданный из «Шмайсера» в то время и в том месте, где в этот момент находился сам Хьюго Шмайссер, я промолчу.

В общем никакого «оставил с атомной бомбой» в реальности не было.

А вот как товарищ Сталин лично распродавал сокровища Эрмитажа, чтобы на эту самую индустриализацию заработать - это да, вот это действительно подвиг. Всего было продано 2880 картин, пятьдесят девять из которых - мировые шедевры. В том числе Ван Дейк, Веласкес, Рембрандт, Рубенс, Тициан, Ботичелли. Всего из Эрмитажа было продано более 5000 экспонатов - алмазы, золото, царские диадемы, яйца Фаберже… Заработано на продаже было несколько десятков миллионов фунтов стерлингов. При стоимости распроданного уже тогда больше миддиарда. Вот это да, это и вправду надо уметь.

Слава русского оружия.

При внимательном рассмотрении многие подвиги, ставшие мифами, начинают, скажем так, вызывать вопросы. Суворов в альпийском походе своих раненых просто бросил. Двадцати восьми панфиловцев вообще банально не было. Бой Пересвета с Челобеем чистой воды сказка. Бородинское сражение - победа очень уникальная, потому что оборонявшиеся русские потеряли убитыми больше, чем наступавшие французы, поле боя оставили, продолжили отступление и в итоге сдали Москву. Невский пятачок просто бессмысленно завалили трупами. Оборона Брестской крепости - миф. Никакого «Ледового побоища» не было, был небольшой бой у какого-то моста через речушку, в котором всех рыцарей участвовало 26 человек, двадцать убиты, шестеро взяты в плен. Командовал боем, скорее всего, Андрей, брат Александра, так что и того героического Александра Невского, каким мы его знаем по мифам - в реальности, вероятнее всего, тоже не было. Куликовская битва была не так, не там и не о том. Петр Первый из под Нарвы бежал, бросив армию, и от страха ушел в запой на несколько дней. Никакой Олег никакой щит к вратам Царьграда не прибивал - да и Олега никакого и не было. Святослав - вот здесь да, Хазарию он действительно разгромил. Одно только «но» - Хазария была иудейским государством с нанятыми в качестве армии мусульманскими наемниками. А после Хазарии он разгромил и Булгарию, где и осел в Преславе и именно этот город и считал «центром земли моей». И так далее, и так далее и так далее.

Нет, настоящих подвигов в русской истории действительно было полно - вот только все они практически никому не известны, о них никто не говорит и ими никто не гордится.

Борьба с татаро-монгольским игом.

Тут все понятно. В гражданской войне между чингисидом Тохтамышем - законным наследником престола Белой Орды (которая у нас почему-то зовется «Золотой») - и полководцем Мамаем, пытавшимся захватить власть - Дмитрий встал на сторону Тохтамыша. Так что мятеж в орде был подавлен при помощи русского князя. И литовского князя Ягайло. Где была сама Куликовская битва, сколько человек принимало в ней участие и прочие детали - неизвестно. Но то, что не на Куликовом поле, это точно. По настоящему нашествию татаро-монгол сопротивлялся Козельск, но кто помнит про его героическую оборону сейчас?

Дух русской вольницы, свободолюбие. Ну, тут без комментариев. Приведу лишь одну цитату из «Повести временных лет»: «земля наша оскудела от войн и продаж». Знаете, что за продажи имеются в виду? Продажи людей в рабство. Работорговля собственным населением была одним из основных источников дохода русских князей наряду с медом и мехами. До такой степени основных, что в английском слово «славяне» осталось как slavery - рабство. Ну, примерно как сейчас слово "таджики".

И так далее, и тому подобное и так везде и обо всем. Глубоководные аппараты «Мир», наша гордость - финские. Самый большой в мире российский ледокольный танкер "Тимофей Гуженко" полностью построен в Южной Корее фирмой Samsung Heavy Industries. В российском лайнере «Сухой Суперджет» российский только алюминий. Единственная в мире "не имеющая аналогов" арктическая российская нефтяная платформа "Приразломная" - это норвежская платформа Hutton TLP, построенная в 1984 году. "Академик Мстислав Келдыш", с которого Джеймс Кэмирон и спускал "Миры" на съемках "Титаника" - финский. Батискафы, на которых Путин куда-то там погружался около нашей (греческой) священной Корсуни - голландские.

Пельмени - китай, водка - Византия, картошка - индейцы, азбука - греки, кефир - Кавказ, цари - скандинавы, нефть - динозавры.

Страна, не гордящаяся ничем, что имело место в реальности. И гордящаяся всеми придуманными ею сказками о величии.

В последнее время я почему-то все чаще и чаще натыкаюсь на мысль, что национальный миф не так уж и плох. И если бы не было легенды о том-то или том-то, её, может, следовало бы создать. Мол, национальные мифы объединяют нацию.

Это не так. Миф опасен всегда.

Миф о Владимире и священной Корсуни привел к Крымнашу. При том, что мы даже не знаем, как этого княза по-настоящему звали-то. Владимир - это не имя. Это должность. Мир для крестьянина означал тогда не вообще мир, а - городище, послеление, которое он зачастую никогда за свою жизнь не покидал. Всем миром - это именно всем поселением, а не всей планетой Земля. Владимир - владеющий городищем. На нынешнем канцелярите - губернатор. Так что князь киевский Владимир, примерно то же самое, что мэр московский Губернатор. Но нет. Святой. Крестил. Крымнаш. Оккупация и война.

Миф об арийцах и унтерменшах привел к Аушвицу. Миф о сорока гуриях - к ИГИЛУ. Миф о том, что у Джорджа Буша есть мозги, привел к иракской войне и, в конечном счете, миллионам беженцев. Миф о киборгах в Донецком аэропорту привел к тому, что их их не вывели на две недели раньше, чем это было необходимо, к плену и ненужным лишним смертям.

Возможно, неопасны только те мифы, которые мифы ну совсем уж полностью, например, о том, что, скажем, норвежцы произошли от горных троллей - буде такой существует - но и то уже, глядя на происходящее в современном мире, я, пожалуй, уже не дам гарантии, что какая-нибудь очередная нация не поедет головой на почве своего величия, произошедшего из троллей.

Так что миф опасен всегда.

По настоящему великими становятся только те страны, которые живут в реальности. Которые знают о себе всё - все свои светлые и все темные моменты истории - осмысливают их и принимают меры к неповторению их в будущем. Великая Германия стала великой только после того, как её двадцать лет принудителсьно возвращали в реальность.

С Россией это тоже произойдет. Безусловно. Всех всегда вылечивали от скреп и повышенной духовности. И эту страну вылечат тоже. Тоже обязательно вернут в реальность. И заставят, заставят изучать свою настоящую историю. Только вот лечение это будет болезненным.

А пока - запойная мифическая гордость лишней хромосомой.

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134 comments :
( 134 comments Leave a comment )
tequillerboy
2017-03-21 11:02 am (UTC)
Еще скажите, что снайпер Василий Зайцев это выдумка.
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omonkrivomazov
2017-03-21 01:29 pm (UTC)

Полагаю Василию Зайцеву эти подвиги нахер были не нужны.Он бы с удовольствием работал бы счетоводом в колхозе.Но Кобе нужна была Польша...

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evmeny
2017-03-21 11:03 am (UTC)
Герман Геринг - летчик, герой первой мировой. Чему он мог учиться в СССР, будучи уже асом? Шмайссер никакого отношения к изделию, именуемому АК не имеет. Последний, скорее, компиляция идей Вальтера и Судаева с примесью американских. В общем, довольно большой набор мифов. Что, естественно, приносит больше вреда, чем пользы в плане развенчания мифов советских
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ju_88
2017-03-21 11:37 am (UTC)
я подозреваю, Бабченко имел в виду Гудериана и тренировочный центр в Липецке. А Хуго наш похоже (РФ же архивов не раскрывает) штамповку ставил и судя по всему консультировал в других областях как опытный технолог. Что тоже ой как важно и дорогого стоит. Опять же, опыт работы с промежуточным патроном у него был реальный и на тот момент уникальный.

И да, шо Вы к журналисту прицепились. Бабченко по сравнению с другими еще не так уж много и косячит.
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sari4alex
2017-03-21 11:04 am (UTC)
Трудно не согласиться, что поводов для гордости в настоящем нет. А в прошлом, действительно, если покопаться, то же много вопросов. Только какая она - настоящая история?
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dagrael
2017-03-21 11:10 am (UTC)
С каждым годом ответ найти все сложнее, благодаря выдающимся стараниям ВВХ.
Недавно вышел 12-томник "ВОВ". 6-ой том - под личным патронатом ВВХ, где он прямо заявляет, что военная история - это основа идеологии государства. Думаю, все понятно, да?
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dagrael
2017-03-21 11:08 am (UTC)
Я бы добавил в список еще и "великую победу в финской войне".
Ту самую, которую тупые (или охуевшие от "гордости") кацапы называют успешной, при этом потеряв в ней в 5 раз больше личного состава, чем противник)))
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anonymus
2017-03-21 12:34 pm (UTC)
Всё-таки этот миф не сильно укоренён в народе. Те, кто вообще в курсе этой войны, понимают глубину разгрома РККА в ней. За редким исключением. Финны здорово постарались сделать результат незабываемым.
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evmeny
2017-03-21 11:09 am (UTC)
Герман Геринг - летчик, герой первой мировой. Чему он мог учиться в СССР, будучи уже асом? Шмайссер никакого отношения к изделию, именуемому АК не имеет. Последний, скорее, компиляция идей Вальтера и Судаева с примесью американских. В общем, довольно большой набор мифов. Что, естественно, приносит больше вреда, чем пользы в плане развенчания мифов советских
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dagrael
2017-03-21 11:11 am (UTC)
После вашего коммента суть поста категорично изменилась, о да...)))
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escapistus
2017-03-21 11:09 am (UTC)
Гагариным гордиться глупо:

http://escapistus.livejournal.com/2216125.html

Никакой "Великой Победы" не было, а был лишь катастрофический разгром:

http://escapistus.livejournal.com/2306433.html

Захватом же Крыма гордиться подло.
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escapistus
2017-03-21 11:12 am (UTC)
А это насчет мнимых достижений вообще

http://escapistus.livejournal.com/2662256.html

Этой стране АБСОЛЮТНО НЕЧЕМ гордиться.
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maximilianus_ve
2017-03-21 11:17 am (UTC)
Сейчас налетят говнометатели.
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v_dokumentiki
2017-03-21 01:41 pm (UTC)
Разумеется. Мы хотели про чешские сосиски узнать, фкусные они или нет.

А он о России всё думает.
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6202
2017-03-21 11:25 am (UTC)
На казанских сайтах часто появляются заметки типа "Татарские артисты снова добились успеха...", "Татарские предприниматели сделали доброе дело", "Татары года- достижения татар в разных областях" и т.д.
Очень забавно читать, как русские комментаторы раздраженно комментируют в стиле "Ну и чё!", "Зачем выпячивать национальность?", "Мы все россияне, а это разжигание национализма и сепаратизьма!".
Кстати, такие заметки очень здорово поднимают самооценку и самосознание народа. Можно насмехаться и спорить, но у татар все в порядке с национальной гордостью.
Под репортажем со съезда татарских предпринимателей одна раздраженно написала "А почему только татарских? Почему туда русских не приглашают?Это сепаратизм!"
На что ей ответили- "Организуйте! Кто вам мешает? У вас вся Россия!" А в ответ тишина....
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cx786
2017-03-21 11:30 am (UTC)
странная статья.
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metsuyan
2017-03-21 11:32 am (UTC)

подумаешь, мифы

Евреи много веков имеют мифологию вместо истории, и ничего, довольны собой.

Только вот нкто их не любит, что наводит на размышления

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דניס בריזגונוב
2017-03-21 01:34 pm (UTC)

Судя по этому заявлению, Вы, живя в Израиле, не знакомы ни с еврейской историей, ни с мифологией.

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slog2
2017-03-21 11:36 am (UTC)
Всё таки кое-что в СССР было лучшее в мире. В СССР была лучшая в мире пропаганда. Даже получше чем у нацистов. С этим вряд ли кто поспорит.
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catsapp
2017-03-21 11:44 am (UTC)
СССР была единственной страной в которой у власти стояли не торгаши.
В истории СССР будут вспоминать легендами как Антлантиду.

Edited at 2017-03-21 11:46 am (UTC)
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Суворов

andpierrot
2017-03-21 11:38 am (UTC)
Я бы уточнил, что Суворов "переходил" для подавления французской революции. Этим гордиться - как подвигами Гитлера.
Постыдная страница русской истории.
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jonathan_simba
2017-03-21 11:41 am (UTC)
---Гордость всегда неразрывно связана со стыдом. А если ты не способен чувствовать стыд - не сможешь быть способен чувствовать и гордость.

---Страна, не гордящаяся ничем, что имело место в реальности. И гордящаяся всеми придуманными ею сказками о величии.

Прекрасно сказано, спасибо. Да и дальше по тексту тоже.

Но тут непонятно другое. Зачем Хуйло в 2014-ом захотело быть ещё и "владычицей морскою"? Ведь в 2013-ом РФ и так имела практически всё - и купленных на нефтедоллары западных политиков, и купленую на них же Украину, и яхты-виллы-счета по всему миру. А теперь это страна-изгой, которая неминуемо погибнет, если её руководство не поменяет свой курс. ЗАЧЕМ?
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seregarozhkov
2017-03-21 12:09 pm (UTC)
Трудно остановиться, понимаешь.
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catsapp
2017-03-21 11:43 am (UTC)
Русофобы! На первый и второй расчитайсь!
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alexsas2645
2017-03-21 02:04 pm (UTC)
без русофобов вам, ватанам, было бы скучно. И вы бы их выдумали.
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Всё верно, одно не понятно..

deny
2017-03-21 11:48 am (UTC)
Если понятно, что изнутри из этого дурного бесконечного цикла сырьевого проклятия не вырваться, то зачем писать для местной аудитории? Разве не будет однозначным долгом каждого вырвавшегося из него попытаться "разбудить" "белого человека", заставить его вспомнить о его "бремени"? Т.е. писать на английском/француском/немецком для аудитории, выбирающей будущее всей планеты.
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kain191
2017-03-21 11:59 am (UTC)
Все эти мифы нужны власти, чтобы сказать "мы", и отправить воевать оболваненного русского Ивана туда, где Макар телят не пас. А вообще, что касаемо Золотой Орды, то при ней не было крепостного права. Может этим стоит гордиться?

Edited at 2017-03-21 12:00 pm (UTC)
(Reply) (Thread)
vitard
2017-03-21 12:21 pm (UTC)
О событиях, происходивших в 19 и более глубоких веках, лучше вообще не говорить ничего определенного, так как там - чем глубже в историю, тем больше мифов...
Татаро-монгольское иго, куликовская битва и нашествия Наполеона - вся эта очень хорошо известная по школьному курсу история Российской Империи вызывает больше вопросов, чем дает вразумительных ответов.
(Reply) (Thread)
arabskiy_pilot
2017-03-21 12:24 pm (UTC)
Про гордость согласен. Гордиться можно тем, к чему лично причастен. Не просто уплатой налогов. А за других можно радоваться. Мне одинаково радостно видеть старт и Гагарина и Шаттла. Или, к примеру, пилотаж Русских Витязей или Blue Angels.
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alexsas2645
2017-03-21 02:06 pm (UTC)
всё равно "низкопоклонство перед заграницей". Не открутитесь.:)
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average_russian
2017-03-21 12:30 pm (UTC)
в Америке война севера и юга тоже сплошной миф, так что общее место с мифами
(Reply) (Thread)
vld_sergio_jr
2017-03-21 01:41 pm (UTC)
Пруфы не затруднит предъявить? Это одна из первых войн в истории которая освещалась военными корреспондентами с обоих сторон, которая фотографировалась в значительных количествах, о всех сражениях которых есть буквально поминутные отчеты о действиях каждой бригады. Вы ничего не перепутали? Реальности, например?
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livejournal
2017-03-21 12:30 pm (UTC)
Здравствуйте!
Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
(Reply) (Thread)
livejournal
2017-03-21 12:30 pm (UTC)
Здравствуйте! Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal России! Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
(Reply) (Thread)
zloy_bonifaciy
2017-03-21 12:31 pm (UTC)
Интересно. Автор журнала вроде как в армии служил. Значит автомат Калашникова в руках держал.
Наверняка даже разбирал. И конструкцию себе представляет. И тем не менее повторяет дебилизм про "сделан из шмайсера"....

Остальные части аркашиного высера - того же качества что и про калаш.
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dagrael
2017-03-21 12:49 pm (UTC)
Не считая того факта, что ты StG 44 в глаза не видел - можешь попытаться оправдать еще хоть один расейский пиздеж из поста?
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max_andriyahov
2017-03-21 12:32 pm (UTC)
Роль Геретруппа преувеличена. Немецкую Г-1 зарубили в пользу Королева. Вообще у мужчины интересная жизнь была...
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anonymus
2017-03-21 12:37 pm (UTC)
Беломорканал. Который оказался нафиг не нужен и которым давно уже никто не пользуется.

Поправочка. И никогда никто не пользовался, именно потому что он оказался нафиг не нужен.
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schultzenbacher
2017-03-21 12:41 pm (UTC)
Не рецессия, а рекурсия.
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starshinazapasa
2017-03-21 12:54 pm (UTC)
Рекурсия - это цикл "бум-рецессия". У нас сейчас как раз рецессия. Хотя в целом, безусловно, рекурсия.
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