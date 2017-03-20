Произошла чудовищная ошибка. Мой муж верный ленинец...

Товарищ Сталин, произошла чудовищная ошибка...
Самое интересно, что Маским Мищенко когда-то был активным читателем моего фейсбука. И активно доказывал мне мою неправоту. Ну, что сказать. Предупреждали. Вас же предупреждали? А тебя, Максим, я предупреждал персонально. Вышло как по писанному. Ну, ок. Посиди, подумай. Так, говорят, быстрее доходит.
Родина тебя бросит, сынок. Всегда.
Я вот никак не могу понять - а чего они каждый раз ноют-то? Вот Анастасия Удальцова. СССР, Сталин, коммунизм! Ну, ок. На тебе СССР. Мужа на четыре года в лагерь за митинг. Аааа, репрессии, сатрапы, свободу Удальцову! А? Што? Почему свободу? Хотели СССР? Ну, так не вопрос. Все желания должны исполняться. Нате. Или Лимонов. "Завершим реформы так - Сталин, Берия, Гулаг!" Ну, ок. На тебе Гулаг! Четыре года одиночки самому, пожизненное приморским партизанам. Ааа, сатрапы, репрессии, своды лишают! Эмммм... Не понял. Чего ты орешь-то? Хотел гулаг? Ну, на! В обе руки. Радуйся. Или Мищенко. Путин, Путин, Путин! Ну, ок. На тебе Путина. Аааа, помогите, произошла чудовищная ошибка, я верный большевик. Алё, дружище. Какая ошибка? Произошло все ровно то, чего вы и хотели. Врагов народа сажают в тюрьмы. Все, как мечталось и грезилось!
Чего вам теперь-то не нравится?
Вова путину!
Кадыр рамазану!
ГУЛАГ архипелагу!
"Жена осужденного Мищенко отказалась от либеральных сомнений в правосудии
Соответствующую фразу женщина удалила из поста с просьбой о помощи в деле своего мужа
Супруга осужденного Максима Мищенко, возглавлявшего прокремлевскую «Россию молодую», Юлия, отредактировала пост, в котором предположила правоту «либералов». Из новой версии ее текста они исчезли."
– Милсдарь, – сказал наконец один, – оставьте нас в покое и, пожалуйста, не разговаривайте с нами. Мы – честные воры, мы не политические. Мы супротив власти не шли. Не… покушались. Мы токмо воровали.
– Угу, – сказал второй. – У вас свой угол, у нас свой. Кажному свое.
Хиреадан фыркнул. Ведьмак сплюнул.
– Так оно и есть, – промямлил заросший волосней старик с длинным носом. – В тюряге кажный стерегет свой угол и держится своих.
– А ты, дедок, – насмешливо спросил эльф, – держишься их или нас? Ты к какой группе себя относишь? К честным или политическим?
– Ни к какой, – гордо ответил старик. – Ибо невинен есьм.
ДЕТСКИЙ СРОК ДАЛИ.