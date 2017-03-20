starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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Произошла чудовищная ошибка. Мой муж верный ленинец...
starshinazapasa
March 20th, 15:16


Товарищ Сталин, произошла чудовищная ошибка...
Самое интересно, что Маским Мищенко когда-то был активным читателем моего фейсбука. И активно доказывал мне мою неправоту. Ну, что сказать. Предупреждали. Вас же предупреждали? А тебя, Максим, я предупреждал персонально. Вышло как по писанному. Ну, ок. Посиди, подумай. Так, говорят, быстрее доходит.
Родина тебя бросит, сынок. Всегда.


Я вот никак не могу понять - а чего они каждый раз ноют-то? Вот Анастасия Удальцова. СССР, Сталин, коммунизм! Ну, ок. На тебе СССР. Мужа на четыре года в лагерь за митинг. Аааа, репрессии, сатрапы, свободу Удальцову! А? Што? Почему свободу? Хотели СССР? Ну, так не вопрос. Все желания должны исполняться. Нате. Или Лимонов. "Завершим реформы так - Сталин, Берия, Гулаг!" Ну, ок. На тебе Гулаг! Четыре года одиночки самому, пожизненное приморским партизанам. Ааа, сатрапы, репрессии, своды лишают! Эмммм... Не понял. Чего ты орешь-то? Хотел гулаг? Ну, на! В обе руки. Радуйся. Или Мищенко. Путин, Путин, Путин! Ну, ок. На тебе Путина. Аааа, помогите, произошла чудовищная ошибка, я верный большевик. Алё, дружище. Какая ошибка? Произошло все ровно то, чего вы и хотели. Врагов народа сажают в тюрьмы. Все, как мечталось и грезилось!
Чего вам теперь-то не нравится?

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Журналистика без посредников
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
25 comments :
( 25 comments Leave a comment )
  • 1
korg_oasys
2017-03-20 02:21 pm (UTC)
Вот прав Аркадий, прав!
(Reply) (Thread)
stanislav141
2017-03-20 02:22 pm (UTC)
В Фейсе писали, что ленинец Максим помимо 650 тыс. рублей зачем-то спиздил еще 30 флагов Тульской области. Шаровары что ли пошить себе хотел?
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strannik1
2017-03-20 02:31 pm (UTC)
Какие - то копейки, прости господи, 10000$, смешно.
(Reply) (Parent) (Thread)
stanislav141
2017-03-20 02:35 pm (UTC)
Сколько можно было, столько Максим и спёр. Можно было бы больше - украл бы больше. И вообще - курочка по зернышку клюёт.
(Reply) (Parent) (Thread)
Петр Кадин
2017-03-20 03:06 pm (UTC)
Вот, как раз, флаги - это я могу понять. Когда СССР почил в бозе, в магазине спортинвентаря мы с супругой обнаружили уцененные флаги союзных республик. Качество ткани - отменное, стойкость красок - выше всякой похвалы. Наделали тогда из них сумок и авосек, милое дело.
(Reply) (Parent) (Thread)
colobus1
2017-03-20 02:24 pm (UTC)
Но нас не переделаешь! Мы скрепны и богоносны!

Вова путину!
Кадыр рамазану!
ГУЛАГ архипелагу!
(Reply) (Thread)
vehf263
2017-03-20 02:24 pm (UTC)
Эти ребята хотят ИГРАТЬ в ссср, чтоб не больно было, но колбаса по 2р 20к:):):):):):):):):):):):):):):):):):):)
(Reply) (Thread)
Владимир
2017-03-20 02:25 pm (UTC)
Погуглил, кто это, а там:

"Жена осужденного Мищенко отказалась от либеральных сомнений в правосудии

Соответствующую фразу женщина удалила из поста с просьбой о помощи в деле своего мужа

Супруга осужденного Максима Мищенко, возглавлявшего прокремлевскую «Россию молодую», Юлия, отредактировала пост, в котором предположила правоту «либералов». Из новой версии ее текста они исчезли."
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rawich
2017-03-20 02:40 pm (UTC)
Оборванцы снова пошептались, покашляли.

– Милсдарь, – сказал наконец один, – оставьте нас в покое и, пожалуйста, не разговаривайте с нами. Мы – честные воры, мы не политические. Мы супротив власти не шли. Не… покушались. Мы токмо воровали.

– Угу, – сказал второй. – У вас свой угол, у нас свой. Кажному свое.

Хиреадан фыркнул. Ведьмак сплюнул.

– Так оно и есть, – промямлил заросший волосней старик с длинным носом. – В тюряге кажный стерегет свой угол и держится своих.

– А ты, дедок, – насмешливо спросил эльф, – держишься их или нас? Ты к какой группе себя относишь? К честным или политическим?

– Ни к какой, – гордо ответил старик. – Ибо невинен есьм.
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provinzialka_ua
2017-03-20 02:31 pm (UTC)
Ну так на полном серьезе же пишут, что просто так во времена Сталина не сажали.
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lavrovvv5
2017-03-20 02:31 pm (UTC)
ватники-они такие
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agf1967
2017-03-20 02:32 pm (UTC)
не вижу реквизитов, а хотелось перечислить 13 гривен
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stainlesstlrat
2017-03-20 02:36 pm (UTC)
это все невыразимо неимоверно прекрасно.
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critical_errorr
2017-03-20 02:42 pm (UTC)
Каждый мудозвон, требующий репрессий к врагам народа, мнит себя исключительно в охране. Велико же бывает их удивление... )
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uppsss
2017-03-20 02:45 pm (UTC)
Умиляет, что в армию пошел.
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loona09
2017-03-20 02:46 pm (UTC)
хороший вы журналист )))))
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average_russian
2017-03-20 02:46 pm (UTC)
больше посадок хороших и разных. Они же заставляют задуматься не только тех, кто садится.
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pa3_2
2017-03-20 02:47 pm (UTC)
Аркаша Баппченко начал мошенников и воров защищать ?
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loona09
2017-03-20 03:01 pm (UTC)
мужик этот попёр против табачного лобби.
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aquabresh
2017-03-20 03:17 pm (UTC)
Защищать?!! Ткни в это место! Я вижу только глум. Сарказм. Стеб. Задание на дом - придумай еще 5 эпитетов.
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koka_lermont
2017-03-20 02:57 pm (UTC)
Российский суд самый справедливый суд в мире. УРЯ! так жополизам и надо.
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polosaty13
2017-03-20 03:05 pm (UTC)
каждый суслик в поле агроном...
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polosaty13
2017-03-20 03:06 pm (UTC)
то есть каждое чмо мнит себя Наполеоном. и очень не понимает за что его то по морде...
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ДЕТСКИЙ СРОК ДАЛИ.

boristumentcev
2017-03-20 03:07 pm (UTC)
Два с половиной - осенью выйдет.
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dr_jun69
2017-03-20 03:20 pm (UTC)
Ну,и поделом говнюку..
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