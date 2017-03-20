Произошла чудовищная ошибка. Мой муж верный ленинец...

Товарищ Сталин, произошла чудовищная ошибка...

Самое интересно, что Маским Мищенко когда-то был активным читателем моего фейсбука. И активно доказывал мне мою неправоту. Ну, что сказать. Предупреждали. Вас же предупреждали? А тебя, Максим, я предупреждал персонально. Вышло как по писанному. Ну, ок. Посиди, подумай. Так, говорят, быстрее доходит.

Родина тебя бросит, сынок. Всегда.

Я вот никак не могу понять - а чего они каждый раз ноют-то? Вот Анастасия Удальцова. СССР, С

талин, коммунизм! Ну, ок. На тебе СССР. Мужа на четыре года в лагерь за митинг. Аааа, репрессии, сатрапы, свободу Удальцову! А? Што? Почему свободу? Хотели СССР? Ну, так не вопрос. Все желания должны исполняться. Нате. Или Лимонов. "Завершим реформы так - Сталин, Берия, Гулаг!" Ну, ок. На тебе Гулаг! Четыре года одиночки самому, пожизненное приморским партизанам. Ааа, сатрапы, репрессии, своды лишают! Эмммм... Не понял. Чего ты орешь-то? Хотел гулаг? Ну, на! В обе руки. Радуйся. Или Мищенко. Путин, Путин, Путин! Ну, ок. На тебе Путина. Аааа, помогите, произошла чудовищная ошибка, я верный большевик. Алё, дружище. Какая ошибка? Произошло все ровно то, чего вы и хотели. Врагов народа сажают в тюрьмы. Все, как мечталось и грезилось!

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