starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

Previous Entry Share Next Entry
Кто здесь власть
starshinazapasa
March 17th, 12:25

В современной России митинг против коррупции - примерно то же самое, что в горящем рушащемся туберкулезном диспансере митинг против туберкулеза.
Как по мне, неворующий путинизм - не особо лучше ворующего. И коррупция, безусловно, не самое страшное его преступление. Агрессивные оккупационные войны, вторжение, обстрелы городов, десять тысяч погибших, мракобесие, имперство, шовинизм, ксенофобия, нацизм, дебилизация, средневековье, насильственная моральная кастрация страны, репрессии, пытки - преступления куда серьезнее.
Лично я - против не конкретно этого состава правительства и конкретно этого Медведева.
Я против этой власти вообще, ин дженерал, целиком, и полностью.
А замена персонально Медведева на персонально Зайцева или персонально Птицина меня мало интересует.
Нет, можно сходить, конечно. В любом случае любая движуха лучше, чем недвижуха. Можно идти, можно не идти - результат один черт одинаковый.
В любом случае персональное воровство Димона - вопрос десятистепенной важности.


А еще меня от адептов религии "сейчас нас выйдет на митинг в огороженном загоне сто тысяч и мы ка-а-ак сменим власть" достала фраза "А что конкретно вы предлагаете?" Хаять-то каждый может, а вы предложите взамен что-то конкретное. Блин... Я последние шесть лет предлагаю взамен только одно и то же. Конкретное.
Дельное предложение вам от меня надо? Да без проблем. Двадцать шестого марта - или двадцать седьмого, или сорок пятого или какого хотите марта-апреля-мая-мартобря всей толпой вместо огороженного загона выходите на Красную площадь, или Площадь Революции, или Манежку, прибиваете к воротам Спасской Башни, или дверям Госдумы, или Горбатому мосту требование отставки правительства, или вывода войск или чего там хотите и НЕ УХОДИТЕ, БЛЯДЬ, ПОКА НЕ ДОБЬЕТЕСЬ ВЫПОЛНЕНИЯ СВОИХ ТРЕБОВАНИЙ!
С кострами, баррикадами и палатками. Да.
См., например, Майдан, Румыния, Польша, Тунис, Египет и далее по списку.
Вот вам повестка. Идите. Делайте.
Только вы ж все-равно пойдете шариками в загоне махать. На кой черт вам мои дельные предложения?
Ну, ок. Я ж не против.
Пожалуйста.
Но только уж оставьте мне мое право говорить, что это - также бессмысленно, как лечить сифилис валерьянкой, хорошо?


Tags:
promo starshinazapasa june 10, 2022 09:45 298
Buy for 500 tokens
Журналистика без посредников
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
116 comments :
( 116 comments Leave a comment )
agabalych
2017-03-17 11:33 am (UTC)
ДАМа сливают, он свою роль исполнил, как ушлый опер вешает на задержанного не его "подвиги" так и на него сейчас повесят всех собак. Лично я на подобные митинги не пойду поскольку они скорее за власть чем против.
(Reply) (Thread)

призывы к мятежам?

madeinprc
2017-03-17 11:34 am (UTC)
Я так понимаю, Аркадий принял окончательное решение остаться в Праге.
(Reply) (Thread)

Re: призывы к мятежам?

cangoose_si
2017-03-17 05:16 pm (UTC)
Резкость призывов к революции напрямую зависит от расстояния от места, где оная революция должна, по мнению призывающего, состояться. Замечательно призывать к бунту, четко зная, что не станешь случайной жервой бунтарской стихии.
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
colobus1
2017-03-17 11:36 am (UTC)
Этой строне поможет только хорошая оккупационная армия. На срок примерно в два-три поколения.
(Reply) (Thread) (Expand)
malpa
2017-03-17 11:36 am (UTC)
Только в Польше, например, была многотысячная "Солидарность". Она поднимала, вела и координировала. Без такого ядра никакие толпы на Красной Площади ничего не изменят. Поэтому начинать надо как раз с активизации протестующих. Короче, все начинается с движухи.
(Reply) (Thread) (Expand)
mr_oldcrow
2017-03-17 01:34 pm (UTC)
А потом выяснилось, что Валенса - стукач))
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
penetrat0r
2017-03-17 11:37 am (UTC)
Ворующий путинизм даже лучше неворующего, ИМХО.
(Reply) (Thread)
rikchel
2017-03-17 11:50 am (UTC)
Пока воруют, им не до нас. Так что- пущай воруют.
(Reply) (Parent) (Thread)
derik_536
2017-03-17 11:39 am (UTC)

Золотые слова Аркадий!

(Reply) (Thread)
georg4177
2017-03-17 11:39 am (UTC)
Ну не из Праги такие тексты, я извиняюсь.
Всё время, блин, к революции призывает тот, кому, блин, даже шариками лень махать.
(Reply) (Thread) (Expand)
saint_daemon
2017-03-17 11:46 am (UTC)
Жора, именно из Праги и именно такие. Писал бы такое в москау - уже уводили бы под белы рученьки.
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
rikchel
2017-03-17 11:47 am (UTC)
Так не согласуют же челобитную с палатками и баррикадами. Опять же без конвоя как? Кто от провокаторов защищать будет?
(Reply) (Thread)
zaykas
2017-03-17 11:51 am (UTC)
Вопрос коррупции - вопрос питания. Они умрут с голоду, если коррупции не будет. Система развалится в секунду ибо исчезнет главная скрепа.
(Reply) (Thread)
zaykas
2017-03-17 11:51 am (UTC)
Вопрос коррупции - вопрос питания. Они умрут с голоду, если коррупции не будет. Система развалится в секунду ибо исчезнет главная скрепа.
(Reply) (Thread)
n_lenin
2017-03-17 11:54 am (UTC)
Тяжелые проблемы не решаются простыми способами.
(Reply) (Thread)
fly_yorik
2017-03-17 02:46 pm (UTC)
Ну, например, безмозглая амеба превратилась в тебя методом простого тыка
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
sari4alex
2017-03-17 12:02 pm (UTC)
Однако у вас накипело!
(Reply) (Thread)
zloy_bonifaciy
2017-03-17 12:16 pm (UTC)
Вот как может человек быть таким дебилом, как автор данного блога?
Что бы на полном серьёзе предлагать в 2017 как модель и пример для подражания Майдан, Египет, Тунис и т.п.
(Reply) (Thread) (Expand)
newcrazyworld
2017-03-17 01:31 pm (UTC)

В вопросе уже зашит ответ. Может.

(Reply) (Parent) (Thread)
boyskaut0
2017-03-17 12:18 pm (UTC)
Дело не в умении, не в желании, и вообще ни в чём. Дело в самом пришивании подворотничка...Лучше так, чем никак
(Reply) (Thread)
alexsas2645
2017-03-17 12:22 pm (UTC)
Аркадий, ну что Вы право как маленький... Все революционные преобразования в современной России идут сверху. Исключение было только одно - февральская революция. И то вспомните в каких условиях она совершилась.

Ну выйдет цвет московской интеллигенции на пл. Революции и Манежку, ну пошумят малость. А потом разойдутся по своим уютным квартирам. В провинции и этого не произойдёт.

Делать ноги надо из расеи. Навсегда. Это единственный выход для тех, кому не нравится вся эта путинская хуета. А если по каким-либо причинам это невозможно, то и тут есть выход - внутренняя эмиграция, в которой жило поколение Ваших родителей.
(Reply) (Thread) (Expand)
bystander90
2017-03-17 12:33 pm (UTC)
Они в любой стране идут сверху, вот в чем дело. Революция удается, если против власти настраивается какая-то часть элит (в случае Майдана это были оппозиционные олигархи со своими деньгами, телеканалами, Правым сектором и т.п.)
Ну а сбежать от угроз в Прагу и в то же время предлагать людям идти грудью на амбразуру - это забавно, да.
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
elena_tt
2017-03-17 12:50 pm (UTC)
Народ не выходит на Майдан по двум причинам. 1) народ находится в ситуации жесточайшего угнетения уже несколько веков, причем в последнее столетие - особенно. Угнетение своей элитой! ( И кстати эта элита, зараза, вбрасывает всё время русофобские идеи, что "национальное сознание русского народа как раз предполагает тиранию" и т.п.). И народу понятно после Болотной, чем кончится (вернее, начнётся) такой выход на Красную - ещё на дальних подступах - в кутузку и т.д.
2) И народу понятно, в угоду кому будет перехвачена власть в случае победы Майдана - так же как в 91-93 годах. А вовсе не в пользу народа!
А Вам, Аркадий, это непонятно?
(Reply) (Thread)
angry_elf
2017-03-17 01:41 pm (UTC)
Теперь то же самое повторите после новостей про марши нетунеядцев.
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
nailhosny
2017-03-17 12:52 pm (UTC)
пусть навальный копает, чо ворчать-то, как бабуля..
(Reply) (Thread)
hoimogorow
2017-03-17 02:18 pm (UTC)
"Пилите, Шура, пилите"
(Reply) (Parent) (Thread)
ljuser012
2017-03-17 12:57 pm (UTC)
А вам не кажется, что это "немного" антисоциально - когда представители идеологии 5-10% населения приходят на площадь и вместо того чтобы помитинговать и уйти, строят баррикады и вообще мешают власти и остальному большинству.

Ну давайте тогда все так будут.

Наберётся 5% гомосексуалистов - выйдут они на площадь, откажутся уходить, построят баррикады и будут стоять под лозунгами "Мы не уйдём, пока гомофоб Милонов не сложит мандат!"

А потом наберётся 5% людей, которым наоброт гомосексуалисты ну очень сильно не нравятся, прямо они от этого есть не могут. Они тоже выйдут на площадь, построят баррикады и откажутся уходить. под лозунгом "Мы не уйдём, пока Галкина-Киркорова-Баскова не уберут из телевизора!"

И что? Вы предлагаете такую экстремистсткую уличную демократию? В нормальном демократическом обществе меньшинство уважает выбор большинства и не пытается устраивать баррикады, если вдруг они против выбора большинства. А полиция мнение большинства тоже уважает и все эти баррикады разгоняет и т.д.
(Reply) (Thread) (Expand)
slog2
2017-03-17 01:57 pm (UTC)
Закон разрешает требовать только то, что положено по конституции. Гомофобам запрещено иметь мандаты? Нет. Все расходятся, милонов доволен. Разрешено воровать? Нет. Требование прекратить воровать вполне законно.
(Reply) (Parent) (Thread)
escapistus
2017-03-17 12:59 pm (UTC)
Да нового Рюрика нада звать из-за бугра, чтоб управлял нами. Пращуры правильно придумали. Юрисдикцию менять надо, уходить под чужую, нормальную.
(Reply) (Thread)
andybelg
2017-03-17 01:10 pm (UTC)
Поддерживаю и разделяю. Но уповать на электорат это...немного легкомысленно. Если нет консолидирующего массы ядра, не будет ничего. Электорату то всё нравится.
(Reply) (Thread)
slog2
2017-03-17 02:00 pm (UTC)
Электорат своего мнения не имеет. Что ему скажут из зомбоящина, то ему и понравится. Рейтинг растёт до небес и падает в ноль за считанные дни.
(Reply) (Parent) (Thread)
sergey7777777
2017-03-17 01:23 pm (UTC)
В России автопробег против налога ротенбергу проводят с плакатами "путин помоги". Какой уж тут "С кострами, баррикадами и палатками"
Народ может выйти на площадь только с плакатами "слава путину, долой плохих чиновников".
(Reply) (Thread)
Виктор Нелин
2017-03-17 11:12 pm (UTC)
Два лайка этому столику!
(Reply) (Parent) (Thread)
makaronov
2017-03-17 01:30 pm (UTC)
+100
блаженные митричи просто смешны
(Reply) (Thread)
sergbalkov
2017-03-17 01:39 pm (UTC)
(прочитать 18.03)
поздравляю с днем рожденья
желаю счастья в личной жизни
и успехов в работе

читатель
(Reply) (Thread)
slog2
2017-03-17 01:40 pm (UTC)
Вот на двушечку и написал. Экстремизм, разжигание и так далее.
(Reply) (Thread)
ljuser012
2017-03-17 02:41 pm (UTC)
Автор уже не в России живёт.
(Reply) (Parent) (Thread)
( 116 comments Leave a comment )
Archive

Mar2017

S
M
T
W
T
F
S
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Tags
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Powered by LiveJournal.com
?

Log in

Or connect using: