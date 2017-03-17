Кто здесь власть

В современной России митинг против коррупции - примерно то же самое, что в горящем рушащемся туберкулезном диспансере митинг против туберкулеза.
Как по мне, неворующий путинизм - не особо лучше ворующего. И коррупция, безусловно, не самое страшное его преступление. Агрессивные оккупационные войны, вторжение, обстрелы городов, десять тысяч погибших, мракобесие, имперство, шовинизм, ксенофобия, нацизм, дебилизация, средневековье, насильственная моральная кастрация страны, репрессии, пытки - преступления куда серьезнее.
Лично я - против не конкретно этого состава правительства и конкретно этого Медведева.
Я против этой власти вообще, ин дженерал, целиком, и полностью.
А замена персонально Медведева на персонально Зайцева или персонально Птицина меня мало интересует.
Нет, можно сходить, конечно. В любом случае любая движуха лучше, чем недвижуха. Можно идти, можно не идти - результат один черт одинаковый.
В любом случае персональное воровство Димона - вопрос десятистепенной важности.
А еще меня от адептов религии "сейчас нас выйдет на митинг в огороженном загоне сто тысяч и мы ка-а-ак сменим власть" достала фраза "А что конкретно вы предлагаете?" Хаять-то каждый может, а вы предложите взамен что-то конкретное. Блин... Я последние шесть лет предлагаю взамен только одно и то же. Конкретное.
Дельное предложение вам от меня надо? Да без проблем. Двадцать шестого марта - или двадцать седьмого, или сорок пятого или какого хотите марта-апреля-мая-мартобря всей толпой вместо огороженного загона выходите на Красную площадь, или Площадь Революции, или Манежку, прибиваете к воротам Спасской Башни, или дверям Госдумы, или Горбатому мосту требование отставки правительства, или вывода войск или чего там хотите и НЕ УХОДИТЕ, БЛЯДЬ, ПОКА НЕ ДОБЬЕТЕСЬ ВЫПОЛНЕНИЯ СВОИХ ТРЕБОВАНИЙ!
С кострами, баррикадами и палатками. Да.
См., например, Майдан, Румыния, Польша, Тунис, Египет и далее по списку.
Вот вам повестка. Идите. Делайте.
Только вы ж все-равно пойдете шариками в загоне махать. На кой черт вам мои дельные предложения?
Ну, ок. Я ж не против.
Пожалуйста.
Но только уж оставьте мне мое право говорить, что это - также бессмысленно, как лечить сифилис валерьянкой, хорошо?
призывы к мятежам?
Re: призывы к мятежам?
Золотые слова Аркадий!
Всё время, блин, к революции призывает тот, кому, блин, даже шариками лень махать.
Что бы на полном серьёзе предлагать в 2017 как модель и пример для подражания Майдан, Египет, Тунис и т.п.
В вопросе уже зашит ответ. Может.
Ну выйдет цвет московской интеллигенции на пл. Революции и Манежку, ну пошумят малость. А потом разойдутся по своим уютным квартирам. В провинции и этого не произойдёт.
Делать ноги надо из расеи. Навсегда. Это единственный выход для тех, кому не нравится вся эта путинская хуета. А если по каким-либо причинам это невозможно, то и тут есть выход - внутренняя эмиграция, в которой жило поколение Ваших родителей.
Ну а сбежать от угроз в Прагу и в то же время предлагать людям идти грудью на амбразуру - это забавно, да.
2) И народу понятно, в угоду кому будет перехвачена власть в случае победы Майдана - так же как в 91-93 годах. А вовсе не в пользу народа!
А Вам, Аркадий, это непонятно?
Ну давайте тогда все так будут.
Наберётся 5% гомосексуалистов - выйдут они на площадь, откажутся уходить, построят баррикады и будут стоять под лозунгами "Мы не уйдём, пока гомофоб Милонов не сложит мандат!"
А потом наберётся 5% людей, которым наоброт гомосексуалисты ну очень сильно не нравятся, прямо они от этого есть не могут. Они тоже выйдут на площадь, построят баррикады и откажутся уходить. под лозунгом "Мы не уйдём, пока Галкина-Киркорова-Баскова не уберут из телевизора!"
И что? Вы предлагаете такую экстремистсткую уличную демократию? В нормальном демократическом обществе меньшинство уважает выбор большинства и не пытается устраивать баррикады, если вдруг они против выбора большинства. А полиция мнение большинства тоже уважает и все эти баррикады разгоняет и т.д.
Народ может выйти на площадь только с плакатами "слава путину, долой плохих чиновников".
блаженные митричи просто смешны
поздравляю с днем рожденья
желаю счастья в личной жизни
и успехов в работе
читатель