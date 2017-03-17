Кто здесь власть

В современной России митинг против коррупции - примерно то же самое, что в горящем рушащемся туберкулезном диспансере митинг против туберкулеза.

Как по мне, неворующий путинизм - не особо лучше ворующего. И коррупция, безусловно, не самое страшное его преступление. Агрессивные оккупационные войны, вторжение, обстрелы городов, десять тысяч погибших, мракобесие, имперство, шовинизм, ксенофобия, нацизм, дебилизация, средневековье, насильственная моральная кастрация страны, репрессии, пытки - преступления куда серьезнее.

Лично я - против не конкретно этого состава правительства и конкретно этого Медведева.

Я против этой власти вообще, ин дженерал, целиком, и полностью.

А замена персонально Медведева на персонально Зайцева или персонально Птицина меня мало интересует.

Нет, можно сходить, конечно. В любом случае любая движуха лучше, чем недвижуха. Можно идти, можно не идти - результат один черт одинаковый.

В любом случае персональное воровство Димона - вопрос десятистепенной важности.



А еще меня от адептов религии "сейчас нас выйдет на митинг в огороженном загоне сто тысяч и мы ка-а-ак сменим власть" достала фраза "А что конкретно вы предлагаете?" Хаять-то каждый может, а вы предложите взамен что-то конкретное. Блин... Я последние шесть лет предлагаю взамен только одно и то же. Конкретное.

Дельное предложение вам от меня надо? Да без проблем. Двадцать шестого марта - или двадцать седьмого, или сорок пятого или какого хотите марта-апреля-мая-мартобря всей толпой вместо огороженного загона выходите на Красную площадь, или Площадь Революции, или Манежку, прибиваете к воротам Спасской Башни, или дверям Госдумы, или Горбатому мосту требование отставки правительства, или вывода войск или чего там хотите и НЕ УХОДИТЕ, БЛЯДЬ, ПОКА НЕ ДОБЬЕТЕСЬ ВЫПОЛНЕНИЯ СВОИХ ТРЕБОВАНИЙ!

С кострами, баррикадами и палатками. Да.

См., например, Майдан, Румыния, Польша, Тунис, Египет и далее по списку.

Вот вам повестка. Идите. Делайте.

Только вы ж все-равно пойдете шариками в загоне махать. На кой черт вам мои дельные предложения?

Ну, ок. Я ж не против.

Пожалуйста.

Но только уж оставьте мне мое право говорить, что это - также бессмысленно, как лечить сифилис валерьянкой, хорошо?



