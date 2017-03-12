Нет, Человек-Пиздеж, конечно, тоже хорошо. Но если бы суперспособность выбирал я, то я бы, безусловно, был бы Человек-Насрать.

Ну, представь. Идешь ты такой по улице. И тут к тебе подваливает чувак.

- Привет. Я веган! Я не ем животных. И считаю всех, кто ест животных - мудаками.

А ты ему такой:

- Привет, брат! Ты самый лучший человек на земле! Ешь, что хочешь! И не ешь, что хочешь! Мне вообще насрать, что ты ешь! И что не ешь! Это исключительно твой личный выбор. Твое тело - твое дело. И, да, кстати, мне также насрать, что ты думаешь обо мне, мясоеде! Я самый толерантный человек на земле! Всем мир!

Идешь дальше.

- Привет, Человек-Насрать! Мы феминистки. Мы сделали баннер в фотошопе!

- Привет, сестры! Я самый толерантный человек на земле! Насрать на ваш фотошоп. Да и на ваш баннер тоже. Летайте в космос. Работайте в метро. Добывайте уголь в шахтах. Будьте чайлд-фри. Избирайтесь во власть. Захватывайте Арсенальную башню. Фотошопьте. Не фотошопьте. Спите с кем хотите. Писайте, как хотите. Делайте вообще всё, что хотите. Мне насрать. Вот вам мое благославенное «Насрать!» от всех толерантных людей мира!

- Спасибо тебе, Человек-Насрать.

Идешь дальше. Слышишь, в стороне: «Аааа! Геи! Заполонили всю Европу! Гейпарады! Бездуховность! Педофилы! Русофобы! Однополые браки! Аааа!»

Ну, все понятно. Милонов.

Расправляешь плащ. Взлетаешь. Толпа. Хоругви. Уже костры запаливают.

- Геи! Геи! Педофилы!!!

И тут ты влетаешь такой, шурша плащом, опускаешься посреди бесноватой толпы и пальцем так щелк: Насрать!

И видишь, как сразу светлеют лица. Как улыбки освещают хмурый питерский день. Как сияют обращенные на тебя глаза:

- Здравствуй, Человек-Насрать! И правда, чего это мы? Геи в Европе? Да насрать. Пусть живут, как хотят. Нам-то какое дело? Мы скрепные мужики, спим со своими женами, к нам никто не лезет, и мы ни к кому не полезем. Парады? Да нам-то что. Мы «Калинку-малинку» пляшем и счастливы. Однополые браки? Блин. Да пофиг. Не нам, тащемта, в аду гореть. Пусть каждый сам думает. Спасибо тебе, Человек-Насрать!

Но уже некогда насладиться беседой. Зовет, зовет в дорогу колокольный звон.

- Покемоны! Танцы на амвоне! Выставка Сидура! Оскорбление чувств верующих! Бесы! Еретики! Католики! Содомиты! Сжечь! Сжечь! Запретить аборты! Запретить джинсы! Платки! Всех в платки!

Энтео с Чаплиным и попом Смирновым. Кто ж еще.

Влетаешь в храм, прямо во время проповеди зависаешь над попом Смирновым, пальцами щелк: Насрать!

- Братья и сестры… Что-то я подумал… А ведь чота ебанулись мы тут немного. Покемонов в храме ловят? Да заради Бога. Двери дома Божьего открыты для всех. На амвоне танцуют? Да пусть танцуют, Господи. У меня внучкам столько же. Я ж совсем ебанутый буду, если в тюрьму этих девчух в балаклавах сажать начну, правда? Оскорбляют наши чувства? Блять, кто вообще придумал этот бред? Дайте мне кадило, я этого мудака по сопатке перетяну. Как можно оскорбить наши чувства? Что эта формулировка вообще значит? Распущенными волосами и макияжем? Вы вообще что ли идиоты? Пусть в этом мире цветут все цветы, Господь говорил как раз об этом. Аллилуя! Спасибо тебе, Человек-Насрать!

Или вот:

- Фашисты! Бендеры! Именем Бандеры улицу называют! Евроассоциация! НАТО! Донбасс никто не ставил на колени! Русский язык! Дедывоевали! Крым наш! Новороссия! Новороссия!

Гиркин. В окружении казаков.

Пальцем щелк.

- Эммм…. О чем то бишь мы, мужики? В Украине улицу именем Бандеры называют? Да насрать. Вот просто насрать. Суверенная независимая страна. Пусть как хотят, так и называют. Плечами пожали, отвернулись и ушли. На каком языке хотят, на таком и разговаривают. Какие хотят ассоциации, такие и подписывают. Мы уважаем любой выбор любого независимого суверенного государства. Деды воевали? Блин, три четверти века прошло. Уже новое тысячелетие наступило. При чем здесь это вообще… Что? Блядь, кто это сказал? Собрать вооруженные отряды на деньги православного бизнесмена, чтоб оккупировать территории соседней страны и захватить власть в суверенном государстве под мифическим предлогом защиты русских? Мне??? Так, вызывайте полицию нахрен. Это чистая триста пятьдесят четвертая «Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны». А остальные - пошли-ка, мужики, пива попьем, подумаем, как нам в нашей стране жизнь нормально наладить. А не лезть к другим устраивать полный пиздец со Сталинградом и Курской Дугой. Человек-Насрать, пойдешь с нами?

Ну, а чего ж нет. Есть у меня пара мыслей, как тут по уму все сделать. Пошли, перетрем. Может, что и получится.

- О, привет! А вы куда? Решать судьбы родины? А можно с вами? Люблю потрещать на эту тему. Кстати, Человек-Насрать, видел, тут Навальный очередное кино выпустил? Про кроссовки Димона. Ну, так у нас все по твоим заветам - нам насрать! Круто, правда?

А ты ему по ебалу такой - на!

- Охуел что ли? Кто тебя учил этому, опездол? Да мне насрать, что тебе насрать! Отрывай свою хипстерскую жопу от фейсбука и пиздуй на баррикады! Стой. Вот, возьми. Это пузырек со Святым «Пошел НаХуй». Если кто-то опять попытается увести тебя в огороженное согласованное стойло махать шариками - три раза окропи его Святым «Пошел НаХуй». Ну, а для закрепления эффекта можешь и из огнетушителя еще окатить. И только попробуй мне в этот раз покрышки не запалить! Ишь ты. Насрать ему… Чтоб я от тебя этого слова вообще больше не слышал!

В общем, вот вам новая национальная идея.

Отъебитесь от всех. Насрать.

Ну, в хорошем смысле.

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