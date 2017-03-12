starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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Человек-Насрать
starshinazapasa
March 12th, 11:25

Нет, Человек-Пиздеж, конечно, тоже хорошо. Но если бы суперспособность выбирал я, то я бы, безусловно, был бы Человек-Насрать.
Ну, представь. Идешь ты такой по улице. И тут к тебе подваливает чувак.
- Привет. Я веган! Я не ем животных. И считаю всех, кто ест животных - мудаками.
А ты ему такой:
- Привет, брат! Ты самый лучший человек на земле! Ешь, что хочешь! И не ешь, что хочешь! Мне вообще насрать, что ты ешь! И что не ешь! Это исключительно твой личный выбор. Твое тело - твое дело. И, да, кстати, мне также насрать, что ты думаешь обо мне, мясоеде! Я самый толерантный человек на земле! Всем мир!
Идешь дальше.
- Привет, Человек-Насрать! Мы феминистки. Мы сделали баннер в фотошопе!
- Привет, сестры! Я самый толерантный человек на земле! Насрать на ваш фотошоп. Да и на ваш баннер тоже. Летайте в космос. Работайте в метро. Добывайте уголь в шахтах. Будьте чайлд-фри. Избирайтесь во власть. Захватывайте Арсенальную башню. Фотошопьте. Не фотошопьте. Спите с кем хотите. Писайте, как хотите. Делайте вообще всё, что хотите. Мне насрать. Вот вам мое благославенное «Насрать!» от всех толерантных людей мира!
- Спасибо тебе, Человек-Насрать.
Идешь дальше. Слышишь, в стороне: «Аааа! Геи! Заполонили всю Европу! Гейпарады! Бездуховность! Педофилы! Русофобы! Однополые браки! Аааа!»
Ну, все понятно. Милонов.


Расправляешь плащ. Взлетаешь. Толпа. Хоругви. Уже костры запаливают.
- Геи! Геи! Педофилы!!!
И тут ты влетаешь такой, шурша плащом, опускаешься посреди бесноватой толпы и пальцем так щелк: Насрать!
И видишь, как сразу светлеют лица. Как улыбки освещают хмурый питерский день. Как сияют обращенные на тебя глаза:
- Здравствуй, Человек-Насрать! И правда, чего это мы? Геи в Европе? Да насрать. Пусть живут, как хотят. Нам-то какое дело? Мы скрепные мужики, спим со своими женами, к нам никто не лезет, и мы ни к кому не полезем. Парады? Да нам-то что. Мы «Калинку-малинку» пляшем и счастливы. Однополые браки? Блин. Да пофиг. Не нам, тащемта, в аду гореть. Пусть каждый сам думает. Спасибо тебе, Человек-Насрать!
Но уже некогда насладиться беседой. Зовет, зовет в дорогу колокольный звон.
- Покемоны! Танцы на амвоне! Выставка Сидура! Оскорбление чувств верующих! Бесы! Еретики! Католики! Содомиты! Сжечь! Сжечь! Запретить аборты! Запретить джинсы! Платки! Всех в платки!
Энтео с Чаплиным и попом Смирновым. Кто ж еще.
Влетаешь в храм, прямо во время проповеди зависаешь над попом Смирновым, пальцами щелк: Насрать!
- Братья и сестры… Что-то я подумал… А ведь чота ебанулись мы тут немного. Покемонов в храме ловят? Да заради Бога. Двери дома Божьего открыты для всех. На амвоне танцуют? Да пусть танцуют, Господи. У меня внучкам столько же. Я ж совсем ебанутый буду, если в тюрьму этих девчух в балаклавах сажать начну, правда? Оскорбляют наши чувства? Блять, кто вообще придумал этот бред? Дайте мне кадило, я этого мудака по сопатке перетяну. Как можно оскорбить наши чувства? Что эта формулировка вообще значит? Распущенными волосами и макияжем? Вы вообще что ли идиоты? Пусть в этом мире цветут все цветы, Господь говорил как раз об этом. Аллилуя! Спасибо тебе, Человек-Насрать!
Или вот:
- Фашисты! Бендеры! Именем Бандеры улицу называют! Евроассоциация! НАТО! Донбасс никто не ставил на колени! Русский язык! Дедывоевали! Крым наш! Новороссия! Новороссия!
Гиркин. В окружении казаков.
Пальцем щелк.
- Эммм…. О чем то бишь мы, мужики? В Украине улицу именем Бандеры называют? Да насрать. Вот просто насрать. Суверенная независимая страна. Пусть как хотят, так и называют. Плечами пожали, отвернулись и ушли. На каком языке хотят, на таком и разговаривают. Какие хотят ассоциации, такие и подписывают. Мы уважаем любой выбор любого независимого суверенного государства. Деды воевали? Блин, три четверти века прошло. Уже новое тысячелетие наступило. При чем здесь это вообще… Что? Блядь, кто это сказал? Собрать вооруженные отряды на деньги православного бизнесмена, чтоб оккупировать территории соседней страны и захватить власть в суверенном государстве под мифическим предлогом защиты русских? Мне??? Так, вызывайте полицию нахрен. Это чистая триста пятьдесят четвертая «Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны». А остальные - пошли-ка, мужики, пива попьем, подумаем, как нам в нашей стране жизнь нормально наладить. А не лезть к другим устраивать полный пиздец со Сталинградом и Курской Дугой. Человек-Насрать, пойдешь с нами?
Ну, а чего ж нет. Есть у меня пара мыслей, как тут по уму все сделать. Пошли, перетрем. Может, что и получится.
- О, привет! А вы куда? Решать судьбы родины? А можно с вами? Люблю потрещать на эту тему. Кстати, Человек-Насрать, видел, тут Навальный очередное кино выпустил? Про кроссовки Димона. Ну, так у нас все по твоим заветам - нам насрать! Круто, правда?
А ты ему по ебалу такой - на!
- Охуел что ли? Кто тебя учил этому, опездол? Да мне насрать, что тебе насрать! Отрывай свою хипстерскую жопу от фейсбука и пиздуй на баррикады! Стой. Вот, возьми. Это пузырек со Святым «Пошел НаХуй». Если кто-то опять попытается увести тебя в огороженное согласованное стойло махать шариками - три раза окропи его Святым «Пошел НаХуй». Ну, а для закрепления эффекта можешь и из огнетушителя еще окатить. И только попробуй мне в этот раз покрышки не запалить! Ишь ты. Насрать ему… Чтоб я от тебя этого слова вообще больше не слышал!

В общем, вот вам новая национальная идея.
Отъебитесь от всех. Насрать.
Ну, в хорошем смысле.

В рамках проекта "Журналистика без посредников"
Как обычно, кто считает нужным, сколько считает нужным
Теперь можно перевести и на номер МЕГАФОН: +7 926 558 57 89
Яндекс-кошелек, номер 410 011 372 145 462.
В Сбербанке карта номер 4276 3800 8339 8359.
Для пользователей WebMoney рублевый кошелек номер R361089635093.
Для пользователей WebMoney долларовый кошелек номер: Z525692199692
Для пользователей MasterCard, VISA и Maestro карта номер 4276 3800 8339 8359.
Мультивалютная карта "Приватбанка" номер: 5168 7423 3613 0608.
Либо просто кинуть на телефон
МТС: +7 915 237 41 78.
Мегафон: +7 926 558 57 89
Спасибо



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Журналистика без посредников
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
101 comments :
( 101 comments Leave a comment )
unlimmobile
2017-03-12 10:27 am (UTC)
есть еще синоним - "поебать на..." или "глубоко поебать на..." - бери на вооружение!

Edited at 2017-03-12 10:28 am (UTC)
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z_zwang
2017-03-12 05:15 pm (UTC)
это тоже не гуд, но всяко лучше, чем кремлеботское "насрать".

не отпускает россиюшка ((

уж тогда человек - пофиг )
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katin_andrey
2017-03-12 10:28 am (UTC)
Влететь? Собьют!
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bratya_zabaday
2017-03-12 10:47 am (UTC)
О Трампе, пидорах и патриотизме: http://bratya-zabaday.livejournal.com/25648.html

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zavod007
2017-03-12 10:52 am (UTC)
только вопрос не в том, на каком языке говорят, а в том, что людей жгут.

а так-то да.
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dz1m
2017-03-12 10:58 am (UTC)
Да ужас просто что эти кацапы творят:

"В Туве зверски убили и сожгли семью из четырех человек
Телеканал "Звезда"-3 мар. 2017 г.
В Туве на месте пожара сотрудники МЧС обнаружили четыре трупа. Трагедия произошла в городе Ак-Довурак. Об этом сообщает РИА ..."

Кетай уведи вайска!
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colobus1
2017-03-12 11:04 am (UTC)
Ребята, а кто вы такие?
- Мы пофмгисты!
А что сме значит?
- Да пофиг нам на все! Такие наши принципы!
А как вы относитесь к деньгам?
- О, деньги мы любим.
А как же ваши принципы?
- А нам пофиг на наши принципы! (Старый анекдот)

Но тем не менее идея хорошая.
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xinguano
2017-03-12 11:20 am (UTC)
в моем детстве в анекдоте была партия похуистов.

только там концовка была смешнее:

...- а дело мира во всем мире?

- похуй!

- а зарплата?

- а вот зарплата - не похуй...

- так неувязочка же!

- а неувязочка - похуй!

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boristumentcev
2017-03-12 11:21 am (UTC)
Смотри, как свободный воздух положительно влияет на творчество! Удачи тебе, человек-насрать от меня, - человека-похуй!
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shchipok
2017-03-12 11:25 am (UTC)
Браво, Аркадий!
Спасибо!!!
И пусть сопливо-школотные (по своим более чем скудным черепно-мозговым извилинам) ватники, гадящие в ЖЖ комментариях, идут в ту самую "пешую эротическую прогулку по известному адресу".
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livejournal
2017-03-12 11:32 am (UTC)
Здравствуйте!
Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
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livejournal
2017-03-12 11:32 am (UTC)
Здравствуйте! Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal России! Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
(Reply) (Thread)

Прикол для пранкеров...

e4
2017-03-12 11:39 am (UTC)
Позвонить в Ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова с вопросом: гробовщики ещё нужны или нет, можем взять на обслуживание - тариф "Цинковый" ?!

Edited at 2017-03-12 12:07 pm (UTC)
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Re: Прикол для пранкеров...

dezugner
2017-03-12 12:14 pm (UTC)
или спросить не нужны ли акваланги
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dagrael
2017-03-12 11:54 am (UTC)
Невоплотимая мечта...
Кацапье только тем и живет, что выискивает предлоги для "не насрать". Им попытаться насрать на что-либо в мире - это равносильно лишению себя Великой Национальной Идеи, Духовности, Скрепности и вообще всего, на чем зиждется их альтернативный мирок.
А текст неплох.
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claire_1973
2017-03-12 12:03 pm (UTC)
Здравое отношение к жизни и чужим тараканам. Ещё более здравым становится. когда этих тараканов начинают усиленно пропихивать на съедение нормальным людям.

Ничуть не лучше было бы, если бы вместо оголтелых геополитиков-путинистов-русофобов телевизором завладели бы феминистки, коммунисты, Навальный или гайдаровцы.

Нужно всё же менять систему, а не царя.
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nailhosny
2017-03-12 12:21 pm (UTC)
если насрать, то и аргументировать не надо ("Мы уважаем любой выбор любого независимого суверенного государства"). не любляю я говно типа смирнова, поэтому мне не насрать.

Edited at 2017-03-12 12:23 pm (UTC)
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eugine74
2017-03-12 12:31 pm (UTC)
Я вот чего никак понять не могу - а где тут журналистика? Без посредников - не спорю. Но журналистика? Кроме дневничка с личными мнениями автора - нет ничего.
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и реквизитов для их оплаты.))

zavod007
2017-03-12 12:56 pm (UTC)
.
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i7pofet
2017-03-12 12:32 pm (UTC)
У супермена "насрать" детей будут насиловать педофилы прямо в школе, а вместо математики слово Божье преподавать в перерывах между изнасилованиями и приемом наркотиков
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andreyt79
2017-03-12 12:54 pm (UTC)
а вы, супермен-диана шурыгина, не путайте "насрать" со вседозволенностью. С педофилами и насильниками должна бороться полиция.
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rivvv
2017-03-12 12:32 pm (UTC)
Аркадий, а помнишь старую армейскую хохму? Если ты плюнешь на общество, то общество этого не заметит, но если общество плюнет на тебя, то ты утонешь. Вот так же и с "насрать". Когда насрать одному - это просто грязно. Но если на тебя насрать всем... я думаю, что лучше уж в плевках утонуть.
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bulbamaster
2017-03-12 12:33 pm (UTC)
Мощно задвинул! Внушает!
Но вот на последние 13 строчек - реально насрать.
Они вообще ни в вагину, ни в ополчение.
Если бы не эти 13 строк, то можно было бы сказать, что автор не мудак, но...
Не получается.

Змей всё сказал.
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hogzon
2017-03-12 12:36 pm (UTC)
я даже первый абзац ниасили, так мне на этот псто насрать
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hogzon
2017-03-12 12:34 pm (UTC)
мне насрать на этот псто
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m_gluk
2017-03-12 12:36 pm (UTC)

Насчет "Отъебитесь от нас" - это украинская национальная идея, озвученная Лесем Поддеревянским еще года три назад. Но от повторения менее актуальной она не не становится.

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так и отъебались бы от крыма?

zavod007
2017-03-12 12:58 pm (UTC)
раз такая философия.
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ollo
2017-03-12 12:46 pm (UTC)
Получается, что "насрать" - это выборочное? На геев насрать, а на Димона - не насрать? Нельзя так, это не по либеральному, надо чтобы на все насрать, без исключения.
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krasa74
2017-03-12 03:38 pm (UTC)

На димона тем более насрать...

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andreyt79
2017-03-12 12:52 pm (UTC)
Вот теми же словами 3 года пытался образумит родичей: "отъебитесь от Украины, это их дело, их проблемы, их судьба." Хуй там - если мы отъебемся, тут же приебутся геи-солдаты наты.
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vvsto4ka
2017-03-12 01:41 pm (UTC)

Ну и, собственно, конец человечеству...

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screwdriver78
2017-03-12 01:48 pm (UTC)
Да и туда ему и дорога.
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screwdriver78
2017-03-12 01:48 pm (UTC)
Ежели бы Украине не лезла демонстративно в НАТО - мож было бы и насрать. А так - нет. После того, как в Крыму начали готовить здание под представительство НАТО - вариантов других, кроме как крымнаш, уже не было, Ну а остальное уже само как намоталось так и пошло.
По остальным пунктам в общем согласен.
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kraken_ktulhu
2017-03-12 04:50 pm (UTC)
Пиздобол? Нахуй!
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