starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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Без купюр
starshinazapasa
March 10th, 9:50

Александра, дизайнер, Украина, Киев:
Добрый день! Вопрос у меня такой: Аркадий, когда Вам в жизни было действительно страшно?

Ответ
Много раз. Страшно было, когда нас из учебки привезли в Моздок, и на соседних путях мы увидели эшелон с разорванной сожженной техникой, идущей ОТТУДА. Страшно лежать на открытом пространстве, когда с высотки по тебе бьют гаубицы. Страшно было, когда ночью на мост вышли танки, развернулись и пошли на нас, и началась паника, и ты ловишь какого-то бегущего мимо пулеметчика, разворачиваешь его, кладешь в ямку и сам падаешь рядом с ним – все-таки пулемет, все-таки хоть что-то. Страшно ехать на войну второй раз. Намного страшнее, чем первый. Страшно было, когда погиб Игорь. Страшно ждать ареста. Страшно, когда начинается патриотическая истерика, и твой адрес выкладывают в интернете с предложением «зайти к ублюдку в гости». Страшно, когда первого сентября стоишь на детской линейке и стараешься закрыть лицо капюшоном, потому что про тебя вчера показали фильм «17 друзей хунты» и ты боишься, что твоего ребенка после этого начнут травить в школе, как дочь врага народа. Страшно стоять беззащитным «руки на стену, ноги на ширине плеч» перед заведенными до истерики агрессивными мужчинами в берцах с металлическими вставками. Страшно было, когда избитого, голого с мешком на голове вывели на расстрел и поставили к дереву. А потом бросили в серой зоне.

Страшно, когда понимаешь, куда катится страна и что она уже натворила.
И страшно от того, что она еще натворит. Жизнь в России – вообще способствует всевозможным страхам, фобиям и паранойям.




Оксана, филолог, Украина, Киев

Аркадий, как жить после жуткой правды, открывшейся Вам в ходе войн? Как жить после того, когда Вы, подвергшись невообразимой травле, точно узнали, что из себя представляет человеческое большинство? Что давало сил? Вашим мужеством восхищаюсь безмерно. И всегда, читая Вас - и о Вас, думаю: а чувствуете ли Вы, в скольких умах и сердцах находите горячий отклик?

ОТВЕТ: Спасибо. Сил мне давала хорошая доля здорового цинизма. А такж владение гражданским гладкоствольным оружием самозащиты и металлическая дверь. Но, на самом деле, этот опыт очень полезен. Он дает понимание того, как будет развиваться ситуация и как люди будут себя вести дальше. Например, после девяностых, я во многом могу предсказать изменения общественного поведения в Украине. Война ведь на любое общество действует всегда одинаково. На земле же, зная, как нужно себя вести с агрессивными вооруженными людьми, что можно говорить, а что нельзя - допускаешь меньше ошибок, быстрее находишь с ними общий язык и, в итоге, дольше живешь.

Дмитрий Мезенцев

Аркадий здравствуйте, чем Вы объясните, что понятие репутации оказалось девальвировано в нашем обществе, что она означает для Вас? Спасибо

ОТВЕТ: Столетием войн, революций, репрессий, развала, потрясений. В такой ситуации, когда миллионы людей стирают в лагерную пыль, репутация перестает иметь какое бы то ни было значение. А тем, кто пришел потом, вообще на все плевать, кроме дворцов, миллиардов и яхт. В их понимании как раз таки это делает нормальную репутацию. Нормальные пацаны, чо, всё есть, хорошо живем, всем купим, всех продадим - в их понимании это и есть вершина карьеры. Лично же для меня репутация очень важна. Я никогда не буду договариваться тем, с кем считаю невозможным, пожимать руки кому-то из соображений целесообразности и вообще даже не хочу, чтоб мое имя стояло в одном ряду с именами тех, кого я считаю ответственными за те или иные преступления. И деньги или возможная выгода меня в этом смысле не интересуют вообще. Армия такому подходу очень хорошо учит. Тюрьма, говорят, тоже. Подумай сто раз, прежде чем обниматься-целоваться с кем-то. Там очень быстро учишься тому, что нельзя кормиться с той руки, с которой нельзя. Лучше потом самому повеситься.

Алексей, производство, Саратов

У Вас есть видение или предчувствие того, куда может прийти наша страна через 5-10 лет?

ОТВЕТ: Россия находится сейчас на такой развилке, что я допускаю любой вариант развития событий. От точки экстремума «власть плавно перейдет в руки Медведева, от него плавно в руки Навального и под его руководством Россия станет — ну если не демократическим государством с соблюдением прав человека, то хотя бы перестанет быть психушкой» — до точки экстремума «власть захватят совсем уже поехавшие головой фашисты и садисты и утопят в крови сначала страну, а затем и полмира». Между этими двумя вариантами я допускаю любое развитие событий включительно.

Но все же это в более долгосрочной перспективе. Если же говорить о ближайших 5 - 10 годах, то все будет примерно так, как сейчас - стареющий Путин на троне, окукливание страны, её нарастающая изоляция, обнищание население, постепенное сползание в сторону третьего мира и вечная война с кем-нибудь.

zamiridru

Как Вы считаете, такой большой процент людей, 100-процентно доверяющих тому, что им сказали и показали по телевизору, характерен только для нашей страны? С уважением, Алла.

ОТВЕТ: Нет, конечно. На земле еще много замечательных мест, где критическое мышление у значительной части населения напрочь отсутствует и заменено пропагандой и фанатизмом. ИГИЛ, например. Или вот Турция теперь. Мир вообще, на мой взгляд, входит в новую стадию, где процент людей, съевших свой собственный мозг, значительно вырастет.

yuriy_kuzmich

Здравствуйте, Аркадий Аркадьевич! Что по-Вашему значит - война выпускает из людей наружу их "демонов", присущих дикой природе человека, и только в таком состоянии и можно воевать? ВЫ в себе "их" обнаружили? Благодарю за внимание. Всех Вам благ и удачи.

ОТВЕТ: Конечно. Я помню момент, когда сошел с ума. В горах, когда убило Игоря - моего земляка и лучшего друга. Мне кажется, я уже начал видеть себя со стороны. Пуля попала в дерево сантиметрах в двадцати над моей головой и я зачем-то начал её выгрызать. Зубами. Вцепился в дерево и начал выгрызать её, эту пулю. И выл. Я тогда хотел убить всех, всех чеченцев - детей, стариков, женщин. Всех. Собственными руками. Не просто убить - и изруть на куски, порвать, раздавить. Война страшна не тем, что она отрывает руки - ноги. Война страшна тем, что она отрывает душу. Налет цивилизации очень тонок. Человеческое слетает очень быстро. И проступает животное. Своя-то жизнь ничего не стоит, не то, что чужая. Война снимает запреты. Если можно убивать детей - значит, можно всё. Но в таком состоянии воевать как раз плохо. Воевать как раз лучше с ясной головой, холодным спокойным расчетом и без истерик.

kirxco 08 марта 2017 | 17:21

Аркадий, как вы считаете, сможет ли когда-нибудь Россия научиться защищать русскоязычных граждан, не присоединяя их тем или иным способом к себе? Ведь цели по защите этих граждан, по большей части, правильные, а вот методы вызывают по меньшей мере недоумение.

ОТВЕТ: Защищать от кого? Какие цели защиты правильные? Я был и в Киеве, и во Львове, и на Востоке - за русский язык никто не убивает, русских никто не есть, детей никто не распинает. Эта война - полностью сделана пропагандой. Это первая такая война в истории человечества. От кого и как надо было защищать русских в Украине? От кого и как надо защищать теперь русских где бы то ни было? Кто им угрожает? Бишкек - абсолютно русскоязычный город. Таллинн - русскоязычный. Киев  - стопроцентно русскоязычный был. Я даже в Праге иногда могу разговаривать по-русски. От кого и кого тут надо защищать?

Максим, студент

Здравствуйте Аркадий. Вы говорите, что никакой мирной передачи власти в России не будет, а будет только кровавый, бессмысленный, беспощадный русский бунт. Главный вопрос: а существуют, хотя бы теоретически, условия, при которых бунт всё-таки не перерастёт в кровавый? Будет ли после него в России люстрация, настоящая демократия, и что случится с журналистами-пропагандистами после неё?

ОТВЕТ: Конечно, существуют. Но, проблема в том, что даже если это произойдет и страна сделает очередной разворот от авторитаризма к демокркатии и свободе - кардинального изменения сознания все равно не случится. ТАкой разворот уже был, в 1991 году, и всего через девять лет после того, как Дзержинского возили мордой по асфальту, страна выбрала «вертикаль власти» и полковника КГБ, а через двадцать - российские танки штурмуют украинские города. Во что поверить вообще было невозможно еще совсем недавно. Если свобода легко приходит - от неё так же легко и отказываются. Чт свобода стала ценностью - она должна быть завоевана. Поэтому, к сожалению, я теперь совершенно не верю, что даже если Россия от состояния психиатрической палаты верентся к состоянию относительно свободного демократического общества - она потом еще лет через двадцать не совершит опять этот поворот и опять не сойдет с ума. Нужен кардинальный слом мышления. Для того, чт это произошло в Германии, понадобилось двадцать лет денацификации с примененем внешних врачей. Здесь этого пока не просматривается. Поэтому, я думаю, что никакой люстрации не будет, показательных судов не будет и все те, кто в той или иной мере причастен к развязыванию и ведению этой агрессивной войны преотлично доживут в своих дворцах в глубокой старости и умрут миллиардерами.

Андрей, строительство, Пенза

Аркадий, подскажите, если знаете: как в этой "атмосфере ненависти" воспитывать детей? На чем делать акцент и о чем меньше говорить? Боюсь, скоро будут противоречия со школой. С уважением. Андрей Пенза.

ОТВЕТ: Алексей, я тоже боялся, что в школе ребенку будет песочить мозги, но потом пришел к выводу, что школа школой, но мировоззрение складывается в семье. Я для себя нашел такой рецепт - примерно раз в полгода вывозить ребенка из страны и показывать ему, как живут в нормальном, не сошедшем с ума мире. Что такое архитектура. Как по настоящему должен выглядеть город. Как нормально должен работать транспорт. Какого цвета должны быть бордюрные камни. Что такое открытое дружелюбное пространство без заборов. Как в  здоровых обществах у людей принято коммуницировать друг с другом. Что такое мир без агрессии, мусора и собачьего дерьма на газонах. И, оказалось, что это замечательно работает. Заряда нормальной жизни хватает потом еще на полгода жизни в России.

Дмитрий, инженер, США, Нью-Йорк

"Выиграла" ли Украина по скорости реформ и созданию собственной нации из-за вынужденной войны против российской оккупации? Если бы всё закончилось на Крыме, было бы лучше или хуже в долгосрочной перспективе? Проще говоря, что лучше - медленно бегать или быть однажды избитым до полусмерти и научиться бегать быстрее? Спасибо.

ОТВЕТ: Мы не знаем, как развивалась бы ситуация в Украине, если бы не было российского вторжения. Возможно, она сейчас утонула бы в олигархических войнах и реально начала бы распадаться. Я допускаю такой вариант. А, возможно, те силы, которые брошены на отражение внешней агрессии, были бы брошены на внутренние перемены и Украина сейчас бы уже показывала гигантские темпы реформ и роста. Мы этого не знаем. Но мы знаем совершенно точно, что та ситуация, какая есть, есть из-за того, что Россия напала на Украину. И по-настоящему страшным это преступление является потому, что Россия в этой войне утилизировала свои самые маргинализованные слои населения, а в Украине в этой войне поначалу погибали самые пассионарные, самые деятельные, самые идейные слои общества. Которые и могли бы делать перемены в стране.

Это совершеннейшая подлость. Она меня до сих пор расстраивает, как ребенка. То есть ты сам вроде как менторским тоном старшего брата-покровителя свысока обещал человеку защиту, а когда он тебе доверился, толкаешь его в лужу и ржешь над ботаником. Это такое мелкопакостническое паскудство, от которого нормально формирующася недеформированная личность отходит уже в детсадовском возрасте. Вызывает уже даже не стыд, не брезгливость, не жалость, не "противно", а... Даже слова не подберу.
Ну, ничего. Парень встал из лужи, посмотрел гопникам в глаза, понял, что к чему, и пошел в качалку. Украина на ровном месте, совершенно с нуля создала армию, способную уже как минимум сдерживать агрессию иррегулярных формирований.

Другое дело, что война никогда не объединяет общество. Она может его на время консолидировать, но затем всегда - разъединяет. Это правда проблема.

"Эхо Москвы"
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12 comments :
( 12 comments Leave a comment )
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boristumentcev
2017-03-10 10:51 am (UTC)
"Возврат Крыма обошел освоение космоса среди поводов для гордости россиян"

У российских собственная гордость!
- На гейропу смотрим свысока!
Пусть мы обосрались даже в спорте,
но зато украли до фига!
Взращены мы лагерной моралью,
- доблестью считается у нас,
оглушив дубиной капитально,
ближнего до нитки обокрасть!
Движимые воровской идеей,
мы сплотимся около вождя,
что водил ночами нас "на дело"
и давал работу кистеням.
Вся страна - одна большая "зона",
где рулит и властвует "пахан",
а иная жизнь нам не знакома,
да и не по вкусу она нам.
Мы живём и дышим криминалом.
Нас ведёт бандитская стезя.
Так давайте нынче с пьедесталов
Юрия Гагарина свергать!
А на постамент его вакантный
водрузим персон совсем иных:
Кудеяра, Каина - Ивана,
- социально близких и родных!"





Edited at 2017-03-10 10:54 am (UTC)
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galleja
2017-03-10 12:20 pm (UTC)
А представьте как немцы гордились аншлюзом Австрии и Чехии.
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d_nation
2017-03-10 11:02 am (UTC)
очеень интересно.

мне отметилось: судя по всему Россия - очень политизированная страна (это про 1 сентября). Какая разница какие политические взгляды у родителей?

кстати, если у Вас в РФ дети начнут травить в школе ребенка за маму-папу..в это мне не верится: дети друг друга травят только по личным соображениям, за уши например.

а если со стороны школы.......... на мой взгляд это идиотизм: в школе ведь учится ребенок, а не папа.

например: у нас в классе учатся дети и уличных нелегальных продавцов сигарет. И что? Им хоть раз когда кто слово сказал? Нет. Это их дело чем они на жизнь зарабатывают, у них 4 детей.

бред. советской власти.
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morseanen
2017-03-10 11:45 am (UTC)
у меня совершенно разобычные уши и даже красивый нос. И я совершенно нормальный человек со стороны. Но травили меня в школе за то, что я еврей. Детям только дай повод. Любой.
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d_nation
2017-03-10 12:03 pm (UTC)
вот про это я и говорю: дети - злые, могут придумать что угодно, кто еврей, кто за уши слоник, кто ещё чего. Но не придумывают за родителей (в смысле не чмырят за род занятий родителей). Они просто придумывают поводы из того что видят.

вот поэтому мне и не верится что они будут придумывать поводы из того что не видят (работы папы), они на практике так не делают.

что касается национальности: твоим однокласникам наверное вообще не было поводов к тебе, поэтому придумали такой.
например, у меня у ребенка учатся дети с национальностями: евреи, латыши, беларусы, русские, украинцы, южноафриканцы и т.д... но "мочат" они друг друга за уши, прически и так далее..
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morseanen
2017-03-10 12:57 pm (UTC)
Такие штуки дети не берут с воздуха. Да, длинные уши - очевидно. А вот за мамa проститутка или папа еврей, это идет к ним от взрослых, сиречь родителей.
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d_nation
2017-03-10 01:25 pm (UTC)
извини, но значит это в РФ так, а у нас в Латвии такого нет.

с точки зрения школы: если ребенок начнет ругаться по национальности, то родителей вызовут в школу и тааакое устроят... и ещё и в полицию заявление напишут.

расскажу пример толерантности:) у нас в классе есть мальчик у которого папА беларус, а мамА - южноафриканка, сам он понятно дело - черный. Единственный раз его однокласница обозвала негром... Он её в ответ - Арабский баба. Потому что у неё внешность - чисто ребенок арабов, хотя она дочь поляка и украинки. И всё, больше никто не вспоминает что он черный..

а что касается евреев, так единственный случай был не с детьми, а с родителями: на родительском собрании один папашка завывал что его сыну то не так, это не едак и так далее и тому подобное... Так ему мамашки так и сказали: Знаем мы эти мацы, прекратите, а то вы из своего сына не мужчину растите, а бабу какую-то.
Папашка проникся и больше на родительских собраниях не завывает...

так что серьезно: если дело действительно так, то родители в РФ неправильно детей учат.
А по-сути это от безденежья: чуть что не так, так вечно во всем другие национальности виноваты..
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katin_andrey
2017-03-10 11:42 am (UTC)
Эхо? Не читаю уже года три, гнилая конторка.
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вававав авававав
2017-03-10 01:59 pm (UTC)
а где же плашка с реквизитами и просьбой насыпать денег?
(Reply) (Thread)
Иван Васильев
2017-03-10 02:46 pm (UTC)
Написано же, этот пост без купюр.
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rivvv
2017-03-10 03:43 pm (UTC)
Я так понял: он в Праге без семьи. Как же он их оставил-то в тоталитарном государстве? Хотя я кажется знаю. Там ребенка учат бесплатно.
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deaduality
2017-03-10 03:50 pm (UTC)

Не страшно быть пиздаболом

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