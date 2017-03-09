starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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Аркадий Бабченко
starshinazapasa
March 9th, 12:31



Разговариваем с Инной Курочкиной в целом за жизнь. Про Чечню, про Грузию, как я попал в армию, про ПТСР и вообще про всю подноготную и про то, как так все получилось.

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Журналистика без посредников
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
11 comments :
( 11 comments Leave a comment )
  • 1
bedsrestti
2017-03-09 11:55 am (UTC)
Костыли превратились в декорацию. Типа пострадал за дело и теперь вынужден страдать.
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rivvv
2017-03-09 12:58 pm (UTC)
Ага. В Чехии... :)
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dimintc
2017-03-09 01:53 pm (UTC)
это скрытая реклама костылей
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borzja
2017-03-09 02:58 pm (UTC)
Костыли-то небось казённые! =)
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drugayatatiana
2017-03-09 04:10 pm (UTC)
Отличное интервью. И журналистка вменяемая, в отличии он Немцовой.
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Нахуй рашку.

ext_1716962
2017-03-09 04:58 pm (UTC)
Хороший ты человек Аркадий, умнеешь с годами.
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Re: Нахуй рашку.

ext_1716962
2017-03-09 04:58 pm (UTC)
Главное - не отступать и не сдаваться.
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malpa
2017-03-09 05:27 pm (UTC)
Спасибо, Аркадий.
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vasjad
2017-03-09 08:32 pm (UTC)
Нам, диванным экспертам, тяжело судить о настоящем военном журналисте. Да ещё и настоящем солдате, воевавшем. Даже Путлер и тот не воевал ни дня. И потому, не имеет никаких прав преследовать Аркадия. Думаю, что и тот генеральчик тоже не ходил в атаку, пороха не нюхал. А только доносами занимался. И нюхал зады высшего начальства. Но к травле подключены тут и всякие "космобольские кривды, ой, - правды", прочие подключенные газеты - с травлей в стиле добрых дел на всяких т.н. "отклонистов и прочих троцкистов" и троек 30-ых годов. И это вместо того, чтобы показывать и рассказывать про дворцы Медведева, дела Чаек, сынка Рогозина, дочках Путина... Но надо же электорат отвлекать от дворцов Озёрных. И чтобы те не громили их, пусть против "либералов" , против выставок, против осокрблений религиозных чуйств... Не каждый день Вова снимает десяток генералов. Особенно - из МВД. Требуя улучшить работу системы. И вряд ли потому, что они перестарались. Скорей всего их выпер он, потому что эти генералы недостаточно жестокие. Значит, никаких оттепелей не будет. А вот насчёт правды про то, что на одних каналах хвалили русских, а на других чеченцев, поливая противоположные стороны - и что правда посередине - это не так. Вы же сказали, что Россия была неправа в той войне против Чечни. 2 раза, причём. То, что она неправа была доказывается контрибуцмиями, которые Кремль платит теперь уже 146% Чечне. В которой нету и не будет места Ичкерии. И потому, правда была только на стороне Ичкерийцев. Но теперь нету ичкерийцев. Не осталось их. Или мертвы, или сдулись-сдались-продались. Только единицы продолжают борьбу. Да и само слово "правда" ленинцы-совковцы уничтожили. Назвав свою лживейшую совковую желтушнокоммунистическую газетёнку этим честным словом. Т.е. в СССР не было правды. А была только газетёнка "Правда". А теперь даже совковой лживой правды не стало. А проявилась пживая правда жуликов и воров одноимённой партии. Воров всего - от фирм до Крымов. От конституции до виноградников за бугром. Которые им греют душу тем, что хоть не могут захватить - так смогли купить. Пусть и за левые.
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yazaban
2017-03-09 08:47 pm (UTC)
ничо такая курочка приятная
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swampwise_orc
2017-03-09 08:49 pm (UTC)
Послушал с удовольствием. Резонно. Только музычка печальная какая-то
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