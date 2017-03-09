Аркадий Бабченко

Разговариваем с Инной Курочкиной в целом за жизнь. Про Чечню, про Грузию, как я попал в армию, про ПТСР и вообще про всю подноготную и про то, как так все получилось.
starshinazapasa
Журнал Аркадия Бабченко
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
Нахуй рашку.
Re: Нахуй рашку.